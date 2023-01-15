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Турция: Суперлига
2022-2023

Тур: 19. Стадион: .
Умраниеспор
0:2
Перерыв
Истанбулспор
0'
5' Желтая карточка
Emeka Eze2
12' Желтая карточка
Топали Етмир
0:0
12' Не забитый пенальти
Антонио Мрсич
28' Желтая карточка
Рроца Эдуарт
0:1
30' Гол
Этеми Вален
42' Желтая карточка
Йылмаз Картал
45' Желтая карточка
Попов Страхил
0:2
45' Гол
Melih Kabasakal

Ход матча

5'
 
Emeka Eze2
12'
 
Топали Етмир
12'
Антонио Мрсич
0:0
28'
 
Рроца Эдуарт
30'
0:1
Этеми Вален
(Топали Етмир)
42'
Йылмаз Картал
 
45'
Попов Страхил
 
45'
0:2
Melih Kabasakal
(Этеми Вален)

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 1
  • 1 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 66 Владение мячом, % 34
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Умраниеспор
Ничья
Истанбулспор
2.17
6.60
3.35
Все Коэффициенты
1
Кырынтылы
Серкан
90
Попов
Страхил
5
Сакей
Айзаак
44
Глумац
Томислав
16
Атасаяр
Онур
8
Серкан
Гёксу
41
Йылмаз
Картал
39
Антонио
Мрсич
29
Жералду
Бартоломеу
18
Найир
Умут
11
Айик
Онур
1
Йенсен
Давид
21
Дахени
Демиако
23
Okan
Erdogan
4
Mehmet
Yesil
III
3
Tuncer
Duhan
Aksu
10
Рроца
Эдуарт
57
Melih
Kabasakal
19
Emir
Gultekin
98
Топали
Етмир
27
Этеми
Вален
90
Emeka
Eze2
Умраниеспор
4-3-3
Истанбулспор
4-2-3-1

История личных встреч

Умраниеспор
Истанбулспор

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 7 побед

12 матчей

41.7%
8.3%
50%
5 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

33.3%
41.7%
25%
4 победы 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
8.3%
58.4%
4 победы 1 ничья 7 побед

История матчей

ПЛТ
1:0
ПЛТ
2:0
ПЛТ
2:3
ПЛТ
1:3
ПЛТ
2:1
ПЛТ
2:1
ПЛТ
1:3
ПЛТ
1:1
ПЛТ
2:1
ПЛТ
1:0
ВЛ
0:3
ВЛ
1:2

Голы

Всего голов

8
9

Голов в среднем за матч

1.33
1.5

Среднее время на гол

67
60

Всего голов

8
9

Голов в среднем за матч

1.33
1.5

Среднее время на гол

67
60

Всего голов

16
18

Голов в среднем за матч

1.33
1.5

Тотал матчей

2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

67
60

Бомбардиры внутри турнира

Умраниеспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Найир Умут 6 (1) 0.33
Авуну Дюрель 5 0.28
Антонио Мрсич 5 (3) 0.28
Глумац Томислав 2 0.11
Дель Валье Йонатан 1 0.06
Жералду Бартоломеу 1 0.06
Георге Валентин 1 0.06
Леняни Эрмир 0 0
Сакей Айзаак 0 0
Огуз Гурбулак 0 0
Попов Страхил 0 0
Атасаяр Онур 0 0
Истанбулспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Этеми Вален 7 (1) 0.39
Топали Етмир 4 0.22
Emir Gultekin 1 0.06
Мехремич Ади 1 0.06
Melih Kabasakal 1 0.06
Mehmet Yesil III 1 0.06
Рроца Эдуарт 1 0.06
Яшар Али 1 0.06
Muammer Sarikaya 0 0
Okan Erdogan 0 0

Карточки

Умраниеспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сакей Айзаак 6 0
Глумац Томислав 3 1
Жералду Бартоломеу 4 0
Серкан Гёксу 4 0
Огуз Гурбулак 4 0
Георге Валентин 3 0
Аллисон 1 1
Дель Валье Йонатан 2 0
Айик Онур 2 0
Атасаяр Онур 2 0
Антонио Мрсич 1 0
Попов Страхил 1 0
Нефиз Эмре 1 0
Найир Умут 1 0
Авуну Дюрель 1 0
Йылмаз Картал 1 0
Йылмаз Мерт 1 0
Беттаеб Адель 1 0
Гагнидзе Ника 1 0
Истанбулспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рроца Эдуарт 6 1
Ibrahim Yilmaz 4 0
Mehmet Yesil III 3 0
Tuncer Duhan Aksu 3 0
Этеми Вален 3 0
Muammer Sarikaya 3 0
Мехремич Ади 1 1
Абазай Кристал 1 1
Эберт Патрик 2 0
Йенсен Давид 2 0
Melih Kabasakal 2 0
Okan Erdogan 2 0
Топали Етмир 2 0
Michael Ologo 2 0
Язган Ферхат 1 0
Бербер Огузхан 1 0
Emeka Eze2 1 0
Яшар Али 1 0
Emir Gultekin 1 0

Результаты матчей

Умраниеспор
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Истанбулспор
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
88% (7)
13% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

7
5
Умраниеспор
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Истанбулспор
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

7
13

Волевые поражения

9
4
Умраниеспор
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
29% (5)
59% (10)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
41% (7)
47% (8)
Истанбулспор
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

8
14

Волевые поражения

16
9

Голы по времени матча

Забито

10
8
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
11 Не забивали 11
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
2
25%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
1
13%
46-60
2
20%
3
38%
61-75
1
10%
2
25%
76-90

Пропущено

16
18
5 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
2
13%
2
11%
1-15
2
13%
2
11%
16-30
1
6%
4
22%
31-45
6
38%
4
22%
46-60
1
6%
1
6%
61-75
4
25%
5
28%
76-90

Забито

11
8
4 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 0
11 Не забивали 11
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
1
13%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
2
18%
3
38%
46-60
2
18%
1
13%
61-75
3
27%
3
38%
76-90

Пропущено

14
18
8 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 8
3
21%
1
6%
1-15
1
7%
7
39%
16-30
4
29%
4
22%
31-45
3
21%
1
6%
46-60
1
7%
1
6%
61-75
2
14%
4
22%
76-90

Забито

21
16
9 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
2
10%
0
0%
1-15
4
19%
3
19%
16-30
3
14%
0
0%
31-45
4
19%
4
25%
46-60
4
19%
4
25%
61-75
4
19%
5
31%
76-90

Пропущено

30
36
13 В 1-м тайме 20
17 Во 2-м тайме 16
13 Пропускали первыми 13
16 Не пропускали 16
5
17%
3
8%
1-15
3
10%
9
25%
16-30
5
17%
8
22%
31-45
9
30%
5
14%
46-60
2
7%
2
6%
61-75
6
20%
9
25%
76-90

Результаты последних матчей

Умраниеспор
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Гиресунспор - Умраниеспор 0:1 Умраниеспор - Хатайспор 2:2 Анкарагюджю - Умраниеспор 1:2 Умраниеспор - Истанбул Башакшехир 1:3
Касымпаша - Умраниеспор 1:2 Партизани - Умраниеспор 2:2 Сивасспор - Умраниеспор 2:2 Умраниеспор - Эфелер 09 4:0 Умраниеспор - Аланьяспор 3:1 Бешикташ - Умраниеспор 5:2 Умраниеспор - Фатих Карагюмрюк 1:3 Умраниеспор - Кайсериспор 2:2 Коньяспор - Умраниеспор 1:0 Умраниеспор - Касымпаша 1:2 Газиантеп - Умраниеспор 1:1 Умраниеспор - Трабзонспор 0:1 Адана Демирспор - Умраниеспор 1:0 Умраниеспор - Галатасарай 0:1 Умраниеспор - Антальяспор 0:1 Фенербахче - Умраниеспор 3:3
Истанбулспор
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Истанбулспор - Газиантеп 1:1 Адана Демирспор - Истанбулспор 6:0 Истанбулспор - Касымпаша 2:1 Галатасарай - Истанбулспор 2:1
Фенербахче - Истанбулспор 3:1 Бешикташ - Истанбулспор 4:0 Истанбулспор - Хатайспор 0:1 Истанбулспор - Этимесгут 3:2 Гиресунспор - Истанбулспор 3:2 Истанбулспор - Фенербахче 2:5 Антальяспор - Истанбулспор 2:1 Истанбул Башакшехир - Истанбулспор 2:0 Истанбулспор - Анкарагюджю 1:2 Фатих Карагюмрюк - Истанбулспор 1:2 Галатасарай - Истанбулспор 2:1 Истанбулспор - Бешикташ 2:2 Сивасспор - Истанбулспор 1:1 Аланьяспор - Истанбулспор 0:1 Истанбулспор - Коньяспор 0:4 Кайсериспор - Истанбулспор 1:0

Результаты матчей

Умраниеспор
Истанбулспор

Точный счет

0:1
3 раза 33%
1:3
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:5
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
6:0
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%

Точный счет

0:1
4 раза 24%
2:2
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
1:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
2:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
5 раз 29%
1
5 раз 29%
2
5 раз 29%
3
2 раза 12%
0
6 раз 35%
1
6 раз 35%
2
5 раз 29%

Тоталы голов в матче

Умраниеспор
Истанбулспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
5
3
3
6
1.5
3
5
1
8
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
6
3
4
4
1.5
2
7
1
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
11
6
7
10
1.5
5
12
2
15
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 18 13 3 2 36 - 13 42
2.
Фенербахче
 17 11 2 4 42 - 20 35
3.
Истанбул Башакшехир
 18 10 4 4 27 - 19 34
4.
Адана Демирспор
 18 9 6 3 36 - 19 33
5.
Трабзонспор
 18 9 5 4 26 - 25 32
6.
Бешикташ
 17 9 5 3 32 - 21 32
7.
Коньяспор
 18 6 9 3 24 - 18 27
8.
Кайсериспор
 18 8 2 8 28 - 25 26
9.
Аланьяспор
 18 6 6 6 30 - 31 24
10.
Гиресунспор
 18 5 5 8 18 - 28 20
11.
Фатих Карагюмрюк
 17 5 5 7 36 - 35 20
12.
Газиантеп
 17 4 7 6 23 - 24 19
13.
Анкарагюджю
 18 5 4 9 23 - 29 19
14.
Касымпаша
 17 5 3 9 18 - 29 18
15.
Антальяспор
 17 5 3 9 22 - 29 18
16.
Хатайспор
 18 4 5 9 15 - 33 17
17.
Истанбулспор
 2:0 18 4 3 11 18 - 36 15
18.
Сивасспор
 18 3 6 9 19 - 28 15
19.
Умраниеспор
 0:2 18 3 5 10 21 - 32 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 10 7 1 2 26 - 14 22
2.
Истанбул Башакшехир
 10 7 1 2 17 - 11 22
3.
Трабзонспор
 9 6 3 0 13 - 4 21
4.
Бешикташ
 9 6 2 1 18 - 8 20
5.
Адана Демирспор
 8 6 2 0 19 - 5 20
6.
Галатасарай
 8 6 1 1 16 - 8 19
7.
Аланьяспор
 9 5 3 1 19 - 9 18
8.
Кайсериспор
 9 5 1 3 17 - 12 16
9.
Коньяспор
 9 3 4 2 9 - 8 13
10.
Фатих Карагюмрюк
 9 3 3 3 21 - 17 12
11.
Анкарагюджю
 9 3 2 4 13 - 14 11
12.
Антальяспор
 10 3 2 5 15 - 18 11
13.
Гиресунспор
 8 3 1 4 9 - 10 10
14.
Касымпаша
 9 3 1 5 11 - 18 10
15.
Газиантеп
 7 2 4 1 11 - 8 10
16.
Хатайспор
 8 2 4 2 9 - 12 10
17.
Сивасспор
 9 1 5 3 10 - 11 8
18.
Истанбулспор
 2:0 8 1 2 5 8 - 18 5
19.
Умраниеспор
 0:2 10 1 2 7 10 - 18 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 10 7 2 1 20 - 5 23
2.
Коньяспор
 9 3 5 1 15 - 10 14
3.
Фенербахче
 7 4 1 2 16 - 6 13
4.
Адана Демирспор
 10 3 4 3 17 - 14 13
5.
Истанбул Башакшехир
 8 3 3 2 10 - 8 12
6.
Бешикташ
 8 3 3 2 14 - 13 12
7.
Трабзонспор
 9 3 2 4 13 - 21 11
8.
Кайсериспор
 9 3 1 5 11 - 13 10
9.
Гиресунспор
 10 2 4 4 9 - 18 10
10.
Истанбулспор
 2:0 10 3 1 6 10 - 18 10
11.
Умраниеспор
 0:2 8 2 3 3 11 - 14 9
12.
Газиантеп
 10 2 3 5 12 - 16 9
13.
Фатих Карагюмрюк
 8 2 2 4 15 - 18 8
14.
Анкарагюджю
 9 2 2 5 10 - 15 8
15.
Касымпаша
 8 2 2 4 7 - 11 8
16.
Антальяспор
 7 2 1 4 7 - 11 7
17.
Хатайспор
 10 2 1 7 6 - 21 7
18.
Сивасспор
 9 2 1 6 9 - 17 7
19.
Аланьяспор
 9 1 3 5 11 - 22 6
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу Турции

Топ бомбардиров
Фенербахче Валенсия Эннер 13 (4)
Фатих Карагюмрюк Диань Мбайе 10 (3)
Антальяспор Райт Хаджи 10
Фатих Карагюмрюк Борини Фабио 9 (6)
Бешикташ Вегхорст Ваут 8 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Коньяспор Демирбаг Адиль 1 7
Истанбул Башакшехир Ндайишимийе Юссуф 8
Фатих Карагюмрюк Шукуров Отабек 1 6
Истанбулспор Рроца Эдуарт 1 6
Адана Демирспор Ракицкий Ярослав 2 4
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 57'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    49'
    Попов Страхил получил желтую карточку от судьи
  • 49'
    Этеми Вален сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    49'
    Г О О О О Л - Melih Kabasakal бьет в цель!
  • Желтая карточка
    42'
    Йылмаз Картал получил желтую карточку от судьи
  • 30'
    Етмир Топали сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    30'
    Г О О О О Л - Этеми Вален бьет в цель!
  • Желтая карточка
    28'
    Eduart Rroca получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    12'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Антонио Мрсич пробил пенальти, но не смог забить!
  • Желтая карточка
    12'
    Етмир Топали получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    5'
    Emeka Eze получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 48% завершится победой Умраниеспор.
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Умраниеспор
Ничья
Истанбулспор
2.17
6.60
3.35
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Умраниеспор
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