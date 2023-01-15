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  4. Суперлига Индии 2022-2023

Индия: Суперлига Индии
2022-2023

Тур: 1.
Нортист Юнайтед
2:2
Конец матча
Гоа
0'
13' Желтая карточка
Pragyan Sundar Gogoi
15' Желтая карточка
Alex Saji
25' Желтая карточка
Sanson Pereira
0:1
31' Гол
Бедия Эду
1:1
45' Пенальти
Хордан Вильмар
64' Желтая карточка
Mirshad Michu
1:2
65' Пенальти
Гуаррочена Икер
68' Желтая карточка
Rochharzela Rochharzela
2:2
71' Пенальти
Хордан Вильмар
76' Желтая карточка
Бедия Эду
88' Желтая карточка
Гастаньяга Йон
90'+7
32
Mirshad
Michu
45
Alex
Saji
13
Gaurav
Bora
24
Aaron
Evans
20
Hira
Mondal
15
Emil
Benny
91
Гастаньяга
Йон
43
Pragyan
Sundar
Gogoi
25
Мбомбо
Куле
9
Хордан
Вильмар
18
Jithin
M.S
1
Сингх
Дхирадж
27
Aibanbha
Dohling
5
Арнаут
Фарес
4
Anwar
Ali
2
Sanson
Pereira
14
Ayush
Chhetri
23
Бедия
Эду
22
Redeem
Tlang
34
Гуаррочена
Икер
10
Фернандес
Брэндон
7
Noah
Sadaoui
Нортист Юнайтед
Гоа

История личных встреч

Нортист Юнайтед
Гоа

7 матчей

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед

10 матчей

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

70%
30%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 5 побед

17 матчей

17.6%
47.1%
35.3%
3 победы 8 ничьих 6 побед

Первый тайм

5.9%
64.7%
29.4%
1 победа 11 ничьих 5 побед

Второй тайм

35.3%
35.3%
29.4%
6 побед 6 ничьих 5 побед

История матчей

СИ
2:1
СИ
1:1
СИ
2:1
СИ
2:2
СИ
1:1
СИ
2:0
СИ
2:2
СИ
5:1
СИ
2:2
СИ
2:2
СИ
2:1
СИ
2:1
СИ
2:0
СИ
1:1
СИ
1:3
СИ
3:0
СИ
1:1

Голы

Всего голов

14
8

Голов в среднем за матч

1.75
0.89

Среднее время на гол

51
101

Всего голов

19
12

Голов в среднем за матч

2.11
1.5

Среднее время на гол

42
60

Всего голов

33
20

Голов в среднем за матч

1.94
1.18

Тотал матчей

2.5
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

46
76

Бомбардиры внутри турнира

Нортист Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хордан Вильмар 5 (4) 0.36
Филиппото Ромен 2 0.14
Aaron Evans 2 0.14
Rochharzela Rochharzela 2 0.14
Дербишир Мэтт 1 0.07
Parthib Gogoi 1 0.07
Гастаньяга Йон 0 0
Gurjinder Kumar 0 0
Imran Khan 0 0
Pragyan Sundar Gogoi 0 0
Emil Benny 0 0
Гоа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гуаррочена Икер 6 (1) 0.43
Noah Sadaoui 5 0.36
Бедия Эду 3 0.21
Redeem Tlang 2 0.14
Brison Fernandes 2 0.14
Фернандес Брэндон 1 0.07
Anwar Ali 1 0.07
Васкес Альваро 1 0.07
Aibanbha Dohling 1 0.07
Арнаут Фарес 1 0.07
Makan Winkle Chote 0 0
Seriton Fernandes 0 0
Saviour Gama 0 0
Devendra Murgaokar 0 0

Карточки

Нортист Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гастаньяга Йон 6 0
Rochharzela Rochharzela 3 0
Michael Jakobsen II 2 0
Mohammed Irshad 2 0
Mashoor Thangalakath 2 0
Joe Zoherliana 2 0
Mirshad Michu 2 0
Pragyan Sundar Gogoi 2 0
Филиппото Ромен 1 0
Arindam Bhattacharya 1 0
Aaron Evans 1 0
Gani Nigam 1 0
Gaurav Bora 1 0
Imran Khan 1 0
Parthib Gogoi 1 0
Alex Saji 1 0
Гоа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бедия Эду 4 1
Redeem Tlang 2 0
Anwar Ali 2 0
Вальенте Марк 1 0
Фернандес Брэндон 1 0
Aibanbha Dohling 1 0
Сингх Дхирадж 1 0
Noah Sadaoui 1 0
Sanson Pereira 1 0
Ayush Chhetri 1 0

Результаты матчей

Нортист Юнайтед
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)
Гоа
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

9
8
Нортист Юнайтед
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Гоа
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

13
5

Волевые поражения

0
11
Нортист Юнайтед
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Гоа
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

13
6

Волевые поражения

9
19

Голы по времени матча

Забито

10
12
3 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
0
0%
2
17%
1-15
1
10%
2
17%
16-30
2
20%
3
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
40%
2
17%
61-75
3
30%
3
25%
76-90

Пропущено

22
14
8 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
4
18%
2
14%
1-15
1
5%
1
7%
16-30
3
14%
4
29%
31-45
6
27%
5
36%
46-60
4
18%
2
14%
61-75
4
18%
0
0%
76-90

Забито

5
12
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 8
0 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
0
0%
3
25%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
2
17%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
3
60%
5
42%
76-90

Пропущено

13
6
8 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
2
15%
0
0%
1-15
4
31%
2
33%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
31%
3
50%
76-90

Забито

15
24
4 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 13
1 Забивали первыми 8
4 Не забивали 2
0
0%
5
21%
1-15
1
7%
3
13%
16-30
3
20%
3
13%
31-45
1
7%
2
8%
46-60
4
27%
3
13%
61-75
6
40%
8
33%
76-90

Пропущено

35
20
16 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 11
13 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 10
6
17%
2
10%
1-15
5
14%
3
15%
16-30
5
14%
4
20%
31-45
6
17%
6
30%
46-60
5
14%
2
10%
61-75
8
23%
3
15%
76-90

Результаты последних матчей

Нортист Юнайтед
(20 матчей)
10%
10%
80%
2 победы 2 ничьи 16 поражений
Нортист Юнайтед - Бенгалуру 1:2 Хайдарабад - Нортист Юнайтед 6:1 Нортист Юнайтед - АТК 1:0 Гоа - Нортист Юнайтед 2:1
Нортист Юнайтед - Ченнаин 3:7 Дели Динамос - Нортист Юнайтед 2:1 Нортист Юнайтед - Мумбаи Сити 1:3 АТК - Нортист Юнайтед 2:1 Нортист Юнайтед - Керала Бластерс 0:3 Джамшедпур - Нортист Юнайтед 1:0 Нортист Юнайтед - Ист Бенгал 1:3 Нортист Юнайтед - Хайдарабад 0:3 Бенгалуру - Нортист Юнайтед 1:0 Ист Бенгал - Нортист Юнайтед 1:1 Нортист Юнайтед - Джамшедпур 2:3 Нортист Юнайтед - Бенгалуру 2:1 АТК - Нортист Юнайтед 3:1 Керала Бластерс - Нортист Юнайтед 2:1 Нортист Юнайтед - Хайдарабад 0:5 Мумбаи Сити - Нортист Юнайтед 1:1
Гоа
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Гоа - Хайдарабад 1:3 АТК - Гоа 2:1 Джамшедпур - Гоа 2:2 Гоа - Нортист Юнайтед 2:1
Гоа - Дели Динамос 3:0 Мумбаи Сити - Гоа 4:1 Гоа - Бенгалуру 0:2 Гоа - АТК 3:0 Керала Бластерс - Гоа 3:1 Гоа - Джамшедпур 3:0 Хайдарабад - Гоа 1:0 Ченнаин - Гоа 0:2 Ист Бенгал - Гоа 1:2 Гоа - Керала Бластерс 4:4 Гоа - Мумбаи Сити 0:2 Хайдарабад - Гоа 3:2 Гоа - АТК 0:2 Ченнаин - Гоа 0:5 Гоа - Дели Динамос 1:1 Джамшедпур - Гоа 1:0

Результаты матчей

Нортист Юнайтед
Гоа

Точный счет

0:3
2 раза 25%
1:3
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:7
1 раз 13%
3:0
3 раза 50%
0:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
3
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

2:1
3 раза 50%
1:0
2 раза 33%
6:1
1 раз 17%
2:2
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
2
4 раза 50%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%

Точный счет

1:0
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
0:3
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:7
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
3:0
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 57%
0
4 раза 29%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%

Тоталы голов в матче

Нортист Юнайтед
Гоа

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
5
1
2
6
1.5
4
2
1
7
2.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
7
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
12
2
2
12
1.5
8
6
1
13
2.5
3
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мумбаи Сити
 14 11 3 0 41 - 13 36
2.
Хайдарабад
 14 10 2 2 28 - 9 32
3.
Керала Бластерс
 13 8 1 4 22 - 19 25
4.
АТК
 13 7 2 4 17 - 13 23
5.
Дели Динамос
 14 7 1 6 21 - 23 22
6.
Гоа
 14 6 2 6 23 - 21 20
7.
Бенгалуру
 14 5 1 8 13 - 19 16
8.
Ченнаин
 13 4 4 5 24 - 26 16
9.
Ист Бенгал
 13 4 0 9 15 - 25 12
10.
Джамшедпур
 14 2 3 9 13 - 25 9
11.
Нортист Юнайтед
 14 1 1 12 13 - 37 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мумбаи Сити
 7 5 2 0 19 - 5 17
2.
Хайдарабад
 8 5 2 1 15 - 6 17
3.
Дели Динамос
 7 5 1 1 13 - 9 16
4.
АТК
 7 5 0 2 9 - 5 15
5.
Керала Бластерс
 7 5 0 2 15 - 12 15
6.
Гоа
 6 4 0 2 12 - 6 12
7.
Бенгалуру
 6 3 0 3 5 - 6 9
8.
Ченнаин
 6 1 2 3 8 - 14 5
9.
Джамшедпур
 7 1 2 4 8 - 12 5
10.
Нортист Юнайтед
 8 1 1 6 9 - 23 4
11.
Ист Бенгал
 6 1 0 5 6 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мумбаи Сити
 7 6 1 0 22 - 8 19
2.
Хайдарабад
 6 5 0 1 13 - 3 15
3.
Ченнаин
 7 3 2 2 16 - 12 11
4.
Керала Бластерс
 6 3 1 2 7 - 7 10
5.
Ист Бенгал
 7 3 0 4 9 - 12 9
6.
Гоа
 8 2 2 4 11 - 15 8
7.
АТК
 6 2 2 2 8 - 8 8
8.
Бенгалуру
 8 2 1 5 8 - 13 7
9.
Дели Динамос
 7 2 0 5 8 - 14 6
10.
Джамшедпур
 7 1 1 5 5 - 13 4
11.
Нортист Юнайтед
 6 0 0 6 4 - 14 0
  • — Выход в Финальную серию
  • — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию

Топ бомбардиров
Ист Бенгал Cleiton Silva 9
Мумбаи Сити Jorge Pereyra II 8 (5)
Дели Динамос Маурисио Диего 8 (4)
Ченнаин Слишкович Петар 8 (3)
Мумбаи Сити Чхангте Лаллианзуала 8 (3)
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Топ нарушителей
Нортист Юнайтед Гастаньяга Йон 6
Гоа Бедия Эду 1 4
Джамшедпур Хартли Питер 1 4
Ченнаин Ajith Kumar 1 3
АТК Хэмилл Брендан 4
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