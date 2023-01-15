Тур: 19. Стадион: Газиантеп.
1:1
Второй тайм: 75'
0'
7' Желтая карточкаМор Эмре
0:1
8' ГолВаленсия Эннер
19' Желтая карточкаМаксим Александру
47' Желтая карточкаДжилободжи Папи
1:1
55' ГолКициу Стелиос
59' Желтая карточкаСагаль Анхело
70' Вторая желтая карточкаСагаль Анхело
73' Желтая карточкаСалаи Аттила
Ход матча
7'
8'
0:1
47'
55'
1:1
59'
68'
70'
73'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 5
-
4 Угловые 7
-
2 Офсайды 3
-
12 Нарушения правил 14
-
4 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
35 Владение мячом, % 65
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.70 Обе команды забьют
41
Салаи
Аттила
99
Мор
Эмре
23
Бачуайи
Миши
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Мирза Кихан
-
Главный тренер: Erol Bulut
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
41 Салаи АттилаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Мор ЭмреПолузащитник
-
23 Бачуайи МишиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
28 Перес ЛуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Гюлер АрдаПолузащитник
-
15 Кинг ДжошуаПолузащитник
-
18 ЛинкольнПолузащитник
-
80 Юксек ИсмаилПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Жезуш Жорже
История личных встреч
Газиантеп
Фенербахче
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
6 матчей
33.3%
66.7%
2 победы 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
11
5
Голов в среднем за матч
3.67
1.67
Среднее время на гол
24
54
Всего голов
17
8
Голов в среднем за матч
2.83
1.33
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
Среднее время на гол
31
67
Бомбардиры внутри турнира
Газиантеп
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фигейредо Жоау
|6
|0.33
|Максим Александру
|4 (1)
|0.22
|Маркович Лазар
|2
|0.11
|Евтович Марко
|2
|0.11
|Сагаль Анхело
|2
|0.11
|Эрсой Эртугрул
|2
|0.11
|Соялп Фуркан
|1
|0.06
|Меркель Александр
|1
|0.06
|Пекхарт Томаш
|1
|0.06
|Кициу Стелиос
|1
|0.06
|Вальмир Велиу
|1
|0.06
|Кызылдаг Арда
|1
|0.06
|Гювенч Гюнай
|0
|0
|Джилободжи Папи
|0
|0
Фенербахче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Валенсия Эннер
|14 (6)
|0.78
|Бачуайи Миши
|8 (2)
|0.44
|Росси Диего
|3
|0.17
|Кинг Джошуа
|3
|0.17
|Кавечи Ирфан
|3
|0.17
|Креспо Мигель
|2
|0.11
|Энрике Густаво
|2
|0.11
|Гюлер Арда
|2
|0.11
|Дурсун Сердар
|1
|0.06
|Педро Жоао
|1
|0.06
|Зайц Миха
|1
|0.06
|Мор Эмре
|1
|0.06
|Алиоски Эгзиян
|1
|0.06
|Бериша Мергим
|1
|0.06
|Линкольн II
|0
|0
|Виллиан Арао
|0
|0
|Салаи Аттила
|0
|0
|Кадыоглу Ферди
|0
|0
|Юксек Исмаил
|0
|0
Карточки
Газиантеп
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кициу Стелиос
|6
|0
|Джилободжи Папи
|6
|0
|Эрсой Эртугрул
|4
|1
|Максим Александру
|5
|0
|Соялп Фуркан
|5
|0
|Евтович Марко
|4
|0
|Маркович Лазар
|4
|0
|Гювенч Гюнай
|3
|0
|Фигейредо Жоау
|3
|0
|Меркель Александр
|2
|0
|Сагаль Анхело
|2
|0
|Эскихеллач Мустафа
|2
|0
|Ганоушек Матей
|1
|0
|Пехливан Халиль
|1
|0
|Тошка Алин
|1
|0
|Кызылдаг Арда
|1
|0
Фенербахче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Креспо Мигель
|4
|1
|Бачуайи Миши
|3
|1
|Валенсия Эннер
|2
|1
|Азиз Сердар
|3
|0
|Салаи Аттила
|3
|0
|Кадыоглу Ферди
|3
|0
|Яндаш Мерт Хакан
|3
|0
|Педро Жоао
|1
|1
|Кавечи Ирфан
|1
|1
|Виллиан Арао
|2
|0
|Зайц Миха
|2
|0
|Энрике Густаво
|2
|0
|Мор Эмре
|2
|0
|Кинг Джошуа
|1
|0
|Алиоски Эгзиян
|1
|0
|Эгрибайят Ирфан Джан
|1
|0
|Осайи-Самуэль Брайт
|1
|0
|Линкольн II
|1
|0
|Бериша Мергим
|1
|0
|Перес Луан
|1
|0
|Байиндыр Алтай
|1
|0
Результаты матчей
Газиантеп
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Фенербахче
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
10% (1)
60% (6)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
2
3
Волевые поражения
5
0
Газиантеп
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
10% (1)
20% (2)
Фенербахче
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
9
5
Волевые поражения
8
25
Газиантеп
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
12% (2)
53% (9)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
29% (5)
12% (2)
Фенербахче
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
12% (2)
47% (8)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
11
8
Волевые поражения
13
25
Голы по времени матча
Забито
11
16
1 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 3
10 Не забивали 13
0
0%
2
13%
1-15
1
9%
2
13%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
5
45%
3
19%
46-60
4
36%
1
6%
61-75
1
9%
5
31%
76-90
Пропущено
8
6
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
1
13%
1
17%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
3
38%
1
17%
76-90
Забито
13
26
8 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 9
9 Не забивали 8
4
31%
2
8%
1-15
3
23%
7
27%
16-30
1
8%
4
15%
31-45
2
15%
3
12%
46-60
1
8%
3
12%
61-75
2
15%
7
27%
76-90
Пропущено
15
14
7 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 5
1
7%
0
0%
1-15
2
13%
3
21%
16-30
4
27%
1
7%
31-45
3
20%
1
7%
46-60
2
13%
5
36%
61-75
3
20%
4
29%
76-90
Забито
24
42
9 В 1-м тайме 20
15 Во 2-м тайме 22
11 Забивали первыми 12
2 Не забивали 4
4
17%
4
10%
1-15
4
17%
9
21%
16-30
1
4%
7
17%
31-45
7
29%
29%
6
14%
46-60
5
21%
4
10%
61-75
3
13%
12
29%
76-90
Пропущено
23
20
11 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 4
15 Не пропускали 9
1
4%
1
5%
1-15
3
13%
3
15%
16-30
7
30%
1
5%
31-45
4
17%
2
10%
46-60
2
9%
8
40%
61-75
6
26%
5
25%
76-90
Результаты последних матчей
Газиантеп
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Истанбулспор - Газиантеп 1:1 Газиантеп - Истанбул Башакшехир 1:1 Гиресунспор - Газиантеп 2:1 Газиантеп - Бешикташ 1:1
Газиантеп - Болуспор 3:1 Фатих Карагюмрюк - Газиантеп 3:3 Газиантеп - Кютахьяспор 2:0 Газиантеп - Кайсериспор 1:2 Аланьяспор - Газиантеп 2:0 Газиантеп - Сарыер 4:0 Коньяспор - Газиантеп 0:1 Газиантеп - Адана Демирспор 1:1 Касымпаша - Газиантеп 1:0 Трабзонспор - Газиантеп 3:2 Газиантеп - Умраниеспор 1:1 Галатасарай - Газиантеп 2:1 Газиантеп - Антальяспор 5:2 Хатайспор - Газиантеп 1:2 Газиантеп - Анкарагюджю 1:0 Сивасспор - Газиантеп 1:1
Фенербахче
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Фенербахче - Галатасарай 0:3 Антальяспор - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Хатайспор 4:0 Трабзонспор - Фенербахче 2:0
Фенербахче - Истанбулспор 3:1 Фенербахче - Салернитана 3:0 Аланьяспор - Фенербахче 2:4 Фенербахче - Вильярреал 2:1 Фенербахче - Райо Вальекано 3:1 Фенербахче - Гиресунспор 1:2 Фенербахче - Сивасспор 1:0 Динамо Киев - Фенербахче 0:2 Истанбулспор - Фенербахче 2:5 Фенербахче - Ренн 3:3 Фенербахче - Истанбул Башакшехир 1:0 Анкарагюджю - Фенербахче 0:3 АЕК Ларнака - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Фатих Карагюмрюк 5:4 Фенербахче - АЕК Ларнака 2:0 Бешикташ - Фенербахче 0:0
Результаты матчей
Газиантеп
Фенербахче
Точный счет
1:1
4 раза 57%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
1:0
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
5:4
1 раз 10%
Точное количество голов
1
6 раз 86%
5
1 раз 14%
1
3 раза 30%
4
2 раза 20%
5
2 раза 20%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Точный счет
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
0:6
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:5
1 раз 14%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
0
3 раза 43%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
6
1 раз 14%
Точный счет
1:1
6 раз 35%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
0:3
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:6
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:4
1 раз 6%
Точное количество голов
1
11 раз 65%
0
2 раза 12%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
0
4 раза 24%
1
3 раза 18%
5
3 раза 18%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%
4
2 раза 12%
6
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Газиантеп
Фенербахче
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
16
Больше Меньше
64
16
55
16
46
16
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
43
37
43
19
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
152
Больше Меньше
134
413
107
215
89
116
611
116
413
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|13
|3
|2
|36 - 13
|42
|2.
|1:1
|18
|11
|3
|4
|43 - 21
|36
|3.
|18
|10
|4
|4
|27 - 19
|34
|4.
|18
|9
|6
|3
|36 - 19
|33
|5.
|18
|9
|5
|4
|26 - 25
|32
|6.
|17
|9
|5
|3
|32 - 21
|32
|7.
|18
|6
|9
|3
|24 - 18
|27
|8.
|18
|8
|2
|8
|28 - 25
|26
|9.
|18
|6
|6
|6
|30 - 31
|24
|10.
|18
|5
|6
|7
|38 - 37
|21
|11.
|18
|5
|5
|8
|18 - 28
|20
|12.
|1:1
|18
|4
|8
|6
|24 - 25
|20
|13.
|18
|5
|4
|9
|23 - 29
|19
|14.
|18
|5
|4
|9
|20 - 31
|19
|15.
|17
|5
|3
|9
|22 - 29
|18
|16.
|18
|4
|5
|9
|15 - 33
|17
|17.
|18
|4
|3
|11
|18 - 36
|15
|18.
|18
|3
|6
|9
|19 - 28
|15
|19.
|18
|3
|5
|10
|21 - 32
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|10
|7
|1
|2
|26 - 14
|22
|2.
|10
|7
|1
|2
|17 - 11
|22
|3.
|9
|6
|3
|0
|13 - 4
|21
|4.
|9
|6
|2
|1
|18 - 8
|20
|5.
|8
|6
|2
|0
|19 - 5
|20
|6.
|8
|6
|1
|1
|16 - 8
|19
|7.
|9
|5
|3
|1
|19 - 9
|18
|8.
|9
|5
|1
|3
|17 - 12
|16
|9.
|9
|3
|4
|2
|9 - 8
|13
|10.
|9
|3
|3
|3
|21 - 17
|12
|11.
|1:1
|8
|2
|5
|1
|12 - 9
|11
|12.
|9
|3
|2
|4
|13 - 14
|11
|13.
|10
|3
|2
|5
|13 - 20
|11
|14.
|10
|3
|2
|5
|15 - 18
|11
|15.
|8
|3
|1
|4
|9 - 10
|10
|16.
|8
|2
|4
|2
|9 - 12
|10
|17.
|9
|1
|5
|3
|10 - 11
|8
|18.
|8
|1
|2
|5
|8 - 18
|5
|19.
|10
|1
|2
|7
|10 - 18
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|7
|2
|1
|20 - 5
|23
|2.
|9
|3
|5
|1
|15 - 10
|14
|3.
|1:1
|8
|4
|2
|2
|17 - 7
|14
|4.
|10
|3
|4
|3
|17 - 14
|13
|5.
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|6.
|8
|3
|3
|2
|14 - 13
|12
|7.
|9
|3
|2
|4
|13 - 21
|11
|8.
|9
|3
|1
|5
|11 - 13
|10
|9.
|10
|2
|4
|4
|9 - 18
|10
|10.
|10
|3
|1
|6
|10 - 18
|10
|11.
|1:1
|10
|2
|3
|5
|12 - 16
|9
|12.
|9
|2
|3
|4
|17 - 20
|9
|13.
|8
|2
|3
|3
|11 - 14
|9
|14.
|9
|2
|2
|5
|10 - 15
|8
|15.
|8
|2
|2
|4
|7 - 11
|8
|16.
|7
|2
|1
|4
|7 - 11
|7
|17.
|10
|2
|1
|7
|6 - 21
|7
|18.
|9
|2
|1
|6
|9 - 17
|7
|19.
|9
|1
|3
|5
|11 - 22
|6
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу Турции
|Фенербахче
|Валенсия Эннер
|14 (4)
|Фатих Карагюмрюк
|Борини Фабио
|10 (6)
|Фатих Карагюмрюк
|Диань Мбайе
|10 (3)
|Антальяспор
|Райт Хаджи
|10
|Бешикташ
|Вегхорст Ваут
|8 (4)
|Коньяспор
|Демирбаг Адиль
|1 7
|Истанбул Башакшехир
|Ндайишимийе Юссуф
|8
|Фатих Карагюмрюк
|Шукуров Отабек
|1 6
|Истанбулспор
|Рроца Эдуарт
|1 6
|Адана Демирспор
|Ракицкий Ярослав
|2 4