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  4. Примейра-лига 2022-2023

Португалия: Примейра-лига
2022-2023

Тур: 16. Стадион: . Зрители: 62295
Бенфика
2:2
Конец матча
Спортинг Л
0'
5' Желтая карточка
Отаменди Николас
0:1
27' Гол в свои ворота
Бах Александр
1:1
37' Гол
Рамуш Гонсалу
41' Желтая карточка
Силва Рафа
45' Желтая карточка
Поте
46' Желтая карточка
Тринкан Франсишку
1:2
53' Пенальти
Поте
61' Желтая карточка
Угарте Мануэль
2:2
64' Гол
Рамуш Гонсалу
86' Желтая карточка
Сен-Жюст Джеремая
88' Желтая карточка
Чермити Юссеф
90'+8

Ход матча

5'
Отаменди Николас
 
27'
0:1
Бах Александр
37'
Рамуш Гонсалу
1:1
41'
Силва Рафа
 
45'
 
Поте
46'
 
Тринкан Франсишку
53'
1:2
Поте
61'
 
Угарте Мануэль
64'
Рамуш Гонсалу
(Гримальдо Алехандро)
2:2
65'
Нерес Давид
Эурснес Фредрик
 
67'
 
Сен-Жюст Джеремая
Матеус Рейс
77'
 
Чермити Юссеф
Паулинью Жуан
78'
 
Артур Гомес
Эдвардс Маркус
86'
 
Сен-Жюст Джеремая
88'
 
Чермити Юссеф
89'
 
Кабрал Жоване
Тринкан Франсишку
90'
Шикинью Франциску
Силва Рафа
 
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 116
Бенфика 88.8% (103)
X 11.2% (13)
Спортинг Л 0% (0)
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99
Влаходимос
Одиссеас
6
Бах
Александр
66
Силва
Антониу
30
Отаменди
Николас
3
Гримальдо
Алехандро
61
Флорентину
13
Фернандес
Энцо
20
Мариу
Жоау
8
Эурснес
Фредрик
27
Силва
Рафа
88
Рамуш
Гонсалу
1
Адан
Антонио
25
Инасиу
Гонсалу
4
Коатес
Себастьян
2
Матеус
Рейс
24
Порро
Педро
15
Угарте
Мануэль
28
Поте
11
Сантуш
Нуну
II
10
Эдвардс
Маркус
20
Паулинью
Жуан
17
Тринкан
Франсишку
Бенфика
4-2-3-1
Спортинг Л
3-4-3

История личных встреч

Бенфика
Спортинг Л

24 матча

87.5%
12.5%
21 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

70.8%
33.3%
17 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
29.2%
4.1%
16 побед 7 ничьих 0 побед

18 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 10 ничьих 7 побед

Второй тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 12 побед

42 матча

50%
21.4%
28.6%
21 победа 9 ничьих 12 побед

Первый тайм

40.5%
42.9%
16.6%
17 побед 18 ничьих 7 побед

Второй тайм

38.1%
33.3%
28.6%
16 побед 14 ничьих 12 побед

История матчей

ПЛ
0:2
КЛ
1:2
ПЛ
1:3
ПЛ
4:3
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
С
5:0
К
1:0
К
2:1
ПЛ
2:4
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
К
2:1
ПЛ
0:3
С
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
КП
4:3
ПЛ
1:1
ТМС
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
КЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
КЛ
1:4
ПЛ
0:0
КЛ
1:1
ПЛ
3:2
ПЛ
2:0
ТМС
0:2
К
5:3
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

38
29

Голов в среднем за матч

1.73
1.45

Среднее время на гол

52
62

Всего голов

22
26

Голов в среднем за матч

1.1
1.18

Среднее время на гол

81
76

Всего голов

60
55

Голов в среднем за матч

1.43
1.31

Тотал матчей

2.5
40
Больше 95%
Меньше 5%
2
34
Больше 81%
Меньше 19%
8
17
Больше 40%
Меньше 60%
25
9
Больше 21%
Меньше 79%
33
7
Больше 17%
Меньше 83%
35
4
Больше 10%
Меньше 90%
38
3
Больше 7%
Меньше 93%
39
1
Больше 2%
Меньше 98%
41

Среднее время на гол

63
68

Бомбардиры внутри турнира

Бенфика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рамуш Гонсалу 11 0.69
Мариу Жоау 7 (5) 0.44
Силва Рафа 6 0.38
Нерес Давид 4 0.25
Муса Петар 3 0.19
Силва Антониу 2 0.13
Гримальдо Алехандро 1 0.06
Зидан Энцо 1 0.06
Ристич Михайло 1 0.06
Родригес Фелипе II 1 0.06
Дракслер Юлиан 1 0.06
Жилберто Жуниор 1 0.06
Бах Александр 0 0
Флорентину 0 0
Эурснес Фредрик 0 0
Шикинью Франциску 0 0
Фернандес Энцо 0 0
Спортинг Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Поте 7 (3) 0.44
Сантуш Нуну II 5 0.31
Эдвардс Маркус 4 0.25
Тринкан Франсишку 3 0.19
Морита Хидемаса 3 0.19
Порро Педро 2 0.13
Паулинью Жуан 2 0.13
Рошинья Кошта 1 0.06
Луис Матеус II 1 0.06
Сен-Жюст Джеремая 1 0.06
Эсгаю Рикарду 0 0
Матеус Рейс 0 0
Инасиу Гонсалу 0 0

Карточки

Бенфика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Отаменди Николас 6 1
Силва Рафа 6 0
Мариу Жоау 2 1
Эурснес Фредрик 3 0
Гримальдо Алехандро 3 0
Зидан Энцо 3 0
Флорентину 3 0
Рамуш Гонсалу 1 1
Жилберто Жуниор 1 0
Вайгль Юлиан 1 0
Муса Петар 1 0
Бах Александр 1 0
Нерес Давид 1 0
Силва Антониу 1 0
Спортинг Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Поте 6 0
Угарте Мануэль 6 0
Порро Педро 4 1
Коатес Себастьян 4 0
Сантуш Нуну II 4 0
Эсгаю Рикарду 3 0
Эдвардс Маркус 3 0
Матеус Рейс 3 0
Морита Хидемаса 3 0
Инасиу Гонсалу 3 0
Адан Антонио 2 0
Рошинья Кошта 2 0
Сен-Жюст Джеремая 2 0
Паулинью Жуан 2 0
Тринкан Франсишку 2 0
Эссугу Дариу 0 1
Нету Луиш 1 0
Луис Матеус II 1 0
Иссааку Фатаву 1 0
Чермити Юссеф 1 0

Результаты матчей

Бенфика
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
78% (7)
11% (1)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
Спортинг Л
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

7
2

Волевые поражения

3
5
Бенфика
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Спортинг Л
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

11
18
Бенфика
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Спортинг Л
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
44% (7)
50% (8)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

10
4

Волевые поражения

14
23

Голы по времени матча

Забито

29
11
16 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 4
7 Не забивали 10
6
21%
2
18%
1-15
2
7%
3
27%
16-30
8
28%
2
18%
31-45
3
10%
2
18%
46-60
3
10%
0
0%
61-75
7
24%
2
18%
76-90

Пропущено

8
15
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
1
13%
1
7%
1-15
3
38%
1
7%
16-30
1
13%
4
27%
31-45
1
13%
2
13%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
2
25%
6
40%
76-90

Забито

11
18
4 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
11 Не забивали 10
0
0%
2
11%
1-15
3
27%
3
17%
16-30
1
9%
5
28%
31-45
1
9%
3
17%
46-60
4
36%
3
17%
61-75
2
18%
2
11%
76-90

Пропущено

4
5
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
25%
2
40%
61-75
1
25%
1
20%
76-90

Забито

40
29
20 В 1-м тайме 17
20 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 9
2 Не забивали 4
6
15%
4
14%
1-15
5
13%
6
21%
16-30
9
23%
7
24%
31-45
4
10%
5
17%
46-60
7
18%
3
10%
61-75
9
23%
4
14%
76-90

Пропущено

12
20
7 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 12
2
17%
1
5%
1-15
3
25%
1
5%
16-30
2
17%
5
25%
31-45
1
8%
3
15%
46-60
1
8%
3
15%
61-75
3
25%
7
35%
76-90

Результаты последних матчей

Бенфика
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Варзим - Бенфика 0:2 Бенфика - Портимоненсе 1:0 Брага - Бенфика 3:0 Морейренсе - Бенфика 1:1
Бенфика - Севилья 0:1 Бенфика - Пенафьел 2:0 Эштрела - Бенфика 2:3 Бенфика - Жил Висенте 3:1 Эшторил - Бенфика 0:1 Эшторил - Бенфика 1:5 Маккаби Хайфа - Бенфика 1:6 Бенфика - Шавиш 5:0 Бенфика - Ювентус 4:3 Порту - Бенфика 0:1 Кальдаш - Бенфика 1:1 ПСЖ - Бенфика 1:1 Бенфика - Риу Аве 4:2 Бенфика - ПСЖ 1:1 Витория Гимарайнш - Бенфика 0:0 Monte Carlo - Бенфика 2:0
Спортинг Л
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Маритиму - Спортинг Л 1:0 Спортинг Л - Пасуш де Феррейра 3:0 Спортинг Л - Брага 5:0 Спортинг Л - Маритиму 5:0
Риу Аве - Спортинг Л 0:2 Спортинг Л - Фаренсе 6:0 Фамаликан - Спортинг Л 1:2 Спортинг Л - Витория Гимарайнш 3:0 Спортинг Л - Айнтрахт Фр 1:2 Арока - Спортинг Л 1:0 Тоттенхэм - Спортинг Л 1:1 Спортинг Л - Каса Пиа 3:1 Варзим - Спортинг Л 1:0 Спортинг Л - Марсель 0:2 Санта-Клара - Спортинг Л 1:2 Марсель - Спортинг Л 4:1 Спортинг Л - Жил Висенте 3:1 Боавишта - Спортинг Л 2:1 Спортинг Л - Тоттенхэм 2:0 Спортинг Л - Портимоненсе 4:0

Результаты матчей

Бенфика
Спортинг Л

Точный счет

5:0
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
3:0
3 раза 43%
3:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

3
2 раза 22%
2
2 раза 22%
4
2 раза 22%
5
2 раза 22%
1
1 раз 11%
3
5 раз 71%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

0:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
1:0
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
2
4 раза 44%
0
3 раза 33%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

0:1
3 раза 19%
5:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
3:0
4 раза 25%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
4 раза 25%
3
3 раза 19%
5
3 раза 19%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
3
6 раз 38%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
1
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Бенфика
Спортинг Л

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
1.5
Больше Меньше
6
1
6
3
2.5
6
1
4
5
3.5
1
6
2
7
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
6
3
2
5
1.5
5
4
2
5
2.5
1
8
1
6
3.5
1
6
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
12
4
10
6
1.5
11
5
8
8
2.5
7
9
5
11
3.5
1
15
3
13
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 16 13 2 1 40 - 12 41
2.
Брага
 16 12 1 3 37 - 12 37
3.
Порту
 3:0 16 11 3 2 39 - 10 36
4.
Спортинг Л
 16 9 2 5 31 - 18 29
5.
Каса Пиа
 15 8 3 4 15 - 11 27
6.
Витория Гимарайнш
 15 7 3 5 14 - 16 24
7.
Арока
 16 6 5 5 18 - 25 23
8.
Визела
 16 6 3 7 18 - 15 21
9.
Шавиш
 16 5 6 5 15 - 20 21
10.
Риу Аве
 16 5 5 6 17 - 20 20
11.
Боавишта
 15 6 2 7 15 - 24 20
12.
Портимоненсе
 16 6 2 8 13 - 17 20
13.
Фамаликан
 0:3 16 5 2 9 15 - 22 17
14.
Эшторил
 14 4 4 6 14 - 20 16
15.
Санта-Клара
 16 3 5 8 11 - 18 14
16.
Жил Висенте
 15 3 3 9 12 - 22 12
17.
Маритиму
 16 2 4 10 10 - 31 10
18.
Пасуш де Феррейра
 16 1 3 12 9 - 30 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 9 8 1 0 29 - 8 25
2.
Порту
 3:0 8 7 0 1 27 - 4 21
3.
Спортинг Л
 7 6 0 1 19 - 4 18
4.
Витория Гимарайнш
 8 5 2 1 9 - 5 17
5.
Брага
 8 5 1 2 15 - 5 16
6.
Боавишта
 8 4 2 2 10 - 12 14
7.
Риу Аве
 8 4 1 3 9 - 7 13
8.
Арока
 8 4 1 3 11 - 12 13
9.
Фамаликан
 0:3 7 4 0 3 10 - 8 12
10.
Каса Пиа
 8 3 2 3 5 - 4 11
11.
Портимоненсе
 9 3 2 4 7 - 9 11
12.
Визела
 8 3 1 4 9 - 6 10
13.
Санта-Клара
 8 2 3 3 9 - 12 9
14.
Шавиш
 8 1 5 2 7 - 8 8
15.
Жил Висенте
 8 2 2 4 5 - 8 8
16.
Маритиму
 7 1 2 4 5 - 8 5
17.
Эшторил
 6 1 2 3 6 - 12 5
18.
Пасуш де Феррейра
 8 0 2 6 4 - 15 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брага
 8 7 0 1 22 - 7 21
2.
Бенфика
 7 5 1 1 11 - 4 16
3.
Каса Пиа
 7 5 1 1 10 - 7 16
4.
Порту
 3:0 8 4 3 1 12 - 6 15
5.
Шавиш
 8 4 1 3 8 - 12 13
6.
Эшторил
 8 3 2 3 8 - 8 11
7.
Визела
 8 3 2 3 9 - 9 11
8.
Спортинг Л
 9 3 2 4 12 - 14 11
9.
Арока
 8 2 4 2 7 - 13 10
10.
Портимоненсе
 7 3 0 4 6 - 8 9
11.
Риу Аве
 8 1 4 3 8 - 13 7
12.
Витория Гимарайнш
 7 2 1 4 5 - 11 7
13.
Боавишта
 7 2 0 5 5 - 12 6
14.
Фамаликан
 0:3 9 1 2 6 5 - 14 5
15.
Санта-Клара
 8 1 2 5 2 - 6 5
16.
Маритиму
 9 1 2 6 5 - 23 5
17.
Жил Висенте
 7 1 1 5 7 - 14 4
18.
Пасуш де Феррейра
 8 1 1 6 5 - 15 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Примейра-лиге
  • — Вылет в Лигу Португалии 2

Топ бомбардиров
Бенфика Рамуш Гонсалу 11 (1)
Порту Тареми Мехди 9 (5)
Брага Орта Рикарду 8 (5)
Жил Висенте Франсиско Мартинес 8 (1)
Спортинг Л Поте 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Пасуш де Феррейра Джало Матшу 1 9
Визела Гуззу Рафаэл 1 7
Боавишта Кэннон Реджи 2 5
Пасуш де Феррейра Антунеш Виторину 1 6
Бенфика Отаменди Николас 1 6
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      48'
      Поте получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      41'
      Силва Рафа получил желтую карточку от судьи
    • 37'
      Силва Рафа сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      37'
      Г О О О О Л - Рамуш Гонсалу бьет в цель!
    • Описание гола
      27'
      Г О О О О Л - Бах Александр уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • Желтая карточка
      5'
      Отаменди Николас получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогнозы 116
    Бенфика 88.8% (103)
    X 11.2% (13)
    Спортинг Л 0% (0)
    Все прогнозы
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Бенфика 2:2 Спортинг Л онлайн

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    Прогнозы на матч Бенфика 2:2 Спортинг Л

    Исход игры
    Бенфика
    88.8% (103)
    Ничья
    11.2% (13)
    Спортинг Л
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    72.57% (82)
    Меньше
    27.43% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    80.53% (91)
    Нет
    19.47% (22)
    Популярный счёт
    2:1 Бенфика
    59.5% (69)
    1:0 Бенфика
    12.9% (15)
    1:1 Ничья
    7.8% (9)
    3:1 Бенфика
    6% (7)
    2:0 Бенфика
    5.2% (6)
    3:2 Бенфика
    2.6% (3)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
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