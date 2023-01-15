Тур: 16. Стадион: Эштадиу да Луш.
2:2
Второй тайм: 68'
0'
5' Желтая карточкаОтаменди Николас
0:1
27' ГолТринкан Франсишку
1:1
37' ГолРамуш Гонсалу
41' Желтая карточкаСилва Рафа
45' Желтая карточкаПоте
47' Желтая карточкаТринкан Франсишку
1:2
53' ПенальтиПоте
62' Желтая карточкаУгарте Мануэль
2:2
64' ГолРамуш Гонсалу
Ход матча
27'
37'
1:1
41'
45'
53'
1:2
62'
64'
61
Флорентину
20
Мариу
Жоау
27
Силва
Рафа
24
Порро
Педро
28
Поте
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
61 ФлорентинуПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Мариу ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Силва РафаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
77 Лейте ЭлтонВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Диаш ЖильНападающий
-
33 Муса ПетарНападающий
-
4 Лукас VI
-
87 Joao Neves
-
Главный тренер: Шмидт Роджер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Порро ПедроПолузащитник
- Полузащитник
-
28 ПотеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
63 Марса ХосеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Артур ГомесПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Аморим Рубен
История личных встреч
Бенфика
Спортинг Л
24 матча
87.5%
12.5%
21 победа 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
70.8%
33.3%
17 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
29.2%
4.1%
16 побед 7 ничьих 0 побед
18 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 10 ничьих 7 побед
Второй тайм
38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 12 побед
42 матча
50%
21.4%
28.6%
21 победа 9 ничьих 12 побед
Первый тайм
40.5%
42.9%
16.6%
17 побед 18 ничьих 7 побед
Второй тайм
38.1%
33.3%
28.6%
16 побед 14 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
38
29
Голов в среднем за матч
1.73
1.45
Среднее время на гол
52
62
Всего голов
22
26
Голов в среднем за матч
1.1
1.18
Среднее время на гол
81
76
Всего голов
60
55
Голов в среднем за матч
1.43
1.31
Тотал матчей
2.5
40
Больше 95%
Меньше 5%
2
34
Больше 81%
Меньше 19%
8
17
Больше 40%
Меньше 60%
25
9
Больше 21%
Меньше 79%
33
7
Больше 17%
Меньше 83%
35
4
Больше 10%
Меньше 90%
38
3
Больше 7%
Меньше 93%
39
1
Больше 2%
Меньше 98%
41
Среднее время на гол
63
68
Бомбардиры внутри турнира
Бенфика
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рамуш Гонсалу
|11
|0.69
|Мариу Жоау
|7 (5)
|0.44
|Силва Рафа
|6
|0.38
|Нерес Давид
|4
|0.25
|Муса Петар
|3
|0.19
|Силва Антониу
|2
|0.13
|Гримальдо Алехандро
|1
|0.06
|Зидан Энцо
|1
|0.06
|Ристич Михайло
|1
|0.06
|Родригес Фелипе II
|1
|0.06
|Дракслер Юлиан
|1
|0.06
|Жилберто Жуниор
|1
|0.06
|Бах Александр
|0
|0
|Флорентину
|0
|0
|Эурснес Фредрик
|0
|0
|Шикинью Франциску
|0
|0
|Фернандес Энцо
|0
|0
Спортинг Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Поте
|7 (3)
|0.44
|Сантуш Нуну II
|5
|0.31
|Эдвардс Маркус
|4
|0.25
|Тринкан Франсишку
|4
|0.25
|Морита Хидемаса
|3
|0.19
|Порро Педро
|2
|0.13
|Паулинью Жуан
|2
|0.13
|Рошинья Кошта
|1
|0.06
|Луис Матеус II
|1
|0.06
|Сен-Жюст Джеремая
|1
|0.06
|Эсгаю Рикарду
|0
|0
|Матеус Рейс
|0
|0
|Инасиу Гонсалу
|0
|0
Карточки
Бенфика
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Отаменди Николас
|6
|1
|Силва Рафа
|6
|0
|Мариу Жоау
|2
|1
|Эурснес Фредрик
|3
|0
|Гримальдо Алехандро
|3
|0
|Зидан Энцо
|3
|0
|Флорентину
|3
|0
|Рамуш Гонсалу
|1
|1
|Жилберто Жуниор
|1
|0
|Вайгль Юлиан
|1
|0
|Муса Петар
|1
|0
|Бах Александр
|1
|0
|Нерес Давид
|1
|0
|Силва Антониу
|1
|0
Спортинг Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Поте
|6
|0
|Угарте Мануэль
|6
|0
|Порро Педро
|4
|1
|Коатес Себастьян
|4
|0
|Сантуш Нуну II
|4
|0
|Эсгаю Рикарду
|3
|0
|Эдвардс Маркус
|3
|0
|Матеус Рейс
|3
|0
|Морита Хидемаса
|3
|0
|Инасиу Гонсалу
|3
|0
|Адан Антонио
|2
|0
|Рошинья Кошта
|2
|0
|Паулинью Жуан
|2
|0
|Тринкан Франсишку
|2
|0
|Эссугу Дариу
|0
|1
|Нету Луиш
|1
|0
|Сен-Жюст Джеремая
|1
|0
|Луис Матеус II
|1
|0
|Иссааку Фатаву
|1
|0
Результаты матчей
Бенфика
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
88% (7)
0% (0)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Спортинг Л
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
7
2
Волевые поражения
0
4
Бенфика
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Спортинг Л
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
11
18
Бенфика
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Спортинг Л
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
40% (6)
53% (8)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
10
4
Волевые поражения
11
22
Голы по времени матча
Забито
26
10
14 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 4
7 Не забивали 10
6
23%
2
20%
1-15
1
4%
3
30%
16-30
7
27%
2
20%
31-45
3
12%
1
10%
46-60
2
8%
0
0%
61-75
7
27%
2
20%
76-90
Пропущено
7
12
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 7
1
14%
1
8%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
1
14%
3
25%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
6
50%
76-90
Забито
11
18
4 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
10 Не забивали 9
0
0%
2
11%
1-15
3
27%
3
17%
16-30
1
9%
5
28%
31-45
1
9%
3
17%
46-60
4
36%
3
17%
61-75
2
18%
2
11%
76-90
Пропущено
4
5
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
25%
2
40%
61-75
1
25%
1
20%
76-90
Забито
37
28
18 В 1-м тайме 17
19 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 9
2 Не забивали 4
6
16%
4
14%
1-15
4
11%
6
21%
16-30
8
22%
7
25%
31-45
4
11%
4
14%
46-60
6
16%
3
11%
61-75
9
24%
4
14%
76-90
Пропущено
11
17
7 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 11
2
18%
1
6%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
2
18%
4
24%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
1
9%
2
12%
61-75
3
27%
7
41%
76-90
Результаты последних матчей
Бенфика
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Варзим - Бенфика 0:2 Бенфика - Портимоненсе 1:0 Брага - Бенфика 3:0 Морейренсе - Бенфика 1:1
Бенфика - Севилья 0:1 Бенфика - Пенафьел 2:0 Эштрела - Бенфика 2:3 Бенфика - Жил Висенте 3:1 Эшторил - Бенфика 0:1 Эшторил - Бенфика 1:5 Маккаби Хайфа - Бенфика 1:6 Бенфика - Шавиш 5:0 Бенфика - Ювентус 4:3 Порту - Бенфика 0:1 Кальдаш - Бенфика 1:1 ПСЖ - Бенфика 1:1 Бенфика - Риу Аве 4:2 Бенфика - ПСЖ 1:1 Витория Гимарайнш - Бенфика 0:0 Monte Carlo - Бенфика 2:0
Спортинг Л
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Маритиму - Спортинг Л 1:0 Спортинг Л - Пасуш де Феррейра 3:0 Спортинг Л - Брага 5:0 Спортинг Л - Маритиму 5:0
Риу Аве - Спортинг Л 0:2 Спортинг Л - Фаренсе 6:0 Фамаликан - Спортинг Л 1:2 Спортинг Л - Витория Гимарайнш 3:0 Спортинг Л - Айнтрахт Фр 1:2 Арока - Спортинг Л 1:0 Тоттенхэм - Спортинг Л 1:1 Спортинг Л - Каса Пиа 3:1 Варзим - Спортинг Л 1:0 Спортинг Л - Марсель 0:2 Санта-Клара - Спортинг Л 1:2 Марсель - Спортинг Л 4:1 Спортинг Л - Жил Висенте 3:1 Боавишта - Спортинг Л 2:1 Спортинг Л - Тоттенхэм 2:0 Спортинг Л - Портимоненсе 4:0
Результаты матчей
Бенфика
Спортинг Л
Точный счет
5:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
3:0
3 раза 43%
3:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
3
2 раза 25%
4
2 раза 25%
5
2 раза 25%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
5 раз 71%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
0:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
1:0
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
0:1
3 раза 20%
5:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
3:0
4 раза 27%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
2:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
4 раза 27%
3
3 раза 20%
5
3 раза 20%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%
2
1 раз 7%
3
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
1
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Бенфика
Спортинг Л
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
61
62
61
44
16
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
53
25
44
25
17
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
114
96
105
87
78
510
114
312
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:2
|16
|13
|2
|1
|40 - 12
|41
|2.
|16
|12
|1
|3
|37 - 12
|37
|3.
|15
|10
|3
|2
|36 - 10
|33
|4.
|2:2
|16
|9
|2
|5
|31 - 18
|29
|5.
|15
|8
|3
|4
|15 - 11
|27
|6.
|15
|7
|3
|5
|14 - 16
|24
|7.
|16
|6
|5
|5
|18 - 25
|23
|8.
|16
|6
|3
|7
|18 - 15
|21
|9.
|16
|5
|6
|5
|15 - 20
|21
|10.
|16
|5
|5
|6
|17 - 20
|20
|11.
|15
|6
|2
|7
|15 - 24
|20
|12.
|16
|6
|2
|8
|13 - 17
|20
|13.
|15
|5
|2
|8
|15 - 19
|17
|14.
|14
|4
|4
|6
|14 - 20
|16
|15.
|16
|3
|5
|8
|11 - 18
|14
|16.
|15
|3
|3
|9
|12 - 22
|12
|17.
|16
|2
|4
|10
|10 - 31
|10
|18.
|16
|1
|3
|12
|9 - 30
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:2
|9
|8
|1
|0
|29 - 8
|25
|2.
|7
|6
|0
|1
|24 - 4
|18
|3.
|2:2
|7
|6
|0
|1
|19 - 4
|18
|4.
|8
|5
|2
|1
|9 - 5
|17
|5.
|8
|5
|1
|2
|15 - 5
|16
|6.
|8
|4
|2
|2
|10 - 12
|14
|7.
|8
|4
|1
|3
|9 - 7
|13
|8.
|8
|4
|1
|3
|11 - 12
|13
|9.
|7
|4
|0
|3
|10 - 8
|12
|10.
|8
|3
|2
|3
|5 - 4
|11
|11.
|9
|3
|2
|4
|7 - 9
|11
|12.
|8
|3
|1
|4
|9 - 6
|10
|13.
|8
|2
|3
|3
|9 - 12
|9
|14.
|8
|1
|5
|2
|7 - 8
|8
|15.
|8
|2
|2
|4
|5 - 8
|8
|16.
|7
|1
|2
|4
|5 - 8
|5
|17.
|6
|1
|2
|3
|6 - 12
|5
|18.
|8
|0
|2
|6
|4 - 15
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|7
|0
|1
|22 - 7
|21
|2.
|2:2
|7
|5
|1
|1
|11 - 4
|16
|3.
|7
|5
|1
|1
|10 - 7
|16
|4.
|8
|4
|3
|1
|12 - 6
|15
|5.
|8
|4
|1
|3
|8 - 12
|13
|6.
|8
|3
|2
|3
|8 - 8
|11
|7.
|8
|3
|2
|3
|9 - 9
|11
|8.
|2:2
|9
|3
|2
|4
|12 - 14
|11
|9.
|8
|2
|4
|2
|7 - 13
|10
|10.
|7
|3
|0
|4
|6 - 8
|9
|11.
|8
|1
|4
|3
|8 - 13
|7
|12.
|7
|2
|1
|4
|5 - 11
|7
|13.
|7
|2
|0
|5
|5 - 12
|6
|14.
|8
|1
|2
|5
|5 - 11
|5
|15.
|8
|1
|2
|5
|2 - 6
|5
|16.
|9
|1
|2
|6
|5 - 23
|5
|17.
|7
|1
|1
|5
|7 - 14
|4
|18.
|8
|1
|1
|6
|5 - 15
|4
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- — Вылет в Лигу Португалии 2
|Бенфика
|Рамуш Гонсалу
|11 (1)
|Порту
|Тареми Мехди
|9 (5)
|Брага
|Орта Рикарду
|8 (5)
|Жил Висенте
|Франсиско Мартинес
|8 (1)
|Спортинг Л
|Поте
|7 (3)
|Пасуш де Феррейра
|Джало Матшу
|1 9
|Визела
|Гуззу Рафаэл
|1 7
|Боавишта
|Кэннон Реджи
|2 5
|Пасуш де Феррейра
|Антунеш Виторину
|1 6
|Бенфика
|Отаменди Николас
|1 6
Прогнозы на матч Бенфика 2:2 Спортинг Л
Исход игры
Бенфика
88.8% (103)
Ничья
11.2% (13)
Спортинг Л
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
72.57% (82)
Меньше
27.43% (31)
Обе команды забьют
Да
80.53% (91)
Нет
19.47% (22)
Популярный счёт
2:1 Бенфика
59.5% (69)
1:0 Бенфика
12.9% (15)
1:1 Ничья
7.8% (9)
3:1 Бенфика
6% (7)
2:0 Бенфика
5.2% (6)
3:2 Бенфика
2.6% (3)
2:2 Ничья
1.7% (2)
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