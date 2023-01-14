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  4. Первый дивизион А 2022-2023

Бельгия: Первый дивизион А
2022-2023

Тур: 20. Стадион: .
Эйпен
0:2
Конец матча
Сент-Трейден
0'
0:1
44' Гол
Бруно Джанни
62' Желтая карточка
Ляйстнер Тони
0:2
68' Гол в свои ворота
Дэвидсон Джейсон
80' Желтая карточка
Петерс Стеф
90'+3
1
Мозер
Леннарт
35
Ламбер
Борис
28
Rune
Paeshuyse
3
Дэвидсон
Джейсон
2
Yentil
van
Genechten
10
Чарльз-Кук
Риган
15
Gary
Magnee
8
Петерс
Стеф
23
Кристи-Дэвис
Исаак
11
Н'Дри
Конан
9
Превляк
Смаил
21
Шмидт
Дэниел
22
Янсенс
Вольке
37
Ляйстнер
Тони
20
Бауэр
Роберт
4
Хасиока
Даики
7
Койта
Абубакари
27
Бойя
Франк
14
Дюмон
Оливье
30
Окадзаки
Синджи
91
Бруно
Джанни
8
Хаяси
Даити
Эйпен
3-5-2
Сент-Трейден
3-4-1-2

История личных встреч

Эйпен
Сент-Трейден

17 матчей

64.7%
35.3%
11 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

70.6%
23.5%
5.9%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

64.7%
35.3%
11 побед 6 ничьих 0 побед

16 матчей

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 11 побед

Второй тайм

6.3%
93.7%
0 побед 1 ничья 15 побед

33 матча

33.3%
33.3%
33.4%
11 побед 11 ничьих 11 побед

Первый тайм

36.4%
30.3%
33.3%
12 побед 10 ничьих 11 побед

Второй тайм

33.3%
21.2%
45.5%
11 побед 7 ничьих 15 побед

История матчей

ПДА
0:1
ПДА
2:0
ПДА
2:1
ТМК
1:1
ПДА
0:2
ПДА
1:1
ТМС
2:2
ПДА
5:2
ТМК
2:3
ПДА
0:2
ПДАТЗПВЛЕПО
2:2
ПДАТЗПВЛЕПО
1:1
ПДА
4:1
ПДА
1:4
ПДА
3:1
ПДА
2:3
ПДА
0:0
ПДА
4:4
ЛП
2:1
ЛП
4:2
БВЛ
1:0
ВД
1:0
БВЛ
3:0
ЛЖ
2:2
ЛЖ
2:3
БВЛ
0:3
БВЛ
1:2
БВЛ
0:0
БВЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
6:0
2ЙК
3:0
2ЙК
2:3

Голы

Всего голов

28
28

Голов в среднем за матч

1.87
1.56

Среднее время на гол

48
57

Всего голов

33
21

Голов в среднем за матч

1.83
1.4

Среднее время на гол

49
64

Всего голов

61
49

Голов в среднем за матч

1.85
1.48

Тотал матчей

2.5
31
Больше 94%
Меньше 6%
2
28
Больше 85%
Меньше 15%
5
20
Больше 61%
Меньше 39%
13
14
Больше 42%
Меньше 58%
19
10
Больше 30%
Меньше 70%
23
4
Больше 12%
Меньше 88%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
32

Среднее время на гол

48
60

Бомбардиры внутри турнира

Эйпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Н'Дри Конан 5 0.25
Петерс Стеф 4 (3) 0.2
Чарльз-Кук Риган 4 0.2
Gary Magnee 3 0.15
Ламбер Борис 3 0.15
Превляк Смаил 2 0.1
Нуху Айзек 2 0.1
Гассама Джейди 1 0.05
Сумано Самбу 1 0.05
Кристи-Дэвис Исаак 0 0
Деом Жером 0 0
Jan Kral 0 0
Yentil van Genechten 0 0
Битумазала Натан 0 0
Сент-Трейден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бруно Джанни 9 (2) 0.45
Хаяси Даити 6 0.3
Кагава Синдзи 2 (1) 0.1
Брюлс Кристиан 1 (1) 0.05
Окадзаки Синджи 1 0.05
Ляйстнер Тони 1 0.05
Бойя Франк 1 0.05
Койта Абубакари 0 0
Ван Дессел Стан 0 0
Бока Эрик 0 0
Хасиока Даики 0 0

Карточки

Эйпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Петерс Стеф 6 1
Мубарак Вакасо 5 1
Деом Жером 3 1
Gary Magnee 3 1
Дэвидсон Джейсон 4 0
Джегго Джеймс 4 0
Ламбер Борис 4 0
Кристи-Дэвис Исаак 3 0
Jan Kral 3 0
Чарльз-Кук Риган 2 0
Н'Дри Конан 2 0
Нуху Айзек 2 0
Rune Paeshuyse 2 0
Превляк Смаил 1 0
Алло Тедди 1 0
Битумазала Натан 1 0
Сент-Трейден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аль-Дахиль Амин 4 1
Янсенс Вольке 4 0
Бауэр Роберт 2 1
Конате Мори 2 1
Кагава Синдзи 3 0
Хасиока Даики 3 0
Брюлс Кристиан 2 0
Ляйстнер Тони 2 0
Бруно Джанни 2 0
Койта Абубакари 2 0
Бойя Франк 2 0
Кая Фатих 0 1
Окадзаки Синджи 1 0
Jo Coppens 1 0
Ван Дессел Стан 1 0
Хаяси Даити 1 0
Бока Эрик 1 0
Дюмон Оливье 1 0

Результаты матчей

Эйпен
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
10% (1)
60% (6)
Сент-Трейден
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

3
4

Волевые поражения

5
2
Эйпен
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
10% (1)
30% (3)
Сент-Трейден
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

20
6

Волевые поражения

8
8
Эйпен
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
30% (6)
50% (10)
20% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (9)
10% (2)
45% (9)
Сент-Трейден
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
30% (6)
35% (7)
35% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
30% (6)
30% (6)

Сухие победы

2
6

Сухие поражения

7
3

Волевые победы

23
10

Волевые поражения

13
10

Голы по времени матча

Забито

13
12
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
12 Не забивали 13
1
8%
1
8%
1-15
3
23%
2
17%
16-30
2
15%
2
17%
31-45
1
8%
2
17%
46-60
2
15%
1
8%
61-75
4
31%
4
33%
76-90

Пропущено

16
11
10 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
4
25%
2
18%
1-15
2
13%
1
9%
16-30
4
25%
1
9%
31-45
2
13%
1
9%
46-60
1
6%
3
27%
61-75
3
19%
3
27%
76-90

Забито

14
10
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
11 Не забивали 15
1
7%
1
10%
1-15
2
14%
2
20%
16-30
3
21%
1
10%
31-45
2
14%
1
10%
46-60
1
7%
3
30%
61-75
5
36%
2
20%
76-90

Пропущено

25
9
13 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
3
12%
0
0%
1-15
5
20%
1
11%
16-30
5
20%
2
22%
31-45
2
8%
1
11%
46-60
1
4%
3
33%
61-75
9
36%
2
22%
76-90

Забито

27
22
12 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 8
3 Не забивали 8
2
7%
2
9%
1-15
5
19%
4
18%
16-30
5
19%
3
14%
31-45
3
11%
3
14%
46-60
3
11%
4
18%
61-75
9
33%
6
27%
76-90

Пропущено

41
20
23 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 14
7
17%
2
10%
1-15
7
17%
2
10%
16-30
9
22%
3
15%
31-45
4
10%
2
10%
46-60
2
5%
6
30%
61-75
12
29%
29%
5
25%
76-90

Результаты последних матчей

Эйпен
(20 матчей)
30%
5%
65%
6 побед 1 ничья 13 поражений
Эйпен - Шарлеруа 1:2 Серен Юнайтед - Эйпен 0:1 Зульте-Варегем - Эйпен 5:5 Дейнзе - Эйпен 3:0
Эйпен - Стандард 2:0 Андерлехт - Эйпен 4:2 Мехелен - Эйпен 2:1 Эйпен - АХ Лёвен 4:2 Серкль Брюгге - Эйпен 5:1 Эйпен - Гент 0:4 Сент-Трейден - Эйпен 0:1 Эйпен - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Остенде - Эйпен 1:0 Эйпен - Кортрейк 0:1 Вестерло - Эйпен 0:1 Эйпен - Серен Юнайтед 1:3 Эйпен - Антверпен 0:1 Генк - Эйпен 4:2 Эйпен - Брюгге 2:1 Шарлеруа - Эйпен 3:1
Сент-Трейден
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Зульте-Варегем - Сент-Трейден 2:0 Стандард - Сент-Трейден 1:1 Сент-Трейден - Зульте-Варегем 2:0 Брюгге - Сент-Трейден 1:4
Сент-Трейден - Вестерло 3:2 Сент-Трейден - Валвейк 3:0 Сент-Трейден - Серкль Брюгге 0:1 Сент-Трейден - RFC Meux 1:0 Серен Юнайтед - Сент-Трейден 1:2 Вестерло - Сент-Трейден 2:3 Сент-Трейден - АХ Лёвен 0:0 Брюгге - Сент-Трейден 3:0 Сент-Трейден - Шарлеруа 2:1 Антверпен - Сент-Трейден 2:0 Сент-Трейден - Эйпен 0:1 Зульте-Варегем - Сент-Трейден 0:3 Сент-Трейден - Стандард 1:2 Генк - Сент-Трейден 0:0 Сент-Трейден - Мехелен 3:1 Остенде - Сент-Трейден 0:1

Результаты матчей

Эйпен
Сент-Трейден

Точный счет

0:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
0:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
4
1 раз 10%
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Точный счет

0:1
3 раза 30%
4:2
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
5:5
1 раз 10%
0:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
6 раз 60%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
5
1 раз 10%
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%

Точный счет

0:1
5 раз 25%
4:2
3 раза 15%
1:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
5:5
1 раз 5%
0:0
3 раза 15%
0:1
3 раза 15%
1:1
3 раза 15%
0:3
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 45%
0
5 раз 25%
2
4 раза 20%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
0
8 раз 40%
1
5 раз 25%
2
4 раза 20%
3
3 раза 15%

Тоталы голов в матче

Эйпен
Сент-Трейден

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
5
4
3
7
1.5
3
6
1
9
2.5
1
8
1
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
7
4
3
7
1.5
4
7
1
9
2.5
2
9
1
9
3.5
1
9
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
5
0.5
Больше Меньше
12
8
6
14
1.5
7
13
2
18
2.5
3
17
2
18
3.5
1
19
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 1:0 20 17 1 2 49 - 17 52
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 19 13 3 3 41 - 23 42
3.
Антверпен
 19 12 3 4 35 - 20 39
4.
Брюгге
 19 10 4 5 36 - 24 34
5.
Гент
 19 9 4 6 32 - 20 31
6.
Вестерло
 20 9 3 8 39 - 35 30
7.
Сент-Трейден
 20 8 6 6 22 - 20 30
8.
АХ Лёвен
 20 8 5 7 35 - 31 29
9.
Стандард
 19 8 4 7 29 - 25 28
10.
Серкль Брюгге
 19 7 5 7 25 - 26 26
11.
Андерлехт
 18 7 2 9 28 - 26 23
12.
Шарлеруа
 18 7 1 10 25 - 31 22
13.
Мехелен
 19 6 4 9 27 - 35 22
14.
Эйпен
 20 6 1 13 26 - 42 19
15.
Кортрейк
 19 5 3 11 18 - 35 18
16.
Остенде
 20 5 2 13 22 - 44 17
17.
Зульте-Варегем
 0:1 20 4 4 12 25 - 43 16
18.
Серен Юнайтед
 20 4 3 13 19 - 36 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 1:0 11 10 1 0 29 - 9 31
2.
Антверпен
 10 8 1 1 22 - 8 25
3.
Брюгге
 10 6 3 1 23 - 11 21
4.
Унион Сент-Жиллуаз
 9 6 2 1 16 - 8 20
5.
Мехелен
 11 5 3 3 20 - 17 18
6.
Вестерло
 10 5 2 3 24 - 14 17
7.
Гент
 9 5 2 2 16 - 9 17
8.
Серкль Брюгге
 9 4 3 2 15 - 9 15
9.
Стандард
 9 4 2 3 18 - 12 14
10.
Андерлехт
 10 4 1 5 16 - 14 13
11.
АХ Лёвен
 9 4 1 4 15 - 14 13
12.
Остенде
 9 4 0 5 12 - 17 12
13.
Сент-Трейден
 9 3 2 4 9 - 10 11
14.
Шарлеруа
 9 3 1 5 13 - 15 10
15.
Зульте-Варегем
 0:1 10 3 1 6 17 - 28 10
16.
Эйпен
 10 3 0 7 11 - 18 9
17.
Кортрейк
 10 2 2 6 6 - 18 8
18.
Серен Юнайтед
 10 0 2 8 4 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 10 7 1 2 25 - 15 22
2.
Генк
 1:0 9 7 0 2 20 - 8 21
3.
Сент-Трейден
 11 5 4 2 13 - 10 19
4.
АХ Лёвен
 11 4 4 3 20 - 17 16
5.
Гент
 10 4 2 4 16 - 11 14
6.
Стандард
 10 4 2 4 11 - 13 14
7.
Антверпен
 9 4 2 3 13 - 12 14
8.
Брюгге
 9 4 1 4 13 - 13 13
9.
Серен Юнайтед
 10 4 1 5 15 - 20 13
10.
Вестерло
 10 4 1 5 15 - 21 13
11.
Шарлеруа
 9 4 0 5 12 - 16 12
12.
Серкль Брюгге
 10 3 2 5 10 - 17 11
13.
Андерлехт
 8 3 1 4 12 - 12 10
14.
Кортрейк
 9 3 1 5 12 - 17 10
15.
Эйпен
 10 3 1 6 15 - 24 10
16.
Зульте-Варегем
 0:1 10 1 3 6 8 - 15 6
17.
Остенде
 11 1 2 8 10 - 27 5
18.
Мехелен
 8 1 1 6 7 - 18 4
  • — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
  • — Выход в плей-офф 1
  • — Выход в плей-офф 2
  • — Вылет в Первый дивизион Б

Топ бомбардиров
Генк Онуачу Пол 14
АХ Лёвен Гонсалес Марио 13 (1)
Антверпен Янссен Винсент 11 (3)
Унион Сент-Жиллуаз Ванзейр Данте 9 (2)
Гент Кейперс Уго 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Сент-Жиллуаз Ван дер Хейден Сибе 8
Эйпен Петерс Стеф 1 6
Серен Юнайтед Сиссоко Самбу 1 6
Серен Юнайтед Силла Абдулайе 1 6
Брюгге Абакар Силла 2 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 44'
    Койта Абубакари сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Бруно Джанни бьет в цель!
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    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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