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Греция: Суперлига
2022-2023

Тур: 18. Стадион: .
Ламия
1:1
Конец матча
Атромитос
0'
0:1
8' Гол
Ротариу Дорин
29' Желтая карточка
Вергос Николаос
43' Желтая карточка
Сливка Выкинтас
1:1
47' Гол
Корнезос Гиоргос
71' Желтая карточка
Горанов Иван
74' Желтая карточка
Де Бок Лоренс
81' Вторая желтая карточка
Горанов Иван
89' Желтая карточка
Кешрида Ваджди
90' Желтая карточка
Ойкономидис Янис
90'+6

Ход матча

8'
0:1
Ротариу Дорин
29'
Вергос Николаос
 
43'
Сливка Выкинтас
 
47'
Корнезос Гиоргос
(Бехарано Данни)
1:1
61'
Цилулис Сотирис
Манусос Йоргос
 
71'
Горанов Иван
 
74'
 
Де Бок Лоренс
74'
Де Винсенти Томас
Нуньес Кристофер
 
74'
Цандарис Фанис
Бехарано Данни
 
79'
 
Ойкономидис Янис
Фридйонссон Самуэль
79'
 
Коцопулос Костас
Эрлингмарк Огюст
79'
 
Marios Tzavidas
Кьяртанссон Видар
81'
Горанов Иван
 
84'
Давид Симон
Вергос Николаос
 
85'
 
Georgios Tzovaras
Робай Гаэтан
89'
 
Кешрида Ваджди
90'
 
Ойкономидис Янис

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 2
  • 1 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 23
  • 4 Жёлтые карточки 3
  • 1 Красные карточки 0
  • 318 Количество передач 457
  • 42 Владение мячом, % 58
Прогноз на матч от Liveresult
31
Шаранов
Боян
77
Василантонопулос
Ставрос
33
Корнезос
Гиоргос
5
Дзанетпулос
Адам-Кристоф
17
Горанов
Иван
50
Романич
Лазар
16
Бехарано
Данни
14
Сливка
Выкинтас
7
Нуньес
Кристофер
9
Манусос
Йоргос
12
Вергос
Николаос
1
Янниотис
Андреас
2
Кешрида
Ваджди
29
Струнгис
Стефанос
5
Хациисаяс
Димитриос
28
Де
Бок
Лоренс
17
Эрлингмарк
Огюст
6
Гонсалес
Эдер
10
Ротариу
Дорин
8
Фридйонссон
Самуэль
7
Робай
Гаэтан
11
Кьяртанссон
Видар
Ламия
4-4-2
Атромитос
4-2-3-1

История личных встреч

Ламия
Атромитос

7 матчей

14.3%
85.7%
1 победа 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

14.3%
100%
1 победа 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
1 победа 6 ничьих 0 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 2 победы

16 матчей

6.3%
62.5%
31.2%
1 победа 10 ничьих 5 побед

Первый тайм

6.3%
75%
18.7%
1 победа 12 ничьих 3 победы

Второй тайм

6.3%
81.3%
12.4%
1 победа 13 ничьих 2 победы

История матчей

С
0:0
С
0:0
С
3:1
С
2:2
С
0:0
С
0:0
С
2:1
С
1:1
С
1:1
С
2:2
С
2:1
С
1:0
С
1:1
С
3:0
К
2:0
К
2:2

Голы

Всего голов

9
4

Голов в среднем за матч

1.29
0.44

Среднее время на гол

70
202

Всего голов

13
8

Голов в среднем за матч

1.44
1.14

Среднее время на гол

62
78

Всего голов

22
12

Голов в среднем за матч

1.38
0.75

Тотал матчей

2.5
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
4
Больше 25%
Меньше 75%
12

Среднее время на гол

65
120

Бомбардиры внутри турнира

Ламия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Винсенти Томас 3 0.17
Нуньес Кристофер 2 0.11
Бехарано Данни 1 0.06
Боакье Ричмонд 1 0.06
Корнезос Гиоргос 1 0.06
Цандарис Фанис 0 0
Давид Симон 0 0
Асковски Стефан 0 0
Якумакис Петрос 0 0
Атромитос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кьяртанссон Видар 5 (1) 0.28
Ротариу Дорин 3 0.17
Робай Гаэтан 2 0.11
Marios Tzavidas 2 0.11
Куэн Андреас 1 0.06
Кешрида Ваджди 1 0.06
Муньис Хуан 1 0.06
Хациисаяс Димитриос 1 0.06
Фридйонссон Самуэль 1 0.06
Эрлингмарк Огюст 1 0.06
Georgios Tzovaras 1 0.06
Клонаридис Виктор 0 0
Де Бок Лоренс 0 0
Суарес Дани 0 0
Мавроматис Теофанис 0 0

Карточки

Ламия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бехарано Данни 6 1
Манусос Йоргос 5 0
Горанов Иван 3 1
Де Винсенти Томас 4 0
Цилулис Сотирис 4 0
Давид Симон 3 0
Нуньес Кристофер 3 0
Адежо Даниэл 2 0
Асковски Стефан 2 0
Сливка Выкинтас 2 0
Цандарис Фанис 2 0
Корнезос Гиоргос 2 0
Боакье Ричмонд 0 1
Вассилакакис Тодорис 1 0
Шаранов Боян 1 0
Цукалос Николаос 1 0
Марментини Густаво 1 0
Вергос Николаос 1 0
Дзанетпулос Адам-Кристоф 1 0
Романич Лазар 1 0
Атромитос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Бок Лоренс 6 0
Гонсалес Эдер 6 0
Эрлингмарк Огюст 4 1
Хациисаяс Димитриос 5 0
Янниотис Андреас 3 1
Куэн Андреас 4 0
Кивракидис Кириакос 2 1
Муньис Хуан 3 0
Кешрида Ваджди 3 0
Фридйонссон Самуэль 2 0
Ойкономидис Янис 2 0
Мавроматис Теофанис 2 0
Клонаридис Виктор 1 0
Ротариу Дорин 1 0
Кьяртанссон Видар 1 0
Суарес Дани 1 0
Робай Гаэтан 1 0
Струнгис Стефанос 1 0

Результаты матчей

Ламия
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Атромитос
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

6
3
Ламия
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Атромитос
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

13
2

Волевые поражения

2
11
Ламия
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
Атромитос
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
33% (6)
56% (10)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

13
3

Волевые поражения

8
14

Голы по времени матча

Забито

7
8
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
13 Не забивали 13
2
29%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
13%
31-45
1
14%
2
25%
46-60
3
43%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

14
13
8 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 8
3
21%
1
8%
1-15
3
21%
1
8%
16-30
2
14%
2
15%
31-45
2
14%
2
15%
46-60
3
21%
2
15%
61-75
1
7%
5
38%
76-90

Забито

3
11
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
15 Не забивали 12
1
33%
3
27%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
1
33%
2
18%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
0
0%
1
9%
76-90

Пропущено

15
6
9 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 5
1
7%
0
0%
1-15
4
27%
1
17%
16-30
4
27%
3
50%
31-45
2
13%
1
17%
46-60
1
7%
1
17%
61-75
3
20%
0
0%
76-90

Забито

10
19
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 4
10 Не забивали 7
3
30%
4
21%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
3
16%
31-45
2
20%
4
21%
46-60
3
30%
5
26%
61-75
0
0%
3
16%
76-90

Пропущено

29
19
17 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 13
4
14%
1
5%
1-15
7
24%
2
11%
16-30
6
21%
5
26%
31-45
4
14%
3
16%
46-60
4
14%
3
16%
61-75
4
14%
5
26%
76-90

Результаты последних матчей

Ламия
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Каллитея - Ламия 1:2 Ламия - ПАОК 0:3 Астерас - Ламия 3:0 Ламия - ПАС Янина 1:1
АЕК - Ламия 3:0 Ламия - Каллитея 1:1 Ламия - Волос 1:3 Ламия - Левадиакос 0:0 Ламия - Панетоликос 1:3 Арис Салоники - Ламия 5:0 Ламия - Волос 2:2 Олимпиакос - Ламия 2:0 ОФИ - Ламия 0:0 Алмопос Аридая - Ламия 0:2 Ламия - Панатинаикос 0:2 Ионикос - Ламия 1:1 Ламия - Левадиакос 1:0 Атромитос - Ламия 0:0 ПАОК - Ламия 1:0 Ламия - Астерас 0:0
Атромитос
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Атромитос - Олимпиакос 2:2 Атромитос - Ионикос 2:0 Панетоликос - Атромитос 2:0 Атромитос - ПАОК 1:1
ОФИ - Атромитос 0:1 Олимпиакос - Атромитос 4:1 Атромитос - Ноттингем Форест 3:2 Астерас - Атромитос 1:1 Панатинаикос - Атромитос 2:0 Атромитос - Астерас 2:0 Атромитос - Арис Салоники 0:0 Левадиакос - Атромитос 2:1 Атромитос - Волос 0:2 Астерас - Атромитос 1:3 АЕК - Атромитос 1:0 Атромитос - ПАС Янина 2:1 Олимпиакос - Атромитос 2:0 Атромитос - Ламия 0:0 Ионикос - Атромитос 1:4 Атромитос - Панетоликос 1:1

Результаты матчей

Ламия
Атромитос

Точный счет

0:3
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%
0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Точный счет

0:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
2:0
3 раза 33%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%

Точное количество голов

0
7 раз 78%
1
2 раза 22%
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
4
1 раз 11%

Точный счет

1:1
4 раза 22%
0:0
3 раза 17%
0:3
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
2:0
5 раз 28%
1:1
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
11 раз 61%
1
6 раз 33%
2
1 раз 6%
0
7 раз 39%
1
6 раз 33%
2
3 раза 17%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Ламия
Атромитос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
6
3
1
8
1.5
4
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
7
0.5
Больше Меньше
5
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
11
0.5
Больше Меньше
11
7
1
17
1.5
5
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 17 13 3 1 27 - 7 42
2.
АЕК
 17 12 2 3 32 - 7 38
3.
ПАОК
 0:0 18 10 6 2 26 - 11 36
4.
Олимпиакос
 17 10 5 2 31 - 10 35
5.
Арис Салоники
 17 8 4 5 25 - 13 28
6.
Волос
 17 7 5 5 21 - 27 26
7.
Атромитос
 18 6 5 7 19 - 19 23
8.
Панетоликос
 17 5 4 8 18 - 22 19
9.
ПАС Янина
 17 4 5 8 20 - 33 17
10.
Астерас
 17 3 8 6 14 - 22 17
11.
ОФИ
 0:0 18 3 7 8 15 - 23 16
12.
Ламия
 18 1 8 9 8 - 31 11
13.
Левадиакос
 17 2 5 10 10 - 22 11
14.
Ионикос
 17 1 5 11 11 - 30 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 9 7 2 0 13 - 3 23
2.
АЕК
 8 7 0 1 16 - 2 21
3.
ПАОК
 0:0 9 6 2 1 13 - 5 20
4.
Арис Салоники
 9 6 2 1 17 - 5 20
5.
Олимпиакос
 8 5 2 1 16 - 4 17
6.
Атромитос
 9 4 4 1 11 - 6 16
7.
Астерас
 8 3 4 1 7 - 3 13
8.
Волос
 9 4 1 4 12 - 19 13
9.
ПАС Янина
 8 3 3 2 12 - 16 12
10.
Левадиакос
 9 2 3 4 7 - 11 9
11.
Панетоликос
 9 2 1 6 7 - 15 7
12.
Ламия
 9 1 4 4 6 - 15 7
13.
ОФИ
 0:0 9 1 3 5 5 - 11 6
14.
Ионикос
 8 0 5 3 6 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 8 6 1 1 14 - 4 19
2.
Олимпиакос
 9 5 3 1 15 - 6 18
3.
АЕК
 9 5 2 2 16 - 5 17
4.
ПАОК
 0:0 9 4 4 1 13 - 6 16
5.
Волос
 8 3 4 1 9 - 8 13
6.
Панетоликос
 8 3 3 2 11 - 7 12
7.
ОФИ
 0:0 9 2 4 3 10 - 12 10
8.
Арис Салоники
 8 2 2 4 8 - 8 8
9.
Атромитос
 9 2 1 6 8 - 13 7
10.
ПАС Янина
 9 1 2 6 8 - 17 5
11.
Астерас
 9 0 4 5 7 - 19 4
12.
Ламия
 9 0 4 5 2 - 16 4
13.
Ионикос
 9 1 0 8 5 - 16 3
14.
Левадиакос
 8 0 2 6 3 - 11 2
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Топ бомбардиров
Панетоликос Карелис Никос 10
АЕК Гарсия Леви 9 (2)
Панатинаикос Канталапьерда Аитор 8 (1)
Арис Салоники Пальма Луис 7 (2)
Олимпиакос Бакамбу Седрик 7 (1)
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Топ нарушителей
Ламия Бехарано Данни 1 6
Астерас Иглесиас Матиас 7
Астерас Гардавски Михаэль 6
Атромитос Де Бок Лоренс 6
Астерас Мунафо Хуан 6
Весь список
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    • Описание гола
      47'
      Г О О О О Л - Георгиос Корнезос бьет в цель!
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      43'
      Сливка Выкинтас получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      29'
      Вергос Николаос получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      8'
      Г О О О О Л - Ротариу Дорин бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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