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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 17. Стадион: . Главный судья: Санчес Хосе
Альмерия
 
Позже
Атлетико М
Прогнозы 45
Альмерия 4.4% (2)
X 0% (0)
Атлетико М 95.6% (43)
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Альмерия
Ничья
Атлетико М
5.12
3.91
5.10
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Альмерия
Атлетико М

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

12 матчей

16.7%
41.7%
41.6%
2 победы 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

25%
41.7%
33.3%
3 победы 5 ничьих 4 победы

История матчей

П
3:0
П
0:1
П
2:0
П
4:2
П
2:2
П
1:1
П
1:0
П
2:2
П
3:0
П
1:1
ПД
6:3
ПД
0:0

Голы

Всего голов

6
8

Голов в среднем за матч

1
1.33

Среднее время на гол

90
67

Всего голов

19
4

Голов в среднем за матч

3.17
0.67

Среднее время на гол

28
135

Всего голов

25
12

Голов в среднем за матч

2.08
1

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

43
90

Бомбардиры внутри турнира

Альмерия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Туре Эль Билал 3 0.19
Умар Садик 3 0.19
Мелеро Гонсало 2 0.13
Баптистао Лео 2 0.13
Рамазани Ларжи 2 0.13
Эмбарба Адриан 1 0.06
Эгуарас Иниго 1 0.06
Робертоне Лукас 1 0.06
Лазаро 1 0.06
Бабич Срджан 1 0.06
Де ла Ос Сесар 1 0.06
Соуза Диего II 0 0
Посо Алехандро 0 0
Мендес Убулан 0 0
Атлетико М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мората Альваро 6 0.38
Гризманн Антуан 5 0.31
Фелиш Жоау 3 0.19
Корреа Анхель 3 0.19
Де Пауль Родриго 1 0.06
Карраско Янник 1 0.06
Эрмосо Марио 1 0.06
Льоренте Маркос 1 0.06
Коке Хорхе 0 0
Лемар Тома 0 0
Кунья Матеус 0 0
Кондогбия Жоффрей 0 0

Карточки

Альмерия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кайки 5 0
Эли Родриго 3 1
Эмбарба Адриан 3 1
Де ла Ос Сесар 4 0
Рамазани Ларжи 4 0
Баптистао Лео 3 0
Саму Гарсия 3 0
Акиеме Серхио 3 0
Робертоне Лукас 3 0
Пуигмаль Арнау 3 0
Эгуарас Иниго 2 0
Мелеро Гонсало 2 0
Бабич Срджан 2 0
Сентельес Алехандро 0 1
Мартинес Фернардо 1 0
Соуза Диего II 1 0
Санчес Курро 1 0
Брандарис Хуан 1 0
Умар Садик 1 0
Марко Милованович I 1 0
Атлетико М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрмосо Марио 3 2
Ньигес Сауль 5 0
Хименес Хосе 5 0
Фелиш Жоау 5 0
Молина Науэль 3 1
Савич Стефан 2 1
Кондогбия Жоффрей 3 0
Мората Альваро 3 0
Диего Симеоне 3 0
Витсель Аксель 2 0
Коке Хорхе 2 0
Де Пауль Родриго 2 0
Корреа Анхель 2 0
Кунья Матеус 2 0
Мандава Рейнилду 2 0
Облак Ян 1 0
Грбич Иво 1 0
Карраско Янник 1 0
Льоренте Маркос 1 0
Ривас Пабло Барриос 1 0

Результаты матчей

Альмерия
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Атлетико М
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

5
1

Волевые поражения

1
2
Альмерия
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
25% (2)
0% (0)
Атлетико М
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

13
5

Волевые поражения

2
9
Альмерия
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
Атлетико М
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)

Сухие победы

5
6

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

18
6

Волевые поражения

3
11

Голы по времени матча

Забито

13
11
9 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 6
10 Не забивали 9
3
23%
2
18%
1-15
3
23%
1
9%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
3
23%
4
36%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
1
8%
1
9%
76-90

Пропущено

10
7
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
3
30%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
30%
1
14%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
4
57%
76-90

Забито

4
10
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
12 Не забивали 10
0
0%
2
20%
1-15
1
25%
1
10%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
3
30%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Пропущено

15
10
5 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
1
7%
0
0%
1-15
4
27%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
4
27%
4
40%
61-75
4
27%
3
30%
76-90

Забито

17
21
12 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 10
6 Не забивали 3
3
18%
4
19%
1-15
4
24%
2
10%
16-30
5
29%
29%
0
0%
31-45
4
24%
7
33%
46-60
0
0%
5
24%
61-75
1
6%
3
14%
76-90

Пропущено

25
17
8 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 11
1
4%
1
6%
1-15
7
28%
3
18%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
5
20%
1
6%
46-60
6
24%
4
24%
61-75
6
24%
7
41%
76-90

Результаты последних матчей

Альмерия
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Альмерия - Реал Сосьедад 0:2 Кадис - Альмерия 1:1 Альмерия - Лацио 2:0 Торино - Альмерия 1:1
Альмерия - Штурм 0:1 Арентейро - Альмерия 2:0 Альмерия - Хетафе 1:0 Барселона - Альмерия 2:0 Альмерия - Сельта 3:1 Вильярреал - Альмерия 2:1 Альмерия - Жирона 3:2 Бетис - Альмерия 3:1 Альмерия - Райо Вальекано 3:1 Атлетик Б - Альмерия 4:0 Мальорка - Альмерия 1:0 Альмерия - Осасуна 0:1 Вальядолид - Альмерия 1:0 Альмерия - Севилья 2:1 Эльче - Альмерия 1:1 Альмерия - Реал Мадрид 1:2
Атлетико М
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Атлетико М - Барселона 0:1 Реал Овьедо - Атлетико М 0:2 Атлетико М - Эльче 2:0 Арентейро - Атлетико М 1:3
Понферрадина - Атлетико М 2:4 Альмасан - Атлетико М 0:2 Мальорка - Атлетико М 1:0 Атлетико М - Эспаньол 1:1 Порту - Атлетико М 2:1 Кадис - Атлетико М 3:2 Атлетико М - Байер Л 2:2 Бетис - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Райо Вальекано 1:1 Атлетик Б - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Брюгге 0:0 Атлетико М - Жирона 2:1 Брюгге - Атлетико М 2:0 Севилья - Атлетико М 0:2 Атлетико М - Реал Мадрид 1:2 Байер Л - Атлетико М 2:0

Результаты матчей

Альмерия
Атлетико М

Точный счет

3:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

3
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
1 раз 13%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
0:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:0
3 раза 19%
3:1
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:1
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 38%
1
6 раз 38%
3
3 раза 19%
2
1 раз 6%
1
6 раз 38%
2
5 раз 31%
0
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Альмерия
Атлетико М

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
6
2
4
4
1.5
3
5
3
5
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
7
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
13
3
4
12
1.5
7
9
3
13
2.5
2
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 16 13 2 1 35 - 6 41
2.
Реал Мадрид
 Заявка 16 12 2 2 36 - 16 38
3.
Реал Сосьедад
 Заявка 16 10 2 4 23 - 17 32
4.
Бетис
 Заявка 16 8 4 4 19 - 13 28
5.
Вильярреал
 Заявка 16 8 3 5 19 - 12 27
6.
Атлетико М
 Заявка 16 8 3 5 23 - 15 27
7.
Атлетик Б
 Заявка 16 7 5 4 24 - 14 26
8.
Осасуна
 Заявка 16 7 3 6 16 - 16 24
9.
Райо Вальекано
 Заявка 16 6 5 5 23 - 20 23
10.
Мальорка
 Заявка 16 6 4 6 14 - 15 22
11.
Валенсия
 Заявка 16 5 4 7 23 - 18 19
12.
Жирона
 Заявка 16 4 6 6 24 - 26 18
13.
Вальядолид
 Заявка 16 5 2 9 13 - 24 17
14.
Альмерия
 Заявка 16 5 2 9 17 - 25 17
15.
Хетафе
 Заявка 16 4 5 7 15 - 22 17
16.
Сельта
 Заявка 16 4 4 8 16 - 27 16
17.
Севилья
 Заявка 16 3 6 7 16 - 24 15
18.
Кадис
 Заявка 16 3 6 7 11 - 27 15
19.
Эспаньол
 Заявка 16 2 8 6 19 - 25 14
20.
Эльче
 Заявка 16 0 4 12 10 - 34 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 8 6 2 0 18 - 1 20
2.
Реал Мадрид
 Заявка 7 5 2 0 16 - 7 17
3.
Атлетик Б
 Заявка 9 5 2 2 12 - 4 17
4.
Бетис
 Заявка 8 5 2 1 12 - 5 17
5.
Вильярреал
 Заявка 7 5 1 1 13 - 6 16
6.
Осасуна
 Заявка 8 5 0 3 11 - 8 15
7.
Альмерия
 Заявка 8 5 0 3 13 - 10 15
8.
Райо Вальекано
 Заявка 8 4 2 2 13 - 9 14
9.
Реал Сосьедад
 Заявка 8 4 2 2 9 - 9 14
10.
Вальядолид
 Заявка 8 4 1 3 8 - 8 13
11.
Валенсия
 Заявка 9 4 1 4 15 - 8 13
12.
Жирона
 Заявка 8 3 3 2 14 - 13 12
13.
Мальорка
 Заявка 8 3 2 3 6 - 6 11
14.
Атлетико М
 Заявка 8 3 2 3 11 - 9 11
15.
Хетафе
 Заявка 8 2 3 3 8 - 10 9
16.
Сельта
 Заявка 8 2 3 3 11 - 12 9
17.
Кадис
 Заявка 8 1 4 3 6 - 14 7
18.
Севилья
 Заявка 8 1 3 4 6 - 12 6
19.
Эспаньол
 Заявка 8 1 3 4 10 - 15 6
20.
Эльче
 Заявка 8 0 2 6 4 - 14 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 9 7 0 2 20 - 9 21
2.
Барселона
 Заявка 8 7 0 1 17 - 5 21
3.
Реал Сосьедад
 Заявка 8 6 0 2 14 - 8 18
4.
Атлетико М
 Заявка 8 5 1 2 12 - 6 16
5.
Бетис
 Заявка 8 3 2 3 7 - 8 11
6.
Мальорка
 Заявка 8 3 2 3 8 - 9 11
7.
Вильярреал
 Заявка 9 3 2 4 6 - 6 11
8.
Атлетик Б
 Заявка 7 2 3 2 12 - 10 9
9.
Осасуна
 Заявка 8 2 3 3 5 - 8 9
10.
Райо Вальекано
 Заявка 8 2 3 3 10 - 11 9
11.
Севилья
 Заявка 8 2 3 3 10 - 12 9
12.
Хетафе
 Заявка 8 2 2 4 7 - 12 8
13.
Эспаньол
 Заявка 8 1 5 2 9 - 10 8
14.
Кадис
 Заявка 8 2 2 4 5 - 13 8
15.
Сельта
 Заявка 8 2 1 5 5 - 15 7
16.
Валенсия
 Заявка 7 1 3 3 8 - 10 6
17.
Жирона
 Заявка 8 1 3 4 10 - 13 6
18.
Вальядолид
 Заявка 8 1 1 6 5 - 16 4
19.
Альмерия
 Заявка 8 0 2 6 4 - 15 2
20.
Эльче
 Заявка 8 0 2 6 6 - 20 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 13 (4)
Эспаньол Хоселу Санмартин 9 (1)
Сельта Аспас Яго 8 (3)
Бетис Иглесиас Борха 8 (2)
Мальорка Мурики Ведат 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Осасуна Гарсия Давид III 1 6
Вильярреал Баэна Алехандро 1 6
Райо Вальекано Трехо Оскар 7
Валенсия Муса Юнус 7
Барселона Бускетс Серхио 1 5
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Альмерия - Атлетико М от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 января 2023, осталось 2 дня 6 часов 17 минут.

    Главный судья: Санчес Хосе

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 45
    Альмерия 4.4% (2)
    X 0% (0)
    Атлетико М 95.6% (43)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Альмерия
    Ничья
    Атлетико М
    5.12
    3.91
    5.10
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Альмерия - Атлетико М онлайн

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    Прогнозы на матч Альмерия - Атлетико М

    Исход игры
    Альмерия
    4.4% (2)
    Ничья
    0% (0)
    Атлетико М
    95.6% (43)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.51% (20)
    Меньше
    53.49% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    44.19% (19)
    Нет
    55.81% (24)
    Популярный счёт
    0:2 Атлетико М
    37.8% (17)
    1:2 Атлетико М
    31.1% (14)
    0:1 Атлетико М
    13.3% (6)
    1:3 Атлетико М
    6.7% (3)
    2:1 Альмерия
    4.4% (2)
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    Альмерия
    Атлетико М
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