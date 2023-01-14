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  4. Первый дивизион А 2022-2023

Бельгия: Первый дивизион А
2022-2023

Тур: 20. Стадион: .
Генк
1:0
Второй тайм: 46'
Зульте-Варегем
0'
1:0
10' Гол
Сор Коллинс

Ход матча

10'
Сор Коллинс
(Ндайишимий Майк)
1:0
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Генк
Ничья
Зульте-Варегем
7.00
6.50
6.60
Все Коэффициенты
26
Вандервоордт
Маартен
77
Пресиадо
Анхело
46
Куэста
Карлос
2
Маккензи
Марк
5
Артеага
Херардо
8
Хейнен
Бриан
10
Nicolas
Castro
17
Грошовски
Патрик
14
Сор
Коллинс
7
Саматта
Мбвана
11
Ндайишимий
Майк
1
Боссут
Сэмми
22
Сормо
Бент
4
Дерейк
Тимоти
26
Novatus
Disma
14
Сиранни
Алессандро
7
Фадера
Алию
20
Nicolas
Rommens
25
Вормер
Руд
6
Сиссако
Абдулайе
93
Гано
Зиньо
12
Брюлс
Кристиан
Генк
4-3-3
Зульте-Варегем
3-5-2

История личных встреч

Генк
Зульте-Варегем

29 матчей

89.7%
10.3%
26 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.6%
37.9%
3.5%
17 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

65.5%
20.7%
13.8%
19 побед 6 ничьих 0 побед

14 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

64.3%
35.7%
0 побед 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

64.3%
35.7%
0 побед 9 ничьих 9 побед

43 матча

60.5%
20.9%
18.6%
26 побед 9 ничьих 8 побед

Первый тайм

39.5%
46.5%
14%
17 побед 20 ничьих 6 побед

Второй тайм

44.2%
34.9%
20.9%
19 побед 15 ничьих 9 побед

История матчей

ПДА
1:4
ПДА
2:0
ПДА
2:6
ПДА
3:2
ПДА
1:2
ПДА
0:3
ПДА
0:2
ПДА
3:3
ПДА
4:0
ПДАТЗПВЛЕПО
2:0
ПДА
3:1
ПДА
0:1
ЛП
1:0
ЛП
1:0
ЛП
2:0
ЛП
1:2
ЛП
2:1
ЛП
0:0
ЛЖ
2:3
ЛЖ
1:0
ЛЖ
3:2
ЛЖ
2:0
ЛЖ
2:2
ЛЖ
0:3
ЛЖ
1:0
ЛЖ
5:2
ЛЖ
0:4
ЛЖ
1:1
КБ
0:1
ЛЖ
3:2
КБ
0:5
ЛЖ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ТМС
0:2
ПЛ
2:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:3
ПЛ
2:2
ПЛ
5:2

Голы

Всего голов

44
48

Голов в среднем за матч

2.1
2.18

Среднее время на гол

42
41

Всего голов

25
23

Голов в среднем за матч

1.14
1.1

Среднее время на гол

79
82

Всего голов

69
71

Голов в среднем за матч

1.6
1.65

Тотал матчей

2.5
42
Больше 98%
Меньше 2%
1
35
Больше 81%
Меньше 19%
8
26
Больше 60%
Меньше 40%
17
19
Больше 44%
Меньше 56%
24
10
Больше 23%
Меньше 77%
33
4
Больше 9%
Меньше 91%
39
3
Больше 7%
Меньше 93%
40
1
Больше 2%
Меньше 98%
42

Среднее время на гол

56
54

Бомбардиры внутри турнира

Генк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Онуачу Пол 14 (3) 0.7
Хейнен Бриан 7 (2) 0.35
Пейнтсил Джозеф 6 0.3
Ндайишимий Майк 5 0.25
Муньос Даниэль 5 0.25
Дессерс Сириль 3 (1) 0.15
Грошовски Патрик 2 0.1
Артеага Херардо 2 0.1
Немет Ондраш 1 0.05
Саматта Мбвана 1 0.05
Куэста Карлос 1 0.05
Сор Коллинс 1 0.05
Эль-Ханнус Билаль 0 0
Ито Дзюня 0 0
Пресиадо Анхело 0 0
Карстенсен Расмус 0 0
Зульте-Варегем
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гано Зиньо 5 (3) 0.25
Воссен Йелле 5 (1) 0.25
Фадера Алию 4 0.2
Nicolas Rommens 2 0.1
Stan Braem 2 0.1
Лопес Борха 1 0.05
Сиссако Абдулайе 1 0.05
Mamadou Sangare 1 0.05
Оффор Чинонсо 1 0.05
Драмбаев Aлександр 1 0.05
Moudou Tambedou 1 0.05
Сиранни Алессандро 0 0
Novatus Disma 0 0
Цука Рави 0 0
Ндур Алиун 0 0
Lukas Willen 0 0

Карточки

Генк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Артеага Херардо 5 1
Муньос Даниэль 6 0
Пейнтсил Джозеф 4 0
Эль-Ханнус Билаль 2 1
Онуачу Пол 3 0
Куэста Карлос 3 0
Пресиадо Анхело 1 1
Грошовски Патрик 2 0
Хейнен Бриан 2 0
Маккензи Марк 2 0
Matias Galarza 2 0
Вандервоордт Маартен 1 0
Ндайишимий Майк 1 0
Зульте-Варегем
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сиссако Абдулайе 5 1
Novatus Disma 5 1
Moudou Tambedou 5 0
Сиранни Алессандро 4 0
Оффор Чинонсо 4 0
Фадера Алию 4 0
Цука Рави 2 1
Воссен Йелле 3 0
Дерейк Тимоти 3 0
Кристенсен Лассе 3 0
Nicolas Rommens 3 0
Рамирес Даниэль 1 1
Лопес Борха 2 0
Mamadou Sangare 2 0
Lukas Willen 2 0
Сормо Бент 0 1
Гано Зиньо 1 0
Боссут Сэмми 1 0
Ндур Алиун 1 0
Драмбаев Aлександр 1 0
Stan Braem 1 0

Результаты матчей

Генк
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
60% (6)
40% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
50% (5)
0% (0)
Зульте-Варегем
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
0% (0)
40% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

9
1

Волевые поражения

0
6
Генк
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (3)
67% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Зульте-Варегем
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

4
22

Волевые поражения

17
12
Генк
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
32% (6)
37% (7)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
37% (7)
26% (5)
Зульте-Варегем
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
21% (4)
42% (8)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
16% (3)
42% (8)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

13
23

Волевые поражения

17
18

Голы по времени матча

Забито

28
9
17 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 0
10 Не забивали 14
7
25%
0
0%
1-15
3
11%
1
11%
16-30
7
25%
1
11%
31-45
2
7%
2
22%
46-60
2
7%
4
44%
61-75
7
25%
1
11%
76-90

Пропущено

9
13
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 9
1
11%
2
15%
1-15
3
33%
3
23%
16-30
1
11%
1
8%
31-45
3
33%
3
23%
46-60
1
11%
3
23%
61-75
0
0%
1
8%
76-90

Забито

19
16
11 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 5
11 Не забивали 11
3
16%
3
19%
1-15
6
32%
0
0%
16-30
2
11%
4
25%
31-45
4
21%
0
0%
46-60
1
5%
2
13%
61-75
3
16%
7
44%
76-90

Пропущено

9
29
4 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 19
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
1
11%
3
10%
1-15
1
11%
2
7%
16-30
2
22%
5
17%
31-45
1
11%
7
24%
46-60
2
22%
3
10%
61-75
2
22%
9
31%
76-90

Забито

47
25
28 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 16
14 Забивали первыми 5
2 Не забивали 6
10
21%
3
12%
1-15
9
19%
1
4%
16-30
9
19%
5
20%
31-45
6
13%
2
8%
46-60
3
6%
6
24%
61-75
10
21%
8
32%
76-90

Пропущено

18
42
9 В 1-м тайме 16
9 Во 2-м тайме 26
4 Пропускали первыми 14
15 Не пропускали 17
2
11%
5
12%
1-15
4
22%
5
12%
16-30
3
17%
6
14%
31-45
4
22%
10
24%
46-60
3
17%
6
14%
61-75
2
11%
10
24%
76-90

Результаты последних матчей

Генк
(20 матчей)
85%
5%
10%
17 побед 1 ничья 2 поражения
Генк - Антверпен 0:3 Генк - Брюгге 3:1 Кортрейк - Генк 1:0 Генк - Андерлехт 1:0
Генк - Мец 1:0 Генк - Эльче 3:2 Генк - Херенвен 3:1 Андерлехт - Генк 0:2 Вестерло - Генк 0:1 Генк - Шарлеруа 4:1 Генк - Мехелен 3:1 Антверпен - Генк 1:3 Генк - Вестерло 6:1 АХ Лёвен - Генк 0:1 Генк - Кортрейк 2:1 Остенде - Генк 1:2 Генк - Гент 1:0 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 1:2 Генк - Сент-Трейден 0:0 Серен Юнайтед - Генк 0:4
Зульте-Варегем
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Зульте-Варегем - Сент-Трейден 2:0 Зульте-Варегем - Мехелен 2:0 Сент-Трейден - Зульте-Варегем 2:0 Дейнзе - Зульте-Варегем 1:2
Зульте-Варегем - Эйпен 5:5 Ломмель - Зульте-Варегем 0:1 Мехелен - Зульте-Варегем 2:2 Зульте-Варегем - Стандард 0:3 Остенде - Зульте-Варегем 2:1 Зульте-Варегем - Андерлехт 3:2 Кортрейк - Зульте-Варегем 1:3 Зульте-Варегем - АХ Лёвен 2:5 Вестерло - Зульте-Варегем 2:0 Зульте-Варегем - Сент-Трейден 0:3 Гент - Зульте-Варегем 2:0 Зульте-Варегем - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Серкль Брюгге - Зульте-Варегем 1:1 Зульте-Варегем - Шарлеруа 1:3 Зульте-Варегем - Генк 1:4 Брюгге - Зульте-Варегем 1:1

Результаты матчей

Генк
Зульте-Варегем

Точный счет

3:1
3 раза 30%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
6:1
1 раз 10%
0:3
2 раза 20%
1:3
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
1:4
1 раз 10%
2:5
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
5:5
1 раз 10%

Точное количество голов

3
3 раза 30%
2
2 раза 20%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%
1
1 раз 10%
6
1 раз 10%
2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%

Точный счет

1:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
2:0
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

3:1
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
2:0
5 раз 26%
1:3
3 раза 16%
0:3
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:5
1 раз 5%

Точное количество голов

2
6 раз 32%
3
4 раза 21%
4
4 раза 21%
0
2 раза 11%
1
2 раза 11%
6
1 раз 5%
0
6 раз 32%
1
6 раз 32%
2
4 раза 21%
3
2 раза 11%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Генк
Зульте-Варегем

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
8
2
8
2
1.5
5
5
6
4
2.5
2
8
3
7
3.5
1
9
1
9
4.5
1
9
1
9
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
5
4
7
2
1.5
2
7
3
6
2.5
1
8
2
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
2
0.5
Больше Меньше
13
6
15
4
1.5
7
12
9
10
2.5
3
16
5
14
3.5
1
18
1
18
4.5
1
18
1
18
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 1:0 20 17 1 2 49 - 17 52
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 19 13 3 3 41 - 23 42
3.
Антверпен
 19 12 3 4 35 - 20 39
4.
Брюгге
 19 10 4 5 36 - 24 34
5.
Гент
 19 9 4 6 32 - 20 31
6.
Вестерло
 20 9 3 8 39 - 35 30
7.
Сент-Трейден
 20 8 6 6 22 - 20 30
8.
АХ Лёвен
 20 8 5 7 35 - 31 29
9.
Стандард
 19 8 4 7 29 - 25 28
10.
Серкль Брюгге
 19 7 5 7 25 - 26 26
11.
Андерлехт
 18 7 2 9 28 - 26 23
12.
Шарлеруа
 18 7 1 10 25 - 31 22
13.
Мехелен
 19 6 4 9 27 - 35 22
14.
Эйпен
 20 6 1 13 26 - 42 19
15.
Кортрейк
 19 5 3 11 18 - 35 18
16.
Остенде
 20 5 2 13 22 - 44 17
17.
Зульте-Варегем
 0:1 20 4 4 12 25 - 43 16
18.
Серен Юнайтед
 20 4 3 13 19 - 36 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 1:0 11 10 1 0 29 - 9 31
2.
Антверпен
 10 8 1 1 22 - 8 25
3.
Брюгге
 10 6 3 1 23 - 11 21
4.
Унион Сент-Жиллуаз
 9 6 2 1 16 - 8 20
5.
Мехелен
 11 5 3 3 20 - 17 18
6.
Вестерло
 10 5 2 3 24 - 14 17
7.
Гент
 9 5 2 2 16 - 9 17
8.
Серкль Брюгге
 9 4 3 2 15 - 9 15
9.
Стандард
 9 4 2 3 18 - 12 14
10.
Андерлехт
 10 4 1 5 16 - 14 13
11.
АХ Лёвен
 9 4 1 4 15 - 14 13
12.
Остенде
 9 4 0 5 12 - 17 12
13.
Сент-Трейден
 9 3 2 4 9 - 10 11
14.
Шарлеруа
 9 3 1 5 13 - 15 10
15.
Зульте-Варегем
 0:1 10 3 1 6 17 - 28 10
16.
Эйпен
 10 3 0 7 11 - 18 9
17.
Кортрейк
 10 2 2 6 6 - 18 8
18.
Серен Юнайтед
 10 0 2 8 4 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 10 7 1 2 25 - 15 22
2.
Генк
 1:0 9 7 0 2 20 - 8 21
3.
Сент-Трейден
 11 5 4 2 13 - 10 19
4.
АХ Лёвен
 11 4 4 3 20 - 17 16
5.
Гент
 10 4 2 4 16 - 11 14
6.
Стандард
 10 4 2 4 11 - 13 14
7.
Антверпен
 9 4 2 3 13 - 12 14
8.
Брюгге
 9 4 1 4 13 - 13 13
9.
Серен Юнайтед
 10 4 1 5 15 - 20 13
10.
Вестерло
 10 4 1 5 15 - 21 13
11.
Шарлеруа
 9 4 0 5 12 - 16 12
12.
Серкль Брюгге
 10 3 2 5 10 - 17 11
13.
Андерлехт
 8 3 1 4 12 - 12 10
14.
Кортрейк
 9 3 1 5 12 - 17 10
15.
Эйпен
 10 3 1 6 15 - 24 10
16.
Зульте-Варегем
 0:1 10 1 3 6 8 - 15 6
17.
Остенде
 11 1 2 8 10 - 27 5
18.
Мехелен
 8 1 1 6 7 - 18 4
  • — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
  • — Выход в плей-офф 1
  • — Выход в плей-офф 2
  • — Вылет в Первый дивизион Б

Топ бомбардиров
Генк Онуачу Пол 14
АХ Лёвен Гонсалес Марио 13 (1)
Антверпен Янссен Винсент 11 (3)
Унион Сент-Жиллуаз Ванзейр Данте 9 (2)
Гент Кейперс Уго 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Сент-Жиллуаз Ван дер Хейден Сибе 8
Эйпен Петерс Стеф 1 6
Серен Юнайтед Сиссоко Самбу 1 6
Серен Юнайтед Силла Абдулайе 1 6
Брюгге Абакар Силла 2 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 10'
    Ндайишимий Майк сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - Сор Коллинс бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Генк
Ничья
Зульте-Варегем
7.00
6.50
6.60
Все Коэффициенты
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Генк
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