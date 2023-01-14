Тур: 18. Стадион: Тумба.
0'
9' Желтая карточкаМельядо Мигель
46' Желтая карточкаВурос Праксителис
86' Желтая карточкаНейра Хуан
86' Желтая карточкаНуха Дико
86' Желтая карточкаИнгасон Сверрир
90'+6
Ход матча
73'
73'
86'
86'
86'
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 3
-
7 Удары в створ 1
-
5 Угловые 0
-
3 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 21
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
575 Количество передач 252
-
70 Владение мячом, % 30
Прогноз на матч от Liveresult
23
Састре
Хуан
55
Луиш
Рафаэл
22
Шваб
Штефан
77
Нарей
Халед
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Састре ХуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Луиш РафаэлЗащитник
- Полузащитник
-
22 Шваб ШтефанПолузащитник
-
77 Нарей ХаледПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 ВиейриньяЗащитник
- Защитник
-
26 Данташ ТьягуПолузащитник
-
32 Нинуа НикаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Разван Луческу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Тораль ХонПолузащитник
-
11 Нуха ДикоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Йоху СамюэльЗащитник
- Полузащитник
-
23 Переа ЛуисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
77 Тьеви БифумаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дамбраускас Валдас
История личных встреч
ПАОК
ОФИ
19 матчей
94.7%
5.3%
18 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
73.7%
21.1%
5.2%
14 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
78.9%
15.8%
5.3%
15 побед 3 ничьи 0 побед
7 матчей
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 2 победы
26 матчей
69.2%
19.2%
11.6%
18 побед 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
53.8%
26.9%
19.3%
14 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
57.7%
34.6%
7.7%
15 побед 9 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
35
25
Голов в среднем за матч
3.18
1.67
Среднее время на гол
28
54
Всего голов
15
3
Голов в среднем за матч
1
0.27
Среднее время на гол
90
330
Всего голов
50
28
Голов в среднем за матч
1.92
1.08
Тотал матчей
2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
23
Больше 88%
Меньше 12%
3
16
Больше 62%
Меньше 38%
10
12
Больше 46%
Меньше 54%
14
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
Среднее время на гол
46
83
Бомбардиры внутри турнира
ПАОК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Оливейра Нелсон
|7 (1)
|0.39
|Нарей Халед
|4
|0.22
|Дуглас Гомес
|3 (1)
|0.17
|Куртич Ясмин
|3 (2)
|0.17
|Живкович Андрия
|2
|0.11
|Ингасон Сверрир
|2
|0.11
|Брэндон Льямас
|1
|0.06
|Соареш Филипе
|1
|0.06
|Данташ Тьягу
|1
|0.06
|Шваб Штефан
|1 (1)
|0.06
|Луиш Рафаэл
|0
|0
|Лиратцис Элефтериос
|0
|0
|Константелиас Янис
|0
|0
|Виейринья
|0
|0
ОФИ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тораль Хон
|3
|0.17
|Нуха Дико
|2
|0.11
|Нейра Хуан
|2
|0.11
|Диамантис Апостолос
|2
|0.11
|Ларссон Эрик
|1
|0.06
|Диуссе Ассан
|1
|0.06
|Балояннис Константинос
|1
|0.06
|Дурмишай Фиорин
|1
|0.06
|Цилианидис Космас
|1
|0.06
|Тораринссон Гудмундур
|0
|0
|Герреро Мигель
|0
|0
|Тьеви Бифума
|0
|0
|Пасалидис Триантафиллос
|0
|0
Карточки
ПАОК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куртич Ясмин
|5
|0
|Эль-Каддури Омар
|2
|1
|Шваб Штефан
|3
|0
|Оливейра Нелсон
|3
|0
|Живкович Андрия
|3
|0
|Дуглас Гомес
|3
|0
|Котарски Доминик
|3
|0
|Брэндон Льямас
|2
|0
|Ингасон Сверрир
|2
|0
|Састре Хуан
|2
|0
|Соареш Филипе
|2
|0
|Данташ Тьягу
|2
|0
|Кулиеракис Костас
|2
|0
|Живкович Живко
|0
|1
|Бисесвар Диего
|1
|0
|Виейринья
|1
|0
|Цаусис Мариос
|1
|0
|Луиш Рафаэл
|1
|0
|Лиратцис Элефтериос
|1
|0
|Константелиас Янис
|1
|0
ОФИ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вурос Праксителис
|6
|0
|Ларссон Эрик
|4
|1
|Нуха Дико
|5
|0
|Мельядо Мигель
|5
|0
|Диамантис Апостолос
|4
|0
|Балояннис Константинос
|4
|0
|Маринакис Никос
|3
|0
|Нейра Хуан
|3
|0
|Пасалидис Триантафиллос
|3
|0
|Йоху Самюэль
|1
|1
|Переа Луис III
|2
|0
|Яннулис Костас
|1
|0
|Тораринссон Гудмундур
|1
|0
|Тораль Хон
|1
|0
|Дурмишай Фиорин
|1
|0
|Диуссе Ассан
|1
|0
|Стаикос Пасхалис
|1
|0
|Джу Месаке
|1
|0
|Мандас Христос
|1
|0
|Герреро Мигель
|1
|0
Результаты матчей
ПАОК
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
78% (7)
11% (1)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
ОФИ
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
3
5
ПАОК
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
ОФИ
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
2
10
Волевые поражения
12
4
ПАОК
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
44% (8)
22% (4)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
ОФИ
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
3
10
Волевые поражения
15
9
Голы по времени матча
Забито
13
10
9 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 5
10 Не забивали 12
4
31%
1
10%
1-15
3
23%
1
10%
16-30
2
15%
1
10%
31-45
0
0%
4
40%
46-60
1
8%
1
10%
61-75
3
23%
2
20%
76-90
Пропущено
5
12
1 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
20%
3
25%
31-45
2
40%
2
17%
46-60
1
20%
1
8%
61-75
1
20%
2
17%
76-90
Забито
12
5
7 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 1
11 Не забивали 15
2
17%
1
20%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
2
17%
1
20%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
1
8%
1
20%
61-75
1
8%
2
40%
76-90
Пропущено
7
11
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 6
1
14%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
29%
3
27%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
3
27%
76-90
Забито
25
15
16 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 10
13 Забивали первыми 6
3 Не забивали 9
6
24%
2
13%
1-15
6
24%
1
7%
16-30
4
16%
2
13%
31-45
3
12%
4
27%
46-60
2
8%
2
13%
61-75
4
16%
4
27%
76-90
Пропущено
12
23
4 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 12
1
8%
4
17%
1-15
0
0%
3
13%
16-30
3
25%
6
26%
31-45
2
17%
4
17%
46-60
3
25%
1
4%
61-75
3
25%
5
22%
76-90
Результаты последних матчей
ПАОК
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
ПАОК - Каламата 2:0 Ламия - ПАОК 0:3 ПАОК - Арис Салоники 1:0 Атромитос - ПАОК 1:1
Панетоликос - ПАОК 0:2 Каламата - ПАОК 0:2 Арис Салоники - ПАОК 1:4 АЕЛ Лимаcсол - ПАОК 0:3 ПАОК - СК Ашдод 4:1 ПАОК - Волос 3:0 Ионикос - ПАОК 0:3 ПАОК - ПАС Янина 2:0 АЕК - ПАОК 2:0 ПАОК - Астерас 2:2 Олимпиакос - ПАОК 1:2 Левадиакос - ПАОК 1:1 ПАОК - Панатинаикос 1:2 ПАОК - Пансерраикос 1:1 ОФИ - ПАОК 1:1 ПАОК - Ламия 1:0
ОФИ
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Панетоликос - ОФИ 0:4 ОФИ - Волос 0:0 Панатинаикос - ОФИ 1:1 ОФИ - Атромитос 0:1
ОФИ - Ионикос 7:0 ОФИ - Андерлехт 1:1 ОФИ - Левадиакос 2:1 АЕК - ОФИ 3:0 ОФИ - Ионикос 0:2 Арис Салоники - ОФИ 1:1 ОФИ - Ламия 0:0 Кифисия - ОФИ 1:0 ПАС Янина - ОФИ 2:2 ОФИ - Олимпиакос 1:2 Астерас - ОФИ 2:0 ОФИ - ПАОК 1:1 ОФИ - Панетоликос 1:2 Волос - ОФИ 0:1 ОФИ - Панатинаикос 0:2 Атромитос - ОФИ 3:1
Результаты матчей
ПАОК
ОФИ
Точный счет
1:0
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
0:2
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
Точный счет
1:1
3 раза 33%
0:3
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:3
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
0:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 39%
2
5 раз 28%
0
3 раза 17%
3
3 раза 17%
0
8 раз 44%
1
7 раз 39%
2
2 раза 11%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
ПАОК
ОФИ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
45
45
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
63
45
27
27
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
153
Больше Меньше
108
810
315
315
117
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Панетоликос
|Карелис Никос
|10
|АЕК
|Гарсия Леви
|9 (2)
|Панатинаикос
|Канталапьерда Аитор
|8 (1)
|Арис Салоники
|Пальма Луис
|7 (2)
|Олимпиакос
|Бакамбу Седрик
|7 (1)
|Ламия
|Бехарано Данни
|1 6
|Астерас
|Иглесиас Матиас
|7
|Астерас
|Гардавски Михаэль
|6
|Атромитос
|Де Бок Лоренс
|6
|Астерас
|Мунафо Хуан
|6