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  4. Первый дивизион А 2022-2023

Бельгия: Первый дивизион А
2022-2023

Тур: 20. Стадион: .
Мехелен
2:1
Конец матча
Остенде
0'
30' Желтая карточка
Родин Матай
1:0
40' Гол
Да Крус Алессио
45' Желтая карточка
Бейтс Дэвид
1:1
63' Гол
Бэтцнер Ник
2:1
70' Гол
Бейтс Дэвид
76' Красная карточка
Dapo Mebude
90'+7
1
Куке
Гетан
5
Уолш
Сэнди
27
Бейтс
Дэвид
14
Лавале
Димитри
18
Ван
Хоренбек
Алек
66
Верстрате
Биргер
22
Да
Крус
Алессио
16
Схоофс
Роб
7
Хайреманс
Джеффри
10
Маледе
Йонас
11
Сторм
Никола
1
Филлипс
Диллон
3
Медли
Зех
88
Родин
Матай
33
Танье
Антон
7
Матам
Тео
Ндика
18
Сакамото
Тацухиро
23
Амаде
Альфонс
10
Роша
Кенни
34
Бэтцнер
Ник
77
Атанга
Давид
14
Dapo
Mebude
Мехелен
4-3-3
Остенде
3-4-2-1

История личных встреч

Мехелен
Остенде

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
62.5%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед

17 матчей

35.3%
17.6%
47.1%
6 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

29.4%
41.2%
29.4%
5 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

29.4%
23.5%
47.1%
5 побед 4 ничьи 8 побед

История матчей

ПДА
2:1
ПДА
3:0
ПДА
2:4
ПОЗПВЛЕ
2:2
ПОЗПВЛЕ
5:3
ПДА
2:0
ПДА
0:1
ПДА
1:0
ПДА
2:1
ПДА
0:1
ПДА
1:1
ЛП
2:0
ЛП
2:3
ЛП
2:1
ЛП
3:1
ЛЖ
2:0
ЛЖ
1:1

Голы

Всего голов

15
10

Голов в среднем за матч

1.88
1.11

Среднее время на гол

48
81

Всего голов

17
10

Голов в среднем за матч

1.89
1.25

Среднее время на гол

47
72

Всего голов

32
20

Голов в среднем за матч

1.88
1.18

Тотал матчей

2.5
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

47
76

Бомбардиры внутри турнира

Мехелен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Схоофс Роб 5 0.26
Хайреманс Джеффри 4 0.21
Нгой Жульен 3 (1) 0.16
Уолш Сэнди 2 0.11
Да Крус Алессио 2 0.11
Ванлерберге Йорди 2 (1) 0.11
Пейре Тибо 2 0.11
Milan Robberechts 2 0.11
Верстрате Биргер 1 0.05
Сторм Никола 1 0.05
Бейтс Дэвид 1 0.05
Воутерс Дрис 0 0
Маледе Йонас 0 0
Остенде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хорнби Фрэйзер 5 (1) 0.25
Бэтцнер Ник 4 0.2
Атанга Давид 4 0.2
Амброз Тьерри 3 (1) 0.15
Макгихан Кэмерон 2 0.1
Боонен Инди 1 0.05
Д'Хасе Робби 1 0.05
Медли Зех 1 0.05
Матам Тео Ндика 1 0.05
Сакамото Тацухиро 0 0

Карточки

Мехелен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бейтс Дэвид 4 1
Уолш Сэнди 4 0
Болинголи-Мбомбо Боли 4 0
Верстрате Биргер 2 1
Да Крус Алессио 2 1
Схоофс Роб 3 0
Ван Хоренбек Алек 3 0
Хайреманс Джеффри 2 0
Ванлерберге Йорди 2 0
Воутерс Дрис 2 0
Нгой Жульен 2 0
Лавале Димитри 2 0
Ван Хеке Яннес 2 0
Frederic Soelle Soelle 2 0
Швед Марьян 1 0
Мрабти Керим 1 0
Гуэ Самюэль 1 0
Маледе Йонас 1 0
Jorge Hernandez1 1 0
Остенде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Роша Кенни 7 0
Урогиде Осазе 5 1
Альбанезе Алессандро 2 2
Амброз Тьерри 5 0
Медли Зех 4 0
Кателарис Фанос 2 1
Хорнби Фрэйзер 3 0
Амаде Альфонс 3 0
Танье Антон 3 0
Макгихан Кэмерон 2 0
Сакамото Тацухиро 2 0
Атанга Давид 0 1
Д'Хасе Робби 0 1
Dapo Mebude 0 1
Филлипс Диллон 1 0
Родин Матай 1 0
Боонен Инди 1 0
Гейе Махтар 1 0
Девале Сибен 1 0
Матам Тео Ндика 1 0
Бэтцнер Ник 1 0
Mohamed Berte 1 0
Andy Musayev 1 0

Результаты матчей

Мехелен
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Остенде
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

7
1

Волевые поражения

6
8
Мехелен
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Остенде
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

16
14

Волевые поражения

4
8
Мехелен
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
47% (9)
37% (7)
16% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (10)
21% (4)
26% (5)
Остенде
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
25% (5)
35% (7)
40% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
25% (5)
40% (8)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

23
15

Волевые поражения

10
16

Голы по времени матча

Забито

19
11
9 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 2
10 Не забивали 14
1
5%
1
9%
1-15
4
21%
1
9%
16-30
4
21%
0
0%
31-45
2
11%
1
9%
46-60
4
21%
3
27%
61-75
4
21%
5
45%
76-90

Пропущено

18
26
6 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 11
1
6%
1
4%
1-15
2
11%
2
8%
16-30
3
17%
7
27%
31-45
4
22%
7
27%
46-60
7
39%
4
15%
61-75
1
6%
5
19%
76-90

Забито

7
12
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 7
15 Не забивали 12
1
14%
4
33%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
29%
2
17%
31-45
2
29%
2
17%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
3
25%
76-90

Пропущено

17
17
6 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 8
2
12%
1
6%
1-15
1
6%
5
29%
29%
16-30
3
18%
2
12%
31-45
3
18%
1
6%
46-60
4
24%
4
24%
61-75
4
24%
4
24%
76-90

Забито

26
23
12 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 9
6 Не забивали 6
2
8%
5
22%
1-15
4
15%
2
9%
16-30
6
23%
2
9%
31-45
4
15%
3
13%
46-60
5
19%
3
13%
61-75
5
19%
8
35%
76-90

Пропущено

35
43
12 В 1-м тайме 18
23 Во 2-м тайме 25
9 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 19
3
9%
2
5%
1-15
3
9%
7
16%
16-30
6
17%
9
21%
31-45
7
20%
8
19%
46-60
11
31%
8
19%
61-75
5
14%
9
21%
76-90

Результаты последних матчей

Мехелен
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Кортрейк - Мехелен 0:1 Зульте-Варегем - Мехелен 2:0 Мехелен - Серкль Брюгге 1:1 Мехелен - Серен Юнайтед 1:0
Эспаньол - Мехелен 1:1 НАК Бреда - Мехелен 0:2 Темсе - Мехелен 0:5 Мехелен - Зульте-Варегем 2:2 Генк - Мехелен 3:1 Мехелен - Эйпен 2:1 Мехелен - Стандард 2:0 Гент - Мехелен 3:0 Мехелен - Андерлехт 1:3 Брюгге - Мехелен 3:0 Мехелен - АХ Лёвен 0:0 Кортрейк - Мехелен 1:4 Мехелен - Серен Юнайтед 2:3 Сент-Трейден - Мехелен 3:1 Мехелен - Вестерло 5:4 Серкль Брюгге - Мехелен 0:0
Остенде
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Остенде - Серен Юнайтед 1:2 Унион Сент-Жиллуаз - Остенде 3:0 Унион Сент-Жиллуаз - Остенде 2:1 Фейеноорд - Остенде 2:0
Остенде - Лилль 2:2 ПЕК Зволле - Остенде 0:1 Вестерло - Остенде 6:0 Тес Спорт - Остенде 1:4 Остенде - Кортрейк 3:1 Брюгге - Остенде 4:2 Остенде - Зульте-Варегем 2:1 Антверпен - Остенде 3:0 Остенде - Унион Сент-Жиллуаз 1:6 Серен Юнайтед - Остенде 1:1 Остенде - Генк 1:2 Валансьен - Остенде 0:1 Серкль Брюгге - Остенде 2:2 Остенде - Эйпен 1:0 Стандард - Остенде 1:0 АХ Лёвен - Остенде 2:1

Результаты матчей

Мехелен
Остенде

Точный счет

2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
5:4
1 раз 9%
1:2
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:6
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

2
5 раз 45%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%
1
5 раз 56%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

3:0
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
6:0
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
4
1 раз 13%
0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Точный счет

2:1
3 раза 16%
3:0
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
5:4
1 раз 5%
2:1
4 раза 20%
1:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:6
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
6:0
1 раз 5%

Точное количество голов

0
6 раз 32%
1
5 раз 26%
2
5 раз 26%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
1
8 раз 40%
0
6 раз 30%
2
4 раза 20%
3
2 раза 10%

Тоталы голов в матче

Мехелен
Остенде

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
8
1
7
4
1.5
3
6
2
9
2.5
1
8
1
10
3.5
1
10
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
6
5
1
7
1.5
3
8
1
7
2.5
1
10
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
6
0.5
Больше Меньше
14
6
8
11
1.5
6
14
3
16
2.5
2
18
2
17
3.5
1
18
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 1:0 20 17 1 2 49 - 17 52
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 19 13 3 3 41 - 23 42
3.
Антверпен
 19 12 3 4 35 - 20 39
4.
Брюгге
 19 10 4 5 36 - 24 34
5.
Гент
 19 9 4 6 32 - 20 31
6.
Вестерло
 20 9 3 8 39 - 35 30
7.
Сент-Трейден
 20 8 6 6 22 - 20 30
8.
АХ Лёвен
 20 8 5 7 35 - 31 29
9.
Стандард
 19 8 4 7 29 - 25 28
10.
Серкль Брюгге
 19 7 5 7 25 - 26 26
11.
Андерлехт
 18 7 2 9 28 - 26 23
12.
Шарлеруа
 18 7 1 10 25 - 31 22
13.
Мехелен
 19 6 4 9 27 - 35 22
14.
Эйпен
 20 6 1 13 26 - 42 19
15.
Кортрейк
 19 5 3 11 18 - 35 18
16.
Остенде
 20 5 2 13 22 - 44 17
17.
Зульте-Варегем
 0:1 20 4 4 12 25 - 43 16
18.
Серен Юнайтед
 20 4 3 13 19 - 36 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 1:0 11 10 1 0 29 - 9 31
2.
Антверпен
 10 8 1 1 22 - 8 25
3.
Брюгге
 10 6 3 1 23 - 11 21
4.
Унион Сент-Жиллуаз
 9 6 2 1 16 - 8 20
5.
Мехелен
 11 5 3 3 20 - 17 18
6.
Вестерло
 10 5 2 3 24 - 14 17
7.
Гент
 9 5 2 2 16 - 9 17
8.
Серкль Брюгге
 9 4 3 2 15 - 9 15
9.
Стандард
 9 4 2 3 18 - 12 14
10.
Андерлехт
 10 4 1 5 16 - 14 13
11.
АХ Лёвен
 9 4 1 4 15 - 14 13
12.
Остенде
 9 4 0 5 12 - 17 12
13.
Сент-Трейден
 9 3 2 4 9 - 10 11
14.
Шарлеруа
 9 3 1 5 13 - 15 10
15.
Зульте-Варегем
 0:1 10 3 1 6 17 - 28 10
16.
Эйпен
 10 3 0 7 11 - 18 9
17.
Кортрейк
 10 2 2 6 6 - 18 8
18.
Серен Юнайтед
 10 0 2 8 4 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 10 7 1 2 25 - 15 22
2.
Генк
 1:0 9 7 0 2 20 - 8 21
3.
Сент-Трейден
 11 5 4 2 13 - 10 19
4.
АХ Лёвен
 11 4 4 3 20 - 17 16
5.
Гент
 10 4 2 4 16 - 11 14
6.
Стандард
 10 4 2 4 11 - 13 14
7.
Антверпен
 9 4 2 3 13 - 12 14
8.
Брюгге
 9 4 1 4 13 - 13 13
9.
Серен Юнайтед
 10 4 1 5 15 - 20 13
10.
Вестерло
 10 4 1 5 15 - 21 13
11.
Шарлеруа
 9 4 0 5 12 - 16 12
12.
Серкль Брюгге
 10 3 2 5 10 - 17 11
13.
Андерлехт
 8 3 1 4 12 - 12 10
14.
Кортрейк
 9 3 1 5 12 - 17 10
15.
Эйпен
 10 3 1 6 15 - 24 10
16.
Зульте-Варегем
 0:1 10 1 3 6 8 - 15 6
17.
Остенде
 11 1 2 8 10 - 27 5
18.
Мехелен
 8 1 1 6 7 - 18 4
  • — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
  • — Выход в плей-офф 1
  • — Выход в плей-офф 2
  • — Вылет в Первый дивизион Б

Топ бомбардиров
Генк Онуачу Пол 14
АХ Лёвен Гонсалес Марио 13 (1)
Антверпен Янссен Винсент 11 (3)
Унион Сент-Жиллуаз Ванзейр Данте 9 (2)
Гент Кейперс Уго 9 (2)
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Топ нарушителей
Унион Сент-Жиллуаз Ван дер Хейден Сибе 8
Эйпен Петерс Стеф 1 6
Серен Юнайтед Сиссоко Самбу 1 6
Серен Юнайтед Силла Абдулайе 1 6
Брюгге Абакар Силла 2 4
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      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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