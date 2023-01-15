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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 17. Стадион: . Главный судья: Фигероа Хорхе
Хетафе
1:1
Первый тайм: 45+'
Эспаньол
0'
0:1
6' Гол
Хоселу Санмартин
1:1
8' Гол
Унал Энес
16' Желтая карточка
Дуарте Домингуш
30' Желтая карточка
Калеро Фернандо
33' Желтая карточка
Кабрера Леандро

Ход матча

6'
0:1
Хоселу Санмартин
8'
Унал Энес
(Порту Кристиан)
1:1
16'
Дуарте Домингуш
 
30'
 
Калеро Фернандо
33'
 
Кабрера Леандро

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Прогнозы 117
Хетафе 53% (62)
X 41.9% (49)
Эспаньол 5.1% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Хетафе
Ничья
Эспаньол
3.04
2.95
3.99
Все Коэффициенты
13
Сория
Давид
2
Дьене
Даконам
6
Дуарте
Домингуш
15
Альдерете
Омар
22
Дамиан
Суарес
9
Порту
Кристиан
11
Аленья
Карлес
5
Милья
Луис
16
Альгобия
Анхель
19
Майораль
Борха
10
Унал
Энес
25
Фернандес
Альваро
III
22
Видаль
Алеш
23
Монтес
Сесар
4
Кабрера
Леандро
2
Хиль
Оскар
II
12
Винисиус
Соуза
5
Калеро
Фернандо
10
Дардер
Серхи
7
Пуадо
Хавьер
9
Хоселу
Санмартин
17
Брайтвайт Мартин
Хетафе
5-3-2
Эспаньол
4-3-3

История личных встреч

Хетафе
Эспаньол

14 матчей

64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

35.7%
57.1%
7.2%
5 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед

13 матчей

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

69.2%
30.8%
0 побед 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед

27 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
9 побед 9 ничьих 9 побед

Первый тайм

18.5%
63%
18.5%
5 побед 17 ничьих 5 побед

Второй тайм

29.6%
44.4%
26%
8 побед 12 ничьих 7 побед

История матчей

ЛЛ
2:0
ЛЛ
2:1
ЛЛ
0:0
ЛЛ
1:1
П
1:1
П
3:0
П
1:0
П
1:0
П
3:1
П
1:0
П
2:1
П
2:0
П
0:0
П
0:2
П
0:2
П
0:2
П
1:1
П
1:0
П
1:3
П
3:1
П
1:1
П
0:2
КК
1:1
КК
2:0
П
1:1
П
1:1
ПД
0:1

Голы

Всего голов

17
11

Голов в среднем за матч

1.21
0.85

Среднее время на гол

74
106

Всего голов

14
12

Голов в среднем за матч

1.08
0.86

Среднее время на гол

83
105

Всего голов

31
23

Голов в среднем за матч

1.15
0.85

Тотал матчей

2.5
25
Больше 93%
Меньше 7%
2
20
Больше 74%
Меньше 26%
7
6
Больше 22%
Меньше 78%
21
3
Больше 11%
Меньше 89%
24

Среднее время на гол

78
105

Бомбардиры внутри турнира

Хетафе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Унал Энес 5 0.29
Майораль Борха 4 0.24
Аленья Карлес 2 0.12
Альварес Гастон 2 0.12
Дамиан Суарес 1 0.06
Мунир Эль-Хаддади 1 0.06
Иглесиас Хуан 1 0.06
Дуарте Домингуш 0 0
Порту Кристиан 0 0
Арамбарри Мауро 0 0
Эспаньол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хоселу Санмартин 10 (3) 0.59
Брайтвайт Мартин 3 0.18
Эспозито Эду 2 0.12
Дардер Серхи 2 0.12
Пуадо Хавьер 2 0.12
Ласо Хосе 1 0.06
Оливан Бриан 0 0
Хиль Оскар II 0 0

Карточки

Хетафе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуарте Домингуш 6 0
Аленья Карлес 6 0
Дьене Даконам 4 0
Анхилери Фабрисио 2 1
Порту Кристиан 2 1
Митрович Стефан 3 0
Унал Энес 3 0
Майораль Борха 3 0
Иглесиас Хуан 3 0
Амави Жордан 1 1
Арамбарри Мауро 1 1
Милья Луис 1 1
Дамиан Суарес 2 0
Мунир Эль-Хаддади 2 0
Мата Хайме 2 0
Альдерете Омар 2 0
Альгобия Анхель 2 0
Альварес Гастон 0 1
Сория Давид 1 0
Кике Санчес Флорес 1 0
Эспаньол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Винисиус Соуза 5 1
Оливан Бриан 5 0
Хиль Оскар II 4 0
Брайтвайт Мартин 2 1
Кабрера Леандро 2 1
Видаль Алеш 3 0
Калеро Фернандо 3 0
Лекомт Бенжамен 1 1
Серхи Гомес 1 1
Гомес Даниэль 2 0
Дардер Серхи 2 0
Эспозито Эду 2 0
Рибаудо Нико 2 0
Диего Мартинез 1 0
Хоселу Санмартин 1 0
Лосано Поль 1 0
Пуадо Хавьер 1 0
Эль Хилали Омар 1 0

Результаты матчей

Хетафе
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Эспаньол
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

4
8
Хетафе
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Эспаньол
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

10
8

Волевые поражения

4
7
Хетафе
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Эспаньол
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

11
8

Волевые поражения

8
15

Голы по времени матча

Забито

8
9
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 2
12 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
1
11%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
1
11%
46-60
0
0%
5
56%
61-75
2
25%
2
22%
76-90

Пропущено

10
10
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
3
30%
1
10%
1-15
1
10%
2
20%
16-30
1
10%
2
20%
31-45
3
30%
2
20%
46-60
2
20%
1
10%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Забито

8
11
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 2
10 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
1
9%
16-30
1
13%
2
18%
31-45
2
25%
2
18%
46-60
1
13%
3
27%
61-75
3
38%
3
27%
76-90

Пропущено

11
14
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 6
2
18%
3
21%
1-15
2
18%
1
7%
16-30
2
18%
3
21%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
2
18%
5
36%
76-90

Забито

16
20
6 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 4
6 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
3
19%
2
10%
16-30
3
19%
2
10%
31-45
4
25%
3
15%
46-60
1
6%
8
40%
61-75
5
31%
5
25%
76-90

Пропущено

21
24
11 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 12
10 Не пропускали 13
5
24%
4
17%
1-15
3
14%
3
13%
16-30
3
14%
5
21%
31-45
3
14%
4
17%
46-60
5
24%
1
4%
61-75
2
10%
7
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Хетафе
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Севилья - Хетафе 2:1 Леванте - Хетафе 3:2 Хетафе - Мальорка 2:0 Диосесано - Хетафе 0:2
Хетафе - Чивас Гвадалахара 0:1 Вальядолид - Хетафе 1:0 Сан-Роке Лепе - Хетафе 2:3 Альмерия - Хетафе 1:0 Хетафе - Кадис 0:0 Эльче - Хетафе 0:1 Сельта - Хетафе 1:1 Хетафе - Атлетик Б 2:2 Райо Вальекано - Хетафе 0:0 Хетафе - Реал Мадрид 0:1 Хетафе - Вальядолид 2:3 Осасуна - Хетафе 0:2 Хетафе - Реал Сосьедад 2:1 Валенсия - Хетафе 5:1 Хетафе - Вильярреал 0:0 Жирона - Хетафе 3:1
Эспаньол
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Эспаньол - Жирона 2:2 Эспаньол - Сельта 3:1 Барселона - Эспаньол 1:1 Атлетико Пасо - Эспаньол 0:1
Эспаньол - Мехелен 1:1 Эспаньол - Торино 0:1 Ринкон - Эспаньол 0:3 Эспаньол - Вильярреал 0:1 Атлетико М - Эспаньол 1:1 Мальорка - Эспаньол 1:1 Эспаньол - Эльче 2:2 Осасуна - Эспаньол 1:0 Эспаньол - Вальядолид 1:0 Кадис - Эспаньол 2:2 Эспаньол - Валенсия 2:2 Реал Сосьедад - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Севилья 2:3 Атлетик Б - Эспаньол 0:1 Эспаньол - Реал Мадрид 1:3 Эспаньол - Райо Вальекано 0:2

Результаты матчей

Хетафе
Эспаньол

Точный счет

0:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
2:2
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
2
4 раза 50%
2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%

Точный счет

0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
1:1
3 раза 38%
2:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
1
5 раз 63%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%

Точный счет

0:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
2:2
5 раз 31%
1:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 38%
1
5 раз 31%
2
5 раз 31%
1
7 раз 44%
2
6 раз 38%
0
3 раза 19%

Тоталы голов в матче

Хетафе
Эспаньол

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
6
2
4
4
1.5
4
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
7
1
1
7
1.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
13
3
5
11
1.5
6
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 16 13 2 1 35 - 6 41
2.
Реал Мадрид
 Заявка 16 12 2 2 36 - 16 38
3.
Реал Сосьедад
 Заявка 17 11 2 4 26 - 18 35
4.
Бетис
 Заявка 16 8 4 4 19 - 13 28
5.
Вильярреал
 Заявка 17 8 4 5 20 - 13 28
6.
Атлетико М
 Заявка 16 8 3 5 23 - 15 27
7.
Осасуна
 Заявка 17 8 3 6 17 - 16 27
8.
Атлетик Б
 Заявка 17 7 5 5 25 - 17 26
9.
Райо Вальекано
 Заявка 17 7 5 5 24 - 20 26
10.
Мальорка
 Заявка 17 6 4 7 14 - 16 22
11.
Жирона
 Заявка 17 5 6 6 26 - 27 21
12.
Валенсия
 Заявка 16 5 4 7 23 - 18 19
13.
Хетафе
 1:1 Заявка 17 4 6 7 16 - 23 18
14.
Вальядолид
 Заявка 17 5 2 10 13 - 25 17
15.
Альмерия
 Заявка 16 5 2 9 17 - 25 17
16.
Сельта
 Заявка 17 4 5 8 17 - 28 17
17.
Севилья
 Заявка 17 3 6 8 17 - 26 15
18.
Эспаньол
 1:1 Заявка 17 2 9 6 20 - 26 15
19.
Кадис
 Заявка 16 3 6 7 11 - 27 15
20.
Эльче
 Заявка 16 0 4 12 10 - 34 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 8 6 2 0 18 - 1 20
2.
Осасуна
 Заявка 9 6 0 3 12 - 8 18
3.
Реал Мадрид
 Заявка 7 5 2 0 16 - 7 17
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 9 5 2 2 12 - 10 17
5.
Атлетик Б
 Заявка 9 5 2 2 12 - 4 17
6.
Бетис
 Заявка 8 5 2 1 12 - 5 17
7.
Вильярреал
 Заявка 7 5 1 1 13 - 6 16
8.
Альмерия
 Заявка 8 5 0 3 13 - 10 15
9.
Жирона
 Заявка 9 4 3 2 16 - 14 15
10.
Райо Вальекано
 Заявка 8 4 2 2 13 - 9 14
11.
Валенсия
 Заявка 9 4 1 4 15 - 8 13
12.
Вальядолид
 Заявка 9 4 1 4 8 - 9 13
13.
Мальорка
 Заявка 8 3 2 3 6 - 6 11
14.
Атлетико М
 Заявка 8 3 2 3 11 - 9 11
15.
Хетафе
 1:1 Заявка 9 2 4 3 9 - 11 10
16.
Сельта
 Заявка 9 2 4 3 12 - 13 10
17.
Кадис
 Заявка 8 1 4 3 6 - 14 7
18.
Севилья
 Заявка 8 1 3 4 6 - 12 6
19.
Эспаньол
 1:1 Заявка 8 1 3 4 10 - 15 6
20.
Эльче
 Заявка 8 0 2 6 4 - 14 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 9 7 0 2 20 - 9 21
2.
Барселона
 Заявка 8 7 0 1 17 - 5 21
3.
Реал Сосьедад
 Заявка 8 6 0 2 14 - 8 18
4.
Атлетико М
 Заявка 8 5 1 2 12 - 6 16
5.
Райо Вальекано
 Заявка 9 3 3 3 11 - 11 12
6.
Вильярреал
 Заявка 10 3 3 4 7 - 7 12
7.
Бетис
 Заявка 8 3 2 3 7 - 8 11
8.
Мальорка
 Заявка 9 3 2 4 8 - 10 11
9.
Атлетик Б
 Заявка 8 2 3 3 13 - 13 9
10.
Осасуна
 Заявка 8 2 3 3 5 - 8 9
11.
Севилья
 Заявка 9 2 3 4 11 - 14 9
12.
Эспаньол
 1:1 Заявка 9 1 6 2 10 - 11 9
13.
Хетафе
 1:1 Заявка 8 2 2 4 7 - 12 8
14.
Кадис
 Заявка 8 2 2 4 5 - 13 8
15.
Сельта
 Заявка 8 2 1 5 5 - 15 7
16.
Валенсия
 Заявка 7 1 3 3 8 - 10 6
17.
Жирона
 Заявка 8 1 3 4 10 - 13 6
18.
Вальядолид
 Заявка 8 1 1 6 5 - 16 4
19.
Альмерия
 Заявка 8 0 2 6 4 - 15 2
20.
Эльче
 Заявка 8 0 2 6 6 - 20 2
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
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  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 13 (4)
Эспаньол Хоселу Санмартин 10 (1)
Сельта Аспас Яго 8 (3)
Бетис Иглесиас Борха 8 (2)
Мальорка Мурики Ведат 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Осасуна Гарсия Давид III 1 6
Вильярреал Баэна Алехандро 1 6
Райо Вальекано Трехо Оскар 7
Мальорка Гренье Клеман 7
Мальорка Вальент Мартин 7
Весь список
  • 44'
    Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 43'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    42'
    Альдерете Омар на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 42'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 42'
    Сория Давид взял и забрал мяч на выходе
  • 41'
    Альдерете Омар из команды Хетафе перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Фол, нарушение
    40'
    Судья сигнализирует, что Порту Кристиан из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Дардер Серхи
  • 40'
    Эспаньол совершает вбрасывание на половине поля противника
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    • До матча
    • Минута молчания состоится перед началом матча.
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Coliseum Alfonso Perez. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы 117
    Хетафе 53% (62)
    X 41.9% (49)
    Эспаньол 5.1% (6)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Хетафе
    Ничья
    Эспаньол
    3.04
    2.95
    3.99
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    Где смотреть матч Хетафе 1:1 Эспаньол онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Хетафе 1:1 Эспаньол

    Исход игры
    Хетафе
    53% (62)
    Ничья
    41.9% (49)
    Эспаньол
    5.1% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    22.81% (26)
    Меньше
    77.19% (88)
    Обе команды забьют
    Да
    56.14% (64)
    Нет
    43.86% (50)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    32.5% (38)
    1:0 Хетафе
    30.8% (36)
    2:1 Хетафе
    16.2% (19)
    0:0 Ничья
    7.7% (9)
    1:2 Эспаньол
    3.4% (4)
    2:0 Хетафе
    3.4% (4)
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    Эспаньол
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