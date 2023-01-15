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  4. Примейра-лига 2022-2023

Португалия: Примейра-лига
2022-2023

Тур: 16. Стадион: .
Бенфика
2:2
Второй тайм: 68'
Спортинг Л
0'
5' Желтая карточка
Отаменди Николас
0:1
27' Гол
Тринкан Франсишку
1:1
37' Гол
Рамуш Гонсалу
41' Желтая карточка
Силва Рафа
45' Желтая карточка
Поте
47' Желтая карточка
Тринкан Франсишку
1:2
53' Пенальти
Поте
62' Желтая карточка
Угарте Мануэль
2:2
64' Гол
Рамуш Гонсалу

Ход матча

5'
Отаменди Николас
 
27'
0:1
Тринкан Франсишку
37'
Рамуш Гонсалу
1:1
41'
Силва Рафа
 
45'
 
Поте
47'
 
Тринкан Франсишку
53'
1:2
Поте
62'
 
Угарте Мануэль
64'
Рамуш Гонсалу
(Гримальдо Алехандро)
2:2
65'
Нерес Давид
Эурснес Фредрик
 
Прогнозы 116
Бенфика 88.8% (103)
X 11.2% (13)
Спортинг Л 0% (0)
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Бенфика
Ничья
Спортинг Л
6.94
4.60
4.80
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
99
Влаходимос
Одиссеас
6
Бах
Александр
66
Силва
Антониу
30
Отаменди
Николас
3
Гримальдо
Алехандро
61
Флорентину
13
Фернандес
Энцо
20
Мариу
Жоау
8
Эурснес
Фредрик
27
Силва
Рафа
88
Рамуш
Гонсалу
1
Адан
Антонио
25
Инасиу
Гонсалу
4
Коатес
Себастьян
2
Матеус
Рейс
24
Порро
Педро
15
Угарте
Мануэль
28
Поте
11
Сантуш
Нуну
II
10
Эдвардс
Маркус
20
Паулинью
Жуан
17
Тринкан
Франсишку
Бенфика
4-2-3-1
Спортинг Л
3-4-3

История личных встреч

Бенфика
Спортинг Л

24 матча

87.5%
12.5%
21 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

70.8%
33.3%
17 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
29.2%
4.1%
16 побед 7 ничьих 0 побед

18 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 10 ничьих 7 побед

Второй тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 12 побед

42 матча

50%
21.4%
28.6%
21 победа 9 ничьих 12 побед

Первый тайм

40.5%
42.9%
16.6%
17 побед 18 ничьих 7 побед

Второй тайм

38.1%
33.3%
28.6%
16 побед 14 ничьих 12 побед

История матчей

ПЛ
0:2
КЛ
1:2
ПЛ
1:3
ПЛ
4:3
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
С
5:0
К
1:0
К
2:1
ПЛ
2:4
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
К
2:1
ПЛ
0:3
С
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
КП
4:3
ПЛ
1:1
ТМС
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
КЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
КЛ
1:4
ПЛ
0:0
КЛ
1:1
ПЛ
3:2
ПЛ
2:0
ТМС
0:2
К
5:3
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

38
29

Голов в среднем за матч

1.73
1.45

Среднее время на гол

52
62

Всего голов

22
26

Голов в среднем за матч

1.1
1.18

Среднее время на гол

81
76

Всего голов

60
55

Голов в среднем за матч

1.43
1.31

Тотал матчей

2.5
40
Больше 95%
Меньше 5%
2
34
Больше 81%
Меньше 19%
8
17
Больше 40%
Меньше 60%
25
9
Больше 21%
Меньше 79%
33
7
Больше 17%
Меньше 83%
35
4
Больше 10%
Меньше 90%
38
3
Больше 7%
Меньше 93%
39
1
Больше 2%
Меньше 98%
41

Среднее время на гол

63
68

Бомбардиры внутри турнира

Бенфика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рамуш Гонсалу 11 0.69
Мариу Жоау 7 (5) 0.44
Силва Рафа 6 0.38
Нерес Давид 4 0.25
Муса Петар 3 0.19
Силва Антониу 2 0.13
Гримальдо Алехандро 1 0.06
Зидан Энцо 1 0.06
Ристич Михайло 1 0.06
Родригес Фелипе II 1 0.06
Дракслер Юлиан 1 0.06
Жилберто Жуниор 1 0.06
Бах Александр 0 0
Флорентину 0 0
Эурснес Фредрик 0 0
Шикинью Франциску 0 0
Фернандес Энцо 0 0
Спортинг Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Поте 7 (3) 0.44
Сантуш Нуну II 5 0.31
Эдвардс Маркус 4 0.25
Тринкан Франсишку 4 0.25
Морита Хидемаса 3 0.19
Порро Педро 2 0.13
Паулинью Жуан 2 0.13
Рошинья Кошта 1 0.06
Луис Матеус II 1 0.06
Сен-Жюст Джеремая 1 0.06
Эсгаю Рикарду 0 0
Матеус Рейс 0 0
Инасиу Гонсалу 0 0

Карточки

Бенфика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Отаменди Николас 6 1
Силва Рафа 6 0
Мариу Жоау 2 1
Эурснес Фредрик 3 0
Гримальдо Алехандро 3 0
Зидан Энцо 3 0
Флорентину 3 0
Рамуш Гонсалу 1 1
Жилберто Жуниор 1 0
Вайгль Юлиан 1 0
Муса Петар 1 0
Бах Александр 1 0
Нерес Давид 1 0
Силва Антониу 1 0
Спортинг Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Поте 6 0
Угарте Мануэль 6 0
Порро Педро 4 1
Коатес Себастьян 4 0
Сантуш Нуну II 4 0
Эсгаю Рикарду 3 0
Эдвардс Маркус 3 0
Матеус Рейс 3 0
Морита Хидемаса 3 0
Инасиу Гонсалу 3 0
Адан Антонио 2 0
Рошинья Кошта 2 0
Паулинью Жуан 2 0
Тринкан Франсишку 2 0
Эссугу Дариу 0 1
Нету Луиш 1 0
Сен-Жюст Джеремая 1 0
Луис Матеус II 1 0
Иссааку Фатаву 1 0

Результаты матчей

Бенфика
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
88% (7)
0% (0)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Спортинг Л
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

7
2

Волевые поражения

0
4
Бенфика
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Спортинг Л
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

11
18
Бенфика
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Спортинг Л
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
40% (6)
53% (8)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

10
4

Волевые поражения

11
22

Голы по времени матча

Забито

26
10
14 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 4
7 Не забивали 10
6
23%
2
20%
1-15
1
4%
3
30%
16-30
7
27%
2
20%
31-45
3
12%
1
10%
46-60
2
8%
0
0%
61-75
7
27%
2
20%
76-90

Пропущено

7
12
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 7
1
14%
1
8%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
1
14%
3
25%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
6
50%
76-90

Забито

11
18
4 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
10 Не забивали 9
0
0%
2
11%
1-15
3
27%
3
17%
16-30
1
9%
5
28%
31-45
1
9%
3
17%
46-60
4
36%
3
17%
61-75
2
18%
2
11%
76-90

Пропущено

4
5
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
25%
2
40%
61-75
1
25%
1
20%
76-90

Забито

37
28
18 В 1-м тайме 17
19 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 9
2 Не забивали 4
6
16%
4
14%
1-15
4
11%
6
21%
16-30
8
22%
7
25%
31-45
4
11%
4
14%
46-60
6
16%
3
11%
61-75
9
24%
4
14%
76-90

Пропущено

11
17
7 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 11
2
18%
1
6%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
2
18%
4
24%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
1
9%
2
12%
61-75
3
27%
7
41%
76-90

Результаты последних матчей

Бенфика
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Варзим - Бенфика 0:2 Бенфика - Портимоненсе 1:0 Брага - Бенфика 3:0 Морейренсе - Бенфика 1:1
Бенфика - Севилья 0:1 Бенфика - Пенафьел 2:0 Эштрела - Бенфика 2:3 Бенфика - Жил Висенте 3:1 Эшторил - Бенфика 0:1 Эшторил - Бенфика 1:5 Маккаби Хайфа - Бенфика 1:6 Бенфика - Шавиш 5:0 Бенфика - Ювентус 4:3 Порту - Бенфика 0:1 Кальдаш - Бенфика 1:1 ПСЖ - Бенфика 1:1 Бенфика - Риу Аве 4:2 Бенфика - ПСЖ 1:1 Витория Гимарайнш - Бенфика 0:0 Monte Carlo - Бенфика 2:0
Спортинг Л
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Маритиму - Спортинг Л 1:0 Спортинг Л - Пасуш де Феррейра 3:0 Спортинг Л - Брага 5:0 Спортинг Л - Маритиму 5:0
Риу Аве - Спортинг Л 0:2 Спортинг Л - Фаренсе 6:0 Фамаликан - Спортинг Л 1:2 Спортинг Л - Витория Гимарайнш 3:0 Спортинг Л - Айнтрахт Фр 1:2 Арока - Спортинг Л 1:0 Тоттенхэм - Спортинг Л 1:1 Спортинг Л - Каса Пиа 3:1 Варзим - Спортинг Л 1:0 Спортинг Л - Марсель 0:2 Санта-Клара - Спортинг Л 1:2 Марсель - Спортинг Л 4:1 Спортинг Л - Жил Висенте 3:1 Боавишта - Спортинг Л 2:1 Спортинг Л - Тоттенхэм 2:0 Спортинг Л - Портимоненсе 4:0

Результаты матчей

Бенфика
Спортинг Л

Точный счет

5:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
3:0
3 раза 43%
3:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

3
2 раза 25%
4
2 раза 25%
5
2 раза 25%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
5 раз 71%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

0:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
1:0
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:1
3 раза 20%
5:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
3:0
4 раза 27%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
2:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
4 раза 27%
3
3 раза 20%
5
3 раза 20%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%
2
1 раз 7%
3
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
1
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Бенфика
Спортинг Л

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
1.5
Больше Меньше
6
1
6
2
2.5
6
1
4
4
3.5
1
6
2
6
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
3
2
5
1.5
4
4
2
5
2.5
1
7
1
6
3.5
1
6
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
11
4
9
6
1.5
10
5
8
7
2.5
7
8
5
10
3.5
1
14
3
12
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 2:2 16 13 2 1 40 - 12 41
2.
Брага
 16 12 1 3 37 - 12 37
3.
Порту
 15 10 3 2 36 - 10 33
4.
Спортинг Л
 2:2 16 9 2 5 31 - 18 29
5.
Каса Пиа
 15 8 3 4 15 - 11 27
6.
Витория Гимарайнш
 15 7 3 5 14 - 16 24
7.
Арока
 16 6 5 5 18 - 25 23
8.
Визела
 16 6 3 7 18 - 15 21
9.
Шавиш
 16 5 6 5 15 - 20 21
10.
Риу Аве
 16 5 5 6 17 - 20 20
11.
Боавишта
 15 6 2 7 15 - 24 20
12.
Портимоненсе
 16 6 2 8 13 - 17 20
13.
Фамаликан
 15 5 2 8 15 - 19 17
14.
Эшторил
 14 4 4 6 14 - 20 16
15.
Санта-Клара
 16 3 5 8 11 - 18 14
16.
Жил Висенте
 15 3 3 9 12 - 22 12
17.
Маритиму
 16 2 4 10 10 - 31 10
18.
Пасуш де Феррейра
 16 1 3 12 9 - 30 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 2:2 9 8 1 0 29 - 8 25
2.
Порту
 7 6 0 1 24 - 4 18
3.
Спортинг Л
 2:2 7 6 0 1 19 - 4 18
4.
Витория Гимарайнш
 8 5 2 1 9 - 5 17
5.
Брага
 8 5 1 2 15 - 5 16
6.
Боавишта
 8 4 2 2 10 - 12 14
7.
Риу Аве
 8 4 1 3 9 - 7 13
8.
Арока
 8 4 1 3 11 - 12 13
9.
Фамаликан
 7 4 0 3 10 - 8 12
10.
Каса Пиа
 8 3 2 3 5 - 4 11
11.
Портимоненсе
 9 3 2 4 7 - 9 11
12.
Визела
 8 3 1 4 9 - 6 10
13.
Санта-Клара
 8 2 3 3 9 - 12 9
14.
Шавиш
 8 1 5 2 7 - 8 8
15.
Жил Висенте
 8 2 2 4 5 - 8 8
16.
Маритиму
 7 1 2 4 5 - 8 5
17.
Эшторил
 6 1 2 3 6 - 12 5
18.
Пасуш де Феррейра
 8 0 2 6 4 - 15 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брага
 8 7 0 1 22 - 7 21
2.
Бенфика
 2:2 7 5 1 1 11 - 4 16
3.
Каса Пиа
 7 5 1 1 10 - 7 16
4.
Порту
 8 4 3 1 12 - 6 15
5.
Шавиш
 8 4 1 3 8 - 12 13
6.
Эшторил
 8 3 2 3 8 - 8 11
7.
Визела
 8 3 2 3 9 - 9 11
8.
Спортинг Л
 2:2 9 3 2 4 12 - 14 11
9.
Арока
 8 2 4 2 7 - 13 10
10.
Портимоненсе
 7 3 0 4 6 - 8 9
11.
Риу Аве
 8 1 4 3 8 - 13 7
12.
Витория Гимарайнш
 7 2 1 4 5 - 11 7
13.
Боавишта
 7 2 0 5 5 - 12 6
14.
Фамаликан
 8 1 2 5 5 - 11 5
15.
Санта-Клара
 8 1 2 5 2 - 6 5
16.
Маритиму
 9 1 2 6 5 - 23 5
17.
Жил Висенте
 7 1 1 5 7 - 14 4
18.
Пасуш де Феррейра
 8 1 1 6 5 - 15 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Примейра-лиге
  • — Вылет в Лигу Португалии 2

Топ бомбардиров
Бенфика Рамуш Гонсалу 11 (1)
Порту Тареми Мехди 9 (5)
Брага Орта Рикарду 8 (5)
Жил Висенте Франсиско Мартинес 8 (1)
Спортинг Л Поте 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Пасуш де Феррейра Джало Матшу 1 9
Визела Гуззу Рафаэл 1 7
Боавишта Кэннон Реджи 2 5
Пасуш де Феррейра Антунеш Виторину 1 6
Бенфика Отаменди Николас 1 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    48'
    Поте получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    41'
    Силва Рафа получил желтую карточку от судьи
  • 37'
    Силва Рафа сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    37'
    Г О О О О Л - Рамуш Гонсалу бьет в цель!
  • Описание гола
    27'
    Г О О О О Л - Тринкан Франсишку бьет в цель!
  • Желтая карточка
    5'
    Отаменди Николас получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • 82 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    Прогнозы 116
    Бенфика 88.8% (103)
    X 11.2% (13)
    Спортинг Л 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Бенфика
    Ничья
    Спортинг Л
    6.94
    4.60
    4.80
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    Прогнозы на матч Бенфика 2:2 Спортинг Л

    Исход игры
    Бенфика
    88.8% (103)
    Ничья
    11.2% (13)
    Спортинг Л
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    72.57% (82)
    Меньше
    27.43% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    80.53% (91)
    Нет
    19.47% (22)
    Популярный счёт
    2:1 Бенфика
    59.5% (69)
    1:0 Бенфика
    12.9% (15)
    1:1 Ничья
    7.8% (9)
    3:1 Бенфика
    6% (7)
    2:0 Бенфика
    5.2% (6)
    3:2 Бенфика
    2.6% (3)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
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    Спортинг Л
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