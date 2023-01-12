Тур: 17. Стадион: Повер Хорзе Стадиум. Главный судья: Санчес Хосе
Позже
История личных встреч
Альмерия
Атлетико М
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
12 матчей
16.7%
41.7%
41.6%
2 победы 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
25%
41.7%
33.3%
3 победы 5 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
8
Голов в среднем за матч
1
1.33
Среднее время на гол
90
67
Всего голов
19
4
Голов в среднем за матч
3.17
0.67
Среднее время на гол
28
135
Всего голов
25
12
Голов в среднем за матч
2.08
1
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
43
90
Бомбардиры внутри турнира
Альмерия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Туре Эль Билал
|3
|0.19
|Умар Садик
|3
|0.19
|Мелеро Гонсало
|2
|0.13
|Баптистао Лео
|2
|0.13
|Рамазани Ларжи
|2
|0.13
|Эмбарба Адриан
|1
|0.06
|Эгуарас Иниго
|1
|0.06
|Робертоне Лукас
|1
|0.06
|Лазаро
|1
|0.06
|Бабич Срджан
|1
|0.06
|Де ла Ос Сесар
|1
|0.06
|Соуза Диего II
|0
|0
|Посо Алехандро
|0
|0
|Мендес Убулан
|0
|0
Атлетико М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мората Альваро
|6
|0.38
|Гризманн Антуан
|5
|0.31
|Фелиш Жоау
|3
|0.19
|Корреа Анхель
|3
|0.19
|Де Пауль Родриго
|1
|0.06
|Карраско Янник
|1
|0.06
|Эрмосо Марио
|1
|0.06
|Льоренте Маркос
|1
|0.06
|Коке Хорхе
|0
|0
|Лемар Тома
|0
|0
|Кунья Матеус
|0
|0
|Кондогбия Жоффрей
|0
|0
Карточки
Альмерия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кайки
|5
|0
|Эли Родриго
|3
|1
|Эмбарба Адриан
|3
|1
|Де ла Ос Сесар
|4
|0
|Рамазани Ларжи
|4
|0
|Баптистао Лео
|3
|0
|Саму Гарсия
|3
|0
|Акиеме Серхио
|3
|0
|Робертоне Лукас
|3
|0
|Пуигмаль Арнау
|3
|0
|Эгуарас Иниго
|2
|0
|Мелеро Гонсало
|2
|0
|Бабич Срджан
|2
|0
|Сентельес Алехандро
|0
|1
|Мартинес Фернардо
|1
|0
|Соуза Диего II
|1
|0
|Санчес Курро
|1
|0
|Брандарис Хуан
|1
|0
|Умар Садик
|1
|0
|Марко Милованович I
|1
|0
Атлетико М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрмосо Марио
|3
|2
|Ньигес Сауль
|5
|0
|Хименес Хосе
|5
|0
|Фелиш Жоау
|5
|0
|Молина Науэль
|3
|1
|Савич Стефан
|2
|1
|Кондогбия Жоффрей
|3
|0
|Мората Альваро
|3
|0
|Диего Симеоне
|3
|0
|Витсель Аксель
|2
|0
|Коке Хорхе
|2
|0
|Де Пауль Родриго
|2
|0
|Корреа Анхель
|2
|0
|Кунья Матеус
|2
|0
|Мандава Рейнилду
|2
|0
|Облак Ян
|1
|0
|Грбич Иво
|1
|0
|Карраско Янник
|1
|0
|Льоренте Маркос
|1
|0
|Ривас Пабло Барриос
|1
|0
Результаты матчей
Альмерия
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Атлетико М
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
5
1
Волевые поражения
1
2
Альмерия
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
25% (2)
0% (0)
Атлетико М
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
13
5
Волевые поражения
2
9
Альмерия
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
Атлетико М
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Сухие победы
5
6
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
18
6
Волевые поражения
3
11
Голы по времени матча
Забито
13
11
9 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 6
10 Не забивали 9
3
23%
2
18%
1-15
3
23%
1
9%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
3
23%
4
36%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
1
8%
1
9%
76-90
Пропущено
10
7
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
3
30%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
30%
1
14%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
4
57%
76-90
Забито
4
10
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
12 Не забивали 10
0
0%
2
20%
1-15
1
25%
1
10%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
3
30%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Пропущено
15
10
5 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
1
7%
0
0%
1-15
4
27%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
4
27%
4
40%
61-75
4
27%
3
30%
76-90
Забито
17
21
12 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 10
6 Не забивали 3
3
18%
4
19%
1-15
4
24%
2
10%
16-30
5
29%
29%
0
0%
31-45
4
24%
7
33%
46-60
0
0%
5
24%
61-75
1
6%
3
14%
76-90
Пропущено
25
17
8 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 11
1
4%
1
6%
1-15
7
28%
3
18%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
5
20%
1
6%
46-60
6
24%
4
24%
61-75
6
24%
7
41%
76-90
Результаты последних матчей
Альмерия
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Альмерия - Реал Сосьедад 0:2 Кадис - Альмерия 1:1 Альмерия - Лацио 2:0 Торино - Альмерия 1:1
Альмерия - Штурм 0:1 Арентейро - Альмерия 2:0 Альмерия - Хетафе 1:0 Барселона - Альмерия 2:0 Альмерия - Сельта 3:1 Вильярреал - Альмерия 2:1 Альмерия - Жирона 3:2 Бетис - Альмерия 3:1 Альмерия - Райо Вальекано 3:1 Атлетик Б - Альмерия 4:0 Мальорка - Альмерия 1:0 Альмерия - Осасуна 0:1 Вальядолид - Альмерия 1:0 Альмерия - Севилья 2:1 Эльче - Альмерия 1:1 Альмерия - Реал Мадрид 1:2
Атлетико М
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Атлетико М - Барселона 0:1 Реал Овьедо - Атлетико М 0:2 Атлетико М - Эльче 2:0 Арентейро - Атлетико М 1:3
Понферрадина - Атлетико М 2:4 Альмасан - Атлетико М 0:2 Мальорка - Атлетико М 1:0 Атлетико М - Эспаньол 1:1 Порту - Атлетико М 2:1 Кадис - Атлетико М 3:2 Атлетико М - Байер Л 2:2 Бетис - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Райо Вальекано 1:1 Атлетик Б - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Брюгге 0:0 Атлетико М - Жирона 2:1 Брюгге - Атлетико М 2:0 Севилья - Атлетико М 0:2 Атлетико М - Реал Мадрид 1:2 Байер Л - Атлетико М 2:0
Результаты матчей
Альмерия
Атлетико М
Точный счет
3:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
3
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
1 раз 13%
Точный счет
1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
0:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:0
3 раза 19%
3:1
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:1
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 38%
1
6 раз 38%
3
3 раза 19%
2
1 раз 6%
1
6 раз 38%
2
5 раз 31%
0
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Альмерия
Атлетико М
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
62
44
35
35
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
71
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
133
412
79
313
214
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|13
|2
|1
|35 - 6
|41
|2.
|Заявка
|16
|12
|2
|2
|36 - 16
|38
|3.
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|23 - 17
|32
|4.
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|19 - 13
|28
|5.
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|19 - 12
|27
|6.
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|23 - 15
|27
|7.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|24 - 14
|26
|8.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|16 - 16
|24
|9.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|23 - 20
|23
|10.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|14 - 15
|22
|11.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|23 - 18
|19
|12.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|24 - 26
|18
|13.
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|13 - 24
|17
|14.
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|17 - 25
|17
|15.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|15 - 22
|17
|16.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|16 - 27
|16
|17.
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|16 - 24
|15
|18.
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|11 - 27
|15
|19.
|Заявка
|16
|2
|8
|6
|19 - 25
|14
|20.
|Заявка
|16
|0
|4
|12
|10 - 34
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|18 - 1
|20
|2.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 7
|17
|3.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|12 - 4
|17
|4.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|12 - 5
|17
|5.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 6
|16
|6.
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|11 - 8
|15
|7.
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|13 - 10
|15
|8.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 9
|14
|9.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|9 - 9
|14
|10.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|8 - 8
|13
|11.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|15 - 8
|13
|12.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|14 - 13
|12
|13.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|6 - 6
|11
|14.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 9
|11
|15.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 10
|9
|16.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 12
|9
|17.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|6 - 14
|7
|18.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 12
|6
|19.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|10 - 15
|6
|20.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|4 - 14
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|0
|2
|20 - 9
|21
|2.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|17 - 5
|21
|3.
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|14 - 8
|18
|4.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 6
|16
|5.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 8
|11
|6.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 9
|11
|7.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|6 - 6
|11
|8.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|12 - 10
|9
|9.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|5 - 8
|9
|10.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 11
|9
|11.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|12.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 12
|8
|13.
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|9 - 10
|8
|14.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 13
|8
|15.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 15
|7
|16.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 10
|6
|17.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|10 - 13
|6
|18.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|5 - 16
|4
|19.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|4 - 15
|2
|20.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|6 - 20
|2
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|Баэна Алехандро
|1 6
|Райо Вальекано
|Трехо Оскар
|7
|Валенсия
|Муса Юнус
|7
|Барселона
|Бускетс Серхио
|1 5
Прогнозы на матч Альмерия - Атлетико М
Исход игры
Альмерия
4.4% (2)
Ничья
0% (0)
Атлетико М
95.6% (43)
Тотал 2.5
Больше
46.51% (20)
Меньше
53.49% (23)
Обе команды забьют
Да
44.19% (19)
Нет
55.81% (24)
Популярный счёт
0:2 Атлетико М
37.8% (17)
1:2 Атлетико М
31.1% (14)
0:1 Атлетико М
13.3% (6)
1:3 Атлетико М
6.7% (3)
2:1 Альмерия
4.4% (2)
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