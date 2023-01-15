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  4. Примейра-лига 2022-2023

Португалия: Примейра-лига
2022-2023

Тур: 16. Стадион: .
Порту
3:0
Первый тайм: 45+'
Фамаликан
0'
1:0
10' Гол
Галено Вандерсон
2:0
21' Гол
Галено Вандерсон
36' Желтая карточка
Галено Вандерсон
3:0
42' Гол
Отавио Эдмилсон
44' Желтая карточка
Венделл Боргес

Ход матча

10'
Галено Вандерсон
(Мартинес Антонио III)
1:0
21'
Галено Вандерсон
2:0
36'
Галено Вандерсон
 
42'
Отавио Эдмилсон
(Галено Вандерсон)
3:0
44'
Венделл Боргес
 
Прогнозы 118
Порту 97.5% (115)
X 0.8% (1)
Фамаликан 1.7% (2)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Порту
Ничья
Фамаликан
1.23
6.85
26.00
Все Коэффициенты
99
Кошта
Диогу
23
Мариу
Жоау
III
2
Кардозу
Фабиу
5
Маркано
Иван
22
Венделл
Боргес
16
Груйич
Марко
8
Урибе
Матеус
25
Отавио
Эдмилсон
9
Тареми
Мехди
13
Галено
Вандерсон
29
Мартинес
Антонио
III
31
Жуниор
Луис
6
Пенетра
Алешандре
15
Риччели
4
Михай
Энеа
74
Моура
Франсишку
10
Хайме
Иван
97
Коломбатто
Сантьяго
12
Ассунсао
Густаво
77
Кастро
Пабло
17
Фонте
Руй
7
Родригеш
Иву
Порту
4-2-3-1
Фамаликан
4-4-2

История личных встреч

Порту
Фамаликан

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы

История матчей

ПЛ
3:1
ПЛ
1:2
ПЛ
3:2
ПЛ
1:4
ПЛ
2:1
ПЛ
3:0
КЛ
1:0

Голы

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

3
1.75

Среднее время на гол

30
51

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1.25
1

Среднее время на гол

72
90

Всего голов

14
10

Голов в среднем за матч

2
1.43

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5

Среднее время на гол

45
63

Бомбардиры внутри турнира

Порту
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тареми Мехди 9 (1) 0.56
Галено Вандерсон 7 (1) 0.44
Эванилсон 6 0.38
Маркано Иван 3 0.19
Эуштакиу Стивен 2 0.13
Пепе VI 2 0.13
Отавио Эдмилсон 2 0.13
Мартинес Антонио III 2 0.13
Кардозу Фабиу 1 0.06
Франко Андре 1 0.06
Урибе Матеус 1 (1) 0.06
Мариу Жоау III 0 0
Кошта Бруну 0 0
Верон Габриэл 0 0
Фамаликан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хайме Иван 3 0.19
Юссуф Зейду 2 0.13
Миллан Алехандро 2 0.13
Родригеш Иву 1 0.06
Родригес Хосе Луис 1 0.06
Коломбатто Сантьяго 1 0.06
Моура Франсишку 1 0.06
Пенетра Алешандре 1 0.06
Кадис Хондер 1 0.06
Ассунсао Густаво 1 0.06
Кадиле Джуниор 1 0.06
Агиррегабириа Мартин 0 0

Карточки

Порту
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Урибе Матеус 3 0
Кардозу Фабиу 3 0
Тареми Мехди 3 0
Эуштакиу Стивен 1 1
Маркано Иван 2 0
Груйич Марко 2 0
Мариу Жоау III 2 0
Пепе Кеплер 1 0
Рамош Клаудиу 1 0
Галено Вандерсон 1 0
Кошта Диогу 1 0
Карму Давид 1 0
Занузи Зайду 1 0
Франко Андре 1 0
Эванилсон 1 0
Верон Габриэл 1 0
Фамаликан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коломбатто Сантьяго 7 0
Родригеш Иву 3 1
Родригес Хосе Луис 3 0
Ассунсао Густаво 3 0
Gustavo Sa 3 0
Фонте Руй 2 0
Пеле Мамаду 2 0
Лима Рубен 2 0
Юссуф Зейду 2 0
Михай Энеа 2 0
Де ла Фуэнте Эрнан 2 0
Моура Франсишку 2 0
Пенетра Алешандре 2 0
Кастро Пабло 1 0
Батубинсика Дилан 1 0
Жуниор Луис 1 0
Хайме Иван 1 0
Риччели 1 0
Миллан Алехандро 1 0
Кадиле Джуниор 1 0
Theo Fonseca 1 0

Результаты матчей

Порту
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
86% (6)
14% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
86% (6)
0% (0)
14% (1)
Фамаликан
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

0
3
Порту
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Фамаликан
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

3
6

Волевые поражения

12
9
Порту
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
53% (8)
20% (3)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
13% (2)
40% (6)
Фамаликан
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

7
6

Волевые поражения

12
12

Голы по времени матча

Забито

23
5
13 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 2
9 Не забивали 12
4
17%
0
0%
1-15
1
4%
2
40%
16-30
8
35%
0
0%
31-45
2
9%
1
20%
46-60
3
13%
1
20%
61-75
5
22%
1
20%
76-90

Пропущено

5
11
0 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
1
20%
4
36%
46-60
3
60%
2
18%
61-75
1
20%
1
9%
76-90

Забито

13
10
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
8 Не забивали 10
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
3
30%
16-30
3
23%
2
20%
31-45
1
8%
2
20%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
6
46%
3
30%
76-90

Пропущено

5
8
4 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
1
20%
2
25%
16-30
3
60%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
20%
1
13%
76-90

Забито

36
15
18 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 8
11 Забивали первыми 6
2 Не забивали 7
5
14%
0
0%
1-15
2
6%
5
33%
16-30
11
31%
2
13%
31-45
3
8%
3
20%
46-60
4
11%
1
7%
61-75
11
31%
4
27%
76-90

Пропущено

10
19
4 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 10
0
0%
1
5%
1-15
1
10%
5
26%
16-30
3
30%
3
16%
31-45
1
10%
5
26%
46-60
3
30%
3
16%
61-75
2
20%
2
11%
76-90

Результаты последних матчей

Порту
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Порту - Арока 4:0 Каса Пиа - Порту 0:0 Порту - Арока 5:1 Порту - Жил Висенте 2:0
Порту - Визела 4:0 Шавиш - Порту 0:2 Порту - Мафра 2:2 Боавишта - Порту 1:4 Мафра - Порту 0:3 Порту - Пасуш де Феррейра 4:0 Порту - Атлетико М 2:1 Санта-Клара - Порту 1:1 Брюгге - Порту 0:4 Порту - Бенфика 0:1 Анадия - Порту 0:6 Байер Л - Порту 0:3 Портимоненсе - Порту 0:2 Порту - Байер Л 2:0 Порту - Брага 4:1 Эшторил - Порту 1:1
Фамаликан
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Лейшоэш - Фамаликан 1:2 Фамаликан - Визела 2:1 Шавиш - Фамаликан 0:2 Эшторил - Фамаликан 0:1
Фамаликан - Тондела 0:0 Торренше - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Академику Визеу 1:1 Фамаликан - Спортинг Л 1:2 Фамаликан - Дюмиенсе/СДЖИПИ II 4:1 Маритиму - Фамаликан 0:0 Витория Гимарайнш - Фамаликан 3:2 Фамаликан - Пасуш де Феррейра 2:1 Трофенсе - Фамаликан 0:1 Арока - Фамаликан 4:1 Фамаликан - Боавишта 4:0 Каса Пиа - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Бенфика 0:1 Портимоненсе - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Санта-Клара 1:0 Жил Висенте - Фамаликан 0:0

Результаты матчей

Порту
Фамаликан

Точный счет

3:0
2 раза 29%
5:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

4
2 раза 29%
3
2 раза 29%
5
2 раза 29%
0
1 раз 14%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
4
1 раз 14%

Точный счет

0:2
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
5 раз 63%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%

Точный счет

0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
5:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
4 раза 27%
4
3 раза 20%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
5
2 раза 13%
0
7 раз 47%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Порту
Фамаликан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
2
6
1
1.5
3
4
6
1
2.5
1
6
4
3
3.5
1
6
2
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
3
5
3
5
1.5
2
6
1
7
2.5
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
8
7
9
6
1.5
5
10
7
8
2.5
1
14
5
10
3.5
1
14
2
13
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 16 13 2 1 40 - 12 41
2.
Брага
 16 12 1 3 37 - 12 37
3.
Порту
 3:0 16 11 3 2 39 - 10 36
4.
Спортинг Л
 16 9 2 5 31 - 18 29
5.
Каса Пиа
 15 8 3 4 15 - 11 27
6.
Витория Гимарайнш
 15 7 3 5 14 - 16 24
7.
Арока
 16 6 5 5 18 - 25 23
8.
Визела
 16 6 3 7 18 - 15 21
9.
Шавиш
 16 5 6 5 15 - 20 21
10.
Риу Аве
 16 5 5 6 17 - 20 20
11.
Боавишта
 15 6 2 7 15 - 24 20
12.
Портимоненсе
 16 6 2 8 13 - 17 20
13.
Фамаликан
 0:3 16 5 2 9 15 - 22 17
14.
Эшторил
 14 4 4 6 14 - 20 16
15.
Санта-Клара
 16 3 5 8 11 - 18 14
16.
Жил Висенте
 15 3 3 9 12 - 22 12
17.
Маритиму
 16 2 4 10 10 - 31 10
18.
Пасуш де Феррейра
 16 1 3 12 9 - 30 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 9 8 1 0 29 - 8 25
2.
Порту
 3:0 8 7 0 1 27 - 4 21
3.
Спортинг Л
 7 6 0 1 19 - 4 18
4.
Витория Гимарайнш
 8 5 2 1 9 - 5 17
5.
Брага
 8 5 1 2 15 - 5 16
6.
Боавишта
 8 4 2 2 10 - 12 14
7.
Риу Аве
 8 4 1 3 9 - 7 13
8.
Арока
 8 4 1 3 11 - 12 13
9.
Фамаликан
 0:3 7 4 0 3 10 - 8 12
10.
Каса Пиа
 8 3 2 3 5 - 4 11
11.
Портимоненсе
 9 3 2 4 7 - 9 11
12.
Визела
 8 3 1 4 9 - 6 10
13.
Санта-Клара
 8 2 3 3 9 - 12 9
14.
Шавиш
 8 1 5 2 7 - 8 8
15.
Жил Висенте
 8 2 2 4 5 - 8 8
16.
Маритиму
 7 1 2 4 5 - 8 5
17.
Эшторил
 6 1 2 3 6 - 12 5
18.
Пасуш де Феррейра
 8 0 2 6 4 - 15 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брага
 8 7 0 1 22 - 7 21
2.
Бенфика
 7 5 1 1 11 - 4 16
3.
Каса Пиа
 7 5 1 1 10 - 7 16
4.
Порту
 3:0 8 4 3 1 12 - 6 15
5.
Шавиш
 8 4 1 3 8 - 12 13
6.
Эшторил
 8 3 2 3 8 - 8 11
7.
Визела
 8 3 2 3 9 - 9 11
8.
Спортинг Л
 9 3 2 4 12 - 14 11
9.
Арока
 8 2 4 2 7 - 13 10
10.
Портимоненсе
 7 3 0 4 6 - 8 9
11.
Риу Аве
 8 1 4 3 8 - 13 7
12.
Витория Гимарайнш
 7 2 1 4 5 - 11 7
13.
Боавишта
 7 2 0 5 5 - 12 6
14.
Фамаликан
 0:3 9 1 2 6 5 - 14 5
15.
Санта-Клара
 8 1 2 5 2 - 6 5
16.
Маритиму
 9 1 2 6 5 - 23 5
17.
Жил Висенте
 7 1 1 5 7 - 14 4
18.
Пасуш де Феррейра
 8 1 1 6 5 - 15 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Примейра-лиге
  • — Вылет в Лигу Португалии 2

Топ бомбардиров
Бенфика Рамуш Гонсалу 11 (1)
Порту Тареми Мехди 9 (5)
Брага Орта Рикарду 8 (5)
Жил Висенте Франсиско Мартинес 8 (1)
Спортинг Л Поте 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Пасуш де Феррейра Джало Матшу 1 9
Визела Гуззу Рафаэл 1 7
Боавишта Кэннон Реджи 2 5
Пасуш де Феррейра Антунеш Виторину 1 6
Бенфика Отаменди Николас 1 6
Весь список
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • 60 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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Прогнозы 118
Порту 97.5% (115)
X 0.8% (1)
Фамаликан 1.7% (2)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Порту
Ничья
Фамаликан
1.23
6.85
26.00
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Где смотреть матч Порту 3:0 Фамаликан онлайн

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Прогнозы на матч Порту 3:0 Фамаликан

Исход игры
Порту
97.5% (115)
Ничья
0.8% (1)
Фамаликан
1.7% (2)
Тотал 2.5
Больше
47.37% (54)
Меньше
52.63% (60)
Обе команды забьют
Да
12.28% (14)
Нет
87.72% (100)
Популярный счёт
2:0 Порту
45.8% (54)
3:0 Порту
31.4% (37)
2:1 Порту
5.9% (7)
3:1 Порту
5.1% (6)
1:0 Порту
4.2% (5)
4:0 Порту
2.5% (3)
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Порту
Фамаликан
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