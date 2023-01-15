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Турция: Суперлига
2022-2023

Тур: 19. Стадион: .
Умраниеспор
0:2
Конец матча
Истанбулспор
0'
5' Желтая карточка
Emeka Eze2
12' Желтая карточка
Топали Етмир
0:0
12' Не забитый пенальти
Антонио Мрсич
28' Желтая карточка
Рроца Эдуарт
0:1
30' Гол
Этеми Вален
42' Желтая карточка
Йылмаз Картал
45' Желтая карточка
Попов Страхил
0:2
45' Гол
Melih Kabasakal
84' Желтая карточка
Йенсен Давид
90'+7

Ход матча

5'
 
Emeka Eze2
12'
 
Топали Етмир
12'
Антонио Мрсич
0:0
28'
 
Рроца Эдуарт
30'
0:1
Этеми Вален
(Топали Етмир)
42'
Йылмаз Картал
 
45'
Попов Страхил
 
45'
0:2
Melih Kabasakal
(Этеми Вален)
46'
 
Яшар Али
Tuncer Duhan Aksu
46'
Авуну Дюрель
Антонио Мрсич
 
46'
Оздемир Оркун
Кырынтылы Серкан
 
46'
Дель Валье Йонатан
Айик Онур
 
61'
Беттаеб Адель
Попов Страхил
 
78'
 
Ба Махамаду
Топали Етмир
78'
 
Michael Ologo
Emir Gultekin
82'
Георге Валентин
Жералду Бартоломеу
 
84'
 
Йенсен Давид
90'
 
Бербер Огузхан
Этеми Вален
90'
 
Kagan Bagis
Рроца Эдуарт

Статистика матча

  • 13 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 3
  • 12 Угловые 2
  • 2 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 598 Количество передач 276
  • 70 Владение мячом, % 30
Прогноз на матч от Liveresult
1
Кырынтылы
Серкан
90
Попов
Страхил
5
Сакей
Айзаак
44
Глумац
Томислав
16
Атасаяр
Онур
8
Серкан
Гёксу
41
Йылмаз
Картал
39
Антонио
Мрсич
29
Жералду
Бартоломеу
18
Найир
Умут
11
Айик
Онур
1
Йенсен
Давид
21
Дахени
Демиако
23
Okan
Erdogan
4
Mehmet
Yesil
III
3
Tuncer
Duhan
Aksu
10
Рроца
Эдуарт
57
Melih
Kabasakal
19
Emir
Gultekin
98
Топали
Етмир
27
Этеми
Вален
90
Emeka
Eze2
Умраниеспор
4-3-3
Истанбулспор
4-2-3-1

История личных встреч

Умраниеспор
Истанбулспор

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 7 побед

12 матчей

41.7%
8.3%
50%
5 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

33.3%
41.7%
25%
4 победы 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
8.3%
58.4%
4 победы 1 ничья 7 побед

История матчей

ПЛТ
1:0
ПЛТ
2:0
ПЛТ
2:3
ПЛТ
1:3
ПЛТ
2:1
ПЛТ
2:1
ПЛТ
1:3
ПЛТ
1:1
ПЛТ
2:1
ПЛТ
1:0
ВЛ
0:3
ВЛ
1:2

Голы

Всего голов

8
9

Голов в среднем за матч

1.33
1.5

Среднее время на гол

67
60

Всего голов

8
9

Голов в среднем за матч

1.33
1.5

Среднее время на гол

67
60

Всего голов

16
18

Голов в среднем за матч

1.33
1.5

Тотал матчей

2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

67
60

Бомбардиры внутри турнира

Умраниеспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Найир Умут 6 (1) 0.33
Авуну Дюрель 5 0.28
Антонио Мрсич 5 (3) 0.28
Глумац Томислав 2 0.11
Дель Валье Йонатан 1 0.06
Жералду Бартоломеу 1 0.06
Георге Валентин 1 0.06
Леняни Эрмир 0 0
Сакей Айзаак 0 0
Огуз Гурбулак 0 0
Попов Страхил 0 0
Атасаяр Онур 0 0
Истанбулспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Этеми Вален 7 (1) 0.39
Топали Етмир 4 0.22
Emir Gultekin 1 0.06
Мехремич Ади 1 0.06
Melih Kabasakal 1 0.06
Mehmet Yesil III 1 0.06
Рроца Эдуарт 1 0.06
Яшар Али 1 0.06
Muammer Sarikaya 0 0
Okan Erdogan 0 0

Карточки

Умраниеспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сакей Айзаак 6 0
Глумац Томислав 3 1
Жералду Бартоломеу 4 0
Серкан Гёксу 4 0
Огуз Гурбулак 4 0
Георге Валентин 3 0
Аллисон 1 1
Дель Валье Йонатан 2 0
Айик Онур 2 0
Атасаяр Онур 2 0
Антонио Мрсич 1 0
Попов Страхил 1 0
Нефиз Эмре 1 0
Найир Умут 1 0
Авуну Дюрель 1 0
Йылмаз Картал 1 0
Йылмаз Мерт 1 0
Беттаеб Адель 1 0
Гагнидзе Ника 1 0
Истанбулспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рроца Эдуарт 6 1
Ibrahim Yilmaz 4 0
Йенсен Давид 3 0
Mehmet Yesil III 3 0
Tuncer Duhan Aksu 3 0
Этеми Вален 3 0
Muammer Sarikaya 3 0
Мехремич Ади 1 1
Абазай Кристал 1 1
Эберт Патрик 2 0
Melih Kabasakal 2 0
Okan Erdogan 2 0
Топали Етмир 2 0
Michael Ologo 2 0
Язган Ферхат 1 0
Бербер Огузхан 1 0
Emeka Eze2 1 0
Яшар Али 1 0
Emir Gultekin 1 0

Результаты матчей

Умраниеспор
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Истанбулспор
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
88% (7)
13% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

4
0

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

7
5
Умраниеспор
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Истанбулспор
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

7
13

Волевые поражения

9
4
Умраниеспор
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
28% (5)
56% (10)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
44% (8)
44% (8)
Истанбулспор
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
44% (8)
28% (5)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

8
14

Волевые поражения

16
9

Голы по времени матча

Забито

10
10
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
12 Не забивали 11
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
3
30%
16-30
2
20%
1
10%
31-45
2
20%
1
10%
46-60
2
20%
3
30%
61-75
1
10%
2
20%
76-90

Пропущено

18
18
7 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
2
11%
2
11%
1-15
3
17%
2
11%
16-30
2
11%
4
22%
31-45
6
33%
4
22%
46-60
1
6%
1
6%
61-75
4
22%
5
28%
76-90

Забито

11
8
4 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 0
12 Не забивали 12
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
1
13%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
2
18%
3
38%
46-60
2
18%
1
13%
61-75
3
27%
3
38%
76-90

Пропущено

14
18
8 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 8
3
21%
1
6%
1-15
1
7%
7
39%
16-30
4
29%
4
22%
31-45
3
21%
1
6%
46-60
1
7%
1
6%
61-75
2
14%
4
22%
76-90

Забито

21
18
9 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 5
6 Не забивали 5
2
10%
0
0%
1-15
4
19%
4
22%
16-30
3
14%
1
6%
31-45
4
19%
4
22%
46-60
4
19%
4
22%
61-75
4
19%
5
28%
76-90

Пропущено

32
36
15 В 1-м тайме 20
17 Во 2-м тайме 16
14 Пропускали первыми 13
17 Не пропускали 16
5
16%
3
8%
1-15
4
13%
9
25%
16-30
6
19%
8
22%
31-45
9
28%
5
14%
46-60
2
6%
2
6%
61-75
6
19%
9
25%
76-90

Результаты последних матчей

Умраниеспор
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Гиресунспор - Умраниеспор 0:1 Умраниеспор - Хатайспор 2:2 Анкарагюджю - Умраниеспор 1:2 Умраниеспор - Истанбул Башакшехир 1:3
Касымпаша - Умраниеспор 1:2 Партизани - Умраниеспор 2:2 Сивасспор - Умраниеспор 2:2 Умраниеспор - Эфелер 09 4:0 Умраниеспор - Аланьяспор 3:1 Бешикташ - Умраниеспор 5:2 Умраниеспор - Фатих Карагюмрюк 1:3 Умраниеспор - Кайсериспор 2:2 Коньяспор - Умраниеспор 1:0 Умраниеспор - Касымпаша 1:2 Газиантеп - Умраниеспор 1:1 Умраниеспор - Трабзонспор 0:1 Адана Демирспор - Умраниеспор 1:0 Умраниеспор - Галатасарай 0:1 Умраниеспор - Антальяспор 0:1 Фенербахче - Умраниеспор 3:3
Истанбулспор
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Истанбулспор - Газиантеп 1:1 Адана Демирспор - Истанбулспор 6:0 Истанбулспор - Касымпаша 2:1 Галатасарай - Истанбулспор 2:1
Фенербахче - Истанбулспор 3:1 Бешикташ - Истанбулспор 4:0 Истанбулспор - Хатайспор 0:1 Истанбулспор - Этимесгут 3:2 Гиресунспор - Истанбулспор 3:2 Истанбулспор - Фенербахче 2:5 Антальяспор - Истанбулспор 2:1 Истанбул Башакшехир - Истанбулспор 2:0 Истанбулспор - Анкарагюджю 1:2 Фатих Карагюмрюк - Истанбулспор 1:2 Галатасарай - Истанбулспор 2:1 Истанбулспор - Бешикташ 2:2 Сивасспор - Истанбулспор 1:1 Аланьяспор - Истанбулспор 0:1 Истанбулспор - Коньяспор 0:4 Кайсериспор - Истанбулспор 1:0

Результаты матчей

Умраниеспор
Истанбулспор

Точный счет

0:1
3 раза 30%
1:3
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:5
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
6:0
1 раз 10%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%

Точный счет

0:1
4 раза 22%
2:2
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
2:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 33%
1
5 раз 28%
2
5 раз 28%
3
2 раза 11%
0
6 раз 33%
1
6 раз 33%
2
6 раз 33%

Тоталы голов в матче

Умраниеспор
Истанбулспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
5
3
3
7
1.5
3
5
1
9
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
7
3
4
4
1.5
3
7
1
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
6
0.5
Больше Меньше
12
6
7
11
1.5
6
12
2
16
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 18 13 3 2 36 - 13 42
2.
Фенербахче
 17 11 2 4 42 - 20 35
3.
Истанбул Башакшехир
 18 10 4 4 27 - 19 34
4.
Адана Демирспор
 18 9 6 3 36 - 19 33
5.
Трабзонспор
 18 9 5 4 26 - 25 32
6.
Бешикташ
 17 9 5 3 32 - 21 32
7.
Коньяспор
 18 6 9 3 24 - 18 27
8.
Кайсериспор
 18 8 2 8 28 - 25 26
9.
Аланьяспор
 18 6 6 6 30 - 31 24
10.
Касымпаша
 1:0 18 6 3 9 19 - 29 21
11.
Гиресунспор
 18 5 5 8 18 - 28 20
12.
Фатих Карагюмрюк
 0:1 18 5 5 8 36 - 36 20
13.
Газиантеп
 17 4 7 6 23 - 24 19
14.
Анкарагюджю
 18 5 4 9 23 - 29 19
15.
Антальяспор
 17 5 3 9 22 - 29 18
16.
Хатайспор
 18 4 5 9 15 - 33 17
17.
Истанбулспор
 18 4 3 11 18 - 36 15
18.
Сивасспор
 18 3 6 9 19 - 28 15
19.
Умраниеспор
 18 3 5 10 21 - 32 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 10 7 1 2 26 - 14 22
2.
Истанбул Башакшехир
 10 7 1 2 17 - 11 22
3.
Трабзонспор
 9 6 3 0 13 - 4 21
4.
Бешикташ
 9 6 2 1 18 - 8 20
5.
Адана Демирспор
 8 6 2 0 19 - 5 20
6.
Галатасарай
 8 6 1 1 16 - 8 19
7.
Аланьяспор
 9 5 3 1 19 - 9 18
8.
Кайсериспор
 9 5 1 3 17 - 12 16
9.
Касымпаша
 1:0 10 4 1 5 12 - 18 13
10.
Коньяспор
 9 3 4 2 9 - 8 13
11.
Фатих Карагюмрюк
 0:1 9 3 3 3 21 - 17 12
12.
Анкарагюджю
 9 3 2 4 13 - 14 11
13.
Антальяспор
 10 3 2 5 15 - 18 11
14.
Гиресунспор
 8 3 1 4 9 - 10 10
15.
Газиантеп
 7 2 4 1 11 - 8 10
16.
Хатайспор
 8 2 4 2 9 - 12 10
17.
Сивасспор
 9 1 5 3 10 - 11 8
18.
Истанбулспор
 8 1 2 5 8 - 18 5
19.
Умраниеспор
 10 1 2 7 10 - 18 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 10 7 2 1 20 - 5 23
2.
Коньяспор
 9 3 5 1 15 - 10 14
3.
Фенербахче
 7 4 1 2 16 - 6 13
4.
Адана Демирспор
 10 3 4 3 17 - 14 13
5.
Истанбул Башакшехир
 8 3 3 2 10 - 8 12
6.
Бешикташ
 8 3 3 2 14 - 13 12
7.
Трабзонспор
 9 3 2 4 13 - 21 11
8.
Кайсериспор
 9 3 1 5 11 - 13 10
9.
Гиресунспор
 10 2 4 4 9 - 18 10
10.
Истанбулспор
 10 3 1 6 10 - 18 10
11.
Умраниеспор
 8 2 3 3 11 - 14 9
12.
Газиантеп
 10 2 3 5 12 - 16 9
13.
Анкарагюджю
 9 2 2 5 10 - 15 8
14.
Касымпаша
 1:0 8 2 2 4 7 - 11 8
15.
Фатих Карагюмрюк
 0:1 9 2 2 5 15 - 19 8
16.
Антальяспор
 7 2 1 4 7 - 11 7
17.
Хатайспор
 10 2 1 7 6 - 21 7
18.
Сивасспор
 9 2 1 6 9 - 17 7
19.
Аланьяспор
 9 1 3 5 11 - 22 6
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу Турции

Топ бомбардиров
Фенербахче Валенсия Эннер 13 (4)
Фатих Карагюмрюк Диань Мбайе 10 (3)
Антальяспор Райт Хаджи 10
Фатих Карагюмрюк Борини Фабио 9 (6)
Бешикташ Вегхорст Ваут 8 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Коньяспор Демирбаг Адиль 1 7
Истанбул Башакшехир Ндайишимийе Юссуф 8
Фатих Карагюмрюк Шукуров Отабек 1 6
Истанбулспор Рроца Эдуарт 1 6
Адана Демирспор Ракицкий Ярослав 2 4
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Eduart Rroca уходит с поля. [player2] выходит вместо него
  • 94'
    Этеми Вален уходит с поля. Бербер Огузхан выходит вместо него
  • Желтая карточка
    84'
    Йенсен Давид получил желтую карточку от судьи
  • 82'
    Жералду Бартоломеу уходит с поля. Георге Валентин выходит вместо него
  • 78'
    Emir Gultekin уходит с поля. Michael Ologo выходит вместо него
  • 78'
    Етмир Топали уходит с поля. Mahamadou Ba выходит вместо него
  • Первый тайм
  • 57'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    49'
    Попов Страхил получил желтую карточку от судьи
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    • 49'
      Этеми Вален сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      49'
      Г О О О О Л - Melih Kabasakal бьет в цель!
    • Желтая карточка
      42'
      Йылмаз Картал получил желтую карточку от судьи
    • 30'
      Етмир Топали сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      30'
      Г О О О О Л - Этеми Вален бьет в цель!
    • Желтая карточка
      28'
      Eduart Rroca получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      12'
      ОН ПРОМАЗАЛ - Антонио Мрсич пробил пенальти, но не смог забить!
    • Желтая карточка
      12'
      Етмир Топали получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      5'
      Emeka Eze получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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