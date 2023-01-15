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  4. Суперлига 2022-2023

Турция: Суперлига
2022-2023

Тур: 19. Стадион: .
Касымпаша
2:2
Конец матча
Фатих Карагюмрюк
0'
1:0
30' Пенальти
Хадергьонай Флорент
1:1
51' Гол
Дрешевич Ибрахим
60' Желтая карточка
Тирпан Микаэль
1:2
61' Гол
Борини Фабио
65' Желтая карточка
Граовац Даниэль
77' Желтая карточка
Колли Эбрима
89' Желтая карточка
Баокен Стефан
90' Желтая карточка
Угур Аднан
2:2
90' Гол
Баокен Стефан
90'+15
22
Канполат
Эрдем
94
Хадергьонай
Флорент
6
Граовац
Даниэль
4
Донк
Райан
58
Yasin
Oezcan
24
Тирпан
Микаэль
12
Бен
Уаннес
Мортада
10
Хайрадинович
Харис
17
Энгин
Ахмет
13
Эйссерик
Валентин
19
Баокен
Стефан
1
Шен
Батухан
4
Бираски
Давиде
99
Rayyan
Baniya
5
Дрешевич
Ибрахим
18
Мерджан
Левент
27
Оздоев
Магомед
8
Риччи
Матео
29
Шукуров
Отабек
19
Колли
Эбрима
13
Казим-Казим
16
Борини
Фабио
Касымпаша
4-1-4-1
Фатих Карагюмрюк
4-3-3

История личных встреч

Касымпаша
Фатих Карагюмрюк

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

166.7%
33.3%
5 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

6 матчей

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

С
3:2
С
1:3
ТМК
5:1
С
3:2
С
1:1
КТ
2:3

Голы

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

3
2

Среднее время на гол

30
45

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

15
12

Голов в среднем за матч

2.5
2

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

36
45

Бомбардиры внутри турнира

Касымпаша
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Баокен Стефан 4 0.22
Хадергьонай Флорент 3 (3) 0.17
Фалл Мамаду 2 0.11
Бен Уаннес Мортада 2 0.11
Хайрадинович Харис 2 0.11
Койта Бенгали-Фоде 1 0.06
Эйссерик Валентин 1 0.06
Целина Берсант 1 0.06
Энгин Ахмет 1 0.06
Чифтпынар Садик 1 0.06
Петретта Рауль 1 0.06
Донк Райан 0 0
Кара Айтач 0 0
Тирпан Микаэль 0 0
Фатих Карагюмрюк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Борини Фабио 10 (1) 0.56
Диань Мбайе 10 (2) 0.56
Куасси Жан 3 0.17
Оздоев Магомед 2 0.11
Бираски Давиде 2 0.11
Rayyan Baniya 2 0.11
Колли Эбрима 1 0.06
Риччи Матео 1 0.06
Дурсун Салих 1 0.06
Колкер Стивен 1 0.06
Фрей Керим 1 0.06
Шукуров Отабек 1 0.06
Дрешевич Ибрахим 1 0.06
Кападжак Бурак 1 0.06
Мерджан Левент 1 0.06
Эркин Джанер 0 0
Казим-Казим 0 0

Карточки

Касымпаша
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хайрадинович Харис 6 0
Бен Уаннес Мортада 6 0
Тирпан Микаэль 5 0
Эйссерик Валентин 4 0
Фалл Мамаду 4 0
Петретта Рауль 4 0
Баокен Стефан 3 0
Чифтпынар Садик 3 0
Койта Бенгали-Фоде 2 0
Хадергьонай Флорент 2 0
Энгин Ахмет 2 0
Turgay Gemicibasi 2 0
Hasan Yesilyurt 0 1
Донк Райан 1 0
Ташкиран Махмут 1 0
Брума Джеффри 1 0
Кара Айтач 1 0
Сербест Таркан 1 0
Целина Берсант 1 0
Йылдырым Фейзи 1 0
Граовац Даниэль 1 0
Канполат Эрдем 1 0
Yasin Oezcan 1 0
Фатих Карагюмрюк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шукуров Отабек 6 1
Оздоев Магомед 6 0
Борини Фабио 6 0
Колли Эбрима 4 1
Дурсун Салих 4 0
Диань Мбайе 4 0
Николас Лоуренс Анвон 3 0
Угур Аднан 1 1
Эркин Джанер 2 0
Вивиано Эмильяно 2 0
Дурмаз Джимми 2 0
Бираски Давиде 2 0
Казим-Казим 1 0
Муса Ахмед 1 0
Куасси Жан 1 0
Шен Батухан 1 0
Rayyan Baniya 1 0

Результаты матчей

Касымпаша
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Фатих Карагюмрюк
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
3

Волевые поражения

7
10
Касымпаша
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Фатих Карагюмрюк
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

9
8

Волевые поражения

4
19
Касымпаша
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)
Фатих Карагюмрюк
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
17% (3)
33% (6)
50% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

10
11

Волевые поражения

11
29

Голы по времени матча

Забито

13
17
6 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 2
10 Не забивали 11
1
8%
4
24%
1-15
2
15%
4
24%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
3
23%
4
24%
46-60
1
8%
3
18%
61-75
3
23%
2
12%
76-90

Пропущено

20
20
8 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
2
10%
3
15%
1-15
1
5%
3
15%
16-30
5
25%
5
25%
31-45
3
15%
2
10%
46-60
4
20%
3
15%
61-75
5
25%
4
20%
76-90

Забито

6
22
3 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 5
13 Не забивали 10
0
0%
4
18%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
6
27%
31-45
1
17%
4
18%
46-60
1
17%
3
14%
61-75
1
17%
5
23%
76-90

Пропущено

12
16
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
0
0%
1
6%
1-15
3
25%
4
25%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
2
17%
7
44%
61-75
5
42%
3
19%
76-90

Забито

19
39
9 В 1-м тайме 18
10 Во 2-м тайме 21
10 Забивали первыми 7
5 Не забивали 3
1
5%
8
21%
1-15
3
16%
4
10%
16-30
5
26%
6
15%
31-45
4
21%
8
21%
46-60
2
11%
6
15%
61-75
4
21%
7
18%
76-90

Пропущено

32
36
13 В 1-м тайме 16
19 Во 2-м тайме 20
7 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 14
2
6%
4
11%
1-15
4
13%
7
19%
16-30
7
22%
5
14%
31-45
3
9%
3
8%
46-60
6
19%
10
28%
61-75
10
31%
7
19%
76-90

Результаты последних матчей

Касымпаша
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Бешикташ - Касымпаша 2:1 Касымпаша - Аланьяспор 4:1 Истанбулспор - Касымпаша 2:1 Касымпаша - Сивасспор 1:2
Касымпаша - Умраниеспор 1:2 Трабзонспор - Касымпаша 1:1 Касымпаша - Хекимоглу Трабзон 6:1 Касымпаша - Анкарагюджю 1:1 Коньяспор - Касымпаша 1:1 Касымпаша - Кайсериспор 0:1 Касымпаша - Ичел Идманюрду 2:1 Касымпаша - Адана Демирспор 1:4 Трабзонспор - Касымпаша 0:0 Касымпаша - Газиантеп 1:0 Умраниеспор - Касымпаша 1:2 Касымпаша - Галатасарай 2:3 Антальяспор - Касымпаша 0:2 Касымпаша - Хатайспор 1:0 Гиресунспор - Касымпаша 1:0 Касымпаша - Фенербахче 0:6
Фатих Карагюмрюк
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Фатих Карагюмрюк - Коньяспор 3:3 Кайсериспор - Фатих Карагюмрюк 2:4 Фатих Карагюмрюк - Трабзонспор 4:1 Адана Демирспор - Фатих Карагюмрюк 2:1
Фатих Карагюмрюк - Ушакспор 3:0 Фатих Карагюмрюк - Газиантеп 3:3 Фатих Карагюмрюк - Киршехирспор 3:1 Антальяспор - Фатих Карагюмрюк 4:2 Фатих Карагюмрюк - Галатасарай 0:2 Умраниеспор - Фатих Карагюмрюк 1:3 Фатих Карагюмрюк - Хатайспор 3:0 Фенербахче - Фатих Карагюмрюк 5:4 Фатих Карагюмрюк - Истанбулспор 1:2 Истанбул Башакшехир - Фатих Карагюмрюк 0:0 Фатих Карагюмрюк - Гиресунспор 1:1 Сивасспор - Фатих Карагюмрюк 0:0 Фатих Карагюмрюк - Анкарагюджю 4:1 Бешикташ - Фатих Карагюмрюк 4:1 Фатих Карагюмрюк - Аланьяспор 2:4 Фатих Карагюмрюк - Аланьяспор 0:1

Результаты матчей

Касымпаша
Фатих Карагюмрюк

Точный счет

1:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:6
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
4:1
2 раза 22%
3:3
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
4
1 раз 10%
3
3 раза 33%
1
2 раза 22%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%

Точный счет

2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
0:0
2 раза 22%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
5:4
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
4
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Точный счет

1:0
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:6
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
2:4
2 раза 11%
3:3
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:4
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 44%
0
5 раз 28%
2
4 раза 22%
4
1 раз 6%
1
4 раза 22%
3
4 раза 22%
4
4 раза 22%
0
3 раза 17%
2
3 раза 17%

Тоталы голов в матче

Касымпаша
Фатих Карагюмрюк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
8
1
3
7
1.5
6
3
1
9
2.5
5
4
1
9
3.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
7
2
2
6
1.5
5
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
5
0.5
Больше Меньше
15
3
5
13
1.5
11
7
1
17
2.5
8
10
1
17
3.5
4
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 18 13 3 2 36 - 13 42
2.
Фенербахче
 17 11 2 4 42 - 20 35
3.
Истанбул Башакшехир
 18 10 4 4 27 - 19 34
4.
Адана Демирспор
 18 9 6 3 36 - 19 33
5.
Трабзонспор
 18 9 5 4 26 - 25 32
6.
Бешикташ
 17 9 5 3 32 - 21 32
7.
Коньяспор
 18 6 9 3 24 - 18 27
8.
Кайсериспор
 18 8 2 8 28 - 25 26
9.
Аланьяспор
 18 6 6 6 30 - 31 24
10.
Фатих Карагюмрюк
 18 5 6 7 38 - 37 21
11.
Гиресунспор
 18 5 5 8 18 - 28 20
12.
Анкарагюджю
 18 5 4 9 23 - 29 19
13.
Касымпаша
 18 5 4 9 20 - 31 19
14.
Газиантеп
 17 4 7 6 23 - 24 19
15.
Антальяспор
 17 5 3 9 22 - 29 18
16.
Хатайспор
 18 4 5 9 15 - 33 17
17.
Истанбулспор
 18 4 3 11 18 - 36 15
18.
Сивасспор
 18 3 6 9 19 - 28 15
19.
Умраниеспор
 18 3 5 10 21 - 32 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 10 7 1 2 26 - 14 22
2.
Истанбул Башакшехир
 10 7 1 2 17 - 11 22
3.
Трабзонспор
 9 6 3 0 13 - 4 21
4.
Бешикташ
 9 6 2 1 18 - 8 20
5.
Адана Демирспор
 8 6 2 0 19 - 5 20
6.
Галатасарай
 8 6 1 1 16 - 8 19
7.
Аланьяспор
 9 5 3 1 19 - 9 18
8.
Кайсериспор
 9 5 1 3 17 - 12 16
9.
Коньяспор
 9 3 4 2 9 - 8 13
10.
Фатих Карагюмрюк
 9 3 3 3 21 - 17 12
11.
Анкарагюджю
 9 3 2 4 13 - 14 11
12.
Касымпаша
 10 3 2 5 13 - 20 11
13.
Антальяспор
 10 3 2 5 15 - 18 11
14.
Гиресунспор
 8 3 1 4 9 - 10 10
15.
Газиантеп
 7 2 4 1 11 - 8 10
16.
Хатайспор
 8 2 4 2 9 - 12 10
17.
Сивасспор
 9 1 5 3 10 - 11 8
18.
Истанбулспор
 8 1 2 5 8 - 18 5
19.
Умраниеспор
 10 1 2 7 10 - 18 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 10 7 2 1 20 - 5 23
2.
Коньяспор
 9 3 5 1 15 - 10 14
3.
Фенербахче
 7 4 1 2 16 - 6 13
4.
Адана Демирспор
 10 3 4 3 17 - 14 13
5.
Истанбул Башакшехир
 8 3 3 2 10 - 8 12
6.
Бешикташ
 8 3 3 2 14 - 13 12
7.
Трабзонспор
 9 3 2 4 13 - 21 11
8.
Кайсериспор
 9 3 1 5 11 - 13 10
9.
Гиресунспор
 10 2 4 4 9 - 18 10
10.
Истанбулспор
 10 3 1 6 10 - 18 10
11.
Газиантеп
 10 2 3 5 12 - 16 9
12.
Фатих Карагюмрюк
 9 2 3 4 17 - 20 9
13.
Умраниеспор
 8 2 3 3 11 - 14 9
14.
Анкарагюджю
 9 2 2 5 10 - 15 8
15.
Касымпаша
 8 2 2 4 7 - 11 8
16.
Антальяспор
 7 2 1 4 7 - 11 7
17.
Хатайспор
 10 2 1 7 6 - 21 7
18.
Сивасспор
 9 2 1 6 9 - 17 7
19.
Аланьяспор
 9 1 3 5 11 - 22 6
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу Турции

Топ бомбардиров
Фенербахче Валенсия Эннер 13 (4)
Фатих Карагюмрюк Борини Фабио 10 (6)
Фатих Карагюмрюк Диань Мбайе 10 (3)
Антальяспор Райт Хаджи 10
Бешикташ Вегхорст Ваут 8 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Коньяспор Демирбаг Адиль 1 7
Истанбул Башакшехир Ндайишимийе Юссуф 8
Фатих Карагюмрюк Шукуров Отабек 1 6
Истанбулспор Рроца Эдуарт 1 6
Адана Демирспор Ракицкий Ярослав 2 4
Весь список
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