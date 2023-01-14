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  4. Суперлига 2022-2023

Греция: Суперлига
2022-2023

Тур: 18. Стадион: .
ПАОК
0:0
Первый тайм: 32'
ОФИ
0'
9' Желтая карточка
Мельядо Мигель

Ход матча

9'
 
Мельядо Мигель

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 73 Владение мячом, % 27
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ПАОК
Ничья
ОФИ
1.40
4.37
9.80
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
42
Котарски
Доминик
23
Састре
Хуан
4
Ингасон
Сверрир
59
Кулиеракис
Костас
55
Луиш
Рафаэл
8
Дуглас
Гомес
22
Шваб
Штефан
77
Нарей
Халед
65
Константелиас
Янис
14
Живкович
Андрия
9
Оливейра
Нелсон
35
Мандас
Христос
14
Вурос
Праксителис
4
Пасалидис
Триантафиллос
15
Диамантис
Апостолос
2
Ларссон
Эрик
22
Тораринссон
Гудмундур
29
Мельядо
Мигель
5
Диуссе
Ассан
21
Тораль
Хон
11
Нуха
Дико
38
Балояннис
Константинос
ПАОК
4-2-3-1
ОФИ
3-4-1-2

История личных встреч

ПАОК
ОФИ

19 матчей

94.7%
5.3%
18 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

73.7%
21.1%
5.2%
14 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

78.9%
15.8%
5.3%
15 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 2 победы

26 матчей

69.2%
19.2%
11.6%
18 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

53.8%
26.9%
19.3%
14 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

57.7%
34.6%
7.7%
15 побед 9 ничьих 2 победы

История матчей

С
1:1
С
3:0
С
1:3
С
0:3
С
3:0
С
2:2
С
3:1
С
4:0
К
4:1
К
0:3
С
0:1
С
4:0
С
1:3
С
3:1
С
3:1
С
4:0
С
5:0
С
1:1
С
3:1
С
1:1
С
0:2
С
0:0
К
0:1
С
2:0
С
0:2
С
2:0

Голы

Всего голов

35
25

Голов в среднем за матч

3.18
1.67

Среднее время на гол

28
54

Всего голов

15
3

Голов в среднем за матч

1
0.27

Среднее время на гол

90
330

Всего голов

50
28

Голов в среднем за матч

1.92
1.08

Тотал матчей

2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
23
Больше 88%
Меньше 12%
3
16
Больше 62%
Меньше 38%
10
12
Больше 46%
Меньше 54%
14
2
Больше 8%
Меньше 92%
24

Среднее время на гол

46
83

Бомбардиры внутри турнира

ПАОК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оливейра Нелсон 7 (1) 0.39
Нарей Халед 4 0.22
Дуглас Гомес 3 (1) 0.17
Куртич Ясмин 3 (2) 0.17
Живкович Андрия 2 0.11
Ингасон Сверрир 2 0.11
Брэндон Льямас 1 0.06
Соареш Филипе 1 0.06
Данташ Тьягу 1 0.06
Шваб Штефан 1 (1) 0.06
Луиш Рафаэл 0 0
Лиратцис Элефтериос 0 0
Константелиас Янис 0 0
Виейринья 0 0
ОФИ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тораль Хон 3 0.17
Нуха Дико 2 0.11
Нейра Хуан 2 0.11
Диамантис Апостолос 2 0.11
Ларссон Эрик 1 0.06
Диуссе Ассан 1 0.06
Балояннис Константинос 1 0.06
Дурмишай Фиорин 1 0.06
Цилианидис Космас 1 0.06
Тораринссон Гудмундур 0 0
Герреро Мигель 0 0
Тьеви Бифума 0 0
Пасалидис Триантафиллос 0 0

Карточки

ПАОК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куртич Ясмин 5 0
Эль-Каддури Омар 2 1
Шваб Штефан 3 0
Оливейра Нелсон 3 0
Живкович Андрия 3 0
Дуглас Гомес 3 0
Котарски Доминик 3 0
Брэндон Льямас 2 0
Састре Хуан 2 0
Соареш Филипе 2 0
Данташ Тьягу 2 0
Кулиеракис Костас 2 0
Живкович Живко 0 1
Бисесвар Диего 1 0
Виейринья 1 0
Цаусис Мариос 1 0
Ингасон Сверрир 1 0
Луиш Рафаэл 1 0
Лиратцис Элефтериос 1 0
Константелиас Янис 1 0
ОФИ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ларссон Эрик 4 1
Вурос Праксителис 5 0
Мельядо Мигель 5 0
Нуха Дико 4 0
Диамантис Апостолос 4 0
Балояннис Константинос 4 0
Маринакис Никос 3 0
Пасалидис Триантафиллос 3 0
Йоху Самюэль 1 1
Нейра Хуан 2 0
Переа Луис III 2 0
Яннулис Костас 1 0
Тораринссон Гудмундур 1 0
Тораль Хон 1 0
Дурмишай Фиорин 1 0
Диуссе Ассан 1 0
Стаикос Пасхалис 1 0
Джу Месаке 1 0
Мандас Христос 1 0
Герреро Мигель 1 0

Результаты матчей

ПАОК
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
88% (7)
0% (0)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
ОФИ
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

3
5
ПАОК
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
ОФИ
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

2
10

Волевые поражения

12
4
ПАОК
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
47% (8)
18% (3)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
ОФИ
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

3
10

Волевые поражения

15
9

Голы по времени матча

Забито

13
10
9 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 5
9 Не забивали 11
4
31%
1
10%
1-15
3
23%
1
10%
16-30
2
15%
1
10%
31-45
0
0%
4
40%
46-60
1
8%
1
10%
61-75
3
23%
2
20%
76-90

Пропущено

5
12
1 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
20%
3
25%
31-45
2
40%
2
17%
46-60
1
20%
1
8%
61-75
1
20%
2
17%
76-90

Забито

12
5
7 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 1
10 Не забивали 14
2
17%
1
20%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
2
17%
1
20%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
1
8%
1
20%
61-75
1
8%
2
40%
76-90

Пропущено

7
11
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 6
1
14%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
29%
3
27%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
3
27%
76-90

Забито

25
15
16 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 10
13 Забивали первыми 6
2 Не забивали 8
6
24%
2
13%
1-15
6
24%
1
7%
16-30
4
16%
2
13%
31-45
3
12%
4
27%
46-60
2
8%
2
13%
61-75
4
16%
4
27%
76-90

Пропущено

12
23
4 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 12
1
8%
4
17%
1-15
0
0%
3
13%
16-30
3
25%
6
26%
31-45
2
17%
4
17%
46-60
3
25%
1
4%
61-75
3
25%
5
22%
76-90

Результаты последних матчей

ПАОК
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
ПАОК - Каламата 2:0 Ламия - ПАОК 0:3 ПАОК - Арис Салоники 1:0 Атромитос - ПАОК 1:1
Панетоликос - ПАОК 0:2 Каламата - ПАОК 0:2 Арис Салоники - ПАОК 1:4 АЕЛ Лимаcсол - ПАОК 0:3 ПАОК - СК Ашдод 4:1 ПАОК - Волос 3:0 Ионикос - ПАОК 0:3 ПАОК - ПАС Янина 2:0 АЕК - ПАОК 2:0 ПАОК - Астерас 2:2 Олимпиакос - ПАОК 1:2 Левадиакос - ПАОК 1:1 ПАОК - Панатинаикос 1:2 ПАОК - Пансерраикос 1:1 ОФИ - ПАОК 1:1 ПАОК - Ламия 1:0
ОФИ
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Панетоликос - ОФИ 0:4 ОФИ - Волос 0:0 Панатинаикос - ОФИ 1:1 ОФИ - Атромитос 0:1
ОФИ - Ионикос 7:0 ОФИ - Андерлехт 1:1 ОФИ - Левадиакос 2:1 АЕК - ОФИ 3:0 ОФИ - Ионикос 0:2 Арис Салоники - ОФИ 1:1 ОФИ - Ламия 0:0 Кифисия - ОФИ 1:0 ПАС Янина - ОФИ 2:2 ОФИ - Олимпиакос 1:2 Астерас - ОФИ 2:0 ОФИ - ПАОК 1:1 ОФИ - Панетоликос 1:2 Волос - ОФИ 0:1 ОФИ - Панатинаикос 0:2 Атромитос - ОФИ 3:1

Результаты матчей

ПАОК
ОФИ

Точный счет

1:0
3 раза 38%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
0:0
2 раза 22%
0:2
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
3
1 раз 13%
0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%

Точный счет

1:1
3 раза 33%
0:3
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:3
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
2
5 раз 29%
3
3 раза 18%
0
2 раза 12%
0
7 раз 41%
1
7 раз 41%
2
2 раза 12%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

ПАОК
ОФИ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
1.5
Больше Меньше
1
8
1
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
6
2
4
5
1.5
2
6
2
7
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
2
0.5
Больше Меньше
10
7
8
9
1.5
3
14
3
14
2.5
1
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 17 13 3 1 27 - 7 42
2.
АЕК
 17 12 2 3 32 - 7 38
3.
ПАОК
 0:0 18 10 6 2 26 - 11 36
4.
Олимпиакос
 17 10 5 2 31 - 10 35
5.
Арис Салоники
 17 8 4 5 25 - 13 28
6.
Волос
 17 7 5 5 21 - 27 26
7.
Атромитос
 18 6 5 7 19 - 19 23
8.
Панетоликос
 17 5 4 8 18 - 22 19
9.
ПАС Янина
 17 4 5 8 20 - 33 17
10.
Астерас
 17 3 8 6 14 - 22 17
11.
ОФИ
 0:0 18 3 7 8 15 - 23 16
12.
Ламия
 18 1 8 9 8 - 31 11
13.
Левадиакос
 17 2 5 10 10 - 22 11
14.
Ионикос
 17 1 5 11 11 - 30 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 9 7 2 0 13 - 3 23
2.
АЕК
 8 7 0 1 16 - 2 21
3.
ПАОК
 0:0 9 6 2 1 13 - 5 20
4.
Арис Салоники
 9 6 2 1 17 - 5 20
5.
Олимпиакос
 8 5 2 1 16 - 4 17
6.
Атромитос
 9 4 4 1 11 - 6 16
7.
Астерас
 8 3 4 1 7 - 3 13
8.
Волос
 9 4 1 4 12 - 19 13
9.
ПАС Янина
 8 3 3 2 12 - 16 12
10.
Левадиакос
 9 2 3 4 7 - 11 9
11.
Панетоликос
 9 2 1 6 7 - 15 7
12.
Ламия
 9 1 4 4 6 - 15 7
13.
ОФИ
 0:0 9 1 3 5 5 - 11 6
14.
Ионикос
 8 0 5 3 6 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 8 6 1 1 14 - 4 19
2.
Олимпиакос
 9 5 3 1 15 - 6 18
3.
АЕК
 9 5 2 2 16 - 5 17
4.
ПАОК
 0:0 9 4 4 1 13 - 6 16
5.
Волос
 8 3 4 1 9 - 8 13
6.
Панетоликос
 8 3 3 2 11 - 7 12
7.
ОФИ
 0:0 9 2 4 3 10 - 12 10
8.
Арис Салоники
 8 2 2 4 8 - 8 8
9.
Атромитос
 9 2 1 6 8 - 13 7
10.
ПАС Янина
 9 1 2 6 8 - 17 5
11.
Астерас
 9 0 4 5 7 - 19 4
12.
Ламия
 9 0 4 5 2 - 16 4
13.
Ионикос
 9 1 0 8 5 - 16 3
14.
Левадиакос
 8 0 2 6 3 - 11 2
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Топ бомбардиров
Панетоликос Карелис Никос 10
АЕК Гарсия Леви 9 (2)
Панатинаикос Канталапьерда Аитор 8 (1)
Арис Салоники Пальма Луис 7 (2)
Олимпиакос Бакамбу Седрик 7 (1)
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Ламия Бехарано Данни 1 6
Астерас Иглесиас Матиас 7
Астерас Гардавски Михаэль 6
Атромитос Де Бок Лоренс 6
Астерас Мунафо Хуан 6
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  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    9'
    Мельядо Мигель получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ПАОК
Ничья
ОФИ
1.40
4.37
9.80
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ПАОК
ОФИ
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