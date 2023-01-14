Тур: 18. Стадион: Athanasios Diakos.
Ход матча
8'
0:1
29'
43'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 5
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
47 Владение мячом, % 53
Прогноз на матч от Liveresult
31
Шаранов
Боян
17
Горанов
Иван
- Основной состав
-
31 Шаранов БоянВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Горанов ИванЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Давид СимонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Станко КалебПолузащитник
-
Главный тренер: Savvas Pantelidis
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
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-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Коулмэн Крис
История личных встреч
Ламия
Атромитос
7 матчей
14.3%
85.7%
1 победа 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
14.3%
100%
1 победа 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
14.3%
85.7%
1 победа 6 ничьих 0 побед
9 матчей
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 2 победы
16 матчей
6.3%
62.5%
31.2%
1 победа 10 ничьих 5 побед
Первый тайм
6.3%
75%
18.7%
1 победа 12 ничьих 3 победы
Второй тайм
6.3%
81.3%
12.4%
1 победа 13 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
4
Голов в среднем за матч
1.29
0.44
Среднее время на гол
70
202
Всего голов
13
8
Голов в среднем за матч
1.44
1.14
Среднее время на гол
62
78
Всего голов
22
12
Голов в среднем за матч
1.38
0.75
Тотал матчей
2.5
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
Среднее время на гол
65
120
Бомбардиры внутри турнира
Ламия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Де Винсенти Томас
|3
|0.17
|Нуньес Кристофер
|2
|0.11
|Боакье Ричмонд
|1
|0.06
|Бехарано Данни
|1
|0.06
|Цандарис Фанис
|0
|0
|Давид Симон
|0
|0
|Асковски Стефан
|0
|0
|Якумакис Петрос
|0
|0
Атромитос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кьяртанссон Видар
|5 (1)
|0.28
|Ротариу Дорин
|3
|0.17
|Робай Гаэтан
|2
|0.11
|Marios Tzavidas
|2
|0.11
|Куэн Андреас
|1
|0.06
|Кешрида Ваджди
|1
|0.06
|Муньис Хуан
|1
|0.06
|Хациисаяс Димитриос
|1
|0.06
|Фридйонссон Самуэль
|1
|0.06
|Эрлингмарк Огюст
|1
|0.06
|Georgios Tzovaras
|1
|0.06
|Клонаридис Виктор
|0
|0
|Де Бок Лоренс
|0
|0
|Суарес Дани
|0
|0
|Мавроматис Теофанис
|0
|0
Карточки
Ламия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бехарано Данни
|6
|1
|Манусос Йоргос
|5
|0
|Де Винсенти Томас
|4
|0
|Цилулис Сотирис
|4
|0
|Давид Симон
|3
|0
|Нуньес Кристофер
|3
|0
|Адежо Даниэл
|2
|0
|Горанов Иван
|2
|0
|Асковски Стефан
|2
|0
|Сливка Выкинтас
|2
|0
|Цандарис Фанис
|2
|0
|Корнезос Гиоргос
|2
|0
|Боакье Ричмонд
|0
|1
|Вассилакакис Тодорис
|1
|0
|Шаранов Боян
|1
|0
|Цукалос Николаос
|1
|0
|Марментини Густаво
|1
|0
|Вергос Николаос
|1
|0
|Дзанетпулос Адам-Кристоф
|1
|0
|Романич Лазар
|1
|0
Атромитос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гонсалес Эдер
|6
|0
|Эрлингмарк Огюст
|4
|1
|Де Бок Лоренс
|5
|0
|Хациисаяс Димитриос
|5
|0
|Янниотис Андреас
|3
|1
|Куэн Андреас
|4
|0
|Кивракидис Кириакос
|2
|1
|Муньис Хуан
|3
|0
|Фридйонссон Самуэль
|2
|0
|Кешрида Ваджди
|2
|0
|Мавроматис Теофанис
|2
|0
|Клонаридис Виктор
|1
|0
|Ротариу Дорин
|1
|0
|Кьяртанссон Видар
|1
|0
|Суарес Дани
|1
|0
|Робай Гаэтан
|1
|0
|Струнгис Стефанос
|1
|0
|Ойкономидис Янис
|1
|0
Результаты матчей
Ламия
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Атромитос
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
5
2
Ламия
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Атромитос
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
13
2
Волевые поражения
2
11
Ламия
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Атромитос
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
35% (6)
53% (9)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
13
3
Волевые поражения
7
13
Голы по времени матча
Забито
6
7
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 1
13 Не забивали 13
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
3
50%
2
29%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
13
12
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 7
2
15%
1
8%
1-15
3
23%
1
8%
16-30
2
15%
2
17%
31-45
2
15%
1
8%
46-60
3
23%
2
17%
61-75
1
8%
5
42%
76-90
Забито
3
11
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
14 Не забивали 11
1
33%
3
27%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
1
33%
2
18%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
0
0%
1
9%
76-90
Пропущено
15
6
9 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 5
1
7%
0
0%
1-15
4
27%
1
17%
16-30
4
27%
3
50%
31-45
2
13%
1
17%
46-60
1
7%
1
17%
61-75
3
20%
0
0%
76-90
Забито
9
18
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 3
10 Не забивали 7
3
33%
3
17%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
3
17%
31-45
1
11%
4
22%
46-60
3
33%
5
28%
61-75
0
0%
3
17%
76-90
Пропущено
28
18
16 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 12
12 Не пропускали 12
3
11%
1
6%
1-15
7
25%
2
11%
16-30
6
21%
5
28%
31-45
4
14%
2
11%
46-60
4
14%
3
17%
61-75
4
14%
5
28%
76-90
Результаты последних матчей
Ламия
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Каллитея - Ламия 1:2 Ламия - ПАОК 0:3 Астерас - Ламия 3:0 Ламия - ПАС Янина 1:1
АЕК - Ламия 3:0 Ламия - Каллитея 1:1 Ламия - Волос 1:3 Ламия - Левадиакос 0:0 Ламия - Панетоликос 1:3 Арис Салоники - Ламия 5:0 Ламия - Волос 2:2 Олимпиакос - Ламия 2:0 ОФИ - Ламия 0:0 Алмопос Аридая - Ламия 0:2 Ламия - Панатинаикос 0:2 Ионикос - Ламия 1:1 Ламия - Левадиакос 1:0 Атромитос - Ламия 0:0 ПАОК - Ламия 1:0 Ламия - Астерас 0:0
Атромитос
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Атромитос - Олимпиакос 2:2 Атромитос - Ионикос 2:0 Панетоликос - Атромитос 2:0 Атромитос - ПАОК 1:1
ОФИ - Атромитос 0:1 Олимпиакос - Атромитос 4:1 Атромитос - Ноттингем Форест 3:2 Астерас - Атромитос 1:1 Панатинаикос - Атромитос 2:0 Атромитос - Астерас 2:0 Атромитос - Арис Салоники 0:0 Левадиакос - Атромитос 2:1 Атромитос - Волос 0:2 Астерас - Атромитос 1:3 АЕК - Атромитос 1:0 Атромитос - ПАС Янина 2:1 Олимпиакос - Атромитос 2:0 Атромитос - Ламия 0:0 Ионикос - Атромитос 1:4 Атромитос - Панетоликос 1:1
Результаты матчей
Ламия
Атромитос
Точный счет
0:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
0:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Точный счет
0:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
2:0
3 раза 38%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
Точное количество голов
0
7 раз 78%
1
2 раза 22%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
4
1 раз 13%
Точный счет
0:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:3
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
2:0
5 раз 29%
2:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
11 раз 65%
1
5 раз 29%
2
1 раз 6%
0
7 раз 41%
1
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Ламия
Атромитос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
63
17
45
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
27
Больше Меньше
44
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
611
Больше Меньше
107
116
512
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|13
|3
|1
|27 - 7
|42
|2.
|17
|12
|2
|3
|32 - 7
|38
|3.
|17
|10
|5
|2
|26 - 11
|35
|4.
|17
|10
|5
|2
|31 - 10
|35
|5.
|17
|8
|4
|5
|25 - 13
|28
|6.
|17
|7
|5
|5
|21 - 27
|26
|7.
|1:0
|18
|7
|4
|7
|19 - 18
|25
|8.
|17
|5
|4
|8
|18 - 22
|19
|9.
|17
|4
|5
|8
|20 - 33
|17
|10.
|17
|3
|8
|6
|14 - 22
|17
|11.
|17
|3
|6
|8
|15 - 23
|15
|12.
|17
|2
|5
|10
|10 - 22
|11
|13.
|0:1
|18
|1
|7
|10
|7 - 31
|10
|14.
|17
|1
|5
|11
|11 - 30
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|2
|0
|13 - 3
|23
|2.
|8
|7
|0
|1
|16 - 2
|21
|3.
|9
|6
|2
|1
|17 - 5
|20
|4.
|8
|6
|1
|1
|13 - 5
|19
|5.
|8
|5
|2
|1
|16 - 4
|17
|6.
|1:0
|9
|4
|4
|1
|11 - 6
|16
|7.
|8
|3
|4
|1
|7 - 3
|13
|8.
|9
|4
|1
|4
|12 - 19
|13
|9.
|8
|3
|3
|2
|12 - 16
|12
|10.
|9
|2
|3
|4
|7 - 11
|9
|11.
|9
|2
|1
|6
|7 - 15
|7
|12.
|9
|1
|3
|5
|5 - 11
|6
|13.
|0:1
|9
|1
|3
|5
|5 - 15
|6
|14.
|8
|0
|5
|3
|6 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|1
|1
|14 - 4
|19
|2.
|9
|5
|3
|1
|15 - 6
|18
|3.
|9
|5
|2
|2
|16 - 5
|17
|4.
|9
|4
|4
|1
|13 - 6
|16
|5.
|8
|3
|4
|1
|9 - 8
|13
|6.
|8
|3
|3
|2
|11 - 7
|12
|7.
|1:0
|9
|3
|0
|6
|8 - 12
|9
|8.
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|9.
|8
|2
|2
|4
|8 - 8
|8
|10.
|9
|1
|2
|6
|8 - 17
|5
|11.
|9
|0
|4
|5
|7 - 19
|4
|12.
|0:1
|9
|0
|4
|5
|2 - 16
|4
|13.
|9
|1
|0
|8
|5 - 16
|3
|14.
|8
|0
|2
|6
|3 - 11
|2
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Панетоликос
|Карелис Никос
|10
|АЕК
|Гарсия Леви
|9 (2)
|Панатинаикос
|Канталапьерда Аитор
|8 (1)
|Арис Салоники
|Пальма Луис
|7 (2)
|Олимпиакос
|Бакамбу Седрик
|7 (1)
|Ламия
|Бехарано Данни
|1 6
|Астерас
|Иглесиас Матиас
|7
|Астерас
|Гардавски Михаэль
|6
|Астерас
|Мунафо Хуан
|6
|Волос
|Эшковал Жоау
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