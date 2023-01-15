Акиеме получил отличную возможность забить гол, но переиграть вратаря оказалась задачей не выполнимой, мяч пролетел рядом со штангой.

Молина сыграл в грубом подкате против Эмбарба. Главный судья не смог не обратить внимание на этот момент, назначив штрафной удар.

Команды продолжают грубо играть, останавливая матч по причине того, что совершили очередной фол. Родриго Эли всем телом налетел на Гризманна, сбив его с ног. Антуану потребуется время на восстановление за бровкой.

47 на 53 процент владения мячом у команд. Небольшой перевес очевиден у команды "Атлетико Мадрид", но судя по игре я бы сказал, что он равный.

Гризманн наступил на пятку соперника в центральной части поля. Пострадал - Робертоне. Арбитр вынес игроку всего лишь предупреждение.

Эмбарба выполнил подачу с углового стандарта на левом фланге поля. Мяч полетел на дальнюю штангу, где Родриго Эли выиграл верховое единоборство у Жоффрей Кондогбья и пробил головой выше ворот.

Лемар разогнал атаку и нашёл вариант перспективной передачи на Корреа, с центральной части штрафной Анхель не смог как следует приложиться по мячу и нанести удар.

21' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:1! Корреа!!

Гризман красиво пропустил мяч не тронув его после розыгрыша штрафного стандарта, мяч вкатился в штрафную площадь, где Корреа был не заметен защитниками, Анхель отправил мяч в домик голкиперу!

20' Рванный темп держат команды. Сейчас снова остановка в игре. Связана она с тем, что Лео Баптистан ударил по ногам Рейнилду Мандава. Жёлтая карточка!

18' Эль-Билаль Туре сзади ударил по ногам Кондогбья в центральной части поля. Жёсткий футбол показывают команды, не удивлюсь, что скоро будут карточки за подобные нарушения.

17' Кондогбья нарушает правила в центре поля, зацепив Эмбарбу в момент рывка в атаку. Главный судья пока воздерживается от жёлтых карточек.

15' Хозяева держат мяч на своей половине поля, неспешно развивая наступление на ворота соперника. Гости пока выжидают и предельно внимательно контролируют ситуацию у своих ворот.

14' Эмбарба разыграл с ближним угловой стандарт после чего был выполнен навес на ближнюю штангу, но защитник сыграл убедительно, разрядив обстановку от своих ворот.

12' Эль-Билаль Туре уронил на газон своего оппонента в момент борьбы за нейтральный мяч. Антуан Гризманн был в роли пострадавшего.