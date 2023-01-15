Тур: 19. Стадион: Реджеп Тайип Эрдоган.
1:0
Первый тайм: 45+'
Ход матча
30'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
3 Угловые 3
-
4 Офсайды 2
-
7 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
40 Владение мячом, % 60
Прогноз на матч от Liveresult
58
Yasin
Oezcan
17
Энгин
Ахмет
19
Колли
Эбрима
13
Казим-Казим
16
Борини
Фабио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
58 Yasin OezcanЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Энгин АхметПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
35 Кара АйтачПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Малли ЮнусПолузащитник
-
41 Berat Kalkan
-
99 Ali Demirel
-
Главный тренер: Selcuk Inan
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Колли ЭбримаНападающий
-
13 Казим-КазимНападающий
-
16 Борини ФабиоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
54 Дурсун СалихЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Угур АднанПолузащитник
-
17 Онур СамедНападающий
-
11 Фрей КеримНападающий
-
Главный тренер: Пирло Андреа
История личных встреч
Касымпаша
Фатих Карагюмрюк
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
166.7%
33.3%
5 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
6 матчей
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
6
Голов в среднем за матч
3
2
Среднее время на гол
30
45
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
15
12
Голов в среднем за матч
2.5
2
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
36
45
Бомбардиры внутри турнира
Касымпаша
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Баокен Стефан
|3
|0.17
|Фалл Мамаду
|2
|0.11
|Бен Уаннес Мортада
|2
|0.11
|Хадергьонай Флорент
|2 (2)
|0.11
|Хайрадинович Харис
|2
|0.11
|Койта Бенгали-Фоде
|1
|0.06
|Эйссерик Валентин
|1
|0.06
|Целина Берсант
|1
|0.06
|Энгин Ахмет
|1
|0.06
|Чифтпынар Садик
|1
|0.06
|Петретта Рауль
|1
|0.06
|Кара Айтач
|0
|0
|Тирпан Микаэль
|0
|0
Фатих Карагюмрюк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диань Мбайе
|10 (2)
|0.56
|Борини Фабио
|9 (1)
|0.5
|Куасси Жан
|3
|0.17
|Оздоев Магомед
|2
|0.11
|Бираски Давиде
|2
|0.11
|Rayyan Baniya
|2
|0.11
|Колли Эбрима
|1
|0.06
|Риччи Матео
|1
|0.06
|Дурсун Салих
|1
|0.06
|Колкер Стивен
|1
|0.06
|Фрей Керим
|1
|0.06
|Шукуров Отабек
|1
|0.06
|Кападжак Бурак
|1
|0.06
|Мерджан Левент
|1
|0.06
|Эркин Джанер
|0
|0
Карточки
Касымпаша
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хайрадинович Харис
|6
|0
|Бен Уаннес Мортада
|6
|0
|Эйссерик Валентин
|4
|0
|Фалл Мамаду
|4
|0
|Тирпан Микаэль
|4
|0
|Петретта Рауль
|4
|0
|Чифтпынар Садик
|3
|0
|Койта Бенгали-Фоде
|2
|0
|Баокен Стефан
|2
|0
|Хадергьонай Флорент
|2
|0
|Энгин Ахмет
|2
|0
|Turgay Gemicibasi
|2
|0
|Hasan Yesilyurt
|0
|1
|Донк Райан
|1
|0
|Ташкиран Махмут
|1
|0
|Брума Джеффри
|1
|0
|Кара Айтач
|1
|0
|Сербест Таркан
|1
|0
|Целина Берсант
|1
|0
|Йылдырым Фейзи
|1
|0
|Канполат Эрдем
|1
|0
|Yasin Oezcan
|1
|0
Фатих Карагюмрюк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шукуров Отабек
|6
|1
|Оздоев Магомед
|6
|0
|Борини Фабио
|6
|0
|Колли Эбрима
|3
|1
|Дурсун Салих
|4
|0
|Диань Мбайе
|4
|0
|Николас Лоуренс Анвон
|3
|0
|Эркин Джанер
|2
|0
|Вивиано Эмильяно
|2
|0
|Дурмаз Джимми
|2
|0
|Бираски Давиде
|2
|0
|Угур Аднан
|0
|1
|Казим-Казим
|1
|0
|Муса Ахмед
|1
|0
|Куасси Жан
|1
|0
|Шен Батухан
|1
|0
|Rayyan Baniya
|1
|0
Результаты матчей
Касымпаша
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Фатих Карагюмрюк
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
1
3
Волевые поражения
5
8
Касымпаша
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Фатих Карагюмрюк
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
9
8
Волевые поражения
4
19
Касымпаша
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Фатих Карагюмрюк
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
18% (3)
35% (6)
47% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
10
11
Волевые поражения
9
27
Голы по времени матча
Забито
11
15
5 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 2
10 Не забивали 11
1
9%
4
27%
1-15
1
9%
4
27%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
3
27%
3
20%
46-60
1
9%
2
13%
61-75
2
18%
2
13%
76-90
Пропущено
18
18
8 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
2
11%
3
17%
1-15
1
6%
2
11%
16-30
5
28%
5
28%
31-45
2
11%
2
11%
46-60
3
17%
3
17%
61-75
5
28%
3
17%
76-90
Забито
6
22
3 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 5
12 Не забивали 9
0
0%
4
18%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
6
27%
31-45
1
17%
4
18%
46-60
1
17%
3
14%
61-75
1
17%
5
23%
76-90
Пропущено
12
16
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
0
0%
1
6%
1-15
3
25%
4
25%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
2
17%
7
44%
61-75
5
42%
3
19%
76-90
Забито
17
37
8 В 1-м тайме 18
9 Во 2-м тайме 19
9 Забивали первыми 7
5 Не забивали 3
1
6%
8
22%
1-15
2
12%
4
11%
16-30
5
29%
29%
6
16%
31-45
4
24%
7
19%
46-60
2
12%
5
14%
61-75
3
18%
7
19%
76-90
Пропущено
30
34
13 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 19
7 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 13
2
7%
4
12%
1-15
4
13%
6
18%
16-30
7
23%
5
15%
31-45
2
7%
3
9%
46-60
5
17%
10
29%
29%
61-75
10
33%
6
18%
76-90
Результаты последних матчей
Касымпаша
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Бешикташ - Касымпаша 2:1 Касымпаша - Аланьяспор 4:1 Истанбулспор - Касымпаша 2:1 Касымпаша - Сивасспор 1:2
Касымпаша - Умраниеспор 1:2 Трабзонспор - Касымпаша 1:1 Касымпаша - Хекимоглу Трабзон 6:1 Касымпаша - Анкарагюджю 1:1 Коньяспор - Касымпаша 1:1 Касымпаша - Кайсериспор 0:1 Касымпаша - Ичел Идманюрду 2:1 Касымпаша - Адана Демирспор 1:4 Трабзонспор - Касымпаша 0:0 Касымпаша - Газиантеп 1:0 Умраниеспор - Касымпаша 1:2 Касымпаша - Галатасарай 2:3 Антальяспор - Касымпаша 0:2 Касымпаша - Хатайспор 1:0 Гиресунспор - Касымпаша 1:0 Касымпаша - Фенербахче 0:6
Фатих Карагюмрюк
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Фатих Карагюмрюк - Коньяспор 3:3 Кайсериспор - Фатих Карагюмрюк 2:4 Фатих Карагюмрюк - Трабзонспор 4:1 Адана Демирспор - Фатих Карагюмрюк 2:1
Фатих Карагюмрюк - Ушакспор 3:0 Фатих Карагюмрюк - Газиантеп 3:3 Фатих Карагюмрюк - Киршехирспор 3:1 Антальяспор - Фатих Карагюмрюк 4:2 Фатих Карагюмрюк - Галатасарай 0:2 Умраниеспор - Фатих Карагюмрюк 1:3 Фатих Карагюмрюк - Хатайспор 3:0 Фенербахче - Фатих Карагюмрюк 5:4 Фатих Карагюмрюк - Истанбулспор 1:2 Истанбул Башакшехир - Фатих Карагюмрюк 0:0 Фатих Карагюмрюк - Гиресунспор 1:1 Сивасспор - Фатих Карагюмрюк 0:0 Фатих Карагюмрюк - Анкарагюджю 4:1 Бешикташ - Фатих Карагюмрюк 4:1 Фатих Карагюмрюк - Аланьяспор 2:4 Фатих Карагюмрюк - Аланьяспор 0:1
Результаты матчей
Касымпаша
Фатих Карагюмрюк
Точный счет
1:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:6
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
4:1
2 раза 22%
3:3
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
3
3 раза 33%
1
2 раза 22%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
Точный счет
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
5:4
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
4
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:6
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:1
3 раза 18%
2:4
2 раза 12%
0:0
2 раза 12%
3:3
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:4
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 47%
0
5 раз 29%
2
3 раза 18%
4
1 раз 6%
1
4 раза 24%
3
4 раза 24%
4
4 раза 24%
0
3 раза 18%
2
2 раза 12%
Тоталы голов в матче
Касымпаша
Фатих Карагюмрюк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
81
27
63
18
54
18
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
62
26
44
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
143
413
107
116
89
116
413
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|13
|3
|2
|36 - 13
|42
|2.
|17
|11
|2
|4
|42 - 20
|35
|3.
|18
|10
|4
|4
|27 - 19
|34
|4.
|18
|9
|6
|3
|36 - 19
|33
|5.
|18
|9
|5
|4
|26 - 25
|32
|6.
|17
|9
|5
|3
|32 - 21
|32
|7.
|18
|6
|9
|3
|24 - 18
|27
|8.
|18
|8
|2
|8
|28 - 25
|26
|9.
|18
|6
|6
|6
|30 - 31
|24
|10.
|1:0
|18
|6
|3
|9
|19 - 29
|21
|11.
|18
|5
|5
|8
|18 - 28
|20
|12.
|0:1
|18
|5
|5
|8
|36 - 36
|20
|13.
|17
|4
|7
|6
|23 - 24
|19
|14.
|18
|5
|4
|9
|23 - 29
|19
|15.
|17
|5
|3
|9
|22 - 29
|18
|16.
|18
|4
|5
|9
|15 - 33
|17
|17.
|18
|4
|3
|11
|18 - 36
|15
|18.
|18
|3
|6
|9
|19 - 28
|15
|19.
|18
|3
|5
|10
|21 - 32
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|7
|1
|2
|26 - 14
|22
|2.
|10
|7
|1
|2
|17 - 11
|22
|3.
|9
|6
|3
|0
|13 - 4
|21
|4.
|9
|6
|2
|1
|18 - 8
|20
|5.
|8
|6
|2
|0
|19 - 5
|20
|6.
|8
|6
|1
|1
|16 - 8
|19
|7.
|9
|5
|3
|1
|19 - 9
|18
|8.
|9
|5
|1
|3
|17 - 12
|16
|9.
|1:0
|10
|4
|1
|5
|12 - 18
|13
|10.
|9
|3
|4
|2
|9 - 8
|13
|11.
|0:1
|9
|3
|3
|3
|21 - 17
|12
|12.
|9
|3
|2
|4
|13 - 14
|11
|13.
|10
|3
|2
|5
|15 - 18
|11
|14.
|8
|3
|1
|4
|9 - 10
|10
|15.
|7
|2
|4
|1
|11 - 8
|10
|16.
|8
|2
|4
|2
|9 - 12
|10
|17.
|9
|1
|5
|3
|10 - 11
|8
|18.
|8
|1
|2
|5
|8 - 18
|5
|19.
|10
|1
|2
|7
|10 - 18
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|7
|2
|1
|20 - 5
|23
|2.
|9
|3
|5
|1
|15 - 10
|14
|3.
|7
|4
|1
|2
|16 - 6
|13
|4.
|10
|3
|4
|3
|17 - 14
|13
|5.
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|6.
|8
|3
|3
|2
|14 - 13
|12
|7.
|9
|3
|2
|4
|13 - 21
|11
|8.
|9
|3
|1
|5
|11 - 13
|10
|9.
|10
|2
|4
|4
|9 - 18
|10
|10.
|10
|3
|1
|6
|10 - 18
|10
|11.
|8
|2
|3
|3
|11 - 14
|9
|12.
|10
|2
|3
|5
|12 - 16
|9
|13.
|9
|2
|2
|5
|10 - 15
|8
|14.
|1:0
|8
|2
|2
|4
|7 - 11
|8
|15.
|0:1
|9
|2
|2
|5
|15 - 19
|8
|16.
|7
|2
|1
|4
|7 - 11
|7
|17.
|10
|2
|1
|7
|6 - 21
|7
|18.
|9
|2
|1
|6
|9 - 17
|7
|19.
|9
|1
|3
|5
|11 - 22
|6
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу Турции
|Фенербахче
|Валенсия Эннер
|13 (4)
|Фатих Карагюмрюк
|Диань Мбайе
|10 (3)
|Антальяспор
|Райт Хаджи
|10
|Фатих Карагюмрюк
|Борини Фабио
|9 (6)
|Бешикташ
|Вегхорст Ваут
|8 (4)
|Коньяспор
|Демирбаг Адиль
|1 7
|Истанбул Башакшехир
|Ндайишимийе Юссуф
|8
|Фатих Карагюмрюк
|Шукуров Отабек
|1 6
|Истанбулспор
|Рроца Эдуарт
|1 6
|Адана Демирспор
|Ракицкий Ярослав
|2 4