Тур: 18. Стадион: Стадио Олимпико. Главный судья: Гиуа Антонио
Позже
История личных встреч
Рома
Фиорентина
22 матча
95.5%
4.5%
21 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
54.5%
27.3%
18.2%
12 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
86.4%
31.8%
19 побед 7 ничьих 0 побед
13 матчей
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 11 побед
Второй тайм
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 7 побед
35 матчей
60%
14.3%
25.7%
21 победа 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
34.3%
34.3%
31.4%
12 побед 12 ничьих 11 побед
Второй тайм
54.3%
25.7%
20%
19 побед 9 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
37
23
Голов в среднем за матч
2.06
1.35
Среднее время на гол
43
66
Всего голов
27
20
Голов в среднем за матч
1.59
1.11
Среднее время на гол
56
81
Всего голов
64
43
Голов в среднем за матч
1.83
1.23
Тотал матчей
2.5
28
Больше 80%
Меньше 20%
7
20
Больше 57%
Меньше 43%
15
12
Больше 34%
Меньше 66%
23
7
Больше 20%
Меньше 80%
28
3
Больше 9%
Меньше 91%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
Среднее время на гол
49
73
Бомбардиры внутри турнира
Рома
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дибала Пауло
|5 (1)
|0.29
|Абрахам Тэмми
|4
|0.24
|Смоллинг Крис
|3
|0.18
|Пеллегрини Лоренцо
|2 (2)
|0.12
|Ибаньес Рожер
|2
|0.12
|Матич Неманья
|1
|0.06
|Вольпато Кристиан
|1
|0.06
|Эль-Шаарави Стефан
|1
|0.06
|Кристанте Бриан
|1
|0.06
|Дзаньоло Николо
|1
|0.06
|Спинаццола Леонардо
|0
|0
|Манчини Джанлука
|0
|0
Фиорентина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кабрал Артур
|3 (1)
|0.18
|Бонавентура Джакомо
|3
|0.18
|Йович Лука
|3
|0.18
|Куаме Кристиан
|2
|0.12
|Иконе Жонатан
|2
|0.12
|Миленкович Никола
|2
|0.12
|Гонсалес Николас
|2 (1)
|0.12
|Сапонара Риккардо
|1
|0.06
|Мандрагора Роландо
|1
|0.06
|Мартинес Лукас II
|1
|0.06
|Барак Антонин
|1
|0.06
|Соттиль Рикардо
|0
|0
|Бираги Кристиано
|0
|0
|Венути Лоренцо
|0
|0
|Додо Домилсон
|0
|0
|Журковски Шимон
|0
|0
Карточки
Рома
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жозе Моуринью
|2
|2
|Манчини Джанлука
|5
|0
|Ибаньес Рожер
|5
|0
|Кристанте Бриан
|4
|0
|Дзаньоло Николо
|4
|0
|Челик Мехмет
|4
|0
|Смоллинг Крис
|3
|0
|Матич Неманья
|2
|0
|Дибала Пауло
|2
|0
|Пеллегрини Лоренцо
|2
|0
|Патрисиу Руй
|1
|0
|Абрахам Тэмми
|1
|0
|Камара Мохамед III
|1
|0
|Залевски Никола
|1
|0
|Тахирович Бенджамин
|1
|0
Фиорентина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амрабат Софьян
|7
|0
|Роша Игор II
|4
|1
|Мандрагора Роландо
|4
|0
|Бонавентура Джакомо
|3
|0
|Додо Домилсон
|3
|0
|Итальяно Виченцо
|2
|0
|Йович Лука
|2
|0
|Барак Антонин
|2
|0
|Мартинес Лукас II
|2
|0
|Миленкович Никола
|2
|0
|Куаме Кристиан
|2
|0
|Мале Юссеф
|2
|0
|Иконе Жонатан
|2
|0
|Соттиль Рикардо
|1
|0
|Терраччиано Пьетро
|1
|0
|Сапонара Риккардо
|1
|0
|Кастровилли Гаэтано
|1
|0
|Гонсалес Николас
|1
|0
|Кабрал Артур
|1
|0
Результаты матчей
Рома
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Фиорентина
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
1
4
Рома
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Фиорентина
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
4
8
Волевые поражения
13
11
Рома
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Фиорентина
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
5
9
Волевые поражения
14
15
Голы по времени матча
Забито
8
8
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
12 Не забивали 12
2
25%
2
25%
1-15
1
13%
1
13%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
3
38%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
2
25%
76-90
Пропущено
5
7
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
0
0%
1
14%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
2
40%
2
29%
31-45
1
20%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
13
14
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
9 Не забивали 10
1
8%
2
14%
1-15
1
8%
3
21%
16-30
3
23%
2
14%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
5
38%
5
36%
76-90
Пропущено
11
14
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
2
18%
4
29%
1-15
3
27%
2
14%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
1
9%
2
14%
46-60
1
9%
3
21%
61-75
3
27%
3
21%
76-90
Забито
21
22
9 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 8
4 Не забивали 5
3
14%
4
18%
1-15
2
10%
4
18%
16-30
4
19%
2
9%
31-45
1
5%
5
23%
46-60
5
24%
0
0%
61-75
6
29%
7
32%
76-90
Пропущено
16
21
9 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 13
2
13%
5
24%
1-15
4
25%
3
14%
16-30
3
19%
2
10%
31-45
2
13%
4
19%
46-60
1
6%
4
19%
61-75
4
25%
3
14%
76-90
Результаты последних матчей
Рома
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Рома - Дженоа 1:0 Милан - Рома 2:2 Рома - Болонья 1:0 Рома - Валвейк 3:0
Рома - Каса Пиа 1:0 Рома - Кадис 0:3 Рома - Йокогама Маринос 3:3 Нагоя Грампус - Рома 0:0 Рома - Торино 1:1 Сассуоло - Рома 1:1 Рома - Лацио 0:1 Рома - Лудогорец 3:1 Верона - Рома 1:3 ХИК - Рома 1:2 Рома - Наполи 0:1 Сампдория - Рома 0:1 Бетис - Рома 1:1 Рома - Лечче 2:1 Рома - Бетис 1:2 Интер Милан - Рома 1:2
Фиорентина
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Фиорентина - Сампдория 1:0 Фиорентина - Сассуоло 2:1 Фиорентина - Монца 1:1 Фиорентина - Лугано 6:1
Фиорентина - Монако 1:1 Бастия - Фиорентина 1:2 Фиорентина - Рапид Бухарест 3:0 Боруссия Д - Фиорентина 0:2 Фиорентина - Олвейс Реди 9:0 Ареццо - Фиорентина 1:4 Милан - Фиорентина 2:1 Фиорентина - Салернитана 2:1 Сампдория - Фиорентина 0:2 РФШ Рига - Фиорентина 0:3 Специя - Фиорентина 1:2 Фиорентина - Истанбул Башакшехир 2:1 Фиорентина - Интер Милан 3:4 Лечче - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Хартс 5:1 Фиорентина - Лацио 0:4
Результаты матчей
Рома
Фиорентина
Точный счет
0:1
3 раза 38%
1:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
Точный счет
0:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
Точный счет
0:1
5 раз 29%
1:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
2:1
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 41%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
2 раза 12%
0
5 раз 29%
1
5 раз 29%
2
5 раз 29%
3
2 раза 12%
Тоталы голов в матче
Рома
Фиорентина
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
72
26
54
17
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
53
45
26
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
125
611
710
215
215
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|14
|2
|1
|39 - 13
|44
|2.
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|33 - 18
|37
|3.
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|26 - 7
|37
|4.
|Заявка
|17
|11
|1
|5
|37 - 24
|34
|5.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|29 - 15
|31
|6.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|26 - 18
|31
|7.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|21 - 16
|31
|8.
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|25 - 19
|25
|9.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|21 - 22
|23
|10.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|18 - 19
|23
|11.
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|15 - 22
|19
|12.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|21 - 28
|19
|13.
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|16 - 18
|19
|14.
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|19 - 25
|18
|15.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|21 - 27
|18
|16.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|17 - 26
|16
|17.
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|16 - 28
|15
|18.
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|15 - 30
|9
|19.
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|8 - 30
|9
|20.
|Заявка
|17
|0
|7
|10
|11 - 29
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|21 - 3
|23
|2.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|21 - 6
|22
|3.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|22 - 11
|22
|4.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|20 - 4
|21
|5.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 9
|17
|6.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|13 - 8
|15
|7.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 14
|15
|8.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|13 - 7
|13
|9.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|8 - 5
|13
|10.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|13 - 10
|13
|11.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 5
|12
|12.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|14 - 11
|12
|13.
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|13 - 12
|12
|14.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 11
|11
|15.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 8
|11
|16.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 9
|11
|17.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|9 - 9
|10
|18.
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|10 - 17
|6
|19.
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|2 - 12
|3
|20.
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|2 - 15
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|18 - 7
|22
|2.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|15 - 7
|20
|3.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|13 - 11
|18
|4.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|11 - 7
|15
|5.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|5 - 4
|14
|6.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 6
|14
|7.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|17 - 20
|13
|8.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 12
|12
|9.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 14
|11
|10.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|7 - 9
|9
|11.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 8
|8
|12.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|8 - 14
|8
|13.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 15
|7
|14.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 16
|6
|15.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 15
|5
|16.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|5 - 17
|5
|17.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|8 - 20
|4
|18.
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|9 - 17
|4
|19.
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|3 - 16
|3
|20.
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|5 - 13
|3
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Наполи
|Осимхен Виктор
|10 (2)
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|8 (3)
|Специя
|Нзола М'Бала
|8 (1)
|Болонья
|Арнаутович Марко
|8
|Милан
|Леау Рафаэл
|7 (5)
|Фиорентина
|Амрабат Софьян
|7
|Верона
|Чеккерини Федерико
|1 5
|Лечче
|Юлманд Мортен
|1 5
|Эмполи
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|2 3
|Торино
|Линетти Кароль
|6
Прогнозы на матч Рома - Фиорентина
Исход игры
Рома
88.6% (39)
Ничья
11.4% (5)
Фиорентина
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
73.81% (31)
Меньше
26.19% (11)
Обе команды забьют
Да
76.19% (32)
Нет
23.81% (10)
Популярный счёт
2:1 Рома
63.6% (28)
1:0 Рома
13.6% (6)
2:0 Рома
6.8% (3)
2:2 Ничья
4.5% (2)
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