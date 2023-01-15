Тур: 16. Стадион: Драгау.
0'
1:0
10' ГолГалено Вандерсон
2:0
21' ГолГалено Вандерсон
36' Желтая карточкаГалено Вандерсон
3:0
42' ГолОтавио Эдмилсон
44' Желтая карточкаВенделл Боргес
Ход матча
10'
21'
2:0
36'
42'
44'
99
Кошта
Диогу
16
Груйич
Марко
31
Жуниор
Луис
15
Риччели
10
Хайме
Иван
77
Кастро
Пабло
17
Фонте
Руй
- Основной состав
-
99 Кошта ДиогуВратарь
-
23 Мариу ЖоауЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Груйич МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
11 Пепе АкиноЗащитник
- Защитник
-
19 Лодер ДэнниПолузащитник
-
20 Франко АндреПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Консейсау Сержиу
- Основной состав
-
31 Жуниор ЛуисВратарь
- Защитник
-
15 РиччелиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Хайме ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Кастро ПаблоПолузащитник
-
17 Фонте РуйНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Юссуф ЗейдуПолузащитник
- Нападающий
-
23 Добре АлексНападающий
-
20 Gustavo Sa
-
Главный тренер: Joao Pedro Sousa
История личных встреч
Порту
Фамаликан
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
7
Голов в среднем за матч
3
1.75
Среднее время на гол
30
51
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
1.25
1
Среднее время на гол
72
90
Всего голов
14
10
Голов в среднем за матч
2
1.43
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
Среднее время на гол
45
63
Бомбардиры внутри турнира
Порту
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тареми Мехди
|9 (1)
|0.56
|Галено Вандерсон
|7 (1)
|0.44
|Эванилсон
|6
|0.38
|Маркано Иван
|3
|0.19
|Эуштакиу Стивен
|2
|0.13
|Пепе VI
|2
|0.13
|Отавио Эдмилсон
|2
|0.13
|Мартинес Антонио III
|2
|0.13
|Кардозу Фабиу
|1
|0.06
|Франко Андре
|1
|0.06
|Урибе Матеус
|1 (1)
|0.06
|Мариу Жоау III
|0
|0
|Кошта Бруну
|0
|0
|Верон Габриэл
|0
|0
Фамаликан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хайме Иван
|3
|0.19
|Юссуф Зейду
|2
|0.13
|Миллан Алехандро
|2
|0.13
|Родригеш Иву
|1
|0.06
|Родригес Хосе Луис
|1
|0.06
|Коломбатто Сантьяго
|1
|0.06
|Моура Франсишку
|1
|0.06
|Пенетра Алешандре
|1
|0.06
|Кадис Хондер
|1
|0.06
|Ассунсао Густаво
|1
|0.06
|Кадиле Джуниор
|1
|0.06
|Агиррегабириа Мартин
|0
|0
Карточки
Порту
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Урибе Матеус
|3
|0
|Кардозу Фабиу
|3
|0
|Тареми Мехди
|3
|0
|Эуштакиу Стивен
|1
|1
|Маркано Иван
|2
|0
|Груйич Марко
|2
|0
|Мариу Жоау III
|2
|0
|Пепе Кеплер
|1
|0
|Рамош Клаудиу
|1
|0
|Галено Вандерсон
|1
|0
|Кошта Диогу
|1
|0
|Карму Давид
|1
|0
|Занузи Зайду
|1
|0
|Франко Андре
|1
|0
|Эванилсон
|1
|0
|Верон Габриэл
|1
|0
Фамаликан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коломбатто Сантьяго
|7
|0
|Родригеш Иву
|3
|1
|Родригес Хосе Луис
|3
|0
|Ассунсао Густаво
|3
|0
|Gustavo Sa
|3
|0
|Фонте Руй
|2
|0
|Пеле Мамаду
|2
|0
|Лима Рубен
|2
|0
|Юссуф Зейду
|2
|0
|Михай Энеа
|2
|0
|Де ла Фуэнте Эрнан
|2
|0
|Моура Франсишку
|2
|0
|Пенетра Алешандре
|2
|0
|Кастро Пабло
|1
|0
|Батубинсика Дилан
|1
|0
|Жуниор Луис
|1
|0
|Хайме Иван
|1
|0
|Риччели
|1
|0
|Миллан Алехандро
|1
|0
|Кадиле Джуниор
|1
|0
|Theo Fonseca
|1
|0
Результаты матчей
Порту
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
86% (6)
14% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
86% (6)
0% (0)
14% (1)
Фамаликан
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
0
3
Порту
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Фамаликан
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
3
6
Волевые поражения
12
9
Порту
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
53% (8)
20% (3)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
13% (2)
40% (6)
Фамаликан
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
7
6
Волевые поражения
12
12
Голы по времени матча
Забито
23
5
13 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 2
9 Не забивали 12
4
17%
0
0%
1-15
1
4%
2
40%
16-30
8
35%
0
0%
31-45
2
9%
1
20%
46-60
3
13%
1
20%
61-75
5
22%
1
20%
76-90
Пропущено
5
11
0 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
1
20%
4
36%
46-60
3
60%
2
18%
61-75
1
20%
1
9%
76-90
Забито
13
10
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
8 Не забивали 10
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
3
30%
16-30
3
23%
2
20%
31-45
1
8%
2
20%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
6
46%
3
30%
76-90
Пропущено
5
8
4 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
1
20%
2
25%
16-30
3
60%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
20%
1
13%
76-90
Забито
36
15
18 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 8
11 Забивали первыми 6
2 Не забивали 7
5
14%
0
0%
1-15
2
6%
5
33%
16-30
11
31%
2
13%
31-45
3
8%
3
20%
46-60
4
11%
1
7%
61-75
11
31%
4
27%
76-90
Пропущено
10
19
4 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 10
0
0%
1
5%
1-15
1
10%
5
26%
16-30
3
30%
3
16%
31-45
1
10%
5
26%
46-60
3
30%
3
16%
61-75
2
20%
2
11%
76-90
Результаты последних матчей
Порту
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Порту - Арока 4:0 Каса Пиа - Порту 0:0 Порту - Арока 5:1 Порту - Жил Висенте 2:0
Порту - Визела 4:0 Шавиш - Порту 0:2 Порту - Мафра 2:2 Боавишта - Порту 1:4 Мафра - Порту 0:3 Порту - Пасуш де Феррейра 4:0 Порту - Атлетико М 2:1 Санта-Клара - Порту 1:1 Брюгге - Порту 0:4 Порту - Бенфика 0:1 Анадия - Порту 0:6 Байер Л - Порту 0:3 Портимоненсе - Порту 0:2 Порту - Байер Л 2:0 Порту - Брага 4:1 Эшторил - Порту 1:1
Фамаликан
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Лейшоэш - Фамаликан 1:2 Фамаликан - Визела 2:1 Шавиш - Фамаликан 0:2 Эшторил - Фамаликан 0:1
Фамаликан - Тондела 0:0 Торренше - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Академику Визеу 1:1 Фамаликан - Спортинг Л 1:2 Фамаликан - Дюмиенсе/СДЖИПИ II 4:1 Маритиму - Фамаликан 0:0 Витория Гимарайнш - Фамаликан 3:2 Фамаликан - Пасуш де Феррейра 2:1 Трофенсе - Фамаликан 0:1 Арока - Фамаликан 4:1 Фамаликан - Боавишта 4:0 Каса Пиа - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Бенфика 0:1 Портимоненсе - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Санта-Клара 1:0 Жил Висенте - Фамаликан 0:0
Результаты матчей
Порту
Фамаликан
Точный счет
3:0
2 раза 29%
5:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
4
2 раза 29%
3
2 раза 29%
5
2 раза 29%
0
1 раз 14%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
4
1 раз 14%
Точный счет
0:2
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
5 раз 63%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
Точный счет
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
5:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
4 раза 27%
4
3 раза 20%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
5
2 раза 13%
0
7 раз 47%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Порту
Фамаликан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
52
61
34
61
16
43
16
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
35
35
26
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
87
96
510
78
114
510
114
213
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|13
|2
|1
|40 - 12
|41
|2.
|16
|12
|1
|3
|37 - 12
|37
|3.
|3:0
|16
|11
|3
|2
|39 - 10
|36
|4.
|16
|9
|2
|5
|31 - 18
|29
|5.
|15
|8
|3
|4
|15 - 11
|27
|6.
|15
|7
|3
|5
|14 - 16
|24
|7.
|16
|6
|5
|5
|18 - 25
|23
|8.
|16
|6
|3
|7
|18 - 15
|21
|9.
|16
|5
|6
|5
|15 - 20
|21
|10.
|16
|5
|5
|6
|17 - 20
|20
|11.
|15
|6
|2
|7
|15 - 24
|20
|12.
|16
|6
|2
|8
|13 - 17
|20
|13.
|0:3
|16
|5
|2
|9
|15 - 22
|17
|14.
|14
|4
|4
|6
|14 - 20
|16
|15.
|16
|3
|5
|8
|11 - 18
|14
|16.
|15
|3
|3
|9
|12 - 22
|12
|17.
|16
|2
|4
|10
|10 - 31
|10
|18.
|16
|1
|3
|12
|9 - 30
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|8
|1
|0
|29 - 8
|25
|2.
|3:0
|8
|7
|0
|1
|27 - 4
|21
|3.
|7
|6
|0
|1
|19 - 4
|18
|4.
|8
|5
|2
|1
|9 - 5
|17
|5.
|8
|5
|1
|2
|15 - 5
|16
|6.
|8
|4
|2
|2
|10 - 12
|14
|7.
|8
|4
|1
|3
|9 - 7
|13
|8.
|8
|4
|1
|3
|11 - 12
|13
|9.
|0:3
|7
|4
|0
|3
|10 - 8
|12
|10.
|8
|3
|2
|3
|5 - 4
|11
|11.
|9
|3
|2
|4
|7 - 9
|11
|12.
|8
|3
|1
|4
|9 - 6
|10
|13.
|8
|2
|3
|3
|9 - 12
|9
|14.
|8
|1
|5
|2
|7 - 8
|8
|15.
|8
|2
|2
|4
|5 - 8
|8
|16.
|7
|1
|2
|4
|5 - 8
|5
|17.
|6
|1
|2
|3
|6 - 12
|5
|18.
|8
|0
|2
|6
|4 - 15
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|7
|0
|1
|22 - 7
|21
|2.
|7
|5
|1
|1
|11 - 4
|16
|3.
|7
|5
|1
|1
|10 - 7
|16
|4.
|3:0
|8
|4
|3
|1
|12 - 6
|15
|5.
|8
|4
|1
|3
|8 - 12
|13
|6.
|8
|3
|2
|3
|8 - 8
|11
|7.
|8
|3
|2
|3
|9 - 9
|11
|8.
|9
|3
|2
|4
|12 - 14
|11
|9.
|8
|2
|4
|2
|7 - 13
|10
|10.
|7
|3
|0
|4
|6 - 8
|9
|11.
|8
|1
|4
|3
|8 - 13
|7
|12.
|7
|2
|1
|4
|5 - 11
|7
|13.
|7
|2
|0
|5
|5 - 12
|6
|14.
|0:3
|9
|1
|2
|6
|5 - 14
|5
|15.
|8
|1
|2
|5
|2 - 6
|5
|16.
|9
|1
|2
|6
|5 - 23
|5
|17.
|7
|1
|1
|5
|7 - 14
|4
|18.
|8
|1
|1
|6
|5 - 15
|4
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- — Вылет в Лигу Португалии 2
|Бенфика
|Рамуш Гонсалу
|11 (1)
|Порту
|Тареми Мехди
|9 (5)
|Брага
|Орта Рикарду
|8 (5)
|Жил Висенте
|Франсиско Мартинес
|8 (1)
|Спортинг Л
|Поте
|7 (3)
|Пасуш де Феррейра
|Джало Матшу
|1 9
|Визела
|Гуззу Рафаэл
|1 7
|Боавишта
|Кэннон Реджи
|2 5
|Пасуш де Феррейра
|Антунеш Виторину
|1 6
|Бенфика
|Отаменди Николас
|1 6
Прогнозы на матч Порту 3:0 Фамаликан
Исход игры
Порту
97.5% (115)
Ничья
0.8% (1)
Фамаликан
1.7% (2)
Тотал 2.5
Больше
47.37% (54)
Меньше
52.63% (60)
Обе команды забьют
Да
12.28% (14)
Нет
87.72% (100)
Популярный счёт
2:0 Порту
45.8% (54)
3:0 Порту
31.4% (37)
2:1 Порту
5.9% (7)
3:1 Порту
5.1% (6)
1:0 Порту
4.2% (5)
4:0 Порту
2.5% (3)
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