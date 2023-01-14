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  4. Суперлига 2022-2023

Греция: Суперлига
2022-2023

Тур: 18. Стадион: .
ПАОК
0:0
Конец матча
ОФИ
0'
9' Желтая карточка
Мельядо Мигель
46' Желтая карточка
Вурос Праксителис
86' Желтая карточка
Нейра Хуан
86' Желтая карточка
Нуха Дико
86' Желтая карточка
Ингасон Сверрир
90'+6

Ход матча

9'
 
Мельядо Мигель
46'
 
Вурос Праксителис
56'
 
Переа Луис
Мельядо Мигель
65'
Брэндон Льямас
Луиш Рафаэл
 
72'
 
Яннулис Костас
Диамантис Апостолос
73'
 
Нейра Хуан
Тораль Хон
73'
Данташ Тьягу
Шваб Штефан
 
73'
Виейринья
Састре Хуан
 
86'
 
Нейра Хуан
86'
 
Нуха Дико
86'
Ингасон Сверрир
 
90'
 
Цилианидис Космас
Нуха Дико

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 3
  • 7 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 0
  • 3 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 21
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 575 Количество передач 252
  • 70 Владение мячом, % 30
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
42
Котарски
Доминик
23
Састре
Хуан
4
Ингасон
Сверрир
59
Кулиеракис
Костас
55
Луиш
Рафаэл
8
Дуглас
Гомес
22
Шваб
Штефан
77
Нарей
Халед
65
Константелиас
Янис
14
Живкович
Андрия
9
Оливейра
Нелсон
35
Мандас
Христос
14
Вурос
Праксителис
4
Пасалидис
Триантафиллос
15
Диамантис
Апостолос
2
Ларссон
Эрик
22
Тораринссон
Гудмундур
29
Мельядо
Мигель
5
Диуссе
Ассан
21
Тораль
Хон
11
Нуха
Дико
38
Балояннис
Константинос
ПАОК
4-2-3-1
ОФИ
3-4-1-2

История личных встреч

ПАОК
ОФИ

19 матчей

94.7%
5.3%
18 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

73.7%
21.1%
5.2%
14 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

78.9%
15.8%
5.3%
15 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 2 победы

26 матчей

69.2%
19.2%
11.6%
18 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

53.8%
26.9%
19.3%
14 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

57.7%
34.6%
7.7%
15 побед 9 ничьих 2 победы

История матчей

С
1:1
С
3:0
С
1:3
С
0:3
С
3:0
С
2:2
С
3:1
С
4:0
К
4:1
К
0:3
С
0:1
С
4:0
С
1:3
С
3:1
С
3:1
С
4:0
С
5:0
С
1:1
С
3:1
С
1:1
С
0:2
С
0:0
К
0:1
С
2:0
С
0:2
С
2:0

Голы

Всего голов

35
25

Голов в среднем за матч

3.18
1.67

Среднее время на гол

28
54

Всего голов

15
3

Голов в среднем за матч

1
0.27

Среднее время на гол

90
330

Всего голов

50
28

Голов в среднем за матч

1.92
1.08

Тотал матчей

2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
23
Больше 88%
Меньше 12%
3
16
Больше 62%
Меньше 38%
10
12
Больше 46%
Меньше 54%
14
2
Больше 8%
Меньше 92%
24

Среднее время на гол

46
83

Бомбардиры внутри турнира

ПАОК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оливейра Нелсон 7 (1) 0.39
Нарей Халед 4 0.22
Дуглас Гомес 3 (1) 0.17
Куртич Ясмин 3 (2) 0.17
Живкович Андрия 2 0.11
Ингасон Сверрир 2 0.11
Брэндон Льямас 1 0.06
Соареш Филипе 1 0.06
Данташ Тьягу 1 0.06
Шваб Штефан 1 (1) 0.06
Луиш Рафаэл 0 0
Лиратцис Элефтериос 0 0
Константелиас Янис 0 0
Виейринья 0 0
ОФИ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тораль Хон 3 0.17
Нуха Дико 2 0.11
Нейра Хуан 2 0.11
Диамантис Апостолос 2 0.11
Ларссон Эрик 1 0.06
Диуссе Ассан 1 0.06
Балояннис Константинос 1 0.06
Дурмишай Фиорин 1 0.06
Цилианидис Космас 1 0.06
Тораринссон Гудмундур 0 0
Герреро Мигель 0 0
Тьеви Бифума 0 0
Пасалидис Триантафиллос 0 0

Карточки

ПАОК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куртич Ясмин 5 0
Эль-Каддури Омар 2 1
Шваб Штефан 3 0
Оливейра Нелсон 3 0
Живкович Андрия 3 0
Дуглас Гомес 3 0
Котарски Доминик 3 0
Брэндон Льямас 2 0
Ингасон Сверрир 2 0
Састре Хуан 2 0
Соареш Филипе 2 0
Данташ Тьягу 2 0
Кулиеракис Костас 2 0
Живкович Живко 0 1
Бисесвар Диего 1 0
Виейринья 1 0
Цаусис Мариос 1 0
Луиш Рафаэл 1 0
Лиратцис Элефтериос 1 0
Константелиас Янис 1 0
ОФИ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вурос Праксителис 6 0
Ларссон Эрик 4 1
Нуха Дико 5 0
Мельядо Мигель 5 0
Диамантис Апостолос 4 0
Балояннис Константинос 4 0
Маринакис Никос 3 0
Нейра Хуан 3 0
Пасалидис Триантафиллос 3 0
Йоху Самюэль 1 1
Переа Луис III 2 0
Яннулис Костас 1 0
Тораринссон Гудмундур 1 0
Тораль Хон 1 0
Дурмишай Фиорин 1 0
Диуссе Ассан 1 0
Стаикос Пасхалис 1 0
Джу Месаке 1 0
Мандас Христос 1 0
Герреро Мигель 1 0

Результаты матчей

ПАОК
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
78% (7)
11% (1)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
ОФИ
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

3
5
ПАОК
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
ОФИ
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

2
10

Волевые поражения

12
4
ПАОК
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
44% (8)
22% (4)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
ОФИ
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

3
10

Волевые поражения

15
9

Голы по времени матча

Забито

13
10
9 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 5
10 Не забивали 12
4
31%
1
10%
1-15
3
23%
1
10%
16-30
2
15%
1
10%
31-45
0
0%
4
40%
46-60
1
8%
1
10%
61-75
3
23%
2
20%
76-90

Пропущено

5
12
1 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
20%
3
25%
31-45
2
40%
2
17%
46-60
1
20%
1
8%
61-75
1
20%
2
17%
76-90

Забито

12
5
7 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 1
11 Не забивали 15
2
17%
1
20%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
2
17%
1
20%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
1
8%
1
20%
61-75
1
8%
2
40%
76-90

Пропущено

7
11
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 6
1
14%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
29%
3
27%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
3
27%
76-90

Забито

25
15
16 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 10
13 Забивали первыми 6
3 Не забивали 9
6
24%
2
13%
1-15
6
24%
1
7%
16-30
4
16%
2
13%
31-45
3
12%
4
27%
46-60
2
8%
2
13%
61-75
4
16%
4
27%
76-90

Пропущено

12
23
4 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 12
1
8%
4
17%
1-15
0
0%
3
13%
16-30
3
25%
6
26%
31-45
2
17%
4
17%
46-60
3
25%
1
4%
61-75
3
25%
5
22%
76-90

Результаты последних матчей

ПАОК
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
ПАОК - Каламата 2:0 Ламия - ПАОК 0:3 ПАОК - Арис Салоники 1:0 Атромитос - ПАОК 1:1
Панетоликос - ПАОК 0:2 Каламата - ПАОК 0:2 Арис Салоники - ПАОК 1:4 АЕЛ Лимаcсол - ПАОК 0:3 ПАОК - СК Ашдод 4:1 ПАОК - Волос 3:0 Ионикос - ПАОК 0:3 ПАОК - ПАС Янина 2:0 АЕК - ПАОК 2:0 ПАОК - Астерас 2:2 Олимпиакос - ПАОК 1:2 Левадиакос - ПАОК 1:1 ПАОК - Панатинаикос 1:2 ПАОК - Пансерраикос 1:1 ОФИ - ПАОК 1:1 ПАОК - Ламия 1:0
ОФИ
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Панетоликос - ОФИ 0:4 ОФИ - Волос 0:0 Панатинаикос - ОФИ 1:1 ОФИ - Атромитос 0:1
ОФИ - Ионикос 7:0 ОФИ - Андерлехт 1:1 ОФИ - Левадиакос 2:1 АЕК - ОФИ 3:0 ОФИ - Ионикос 0:2 Арис Салоники - ОФИ 1:1 ОФИ - Ламия 0:0 Кифисия - ОФИ 1:0 ПАС Янина - ОФИ 2:2 ОФИ - Олимпиакос 1:2 Астерас - ОФИ 2:0 ОФИ - ПАОК 1:1 ОФИ - Панетоликос 1:2 Волос - ОФИ 0:1 ОФИ - Панатинаикос 0:2 Атромитос - ОФИ 3:1

Результаты матчей

ПАОК
ОФИ

Точный счет

1:0
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
0:2
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%

Точный счет

1:1
3 раза 33%
0:3
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:3
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
0:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 39%
2
5 раз 28%
0
3 раза 17%
3
3 раза 17%
0
8 раз 44%
1
7 раз 39%
2
2 раза 11%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

ПАОК
ОФИ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
4
5
4
5
1.5
1
8
1
8
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
6
3
4
5
1.5
2
7
2
7
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
3
0.5
Больше Меньше
10
8
8
10
1.5
3
15
3
15
2.5
1
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 17 13 3 1 27 - 7 42
2.
АЕК
 17 12 2 3 32 - 7 38
3.
ПАОК
 18 10 6 2 26 - 11 36
4.
Олимпиакос
 17 10 5 2 31 - 10 35
5.
Арис Салоники
 17 8 4 5 25 - 13 28
6.
Волос
 17 7 5 5 21 - 27 26
7.
Атромитос
 18 6 5 7 19 - 19 23
8.
Панетоликос
 17 5 4 8 18 - 22 19
9.
ПАС Янина
 17 4 5 8 20 - 33 17
10.
Астерас
 17 3 8 6 14 - 22 17
11.
ОФИ
 18 3 7 8 15 - 23 16
12.
Ламия
 18 1 8 9 8 - 31 11
13.
Левадиакос
 17 2 5 10 10 - 22 11
14.
Ионикос
 17 1 5 11 11 - 30 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 9 7 2 0 13 - 3 23
2.
АЕК
 8 7 0 1 16 - 2 21
3.
ПАОК
 9 6 2 1 13 - 5 20
4.
Арис Салоники
 9 6 2 1 17 - 5 20
5.
Олимпиакос
 8 5 2 1 16 - 4 17
6.
Атромитос
 9 4 4 1 11 - 6 16
7.
Астерас
 8 3 4 1 7 - 3 13
8.
Волос
 9 4 1 4 12 - 19 13
9.
ПАС Янина
 8 3 3 2 12 - 16 12
10.
Левадиакос
 9 2 3 4 7 - 11 9
11.
Панетоликос
 9 2 1 6 7 - 15 7
12.
Ламия
 9 1 4 4 6 - 15 7
13.
ОФИ
 9 1 3 5 5 - 11 6
14.
Ионикос
 8 0 5 3 6 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 8 6 1 1 14 - 4 19
2.
Олимпиакос
 9 5 3 1 15 - 6 18
3.
АЕК
 9 5 2 2 16 - 5 17
4.
ПАОК
 9 4 4 1 13 - 6 16
5.
Волос
 8 3 4 1 9 - 8 13
6.
Панетоликос
 8 3 3 2 11 - 7 12
7.
ОФИ
 9 2 4 3 10 - 12 10
8.
Арис Салоники
 8 2 2 4 8 - 8 8
9.
Атромитос
 9 2 1 6 8 - 13 7
10.
ПАС Янина
 9 1 2 6 8 - 17 5
11.
Астерас
 9 0 4 5 7 - 19 4
12.
Ламия
 9 0 4 5 2 - 16 4
13.
Ионикос
 9 1 0 8 5 - 16 3
14.
Левадиакос
 8 0 2 6 3 - 11 2
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Топ бомбардиров
Панетоликос Карелис Никос 10
АЕК Гарсия Леви 9 (2)
Панатинаикос Канталапьерда Аитор 8 (1)
Арис Салоники Пальма Луис 7 (2)
Олимпиакос Бакамбу Седрик 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ламия Бехарано Данни 1 6
Астерас Иглесиас Матиас 7
Астерас Гардавски Михаэль 6
Атромитос Де Бок Лоренс 6
Астерас Мунафо Хуан 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    9'
    Мельядо Мигель получил желтую карточку от судьи
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    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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