Тур: 19. Стадион: Umraniye Belediyesi Sehir Stadium.
0:2
Перерыв
0'
5' Желтая карточкаEmeka Eze2
12' Желтая карточкаТопали Етмир
0:0
12' Не забитый пенальтиАнтонио Мрсич
28' Желтая карточкаРроца Эдуарт
0:1
30' ГолЭтеми Вален
42' Желтая карточкаЙылмаз Картал
45' Желтая карточкаПопов Страхил
0:2
45' ГолMelih Kabasakal
Ход матча
5'
12'
12'
0:0
28'
30'
0:1
42'
45'
45'
0:2
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 2
-
5 Угловые 1
-
1 Офсайды 2
-
5 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
66 Владение мячом, % 34
Прогноз на матч от Liveresult
16
Атасаяр
Онур
18
Найир
Умут
11
Айик
Онур
23
Okan
Erdogan
10
Рроца
Эдуарт
98
Топали
Етмир
27
Этеми
Вален
90
Emeka
Eze2
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Атасаяр ОнурЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Найир УмутНападающий
-
11 Айик ОнурНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Авуну ДюрельПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Реджеп Учар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Okan ErdoganЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Рроца ЭдуартПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Топали ЕтмирПолузащитник
-
27 Этеми ВаленПолузащитник
-
90 Emeka Eze2Нападающий
- Запасные игроки
-
88 Мехремич АдиЗащитник
- Защитник
-
66 Яшар АлиЗащитник
-
12 Ба МахамадуПолузащитник
-
11 Aldin CajicПолузащитник
-
77 Kagan BagisПолузащитник
-
59 Alp Arda
-
-
18 Vefa Temel
-
Главный тренер: Fatih Tekke
История личных встреч
Умраниеспор
Истанбулспор
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 7 побед
12 матчей
41.7%
8.3%
50%
5 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
33.3%
41.7%
25%
4 победы 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
8.3%
58.4%
4 победы 1 ничья 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
9
Голов в среднем за матч
1.33
1.5
Среднее время на гол
67
60
Всего голов
8
9
Голов в среднем за матч
1.33
1.5
Среднее время на гол
67
60
Всего голов
16
18
Голов в среднем за матч
1.33
1.5
Тотал матчей
2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
67
60
Бомбардиры внутри турнира
Умраниеспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Найир Умут
|6 (1)
|0.33
|Авуну Дюрель
|5
|0.28
|Антонио Мрсич
|5 (3)
|0.28
|Глумац Томислав
|2
|0.11
|Дель Валье Йонатан
|1
|0.06
|Жералду Бартоломеу
|1
|0.06
|Георге Валентин
|1
|0.06
|Леняни Эрмир
|0
|0
|Сакей Айзаак
|0
|0
|Огуз Гурбулак
|0
|0
|Попов Страхил
|0
|0
|Атасаяр Онур
|0
|0
Истанбулспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Этеми Вален
|7 (1)
|0.39
|Топали Етмир
|4
|0.22
|Emir Gultekin
|1
|0.06
|Мехремич Ади
|1
|0.06
|Melih Kabasakal
|1
|0.06
|Mehmet Yesil III
|1
|0.06
|Рроца Эдуарт
|1
|0.06
|Яшар Али
|1
|0.06
|Muammer Sarikaya
|0
|0
|Okan Erdogan
|0
|0
Карточки
Умраниеспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сакей Айзаак
|6
|0
|Глумац Томислав
|3
|1
|Жералду Бартоломеу
|4
|0
|Серкан Гёксу
|4
|0
|Огуз Гурбулак
|4
|0
|Георге Валентин
|3
|0
|Аллисон
|1
|1
|Дель Валье Йонатан
|2
|0
|Айик Онур
|2
|0
|Атасаяр Онур
|2
|0
|Антонио Мрсич
|1
|0
|Попов Страхил
|1
|0
|Нефиз Эмре
|1
|0
|Найир Умут
|1
|0
|Авуну Дюрель
|1
|0
|Йылмаз Картал
|1
|0
|Йылмаз Мерт
|1
|0
|Беттаеб Адель
|1
|0
|Гагнидзе Ника
|1
|0
Истанбулспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рроца Эдуарт
|6
|1
|Ibrahim Yilmaz
|4
|0
|Mehmet Yesil III
|3
|0
|Tuncer Duhan Aksu
|3
|0
|Этеми Вален
|3
|0
|Muammer Sarikaya
|3
|0
|Мехремич Ади
|1
|1
|Абазай Кристал
|1
|1
|Эберт Патрик
|2
|0
|Йенсен Давид
|2
|0
|Melih Kabasakal
|2
|0
|Okan Erdogan
|2
|0
|Топали Етмир
|2
|0
|Michael Ologo
|2
|0
|Язган Ферхат
|1
|0
|Бербер Огузхан
|1
|0
|Emeka Eze2
|1
|0
|Яшар Али
|1
|0
|Emir Gultekin
|1
|0
Результаты матчей
Умраниеспор
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Истанбулспор
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
88% (7)
13% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
7
5
Умраниеспор
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Истанбулспор
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
7
13
Волевые поражения
9
4
Умраниеспор
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
29% (5)
59% (10)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
41% (7)
47% (8)
Истанбулспор
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
8
14
Волевые поражения
16
9
Голы по времени матча
Забито
10
8
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
11 Не забивали 11
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
2
25%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
1
13%
46-60
2
20%
3
38%
61-75
1
10%
2
25%
76-90
Пропущено
16
18
5 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
2
13%
2
11%
1-15
2
13%
2
11%
16-30
1
6%
4
22%
31-45
6
38%
4
22%
46-60
1
6%
1
6%
61-75
4
25%
5
28%
76-90
Забито
11
8
4 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 0
11 Не забивали 11
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
1
13%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
2
18%
3
38%
46-60
2
18%
1
13%
61-75
3
27%
3
38%
76-90
Пропущено
14
18
8 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 8
3
21%
1
6%
1-15
1
7%
7
39%
16-30
4
29%
4
22%
31-45
3
21%
1
6%
46-60
1
7%
1
6%
61-75
2
14%
4
22%
76-90
Забито
21
16
9 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
2
10%
0
0%
1-15
4
19%
3
19%
16-30
3
14%
0
0%
31-45
4
19%
4
25%
46-60
4
19%
4
25%
61-75
4
19%
5
31%
76-90
Пропущено
30
36
13 В 1-м тайме 20
17 Во 2-м тайме 16
13 Пропускали первыми 13
16 Не пропускали 16
5
17%
3
8%
1-15
3
10%
9
25%
16-30
5
17%
8
22%
31-45
9
30%
5
14%
46-60
2
7%
2
6%
61-75
6
20%
9
25%
76-90
Результаты последних матчей
Умраниеспор
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Гиресунспор - Умраниеспор 0:1 Умраниеспор - Хатайспор 2:2 Анкарагюджю - Умраниеспор 1:2 Умраниеспор - Истанбул Башакшехир 1:3
Касымпаша - Умраниеспор 1:2 Партизани - Умраниеспор 2:2 Сивасспор - Умраниеспор 2:2 Умраниеспор - Эфелер 09 4:0 Умраниеспор - Аланьяспор 3:1 Бешикташ - Умраниеспор 5:2 Умраниеспор - Фатих Карагюмрюк 1:3 Умраниеспор - Кайсериспор 2:2 Коньяспор - Умраниеспор 1:0 Умраниеспор - Касымпаша 1:2 Газиантеп - Умраниеспор 1:1 Умраниеспор - Трабзонспор 0:1 Адана Демирспор - Умраниеспор 1:0 Умраниеспор - Галатасарай 0:1 Умраниеспор - Антальяспор 0:1 Фенербахче - Умраниеспор 3:3
Истанбулспор
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Истанбулспор - Газиантеп 1:1 Адана Демирспор - Истанбулспор 6:0 Истанбулспор - Касымпаша 2:1 Галатасарай - Истанбулспор 2:1
Фенербахче - Истанбулспор 3:1 Бешикташ - Истанбулспор 4:0 Истанбулспор - Хатайспор 0:1 Истанбулспор - Этимесгут 3:2 Гиресунспор - Истанбулспор 3:2 Истанбулспор - Фенербахче 2:5 Антальяспор - Истанбулспор 2:1 Истанбул Башакшехир - Истанбулспор 2:0 Истанбулспор - Анкарагюджю 1:2 Фатих Карагюмрюк - Истанбулспор 1:2 Галатасарай - Истанбулспор 2:1 Истанбулспор - Бешикташ 2:2 Сивасспор - Истанбулспор 1:1 Аланьяспор - Истанбулспор 0:1 Истанбулспор - Коньяспор 0:4 Кайсериспор - Истанбулспор 1:0
Результаты матчей
Умраниеспор
Истанбулспор
Точный счет
0:1
3 раза 33%
1:3
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:5
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
Точный счет
1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
6:0
1 раз 11%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
Точный счет
0:1
4 раза 24%
2:2
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
1:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
2:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
5 раз 29%
1
5 раз 29%
2
5 раз 29%
3
2 раза 12%
0
6 раз 35%
1
6 раз 35%
2
5 раз 29%
Тоталы голов в матче
Умраниеспор
Истанбулспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
53
36
35
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
63
44
27
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
116
710
512
215
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|13
|3
|2
|36 - 13
|42
|2.
|17
|11
|2
|4
|42 - 20
|35
|3.
|18
|10
|4
|4
|27 - 19
|34
|4.
|18
|9
|6
|3
|36 - 19
|33
|5.
|18
|9
|5
|4
|26 - 25
|32
|6.
|17
|9
|5
|3
|32 - 21
|32
|7.
|18
|6
|9
|3
|24 - 18
|27
|8.
|18
|8
|2
|8
|28 - 25
|26
|9.
|18
|6
|6
|6
|30 - 31
|24
|10.
|18
|5
|5
|8
|18 - 28
|20
|11.
|17
|5
|5
|7
|36 - 35
|20
|12.
|17
|4
|7
|6
|23 - 24
|19
|13.
|18
|5
|4
|9
|23 - 29
|19
|14.
|17
|5
|3
|9
|18 - 29
|18
|15.
|17
|5
|3
|9
|22 - 29
|18
|16.
|18
|4
|5
|9
|15 - 33
|17
|17.
|2:0
|18
|4
|3
|11
|18 - 36
|15
|18.
|18
|3
|6
|9
|19 - 28
|15
|19.
|0:2
|18
|3
|5
|10
|21 - 32
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|7
|1
|2
|26 - 14
|22
|2.
|10
|7
|1
|2
|17 - 11
|22
|3.
|9
|6
|3
|0
|13 - 4
|21
|4.
|9
|6
|2
|1
|18 - 8
|20
|5.
|8
|6
|2
|0
|19 - 5
|20
|6.
|8
|6
|1
|1
|16 - 8
|19
|7.
|9
|5
|3
|1
|19 - 9
|18
|8.
|9
|5
|1
|3
|17 - 12
|16
|9.
|9
|3
|4
|2
|9 - 8
|13
|10.
|9
|3
|3
|3
|21 - 17
|12
|11.
|9
|3
|2
|4
|13 - 14
|11
|12.
|10
|3
|2
|5
|15 - 18
|11
|13.
|8
|3
|1
|4
|9 - 10
|10
|14.
|9
|3
|1
|5
|11 - 18
|10
|15.
|7
|2
|4
|1
|11 - 8
|10
|16.
|8
|2
|4
|2
|9 - 12
|10
|17.
|9
|1
|5
|3
|10 - 11
|8
|18.
|2:0
|8
|1
|2
|5
|8 - 18
|5
|19.
|0:2
|10
|1
|2
|7
|10 - 18
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|7
|2
|1
|20 - 5
|23
|2.
|9
|3
|5
|1
|15 - 10
|14
|3.
|7
|4
|1
|2
|16 - 6
|13
|4.
|10
|3
|4
|3
|17 - 14
|13
|5.
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|6.
|8
|3
|3
|2
|14 - 13
|12
|7.
|9
|3
|2
|4
|13 - 21
|11
|8.
|9
|3
|1
|5
|11 - 13
|10
|9.
|10
|2
|4
|4
|9 - 18
|10
|10.
|2:0
|10
|3
|1
|6
|10 - 18
|10
|11.
|0:2
|8
|2
|3
|3
|11 - 14
|9
|12.
|10
|2
|3
|5
|12 - 16
|9
|13.
|8
|2
|2
|4
|15 - 18
|8
|14.
|9
|2
|2
|5
|10 - 15
|8
|15.
|8
|2
|2
|4
|7 - 11
|8
|16.
|7
|2
|1
|4
|7 - 11
|7
|17.
|10
|2
|1
|7
|6 - 21
|7
|18.
|9
|2
|1
|6
|9 - 17
|7
|19.
|9
|1
|3
|5
|11 - 22
|6
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу Турции
|Фенербахче
|Валенсия Эннер
|13 (4)
|Фатих Карагюмрюк
|Диань Мбайе
|10 (3)
|Антальяспор
|Райт Хаджи
|10
|Фатих Карагюмрюк
|Борини Фабио
|9 (6)
|Бешикташ
|Вегхорст Ваут
|8 (4)
|Коньяспор
|Демирбаг Адиль
|1 7
|Истанбул Башакшехир
|Ндайишимийе Юссуф
|8
|Фатих Карагюмрюк
|Шукуров Отабек
|1 6
|Истанбулспор
|Рроца Эдуарт
|1 6
|Адана Демирспор
|Ракицкий Ярослав
|2 4