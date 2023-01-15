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  4. Примейра-лига 2022-2023

Португалия: Примейра-лига
2022-2023

Тур: 16. Стадион: .
Шавиш
1:1
Конец матча
Арока
0'
1:0
17' Пенальти
Витория Стивен
72' Желтая карточка
Симау Давид
1:1
79' Пенальти
Бассо Жоау
90' Красная карточка
Опоку Джером
90'+7

Ход матча

17'
Витория Стивен
1:0
57'
 
Арсенио
Соро Исмаила
68'
 
Мишель Бенжи
Даббаг Одай
72'
 
Симау Давид
79'
1:1
Бассо Жоау
83'
Euller II
Абасс Исса
 
83'
Соуза Бернардо
Сингх Лютер
 
90'
Морим Эдер
Тейшейра Жоау II
 
90'
 
Опоку Джером
90'
 
Галович Нино
Силла Морлей
90'
Понк Карлуш
Монте Нелсон
 
Прогнозы 113
Шавиш 41.6% (47)
X 47.8% (54)
Арока 10.6% (12)
Все прогнозы
1
Витор
Пауло
2
Силла
Хабиб
19
Витория
Стивен
3
Монте
Нелсон
5
Ланга
Бруну
10
Тейшейра
Жоау
II
40
Обиора
Нванкво
21
Гимарайнш
Рикарду
7
Сингх
Лютер
17
Абасс
Исса
20
Жуниньо
VI
12
Ignacio
De
Arruabarrena
28
Эшгаю
Тьягу
13
Бассо
Жоау
3
Опоку
Джером
6
Куарежма
23
Соро
Исмаила
5
Симау
Давид
2
Силла
Морлей
10
Руис
Алан
11
Антони
15
Даббаг
Одай
Шавиш
4-3-3
Арока
4-2-3-1

История личных встреч

Шавиш
Арока

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

125%
0 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 4 ничьи 2 победы

8 матчей

50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 3 победы

Первый тайм

37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы

История матчей

ТМК
0:0
ПВЛ
3:1
ПВЛ
2:1
КЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
К
0:0
КП
2:0

Голы

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

2
0.33

Среднее время на гол

45
270

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

0.83
0.5

Среднее время на гол

108
180

Всего голов

9
3

Голов в среднем за матч

1.13
0.38

Тотал матчей

2.5
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

80
240

Бомбардиры внутри турнира

Шавиш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эрнандес Эктор II 5 0.31
Витория Стивен 3 (2) 0.19
Жуниньо VI 2 0.13
Мендеш Жоао Педро Морейра 2 0.13
Тейшейра Жоау II 1 0.06
Батчи Жоау 1 0.06
Jony Arriba 1 0.06
Коррея Жоау 0 0
Ленини Пина 0 0
Сингх Лютер 0 0
Соуза Бернардо 0 0
Арока
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Даббаг Одай 4 0.25
Антони 3 0.19
Бассо Жоау 3 (2) 0.19
Мухика Рафаэль 3 0.19
Букия Андре 2 0.13
Силла Морлей 1 0.06
Куарежма 1 0.06
Bruno Marques 1 0.06
Симау Давид 0 0
Витиньо Виктор 0 0
Арсенио 0 0
Эшгаю Тьягу 0 0
Опоку Джером 0 0

Карточки

Шавиш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гимарайнш Рикарду 6 0
Тейшейра Жоау II 4 1
Монте Нелсон 5 0
Абасс Исса 4 0
Витория Стивен 2 1
Витор Пауло 3 0
Ланга Бруну 3 0
Понк Карлуш 2 0
Сингх Лютер 2 0
Морим Эдер 2 0
Фернандеш Патрик 0 1
Эрнандес Эктор II 1 0
Коррея Жоау 1 0
Euller II 1 0
Алвес Даниэль 1 0
Жуниньо VI 1 0
Мендеш Жоао Педро Морейра 1 0
Батчи Жоау 1 0
Ленини Пина 1 0
Круз Сандру 1 0
Соуза Бернардо 1 0
Силла Хабиб 1 0
Арока
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Опоку Джером 4 2
Руис Алан 7 0
Соро Исмаила 4 1
Куарежма 4 1
Симау Давид 5 0
Эшгаю Тьягу 5 0
Ignacio De Arruabarrena 3 0
Букия Андре 2 0
Милованов Богдан 2 0
Антони 1 0
Зубас Эмилиюс 1 0
Витиньо Виктор 1 0
Силла Морлей 1 0
Бассо Жоау 1 0
Bruno Marques 1 0
Фернандес Рафаэль 1 0

Результаты матчей

Шавиш
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Арока
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

4
5
Шавиш
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Арока
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

9
9

Волевые поражения

8
10
Шавиш
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
Арока
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

10
10

Волевые поражения

12
15

Голы по времени матча

Забито

7
8
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 1
11 Не забивали 10
1
14%
1
13%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
1
13%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
3
38%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Пропущено

8
12
4 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 6
0
0%
3
25%
1-15
2
25%
2
17%
16-30
2
25%
3
25%
31-45
1
13%
2
17%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
3
38%
1
8%
76-90

Забито

8
11
1 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
11 Не забивали 10
1
13%
1
9%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
1
13%
3
27%
46-60
4
50%
2
18%
61-75
2
25%
1
9%
76-90

Пропущено

12
12
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
3
25%
2
17%
1-15
2
17%
1
8%
16-30
2
17%
3
25%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
2
17%
2
17%
61-75
3
25%
2
17%
76-90

Забито

15
19
5 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 6
6 Не забивали 4
2
13%
2
11%
1-15
1
7%
3
16%
16-30
2
13%
2
11%
31-45
3
20%
3
16%
46-60
5
33%
5
26%
61-75
2
13%
4
21%
76-90

Пропущено

20
24
11 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 11
3
15%
5
21%
1-15
4
20%
3
13%
16-30
4
20%
6
25%
31-45
1
5%
4
17%
46-60
2
10%
3
13%
61-75
6
30%
3
13%
76-90

Результаты последних матчей

Шавиш
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Пасуш де Феррейра - Шавиш 1:1 Шавиш - Фамаликан 0:2 Шавиш - Мафра 1:2 Шавиш - Порту 0:2
Визела - Шавиш 2:2 Каса Пиа - Шавиш 1:2 Шавиш - Санта-Клара 0:0 Бенфика - Шавиш 5:0 Шавиш - Жил Висенте 3:1 Валадарис Гайя - Шавиш 3:2 Брага - Шавиш 0:1 Шавиш - Эшторил 1:1 Портимоненсе - Шавиш 1:0 Порту - Шавиш 3:0 Шавиш - Риу Аве 1:1 Спортинг Л - Шавиш 0:2 Шавиш - Визела 1:1 Маритиму - Шавиш 1:2 Шавиш - Витория Гимарайнш 0:1 Монталегре - Шавиш 0:2
Арока
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Порту - Арока 4:0 Арока - Эшторил 2:0 Порту - Арока 5:1 Морейренсе - Арока 1:2
Санта-Клара - Арока 1:2 Оливейренсе - Арока 0:3 Арока - Лейшоэш 1:1 Арока - Фейренсе 1:1 Арока - Риу Аве 0:1 Жил Висенте - Арока 1:4 Визела - Арока 0:1 Арока - Спортинг Л 1:0 Маритиму - Арока 1:1 Фонтиньяш - Арока 0:2 Арока - Фамаликан 4:1 Пасуш де Феррейра - Арока 1:1 Арока - Витория Гимарайнш 2:2 Арока - Боавишта 1:2 Каса Пиа - Арока 0:0 Арока - Брага 0:6

Результаты матчей

Шавиш
Арока

Точный счет

1:1
4 раза 50%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:6
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
3
1 раз 13%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
1 раз 13%

Точный счет

1:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
1:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%

Точный счет

1:1
5 раз 31%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:6
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 38%
1
6 раз 38%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
1
8 раз 50%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Шавиш
Арока

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
6
2
1
7
1.5
3
5
1
7
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
6
2
3
5
1.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
12
4
4
12
1.5
4
12
1
15
2.5
1
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 15 13 1 1 38 - 10 40
2.
Брага
 16 12 1 3 37 - 12 37
3.
Порту
 15 10 3 2 36 - 10 33
4.
Спортинг Л
 15 9 1 5 29 - 16 28
5.
Каса Пиа
 15 8 3 4 15 - 11 27
6.
Витория Гимарайнш
 15 7 3 5 14 - 16 24
7.
Арока
 16 6 5 5 18 - 25 23
8.
Визела
 16 6 3 7 18 - 15 21
9.
Шавиш
 16 5 6 5 15 - 20 21
10.
Риу Аве
 16 5 5 6 17 - 20 20
11.
Боавишта
 15 6 2 7 15 - 24 20
12.
Портимоненсе
 16 6 2 8 13 - 17 20
13.
Фамаликан
 15 5 2 8 15 - 19 17
14.
Эшторил
 14 4 4 6 14 - 20 16
15.
Санта-Клара
 16 3 5 8 11 - 18 14
16.
Жил Висенте
 15 3 3 9 12 - 22 12
17.
Маритиму
 16 2 4 10 10 - 31 10
18.
Пасуш де Феррейра
 16 1 3 12 9 - 30 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 8 8 0 0 27 - 6 24
2.
Порту
 7 6 0 1 24 - 4 18
3.
Спортинг Л
 7 6 0 1 19 - 4 18
4.
Витория Гимарайнш
 8 5 2 1 9 - 5 17
5.
Брага
 8 5 1 2 15 - 5 16
6.
Боавишта
 8 4 2 2 10 - 12 14
7.
Риу Аве
 8 4 1 3 9 - 7 13
8.
Арока
 8 4 1 3 11 - 12 13
9.
Фамаликан
 7 4 0 3 10 - 8 12
10.
Каса Пиа
 8 3 2 3 5 - 4 11
11.
Портимоненсе
 9 3 2 4 7 - 9 11
12.
Визела
 8 3 1 4 9 - 6 10
13.
Санта-Клара
 8 2 3 3 9 - 12 9
14.
Шавиш
 8 1 5 2 7 - 8 8
15.
Жил Висенте
 8 2 2 4 5 - 8 8
16.
Маритиму
 7 1 2 4 5 - 8 5
17.
Эшторил
 6 1 2 3 6 - 12 5
18.
Пасуш де Феррейра
 8 0 2 6 4 - 15 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брага
 8 7 0 1 22 - 7 21
2.
Бенфика
 7 5 1 1 11 - 4 16
3.
Каса Пиа
 7 5 1 1 10 - 7 16
4.
Порту
 8 4 3 1 12 - 6 15
5.
Шавиш
 8 4 1 3 8 - 12 13
6.
Эшторил
 8 3 2 3 8 - 8 11
7.
Визела
 8 3 2 3 9 - 9 11
8.
Арока
 8 2 4 2 7 - 13 10
9.
Спортинг Л
 8 3 1 4 10 - 12 10
10.
Портимоненсе
 7 3 0 4 6 - 8 9
11.
Риу Аве
 8 1 4 3 8 - 13 7
12.
Витория Гимарайнш
 7 2 1 4 5 - 11 7
13.
Боавишта
 7 2 0 5 5 - 12 6
14.
Фамаликан
 8 1 2 5 5 - 11 5
15.
Санта-Клара
 8 1 2 5 2 - 6 5
16.
Маритиму
 9 1 2 6 5 - 23 5
17.
Жил Висенте
 7 1 1 5 7 - 14 4
18.
Пасуш де Феррейра
 8 1 1 6 5 - 15 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Примейра-лиге
  • — Вылет в Лигу Португалии 2

Топ бомбардиров
Порту Тареми Мехди 9 (5)
Бенфика Рамуш Гонсалу 9 (1)
Брага Орта Рикарду 8 (5)
Жил Висенте Франсиско Мартинес 8 (1)
Бенфика Мариу Жоау 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Пасуш де Феррейра Джало Матшу 1 9
Визела Гуззу Рафаэл 1 7
Боавишта Кэннон Реджи 2 5
Пасуш де Феррейра Антунеш Виторину 1 6
Витория Гимарайнш Амаро Андре 1 6
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Монте Нелсон уходит с поля. Понк Карлуш выходит вместо него
  • 94'
    Morlaye Sylla уходит с поля. Галович Нино выходит вместо него
  • 91'
    УДАЛЕНИЕ! - Джером Опоку увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Желтая карточка
    91'
    Джером Опоку получил желтую карточку от судьи
  • 90'
    Тейшейра Жоау II уходит с поля. Морим Эдер выходит вместо него
  • 83'
    Сингх Лютер уходит с поля. Бернардо Соуза выходит вместо него
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Витория Стивен из команды Шавиш забивает с точки!
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогнозы 113
    Шавиш 41.6% (47)
    X 47.8% (54)
    Арока 10.6% (12)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Шавиш 1:1 Арока онлайн

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    Прогнозы на матч Шавиш 1:1 Арока

    Исход игры
    Шавиш
    41.6% (47)
    Ничья
    47.8% (54)
    Арока
    10.6% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    17.12% (19)
    Меньше
    82.88% (92)
    Обе команды забьют
    Да
    60.36% (67)
    Нет
    39.64% (44)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    43.4% (49)
    1:0 Шавиш
    28.3% (32)
    2:1 Шавиш
    11.5% (13)
    0:1 Арока
    7.1% (8)
    1:2 Арока
    3.5% (4)
    0:0 Ничья
    2.7% (3)
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