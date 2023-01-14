Тур: 20. Стадион: Kehrwegstadion.
0:2
Конец матча
0'
0:1
44' ГолБруно Джанни
62' Желтая карточкаЛяйстнер Тони
0:2
68' Гол в свои воротаДэвидсон Джейсон
80' Желтая карточкаПетерс Стеф
90'+3
Ход матча
44'
0:1
62'
68'
0:2
80'
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.80 Обе команды забьют
35
Ламбер
Борис
15
Gary
Magnee
11
Н'Дри
Конан
21
Шмидт
Дэниел
20
Бауэр
Роберт
27
Бойя
Франк
14
Дюмон
Оливье
91
Бруно
Джанни
- Основной состав
- Вратарь
-
35 Ламбер БорисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Gary MagneeПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Н'Дри КонанНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Алло ТеддиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Деом ЖеромПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Edward Still
- Основной состав
-
21 Шмидт ДэниелВратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Бауэр РобертЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Бойя ФранкПолузащитник
-
14 Дюмон ОливьеПолузащитник
- Полузащитник
-
91 Бруно ДжанниНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Jo CoppensВратарь
-
77 Бока ЭрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Кая ФатихНападающий
-
-
16 Matte Smets
-
Главный тренер: Холлербах Бернд
История личных встреч
Эйпен
Сент-Трейден
17 матчей
64.7%
35.3%
11 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
70.6%
23.5%
5.9%
12 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
64.7%
35.3%
11 побед 6 ничьих 0 побед
16 матчей
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 11 побед
Второй тайм
6.3%
93.7%
0 побед 1 ничья 15 побед
33 матча
33.3%
33.3%
33.4%
11 побед 11 ничьих 11 побед
Первый тайм
36.4%
30.3%
33.3%
12 побед 10 ничьих 11 побед
Второй тайм
33.3%
21.2%
45.5%
11 побед 7 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
28
28
Голов в среднем за матч
1.87
1.56
Среднее время на гол
48
57
Всего голов
33
21
Голов в среднем за матч
1.83
1.4
Среднее время на гол
49
64
Всего голов
61
49
Голов в среднем за матч
1.85
1.48
Тотал матчей
2.5
31
Больше 94%
Меньше 6%
2
28
Больше 85%
Меньше 15%
5
20
Больше 61%
Меньше 39%
13
14
Больше 42%
Меньше 58%
19
10
Больше 30%
Меньше 70%
23
4
Больше 12%
Меньше 88%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
Среднее время на гол
48
60
Бомбардиры внутри турнира
Эйпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Н'Дри Конан
|5
|0.25
|Петерс Стеф
|4 (3)
|0.2
|Чарльз-Кук Риган
|4
|0.2
|Gary Magnee
|3
|0.15
|Ламбер Борис
|3
|0.15
|Превляк Смаил
|2
|0.1
|Нуху Айзек
|2
|0.1
|Гассама Джейди
|1
|0.05
|Сумано Самбу
|1
|0.05
|Кристи-Дэвис Исаак
|0
|0
|Деом Жером
|0
|0
|Jan Kral
|0
|0
|Yentil van Genechten
|0
|0
|Битумазала Натан
|0
|0
Сент-Трейден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бруно Джанни
|9 (2)
|0.45
|Хаяси Даити
|6
|0.3
|Кагава Синдзи
|2 (1)
|0.1
|Брюлс Кристиан
|1 (1)
|0.05
|Окадзаки Синджи
|1
|0.05
|Ляйстнер Тони
|1
|0.05
|Бойя Франк
|1
|0.05
|Койта Абубакари
|0
|0
|Ван Дессел Стан
|0
|0
|Бока Эрик
|0
|0
|Хасиока Даики
|0
|0
Карточки
Эйпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Петерс Стеф
|6
|1
|Мубарак Вакасо
|5
|1
|Деом Жером
|3
|1
|Gary Magnee
|3
|1
|Дэвидсон Джейсон
|4
|0
|Джегго Джеймс
|4
|0
|Ламбер Борис
|4
|0
|Кристи-Дэвис Исаак
|3
|0
|Jan Kral
|3
|0
|Чарльз-Кук Риган
|2
|0
|Н'Дри Конан
|2
|0
|Нуху Айзек
|2
|0
|Rune Paeshuyse
|2
|0
|Превляк Смаил
|1
|0
|Алло Тедди
|1
|0
|Битумазала Натан
|1
|0
Сент-Трейден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аль-Дахиль Амин
|4
|1
|Янсенс Вольке
|4
|0
|Бауэр Роберт
|2
|1
|Конате Мори
|2
|1
|Кагава Синдзи
|3
|0
|Хасиока Даики
|3
|0
|Брюлс Кристиан
|2
|0
|Ляйстнер Тони
|2
|0
|Бруно Джанни
|2
|0
|Койта Абубакари
|2
|0
|Бойя Франк
|2
|0
|Кая Фатих
|0
|1
|Окадзаки Синджи
|1
|0
|Jo Coppens
|1
|0
|Ван Дессел Стан
|1
|0
|Хаяси Даити
|1
|0
|Бока Эрик
|1
|0
|Дюмон Оливье
|1
|0
Результаты матчей
Эйпен
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
10% (1)
60% (6)
Сент-Трейден
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
3
4
Волевые поражения
5
2
Эйпен
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
10% (1)
30% (3)
Сент-Трейден
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
20
6
Волевые поражения
8
8
Эйпен
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
30% (6)
50% (10)
20% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (9)
10% (2)
45% (9)
Сент-Трейден
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
30% (6)
35% (7)
35% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
30% (6)
30% (6)
Сухие победы
2
6
Сухие поражения
7
3
Волевые победы
23
10
Волевые поражения
13
10
Голы по времени матча
Забито
13
12
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
12 Не забивали 13
1
8%
1
8%
1-15
3
23%
2
17%
16-30
2
15%
2
17%
31-45
1
8%
2
17%
46-60
2
15%
1
8%
61-75
4
31%
4
33%
76-90
Пропущено
16
11
10 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
4
25%
2
18%
1-15
2
13%
1
9%
16-30
4
25%
1
9%
31-45
2
13%
1
9%
46-60
1
6%
3
27%
61-75
3
19%
3
27%
76-90
Забито
14
10
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
11 Не забивали 15
1
7%
1
10%
1-15
2
14%
2
20%
16-30
3
21%
1
10%
31-45
2
14%
1
10%
46-60
1
7%
3
30%
61-75
5
36%
2
20%
76-90
Пропущено
25
9
13 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
3
12%
0
0%
1-15
5
20%
1
11%
16-30
5
20%
2
22%
31-45
2
8%
1
11%
46-60
1
4%
3
33%
61-75
9
36%
2
22%
76-90
Забито
27
22
12 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 8
3 Не забивали 8
2
7%
2
9%
1-15
5
19%
4
18%
16-30
5
19%
3
14%
31-45
3
11%
3
14%
46-60
3
11%
4
18%
61-75
9
33%
6
27%
76-90
Пропущено
41
20
23 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 14
7
17%
2
10%
1-15
7
17%
2
10%
16-30
9
22%
3
15%
31-45
4
10%
2
10%
46-60
2
5%
6
30%
61-75
12
29%
29%
5
25%
76-90
Результаты последних матчей
Эйпен
(20 матчей)
30%
5%
65%
6 побед 1 ничья 13 поражений
Эйпен - Шарлеруа 1:2 Серен Юнайтед - Эйпен 0:1 Зульте-Варегем - Эйпен 5:5 Дейнзе - Эйпен 3:0
Эйпен - Стандард 2:0 Андерлехт - Эйпен 4:2 Мехелен - Эйпен 2:1 Эйпен - АХ Лёвен 4:2 Серкль Брюгге - Эйпен 5:1 Эйпен - Гент 0:4 Сент-Трейден - Эйпен 0:1 Эйпен - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Остенде - Эйпен 1:0 Эйпен - Кортрейк 0:1 Вестерло - Эйпен 0:1 Эйпен - Серен Юнайтед 1:3 Эйпен - Антверпен 0:1 Генк - Эйпен 4:2 Эйпен - Брюгге 2:1 Шарлеруа - Эйпен 3:1
Сент-Трейден
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Зульте-Варегем - Сент-Трейден 2:0 Стандард - Сент-Трейден 1:1 Сент-Трейден - Зульте-Варегем 2:0 Брюгге - Сент-Трейден 1:4
Сент-Трейден - Вестерло 3:2 Сент-Трейден - Валвейк 3:0 Сент-Трейден - Серкль Брюгге 0:1 Сент-Трейден - RFC Meux 1:0 Серен Юнайтед - Сент-Трейден 1:2 Вестерло - Сент-Трейден 2:3 Сент-Трейден - АХ Лёвен 0:0 Брюгге - Сент-Трейден 3:0 Сент-Трейден - Шарлеруа 2:1 Антверпен - Сент-Трейден 2:0 Сент-Трейден - Эйпен 0:1 Зульте-Варегем - Сент-Трейден 0:3 Сент-Трейден - Стандард 1:2 Генк - Сент-Трейден 0:0 Сент-Трейден - Мехелен 3:1 Остенде - Сент-Трейден 0:1
Результаты матчей
Эйпен
Сент-Трейден
Точный счет
0:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
0:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
4
1 раз 10%
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Точный счет
0:1
3 раза 30%
4:2
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
5:5
1 раз 10%
0:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
6 раз 60%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
5
1 раз 10%
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
Точный счет
0:1
5 раз 25%
4:2
3 раза 15%
1:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
5:5
1 раз 5%
0:0
3 раза 15%
0:1
3 раза 15%
1:1
3 раза 15%
0:3
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 45%
0
5 раз 25%
2
4 раза 20%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
0
8 раз 40%
1
5 раз 25%
2
4 раза 20%
3
3 раза 15%
Тоталы голов в матче
Эйпен
Сент-Трейден
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
54
37
36
19
18
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
74
37
47
19
29
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
155
Больше Меньше
128
614
713
218
317
218
119
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|20
|17
|1
|2
|49 - 17
|52
|2.
|19
|13
|3
|3
|41 - 23
|42
|3.
|19
|12
|3
|4
|35 - 20
|39
|4.
|19
|10
|4
|5
|36 - 24
|34
|5.
|19
|9
|4
|6
|32 - 20
|31
|6.
|20
|9
|3
|8
|39 - 35
|30
|7.
|20
|8
|6
|6
|22 - 20
|30
|8.
|20
|8
|5
|7
|35 - 31
|29
|9.
|19
|8
|4
|7
|29 - 25
|28
|10.
|19
|7
|5
|7
|25 - 26
|26
|11.
|18
|7
|2
|9
|28 - 26
|23
|12.
|18
|7
|1
|10
|25 - 31
|22
|13.
|19
|6
|4
|9
|27 - 35
|22
|14.
|20
|6
|1
|13
|26 - 42
|19
|15.
|19
|5
|3
|11
|18 - 35
|18
|16.
|20
|5
|2
|13
|22 - 44
|17
|17.
|0:1
|20
|4
|4
|12
|25 - 43
|16
|18.
|20
|4
|3
|13
|19 - 36
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|11
|10
|1
|0
|29 - 9
|31
|2.
|10
|8
|1
|1
|22 - 8
|25
|3.
|10
|6
|3
|1
|23 - 11
|21
|4.
|9
|6
|2
|1
|16 - 8
|20
|5.
|11
|5
|3
|3
|20 - 17
|18
|6.
|10
|5
|2
|3
|24 - 14
|17
|7.
|9
|5
|2
|2
|16 - 9
|17
|8.
|9
|4
|3
|2
|15 - 9
|15
|9.
|9
|4
|2
|3
|18 - 12
|14
|10.
|10
|4
|1
|5
|16 - 14
|13
|11.
|9
|4
|1
|4
|15 - 14
|13
|12.
|9
|4
|0
|5
|12 - 17
|12
|13.
|9
|3
|2
|4
|9 - 10
|11
|14.
|9
|3
|1
|5
|13 - 15
|10
|15.
|0:1
|10
|3
|1
|6
|17 - 28
|10
|16.
|10
|3
|0
|7
|11 - 18
|9
|17.
|10
|2
|2
|6
|6 - 18
|8
|18.
|10
|0
|2
|8
|4 - 16
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|7
|1
|2
|25 - 15
|22
|2.
|1:0
|9
|7
|0
|2
|20 - 8
|21
|3.
|11
|5
|4
|2
|13 - 10
|19
|4.
|11
|4
|4
|3
|20 - 17
|16
|5.
|10
|4
|2
|4
|16 - 11
|14
|6.
|10
|4
|2
|4
|11 - 13
|14
|7.
|9
|4
|2
|3
|13 - 12
|14
|8.
|9
|4
|1
|4
|13 - 13
|13
|9.
|10
|4
|1
|5
|15 - 20
|13
|10.
|10
|4
|1
|5
|15 - 21
|13
|11.
|9
|4
|0
|5
|12 - 16
|12
|12.
|10
|3
|2
|5
|10 - 17
|11
|13.
|8
|3
|1
|4
|12 - 12
|10
|14.
|9
|3
|1
|5
|12 - 17
|10
|15.
|10
|3
|1
|6
|15 - 24
|10
|16.
|0:1
|10
|1
|3
|6
|8 - 15
|6
|17.
|11
|1
|2
|8
|10 - 27
|5
|18.
|8
|1
|1
|6
|7 - 18
|4
- — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
- — Выход в плей-офф 1
- — Выход в плей-офф 2
- — Вылет в Первый дивизион Б
|Генк
|Онуачу Пол
|14
|АХ Лёвен
|Гонсалес Марио
|13 (1)
|Антверпен
|Янссен Винсент
|11 (3)
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ванзейр Данте
|9 (2)
|Гент
|Кейперс Уго
|9 (2)
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ван дер Хейден Сибе
|8
|Эйпен
|Петерс Стеф
|1 6
|Серен Юнайтед
|Сиссоко Самбу
|1 6
|Серен Юнайтед
|Силла Абдулайе
|1 6
|Брюгге
|Абакар Силла
|2 4