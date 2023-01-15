  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Турция
  4. Суперлига 2022-2023

Турция: Суперлига
2022-2023

Тур: 19. Стадион: .
Газиантеп
1:1
Второй тайм: 75'
Фенербахче
0'
7' Желтая карточка
Мор Эмре
0:1
8' Гол
Валенсия Эннер
19' Желтая карточка
Максим Александру
47' Желтая карточка
Джилободжи Папи
1:1
55' Гол
Кициу Стелиос
59' Желтая карточка
Сагаль Анхело
70' Вторая желтая карточка
Сагаль Анхело
73' Желтая карточка
Салаи Аттила

Ход матча

7'
 
Мор Эмре
8'
0:1
Валенсия Эннер
19'
Максим Александру
 
47'
Джилободжи Папи
 
55'
Кициу Стелиос
1:1
59'
Сагаль Анхело
 
68'
 
Кинг Джошуа
Бачуайи Миши
68'
 
Росси Диего
Мор Эмре
68'
 
Линкольн
Яндаш Мерт Хакан
70'
Сагаль Анхело
 
73'
 
Салаи Аттила

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 7
  • 2 Офсайды 3
  • 12 Нарушения правил 14
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 35 Владение мячом, % 65
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Газиантеп
Ничья
Фенербахче
4.40
3.75
4.40
Все Коэффициенты
1
Гювенч
Гюнай
70
Кициу
Стелиос
15
Эрсой
Эртугрул
3
Джилободжи
Папи
11
Пехливан
Халиль
8
Евтович
Марко
52
Меркель
Александр
28
Сагаль
Анхело
44
Максим
Александру
50
Маркович
Лазар
25
Фигейредо
Жоау
1
Байиндыр
Алтай
7
Кадыоглу
Ферди
3
Акайдин
Самет
41
Салаи
Аттила
6
Алиоски
Эгзиян
27
Креспо
Мигель
5
Виллиан
Арао
8
Яндаш
Мерт
Хакан
13
Валенсия
Эннер
99
Мор
Эмре
23
Бачуайи
Миши
Газиантеп
4-2-3-1
Фенербахче
4-2-3-1

История личных встреч

Газиантеп
Фенербахче

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

6 матчей

33.3%
66.7%
2 победы 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

История матчей

С
3:2
С
3:2
С
3:1
С
3:1
С
0:2
С
5:0

Голы

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

11
5

Голов в среднем за матч

3.67
1.67

Среднее время на гол

24
54

Всего голов

17
8

Голов в среднем за матч

2.83
1.33

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3

Среднее время на гол

31
67

Бомбардиры внутри турнира

Газиантеп
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фигейредо Жоау 6 0.33
Максим Александру 4 (1) 0.22
Маркович Лазар 2 0.11
Евтович Марко 2 0.11
Сагаль Анхело 2 0.11
Эрсой Эртугрул 2 0.11
Соялп Фуркан 1 0.06
Меркель Александр 1 0.06
Пекхарт Томаш 1 0.06
Кициу Стелиос 1 0.06
Вальмир Велиу 1 0.06
Кызылдаг Арда 1 0.06
Гювенч Гюнай 0 0
Джилободжи Папи 0 0
Фенербахче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Валенсия Эннер 14 (6) 0.78
Бачуайи Миши 8 (2) 0.44
Росси Диего 3 0.17
Кинг Джошуа 3 0.17
Кавечи Ирфан 3 0.17
Креспо Мигель 2 0.11
Энрике Густаво 2 0.11
Гюлер Арда 2 0.11
Дурсун Сердар 1 0.06
Педро Жоао 1 0.06
Зайц Миха 1 0.06
Мор Эмре 1 0.06
Алиоски Эгзиян 1 0.06
Бериша Мергим 1 0.06
Линкольн II 0 0
Виллиан Арао 0 0
Салаи Аттила 0 0
Кадыоглу Ферди 0 0
Юксек Исмаил 0 0

Карточки

Газиантеп
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кициу Стелиос 6 0
Джилободжи Папи 6 0
Эрсой Эртугрул 4 1
Максим Александру 5 0
Соялп Фуркан 5 0
Евтович Марко 4 0
Маркович Лазар 4 0
Гювенч Гюнай 3 0
Фигейредо Жоау 3 0
Меркель Александр 2 0
Сагаль Анхело 2 0
Эскихеллач Мустафа 2 0
Ганоушек Матей 1 0
Пехливан Халиль 1 0
Тошка Алин 1 0
Кызылдаг Арда 1 0
Фенербахче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Креспо Мигель 4 1
Бачуайи Миши 3 1
Валенсия Эннер 2 1
Азиз Сердар 3 0
Салаи Аттила 3 0
Кадыоглу Ферди 3 0
Яндаш Мерт Хакан 3 0
Педро Жоао 1 1
Кавечи Ирфан 1 1
Виллиан Арао 2 0
Зайц Миха 2 0
Энрике Густаво 2 0
Мор Эмре 2 0
Кинг Джошуа 1 0
Алиоски Эгзиян 1 0
Эгрибайят Ирфан Джан 1 0
Осайи-Самуэль Брайт 1 0
Линкольн II 1 0
Бериша Мергим 1 0
Перес Луан 1 0
Байиндыр Алтай 1 0

Результаты матчей

Газиантеп
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Фенербахче
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
10% (1)
60% (6)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

2
3

Волевые поражения

5
0
Газиантеп
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
10% (1)
20% (2)
Фенербахче
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

9
5

Волевые поражения

8
25
Газиантеп
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
12% (2)
53% (9)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
29% (5)
12% (2)
Фенербахче
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
12% (2)
47% (8)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

11
8

Волевые поражения

13
25

Голы по времени матча

Забито

11
16
1 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 3
10 Не забивали 13
0
0%
2
13%
1-15
1
9%
2
13%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
5
45%
3
19%
46-60
4
36%
1
6%
61-75
1
9%
5
31%
76-90

Пропущено

8
6
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
1
13%
1
17%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
3
38%
1
17%
76-90

Забито

13
26
8 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 9
9 Не забивали 8
4
31%
2
8%
1-15
3
23%
7
27%
16-30
1
8%
4
15%
31-45
2
15%
3
12%
46-60
1
8%
3
12%
61-75
2
15%
7
27%
76-90

Пропущено

15
14
7 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 5
1
7%
0
0%
1-15
2
13%
3
21%
16-30
4
27%
1
7%
31-45
3
20%
1
7%
46-60
2
13%
5
36%
61-75
3
20%
4
29%
76-90

Забито

24
42
9 В 1-м тайме 20
15 Во 2-м тайме 22
11 Забивали первыми 12
2 Не забивали 4
4
17%
4
10%
1-15
4
17%
9
21%
16-30
1
4%
7
17%
31-45
7
29%
29%
6
14%
46-60
5
21%
4
10%
61-75
3
13%
12
29%
76-90

Пропущено

23
20
11 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 4
15 Не пропускали 9
1
4%
1
5%
1-15
3
13%
3
15%
16-30
7
30%
1
5%
31-45
4
17%
2
10%
46-60
2
9%
8
40%
61-75
6
26%
5
25%
76-90

Результаты последних матчей

Газиантеп
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Истанбулспор - Газиантеп 1:1 Газиантеп - Истанбул Башакшехир 1:1 Гиресунспор - Газиантеп 2:1 Газиантеп - Бешикташ 1:1
Газиантеп - Болуспор 3:1 Фатих Карагюмрюк - Газиантеп 3:3 Газиантеп - Кютахьяспор 2:0 Газиантеп - Кайсериспор 1:2 Аланьяспор - Газиантеп 2:0 Газиантеп - Сарыер 4:0 Коньяспор - Газиантеп 0:1 Газиантеп - Адана Демирспор 1:1 Касымпаша - Газиантеп 1:0 Трабзонспор - Газиантеп 3:2 Газиантеп - Умраниеспор 1:1 Галатасарай - Газиантеп 2:1 Газиантеп - Антальяспор 5:2 Хатайспор - Газиантеп 1:2 Газиантеп - Анкарагюджю 1:0 Сивасспор - Газиантеп 1:1
Фенербахче
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Фенербахче - Галатасарай 0:3 Антальяспор - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Хатайспор 4:0 Трабзонспор - Фенербахче 2:0
Фенербахче - Истанбулспор 3:1 Фенербахче - Салернитана 3:0 Аланьяспор - Фенербахче 2:4 Фенербахче - Вильярреал 2:1 Фенербахче - Райо Вальекано 3:1 Фенербахче - Гиресунспор 1:2 Фенербахче - Сивасспор 1:0 Динамо Киев - Фенербахче 0:2 Истанбулспор - Фенербахче 2:5 Фенербахче - Ренн 3:3 Фенербахче - Истанбул Башакшехир 1:0 Анкарагюджю - Фенербахче 0:3 АЕК Ларнака - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Фатих Карагюмрюк 5:4 Фенербахче - АЕК Ларнака 2:0 Бешикташ - Фенербахче 0:0

Результаты матчей

Газиантеп
Фенербахче

Точный счет

1:1
4 раза 57%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
1:0
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
5:4
1 раз 10%

Точное количество голов

1
6 раз 86%
5
1 раз 14%
1
3 раза 30%
4
2 раза 20%
5
2 раза 20%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Точный счет

1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
0:6
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:5
1 раз 14%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
0
3 раза 43%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
6
1 раз 14%

Точный счет

1:1
6 раз 35%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
0:3
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:6
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:4
1 раз 6%

Точное количество голов

1
11 раз 65%
0
2 раза 12%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
0
4 раза 24%
1
3 раза 18%
5
3 раза 18%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%
4
2 раза 12%
6
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Газиантеп
Фенербахче

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
6
1.5
Больше Меньше
6
4
1
6
2.5
5
5
1
6
3.5
4
6
1
6
4.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
4
3
3
7
1.5
4
3
1
9
2.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
2
0.5
Больше Меньше
13
4
4
13
1.5
10
7
2
15
2.5
8
9
1
16
3.5
6
11
1
16
4.5
4
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 18 13 3 2 36 - 13 42
2.
Фенербахче
 1:1 18 11 3 4 43 - 21 36
3.
Истанбул Башакшехир
 18 10 4 4 27 - 19 34
4.
Адана Демирспор
 18 9 6 3 36 - 19 33
5.
Трабзонспор
 18 9 5 4 26 - 25 32
6.
Бешикташ
 17 9 5 3 32 - 21 32
7.
Коньяспор
 18 6 9 3 24 - 18 27
8.
Кайсериспор
 18 8 2 8 28 - 25 26
9.
Аланьяспор
 18 6 6 6 30 - 31 24
10.
Фатих Карагюмрюк
 18 5 6 7 38 - 37 21
11.
Гиресунспор
 18 5 5 8 18 - 28 20
12.
Газиантеп
 1:1 18 4 8 6 24 - 25 20
13.
Анкарагюджю
 18 5 4 9 23 - 29 19
14.
Касымпаша
 18 5 4 9 20 - 31 19
15.
Антальяспор
 17 5 3 9 22 - 29 18
16.
Хатайспор
 18 4 5 9 15 - 33 17
17.
Истанбулспор
 18 4 3 11 18 - 36 15
18.
Сивасспор
 18 3 6 9 19 - 28 15
19.
Умраниеспор
 18 3 5 10 21 - 32 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 1:1 10 7 1 2 26 - 14 22
2.
Истанбул Башакшехир
 10 7 1 2 17 - 11 22
3.
Трабзонспор
 9 6 3 0 13 - 4 21
4.
Бешикташ
 9 6 2 1 18 - 8 20
5.
Адана Демирспор
 8 6 2 0 19 - 5 20
6.
Галатасарай
 8 6 1 1 16 - 8 19
7.
Аланьяспор
 9 5 3 1 19 - 9 18
8.
Кайсериспор
 9 5 1 3 17 - 12 16
9.
Коньяспор
 9 3 4 2 9 - 8 13
10.
Фатих Карагюмрюк
 9 3 3 3 21 - 17 12
11.
Газиантеп
 1:1 8 2 5 1 12 - 9 11
12.
Анкарагюджю
 9 3 2 4 13 - 14 11
13.
Касымпаша
 10 3 2 5 13 - 20 11
14.
Антальяспор
 10 3 2 5 15 - 18 11
15.
Гиресунспор
 8 3 1 4 9 - 10 10
16.
Хатайспор
 8 2 4 2 9 - 12 10
17.
Сивасспор
 9 1 5 3 10 - 11 8
18.
Истанбулспор
 8 1 2 5 8 - 18 5
19.
Умраниеспор
 10 1 2 7 10 - 18 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 10 7 2 1 20 - 5 23
2.
Коньяспор
 9 3 5 1 15 - 10 14
3.
Фенербахче
 1:1 8 4 2 2 17 - 7 14
4.
Адана Демирспор
 10 3 4 3 17 - 14 13
5.
Истанбул Башакшехир
 8 3 3 2 10 - 8 12
6.
Бешикташ
 8 3 3 2 14 - 13 12
7.
Трабзонспор
 9 3 2 4 13 - 21 11
8.
Кайсериспор
 9 3 1 5 11 - 13 10
9.
Гиресунспор
 10 2 4 4 9 - 18 10
10.
Истанбулспор
 10 3 1 6 10 - 18 10
11.
Газиантеп
 1:1 10 2 3 5 12 - 16 9
12.
Фатих Карагюмрюк
 9 2 3 4 17 - 20 9
13.
Умраниеспор
 8 2 3 3 11 - 14 9
14.
Анкарагюджю
 9 2 2 5 10 - 15 8
15.
Касымпаша
 8 2 2 4 7 - 11 8
16.
Антальяспор
 7 2 1 4 7 - 11 7
17.
Хатайспор
 10 2 1 7 6 - 21 7
18.
Сивасспор
 9 2 1 6 9 - 17 7
19.
Аланьяспор
 9 1 3 5 11 - 22 6
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу Турции

Топ бомбардиров
Фенербахче Валенсия Эннер 14 (4)
Фатих Карагюмрюк Борини Фабио 10 (6)
Фатих Карагюмрюк Диань Мбайе 10 (3)
Антальяспор Райт Хаджи 10
Бешикташ Вегхорст Ваут 8 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Коньяспор Демирбаг Адиль 1 7
Истанбул Башакшехир Ндайишимийе Юссуф 8
Фатих Карагюмрюк Шукуров Отабек 1 6
Истанбулспор Рроца Эдуарт 1 6
Адана Демирспор Ракицкий Ярослав 2 4
Весь список
  • Желтая карточка
    47'
    Джилободжи Папи получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    19'
    Максим Александру получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    8'
    Г О О О О Л - Валенсия Эннер бьет в цель!
  • Желтая карточка
    7'
    Мор Эмре получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Газиантеп
Ничья
Фенербахче
4.40
3.75
4.40
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Газиантеп 1:1 Фенербахче онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

PARI



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Газиантеп
Фенербахче
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 
1000 рублей - бесплатная ставка






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 