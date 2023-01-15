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  4. Суперлига 2022-2023

Турция: Суперлига
2022-2023

Тур: 19. Стадион: .
Газиантеп
1:2
Конец матча
Фенербахче
0'
7' Желтая карточка
Мор Эмре
0:1
8' Гол
Валенсия Эннер
19' Желтая карточка
Максим Александру
47' Желтая карточка
Джилободжи Папи
1:1
55' Гол
Кициу Стелиос
59' Желтая карточка
Сагаль Анхело
70' Вторая желтая карточка
Сагаль Анхело
73' Желтая карточка
Салаи Аттила
90' Желтая карточка
Дурсун Сердар
1:2
90' Гол
Валенсия Эннер
90' Желтая карточка
Евтович Марко
90'+11

Ход матча

7'
 
Мор Эмре
8'
0:1
Валенсия Эннер
19'
Максим Александру
 
47'
Джилободжи Папи
 
55'
Кициу Стелиос
1:1
59'
Сагаль Анхело
 
68'
 
Кинг Джошуа
Бачуайи Миши
68'
 
Росси Диего
Мор Эмре
68'
 
Линкольн
Яндаш Мерт Хакан
70'
Сагаль Анхело
 
73'
 
Салаи Аттила
81'
Вальмир Велиу
Маркович Лазар
 
81'
 
Дурсун Сердар
Алиоски Эгзиян
83'
 
Гюлер Арда
Креспо Мигель
86'
Соялп Фуркан
Меркель Александр
 
86'
Ганоушек Матей
Пехливан Халиль
 
90'
 
Дурсун Сердар
90'
1:2
Валенсия Эннер
(Росси Диего)
90'
Евтович Марко
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 7
  • 4 Угловые 11
  • 3 Офсайды 4
  • 15 Нарушения правил 17
  • 5 Жёлтые карточки 3
  • 1 Красные карточки 0
  • 229 Количество передач 520
  • 31 Владение мячом, % 69
Прогноз на матч от Liveresult
1
Гювенч
Гюнай
70
Кициу
Стелиос
15
Эрсой
Эртугрул
3
Джилободжи
Папи
11
Пехливан
Халиль
8
Евтович
Марко
52
Меркель
Александр
28
Сагаль
Анхело
44
Максим
Александру
50
Маркович
Лазар
25
Фигейредо
Жоау
1
Байиндыр
Алтай
7
Кадыоглу
Ферди
3
Акайдин
Самет
41
Салаи
Аттила
6
Алиоски
Эгзиян
27
Креспо
Мигель
5
Виллиан
Арао
8
Яндаш
Мерт
Хакан
13
Валенсия
Эннер
99
Мор
Эмре
23
Бачуайи
Миши
Газиантеп
4-2-3-1
Фенербахче
4-2-3-1

История личных встреч

Газиантеп
Фенербахче

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

6 матчей

33.3%
66.7%
2 победы 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

История матчей

С
3:2
С
3:2
С
3:1
С
3:1
С
0:2
С
5:0

Голы

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

11
5

Голов в среднем за матч

3.67
1.67

Среднее время на гол

24
54

Всего голов

17
8

Голов в среднем за матч

2.83
1.33

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3

Среднее время на гол

31
67

Бомбардиры внутри турнира

Газиантеп
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фигейредо Жоау 6 0.33
Максим Александру 4 (1) 0.22
Маркович Лазар 2 0.11
Евтович Марко 2 0.11
Сагаль Анхело 2 0.11
Эрсой Эртугрул 2 0.11
Соялп Фуркан 1 0.06
Меркель Александр 1 0.06
Пекхарт Томаш 1 0.06
Кициу Стелиос 1 0.06
Вальмир Велиу 1 0.06
Кызылдаг Арда 1 0.06
Гювенч Гюнай 0 0
Джилободжи Папи 0 0
Фенербахче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Валенсия Эннер 15 (6) 0.83
Бачуайи Миши 8 (2) 0.44
Росси Диего 3 0.17
Кинг Джошуа 3 0.17
Кавечи Ирфан 3 0.17
Креспо Мигель 2 0.11
Энрике Густаво 2 0.11
Гюлер Арда 2 0.11
Дурсун Сердар 1 0.06
Педро Жоао 1 0.06
Зайц Миха 1 0.06
Мор Эмре 1 0.06
Алиоски Эгзиян 1 0.06
Бериша Мергим 1 0.06
Линкольн II 0 0
Виллиан Арао 0 0
Салаи Аттила 0 0
Кадыоглу Ферди 0 0
Юксек Исмаил 0 0

Карточки

Газиантеп
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кициу Стелиос 6 0
Джилободжи Папи 6 0
Эрсой Эртугрул 4 1
Максим Александру 5 0
Евтович Марко 5 0
Соялп Фуркан 5 0
Маркович Лазар 4 0
Сагаль Анхело 2 1
Гювенч Гюнай 3 0
Фигейредо Жоау 3 0
Меркель Александр 2 0
Эскихеллач Мустафа 2 0
Ганоушек Матей 1 0
Пехливан Халиль 1 0
Тошка Алин 1 0
Кызылдаг Арда 1 0
Фенербахче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Креспо Мигель 4 1
Бачуайи Миши 3 1
Салаи Аттила 4 0
Валенсия Эннер 2 1
Азиз Сердар 3 0
Кадыоглу Ферди 3 0
Яндаш Мерт Хакан 3 0
Педро Жоао 1 1
Кавечи Ирфан 1 1
Виллиан Арао 2 0
Зайц Миха 2 0
Энрике Густаво 2 0
Мор Эмре 2 0
Кинг Джошуа 1 0
Дурсун Сердар 1 0
Алиоски Эгзиян 1 0
Эгрибайят Ирфан Джан 1 0
Осайи-Самуэль Брайт 1 0
Линкольн II 1 0
Бериша Мергим 1 0
Перес Луан 1 0
Байиндыр Алтай 1 0

Результаты матчей

Газиантеп
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
Фенербахче
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
10% (1)
60% (6)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

2
4

Волевые поражения

6
0
Газиантеп
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
10% (1)
20% (2)
Фенербахче
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

9
5

Волевые поражения

8
25
Газиантеп
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
11% (2)
50% (9)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (10)
33% (6)
11% (2)
Фенербахче
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
17% (3)
44% (8)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

11
9

Волевые поражения

14
25

Голы по времени матча

Забито

12
18
1 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 4
10 Не забивали 13
0
0%
3
17%
1-15
1
8%
2
11%
16-30
0
0%
3
17%
31-45
6
50%
3
17%
46-60
4
33%
1
6%
61-75
1
8%
6
33%
76-90

Пропущено

10
7
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
1
10%
1
14%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
1
10%
2
29%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
4
40%
1
14%
76-90

Забито

13
26
8 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 9
10 Не забивали 9
4
31%
2
8%
1-15
3
23%
7
27%
16-30
1
8%
4
15%
31-45
2
15%
3
12%
46-60
1
8%
3
12%
61-75
2
15%
7
27%
76-90

Пропущено

15
14
7 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 5
1
7%
0
0%
1-15
2
13%
3
21%
16-30
4
27%
1
7%
31-45
3
20%
1
7%
46-60
2
13%
5
36%
61-75
3
20%
4
29%
76-90

Забито

25
44
9 В 1-м тайме 21
16 Во 2-м тайме 23
11 Забивали первыми 13
2 Не забивали 4
4
16%
5
11%
1-15
4
16%
9
20%
16-30
1
4%
7
16%
31-45
8
32%
6
14%
46-60
5
20%
4
9%
61-75
3
12%
13
30%
30%
76-90

Пропущено

25
21
12 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 4
16 Не пропускали 10
2
8%
1
5%
1-15
3
12%
3
14%
16-30
7
28%
1
5%
31-45
4
16%
3
14%
46-60
2
8%
8
38%
61-75
7
28%
5
24%
76-90

Результаты последних матчей

Газиантеп
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Истанбулспор - Газиантеп 1:1 Газиантеп - Истанбул Башакшехир 1:1 Гиресунспор - Газиантеп 2:1 Газиантеп - Бешикташ 1:1
Газиантеп - Болуспор 3:1 Фатих Карагюмрюк - Газиантеп 3:3 Газиантеп - Кютахьяспор 2:0 Газиантеп - Кайсериспор 1:2 Аланьяспор - Газиантеп 2:0 Газиантеп - Сарыер 4:0 Коньяспор - Газиантеп 0:1 Газиантеп - Адана Демирспор 1:1 Касымпаша - Газиантеп 1:0 Трабзонспор - Газиантеп 3:2 Газиантеп - Умраниеспор 1:1 Галатасарай - Газиантеп 2:1 Газиантеп - Антальяспор 5:2 Хатайспор - Газиантеп 1:2 Газиантеп - Анкарагюджю 1:0 Сивасспор - Газиантеп 1:1
Фенербахче
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Фенербахче - Галатасарай 0:3 Антальяспор - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Хатайспор 4:0 Трабзонспор - Фенербахче 2:0
Фенербахче - Истанбулспор 3:1 Фенербахче - Салернитана 3:0 Аланьяспор - Фенербахче 2:4 Фенербахче - Вильярреал 2:1 Фенербахче - Райо Вальекано 3:1 Фенербахче - Гиресунспор 1:2 Фенербахче - Сивасспор 1:0 Динамо Киев - Фенербахче 0:2 Истанбулспор - Фенербахче 2:5 Фенербахче - Ренн 3:3 Фенербахче - Истанбул Башакшехир 1:0 Анкарагюджю - Фенербахче 0:3 АЕК Ларнака - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Фатих Карагюмрюк 5:4 Фенербахче - АЕК Ларнака 2:0 Бешикташ - Фенербахче 0:0

Результаты матчей

Газиантеп
Фенербахче

Точный счет

1:1
4 раза 50%
1:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
1:0
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
5:4
1 раз 10%

Точное количество голов

1
7 раз 88%
5
1 раз 13%
1
3 раза 30%
4
2 раза 20%
5
2 раза 20%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Точный счет

1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
0:6
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:5
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
0
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
6
1 раз 13%

Точный счет

1:1
6 раз 33%
1:2
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
1:0
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
0:3
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:6
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:4
1 раз 6%

Точное количество голов

1
12 раз 67%
0
2 раза 11%
2
2 раза 11%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
0
4 раза 22%
1
3 раза 17%
2
3 раза 17%
5
3 раза 17%
3
2 раза 11%
4
2 раза 11%
6
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Газиантеп
Фенербахче

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
7
1.5
Больше Меньше
6
4
1
7
2.5
5
5
1
7
3.5
4
6
1
7
4.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
5
3
3
7
1.5
5
3
1
9
2.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
2
0.5
Больше Меньше
14
4
4
14
1.5
11
7
2
16
2.5
8
10
1
17
3.5
6
12
1
17
4.5
4
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 18 13 3 2 36 - 13 42
2.
Фенербахче
 18 12 2 4 44 - 21 38
3.
Истанбул Башакшехир
 18 10 4 4 27 - 19 34
4.
Адана Демирспор
 18 9 6 3 36 - 19 33
5.
Трабзонспор
 18 9 5 4 26 - 25 32
6.
Бешикташ
 17 9 5 3 32 - 21 32
7.
Коньяспор
 18 6 9 3 24 - 18 27
8.
Кайсериспор
 18 8 2 8 28 - 25 26
9.
Аланьяспор
 18 6 6 6 30 - 31 24
10.
Фатих Карагюмрюк
 18 5 6 7 38 - 37 21
11.
Гиресунспор
 18 5 5 8 18 - 28 20
12.
Касымпаша
 18 5 4 9 20 - 31 19
13.
Газиантеп
 18 4 7 7 24 - 26 19
14.
Анкарагюджю
 18 5 4 9 23 - 29 19
15.
Антальяспор
 17 5 3 9 22 - 29 18
16.
Хатайспор
 18 4 5 9 15 - 33 17
17.
Истанбулспор
 18 4 3 11 18 - 36 15
18.
Сивасспор
 18 3 6 9 19 - 28 15
19.
Умраниеспор
 18 3 5 10 21 - 32 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 10 7 1 2 26 - 14 22
2.
Истанбул Башакшехир
 10 7 1 2 17 - 11 22
3.
Трабзонспор
 9 6 3 0 13 - 4 21
4.
Бешикташ
 9 6 2 1 18 - 8 20
5.
Адана Демирспор
 8 6 2 0 19 - 5 20
6.
Галатасарай
 8 6 1 1 16 - 8 19
7.
Аланьяспор
 9 5 3 1 19 - 9 18
8.
Кайсериспор
 9 5 1 3 17 - 12 16
9.
Коньяспор
 9 3 4 2 9 - 8 13
10.
Фатих Карагюмрюк
 9 3 3 3 21 - 17 12
11.
Анкарагюджю
 9 3 2 4 13 - 14 11
12.
Касымпаша
 10 3 2 5 13 - 20 11
13.
Антальяспор
 10 3 2 5 15 - 18 11
14.
Гиресунспор
 8 3 1 4 9 - 10 10
15.
Газиантеп
 8 2 4 2 12 - 10 10
16.
Хатайспор
 8 2 4 2 9 - 12 10
17.
Сивасспор
 9 1 5 3 10 - 11 8
18.
Истанбулспор
 8 1 2 5 8 - 18 5
19.
Умраниеспор
 10 1 2 7 10 - 18 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 10 7 2 1 20 - 5 23
2.
Фенербахче
 8 5 1 2 18 - 7 16
3.
Коньяспор
 9 3 5 1 15 - 10 14
4.
Адана Демирспор
 10 3 4 3 17 - 14 13
5.
Истанбул Башакшехир
 8 3 3 2 10 - 8 12
6.
Бешикташ
 8 3 3 2 14 - 13 12
7.
Трабзонспор
 9 3 2 4 13 - 21 11
8.
Кайсериспор
 9 3 1 5 11 - 13 10
9.
Гиресунспор
 10 2 4 4 9 - 18 10
10.
Истанбулспор
 10 3 1 6 10 - 18 10
11.
Газиантеп
 10 2 3 5 12 - 16 9
12.
Фатих Карагюмрюк
 9 2 3 4 17 - 20 9
13.
Умраниеспор
 8 2 3 3 11 - 14 9
14.
Анкарагюджю
 9 2 2 5 10 - 15 8
15.
Касымпаша
 8 2 2 4 7 - 11 8
16.
Антальяспор
 7 2 1 4 7 - 11 7
17.
Хатайспор
 10 2 1 7 6 - 21 7
18.
Сивасспор
 9 2 1 6 9 - 17 7
19.
Аланьяспор
 9 1 3 5 11 - 22 6
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу Турции

Топ бомбардиров
Фенербахче Валенсия Эннер 15 (4)
Фатих Карагюмрюк Борини Фабио 10 (6)
Фатих Карагюмрюк Диань Мбайе 10 (3)
Антальяспор Райт Хаджи 10
Бешикташ Вегхорст Ваут 8 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Коньяспор Демирбаг Адиль 1 7
Истанбул Башакшехир Ндайишимийе Юссуф 8
Фатих Карагюмрюк Шукуров Отабек 1 6
Истанбулспор Рроца Эдуарт 1 6
Адана Демирспор Ракицкий Ярослав 2 4
Весь список
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    • Описание гола
      55'
      Г О О О О Л - Кициу Стелиос бьет в цель!
    • Желтая карточка
      47'
      Джилободжи Папи получил желтую карточку от судьи
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      19'
      Максим Александру получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      8'
      Г О О О О Л - Валенсия Эннер бьет в цель!
    • Желтая карточка
      7'
      Мор Эмре получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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