Тур: 16. Стадион: Мануэль Бранку Тейшейра.
0'
1:0
17' ПенальтиВитория Стивен
72' Желтая карточкаСимау Давид
1:1
79' ПенальтиБассо Жоау
90' Красная карточкаОпоку Джером
90'+7
Ход матча
17'
1:0
57'
72'
79'
1:1
83'
90'
17
Абасс
Исса
20
Жуниньо
VI
28
Эшгаю
Тьягу
13
Бассо
Жоау
6
Куарежма
23
Соро
Исмаила
10
Руис
Алан
11
Антони
15
Даббаг
Одай
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Абасс ИссаНападающий
-
20 Жуниньо VIНападающий
- Запасные игроки
-
12 Круз СандруЗащитник
-
26 Понк КарлушЗащитник
-
44 Кейруш ЖоауЗащитник
- Полузащитник
-
70 Морим ЭдерПолузащитник
- Нападающий
-
-
16 Euller II
-
Главный тренер: Кампелос Витор
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Эшгаю ТьягуЗащитник
-
13 Бассо ЖоауЗащитник
- Защитник
-
6 КуарежмаЗащитник
-
23 Соро ИсмаилаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Руис АланПолузащитник
-
11 АнтониПолузащитник
-
15 Даббаг ОдайНападающий
- Запасные игроки
-
92 Валиду ЖоауВратарь
-
44 Галович НиноЗащитник
- Полузащитник
-
17 Яу МозесПолузащитник
-
18 Мишель БенжиПолузащитник
- Полузащитник
-
8 АрсениоНападающий
-
-
25 Weverson2
-
Главный тренер: Арманду Эвангелишта
История личных встреч
Шавиш
Арока
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
125%
0 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 4 ничьи 2 победы
8 матчей
50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 3 победы
Первый тайм
37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
2
0.33
Среднее время на гол
45
270
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
0.83
0.5
Среднее время на гол
108
180
Всего голов
9
3
Голов в среднем за матч
1.13
0.38
Тотал матчей
2.5
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
80
240
Бомбардиры внутри турнира
Шавиш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эрнандес Эктор II
|5
|0.31
|Витория Стивен
|3 (2)
|0.19
|Жуниньо VI
|2
|0.13
|Мендеш Жоао Педро Морейра
|2
|0.13
|Тейшейра Жоау II
|1
|0.06
|Батчи Жоау
|1
|0.06
|Jony Arriba
|1
|0.06
|Коррея Жоау
|0
|0
|Ленини Пина
|0
|0
|Сингх Лютер
|0
|0
|Соуза Бернардо
|0
|0
Арока
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Даббаг Одай
|4
|0.25
|Антони
|3
|0.19
|Бассо Жоау
|3 (2)
|0.19
|Мухика Рафаэль
|3
|0.19
|Букия Андре
|2
|0.13
|Силла Морлей
|1
|0.06
|Куарежма
|1
|0.06
|Bruno Marques
|1
|0.06
|Симау Давид
|0
|0
|Витиньо Виктор
|0
|0
|Арсенио
|0
|0
|Эшгаю Тьягу
|0
|0
|Опоку Джером
|0
|0
Карточки
Шавиш
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гимарайнш Рикарду
|6
|0
|Тейшейра Жоау II
|4
|1
|Монте Нелсон
|5
|0
|Абасс Исса
|4
|0
|Витория Стивен
|2
|1
|Витор Пауло
|3
|0
|Ланга Бруну
|3
|0
|Понк Карлуш
|2
|0
|Сингх Лютер
|2
|0
|Морим Эдер
|2
|0
|Фернандеш Патрик
|0
|1
|Эрнандес Эктор II
|1
|0
|Коррея Жоау
|1
|0
|Euller II
|1
|0
|Алвес Даниэль
|1
|0
|Жуниньо VI
|1
|0
|Мендеш Жоао Педро Морейра
|1
|0
|Батчи Жоау
|1
|0
|Ленини Пина
|1
|0
|Круз Сандру
|1
|0
|Соуза Бернардо
|1
|0
|Силла Хабиб
|1
|0
Арока
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Опоку Джером
|4
|2
|Руис Алан
|7
|0
|Соро Исмаила
|4
|1
|Куарежма
|4
|1
|Симау Давид
|5
|0
|Эшгаю Тьягу
|5
|0
|Ignacio De Arruabarrena
|3
|0
|Букия Андре
|2
|0
|Милованов Богдан
|2
|0
|Антони
|1
|0
|Зубас Эмилиюс
|1
|0
|Витиньо Виктор
|1
|0
|Силла Морлей
|1
|0
|Бассо Жоау
|1
|0
|Bruno Marques
|1
|0
|Фернандес Рафаэль
|1
|0
Результаты матчей
Шавиш
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Арока
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
4
5
Шавиш
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Арока
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
9
9
Волевые поражения
8
10
Шавиш
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
Арока
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
10
10
Волевые поражения
12
15
Голы по времени матча
Забито
7
8
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 1
11 Не забивали 10
1
14%
1
13%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
1
13%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
3
38%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Пропущено
8
12
4 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 6
0
0%
3
25%
1-15
2
25%
2
17%
16-30
2
25%
3
25%
31-45
1
13%
2
17%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
3
38%
1
8%
76-90
Забито
8
11
1 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
11 Не забивали 10
1
13%
1
9%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
1
13%
3
27%
46-60
4
50%
2
18%
61-75
2
25%
1
9%
76-90
Пропущено
12
12
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
3
25%
2
17%
1-15
2
17%
1
8%
16-30
2
17%
3
25%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
2
17%
2
17%
61-75
3
25%
2
17%
76-90
Забито
15
19
5 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 6
6 Не забивали 4
2
13%
2
11%
1-15
1
7%
3
16%
16-30
2
13%
2
11%
31-45
3
20%
3
16%
46-60
5
33%
5
26%
61-75
2
13%
4
21%
76-90
Пропущено
20
24
11 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 11
3
15%
5
21%
1-15
4
20%
3
13%
16-30
4
20%
6
25%
31-45
1
5%
4
17%
46-60
2
10%
3
13%
61-75
6
30%
3
13%
76-90
Результаты последних матчей
Шавиш
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Пасуш де Феррейра - Шавиш 1:1 Шавиш - Фамаликан 0:2 Шавиш - Мафра 1:2 Шавиш - Порту 0:2
Визела - Шавиш 2:2 Каса Пиа - Шавиш 1:2 Шавиш - Санта-Клара 0:0 Бенфика - Шавиш 5:0 Шавиш - Жил Висенте 3:1 Валадарис Гайя - Шавиш 3:2 Брага - Шавиш 0:1 Шавиш - Эшторил 1:1 Портимоненсе - Шавиш 1:0 Порту - Шавиш 3:0 Шавиш - Риу Аве 1:1 Спортинг Л - Шавиш 0:2 Шавиш - Визела 1:1 Маритиму - Шавиш 1:2 Шавиш - Витория Гимарайнш 0:1 Монталегре - Шавиш 0:2
Арока
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Порту - Арока 4:0 Арока - Эшторил 2:0 Порту - Арока 5:1 Морейренсе - Арока 1:2
Санта-Клара - Арока 1:2 Оливейренсе - Арока 0:3 Арока - Лейшоэш 1:1 Арока - Фейренсе 1:1 Арока - Риу Аве 0:1 Жил Висенте - Арока 1:4 Визела - Арока 0:1 Арока - Спортинг Л 1:0 Маритиму - Арока 1:1 Фонтиньяш - Арока 0:2 Арока - Фамаликан 4:1 Пасуш де Феррейра - Арока 1:1 Арока - Витория Гимарайнш 2:2 Арока - Боавишта 1:2 Каса Пиа - Арока 0:0 Арока - Брага 0:6
Результаты матчей
Шавиш
Арока
Точный счет
1:1
4 раза 50%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:6
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
3
1 раз 13%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
1 раз 13%
Точный счет
1:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
1:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
Точный счет
1:1
5 раз 31%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:6
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 38%
1
6 раз 38%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
1
8 раз 50%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Шавиш
Арока
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
62
17
35
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
62
35
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
124
412
412
115
115
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|Порту
|Тареми Мехди
|9 (5)
|Бенфика
|Рамуш Гонсалу
|9 (1)
|Брага
|Орта Рикарду
|8 (5)
|Жил Висенте
|Франсиско Мартинес
|8 (1)
|Бенфика
|Мариу Жоау
|7 (3)
|Пасуш де Феррейра
|Джало Матшу
|1 9
|Визела
|Гуззу Рафаэл
|1 7
|Боавишта
|Кэннон Реджи
|2 5
|Пасуш де Феррейра
|Антунеш Виторину
|1 6
|Витория Гимарайнш
|Амаро Андре
|1 6
Прогнозы на матч Шавиш 1:1 Арока
Исход игры
Шавиш
41.6% (47)
Ничья
47.8% (54)
Арока
10.6% (12)
Тотал 2.5
Больше
17.12% (19)
Меньше
82.88% (92)
Обе команды забьют
Да
60.36% (67)
Нет
39.64% (44)
Популярный счёт
1:1 Ничья
43.4% (49)
1:0 Шавиш
28.3% (32)
2:1 Шавиш
11.5% (13)
0:1 Арока
7.1% (8)
1:2 Арока
3.5% (4)
0:0 Ничья
2.7% (3)
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