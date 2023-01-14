Тур: 20. Стадион: Stade du Pairay. Зрители: 6500
1:1
Конец матча
0'
1:0
17' ГолЛепуан Кристоф
30' Желтая карточкаАльсате Стивен
34' Желтая карточкаПоати Морган
1:1
41' ГолДоннум Арон
69' Желтая карточкаМбоу Мамаду
80' Желтая карточкаСамбу Марсони
82' Желтая карточкаЛепуан Кристоф
90' Желтая карточкаМартин Тимоти
90'+10
Ход матча
17'
30'
34'
41'
1:1
69'
80'
82'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.86 Обе команды забьют
99
Мбоу
Мамаду
18
Поати
Морган
16
Бодар
Арно
13
Фосси
Марлон
11
Доннум
Арон
61
Cihan
Canak
28
Перица
Стипе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
99 Мбоу МамадуЗащитник
-
18 Поати МорганЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Диш ГийомВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Ejaita Ifoni
-
Главный тренер: Jean-Sebastien Legros
- Основной состав
-
16 Бодар АрноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Фосси МарлонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Доннум АронПолузащитник
-
61 Cihan CanakНападающий
-
28 Перица СтипеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Noah Ohio
-
17 Osher Davida
-
-
Главный тренер: Дейла Ронни
История личных встреч
Серен Юнайтед
Стандард
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
4 матча
50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
0.5
1.5
Среднее время на гол
180
60
Всего голов
0
5
Голов в среднем за матч
0
2.5
Среднее время на гол
0
36
Всего голов
1
8
Голов в среднем за матч
0.25
2
Тотал матчей
2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
360
45
Бомбардиры внутри турнира
Серен Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Муандилмаджи Мариус
|7 (4)
|0.35
|Бернье Антуан
|3
|0.15
|Вагнер да Силва
|2
|0.1
|Поати Морган
|1
|0.05
|Лепуан Кристоф
|1
|0.05
|Сиссоко Самбу
|1
|0.05
|Мбоу Мамаду
|1
|0.05
|Элисор Симон
|1
|0.05
|Мвуэ Стив
|1
|0.05
|Кахбах Матье
|0
|0
|Самбу Марсони
|0
|0
Стандард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дюссенн Ноэ
|4 (2)
|0.21
|Амалла Селим
|4 (3)
|0.21
|Драгус Денис
|4
|0.21
|Синкернагель Филип
|4 (1)
|0.21
|Перица Стипе
|3
|0.16
|Баликвиша Вильям
|2
|0.11
|Раскин Николас
|1
|0.05
|Cihan Canak
|1
|0.05
|Доннум Арон
|1
|0.05
|Фосси Марлон
|1
|0.05
|Эмон Рено
|1
|0.05
|Тапсоба Абдул
|1
|0.05
|Лайфис Константинос
|0
|0
|Альсате Стивен
|0
|0
|Бодар Арно
|0
|0
Карточки
Серен Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сиссоко Самбу
|6
|1
|Силла Абдулайе
|6
|1
|Элисор Симон
|6
|0
|Вагнер да Силва
|3
|1
|Сами Лахссаини
|4
|0
|Самбу Марсони
|4
|0
|Тремуле Сандро
|4
|0
|Лепуан Кристоф
|3
|0
|Мбоу Мамаду
|3
|0
|Кахбах Матье
|3
|0
|Мвуэ Стив
|1
|1
|Опаре Даниэль
|2
|0
|Муандилмаджи Мариус
|2
|0
|Абанда Леруа
|2
|0
|Тшибуабуа Марвен
|0
|1
|Sergio Conceicao
|1
|0
|Бернье Антуан
|1
|0
|Поати Морган
|1
|0
|Ба Абу
|1
|0
|Мартин Тимоти
|1
|0
|Гийом Валентин
|1
|0
Стандард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Синкернагель Филип
|3
|2
|Лайфис Константинос
|5
|0
|Амалла Селим
|3
|1
|Девале Жиль
|4
|0
|Доннум Арон
|4
|0
|Драгус Денис
|4
|0
|Лаурсен Якоб-Баррет
|2
|1
|Дюссенн Ноэ
|3
|0
|Альсате Стивен
|3
|0
|Баликвиша Вильям
|1
|1
|Калут Александро
|1
|1
|Цимирот Гойко
|2
|0
|Бокади Мервей
|2
|0
|Раскин Николас
|2
|0
|Nathan Ngoy
|2
|0
|Cihan Canak
|2
|0
|Болевич Александар
|1
|0
|Перица Стипе
|1
|0
|Мелегони Филиппо
|1
|0
|Бодар Арно
|1
|0
|Osher Davida
|1
|0
|Фосси Марлон
|1
|0
|Noah Ohio
|1
|0
Результаты матчей
Серен Юнайтед
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
30% (3)
70% (7)
Стандард
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
6
4
Волевые победы
0
3
Волевые поражения
5
5
Серен Юнайтед
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)
Стандард
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
13
8
Волевые поражения
12
12
Серен Юнайтед
29.4%
70.6%
5 побед 12 поражений
Первый тайм
30% (6)
50% (10)
20% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (4)
20% (4)
60% (12)
Стандард
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
26% (5)
42% (8)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
47% (9)
32% (6)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
7
6
Волевые победы
13
11
Волевые поражения
17
17
Голы по времени матча
Забито
5
10
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
15 Не забивали 13
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
2
20%
16-30
1
20%
1
10%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
2
20%
61-75
0
0%
5
50%
76-90
Пропущено
15
14
3 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 7
0
0%
1
7%
1-15
2
13%
3
21%
16-30
1
7%
3
21%
31-45
4
27%
1
7%
46-60
3
20%
3
21%
61-75
5
33%
3
21%
76-90
Забито
16
15
10 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
12 Не забивали 11
4
25%
3
20%
1-15
1
6%
1
7%
16-30
5
31%
3
20%
31-45
3
19%
1
7%
46-60
2
13%
2
13%
61-75
1
6%
5
33%
76-90
Пропущено
19
11
14 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 5
3
16%
1
9%
1-15
7
37%
1
9%
16-30
4
21%
2
18%
31-45
1
5%
2
18%
46-60
1
5%
3
27%
61-75
3
16%
2
18%
76-90
Забито
21
25
12 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 8
7 Не забивали 5
4
19%
3
12%
1-15
2
10%
3
12%
16-30
6
29%
4
16%
31-45
4
19%
1
4%
46-60
4
19%
4
16%
61-75
1
5%
10
40%
76-90
Пропущено
34
25
17 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 14
13 Пропускали первыми 10
19 Не пропускали 12
3
9%
2
8%
1-15
9
26%
4
16%
16-30
5
15%
5
20%
31-45
5
15%
3
12%
46-60
4
12%
6
24%
61-75
8
24%
5
20%
76-90
Результаты последних матчей
Серен Юнайтед
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Остенде - Серен Юнайтед 1:2 Серен Юнайтед - Эйпен 0:1 Мехелен - Серен Юнайтед 1:0 АХ Лёвен - Серен Юнайтед 5:0
Серен Юнайтед - Шарлеруа 4:1 Серен Юнайтед - Сент-Трейден 1:2 Серен Юнайтед - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Гент - Серен Юнайтед 2:1 Серен Юнайтед - Серкль Брюгге 0:1 Вестерло - Серен Юнайтед 2:2 Серен Юнайтед - Остенде 1:1 Стандард - Серен Юнайтед 0:2 Антверпен - Серен Юнайтед 2:1 Серен Юнайтед - Брюгге 0:2 Мехелен - Серен Юнайтед 2:3 Серен Юнайтед - Генк 0:4 Эйпен - Серен Юнайтед 1:3 Серен Юнайтед - Шарлеруа 0:1 Андерлехт - Серен Юнайтед 3:1 Серен Юнайтед - Кортрейк 0:1
Стандард
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Стандард - Сент-Трейден 1:1 Ювентус - Стандард 1:1 Гент - Стандард 0:0 Антверпен - Стандард 4:0
Стандард - Валансьен 0:1 Ницца - Стандард 4:1 Жирона - Стандард 1:0 Олимпиакос - Стандард 3:3 Стандард - Унион Сент-Жиллуаз 2:3 Дендер - Стандард 0:1 Эйпен - Стандард 2:0 Зульте-Варегем - Стандард 0:3 Мехелен - Стандард 2:0 Стандард - Антверпен 3:0 Шарлеруа - Стандард 0:1 Стандард - Серен Юнайтед 0:2 Стандард - Брюгге 3:0 Сент-Трейден - Стандард 1:2 Стандард - Остенде 1:0 Кортрейк - Стандард 0:1
Результаты матчей
Серен Юнайтед
Стандард
Точный счет
0:1
4 раза 40%
1:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
3:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
Точное количество голов
0
6 раз 60%
1
4 раза 40%
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
Точный счет
2:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
0:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
Точное количество голов
2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
2 раза 20%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Точный счет
0:1
4 раза 20%
1:2
3 раза 15%
0:2
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:4
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
2:0
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
Точное количество голов
0
8 раз 40%
1
7 раз 35%
2
3 раза 15%
3
2 раза 10%
1
7 раз 37%
2
5 раз 26%
0
4 раза 21%
3
3 раза 16%
Тоталы голов в матче
Серен Юнайтед
Стандард
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
46
Больше Меньше
81
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
73
55
37
28
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
128
Больше Меньше
154
515
811
218
316
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|19
|16
|1
|2
|48 - 17
|49
|2.
|19
|13
|3
|3
|41 - 23
|42
|3.
|19
|12
|3
|4
|35 - 20
|39
|4.
|19
|10
|4
|5
|36 - 24
|34
|5.
|19
|9
|4
|6
|32 - 20
|31
|6.
|20
|9
|3
|8
|39 - 35
|30
|7.
|1:0
|20
|8
|6
|6
|21 - 20
|30
|8.
|20
|8
|5
|7
|35 - 31
|29
|9.
|19
|8
|4
|7
|29 - 25
|28
|10.
|19
|7
|5
|7
|25 - 26
|26
|11.
|18
|7
|2
|9
|28 - 26
|23
|12.
|18
|7
|1
|10
|25 - 31
|22
|13.
|1:0
|19
|6
|4
|9
|26 - 34
|22
|14.
|0:1
|20
|6
|1
|13
|26 - 41
|19
|15.
|19
|5
|3
|11
|18 - 35
|18
|16.
|0:1
|20
|5
|2
|13
|21 - 43
|17
|17.
|19
|4
|4
|11
|25 - 42
|16
|18.
|20
|4
|3
|13
|19 - 36
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|9
|1
|0
|28 - 9
|28
|2.
|10
|8
|1
|1
|22 - 8
|25
|3.
|10
|6
|3
|1
|23 - 11
|21
|4.
|9
|6
|2
|1
|16 - 8
|20
|5.
|1:0
|11
|5
|3
|3
|19 - 16
|18
|6.
|10
|5
|2
|3
|24 - 14
|17
|7.
|9
|5
|2
|2
|16 - 9
|17
|8.
|9
|4
|3
|2
|15 - 9
|15
|9.
|9
|4
|2
|3
|18 - 12
|14
|10.
|10
|4
|1
|5
|16 - 14
|13
|11.
|9
|4
|1
|4
|15 - 14
|13
|12.
|0:1
|9
|4
|0
|5
|12 - 17
|12
|13.
|1:0
|9
|3
|2
|4
|9 - 10
|11
|14.
|9
|3
|1
|5
|13 - 15
|10
|15.
|10
|3
|1
|6
|17 - 28
|10
|16.
|0:1
|10
|3
|0
|7
|11 - 17
|9
|17.
|10
|2
|2
|6
|6 - 18
|8
|18.
|10
|0
|2
|8
|4 - 16
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|7
|1
|2
|25 - 15
|22
|2.
|9
|7
|0
|2
|20 - 8
|21
|3.
|1:0
|11
|5
|4
|2
|12 - 10
|19
|4.
|11
|4
|4
|3
|20 - 17
|16
|5.
|10
|4
|2
|4
|16 - 11
|14
|6.
|10
|4
|2
|4
|11 - 13
|14
|7.
|9
|4
|2
|3
|13 - 12
|14
|8.
|9
|4
|1
|4
|13 - 13
|13
|9.
|10
|4
|1
|5
|15 - 20
|13
|10.
|10
|4
|1
|5
|15 - 21
|13
|11.
|9
|4
|0
|5
|12 - 16
|12
|12.
|10
|3
|2
|5
|10 - 17
|11
|13.
|8
|3
|1
|4
|12 - 12
|10
|14.
|9
|3
|1
|5
|12 - 17
|10
|15.
|0:1
|10
|3
|1
|6
|15 - 24
|10
|16.
|9
|1
|3
|5
|8 - 14
|6
|17.
|0:1
|11
|1
|2
|8
|9 - 26
|5
|18.
|1:0
|8
|1
|1
|6
|7 - 18
|4
- — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
- — Выход в плей-офф 1
- — Выход в плей-офф 2
- — Вылет в Первый дивизион Б
|Генк
|Онуачу Пол
|14
|АХ Лёвен
|Гонсалес Марио
|13 (1)
|Антверпен
|Янссен Винсент
|11 (3)
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ванзейр Данте
|9 (2)
|Гент
|Кейперс Уго
|9 (2)
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ван дер Хейден Сибе
|8
|Серен Юнайтед
|Сиссоко Самбу
|1 6
|Серен Юнайтед
|Силла Абдулайе
|1 6
|Брюгге
|Абакар Силла
|2 4
|Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|7