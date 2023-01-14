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  4. Первый дивизион А 2022-2023

Бельгия: Первый дивизион А
2022-2023

Тур: 20. Стадион: . Зрители: 6500
Серен Юнайтед
1:1
Конец матча
Стандард
0'
1:0
17' Гол
Лепуан Кристоф
30' Желтая карточка
Альсате Стивен
34' Желтая карточка
Поати Морган
1:1
41' Гол
Доннум Арон
69' Желтая карточка
Мбоу Мамаду
80' Желтая карточка
Самбу Марсони
82' Желтая карточка
Лепуан Кристоф
90' Желтая карточка
Мартин Тимоти
90'+10
16
Мартин
Тимоти
40
Опаре
Даниэль
4
Тшибуабуа
Марвен
99
Мбоу
Мамаду
18
Поати
Морган
15
Сами
Лахссаини
23
Лепуан
Кристоф
5
Мвуэ
Стив
21
Самбу
Марсони
7
Вагнер
да
Силва
12
Бернье
Антуан
16
Бодар
Арно
6
Дюссенн
Ноэ
20
Бокади
Мервей
34
Лайфис
Константинос
13
Фосси
Марлон
22
Баликвиша
Вильям
14
Альсате
Стивен
11
Доннум
Арон
61
Cihan
Canak
28
Перица
Стипе
77
Синкернагель
Филип
Серен Юнайтед
4-3-3
Стандард
3-4-3

История личных встреч

Серен Юнайтед
Стандард

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

4 матча

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

ПДА
0:2
ПДА
0:1
ПДА
0:1
К
1:4

Голы

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.5
1.5

Среднее время на гол

180
60

Всего голов

0
5

Голов в среднем за матч

0
2.5

Среднее время на гол

0
36

Всего голов

1
8

Голов в среднем за матч

0.25
2

Тотал матчей

2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

360
45

Бомбардиры внутри турнира

Серен Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Муандилмаджи Мариус 7 (4) 0.35
Бернье Антуан 3 0.15
Вагнер да Силва 2 0.1
Поати Морган 1 0.05
Лепуан Кристоф 1 0.05
Сиссоко Самбу 1 0.05
Мбоу Мамаду 1 0.05
Элисор Симон 1 0.05
Мвуэ Стив 1 0.05
Кахбах Матье 0 0
Самбу Марсони 0 0
Стандард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дюссенн Ноэ 4 (2) 0.21
Амалла Селим 4 (3) 0.21
Драгус Денис 4 0.21
Синкернагель Филип 4 (1) 0.21
Перица Стипе 3 0.16
Баликвиша Вильям 2 0.11
Раскин Николас 1 0.05
Cihan Canak 1 0.05
Доннум Арон 1 0.05
Фосси Марлон 1 0.05
Эмон Рено 1 0.05
Тапсоба Абдул 1 0.05
Лайфис Константинос 0 0
Альсате Стивен 0 0
Бодар Арно 0 0

Карточки

Серен Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сиссоко Самбу 6 1
Силла Абдулайе 6 1
Элисор Симон 6 0
Вагнер да Силва 3 1
Сами Лахссаини 4 0
Самбу Марсони 4 0
Тремуле Сандро 4 0
Лепуан Кристоф 3 0
Мбоу Мамаду 3 0
Кахбах Матье 3 0
Мвуэ Стив 1 1
Опаре Даниэль 2 0
Муандилмаджи Мариус 2 0
Абанда Леруа 2 0
Тшибуабуа Марвен 0 1
Sergio Conceicao 1 0
Бернье Антуан 1 0
Поати Морган 1 0
Ба Абу 1 0
Мартин Тимоти 1 0
Гийом Валентин 1 0
Стандард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Синкернагель Филип 3 2
Лайфис Константинос 5 0
Амалла Селим 3 1
Девале Жиль 4 0
Доннум Арон 4 0
Драгус Денис 4 0
Лаурсен Якоб-Баррет 2 1
Дюссенн Ноэ 3 0
Альсате Стивен 3 0
Баликвиша Вильям 1 1
Калут Александро 1 1
Цимирот Гойко 2 0
Бокади Мервей 2 0
Раскин Николас 2 0
Nathan Ngoy 2 0
Cihan Canak 2 0
Болевич Александар 1 0
Перица Стипе 1 0
Мелегони Филиппо 1 0
Бодар Арно 1 0
Osher Davida 1 0
Фосси Марлон 1 0
Noah Ohio 1 0

Результаты матчей

Серен Юнайтед
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
30% (3)
70% (7)
Стандард
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

6
4

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

5
5
Серен Юнайтед
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)
Стандард
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

13
8

Волевые поражения

12
12
Серен Юнайтед
29.4%
70.6%
5 побед 12 поражений
Первый тайм
30% (6)
50% (10)
20% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (4)
20% (4)
60% (12)
Стандард
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
26% (5)
42% (8)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
47% (9)
32% (6)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

7
6

Волевые победы

13
11

Волевые поражения

17
17

Голы по времени матча

Забито

5
10
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
15 Не забивали 13
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
2
20%
16-30
1
20%
1
10%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
2
20%
61-75
0
0%
5
50%
76-90

Пропущено

15
14
3 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 7
0
0%
1
7%
1-15
2
13%
3
21%
16-30
1
7%
3
21%
31-45
4
27%
1
7%
46-60
3
20%
3
21%
61-75
5
33%
3
21%
76-90

Забито

16
15
10 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
12 Не забивали 11
4
25%
3
20%
1-15
1
6%
1
7%
16-30
5
31%
3
20%
31-45
3
19%
1
7%
46-60
2
13%
2
13%
61-75
1
6%
5
33%
76-90

Пропущено

19
11
14 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 5
3
16%
1
9%
1-15
7
37%
1
9%
16-30
4
21%
2
18%
31-45
1
5%
2
18%
46-60
1
5%
3
27%
61-75
3
16%
2
18%
76-90

Забито

21
25
12 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 8
7 Не забивали 5
4
19%
3
12%
1-15
2
10%
3
12%
16-30
6
29%
4
16%
31-45
4
19%
1
4%
46-60
4
19%
4
16%
61-75
1
5%
10
40%
76-90

Пропущено

34
25
17 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 14
13 Пропускали первыми 10
19 Не пропускали 12
3
9%
2
8%
1-15
9
26%
4
16%
16-30
5
15%
5
20%
31-45
5
15%
3
12%
46-60
4
12%
6
24%
61-75
8
24%
5
20%
76-90

Результаты последних матчей

Серен Юнайтед
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Остенде - Серен Юнайтед 1:2 Серен Юнайтед - Эйпен 0:1 Мехелен - Серен Юнайтед 1:0 АХ Лёвен - Серен Юнайтед 5:0
Серен Юнайтед - Шарлеруа 4:1 Серен Юнайтед - Сент-Трейден 1:2 Серен Юнайтед - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Гент - Серен Юнайтед 2:1 Серен Юнайтед - Серкль Брюгге 0:1 Вестерло - Серен Юнайтед 2:2 Серен Юнайтед - Остенде 1:1 Стандард - Серен Юнайтед 0:2 Антверпен - Серен Юнайтед 2:1 Серен Юнайтед - Брюгге 0:2 Мехелен - Серен Юнайтед 2:3 Серен Юнайтед - Генк 0:4 Эйпен - Серен Юнайтед 1:3 Серен Юнайтед - Шарлеруа 0:1 Андерлехт - Серен Юнайтед 3:1 Серен Юнайтед - Кортрейк 0:1
Стандард
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Стандард - Сент-Трейден 1:1 Ювентус - Стандард 1:1 Гент - Стандард 0:0 Антверпен - Стандард 4:0
Стандард - Валансьен 0:1 Ницца - Стандард 4:1 Жирона - Стандард 1:0 Олимпиакос - Стандард 3:3 Стандард - Унион Сент-Жиллуаз 2:3 Дендер - Стандард 0:1 Эйпен - Стандард 2:0 Зульте-Варегем - Стандард 0:3 Мехелен - Стандард 2:0 Стандард - Антверпен 3:0 Шарлеруа - Стандард 0:1 Стандард - Серен Юнайтед 0:2 Стандард - Брюгге 3:0 Сент-Трейден - Стандард 1:2 Стандард - Остенде 1:0 Кортрейк - Стандард 0:1

Результаты матчей

Серен Юнайтед
Стандард

Точный счет

0:1
4 раза 40%
1:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
3:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%

Точное количество голов

0
6 раз 60%
1
4 раза 40%
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%

Точный счет

2:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
0:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%

Точное количество голов

2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
2 раза 20%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Точный счет

0:1
4 раза 20%
1:2
3 раза 15%
0:2
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:4
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
2:0
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%

Точное количество голов

0
8 раз 40%
1
7 раз 35%
2
3 раза 15%
3
2 раза 10%
1
7 раз 37%
2
5 раз 26%
0
4 раза 21%
3
3 раза 16%

Тоталы голов в матче

Серен Юнайтед
Стандард

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
6
0.5
Больше Меньше
8
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
7
3
5
5
1.5
3
7
2
8
2.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
8
0.5
Больше Меньше
15
4
5
15
1.5
8
11
2
18
2.5
3
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 19 16 1 2 48 - 17 49
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 19 13 3 3 41 - 23 42
3.
Антверпен
 19 12 3 4 35 - 20 39
4.
Брюгге
 19 10 4 5 36 - 24 34
5.
Гент
 19 9 4 6 32 - 20 31
6.
Вестерло
 20 9 3 8 39 - 35 30
7.
Сент-Трейден
 1:0 20 8 6 6 21 - 20 30
8.
АХ Лёвен
 20 8 5 7 35 - 31 29
9.
Стандард
 19 8 4 7 29 - 25 28
10.
Серкль Брюгге
 19 7 5 7 25 - 26 26
11.
Андерлехт
 18 7 2 9 28 - 26 23
12.
Шарлеруа
 18 7 1 10 25 - 31 22
13.
Мехелен
 1:0 19 6 4 9 26 - 34 22
14.
Эйпен
 0:1 20 6 1 13 26 - 41 19
15.
Кортрейк
 19 5 3 11 18 - 35 18
16.
Остенде
 0:1 20 5 2 13 21 - 43 17
17.
Зульте-Варегем
 19 4 4 11 25 - 42 16
18.
Серен Юнайтед
 20 4 3 13 19 - 36 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 10 9 1 0 28 - 9 28
2.
Антверпен
 10 8 1 1 22 - 8 25
3.
Брюгге
 10 6 3 1 23 - 11 21
4.
Унион Сент-Жиллуаз
 9 6 2 1 16 - 8 20
5.
Мехелен
 1:0 11 5 3 3 19 - 16 18
6.
Вестерло
 10 5 2 3 24 - 14 17
7.
Гент
 9 5 2 2 16 - 9 17
8.
Серкль Брюгге
 9 4 3 2 15 - 9 15
9.
Стандард
 9 4 2 3 18 - 12 14
10.
Андерлехт
 10 4 1 5 16 - 14 13
11.
АХ Лёвен
 9 4 1 4 15 - 14 13
12.
Остенде
 0:1 9 4 0 5 12 - 17 12
13.
Сент-Трейден
 1:0 9 3 2 4 9 - 10 11
14.
Шарлеруа
 9 3 1 5 13 - 15 10
15.
Зульте-Варегем
 10 3 1 6 17 - 28 10
16.
Эйпен
 0:1 10 3 0 7 11 - 17 9
17.
Кортрейк
 10 2 2 6 6 - 18 8
18.
Серен Юнайтед
 10 0 2 8 4 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 10 7 1 2 25 - 15 22
2.
Генк
 9 7 0 2 20 - 8 21
3.
Сент-Трейден
 1:0 11 5 4 2 12 - 10 19
4.
АХ Лёвен
 11 4 4 3 20 - 17 16
5.
Гент
 10 4 2 4 16 - 11 14
6.
Стандард
 10 4 2 4 11 - 13 14
7.
Антверпен
 9 4 2 3 13 - 12 14
8.
Брюгге
 9 4 1 4 13 - 13 13
9.
Серен Юнайтед
 10 4 1 5 15 - 20 13
10.
Вестерло
 10 4 1 5 15 - 21 13
11.
Шарлеруа
 9 4 0 5 12 - 16 12
12.
Серкль Брюгге
 10 3 2 5 10 - 17 11
13.
Андерлехт
 8 3 1 4 12 - 12 10
14.
Кортрейк
 9 3 1 5 12 - 17 10
15.
Эйпен
 0:1 10 3 1 6 15 - 24 10
16.
Зульте-Варегем
 9 1 3 5 8 - 14 6
17.
Остенде
 0:1 11 1 2 8 9 - 26 5
18.
Мехелен
 1:0 8 1 1 6 7 - 18 4
  • — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
  • — Выход в плей-офф 1
  • — Выход в плей-офф 2
  • — Вылет в Первый дивизион Б

Топ бомбардиров
Генк Онуачу Пол 14
АХ Лёвен Гонсалес Марио 13 (1)
Антверпен Янссен Винсент 11 (3)
Унион Сент-Жиллуаз Ванзейр Данте 9 (2)
Гент Кейперс Уго 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Сент-Жиллуаз Ван дер Хейден Сибе 8
Серен Юнайтед Сиссоко Самбу 1 6
Серен Юнайтед Силла Абдулайе 1 6
Брюгге Абакар Силла 2 4
Шарлеруа Илаймахаритра Марко 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 41'
    Фосси Марлон сделал результативную передачу.
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    • Описание гола
      41'
      Г О О О О Л - Доннум Арон бьет в цель!
    • Описание гола
      38'
      Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
    • Желтая карточка
      34'
      Поати Морган получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      30'
      Альсате Стивен получил желтую карточку от судьи
    • 17'
      Вагнер сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      17'
      Г О О О О Л - Лепуан Кристоф бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
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