Тур: 12. Стадион: CommBank Stadium.
0:0
Первый тайм: 10'
0'
12
Тонгик
Руон
22
Гуд
Кёртис
38
Бос
Джордан
13
О'Нил
Эйден
23
Тилио
Марко
14
Бериша
Валон
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Тонгик РуонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
33 Alex Bonetig
-
-
Главный тренер: Рудан Марк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Гуд КёртисЗащитник
-
38 Бос ДжорданЗащитник
- Полузащитник
-
13 О'Нил ЭйденПолузащитник
-
23 Тилио МаркоПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Бериша ВалонПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Видошич Радо
История личных встреч
Вестерн Сидней Уондерерс
Мельбурн Сити
17 матчей
76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
47.1%
47.1%
5.8%
8 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
47.1%
52.9%
8 побед 9 ничьих 0 побед
16 матчей
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 8 ничьих 9 побед
Второй тайм
43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 9 побед
33 матча
39.4%
21.2%
39.4%
13 побед 7 ничьих 13 побед
Первый тайм
24.2%
48.5%
27.3%
8 побед 16 ничьих 9 побед
Второй тайм
24.2%
48.5%
27.3%
8 побед 16 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
28
26
Голов в среднем за матч
1.75
1.53
Среднее время на гол
51
58
Всего голов
35
24
Голов в среднем за матч
2.06
1.5
Среднее время на гол
43
60
Всего голов
63
50
Голов в среднем за матч
1.91
1.52
Тотал матчей
2.5
30
Больше 91%
Меньше 9%
3
22
Больше 67%
Меньше 33%
11
13
Больше 39%
Меньше 61%
20
10
Больше 30%
Меньше 70%
23
3
Больше 9%
Меньше 91%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
Среднее время на гол
47
59
Бомбардиры внутри турнира
Вестерн Сидней Уондерерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боррьелло Брендон
|2
|0.22
|Божанич Оливер
|2
|0.22
|Крпич Сулейман
|2
|0.22
|Нгбакото Йени
|1
|0.11
|Амальфитано Ромен
|1
|0.11
|Мрчела Томислав
|1
|0.11
|Наджарин Рами
|1 (1)
|0.11
|Клеур Габриэль
|0
|0
|Йенги Кусини
|0
|0
|Фильо Марсело
|0
|0
Мельбурн Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Макларен Джейми
|11 (5)
|1.38
|Тилио Марко
|3
|0.38
|Леки Мэттью
|2
|0.25
|Нэббаут Эндрю
|1
|0.13
|О'Нил Эйден
|1
|0.13
|Ван дер Венне Рихард
|0
|0
|Бос Джордан
|0
|0
Карточки
Вестерн Сидней Уондерерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Клеур Габриэль
|5
|0
|Боррьелло Брендон
|4
|0
|Мрчела Томислав
|4
|0
|Фильо Марсело
|3
|0
|Ньювенхоф Калем
|3
|0
|Амальфитано Ромен
|2
|0
|Крпич Сулейман
|2
|0
|Нинкович Милош
|1
|0
|Нгбакото Йени
|1
|0
|Траоре Адама III
|1
|0
|Наджарин Рами
|1
|0
|Карлуччо Джеррод
|1
|0
Мельбурн Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лам Томас
|1
|1
|Гомулка Тарас
|1
|1
|Ван дер Венне Рихард
|2
|0
|О'Нил Эйден
|2
|0
|Тэлбот Каллум
|2
|0
|Бос Джордан
|2
|0
|Бериша Валон
|1
|0
|Леки Мэттью
|1
|0
|Гуд Кёртис
|1
|0
|Нэббаут Эндрю
|1
|0
|Тилио Марко
|1
|0
Результаты матчей
Вестерн Сидней Уондерерс
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Мельбурн Сити
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
1
0
Вестерн Сидней Уондерерс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Мельбурн Сити
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
2
11
Вестерн Сидней Уондерерс
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Мельбурн Сити
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
3
11
Голы по времени матча
Забито
8
6
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
3
50%
16-30
1
13%
1
17%
31-45
1
13%
1
17%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
1
17%
76-90
Пропущено
4
2
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
2
11
2 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 3
0
0%
1
9%
1-15
1
50%
2
18%
16-30
1
50%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
0
0%
3
27%
76-90
Пропущено
3
5
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
33%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
3
60%
76-90
Забито
10
17
6 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 6
3 Не забивали 0
1
10%
1
6%
1-15
3
30%
5
29%
29%
16-30
2
20%
3
18%
31-45
1
10%
3
18%
46-60
1
10%
1
6%
61-75
2
20%
4
24%
76-90
Пропущено
7
7
1 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
14%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
1
14%
3
43%
76-90
Результаты последних матчей
Вестерн Сидней Уондерерс
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 4:0 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0
Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Эвертон - Вестерн Сидней Уондерерс 5:1 Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 0:3 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 1:1 Мельбурн Виктори - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 1:3 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 1:2 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 3:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 1:1
Мельбурн Сити
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 4:0 Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити 1:3 Мельбурн Сити - Централ Кост Маринерс 1:0 Сидней - Мельбурн Сити 2:1
Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Сити - Перт Глори 4:0 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 2:2 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 0:2 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 0:2 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 2:1 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 1:2 Хэмилтон Олимпик Уорриорс - Мельбурн Сити 0:1 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 0:2 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 2:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 0:0 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 2:1 Перт Глори - Мельбурн Сити 2:0 Керес-Негрос - Мельбурн Сити 0:3 Мельбурн Сити - Бангкок Гласс 0:0 Чоннам Дрэгонс - Мельбурн Сити 1:1
Результаты матчей
Вестерн Сидней Уондерерс
Мельбурн Сити
Точный счет
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
4:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
4
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
Точный счет
1:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
0:2
2 раза 67%
1:3
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
1:0
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
0:2
2 раза 25%
4:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
2
4 раза 50%
4
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Вестерн Сидней Уондерерс
Мельбурн Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
41
14
23
14
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
27
71
18
35
18
26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|9
|7
|2
|0
|21 - 4
|23
|2.
|11
|7
|1
|3
|25 - 13
|22
|3.
|11
|5
|2
|4
|16 - 16
|17
|4.
|11
|4
|4
|3
|19 - 17
|16
|5.
|0:0
|10
|4
|3
|3
|10 - 7
|15
|6.
|12
|4
|2
|6
|12 - 18
|14
|7.
|9
|3
|2
|4
|15 - 16
|11
|8.
|10
|2
|5
|3
|6 - 8
|11
|9.
|10
|3
|2
|5
|12 - 19
|11
|10.
|8
|3
|0
|5
|6 - 12
|9
|11.
|9
|2
|3
|4
|9 - 15
|9
|12.
|8
|1
|2
|5
|5 - 11
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|0
|2
|18 - 9
|15
|2.
|0:0
|5
|4
|1
|0
|14 - 3
|13
|3.
|5
|3
|2
|0
|8 - 5
|11
|4.
|0:0
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|5.
|5
|3
|0
|2
|8 - 5
|9
|6.
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|7.
|6
|2
|2
|2
|13 - 11
|8
|8.
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|9.
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|10.
|5
|0
|3
|2
|1 - 4
|3
|11.
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
|12.
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|4
|3
|1
|0
|7 - 1
|10
|2.
|5
|3
|1
|1
|11 - 7
|10
|3.
|5
|2
|2
|1
|6 - 6
|8
|4.
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|5.
|6
|2
|2
|2
|8 - 11
|8
|6.
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|7.
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|8.
|0:0
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|9.
|4
|1
|0
|3
|1 - 7
|3
|10.
|7
|1
|0
|6
|4 - 13
|3
|11.
|5
|1
|0
|4
|7 - 14
|3
|12.
|5
|0
|2
|3
|4 - 12
|2
- — Выход в Финальную серию
- — Выход в плей-офф за право играть в Финальной серии
|Мельбурн Сити
|Макларен Джейми
|11
|Централ Кост Маринерс
|Каммингс Джейсон
|6 (3)
|Веллингтон Феникс
|Завада Оскар
|5
|Сидней
|Мак Роберт
|4
|Веллингтон Феникс
|Краев Божидар
|4
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|6
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Клеур Габриэль
|5
|Аделаида Юнайтед
|Alexandar Popovic
|5
|Вестерн Юнайтед
|Лакруа Лео
|1 3
|Макартур
|Аспропотамитис Джонатан
|1 3