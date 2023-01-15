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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 18. Стадион: . Главный судья: Гиуа Антонио
Рома
 
Позже
Фиорентина
Прогнозы 131
Рома 87% (114)
X 10.7% (14)
Фиорентина 2.3% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Рома
Ничья
Фиорентина
2.22
3.30
3.85
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Патрисиу
Руй
23
Манчини
Джанлука
6
Смоллинг
Крис
24
Кумбулла
Мараш
19
Челик
Мехмет
59
Залевски
Никола
52
Бове
Эдоардо
4
Кристанте
Бриан
7
Пеллегрини
Лоренцо
21
Дибала
Пауло
9
Абрахам
Тэмми
1
Терраччиано
Пьетро
2
Додо
Домилсон
4
Миленкович
Никола
98
Роша
Игор
II
3
Бираги
Кристиано
34
Амрабат
Софьян
32
Дункан
Альфред
11
Иконе
Жонатан
5
Бонавентура
Джакомо
99
Куаме
Кристиан
7
Йович
Лука
Рома
3-5-2
Фиорентина
4-2-3-1

История личных встреч

Рома
Фиорентина

22 матча

95.5%
4.5%
21 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

54.5%
27.3%
18.2%
12 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

86.4%
31.8%
19 побед 7 ничьих 0 побед

13 матчей

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 11 побед

Второй тайм

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 7 побед

35 матчей

60%
14.3%
25.7%
21 победа 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

34.3%
34.3%
31.4%
12 побед 12 ничьих 11 побед

Второй тайм

54.3%
25.7%
20%
19 побед 9 ничьих 7 побед

История матчей

СA
2:0
СA
3:1
СA
1:2
СA
2:0
СA
2:1
СA
1:4
СA
2:2
К
7:1
СA
1:1
СA
0:2
СA
2:4
СA
4:0
СA
1:0
СA
4:1
СA
1:2
ЛЕ
0:3
ЛЕ
1:1
К
0:2
СA
1:1
СA
2:0
СA
0:1
СA
2:1
СA
0:1
К
0:1
СA
4:2
СA
1:2
К
3:0
СA
3:0
СA
2:2
СA
3:2
СA
0:1
СA
3:1
СA
4:1
СA
1:0
СA
1:0

Голы

Всего голов

37
23

Голов в среднем за матч

2.06
1.35

Среднее время на гол

43
66

Всего голов

27
20

Голов в среднем за матч

1.59
1.11

Среднее время на гол

56
81

Всего голов

64
43

Голов в среднем за матч

1.83
1.23

Тотал матчей

2.5
28
Больше 80%
Меньше 20%
7
20
Больше 57%
Меньше 43%
15
12
Больше 34%
Меньше 66%
23
7
Больше 20%
Меньше 80%
28
3
Больше 9%
Меньше 91%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
34

Среднее время на гол

49
73

Бомбардиры внутри турнира

Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дибала Пауло 5 (1) 0.29
Абрахам Тэмми 4 0.24
Смоллинг Крис 3 0.18
Пеллегрини Лоренцо 2 (2) 0.12
Ибаньес Рожер 2 0.12
Матич Неманья 1 0.06
Вольпато Кристиан 1 0.06
Эль-Шаарави Стефан 1 0.06
Кристанте Бриан 1 0.06
Дзаньоло Николо 1 0.06
Спинаццола Леонардо 0 0
Манчини Джанлука 0 0
Фиорентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кабрал Артур 3 (1) 0.18
Бонавентура Джакомо 3 0.18
Йович Лука 3 0.18
Куаме Кристиан 2 0.12
Иконе Жонатан 2 0.12
Миленкович Никола 2 0.12
Гонсалес Николас 2 (1) 0.12
Сапонара Риккардо 1 0.06
Мандрагора Роландо 1 0.06
Мартинес Лукас II 1 0.06
Барак Антонин 1 0.06
Соттиль Рикардо 0 0
Бираги Кристиано 0 0
Венути Лоренцо 0 0
Додо Домилсон 0 0
Журковски Шимон 0 0

Карточки

Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жозе Моуринью 2 2
Манчини Джанлука 5 0
Ибаньес Рожер 5 0
Кристанте Бриан 4 0
Дзаньоло Николо 4 0
Челик Мехмет 4 0
Смоллинг Крис 3 0
Матич Неманья 2 0
Дибала Пауло 2 0
Пеллегрини Лоренцо 2 0
Патрисиу Руй 1 0
Абрахам Тэмми 1 0
Камара Мохамед III 1 0
Залевски Никола 1 0
Тахирович Бенджамин 1 0
Фиорентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амрабат Софьян 7 0
Роша Игор II 4 1
Мандрагора Роландо 4 0
Бонавентура Джакомо 3 0
Додо Домилсон 3 0
Итальяно Виченцо 2 0
Йович Лука 2 0
Барак Антонин 2 0
Мартинес Лукас II 2 0
Миленкович Никола 2 0
Куаме Кристиан 2 0
Мале Юссеф 2 0
Иконе Жонатан 2 0
Соттиль Рикардо 1 0
Терраччиано Пьетро 1 0
Сапонара Риккардо 1 0
Кастровилли Гаэтано 1 0
Гонсалес Николас 1 0
Кабрал Артур 1 0

Результаты матчей

Рома
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Фиорентина
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

1
4
Рома
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Фиорентина
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

4
8

Волевые поражения

13
11
Рома
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Фиорентина
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

5
9

Волевые поражения

14
15

Голы по времени матча

Забито

8
8
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
12 Не забивали 12
2
25%
2
25%
1-15
1
13%
1
13%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
3
38%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
2
25%
76-90

Пропущено

5
7
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
0
0%
1
14%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
2
40%
2
29%
31-45
1
20%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

13
14
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
9 Не забивали 10
1
8%
2
14%
1-15
1
8%
3
21%
16-30
3
23%
2
14%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
5
38%
5
36%
76-90

Пропущено

11
14
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
2
18%
4
29%
1-15
3
27%
2
14%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
1
9%
2
14%
46-60
1
9%
3
21%
61-75
3
27%
3
21%
76-90

Забито

21
22
9 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 8
4 Не забивали 5
3
14%
4
18%
1-15
2
10%
4
18%
16-30
4
19%
2
9%
31-45
1
5%
5
23%
46-60
5
24%
0
0%
61-75
6
29%
7
32%
76-90

Пропущено

16
21
9 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 13
2
13%
5
24%
1-15
4
25%
3
14%
16-30
3
19%
2
10%
31-45
2
13%
4
19%
46-60
1
6%
4
19%
61-75
4
25%
3
14%
76-90

Результаты последних матчей

Рома
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Рома - Дженоа 1:0 Милан - Рома 2:2 Рома - Болонья 1:0 Рома - Валвейк 3:0
Рома - Каса Пиа 1:0 Рома - Кадис 0:3 Рома - Йокогама Маринос 3:3 Нагоя Грампус - Рома 0:0 Рома - Торино 1:1 Сассуоло - Рома 1:1 Рома - Лацио 0:1 Рома - Лудогорец 3:1 Верона - Рома 1:3 ХИК - Рома 1:2 Рома - Наполи 0:1 Сампдория - Рома 0:1 Бетис - Рома 1:1 Рома - Лечче 2:1 Рома - Бетис 1:2 Интер Милан - Рома 1:2
Фиорентина
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Фиорентина - Сампдория 1:0 Фиорентина - Сассуоло 2:1 Фиорентина - Монца 1:1 Фиорентина - Лугано 6:1
Фиорентина - Монако 1:1 Бастия - Фиорентина 1:2 Фиорентина - Рапид Бухарест 3:0 Боруссия Д - Фиорентина 0:2 Фиорентина - Олвейс Реди 9:0 Ареццо - Фиорентина 1:4 Милан - Фиорентина 2:1 Фиорентина - Салернитана 2:1 Сампдория - Фиорентина 0:2 РФШ Рига - Фиорентина 0:3 Специя - Фиорентина 1:2 Фиорентина - Истанбул Башакшехир 2:1 Фиорентина - Интер Милан 3:4 Лечче - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Хартс 5:1 Фиорентина - Лацио 0:4

Результаты матчей

Рома
Фиорентина

Точный счет

0:1
3 раза 38%
1:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%

Точный счет

0:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%

Точный счет

0:1
5 раз 29%
1:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
2:1
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
2 раза 12%
0
5 раз 29%
1
5 раз 29%
2
5 раз 29%
3
2 раза 12%

Тоталы голов в матче

Рома
Фиорентина

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
7
2
2
6
1.5
5
4
1
7
2.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
5
3
4
5
1.5
2
6
1
8
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
12
5
6
11
1.5
7
10
2
15
2.5
2
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 18 15 2 1 44 - 14 47
2.
Милан
 Заявка 18 11 5 2 35 - 20 38
3.
Ювентус
 Заявка 18 11 4 3 27 - 12 37
4.
Интер Милан
 Заявка 18 12 1 5 38 - 24 37
5.
Лацио
 Заявка 18 10 4 4 31 - 15 34
6.
Аталанта
 Заявка 18 10 4 4 34 - 20 34
7.
Рома
 Заявка 17 9 4 4 21 - 16 31
8.
Удинезе
 Заявка 18 6 7 5 26 - 21 25
9.
Фиорентина
 Заявка 17 6 5 6 21 - 22 23
10.
Торино
 Заявка 18 6 5 7 18 - 20 23
11.
Болонья
 Заявка 18 6 4 8 23 - 29 22
12.
Монца
 Заявка 18 6 3 9 22 - 27 21
13.
Лечче
 Заявка 18 4 8 6 18 - 20 20
14.
Эмполи
 Заявка 17 4 7 6 15 - 22 19
15.
Салернитана
 Заявка 18 4 6 8 23 - 35 18
16.
Специя
 Заявка 18 4 6 8 17 - 28 18
17.
Сассуоло
 Заявка 18 4 4 10 17 - 28 16
18.
Верона
 Заявка 18 2 3 13 15 - 31 9
19.
Сампдория
 Заявка 17 2 3 12 8 - 30 9
20.
Кремонезе
 Заявка 18 0 7 11 13 - 32 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 9 8 1 0 26 - 7 25
2.
Интер Милан
 Заявка 9 8 0 1 21 - 4 24
3.
Ювентус
 Заявка 9 7 2 0 21 - 3 23
4.
Милан
 Заявка 9 7 1 1 22 - 11 22
5.
Лацио
 Заявка 9 5 2 2 16 - 9 17
6.
Болонья
 Заявка 9 4 3 2 13 - 8 15
7.
Фиорентина
 Заявка 9 4 3 2 14 - 14 15
8.
Аталанта
 Заявка 9 4 2 3 19 - 13 14
9.
Удинезе
 Заявка 9 3 4 2 14 - 9 13
10.
Рома
 Заявка 8 4 1 3 8 - 5 13
11.
Монца
 Заявка 9 4 1 4 13 - 10 13
12.
Специя
 Заявка 9 2 6 1 13 - 12 12
13.
Торино
 Заявка 9 3 3 3 7 - 6 12
14.
Салернитана
 Заявка 9 3 3 3 14 - 11 12
15.
Эмполи
 Заявка 8 3 2 3 7 - 8 11
16.
Сассуоло
 Заявка 9 3 2 4 12 - 11 11
17.
Лечче
 Заявка 9 2 5 2 11 - 11 11
18.
Верона
 Заявка 9 2 0 7 10 - 17 6
19.
Кремонезе
 Заявка 9 0 3 6 4 - 15 3
20.
Сампдория
 Заявка 9 0 2 7 2 - 15 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 9 7 1 1 18 - 7 22
2.
Аталанта
 Заявка 9 6 2 1 15 - 7 20
3.
Рома
 Заявка 9 5 3 1 13 - 11 18
4.
Лацио
 Заявка 9 5 2 2 15 - 6 17
5.
Милан
 Заявка 9 4 4 1 13 - 9 16
6.
Ювентус
 Заявка 9 4 2 3 6 - 9 14
7.
Интер Милан
 Заявка 9 4 1 4 17 - 20 13
8.
Удинезе
 Заявка 9 3 3 3 12 - 12 12
9.
Торино
 Заявка 9 3 2 4 11 - 14 11
10.
Лечче
 Заявка 9 2 3 4 7 - 9 9
11.
Монца
 Заявка 9 2 2 5 9 - 17 8
12.
Фиорентина
 Заявка 8 2 2 4 7 - 8 8
13.
Эмполи
 Заявка 9 1 5 3 8 - 14 8
14.
Сампдория
 Заявка 8 2 1 5 6 - 15 7
15.
Болонья
 Заявка 9 2 1 6 10 - 21 7
16.
Салернитана
 Заявка 9 1 3 5 9 - 24 6
17.
Специя
 Заявка 9 2 0 7 4 - 16 6
18.
Сассуоло
 Заявка 9 1 2 6 5 - 17 5
19.
Кремонезе
 Заявка 9 0 4 5 9 - 17 4
20.
Верона
 Заявка 9 0 3 6 5 - 14 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 12 (3)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 9 (3)
Аталанта Лукман Адемола 9 (2)
Специя Нзола М'Бала 9 (1)
Милан Леау Рафаэл 8 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Фиорентина Амрабат Софьян 7
Верона Чеккерини Федерико 1 5
Специя Николау Димитрис 1 5
Лечче Юлманд Мортен 1 5
Эмполи Акпа-Акпро Жан-Даниэль 2 3
Весь список
  • До матча
  • Всем привет! В 18-м туре чемпионата Италии между собой сыграют "Рома" и "Фиорентина". Помогать вам следить за ходом этого матча через текстовую трансляцию на LiveResult.Ru будет Кирилл Иванцов.
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Рома - Фиорентина от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 января 2023, осталось 13 минут.

    Главный судья: Гиуа Антонио

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Прогнозы 131
Рома 87% (114)
X 10.7% (14)
Фиорентина 2.3% (3)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Рома
Ничья
Фиорентина
2.22
3.30
3.85
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Рома - Фиорентина

Исход игры
Рома
87% (114)
Ничья
10.7% (14)
Фиорентина
2.3% (3)
Тотал 2.5
Больше
60.17% (71)
Меньше
39.83% (47)
Обе команды забьют
Да
66.95% (79)
Нет
33.05% (39)
Популярный счёт
2:1 Рома
51.1% (67)
1:0 Рома
21.4% (28)
1:1 Ничья
6.9% (9)
2:0 Рома
6.9% (9)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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