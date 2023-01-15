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  4. A-Лига (мужчины) 2022-2023

Австралия: A-Лига (мужчины)
2022-2023

Тур: 12. Стадион: .
Вестерн Юнайтед
1:1
Перерыв
Ньюкасл Джетс
0'
2' Желтая карточка
Ингем Дэйн
1:0
13' Гол
Уэлс Лаклан
1:1
17' Гол
Daniel Stynes
30' Желтая карточка
Тратт Джейкоб
34' Желтая карточка
Лакруа Лео

Ход матча

2'
 
Ингем Дэйн
13'
Уэлс Лаклан
(Рисдон Джош)
1:0
17'
1:1
Daniel Stynes
(Дарцмелия Бека)
30'
Тратт Джейкоб
 
34'
Лакруа Лео
 
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вестерн Юнайтед
Ничья
Ньюкасл Джетс
2.35
3.85
4.00
Все Коэффициенты
1
Янг
Джейми
27
Тратт
Джейкоб
6
Имаи
Томоки
4
Лакруа
Лео
19
Рисдон
Джош
7
Думбия
Тонго
88
Килкенни
Нил
5
Пирьес
Дилан
8
Уэлс
Лаклан
11
Пэйн
Коннор
99
Прийович
Александар
1
Данкан
Джек
25
Дженкинсон
Карл
5
Юрман
Мэттью
24
МакГэрри
Джеймс
2
Ингем
Дэйн
8
Дарцмелия
Бека
32
Тергейт
Ангус
18
Daniel
Stynes
7
Бухагьяр
Трент
9
Микелтадзе
Бека
11
Сотирио
Джошуа
Вестерн Юнайтед
Ньюкасл Джетс

История личных встреч

Вестерн Юнайтед
Ньюкасл Джетс

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

133.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

7 матчей

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы

Второй тайм

14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 1 победа

История матчей

1:1
AЛ(
2:1
2:0
0:1
1:0
0:0
0:1

Голы

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

1.33
0.5

Среднее время на гол

67
180

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

0.5
0.67

Среднее время на гол

180
135

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

0.86
0.57

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

105
157

Бомбардиры внутри турнира

Вестерн Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Прийович Александар 3 0.27
Рисдон Джош 2 0.18
Уэлс Лаклан 2 0.18
Nicolas Milanovic 2 0.18
Пэйн Коннор 1 0.09
Килкенни Нил 1 0.09
Диаманти Алессандро 1 0.09
Тратт Джейкоб 1 0.09
Троизи Джеймс 0 0
Benjamin Garuccio 0 0
Уэнзел-Холлс Дилан 0 0
Ньюкасл Джетс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сотирио Джошуа 1 0.11
Дарцмелия Бека 1 0.11
Элси Джордан 1 0.11
Бухагьяр Трент 1 0.11
МакГэрри Джеймс 1 0.11
Микелтадзе Бека 1 0.11
Daniel Stynes 1 0.11
Дженкинсон Карл 0 0
Грозос Костандинос 0 0
Пископо Рено 0 0

Карточки

Вестерн Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рисдон Джош 6 0
Лакруа Лео 4 1
Топор-Стэнли Николай 1 2
Nicolas Milanovic 3 0
Троизи Джеймс 2 0
Диаманти Алессандро 1 0
Килкенни Нил 1 0
Думбия Тонго 1 0
Луштица Стивен 1 0
Пэйн Коннор 1 0
Имаи Томоки 1 0
Тратт Джейкоб 1 0
Уэнзел-Холлс Дилан 1 0
Ньюкасл Джетс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Элси Джордан 1 1
Хоффман Джейсон 2 0
Дженкинсон Карл 2 0
О'Нилл Брэндон 2 0
Микелтадзе Бека 2 0
Юрман Мэттью 1 0
Данкан Джек 1 0
Сотирио Джошуа 1 0
Бухагьяр Трент 1 0
Ингем Дэйн 1 0
Callum Timmins 1 0
Тергейт Ангус 1 0
Аль-Таай Мохамед 1 0

Результаты матчей

Вестерн Юнайтед
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Ньюкасл Джетс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
0
Вестерн Юнайтед
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Ньюкасл Джетс
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

10
3

Волевые поражения

3
5
Вестерн Юнайтед
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
60% (6)
0% (0)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Ньюкасл Джетс
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

10
3

Волевые поражения

6
5

Голы по времени матча

Забито

5
1
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
100%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

5
7
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
1
14%
16-30
2
40%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

9
5
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
1
11%
1
20%
1-15
2
22%
1
20%
16-30
1
11%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
4
44%
1
20%
76-90

Пропущено

12
5
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
2
17%
1
20%
61-75
3
25%
1
20%
76-90

Забито

14
6
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 3
0 Не забивали 5
2
14%
1
17%
1-15
3
21%
2
33%
16-30
2
14%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
5
36%
1
17%
76-90

Пропущено

17
12
8 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
2
12%
0
0%
1-15
4
24%
1
8%
16-30
2
12%
5
42%
31-45
3
18%
1
8%
46-60
3
18%
2
17%
61-75
3
18%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Вестерн Юнайтед
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 4:0 Вестерн Юнайтед - Брисбен Роар 1:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:0 Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0
Перт Глори - Вестерн Юнайтед 2:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 2:3 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 2:4 Централ Кост Маринерс - Вестерн Юнайтед 4:2 Вестерн Юнайтед - Макартур 1:1 Вестерн Юнайтед - Сидней 1:3 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 2:1 Сидней Юнайтед 58 - Вестерн Юнайтед 1:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 2:1 Престон Лионс - Вестерн Юнайтед 2:1 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 0:2 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 1:4 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 0:1 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 1:0 Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 2:1 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 1:1
Ньюкасл Джетс
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Макартур - Ньюкасл Джетс 2:0 Ньюкасл Джетс - Сидней 0:2 Аделаида Юнайтед - Ньюкасл Джетс 0:1 Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 3:0
Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 0:1 Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 1:2 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 4:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 2:0 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 3:1 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 2:1 Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 0:2 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 3:1 Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 2:0 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 1:1 Макартур - Ньюкасл Джетс 0:3 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 2:4 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 3:2 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 1:2 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 6:1

Результаты матчей

Вестерн Юнайтед
Ньюкасл Джетс

Точный счет

1:0
2 раза 40%
1:1
2 раза 40%
1:3
1 раз 20%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
5 раз 100%
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

2:1
2 раза 40%
2:3
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
2:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Точный счет

1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
1:3
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
0:1
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
7 раз 70%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
0
5 раз 63%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Вестерн Юнайтед
Ньюкасл Джетс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
1
3
2
3
1.5
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
3
5
2
8
1.5
2
6
1
9
2.5
1
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Сити
 9 7 2 0 22 - 5 23
2.
Централ Кост Маринерс
 11 7 1 3 25 - 13 22
3.
Макартур
 11 5 2 4 16 - 16 17
4.
Веллингтон Феникс
 11 4 4 3 19 - 17 16
5.
Вестерн Сидней Уондерерс
 10 4 3 3 11 - 8 15
6.
Перт Глори
 12 4 2 6 12 - 18 14
7.
Вестерн Юнайтед
 1:1 11 3 3 5 13 - 20 12
8.
Сидней
 9 3 2 4 15 - 16 11
9.
Брисбен Роар
 10 2 5 3 6 - 8 11
10.
Ньюкасл Джетс
 1:1 9 3 1 5 7 - 13 10
11.
Аделаида Юнайтед
 9 2 3 4 9 - 15 9
12.
Мельбурн Виктори
 8 1 2 5 5 - 11 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Централ Кост Маринерс
 7 5 0 2 18 - 9 15
2.
Мельбурн Сити
 5 4 1 0 14 - 3 13
3.
Перт Глори
 5 3 2 0 8 - 5 11
4.
Вестерн Сидней Уондерерс
 6 3 2 1 9 - 5 11
5.
Макартур
 5 3 0 2 8 - 5 9
6.
Вестерн Юнайтед
 1:1 6 2 3 1 6 - 6 9
7.
Веллингтон Феникс
 6 2 2 2 13 - 11 8
8.
Аделаида Юнайтед
 4 2 1 1 5 - 3 7
9.
Ньюкасл Джетс
 1:1 4 2 0 2 5 - 5 6
10.
Брисбен Роар
 5 0 3 2 1 - 4 3
11.
Сидней
 4 0 1 3 4 - 9 1
12.
Мельбурн Виктори
 3 0 0 3 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Сити
 4 3 1 0 8 - 2 10
2.
Сидней
 5 3 1 1 11 - 7 10
3.
Веллингтон Феникс
 5 2 2 1 6 - 6 8
4.
Брисбен Роар
 5 2 2 1 5 - 4 8
5.
Макартур
 6 2 2 2 8 - 11 8
6.
Централ Кост Маринерс
 4 2 1 1 7 - 4 7
7.
Мельбурн Виктори
 5 1 2 2 5 - 7 5
8.
Вестерн Сидней Уондерерс
 4 1 1 2 2 - 3 4
9.
Ньюкасл Джетс
 1:1 5 1 1 3 2 - 8 4
10.
Перт Глори
 7 1 0 6 4 - 13 3
11.
Вестерн Юнайтед
 1:1 5 1 0 4 7 - 14 3
12.
Аделаида Юнайтед
 5 0 2 3 4 - 12 2
  • — Выход в Финальную серию
  • — Выход в плей-офф за право играть в Финальной серии

Топ бомбардиров
Мельбурн Сити Макларен Джейми 11 (1)
Централ Кост Маринерс Каммингс Джейсон 6 (3)
Веллингтон Феникс Завада Оскар 5
Сидней Мак Роберт 4
Веллингтон Феникс Краев Божидар 4
Весь список

Топ нарушителей
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 6
Вестерн Юнайтед Лакруа Лео 1 4
Вестерн Сидней Уондерерс Клеур Габриэль 5
Аделаида Юнайтед Alexandar Popovic 5
Макартур Аспропотамитис Джонатан 1 3
Весь список
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  • Желтая карточка
    2'
    Ингем Дэйн получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вестерн Юнайтед
Ничья
Ньюкасл Джетс
2.35
3.85
4.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Вестерн Юнайтед 1:1 Ньюкасл Джетс онлайн

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