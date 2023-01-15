Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

50' Саксесс Исаак выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Матч возобновлен

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Болонья идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

47' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Болонья отменен из-за положения "вне игры".

46' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

45' Эбишер Мишель создает голевую возможность для своего партнера по команде.

45' Орсолини Риккардо из команды Болонья своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

44' Ловрич Санди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Удар от ворот произведет Удинезе

42' Болонья совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Перес Неуэн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Болонья совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Лукуми Джон получил желтую карточку от судьи

39' Удар от ворот произведет Удинезе

39' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Болонья пробьет пенальти!

37' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

37' Оооо... вот это был удар! Сансоне Никола должен был забить с этой позиции.

37' Сансоне Никола оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

37' Орсолини Риккардо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

35' Удар от ворот произведет Болонья

35' Удоги Дестини оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

35' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Скорупски Лукаш взял и забрал мяч на выходе

31' Удинезе совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Перейра Роберто навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

28' Удар от ворот произведет Болонья

28' Удинезе совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Ловрич Санди навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

25' Удинезе совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Перейра Роберто выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Удар от ворот произведет Удинезе

23' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Орсолини Риккардо из команды Болонья своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

22' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Сумаоро Адама выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Бекао Родриго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Матч возобновится спорным мячом

22' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

21' Удар от ворот произведет Болонья

21' Удоги Дестини оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

20' Удинезе совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Удинезе совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Удар от ворот произведет Болонья

20' Саксесс Исаак не смог попасть в створ ударом издали

19' Удинезе совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Удар от ворот произведет Удинезе

18' Матч возобновлен

18' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

18' Болонья идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Удинезе отменен из-за положения "вне игры".

16' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

15' Бекао Родриго создает голевую возможность для своего партнера по команде.

14' Эбишер Мишель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Удар от ворот произведет Болонья

13' Удинезе совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Удинезе совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Перес Неуэн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Болонья совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Г О О О О Л - Гомеш Бету забивает с левой ноги!

10' Перейра Роберто создает голевую возможность для своего партнера по команде.

10' Перейра Роберто из команды Удинезе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

10' Удар от ворот произведет Удинезе

10' Оооо... вот это был удар! Орсолини Риккардо должен был забить с этой позиции.

10' Орсолини Риккардо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

10' Сансоне Никола создает голевую возможность для своего партнера по команде.

9' Фергюсон Льюис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Удар от ворот произведет Удинезе

8' Удар от ворот произведет Болонья

8' Удинезе совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Лукуми Джон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Удинезе совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Удар от ворот произведет Удинезе

6' Эбишер Мишель не смог попасть в створ ударом издали

6' Болонья совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Болонья совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Удоги Дестини из команды Удинезе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

5' Удинезе идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Удинезе совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Удинезе совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Удинезе совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Удинезе идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Удар от ворот произведет Удинезе

2' Ликояннис Хараламбос не смог попасть в створ ударом издали

1' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Болонья начинает с центра поля