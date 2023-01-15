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  4. Примейра-лига 2022-2023

Португалия: Примейра-лига
2022-2023

Тур: 16. Стадион: .
Порту
4:1
Конец матча
Фамаликан
0'
1:0
10' Гол
Галено Вандерсон
2:0
21' Гол
Галено Вандерсон
36' Желтая карточка
Галено Вандерсон
3:0
42' Гол
Отавио Эдмилсон
44' Желтая карточка
Венделл Боргес
4:0
48' Гол
Тареми Мехди
4:1
52' Гол
Фонте Руй
55' Желтая карточка
Маркано Иван
57' Желтая карточка
Жуниор Луис
90'+4

Ход матча

10'
Галено Вандерсон
(Мартинес Антонио III)
1:0
21'
Галено Вандерсон
2:0
36'
Галено Вандерсон
 
42'
Отавио Эдмилсон
(Галено Вандерсон)
3:0
44'
Венделл Боргес
 
46'
 
Юссуф Зейду
Ассунсао Густаво
48'
Тареми Мехди
(Мариу Жоау III)
4:0
52'
4:1
Фонте Руй
55'
Маркано Иван
 
57'
 
Жуниор Луис
63'
Пепе Акино
Мартинес Антонио
 
64'
Эуштакиу Стивен
Груйич Марко
 
74'
 
Кадиле Джуниор
Фонте Руй
74'
 
Добре Алекс
Кастро Пабло
81'
Пепе Кеплер
Маркано Иван
 
81'
Консейсау Родригу
Венделл Боргес
 
88'
 
Gustavo Sa
Хайме Иван
88'
 
Агиррегабириа Мартин
Пенетра Алешандре
88'
Лодер Дэнни
Тареми Мехди
 
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 118
Порту 97.5% (115)
X 0.8% (1)
Фамаликан 1.7% (2)
Все прогнозы
99
Кошта
Диогу
23
Мариу
Жоау
III
2
Кардозу
Фабиу
5
Маркано
Иван
22
Венделл
Боргес
16
Груйич
Марко
8
Урибе
Матеус
25
Отавио
Эдмилсон
9
Тареми
Мехди
13
Галено
Вандерсон
29
Мартинес
Антонио
III
31
Жуниор
Луис
6
Пенетра
Алешандре
15
Риччели
4
Михай
Энеа
74
Моура
Франсишку
10
Хайме
Иван
97
Коломбатто
Сантьяго
12
Ассунсао
Густаво
77
Кастро
Пабло
17
Фонте
Руй
7
Родригеш
Иву
Порту
4-2-3-1
Фамаликан
4-4-2

История личных встреч

Порту
Фамаликан

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы

История матчей

ПЛ
3:1
ПЛ
1:2
ПЛ
3:2
ПЛ
1:4
ПЛ
2:1
ПЛ
3:0
КЛ
1:0

Голы

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

3
1.75

Среднее время на гол

30
51

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1.25
1

Среднее время на гол

72
90

Всего голов

14
10

Голов в среднем за матч

2
1.43

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5

Среднее время на гол

45
63

Бомбардиры внутри турнира

Порту
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тареми Мехди 10 (1) 0.63
Галено Вандерсон 7 (1) 0.44
Эванилсон 6 0.38
Отавио Эдмилсон 3 0.19
Маркано Иван 3 0.19
Эуштакиу Стивен 2 0.13
Пепе VI 2 0.13
Мартинес Антонио III 2 0.13
Кардозу Фабиу 1 0.06
Франко Андре 1 0.06
Урибе Матеус 1 (1) 0.06
Мариу Жоау III 0 0
Кошта Бруну 0 0
Верон Габриэл 0 0
Фамаликан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хайме Иван 3 0.19
Юссуф Зейду 2 0.13
Миллан Алехандро 2 0.13
Родригеш Иву 1 0.06
Родригес Хосе Луис 1 0.06
Коломбатто Сантьяго 1 0.06
Моура Франсишку 1 0.06
Пенетра Алешандре 1 0.06
Фонте Руй 1 0.06
Кадис Хондер 1 0.06
Ассунсао Густаво 1 0.06
Кадиле Джуниор 1 0.06
Агиррегабириа Мартин 0 0

Карточки

Порту
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маркано Иван 3 0
Урибе Матеус 3 0
Кардозу Фабиу 3 0
Тареми Мехди 3 0
Эуштакиу Стивен 1 1
Груйич Марко 2 0
Мариу Жоау III 2 0
Галено Вандерсон 2 0
Пепе Кеплер 1 0
Рамош Клаудиу 1 0
Венделл Боргес 1 0
Кошта Диогу 1 0
Карму Давид 1 0
Занузи Зайду 1 0
Франко Андре 1 0
Эванилсон 1 0
Верон Габриэл 1 0
Фамаликан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коломбатто Сантьяго 7 0
Родригеш Иву 3 1
Родригес Хосе Луис 3 0
Ассунсао Густаво 3 0
Gustavo Sa 3 0
Фонте Руй 2 0
Пеле Мамаду 2 0
Лима Рубен 2 0
Жуниор Луис 2 0
Юссуф Зейду 2 0
Михай Энеа 2 0
Де ла Фуэнте Эрнан 2 0
Моура Франсишку 2 0
Пенетра Алешандре 2 0
Кастро Пабло 1 0
Батубинсика Дилан 1 0
Хайме Иван 1 0
Риччели 1 0
Миллан Алехандро 1 0
Кадиле Джуниор 1 0
Theo Fonseca 1 0

Результаты матчей

Порту
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
88% (7)
13% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
Фамаликан
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

0
4
Порту
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Фамаликан
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

3
6

Волевые поражения

12
9
Порту
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
56% (9)
19% (3)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
19% (3)
38% (6)
Фамаликан
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

8
6

Волевые поражения

12
13

Голы по времени матча

Забито

27
6
16 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 2
9 Не забивали 12
5
19%
0
0%
1-15
2
7%
2
33%
16-30
9
33%
0
0%
31-45
3
11%
2
33%
46-60
3
11%
1
17%
61-75
5
19%
1
17%
76-90

Пропущено

6
15
0 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
4
27%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
2
33%
5
33%
46-60
3
50%
2
13%
61-75
1
17%
1
7%
76-90

Забито

13
10
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
9 Не забивали 11
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
3
30%
16-30
3
23%
2
20%
31-45
1
8%
2
20%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
6
46%
3
30%
76-90

Пропущено

5
8
4 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
1
20%
2
25%
16-30
3
60%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
20%
1
13%
76-90

Забито

40
16
21 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 9
12 Забивали первыми 6
2 Не забивали 7
6
15%
0
0%
1-15
3
8%
5
31%
16-30
12
30%
2
13%
31-45
4
10%
4
25%
46-60
4
10%
1
6%
61-75
11
28%
4
25%
76-90

Пропущено

11
23
4 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 11
0
0%
2
9%
1-15
1
9%
6
26%
16-30
3
27%
4
17%
31-45
2
18%
6
26%
46-60
3
27%
3
13%
61-75
2
18%
2
9%
76-90

Результаты последних матчей

Порту
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Порту - Арока 4:0 Каса Пиа - Порту 0:0 Порту - Арока 5:1 Порту - Жил Висенте 2:0
Порту - Визела 4:0 Шавиш - Порту 0:2 Порту - Мафра 2:2 Боавишта - Порту 1:4 Мафра - Порту 0:3 Порту - Пасуш де Феррейра 4:0 Порту - Атлетико М 2:1 Санта-Клара - Порту 1:1 Брюгге - Порту 0:4 Порту - Бенфика 0:1 Анадия - Порту 0:6 Байер Л - Порту 0:3 Портимоненсе - Порту 0:2 Порту - Байер Л 2:0 Порту - Брага 4:1 Эшторил - Порту 1:1
Фамаликан
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Лейшоэш - Фамаликан 1:2 Фамаликан - Визела 2:1 Шавиш - Фамаликан 0:2 Эшторил - Фамаликан 0:1
Фамаликан - Тондела 0:0 Торренше - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Академику Визеу 1:1 Фамаликан - Спортинг Л 1:2 Фамаликан - Дюмиенсе/СДЖИПИ II 4:1 Маритиму - Фамаликан 0:0 Витория Гимарайнш - Фамаликан 3:2 Фамаликан - Пасуш де Феррейра 2:1 Трофенсе - Фамаликан 0:1 Арока - Фамаликан 4:1 Фамаликан - Боавишта 4:0 Каса Пиа - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Бенфика 0:1 Портимоненсе - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Санта-Клара 1:0 Жил Висенте - Фамаликан 0:0

Результаты матчей

Порту
Фамаликан

Точный счет

3:0
2 раза 25%
4:1
2 раза 25%
5:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

4
3 раза 38%
3
2 раза 25%
5
2 раза 25%
0
1 раз 13%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
4
1 раз 14%

Точный счет

0:2
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
0:0
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
4:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%

Точный счет

0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
5:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
4 раза 25%
4
4 раза 25%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
5
2 раза 13%
0
7 раз 44%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Порту
Фамаликан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
5
2
7
1
1.5
3
4
7
1
2.5
1
6
5
3
3.5
1
6
2
6
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
4
5
3
5
1.5
2
7
1
7
2.5
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
9
7
10
6
1.5
5
11
8
8
2.5
1
15
6
10
3.5
1
15
2
14
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 16 13 2 1 40 - 12 41
2.
Брага
 16 12 1 3 37 - 12 37
3.
Порту
 16 11 3 2 40 - 11 36
4.
Спортинг Л
 16 9 2 5 31 - 18 29
5.
Каса Пиа
 15 8 3 4 15 - 11 27
6.
Витория Гимарайнш
 15 7 3 5 14 - 16 24
7.
Арока
 16 6 5 5 18 - 25 23
8.
Визела
 16 6 3 7 18 - 15 21
9.
Шавиш
 16 5 6 5 15 - 20 21
10.
Риу Аве
 16 5 5 6 17 - 20 20
11.
Боавишта
 15 6 2 7 15 - 24 20
12.
Портимоненсе
 16 6 2 8 13 - 17 20
13.
Фамаликан
 16 5 2 9 16 - 23 17
14.
Эшторил
 14 4 4 6 14 - 20 16
15.
Санта-Клара
 16 3 5 8 11 - 18 14
16.
Жил Висенте
 15 3 3 9 12 - 22 12
17.
Маритиму
 16 2 4 10 10 - 31 10
18.
Пасуш де Феррейра
 16 1 3 12 9 - 30 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 9 8 1 0 29 - 8 25
2.
Порту
 8 7 0 1 28 - 5 21
3.
Спортинг Л
 7 6 0 1 19 - 4 18
4.
Витория Гимарайнш
 8 5 2 1 9 - 5 17
5.
Брага
 8 5 1 2 15 - 5 16
6.
Боавишта
 8 4 2 2 10 - 12 14
7.
Риу Аве
 8 4 1 3 9 - 7 13
8.
Арока
 8 4 1 3 11 - 12 13
9.
Фамаликан
 7 4 0 3 10 - 8 12
10.
Каса Пиа
 8 3 2 3 5 - 4 11
11.
Портимоненсе
 9 3 2 4 7 - 9 11
12.
Визела
 8 3 1 4 9 - 6 10
13.
Санта-Клара
 8 2 3 3 9 - 12 9
14.
Шавиш
 8 1 5 2 7 - 8 8
15.
Жил Висенте
 8 2 2 4 5 - 8 8
16.
Маритиму
 7 1 2 4 5 - 8 5
17.
Эшторил
 6 1 2 3 6 - 12 5
18.
Пасуш де Феррейра
 8 0 2 6 4 - 15 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брага
 8 7 0 1 22 - 7 21
2.
Бенфика
 7 5 1 1 11 - 4 16
3.
Каса Пиа
 7 5 1 1 10 - 7 16
4.
Порту
 8 4 3 1 12 - 6 15
5.
Шавиш
 8 4 1 3 8 - 12 13
6.
Эшторил
 8 3 2 3 8 - 8 11
7.
Визела
 8 3 2 3 9 - 9 11
8.
Спортинг Л
 9 3 2 4 12 - 14 11
9.
Арока
 8 2 4 2 7 - 13 10
10.
Портимоненсе
 7 3 0 4 6 - 8 9
11.
Риу Аве
 8 1 4 3 8 - 13 7
12.
Витория Гимарайнш
 7 2 1 4 5 - 11 7
13.
Боавишта
 7 2 0 5 5 - 12 6
14.
Фамаликан
 9 1 2 6 6 - 15 5
15.
Санта-Клара
 8 1 2 5 2 - 6 5
16.
Маритиму
 9 1 2 6 5 - 23 5
17.
Жил Висенте
 7 1 1 5 7 - 14 4
18.
Пасуш де Феррейра
 8 1 1 6 5 - 15 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Примейра-лиге
  • — Вылет в Лигу Португалии 2

Топ бомбардиров
Бенфика Рамуш Гонсалу 11 (1)
Порту Тареми Мехди 10 (5)
Брага Орта Рикарду 8 (5)
Жил Висенте Франсиско Мартинес 8 (1)
Спортинг Л Поте 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Пасуш де Феррейра Джало Матшу 1 9
Визела Гуззу Рафаэл 1 7
Боавишта Кэннон Реджи 2 5
Пасуш де Феррейра Антунеш Виторину 1 6
Бенфика Отаменди Николас 1 6
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Прогнозы 118
    Порту 97.5% (115)
    X 0.8% (1)
    Фамаликан 1.7% (2)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Порту 4:1 Фамаликан онлайн

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    Прогнозы на матч Порту 4:1 Фамаликан

    Исход игры
    Порту
    97.5% (115)
    Ничья
    0.8% (1)
    Фамаликан
    1.7% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.37% (54)
    Меньше
    52.63% (60)
    Обе команды забьют
    Да
    12.28% (14)
    Нет
    87.72% (100)
    Популярный счёт
    2:0 Порту
    45.8% (54)
    3:0 Порту
    31.4% (37)
    2:1 Порту
    5.9% (7)
    3:1 Порту
    5.1% (6)
    1:0 Порту
    4.2% (5)
    4:0 Порту
    2.5% (3)
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