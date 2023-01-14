Тур: 20. Стадион: Аргосштадион Ахтер де Казерне.
Ход матча
30'
40'
1:0
45'
46'
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.67 Тотал больше 2,5
27
Бейтс
Дэвид
16
Схоофс
Роб
10
Маледе
Йонас
11
Сторм
Никола
88
Родин
Матай
33
Танье
Антон
10
Роша
Кенни
34
Бэтцнер
Ник
77
Атанга
Давид
14
Dapo
Mebude
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
27 Бейтс ДэвидЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Схоофс РобПолузащитник
- Нападающий
-
10 Маледе ЙонасНападающий
-
11 Сторм НиколаНападающий
- Запасные игроки
-
15 Тулен ЯнникВратарь
- Полузащитник
-
19 Мрабти КеримНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Стивен Дефур
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
88 Родин МатайЗащитник
-
33 Танье АнтонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Роша КенниПолузащитник
-
34 Бэтцнер НикПолузащитник
-
77 Атанга ДавидПолузащитник
-
14 Dapo MebudeНападающий
- Запасные игроки
-
28 Юбер ГийомВратарь
-
27 Капон БрехтЗащитник
-
80 Двомо ПьерПолузащитник
-
11 Боонен ИндиНападающий
-
-
20 Andy Musayev
-
36 Siebe Wylin
-
Главный тренер: Тальхаммер Доминик
История личных встреч
Мехелен
Остенде
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
62.5%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед
17 матчей
35.3%
17.6%
47.1%
6 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
29.4%
41.2%
29.4%
5 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
29.4%
23.5%
47.1%
5 побед 4 ничьи 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
10
Голов в среднем за матч
1.88
1.11
Среднее время на гол
48
81
Всего голов
17
10
Голов в среднем за матч
1.89
1.25
Среднее время на гол
47
72
Всего голов
32
20
Голов в среднем за матч
1.88
1.18
Тотал матчей
2.5
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
47
76
Бомбардиры внутри турнира
Мехелен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Схоофс Роб
|5
|0.26
|Хайреманс Джеффри
|4
|0.21
|Нгой Жульен
|3 (1)
|0.16
|Уолш Сэнди
|2
|0.11
|Да Крус Алессио
|2
|0.11
|Ванлерберге Йорди
|2 (1)
|0.11
|Пейре Тибо
|2
|0.11
|Milan Robberechts
|2
|0.11
|Верстрате Биргер
|1
|0.05
|Сторм Никола
|1
|0.05
|Воутерс Дрис
|0
|0
|Маледе Йонас
|0
|0
Остенде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хорнби Фрэйзер
|5 (1)
|0.25
|Атанга Давид
|4
|0.2
|Бэтцнер Ник
|3
|0.15
|Амброз Тьерри
|3 (1)
|0.15
|Макгихан Кэмерон
|2
|0.1
|Боонен Инди
|1
|0.05
|Д'Хасе Робби
|1
|0.05
|Медли Зех
|1
|0.05
|Матам Тео Ндика
|1
|0.05
|Сакамото Тацухиро
|0
|0
Карточки
Мехелен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бейтс Дэвид
|4
|1
|Уолш Сэнди
|4
|0
|Болинголи-Мбомбо Боли
|4
|0
|Верстрате Биргер
|2
|1
|Да Крус Алессио
|2
|1
|Схоофс Роб
|3
|0
|Ван Хоренбек Алек
|3
|0
|Хайреманс Джеффри
|2
|0
|Ванлерберге Йорди
|2
|0
|Воутерс Дрис
|2
|0
|Нгой Жульен
|2
|0
|Лавале Димитри
|2
|0
|Ван Хеке Яннес
|2
|0
|Frederic Soelle Soelle
|2
|0
|Швед Марьян
|1
|0
|Мрабти Керим
|1
|0
|Гуэ Самюэль
|1
|0
|Маледе Йонас
|1
|0
|Jorge Hernandez1
|1
|0
Остенде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Роша Кенни
|7
|0
|Урогиде Осазе
|5
|1
|Альбанезе Алессандро
|2
|2
|Амброз Тьерри
|5
|0
|Медли Зех
|4
|0
|Кателарис Фанос
|2
|1
|Хорнби Фрэйзер
|3
|0
|Амаде Альфонс
|3
|0
|Танье Антон
|3
|0
|Макгихан Кэмерон
|2
|0
|Сакамото Тацухиро
|2
|0
|Атанга Давид
|0
|1
|Д'Хасе Робби
|0
|1
|Филлипс Диллон
|1
|0
|Родин Матай
|1
|0
|Боонен Инди
|1
|0
|Гейе Махтар
|1
|0
|Девале Сибен
|1
|0
|Матам Тео Ндика
|1
|0
|Бэтцнер Ник
|1
|0
|Mohamed Berte
|1
|0
|Andy Musayev
|1
|0
Результаты матчей
Мехелен
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Остенде
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
6
1
Волевые поражения
6
7
Мехелен
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Остенде
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
16
14
Волевые поражения
4
8
Мехелен
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (8)
39% (7)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (10)
17% (3)
28% (5)
Остенде
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
26% (5)
37% (7)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
21% (4)
42% (8)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
22
15
Волевые поражения
10
15
Голы по времени матча
Забито
17
10
8 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 2
10 Не забивали 14
1
6%
1
10%
1-15
4
24%
1
10%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
2
12%
1
10%
46-60
3
18%
2
20%
61-75
4
24%
5
50%
76-90
Пропущено
17
24
6 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 10
1
6%
1
4%
1-15
2
12%
2
8%
16-30
3
18%
6
25%
31-45
4
24%
7
29%
29%
46-60
6
35%
3
13%
61-75
1
6%
5
21%
76-90
Забито
7
12
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 7
14 Не забивали 11
1
14%
4
33%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
29%
2
17%
31-45
2
29%
2
17%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
3
25%
76-90
Пропущено
17
17
6 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 8
2
12%
1
6%
1-15
1
6%
5
29%
29%
16-30
3
18%
2
12%
31-45
3
18%
1
6%
46-60
4
24%
4
24%
61-75
4
24%
4
24%
76-90
Забито
24
22
11 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 9
6 Не забивали 6
2
8%
5
23%
1-15
4
17%
2
9%
16-30
5
21%
2
9%
31-45
4
17%
3
14%
46-60
4
17%
2
9%
61-75
5
21%
8
36%
76-90
Пропущено
34
41
12 В 1-м тайме 17
22 Во 2-м тайме 24
9 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 18
3
9%
2
5%
1-15
3
9%
7
17%
16-30
6
18%
8
20%
31-45
7
21%
8
20%
46-60
10
29%
29%
7
17%
61-75
5
15%
9
22%
76-90
Результаты последних матчей
Мехелен
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Кортрейк - Мехелен 0:1 Зульте-Варегем - Мехелен 2:0 Мехелен - Серкль Брюгге 1:1 Мехелен - Серен Юнайтед 1:0
Эспаньол - Мехелен 1:1 НАК Бреда - Мехелен 0:2 Темсе - Мехелен 0:5 Мехелен - Зульте-Варегем 2:2 Генк - Мехелен 3:1 Мехелен - Эйпен 2:1 Мехелен - Стандард 2:0 Гент - Мехелен 3:0 Мехелен - Андерлехт 1:3 Брюгге - Мехелен 3:0 Мехелен - АХ Лёвен 0:0 Кортрейк - Мехелен 1:4 Мехелен - Серен Юнайтед 2:3 Сент-Трейден - Мехелен 3:1 Мехелен - Вестерло 5:4 Серкль Брюгге - Мехелен 0:0
Остенде
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Остенде - Серен Юнайтед 1:2 Унион Сент-Жиллуаз - Остенде 3:0 Унион Сент-Жиллуаз - Остенде 2:1 Фейеноорд - Остенде 2:0
Остенде - Лилль 2:2 ПЕК Зволле - Остенде 0:1 Вестерло - Остенде 6:0 Тес Спорт - Остенде 1:4 Остенде - Кортрейк 3:1 Брюгге - Остенде 4:2 Остенде - Зульте-Варегем 2:1 Антверпен - Остенде 3:0 Остенде - Унион Сент-Жиллуаз 1:6 Серен Юнайтед - Остенде 1:1 Остенде - Генк 1:2 Валансьен - Остенде 0:1 Серкль Брюгге - Остенде 2:2 Остенде - Эйпен 1:0 Стандард - Остенде 1:0 АХ Лёвен - Остенде 2:1
Результаты матчей
Мехелен
Остенде
Точный счет
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
5:4
1 раз 10%
1:2
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:6
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%
1
5 раз 56%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
3:0
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
6:0
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
4
1 раз 13%
0
5 раз 50%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Точный счет
3:0
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
5:4
1 раз 6%
2:1
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:6
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
6:0
1 раз 5%
Точное количество голов
0
6 раз 33%
1
5 раз 28%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
7 раз 37%
0
6 раз 32%
2
4 раза 21%
3
2 раза 11%
Тоталы голов в матче
Мехелен
Остенде
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
81
64
36
28
18
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
55
17
37
17
19
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
126
Больше Меньше
136
711
613
315
217
216
117
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|19
|16
|1
|2
|48 - 17
|49
|2.
|19
|13
|3
|3
|41 - 23
|42
|3.
|19
|12
|3
|4
|35 - 20
|39
|4.
|19
|10
|4
|5
|36 - 24
|34
|5.
|19
|9
|4
|6
|32 - 20
|31
|6.
|20
|9
|3
|8
|39 - 35
|30
|7.
|1:0
|20
|8
|6
|6
|21 - 20
|30
|8.
|20
|8
|5
|7
|35 - 31
|29
|9.
|19
|8
|4
|7
|29 - 25
|28
|10.
|19
|7
|5
|7
|25 - 26
|26
|11.
|18
|7
|2
|9
|28 - 26
|23
|12.
|18
|7
|1
|10
|25 - 31
|22
|13.
|1:0
|19
|6
|4
|9
|26 - 34
|22
|14.
|0:1
|20
|6
|1
|13
|26 - 41
|19
|15.
|19
|5
|3
|11
|18 - 35
|18
|16.
|0:1
|20
|5
|2
|13
|21 - 43
|17
|17.
|19
|4
|4
|11
|25 - 42
|16
|18.
|20
|4
|3
|13
|19 - 36
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|9
|1
|0
|28 - 9
|28
|2.
|10
|8
|1
|1
|22 - 8
|25
|3.
|10
|6
|3
|1
|23 - 11
|21
|4.
|9
|6
|2
|1
|16 - 8
|20
|5.
|1:0
|11
|5
|3
|3
|19 - 16
|18
|6.
|10
|5
|2
|3
|24 - 14
|17
|7.
|9
|5
|2
|2
|16 - 9
|17
|8.
|9
|4
|3
|2
|15 - 9
|15
|9.
|9
|4
|2
|3
|18 - 12
|14
|10.
|10
|4
|1
|5
|16 - 14
|13
|11.
|9
|4
|1
|4
|15 - 14
|13
|12.
|0:1
|9
|4
|0
|5
|12 - 17
|12
|13.
|1:0
|9
|3
|2
|4
|9 - 10
|11
|14.
|9
|3
|1
|5
|13 - 15
|10
|15.
|10
|3
|1
|6
|17 - 28
|10
|16.
|0:1
|10
|3
|0
|7
|11 - 17
|9
|17.
|10
|2
|2
|6
|6 - 18
|8
|18.
|10
|0
|2
|8
|4 - 16
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|7
|1
|2
|25 - 15
|22
|2.
|9
|7
|0
|2
|20 - 8
|21
|3.
|1:0
|11
|5
|4
|2
|12 - 10
|19
|4.
|11
|4
|4
|3
|20 - 17
|16
|5.
|10
|4
|2
|4
|16 - 11
|14
|6.
|10
|4
|2
|4
|11 - 13
|14
|7.
|9
|4
|2
|3
|13 - 12
|14
|8.
|9
|4
|1
|4
|13 - 13
|13
|9.
|10
|4
|1
|5
|15 - 20
|13
|10.
|10
|4
|1
|5
|15 - 21
|13
|11.
|9
|4
|0
|5
|12 - 16
|12
|12.
|10
|3
|2
|5
|10 - 17
|11
|13.
|8
|3
|1
|4
|12 - 12
|10
|14.
|9
|3
|1
|5
|12 - 17
|10
|15.
|0:1
|10
|3
|1
|6
|15 - 24
|10
|16.
|9
|1
|3
|5
|8 - 14
|6
|17.
|0:1
|11
|1
|2
|8
|9 - 26
|5
|18.
|1:0
|8
|1
|1
|6
|7 - 18
|4
- — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
- — Выход в плей-офф 1
- — Выход в плей-офф 2
- — Вылет в Первый дивизион Б
|Генк
|Онуачу Пол
|14
|АХ Лёвен
|Гонсалес Марио
|13 (1)
|Антверпен
|Янссен Винсент
|11 (3)
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ванзейр Данте
|9 (2)
|Гент
|Кейперс Уго
|9 (2)
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ван дер Хейден Сибе
|8
|Серен Юнайтед
|Сиссоко Самбу
|1 6
|Серен Юнайтед
|Силла Абдулайе
|1 6
|Брюгге
|Абакар Силла
|2 4
|Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|7