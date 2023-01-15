Тур: 19. Стадион: Реджеп Тайип Эрдоган.
2:2
Конец матча
0'
1:0
30' ПенальтиХадергьонай Флорент
1:1
51' ГолДрешевич Ибрахим
60' Желтая карточкаТирпан Микаэль
1:2
61' ГолБорини Фабио
65' Желтая карточкаГраовац Даниэль
77' Желтая карточкаКолли Эбрима
89' Желтая карточкаБаокен Стефан
90' Желтая карточкаУгур Аднан
2:2
90' ГолБаокен Стефан
90'+15
Ход матча
30'
51'
1:1
60'
61'
1:2
65'
77'
89'
90'
90'
2:2
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 4
-
5 Угловые 8
-
8 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 16
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
408 Количество передач 529
-
44 Владение мячом, % 56
Прогноз на матч от Liveresult
58
Yasin
Oezcan
17
Энгин
Ахмет
19
Колли
Эбрима
13
Казим-Казим
16
Борини
Фабио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
58 Yasin OezcanЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Энгин АхметПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
35 Кара АйтачПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Малли ЮнусПолузащитник
-
41 Berat Kalkan
-
99 Ali Demirel
-
Главный тренер: Selcuk Inan
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Колли ЭбримаНападающий
-
13 Казим-КазимНападающий
-
16 Борини ФабиоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
54 Дурсун СалихЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Угур АднанПолузащитник
-
17 Онур СамедНападающий
-
11 Фрей КеримНападающий
-
Главный тренер: Пирло Андреа
История личных встреч
Касымпаша
Фатих Карагюмрюк
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
166.7%
33.3%
5 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
6 матчей
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
6
Голов в среднем за матч
3
2
Среднее время на гол
30
45
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
15
12
Голов в среднем за матч
2.5
2
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
36
45
Бомбардиры внутри турнира
Касымпаша
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Баокен Стефан
|4
|0.22
|Хадергьонай Флорент
|3 (3)
|0.17
|Фалл Мамаду
|2
|0.11
|Бен Уаннес Мортада
|2
|0.11
|Хайрадинович Харис
|2
|0.11
|Койта Бенгали-Фоде
|1
|0.06
|Эйссерик Валентин
|1
|0.06
|Целина Берсант
|1
|0.06
|Энгин Ахмет
|1
|0.06
|Чифтпынар Садик
|1
|0.06
|Петретта Рауль
|1
|0.06
|Донк Райан
|0
|0
|Кара Айтач
|0
|0
|Тирпан Микаэль
|0
|0
Фатих Карагюмрюк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Борини Фабио
|10 (1)
|0.56
|Диань Мбайе
|10 (2)
|0.56
|Куасси Жан
|3
|0.17
|Оздоев Магомед
|2
|0.11
|Бираски Давиде
|2
|0.11
|Rayyan Baniya
|2
|0.11
|Колли Эбрима
|1
|0.06
|Риччи Матео
|1
|0.06
|Дурсун Салих
|1
|0.06
|Колкер Стивен
|1
|0.06
|Фрей Керим
|1
|0.06
|Шукуров Отабек
|1
|0.06
|Дрешевич Ибрахим
|1
|0.06
|Кападжак Бурак
|1
|0.06
|Мерджан Левент
|1
|0.06
|Эркин Джанер
|0
|0
|Казим-Казим
|0
|0
Карточки
Касымпаша
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хайрадинович Харис
|6
|0
|Бен Уаннес Мортада
|6
|0
|Тирпан Микаэль
|5
|0
|Эйссерик Валентин
|4
|0
|Фалл Мамаду
|4
|0
|Петретта Рауль
|4
|0
|Баокен Стефан
|3
|0
|Чифтпынар Садик
|3
|0
|Койта Бенгали-Фоде
|2
|0
|Хадергьонай Флорент
|2
|0
|Энгин Ахмет
|2
|0
|Turgay Gemicibasi
|2
|0
|Hasan Yesilyurt
|0
|1
|Донк Райан
|1
|0
|Ташкиран Махмут
|1
|0
|Брума Джеффри
|1
|0
|Кара Айтач
|1
|0
|Сербест Таркан
|1
|0
|Целина Берсант
|1
|0
|Йылдырым Фейзи
|1
|0
|Граовац Даниэль
|1
|0
|Канполат Эрдем
|1
|0
|Yasin Oezcan
|1
|0
Фатих Карагюмрюк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шукуров Отабек
|6
|1
|Оздоев Магомед
|6
|0
|Борини Фабио
|6
|0
|Колли Эбрима
|4
|1
|Дурсун Салих
|4
|0
|Диань Мбайе
|4
|0
|Николас Лоуренс Анвон
|3
|0
|Угур Аднан
|1
|1
|Эркин Джанер
|2
|0
|Вивиано Эмильяно
|2
|0
|Дурмаз Джимми
|2
|0
|Бираски Давиде
|2
|0
|Казим-Казим
|1
|0
|Муса Ахмед
|1
|0
|Куасси Жан
|1
|0
|Шен Батухан
|1
|0
|Rayyan Baniya
|1
|0
Результаты матчей
Касымпаша
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Фатих Карагюмрюк
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
1
3
Волевые поражения
7
10
Касымпаша
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Фатих Карагюмрюк
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
9
8
Волевые поражения
4
19
Касымпаша
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)
Фатих Карагюмрюк
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
17% (3)
33% (6)
50% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
10
11
Волевые поражения
11
29
Голы по времени матча
Забито
13
17
6 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 2
10 Не забивали 11
1
8%
4
24%
1-15
2
15%
4
24%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
3
23%
4
24%
46-60
1
8%
3
18%
61-75
3
23%
2
12%
76-90
Пропущено
20
20
8 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
2
10%
3
15%
1-15
1
5%
3
15%
16-30
5
25%
5
25%
31-45
3
15%
2
10%
46-60
4
20%
3
15%
61-75
5
25%
4
20%
76-90
Забито
6
22
3 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 5
13 Не забивали 10
0
0%
4
18%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
6
27%
31-45
1
17%
4
18%
46-60
1
17%
3
14%
61-75
1
17%
5
23%
76-90
Пропущено
12
16
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
0
0%
1
6%
1-15
3
25%
4
25%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
2
17%
7
44%
61-75
5
42%
3
19%
76-90
Забито
19
39
9 В 1-м тайме 18
10 Во 2-м тайме 21
10 Забивали первыми 7
5 Не забивали 3
1
5%
8
21%
1-15
3
16%
4
10%
16-30
5
26%
6
15%
31-45
4
21%
8
21%
46-60
2
11%
6
15%
61-75
4
21%
7
18%
76-90
Пропущено
32
36
13 В 1-м тайме 16
19 Во 2-м тайме 20
7 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 14
2
6%
4
11%
1-15
4
13%
7
19%
16-30
7
22%
5
14%
31-45
3
9%
3
8%
46-60
6
19%
10
28%
61-75
10
31%
7
19%
76-90
Результаты последних матчей
Касымпаша
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Бешикташ - Касымпаша 2:1 Касымпаша - Аланьяспор 4:1 Истанбулспор - Касымпаша 2:1 Касымпаша - Сивасспор 1:2
Касымпаша - Умраниеспор 1:2 Трабзонспор - Касымпаша 1:1 Касымпаша - Хекимоглу Трабзон 6:1 Касымпаша - Анкарагюджю 1:1 Коньяспор - Касымпаша 1:1 Касымпаша - Кайсериспор 0:1 Касымпаша - Ичел Идманюрду 2:1 Касымпаша - Адана Демирспор 1:4 Трабзонспор - Касымпаша 0:0 Касымпаша - Газиантеп 1:0 Умраниеспор - Касымпаша 1:2 Касымпаша - Галатасарай 2:3 Антальяспор - Касымпаша 0:2 Касымпаша - Хатайспор 1:0 Гиресунспор - Касымпаша 1:0 Касымпаша - Фенербахче 0:6
Фатих Карагюмрюк
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Фатих Карагюмрюк - Коньяспор 3:3 Кайсериспор - Фатих Карагюмрюк 2:4 Фатих Карагюмрюк - Трабзонспор 4:1 Адана Демирспор - Фатих Карагюмрюк 2:1
Фатих Карагюмрюк - Ушакспор 3:0 Фатих Карагюмрюк - Газиантеп 3:3 Фатих Карагюмрюк - Киршехирспор 3:1 Антальяспор - Фатих Карагюмрюк 4:2 Фатих Карагюмрюк - Галатасарай 0:2 Умраниеспор - Фатих Карагюмрюк 1:3 Фатих Карагюмрюк - Хатайспор 3:0 Фенербахче - Фатих Карагюмрюк 5:4 Фатих Карагюмрюк - Истанбулспор 1:2 Истанбул Башакшехир - Фатих Карагюмрюк 0:0 Фатих Карагюмрюк - Гиресунспор 1:1 Сивасспор - Фатих Карагюмрюк 0:0 Фатих Карагюмрюк - Анкарагюджю 4:1 Бешикташ - Фатих Карагюмрюк 4:1 Фатих Карагюмрюк - Аланьяспор 2:4 Фатих Карагюмрюк - Аланьяспор 0:1
Результаты матчей
Касымпаша
Фатих Карагюмрюк
Точный счет
1:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:6
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
4:1
2 раза 22%
3:3
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
4
1 раз 10%
3
3 раза 33%
1
2 раза 22%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
Точный счет
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
0:0
2 раза 22%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
5:4
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
4
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Точный счет
1:0
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:6
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
2:4
2 раза 11%
3:3
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:4
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 44%
0
5 раз 28%
2
4 раза 22%
4
1 раз 6%
1
4 раза 22%
3
4 раза 22%
4
4 раза 22%
0
3 раза 17%
2
3 раза 17%
Тоталы голов в матче
Касымпаша
Фатих Карагюмрюк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
81
37
63
19
54
19
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
72
26
54
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
135
Больше Меньше
153
513
117
117
810
117
414
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу Турции
|Фенербахче
|Валенсия Эннер
|13 (4)
|Фатих Карагюмрюк
|Борини Фабио
|10 (6)
|Фатих Карагюмрюк
|Диань Мбайе
|10 (3)
|Антальяспор
|Райт Хаджи
|10
|Бешикташ
|Вегхорст Ваут
|8 (4)
|Коньяспор
|Демирбаг Адиль
|1 7
|Истанбул Башакшехир
|Ндайишимийе Юссуф
|8
|Фатих Карагюмрюк
|Шукуров Отабек
|1 6
|Истанбулспор
|Рроца Эдуарт
|1 6
|Адана Демирспор
|Ракицкий Ярослав
|2 4