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  4. Суперлига 2022-2023

Греция: Суперлига
2022-2023

Тур: 18. Стадион: .
Ламия
0:1
Перерыв
Атромитос
0'
0:1
8' Гол
Ротариу Дорин
29' Желтая карточка
Вергос Николаос
43' Желтая карточка
Сливка Выкинтас

Ход матча

8'
0:1
Ротариу Дорин
29'
Вергос Николаос
 
43'
Сливка Выкинтас
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 47 Владение мячом, % 53
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ламия
Ничья
Атромитос
6.46
3.50
3.45
Все Коэффициенты
31
Шаранов
Боян
77
Василантонопулос
Ставрос
33
Корнезос
Гиоргос
5
Дзанетпулос
Адам-Кристоф
17
Горанов
Иван
50
Романич
Лазар
16
Бехарано
Данни
14
Сливка
Выкинтас
7
Нуньес
Кристофер
9
Манусос
Йоргос
12
Вергос
Николаос
1
Янниотис
Андреас
2
Кешрида
Ваджди
29
Струнгис
Стефанос
5
Хациисаяс
Димитриос
28
Де
Бок
Лоренс
17
Эрлингмарк
Огюст
6
Гонсалес
Эдер
10
Ротариу
Дорин
8
Фридйонссон
Самуэль
7
Робай
Гаэтан
11
Кьяртанссон
Видар
Ламия
4-4-2
Атромитос
4-2-3-1

История личных встреч

Ламия
Атромитос

7 матчей

14.3%
85.7%
1 победа 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

14.3%
100%
1 победа 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
1 победа 6 ничьих 0 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 2 победы

16 матчей

6.3%
62.5%
31.2%
1 победа 10 ничьих 5 побед

Первый тайм

6.3%
75%
18.7%
1 победа 12 ничьих 3 победы

Второй тайм

6.3%
81.3%
12.4%
1 победа 13 ничьих 2 победы

История матчей

С
0:0
С
0:0
С
3:1
С
2:2
С
0:0
С
0:0
С
2:1
С
1:1
С
1:1
С
2:2
С
2:1
С
1:0
С
1:1
С
3:0
К
2:0
К
2:2

Голы

Всего голов

9
4

Голов в среднем за матч

1.29
0.44

Среднее время на гол

70
202

Всего голов

13
8

Голов в среднем за матч

1.44
1.14

Среднее время на гол

62
78

Всего голов

22
12

Голов в среднем за матч

1.38
0.75

Тотал матчей

2.5
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
4
Больше 25%
Меньше 75%
12

Среднее время на гол

65
120

Бомбардиры внутри турнира

Ламия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Винсенти Томас 3 0.17
Нуньес Кристофер 2 0.11
Боакье Ричмонд 1 0.06
Бехарано Данни 1 0.06
Цандарис Фанис 0 0
Давид Симон 0 0
Асковски Стефан 0 0
Якумакис Петрос 0 0
Атромитос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кьяртанссон Видар 5 (1) 0.28
Ротариу Дорин 3 0.17
Робай Гаэтан 2 0.11
Marios Tzavidas 2 0.11
Куэн Андреас 1 0.06
Кешрида Ваджди 1 0.06
Муньис Хуан 1 0.06
Хациисаяс Димитриос 1 0.06
Фридйонссон Самуэль 1 0.06
Эрлингмарк Огюст 1 0.06
Georgios Tzovaras 1 0.06
Клонаридис Виктор 0 0
Де Бок Лоренс 0 0
Суарес Дани 0 0
Мавроматис Теофанис 0 0

Карточки

Ламия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бехарано Данни 6 1
Манусос Йоргос 5 0
Де Винсенти Томас 4 0
Цилулис Сотирис 4 0
Давид Симон 3 0
Нуньес Кристофер 3 0
Адежо Даниэл 2 0
Горанов Иван 2 0
Асковски Стефан 2 0
Сливка Выкинтас 2 0
Цандарис Фанис 2 0
Корнезос Гиоргос 2 0
Боакье Ричмонд 0 1
Вассилакакис Тодорис 1 0
Шаранов Боян 1 0
Цукалос Николаос 1 0
Марментини Густаво 1 0
Вергос Николаос 1 0
Дзанетпулос Адам-Кристоф 1 0
Романич Лазар 1 0
Атромитос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гонсалес Эдер 6 0
Эрлингмарк Огюст 4 1
Де Бок Лоренс 5 0
Хациисаяс Димитриос 5 0
Янниотис Андреас 3 1
Куэн Андреас 4 0
Кивракидис Кириакос 2 1
Муньис Хуан 3 0
Фридйонссон Самуэль 2 0
Кешрида Ваджди 2 0
Мавроматис Теофанис 2 0
Клонаридис Виктор 1 0
Ротариу Дорин 1 0
Кьяртанссон Видар 1 0
Суарес Дани 1 0
Робай Гаэтан 1 0
Струнгис Стефанос 1 0
Ойкономидис Янис 1 0

Результаты матчей

Ламия
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Атромитос
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

5
2
Ламия
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Атромитос
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

13
2

Волевые поражения

2
11
Ламия
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Атромитос
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
35% (6)
53% (9)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

13
3

Волевые поражения

7
13

Голы по времени матча

Забито

6
7
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 1
13 Не забивали 13
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
3
50%
2
29%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

13
12
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 7
2
15%
1
8%
1-15
3
23%
1
8%
16-30
2
15%
2
17%
31-45
2
15%
1
8%
46-60
3
23%
2
17%
61-75
1
8%
5
42%
76-90

Забито

3
11
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
14 Не забивали 11
1
33%
3
27%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
1
33%
2
18%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
0
0%
1
9%
76-90

Пропущено

15
6
9 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 5
1
7%
0
0%
1-15
4
27%
1
17%
16-30
4
27%
3
50%
31-45
2
13%
1
17%
46-60
1
7%
1
17%
61-75
3
20%
0
0%
76-90

Забито

9
18
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 3
10 Не забивали 7
3
33%
3
17%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
3
17%
31-45
1
11%
4
22%
46-60
3
33%
5
28%
61-75
0
0%
3
17%
76-90

Пропущено

28
18
16 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 12
12 Не пропускали 12
3
11%
1
6%
1-15
7
25%
2
11%
16-30
6
21%
5
28%
31-45
4
14%
2
11%
46-60
4
14%
3
17%
61-75
4
14%
5
28%
76-90

Результаты последних матчей

Ламия
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Каллитея - Ламия 1:2 Ламия - ПАОК 0:3 Астерас - Ламия 3:0 Ламия - ПАС Янина 1:1
АЕК - Ламия 3:0 Ламия - Каллитея 1:1 Ламия - Волос 1:3 Ламия - Левадиакос 0:0 Ламия - Панетоликос 1:3 Арис Салоники - Ламия 5:0 Ламия - Волос 2:2 Олимпиакос - Ламия 2:0 ОФИ - Ламия 0:0 Алмопос Аридая - Ламия 0:2 Ламия - Панатинаикос 0:2 Ионикос - Ламия 1:1 Ламия - Левадиакос 1:0 Атромитос - Ламия 0:0 ПАОК - Ламия 1:0 Ламия - Астерас 0:0
Атромитос
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Атромитос - Олимпиакос 2:2 Атромитос - Ионикос 2:0 Панетоликос - Атромитос 2:0 Атромитос - ПАОК 1:1
ОФИ - Атромитос 0:1 Олимпиакос - Атромитос 4:1 Атромитос - Ноттингем Форест 3:2 Астерас - Атромитос 1:1 Панатинаикос - Атромитос 2:0 Атромитос - Астерас 2:0 Атромитос - Арис Салоники 0:0 Левадиакос - Атромитос 2:1 Атромитос - Волос 0:2 Астерас - Атромитос 1:3 АЕК - Атромитос 1:0 Атромитос - ПАС Янина 2:1 Олимпиакос - Атромитос 2:0 Атромитос - Ламия 0:0 Ионикос - Атромитос 1:4 Атромитос - Панетоликос 1:1

Результаты матчей

Ламия
Атромитос

Точный счет

0:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
0:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Точный счет

0:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
2:0
3 раза 38%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%

Точное количество голов

0
7 раз 78%
1
2 раза 22%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
4
1 раз 13%

Точный счет

0:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:3
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
2:0
5 раз 29%
2:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
11 раз 65%
1
5 раз 29%
2
1 раз 6%
0
7 раз 41%
1
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Ламия
Атромитос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
6
3
1
7
1.5
4
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
7
0.5
Больше Меньше
4
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
11
0.5
Больше Меньше
10
7
1
16
1.5
5
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 17 13 3 1 27 - 7 42
2.
АЕК
 17 12 2 3 32 - 7 38
3.
ПАОК
 17 10 5 2 26 - 11 35
4.
Олимпиакос
 17 10 5 2 31 - 10 35
5.
Арис Салоники
 17 8 4 5 25 - 13 28
6.
Волос
 17 7 5 5 21 - 27 26
7.
Атромитос
 1:0 18 7 4 7 19 - 18 25
8.
Панетоликос
 17 5 4 8 18 - 22 19
9.
ПАС Янина
 17 4 5 8 20 - 33 17
10.
Астерас
 17 3 8 6 14 - 22 17
11.
ОФИ
 17 3 6 8 15 - 23 15
12.
Левадиакос
 17 2 5 10 10 - 22 11
13.
Ламия
 0:1 18 1 7 10 7 - 31 10
14.
Ионикос
 17 1 5 11 11 - 30 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 9 7 2 0 13 - 3 23
2.
АЕК
 8 7 0 1 16 - 2 21
3.
Арис Салоники
 9 6 2 1 17 - 5 20
4.
ПАОК
 8 6 1 1 13 - 5 19
5.
Олимпиакос
 8 5 2 1 16 - 4 17
6.
Атромитос
 1:0 9 4 4 1 11 - 6 16
7.
Астерас
 8 3 4 1 7 - 3 13
8.
Волос
 9 4 1 4 12 - 19 13
9.
ПАС Янина
 8 3 3 2 12 - 16 12
10.
Левадиакос
 9 2 3 4 7 - 11 9
11.
Панетоликос
 9 2 1 6 7 - 15 7
12.
ОФИ
 9 1 3 5 5 - 11 6
13.
Ламия
 0:1 9 1 3 5 5 - 15 6
14.
Ионикос
 8 0 5 3 6 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 8 6 1 1 14 - 4 19
2.
Олимпиакос
 9 5 3 1 15 - 6 18
3.
АЕК
 9 5 2 2 16 - 5 17
4.
ПАОК
 9 4 4 1 13 - 6 16
5.
Волос
 8 3 4 1 9 - 8 13
6.
Панетоликос
 8 3 3 2 11 - 7 12
7.
Атромитос
 1:0 9 3 0 6 8 - 12 9
8.
ОФИ
 8 2 3 3 10 - 12 9
9.
Арис Салоники
 8 2 2 4 8 - 8 8
10.
ПАС Янина
 9 1 2 6 8 - 17 5
11.
Астерас
 9 0 4 5 7 - 19 4
12.
Ламия
 0:1 9 0 4 5 2 - 16 4
13.
Ионикос
 9 1 0 8 5 - 16 3
14.
Левадиакос
 8 0 2 6 3 - 11 2
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Панетоликос Карелис Никос 10
АЕК Гарсия Леви 9 (2)
Панатинаикос Канталапьерда Аитор 8 (1)
Арис Салоники Пальма Луис 7 (2)
Олимпиакос Бакамбу Седрик 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ламия Бехарано Данни 1 6
Астерас Иглесиас Матиас 7
Астерас Гардавски Михаэль 6
Астерас Мунафо Хуан 6
Волос Эшковал Жоау 6
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Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    43'
    Сливка Выкинтас получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    29'
    Вергос Николаос получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    8'
    Г О О О О Л - Ротариу Дорин бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 42% завершится победой Ламия.
    Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 2.40. Новички получат приятный бонус!
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    2.40 ПОСТАВИТЬ
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ламия
Ничья
Атромитос
6.46
3.50
3.45
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Где смотреть матч Ламия 0:1 Атромитос онлайн

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Ламия
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