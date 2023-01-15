Тур: 12. Стадион: Mars Stadium.
1:1
Перерыв
0'
2' Желтая карточкаИнгем Дэйн
1:0
13' ГолУэлс Лаклан
1:1
17' ГолDaniel Stynes
30' Желтая карточкаТратт Джейкоб
34' Желтая карточкаЛакруа Лео
Ход матча
2'
13'
1:0
17'
1:1
30'
34'
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.71 Обе забьют – да
19
Рисдон
Джош
88
Килкенни
Нил
11
Пэйн
Коннор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Рисдон ДжошЗащитник
- Полузащитник
-
88 Килкенни НилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Пэйн КоннорПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
37 Скотт РайанВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
38 Noah Botic
-
-
Главный тренер: John Aloisi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
10 Пископо РеноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Arthur Papas
История личных встреч
Вестерн Юнайтед
Ньюкасл Джетс
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
133.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
7 матчей
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы
Второй тайм
14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
1.33
0.5
Среднее время на гол
67
180
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
0.5
0.67
Среднее время на гол
180
135
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
0.86
0.57
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
105
157
Бомбардиры внутри турнира
Вестерн Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Прийович Александар
|3
|0.27
|Рисдон Джош
|2
|0.18
|Уэлс Лаклан
|2
|0.18
|Nicolas Milanovic
|2
|0.18
|Пэйн Коннор
|1
|0.09
|Килкенни Нил
|1
|0.09
|Диаманти Алессандро
|1
|0.09
|Тратт Джейкоб
|1
|0.09
|Троизи Джеймс
|0
|0
|Benjamin Garuccio
|0
|0
|Уэнзел-Холлс Дилан
|0
|0
Ньюкасл Джетс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сотирио Джошуа
|1
|0.11
|Дарцмелия Бека
|1
|0.11
|Элси Джордан
|1
|0.11
|Бухагьяр Трент
|1
|0.11
|МакГэрри Джеймс
|1
|0.11
|Микелтадзе Бека
|1
|0.11
|Daniel Stynes
|1
|0.11
|Дженкинсон Карл
|0
|0
|Грозос Костандинос
|0
|0
|Пископо Рено
|0
|0
Карточки
Вестерн Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рисдон Джош
|6
|0
|Лакруа Лео
|4
|1
|Топор-Стэнли Николай
|1
|2
|Nicolas Milanovic
|3
|0
|Троизи Джеймс
|2
|0
|Диаманти Алессандро
|1
|0
|Килкенни Нил
|1
|0
|Думбия Тонго
|1
|0
|Луштица Стивен
|1
|0
|Пэйн Коннор
|1
|0
|Имаи Томоки
|1
|0
|Тратт Джейкоб
|1
|0
|Уэнзел-Холлс Дилан
|1
|0
Ньюкасл Джетс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Элси Джордан
|1
|1
|Хоффман Джейсон
|2
|0
|Дженкинсон Карл
|2
|0
|О'Нилл Брэндон
|2
|0
|Микелтадзе Бека
|2
|0
|Юрман Мэттью
|1
|0
|Данкан Джек
|1
|0
|Сотирио Джошуа
|1
|0
|Бухагьяр Трент
|1
|0
|Ингем Дэйн
|1
|0
|Callum Timmins
|1
|0
|Тергейт Ангус
|1
|0
|Аль-Таай Мохамед
|1
|0
Результаты матчей
Вестерн Юнайтед
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Ньюкасл Джетс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
3
0
Вестерн Юнайтед
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Ньюкасл Джетс
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
10
3
Волевые поражения
3
5
Вестерн Юнайтед
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
60% (6)
0% (0)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Ньюкасл Джетс
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
10
3
Волевые поражения
6
5
Голы по времени матча
Забито
5
1
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
100%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
5
7
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
1
14%
16-30
2
40%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Забито
9
5
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
1
11%
1
20%
1-15
2
22%
1
20%
16-30
1
11%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
4
44%
1
20%
76-90
Пропущено
12
5
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
2
17%
1
20%
61-75
3
25%
1
20%
76-90
Забито
14
6
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 3
0 Не забивали 5
2
14%
1
17%
1-15
3
21%
2
33%
16-30
2
14%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
5
36%
1
17%
76-90
Пропущено
17
12
8 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
2
12%
0
0%
1-15
4
24%
1
8%
16-30
2
12%
5
42%
31-45
3
18%
1
8%
46-60
3
18%
2
17%
61-75
3
18%
3
25%
76-90
Результаты последних матчей
Вестерн Юнайтед
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 4:0 Вестерн Юнайтед - Брисбен Роар 1:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:0 Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0
Перт Глори - Вестерн Юнайтед 2:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 2:3 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 2:4 Централ Кост Маринерс - Вестерн Юнайтед 4:2 Вестерн Юнайтед - Макартур 1:1 Вестерн Юнайтед - Сидней 1:3 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 2:1 Сидней Юнайтед 58 - Вестерн Юнайтед 1:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 2:1 Престон Лионс - Вестерн Юнайтед 2:1 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 0:2 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 1:4 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 0:1 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 1:0 Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 2:1 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 1:1
Ньюкасл Джетс
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Макартур - Ньюкасл Джетс 2:0 Ньюкасл Джетс - Сидней 0:2 Аделаида Юнайтед - Ньюкасл Джетс 0:1 Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 3:0
Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 0:1 Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 1:2 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 4:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 2:0 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 3:1 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 2:1 Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 0:2 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 3:1 Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 2:0 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 1:1 Макартур - Ньюкасл Джетс 0:3 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 2:4 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 3:2 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 1:2 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 6:1
Результаты матчей
Вестерн Юнайтед
Ньюкасл Джетс
Точный счет
1:0
2 раза 40%
1:1
2 раза 40%
1:3
1 раз 20%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
5 раз 100%
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
2:1
2 раза 40%
2:3
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
2:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
Точный счет
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
1:3
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
0:1
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
7 раз 70%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
0
5 раз 63%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Вестерн Юнайтед
Ньюкасл Джетс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
13
23
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
35
28
26
19
17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|2
|0
|22 - 5
|23
|2.
|11
|7
|1
|3
|25 - 13
|22
|3.
|11
|5
|2
|4
|16 - 16
|17
|4.
|11
|4
|4
|3
|19 - 17
|16
|5.
|10
|4
|3
|3
|11 - 8
|15
|6.
|12
|4
|2
|6
|12 - 18
|14
|7.
|1:1
|11
|3
|3
|5
|13 - 20
|12
|8.
|9
|3
|2
|4
|15 - 16
|11
|9.
|10
|2
|5
|3
|6 - 8
|11
|10.
|1:1
|9
|3
|1
|5
|7 - 13
|10
|11.
|9
|2
|3
|4
|9 - 15
|9
|12.
|8
|1
|2
|5
|5 - 11
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|0
|2
|18 - 9
|15
|2.
|5
|4
|1
|0
|14 - 3
|13
|3.
|5
|3
|2
|0
|8 - 5
|11
|4.
|6
|3
|2
|1
|9 - 5
|11
|5.
|5
|3
|0
|2
|8 - 5
|9
|6.
|1:1
|6
|2
|3
|1
|6 - 6
|9
|7.
|6
|2
|2
|2
|13 - 11
|8
|8.
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|9.
|1:1
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|10.
|5
|0
|3
|2
|1 - 4
|3
|11.
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
|12.
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|2.
|5
|3
|1
|1
|11 - 7
|10
|3.
|5
|2
|2
|1
|6 - 6
|8
|4.
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|5.
|6
|2
|2
|2
|8 - 11
|8
|6.
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|7.
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|8.
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|9.
|1:1
|5
|1
|1
|3
|2 - 8
|4
|10.
|7
|1
|0
|6
|4 - 13
|3
|11.
|1:1
|5
|1
|0
|4
|7 - 14
|3
|12.
|5
|0
|2
|3
|4 - 12
|2
- — Выход в Финальную серию
- — Выход в плей-офф за право играть в Финальной серии
|Мельбурн Сити
|Макларен Джейми
|11 (1)
|Централ Кост Маринерс
|Каммингс Джейсон
|6 (3)
|Веллингтон Феникс
|Завада Оскар
|5
|Сидней
|Мак Роберт
|4
|Веллингтон Феникс
|Краев Божидар
|4
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|6
|Вестерн Юнайтед
|Лакруа Лео
|1 4
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Клеур Габриэль
|5
|Аделаида Юнайтед
|Alexandar Popovic
|5
|Макартур
|Аспропотамитис Джонатан
|1 3
Бесплатные ставки (фрибеты)
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.71 Обе забьют – да