Тур: 12. Стадион: Mars Stadium.
1:1
Конец матча
0'
2' Желтая карточкаИнгем Дэйн
1:0
13' ГолУэлс Лаклан
1:1
17' ГолDaniel Stynes
30' Желтая карточкаТратт Джейкоб
34' Желтая карточкаЛакруа Лео
75' Красная карточкаТратт Джейкоб
90'+5
Ход матча
2'
13'
1:0
17'
1:1
30'
34'
75'
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.71 Обе забьют – да
19
Рисдон
Джош
88
Килкенни
Нил
11
Пэйн
Коннор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Рисдон ДжошЗащитник
- Полузащитник
-
88 Килкенни НилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Пэйн КоннорПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
37 Скотт РайанВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
38 Noah Botic
-
-
Главный тренер: John Aloisi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
10 Пископо РеноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Arthur Papas
История личных встреч
Вестерн Юнайтед
Ньюкасл Джетс
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
133.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
7 матчей
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы
Второй тайм
14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
1.33
0.5
Среднее время на гол
67
180
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
0.5
0.67
Среднее время на гол
180
135
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
0.86
0.57
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
105
157
Бомбардиры внутри турнира
Вестерн Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Прийович Александар
|3
|0.27
|Рисдон Джош
|2
|0.18
|Уэлс Лаклан
|2
|0.18
|Nicolas Milanovic
|2
|0.18
|Пэйн Коннор
|1
|0.09
|Килкенни Нил
|1
|0.09
|Диаманти Алессандро
|1
|0.09
|Тратт Джейкоб
|1
|0.09
|Троизи Джеймс
|0
|0
|Benjamin Garuccio
|0
|0
|Уэнзел-Холлс Дилан
|0
|0
Ньюкасл Джетс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сотирио Джошуа
|1
|0.11
|Дарцмелия Бека
|1
|0.11
|Элси Джордан
|1
|0.11
|Бухагьяр Трент
|1
|0.11
|МакГэрри Джеймс
|1
|0.11
|Микелтадзе Бека
|1
|0.11
|Daniel Stynes
|1
|0.11
|Дженкинсон Карл
|0
|0
|Грозос Костандинос
|0
|0
|Пископо Рено
|0
|0
Карточки
Вестерн Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рисдон Джош
|6
|0
|Лакруа Лео
|4
|1
|Топор-Стэнли Николай
|1
|2
|Nicolas Milanovic
|3
|0
|Тратт Джейкоб
|1
|1
|Троизи Джеймс
|2
|0
|Диаманти Алессандро
|1
|0
|Килкенни Нил
|1
|0
|Думбия Тонго
|1
|0
|Луштица Стивен
|1
|0
|Пэйн Коннор
|1
|0
|Имаи Томоки
|1
|0
|Уэнзел-Холлс Дилан
|1
|0
Ньюкасл Джетс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Элси Джордан
|1
|1
|Хоффман Джейсон
|2
|0
|Дженкинсон Карл
|2
|0
|О'Нилл Брэндон
|2
|0
|Микелтадзе Бека
|2
|0
|Юрман Мэттью
|1
|0
|Данкан Джек
|1
|0
|Сотирио Джошуа
|1
|0
|Бухагьяр Трент
|1
|0
|Ингем Дэйн
|1
|0
|Callum Timmins
|1
|0
|Тергейт Ангус
|1
|0
|Аль-Таай Мохамед
|1
|0
Результаты матчей
Вестерн Юнайтед
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Ньюкасл Джетс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
4
1
Вестерн Юнайтед
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Ньюкасл Джетс
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
10
3
Волевые поражения
3
5
Вестерн Юнайтед
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
55% (6)
9% (1)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Ньюкасл Джетс
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
10
3
Волевые поражения
7
6
Голы по времени матча
Забито
6
2
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
2
100%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
6
8
5 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
3
50%
1
13%
16-30
2
33%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
17%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Забито
9
5
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
1
11%
1
20%
1-15
2
22%
1
20%
16-30
1
11%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
4
44%
1
20%
76-90
Пропущено
12
5
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
2
17%
1
20%
61-75
3
25%
1
20%
76-90
Забито
15
7
8 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 3
0 Не забивали 5
3
20%
1
14%
1-15
3
20%
3
43%
16-30
2
13%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
5
33%
1
14%
76-90
Пропущено
18
13
9 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
2
11%
1
8%
1-15
5
28%
1
8%
16-30
2
11%
5
38%
31-45
3
17%
1
8%
46-60
3
17%
2
15%
61-75
3
17%
3
23%
76-90
Результаты последних матчей
Вестерн Юнайтед
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 4:0 Вестерн Юнайтед - Брисбен Роар 1:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:0 Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0
Перт Глори - Вестерн Юнайтед 2:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 2:3 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 2:4 Централ Кост Маринерс - Вестерн Юнайтед 4:2 Вестерн Юнайтед - Макартур 1:1 Вестерн Юнайтед - Сидней 1:3 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 2:1 Сидней Юнайтед 58 - Вестерн Юнайтед 1:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 2:1 Престон Лионс - Вестерн Юнайтед 2:1 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 0:2 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 1:4 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 0:1 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 1:0 Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 2:1 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 1:1
Ньюкасл Джетс
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Макартур - Ньюкасл Джетс 2:0 Ньюкасл Джетс - Сидней 0:2 Аделаида Юнайтед - Ньюкасл Джетс 0:1 Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 3:0
Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 0:1 Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 1:2 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 4:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 2:0 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 3:1 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 2:1 Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 0:2 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 3:1 Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 2:0 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 1:1 Макартур - Ньюкасл Джетс 0:3 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 2:4 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 3:2 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 1:2 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 6:1
Результаты матчей
Вестерн Юнайтед
Ньюкасл Джетс
Точный счет
1:1
3 раза 50%
1:0
2 раза 33%
1:3
1 раз 17%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
6 раз 100%
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
2:1
2 раза 40%
2:3
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
2:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
Точный счет
1:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
1:3
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
0:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
8 раз 73%
0
1 раз 9%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Вестерн Юнайтед
Ньюкасл Джетс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
23
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
45
29
27
110
18
- — Выход в Финальную серию
- — Выход в плей-офф за право играть в Финальной серии
|Мельбурн Сити
|Макларен Джейми
|11 (1)
|Централ Кост Маринерс
|Каммингс Джейсон
|6 (3)
|Веллингтон Феникс
|Завада Оскар
|5
|Сидней
|Мак Роберт
|4
|Веллингтон Феникс
|Краев Божидар
|4
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|6
|Вестерн Юнайтед
|Лакруа Лео
|1 4
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Клеур Габриэль
|5
|Аделаида Юнайтед
|Alexandar Popovic
|5
|Макартур
|Аспропотамитис Джонатан
|1 3