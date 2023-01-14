Тур: 20. Стадион: Кристал-арена.
1:0
Конец матча
0'
1:0
10' ГолСор Коллинс
52' Желтая карточкаСаматта Мбвана
53' Желтая карточкаБрюлс Кристиан
57' Желтая карточкаПресиадо Анхело
89' Желтая карточкаNovatus Disma
90'+6
Ход матча
10'
1:0
52'
53'
57'
76'
89'
Прогноз на матч от Liveresult
14
Сор
Коллинс
22
Сормо
Бент
25
Вормер
Руд
93
Гано
Зиньо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Сор КоллинсНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Лейсен ТобеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Онуачу ПолНападающий
-
Главный тренер: Вранкен Вутер
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Сормо БентЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Вормер РудПолузащитник
- Полузащитник
-
93 Гано ЗиньоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Бостин ЛуиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ндур АлиунНападающий
-
46 Cheikh Thiam
-
Главный тренер: Mbaye Leye
История личных встреч
Генк
Зульте-Варегем
29 матчей
89.7%
10.3%
26 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
58.6%
37.9%
3.5%
17 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
65.5%
20.7%
13.8%
19 побед 6 ничьих 0 побед
14 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
64.3%
35.7%
0 побед 9 ничьих 6 побед
Второй тайм
64.3%
35.7%
0 побед 9 ничьих 9 побед
43 матча
60.5%
20.9%
18.6%
26 побед 9 ничьих 8 побед
Первый тайм
39.5%
46.5%
14%
17 побед 20 ничьих 6 побед
Второй тайм
44.2%
34.9%
20.9%
19 побед 15 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
44
48
Голов в среднем за матч
2.1
2.18
Среднее время на гол
42
41
Всего голов
25
23
Голов в среднем за матч
1.14
1.1
Среднее время на гол
79
82
Всего голов
69
71
Голов в среднем за матч
1.6
1.65
Тотал матчей
2.5
42
Больше 98%
Меньше 2%
1
35
Больше 81%
Меньше 19%
8
26
Больше 60%
Меньше 40%
17
19
Больше 44%
Меньше 56%
24
10
Больше 23%
Меньше 77%
33
4
Больше 9%
Меньше 91%
39
3
Больше 7%
Меньше 93%
40
1
Больше 2%
Меньше 98%
42
Среднее время на гол
56
54
Бомбардиры внутри турнира
Генк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Онуачу Пол
|14 (3)
|0.7
|Хейнен Бриан
|7 (2)
|0.35
|Пейнтсил Джозеф
|6
|0.3
|Ндайишимий Майк
|5
|0.25
|Муньос Даниэль
|5
|0.25
|Дессерс Сириль
|3 (1)
|0.15
|Грошовски Патрик
|2
|0.1
|Артеага Херардо
|2
|0.1
|Немет Ондраш
|1
|0.05
|Саматта Мбвана
|1
|0.05
|Куэста Карлос
|1
|0.05
|Сор Коллинс
|1
|0.05
|Эль-Ханнус Билаль
|0
|0
|Ито Дзюня
|0
|0
|Пресиадо Анхело
|0
|0
|Карстенсен Расмус
|0
|0
Зульте-Варегем
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гано Зиньо
|5 (3)
|0.25
|Воссен Йелле
|5 (1)
|0.25
|Фадера Алию
|4
|0.2
|Nicolas Rommens
|2
|0.1
|Stan Braem
|2
|0.1
|Лопес Борха
|1
|0.05
|Сиссако Абдулайе
|1
|0.05
|Mamadou Sangare
|1
|0.05
|Оффор Чинонсо
|1
|0.05
|Драмбаев Aлександр
|1
|0.05
|Moudou Tambedou
|1
|0.05
|Сиранни Алессандро
|0
|0
|Novatus Disma
|0
|0
|Цука Рави
|0
|0
|Ндур Алиун
|0
|0
|Lukas Willen
|0
|0
Карточки
Генк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Артеага Херардо
|5
|1
|Муньос Даниэль
|6
|0
|Пейнтсил Джозеф
|4
|0
|Пресиадо Анхело
|2
|1
|Эль-Ханнус Билаль
|2
|1
|Онуачу Пол
|3
|0
|Куэста Карлос
|3
|0
|Грошовски Патрик
|2
|0
|Хейнен Бриан
|2
|0
|Маккензи Марк
|2
|0
|Matias Galarza
|2
|0
|Саматта Мбвана
|1
|0
|Вандервоордт Маартен
|1
|0
|Ндайишимий Майк
|1
|0
Зульте-Варегем
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Novatus Disma
|6
|1
|Сиссако Абдулайе
|5
|1
|Moudou Tambedou
|5
|0
|Сиранни Алессандро
|4
|0
|Оффор Чинонсо
|4
|0
|Фадера Алию
|4
|0
|Цука Рави
|2
|1
|Воссен Йелле
|3
|0
|Дерейк Тимоти
|3
|0
|Кристенсен Лассе
|3
|0
|Nicolas Rommens
|3
|0
|Рамирес Даниэль
|1
|1
|Лопес Борха
|2
|0
|Mamadou Sangare
|2
|0
|Lukas Willen
|2
|0
|Сормо Бент
|0
|1
|Брюлс Кристиан
|1
|0
|Гано Зиньо
|1
|0
|Боссут Сэмми
|1
|0
|Ндур Алиун
|1
|0
|Драмбаев Aлександр
|1
|0
|Stan Braem
|1
|0
Результаты матчей
Генк
100%
10 побед 0 поражений
Первый тайм
64% (7)
36% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
55% (6)
0% (0)
Зульте-Варегем
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
0% (0)
40% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
9
1
Волевые поражения
0
6
Генк
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (3)
67% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Зульте-Варегем
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
40% (4)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
4
22
Волевые поражения
17
12
Генк
63.2%
36.8%
12 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (7)
35% (7)
30% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
40% (8)
25% (5)
Зульте-Варегем
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
20% (4)
40% (8)
40% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
20% (4)
40% (8)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
13
23
Волевые поражения
17
18
Голы по времени матча
Забито
29
9
18 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 0
10 Не забивали 15
8
28%
0
0%
1-15
3
10%
1
11%
16-30
7
24%
1
11%
31-45
2
7%
2
22%
46-60
2
7%
4
44%
61-75
7
24%
1
11%
76-90
Пропущено
9
14
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 10
1
11%
3
21%
1-15
3
33%
3
21%
16-30
1
11%
1
7%
31-45
3
33%
3
21%
46-60
1
11%
3
21%
61-75
0
0%
1
7%
76-90
Забито
19
16
11 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 5
12 Не забивали 12
3
16%
3
19%
1-15
6
32%
0
0%
16-30
2
11%
4
25%
31-45
4
21%
0
0%
46-60
1
5%
2
13%
61-75
3
16%
7
44%
76-90
Пропущено
9
29
4 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 19
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
1
11%
3
10%
1-15
1
11%
2
7%
16-30
2
22%
5
17%
31-45
1
11%
7
24%
46-60
2
22%
3
10%
61-75
2
22%
9
31%
76-90
Забито
48
25
29 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 16
15 Забивали первыми 5
2 Не забивали 7
11
23%
3
12%
1-15
9
19%
1
4%
16-30
9
19%
5
20%
31-45
6
13%
2
8%
46-60
3
6%
6
24%
61-75
10
21%
8
32%
76-90
Пропущено
18
43
9 В 1-м тайме 17
9 Во 2-м тайме 26
4 Пропускали первыми 15
15 Не пропускали 18
2
11%
6
14%
1-15
4
22%
5
12%
16-30
3
17%
6
14%
31-45
4
22%
10
23%
46-60
3
17%
6
14%
61-75
2
11%
10
23%
76-90
Результаты последних матчей
Генк
(20 матчей)
85%
5%
10%
17 побед 1 ничья 2 поражения
Генк - Антверпен 0:3 Генк - Брюгге 3:1 Кортрейк - Генк 1:0 Генк - Андерлехт 1:0
Генк - Мец 1:0 Генк - Эльче 3:2 Генк - Херенвен 3:1 Андерлехт - Генк 0:2 Вестерло - Генк 0:1 Генк - Шарлеруа 4:1 Генк - Мехелен 3:1 Антверпен - Генк 1:3 Генк - Вестерло 6:1 АХ Лёвен - Генк 0:1 Генк - Кортрейк 2:1 Остенде - Генк 1:2 Генк - Гент 1:0 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 1:2 Генк - Сент-Трейден 0:0 Серен Юнайтед - Генк 0:4
Зульте-Варегем
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Зульте-Варегем - Сент-Трейден 2:0 Зульте-Варегем - Мехелен 2:0 Сент-Трейден - Зульте-Варегем 2:0 Дейнзе - Зульте-Варегем 1:2
Зульте-Варегем - Эйпен 5:5 Ломмель - Зульте-Варегем 0:1 Мехелен - Зульте-Варегем 2:2 Зульте-Варегем - Стандард 0:3 Остенде - Зульте-Варегем 2:1 Зульте-Варегем - Андерлехт 3:2 Кортрейк - Зульте-Варегем 1:3 Зульте-Варегем - АХ Лёвен 2:5 Вестерло - Зульте-Варегем 2:0 Зульте-Варегем - Сент-Трейден 0:3 Гент - Зульте-Варегем 2:0 Зульте-Варегем - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Серкль Брюгге - Зульте-Варегем 1:1 Зульте-Варегем - Шарлеруа 1:3 Зульте-Варегем - Генк 1:4 Брюгге - Зульте-Варегем 1:1
Результаты матчей
Генк
Зульте-Варегем
Точный счет
3:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
6:1
1 раз 9%
0:3
2 раза 20%
1:3
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
1:4
1 раз 10%
2:5
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
5:5
1 раз 10%
Точное количество голов
3
3 раза 27%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
4
2 раза 18%
0
1 раз 9%
6
1 раз 9%
2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%
Точный счет
1:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
2:0
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 44%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Точный счет
1:0
3 раза 15%
3:1
3 раза 15%
1:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
2:0
5 раз 25%
1:3
3 раза 15%
0:3
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:5
1 раз 5%
Точное количество голов
2
6 раз 30%
3
4 раза 20%
4
4 раза 20%
1
3 раза 15%
0
2 раза 10%
6
1 раз 5%
0
7 раз 35%
1
6 раз 30%
2
4 раза 20%
3
2 раза 10%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Генк
Зульте-Варегем
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
82
83
55
65
28
38
19
110
19
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
55
72
28
36
19
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
182
Больше Меньше
137
155
713
911
317
515
119
119
119
119
- — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
- — Выход в плей-офф 1
- — Выход в плей-офф 2
- — Вылет в Первый дивизион Б
|Генк
|Онуачу Пол
|14
|АХ Лёвен
|Гонсалес Марио
|13 (1)
|Антверпен
|Янссен Винсент
|11 (3)
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ванзейр Данте
|9 (2)
|Гент
|Кейперс Уго
|9 (2)
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ван дер Хейден Сибе
|8
|Эйпен
|Петерс Стеф
|1 6
|Серен Юнайтед
|Сиссоко Самбу
|1 6
|Серен Юнайтед
|Силла Абдулайе
|1 6
|Зульте-Варегем
|Novatus Disma
|1 6