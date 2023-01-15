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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 17. Стадион: . Главный судья: Санчес Хосе
Альмерия
0:1
Первый тайм: 33'
Атлетико М
0'
18' Желтая карточка
Баптистао Лео
0:1
18' Гол
Корреа Анхель

Ход матча

18'
Баптистао Лео
 
18'
0:1
Корреа Анхель
(Кондогбия Жоффрей)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Прогнозы 124
Альмерия 3.2% (4)
X 2.4% (3)
Атлетико М 94.4% (117)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Альмерия
Ничья
Атлетико М
4.90
5.70
5.30
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Мартинес
Фернардо
17
Посо
Алехандро
19
Эли
Родриго
21
Брандарис
Хуан
15
Акиеме
Серхио
5
Робертоне
Лукас
23
Саму
Гарсия
3
Мелеро
Гонсало
12
Баптистао
Лео
9
Туре
Эль
Билал
10
Эмбарба
Адриан
13
Облак
Ян
16
Молина
Науэль
20
Витсель
Аксель
22
Эрмосо
Марио
23
Мандава
Рейнилду
14
Льоренте
Маркос
6
Коке
Хорхе
4
Кондогбия
Жоффрей
11
Лемар
Тома
8
Гризманн
Антуан
10
Корреа
Анхель
Альмерия
4-3-3
Атлетико М
4-4-2

История личных встреч

Альмерия
Атлетико М

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

12 матчей

16.7%
41.7%
41.6%
2 победы 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

25%
41.7%
33.3%
3 победы 5 ничьих 4 победы

История матчей

П
3:0
П
0:1
П
2:0
П
4:2
П
2:2
П
1:1
П
1:0
П
2:2
П
3:0
П
1:1
ПД
6:3
ПД
0:0

Голы

Всего голов

6
8

Голов в среднем за матч

1
1.33

Среднее время на гол

90
67

Всего голов

19
4

Голов в среднем за матч

3.17
0.67

Среднее время на гол

28
135

Всего голов

25
12

Голов в среднем за матч

2.08
1

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

43
90

Бомбардиры внутри турнира

Альмерия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Туре Эль Билал 3 0.18
Умар Садик 3 0.18
Мелеро Гонсало 2 0.12
Баптистао Лео 2 0.12
Рамазани Ларжи 2 0.12
Эмбарба Адриан 1 0.06
Эгуарас Иниго 1 0.06
Робертоне Лукас 1 0.06
Лазаро 1 0.06
Бабич Срджан 1 0.06
Де ла Ос Сесар 1 0.06
Соуза Диего II 0 0
Посо Алехандро 0 0
Мендес Убулан 0 0
Атлетико М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мората Альваро 6 0.35
Гризманн Антуан 5 0.29
Корреа Анхель 4 0.24
Фелиш Жоау 3 0.18
Де Пауль Родриго 1 0.06
Карраско Янник 1 0.06
Эрмосо Марио 1 0.06
Льоренте Маркос 1 0.06
Коке Хорхе 0 0
Кондогбия Жоффрей 0 0
Лемар Тома 0 0
Кунья Матеус 0 0

Карточки

Альмерия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кайки 5 0
Эли Родриго 3 1
Эмбарба Адриан 3 1
Баптистао Лео 4 0
Де ла Ос Сесар 4 0
Рамазани Ларжи 4 0
Саму Гарсия 3 0
Акиеме Серхио 3 0
Робертоне Лукас 3 0
Пуигмаль Арнау 3 0
Эгуарас Иниго 2 0
Мелеро Гонсало 2 0
Бабич Срджан 2 0
Сентельес Алехандро 0 1
Мартинес Фернардо 1 0
Соуза Диего II 1 0
Санчес Курро 1 0
Брандарис Хуан 1 0
Умар Садик 1 0
Марко Милованович I 1 0
Атлетико М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрмосо Марио 3 2
Ньигес Сауль 5 0
Хименес Хосе 5 0
Фелиш Жоау 5 0
Молина Науэль 3 1
Савич Стефан 2 1
Кондогбия Жоффрей 3 0
Мората Альваро 3 0
Диего Симеоне 3 0
Витсель Аксель 2 0
Коке Хорхе 2 0
Де Пауль Родриго 2 0
Корреа Анхель 2 0
Кунья Матеус 2 0
Мандава Рейнилду 2 0
Облак Ян 1 0
Грбич Иво 1 0
Карраско Янник 1 0
Льоренте Маркос 1 0
Ривас Пабло Барриос 1 0

Результаты матчей

Альмерия
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Атлетико М
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

5
1

Волевые поражения

1
2
Альмерия
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
25% (2)
0% (0)
Атлетико М
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

13
5

Волевые поражения

2
9
Альмерия
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
Атлетико М
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)

Сухие победы

5
6

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

18
6

Волевые поражения

3
11

Голы по времени матча

Забито

13
11
9 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 6
10 Не забивали 9
3
23%
2
18%
1-15
3
23%
1
9%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
3
23%
4
36%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
1
8%
1
9%
76-90

Пропущено

10
7
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
3
30%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
30%
1
14%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
4
57%
76-90

Забито

4
10
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
12 Не забивали 10
0
0%
2
20%
1-15
1
25%
1
10%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
3
30%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Пропущено

15
10
5 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
1
7%
0
0%
1-15
4
27%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
4
27%
4
40%
61-75
4
27%
3
30%
76-90

Забито

17
21
12 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 10
6 Не забивали 3
3
18%
4
19%
1-15
4
24%
2
10%
16-30
5
29%
29%
0
0%
31-45
4
24%
7
33%
46-60
0
0%
5
24%
61-75
1
6%
3
14%
76-90

Пропущено

25
17
8 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 11
1
4%
1
6%
1-15
7
28%
3
18%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
5
20%
1
6%
46-60
6
24%
4
24%
61-75
6
24%
7
41%
76-90

Результаты последних матчей

Альмерия
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Альмерия - Реал Сосьедад 0:2 Кадис - Альмерия 1:1 Альмерия - Лацио 2:0 Торино - Альмерия 1:1
Альмерия - Штурм 0:1 Арентейро - Альмерия 2:0 Альмерия - Хетафе 1:0 Барселона - Альмерия 2:0 Альмерия - Сельта 3:1 Вильярреал - Альмерия 2:1 Альмерия - Жирона 3:2 Бетис - Альмерия 3:1 Альмерия - Райо Вальекано 3:1 Атлетик Б - Альмерия 4:0 Мальорка - Альмерия 1:0 Альмерия - Осасуна 0:1 Вальядолид - Альмерия 1:0 Альмерия - Севилья 2:1 Эльче - Альмерия 1:1 Альмерия - Реал Мадрид 1:2
Атлетико М
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Атлетико М - Барселона 0:1 Реал Овьедо - Атлетико М 0:2 Атлетико М - Эльче 2:0 Арентейро - Атлетико М 1:3
Понферрадина - Атлетико М 2:4 Альмасан - Атлетико М 0:2 Мальорка - Атлетико М 1:0 Атлетико М - Эспаньол 1:1 Порту - Атлетико М 2:1 Кадис - Атлетико М 3:2 Атлетико М - Байер Л 2:2 Бетис - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Райо Вальекано 1:1 Атлетик Б - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Брюгге 0:0 Атлетико М - Жирона 2:1 Брюгге - Атлетико М 2:0 Севилья - Атлетико М 0:2 Атлетико М - Реал Мадрид 1:2 Байер Л - Атлетико М 2:0

Результаты матчей

Альмерия
Атлетико М

Точный счет

3:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

3
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
1 раз 13%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
0:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:0
3 раза 19%
3:1
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:1
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 38%
1
6 раз 38%
3
3 раза 19%
2
1 раз 6%
1
6 раз 38%
2
5 раз 31%
0
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Альмерия
Атлетико М

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
6
2
4
4
1.5
3
5
3
5
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
7
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
13
3
4
12
1.5
7
9
3
13
2.5
2
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 16 13 2 1 35 - 6 41
2.
Реал Мадрид
 Заявка 16 12 2 2 36 - 16 38
3.
Реал Сосьедад
 Заявка 17 11 2 4 26 - 18 35
4.
Атлетико М
 1:0 Заявка 17 9 3 5 24 - 15 30
5.
Бетис
 Заявка 16 8 4 4 19 - 13 28
6.
Вильярреал
 Заявка 17 8 4 5 20 - 13 28
7.
Осасуна
 Заявка 17 8 3 6 17 - 16 27
8.
Атлетик Б
 Заявка 17 7 5 5 25 - 17 26
9.
Райо Вальекано
 Заявка 17 7 5 5 24 - 20 26
10.
Мальорка
 Заявка 17 6 4 7 14 - 16 22
11.
Жирона
 Заявка 17 5 6 6 26 - 27 21
12.
Валенсия
 Заявка 16 5 4 7 23 - 18 19
13.
Эспаньол
 Заявка 17 3 8 6 21 - 26 17
14.
Вальядолид
 Заявка 17 5 2 10 13 - 25 17
15.
Альмерия
 0:1 Заявка 17 5 2 10 17 - 26 17
16.
Хетафе
 Заявка 17 4 5 8 16 - 24 17
17.
Сельта
 Заявка 17 4 5 8 17 - 28 17
18.
Севилья
 Заявка 17 3 6 8 17 - 26 15
19.
Кадис
 Заявка 16 3 6 7 11 - 27 15
20.
Эльче
 Заявка 16 0 4 12 10 - 34 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 8 6 2 0 18 - 1 20
2.
Осасуна
 Заявка 9 6 0 3 12 - 8 18
3.
Реал Мадрид
 Заявка 7 5 2 0 16 - 7 17
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 9 5 2 2 12 - 10 17
5.
Атлетик Б
 Заявка 9 5 2 2 12 - 4 17
6.
Бетис
 Заявка 8 5 2 1 12 - 5 17
7.
Вильярреал
 Заявка 7 5 1 1 13 - 6 16
8.
Альмерия
 0:1 Заявка 9 5 0 4 13 - 11 15
9.
Жирона
 Заявка 9 4 3 2 16 - 14 15
10.
Райо Вальекано
 Заявка 8 4 2 2 13 - 9 14
11.
Валенсия
 Заявка 9 4 1 4 15 - 8 13
12.
Вальядолид
 Заявка 9 4 1 4 8 - 9 13
13.
Мальорка
 Заявка 8 3 2 3 6 - 6 11
14.
Атлетико М
 1:0 Заявка 8 3 2 3 11 - 9 11
15.
Сельта
 Заявка 9 2 4 3 12 - 13 10
16.
Хетафе
 Заявка 9 2 3 4 9 - 12 9
17.
Кадис
 Заявка 8 1 4 3 6 - 14 7
18.
Севилья
 Заявка 8 1 3 4 6 - 12 6
19.
Эспаньол
 Заявка 8 1 3 4 10 - 15 6
20.
Эльче
 Заявка 8 0 2 6 4 - 14 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 9 7 0 2 20 - 9 21
2.
Барселона
 Заявка 8 7 0 1 17 - 5 21
3.
Атлетико М
 1:0 Заявка 9 6 1 2 13 - 6 19
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 8 6 0 2 14 - 8 18
5.
Райо Вальекано
 Заявка 9 3 3 3 11 - 11 12
6.
Вильярреал
 Заявка 10 3 3 4 7 - 7 12
7.
Бетис
 Заявка 8 3 2 3 7 - 8 11
8.
Эспаньол
 Заявка 9 2 5 2 11 - 11 11
9.
Мальорка
 Заявка 9 3 2 4 8 - 10 11
10.
Атлетик Б
 Заявка 8 2 3 3 13 - 13 9
11.
Осасуна
 Заявка 8 2 3 3 5 - 8 9
12.
Севилья
 Заявка 9 2 3 4 11 - 14 9
13.
Хетафе
 Заявка 8 2 2 4 7 - 12 8
14.
Кадис
 Заявка 8 2 2 4 5 - 13 8
15.
Сельта
 Заявка 8 2 1 5 5 - 15 7
16.
Валенсия
 Заявка 7 1 3 3 8 - 10 6
17.
Жирона
 Заявка 8 1 3 4 10 - 13 6
18.
Вальядолид
 Заявка 8 1 1 6 5 - 16 4
19.
Альмерия
 0:1 Заявка 8 0 2 6 4 - 15 2
20.
Эльче
 Заявка 8 0 2 6 6 - 20 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 13 (4)
Эспаньол Хоселу Санмартин 10 (2)
Сельта Аспас Яго 8 (3)
Бетис Иглесиас Борха 8 (2)
Мальорка Мурики Ведат 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Осасуна Гарсия Давид III 1 6
Вильярреал Баэна Алехандро 1 6
Райо Вальекано Трехо Оскар 7
Мальорка Гренье Клеман 7
Мальорка Вальент Мартин 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 32'
    Лемар разогнал атаку и нашёл вариант перспективной передачи на Корреа, с центральной части штрафной Анхель не смог как следует приложиться по мячу и нанести удар.
  • 30'
    Эмбарба выполнил подачу с углового стандарта на левом фланге поля. Мяч полетел на дальнюю штангу, где Родриго Эли выиграл верховое единоборство у Жоффрей Кондогбья и пробил головой выше ворот.
  • Фол, нарушение
    29'
    Гризманн наступил на пятку соперника в центральной части поля. Пострадал - Робертоне. Арбитр вынес игроку всего лишь предупреждение.
  • 27'
    47 на 53 процент владения мячом у команд. Небольшой перевес очевиден у команды "Атлетико Мадрид", но судя по игре я бы сказал, что он равный.
  • Фол, нарушение
    26'
    Команды продолжают грубо играть, останавливая матч по причине того, что совершили очередной фол. Родриго Эли всем телом налетел на Гризманна, сбив его с ног. Антуану потребуется время на восстановление за бровкой.
  • Фол, нарушение
    24'
    Молина сыграл в грубом подкате против Эмбарба. Главный судья не смог не обратить внимание на этот момент, назначив штрафной удар.
  • 23'
    Акиеме получил отличную возможность забить гол, но переиграть вратаря оказалась задачей не выполнимой, мяч пролетел рядом со штангой.
  • Описание гола
    21'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:1! Корреа!!
    Гризман красиво пропустил мяч не тронув его после розыгрыша штрафного стандарта, мяч вкатился в штрафную площадь, где Корреа был не заметен защитниками, Анхель отправил мяч в домик голкиперу!
  • Желтая карточка
    20'
    Рванный темп держат команды. Сейчас снова остановка в игре. Связана она с тем, что Лео Баптистан ударил по ногам Рейнилду Мандава. Жёлтая карточка!
  • Фол, нарушение
    18'
    Эль-Билаль Туре сзади ударил по ногам Кондогбья в центральной части поля. Жёсткий футбол показывают команды, не удивлюсь, что скоро будут карточки за подобные нарушения.
  • Фол, нарушение
    17'
    Кондогбья нарушает правила в центре поля, зацепив Эмбарбу в момент рывка в атаку. Главный судья пока воздерживается от жёлтых карточек.
  • 15'
    Хозяева держат мяч на своей половине поля, неспешно развивая наступление на ворота соперника. Гости пока выжидают и предельно внимательно контролируют ситуацию у своих ворот.
  • 14'
    Эмбарба разыграл с ближним угловой стандарт после чего был выполнен навес на ближнюю штангу, но защитник сыграл убедительно, разрядив обстановку от своих ворот.
  • Фол, нарушение
    12'
    Эль-Билаль Туре уронил на газон своего оппонента в момент борьбы за нейтральный мяч. Антуан Гризманн был в роли пострадавшего.
  • 11'
    Игра продолжается. "Атлетико Мадрид" контролирует мяч, выжидая ошибок соперника. Хозяева достаточно плотно играют на своей половине поля, удачно нейтрализуя опасность у своих ворот.
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    • 9'
      Пауза в игре затянулась по оказанию помощи вратарю команды хозяев. Пожелаем здоровья Фернандо и скорейшего возвращения в игру.
    • Травма, повреждение
      8'
      Фернандо вышел из ворот и столкнулся с Льоренте. Голкипер лежит на газоне и ему требуется медицинская помощь.
    • 6'
      Корреа забуксовал в чужой штрафной и не смог хорошо ударить по воротам. Гости провели перспективную атаку, но довести дело до удара им не позволили.
    • Фол, нарушение
      5'
      Льоренте вступил в единоборство на краю поля, но не удалось отобрать мяч в пределах правил. Пострадал - Акиеме. Штрафной удар.
    • 4'
      "Атлетико Мадрид" играет в чёрных цветах, а "Альмерии" выдали комплект в традиционных цветовых раскрасках, в красно-белых футболках.
    • 3'
      Огромное количество болельщиков пришли поддержать свою команду. Атмосфера на стадионе "Эстадио Медитерранно" завораживает и потрясает!
    • 2'
      Прекрасная погода сегодня в городе Альмерия. Замечательные погодные условия +16°C. Все условия для отличной игры в футбол.
    • Свисток
      1'
      Всё готово к началу матча, главный судья раздал свисток и игра началась. Гостевая команда вводит мяч в игру. Поехали!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Power Horse Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Альмерия 0:1 Атлетико М

    Исход игры
    Альмерия
    3.2% (4)
    Ничья
    2.4% (3)
    Атлетико М
    94.4% (117)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.11% (48)
    Меньше
    57.89% (66)
    Обе команды забьют
    Да
    40.35% (46)
    Нет
    59.65% (68)
    Популярный счёт
    1:2 Атлетико М
    30.6% (38)
    0:2 Атлетико М
    27.4% (34)
    0:1 Атлетико М
    24.2% (30)
    1:3 Атлетико М
    4% (5)
    0:3 Атлетико М
    3.2% (4)
    1:1 Ничья
    1.6% (2)
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    Альмерия
    Атлетико М
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