Тур: 1.
2:2
Конец матча
0'
13' Желтая карточкаPragyan Sundar Gogoi
15' Желтая карточкаAlex Saji
25' Желтая карточкаSanson Pereira
0:1
31' ГолБедия Эду
1:1
45' ПенальтиХордан Вильмар
64' Желтая карточкаMirshad Michu
1:2
65' ПенальтиГуаррочена Икер
68' Желтая карточкаRochharzela Rochharzela
2:2
71' ПенальтиХордан Вильмар
76' Желтая карточкаБедия Эду
88' Желтая карточкаГастаньяга Йон
90'+7
Ход матча
15'
25'
31'
0:1
45'
1:1
64'
65'
1:2
71'
2:2
76'
88'
45
Alex
Saji
13
Gaurav
Bora
24
Aaron
Evans
20
Hira
Mondal
15
Emil
Benny
25
Мбомбо
Куле
18
Jithin
M.S
23
Бедия
Эду
22
Redeem
Tlang
- Основной состав
- Вратарь
-
45 Alex SajiЗащитник
-
13 Gaurav BoraЗащитник
-
24 Aaron EvansЗащитник
-
20 Hira MondalЗащитник
-
15 Emil BennyПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Мбомбо КулеНападающий
- Нападающий
-
18 Jithin M.SНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Vincenzo Alberto Annese
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Бедия ЭдуПолузащитник
-
22 Redeem TlangПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
21 Saviour Gama
-
-
-
-
Главный тренер: Карлос Пенья
История личных встреч
Нортист Юнайтед
Гоа
7 матчей
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед
10 матчей
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
70%
30%
0 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 5 побед
17 матчей
17.6%
47.1%
35.3%
3 победы 8 ничьих 6 побед
Первый тайм
5.9%
64.7%
29.4%
1 победа 11 ничьих 5 побед
Второй тайм
35.3%
35.3%
29.4%
6 побед 6 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
8
Голов в среднем за матч
1.75
0.89
Среднее время на гол
51
101
Всего голов
19
12
Голов в среднем за матч
2.11
1.5
Среднее время на гол
42
60
Всего голов
33
20
Голов в среднем за матч
1.94
1.18
Тотал матчей
2.5
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
46
76
Бомбардиры внутри турнира
Нортист Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хордан Вильмар
|5 (4)
|0.36
|Филиппото Ромен
|2
|0.14
|Aaron Evans
|2
|0.14
|Rochharzela Rochharzela
|2
|0.14
|Дербишир Мэтт
|1
|0.07
|Parthib Gogoi
|1
|0.07
|Гастаньяга Йон
|0
|0
|Gurjinder Kumar
|0
|0
|Imran Khan
|0
|0
|Pragyan Sundar Gogoi
|0
|0
|Emil Benny
|0
|0
Гоа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гуаррочена Икер
|6 (1)
|0.43
|Noah Sadaoui
|5
|0.36
|Бедия Эду
|3
|0.21
|Redeem Tlang
|2
|0.14
|Brison Fernandes
|2
|0.14
|Фернандес Брэндон
|1
|0.07
|Anwar Ali
|1
|0.07
|Васкес Альваро
|1
|0.07
|Aibanbha Dohling
|1
|0.07
|Арнаут Фарес
|1
|0.07
|Makan Winkle Chote
|0
|0
|Seriton Fernandes
|0
|0
|Saviour Gama
|0
|0
|Devendra Murgaokar
|0
|0
Карточки
Нортист Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гастаньяга Йон
|6
|0
|Rochharzela Rochharzela
|3
|0
|Michael Jakobsen II
|2
|0
|Mohammed Irshad
|2
|0
|Mashoor Thangalakath
|2
|0
|Joe Zoherliana
|2
|0
|Mirshad Michu
|2
|0
|Pragyan Sundar Gogoi
|2
|0
|Филиппото Ромен
|1
|0
|Arindam Bhattacharya
|1
|0
|Aaron Evans
|1
|0
|Gani Nigam
|1
|0
|Gaurav Bora
|1
|0
|Imran Khan
|1
|0
|Parthib Gogoi
|1
|0
|Alex Saji
|1
|0
Гоа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бедия Эду
|4
|1
|Redeem Tlang
|2
|0
|Anwar Ali
|2
|0
|Вальенте Марк
|1
|0
|Фернандес Брэндон
|1
|0
|Aibanbha Dohling
|1
|0
|Сингх Дхирадж
|1
|0
|Noah Sadaoui
|1
|0
|Sanson Pereira
|1
|0
|Ayush Chhetri
|1
|0
Результаты матчей
Нортист Юнайтед
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)
Гоа
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
9
8
Нортист Юнайтед
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Гоа
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
13
5
Волевые поражения
0
11
Нортист Юнайтед
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Гоа
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
13
6
Волевые поражения
9
19
Голы по времени матча
Забито
10
12
3 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
0
0%
2
17%
1-15
1
10%
2
17%
16-30
2
20%
3
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
40%
2
17%
61-75
3
30%
3
25%
76-90
Пропущено
22
14
8 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
4
18%
2
14%
1-15
1
5%
1
7%
16-30
3
14%
4
29%
31-45
6
27%
5
36%
46-60
4
18%
2
14%
61-75
4
18%
0
0%
76-90
Забито
5
12
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 8
0 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
0
0%
3
25%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
2
17%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
3
60%
5
42%
76-90
Пропущено
13
6
8 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
2
15%
0
0%
1-15
4
31%
2
33%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
31%
3
50%
76-90
Забито
15
24
4 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 13
1 Забивали первыми 8
4 Не забивали 2
0
0%
5
21%
1-15
1
7%
3
13%
16-30
3
20%
3
13%
31-45
1
7%
2
8%
46-60
4
27%
3
13%
61-75
6
40%
8
33%
76-90
Пропущено
35
20
16 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 11
13 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 10
6
17%
2
10%
1-15
5
14%
3
15%
16-30
5
14%
4
20%
31-45
6
17%
6
30%
46-60
5
14%
2
10%
61-75
8
23%
3
15%
76-90
Результаты последних матчей
Нортист Юнайтед
(20 матчей)
10%
10%
80%
2 победы 2 ничьи 16 поражений
Нортист Юнайтед - Бенгалуру 1:2 Хайдарабад - Нортист Юнайтед 6:1 Нортист Юнайтед - АТК 1:0 Гоа - Нортист Юнайтед 2:1
Нортист Юнайтед - Ченнаин 3:7 Дели Динамос - Нортист Юнайтед 2:1 Нортист Юнайтед - Мумбаи Сити 1:3 АТК - Нортист Юнайтед 2:1 Нортист Юнайтед - Керала Бластерс 0:3 Джамшедпур - Нортист Юнайтед 1:0 Нортист Юнайтед - Ист Бенгал 1:3 Нортист Юнайтед - Хайдарабад 0:3 Бенгалуру - Нортист Юнайтед 1:0 Ист Бенгал - Нортист Юнайтед 1:1 Нортист Юнайтед - Джамшедпур 2:3 Нортист Юнайтед - Бенгалуру 2:1 АТК - Нортист Юнайтед 3:1 Керала Бластерс - Нортист Юнайтед 2:1 Нортист Юнайтед - Хайдарабад 0:5 Мумбаи Сити - Нортист Юнайтед 1:1
Гоа
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Гоа - Хайдарабад 1:3 АТК - Гоа 2:1 Джамшедпур - Гоа 2:2 Гоа - Нортист Юнайтед 2:1
Гоа - Дели Динамос 3:0 Мумбаи Сити - Гоа 4:1 Гоа - Бенгалуру 0:2 Гоа - АТК 3:0 Керала Бластерс - Гоа 3:1 Гоа - Джамшедпур 3:0 Хайдарабад - Гоа 1:0 Ченнаин - Гоа 0:2 Ист Бенгал - Гоа 1:2 Гоа - Керала Бластерс 4:4 Гоа - Мумбаи Сити 0:2 Хайдарабад - Гоа 3:2 Гоа - АТК 0:2 Ченнаин - Гоа 0:5 Гоа - Дели Динамос 1:1 Джамшедпур - Гоа 1:0
Результаты матчей
Нортист Юнайтед
Гоа
Точный счет
0:3
2 раза 25%
1:3
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:7
1 раз 13%
3:0
3 раза 50%
0:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
3
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Точный счет
2:1
3 раза 50%
1:0
2 раза 33%
6:1
1 раз 17%
2:2
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
2
4 раза 50%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
Точный счет
1:0
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
0:3
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:7
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
3:0
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 57%
0
4 раза 29%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
Тоталы голов в матче
Нортист Юнайтед
Гоа
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
51
26
42
17
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
71
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
122
212
86
113
311
- — Выход в Финальную серию
- — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию
|Ист Бенгал
|Cleiton Silva
|9
|Мумбаи Сити
|Jorge Pereyra II
|8 (5)
|Дели Динамос
|Маурисио Диего
|8 (4)
|Ченнаин
|Слишкович Петар
|8 (3)
|Мумбаи Сити
|Чхангте Лаллианзуала
|8 (3)
|Нортист Юнайтед
|Гастаньяга Йон
|6
|Гоа
|Бедия Эду
|1 4
|Джамшедпур
|Хартли Питер
|1 4
|Ченнаин
|Ajith Kumar
|1 3
|АТК
|Хэмилл Брендан
|4