  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 18. Стадион: . Главный судья: Manuel Volpi
Удинезе
1:2
Второй тайм: 85'
Болонья
0'
1:0
10' Гол
Гомеш Бету
15' Undefined phrase: football_event_
Гомеш Бету
41' Желтая карточка
Лукуми Джон
45' Undefined phrase: football_event_
Сансоне Никола
57' Желтая карточка
Уолас Соуза
1:1
59' Гол
Сансоне Никола
76' Желтая карточка
Сориано Роберто
1:2
80' Гол
Пош Штефан
1:1. Гол Николы Сансоне (видео)....
1:0. Гол Бету (видео). Чемпионат...

Ход матча

10'
Гомеш Бету
(Саксесс Исаак)
1:0
15'
Гомеш Бету
 
41'
 
Лукуми Джон
45'
 
Сансоне Никола
57'
Уолас Соуза
 
59'
1:1
Сансоне Никола
(Моро Никола)
62'
Самарджич Лазар
Ловрич Санди
 
62'
Арслан Толгай-Али
Макенго Жан-Виктор
 
74'
 
Камбьясо Андреа
Ликояннис Хараламбос
74'
 
Сориано Роберто
Эбишер Мишель
74'
Эбосс Энцо
Перес Неуэн
 
76'
 
Сориано Роберто
80'
1:2
Пош Штефан
(Схаутен Йерди)
84'
Несторовски Илья
Уолас Соуза
 
84'
Эхизибуэ Кингсли
Саксесс Исаак
 

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 6 Удары по воротам 7
  • 3 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 3
  • 3 Офсайды 3
  • 8 Нарушения правил 15
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Прогнозы 119
Удинезе 71.4% (85)
X 25.2% (30)
Болонья 3.4% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Удинезе
Ничья
Болонья
4.10
3.60
5.67
Все Коэффициенты
1
Сильвестри
Марко
50
Бекао
Родриго
29
Бийол
Яка
18
Перес
Неуэн
37
Перейра
Роберто
13
Удоги
Дестини
4
Ловрич
Санди
11
Уолас
Соуза
6
Макенго
Жан-Виктор
9
Гомеш
Бету
7
Саксесс
Исаак
28
Скорупски
Лукаш
3
Пош
Штефан
5
Сумаоро
Адама
26
Лукуми
Джон
22
Ликояннис
Хараламбос
6
Моро
Никола
30
Схаутен
Йерди
7
Орсолини
Риккардо
19
Фергюсон
Льюис
20
Эбишер
Мишель
10
Сансоне
Никола
Удинезе
3-5-2
Болонья
4-2-3-1

История личных встреч

Удинезе
Болонья

18 матчей

66.7%
33.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
44.4%
5.6%
9 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

27 матчей

44.4%
37%
18.6%
12 побед 10 ничьих 5 побед

Первый тайм

33.3%
51.9%
14.8%
9 побед 14 ничьих 4 победы

Второй тайм

44.4%
29.6%
26%
12 побед 8 ничьих 7 побед

История матчей

СA
2:2
СA
1:1
СA
1:1
СA
2:2
СA
1:1
К
4:0
СA
1:0
СA
2:1
СA
2:1
СA
1:0
СA
1:2
СA
4:0
СA
1:0
СA
0:1
СA
1:2
СA
0:2
СA
1:1
СA
0:0
СA
1:1
СA
1:3
СA
2:0
СA
1:1
СA
2:1
СA
1:1
СA
2:1
СA
1:0
СA
0:3

Голы

Всего голов

17
21

Голов в среднем за матч

1.21
1.62

Среднее время на гол

74
55

Всего голов

19
7

Голов в среднем за матч

1.46
0.5

Среднее время на гол

61
180

Всего голов

36
28

Голов в среднем за матч

1.33
1.04

Тотал матчей

2.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
21
Больше 78%
Меньше 22%
6
12
Больше 44%
Меньше 56%
15
5
Больше 19%
Меньше 81%
22

Среднее время на гол

67
86

Бомбардиры внутри турнира

Удинезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гомеш Бету 7 0.39
Самарджич Лазар 3 0.17
Делофеу Херард 2 0.11
Перейра Роберто 2 0.11
Удоги Дестини 2 0.11
Ловрич Санди 2 0.11
Бийол Яка 2 0.11
Несторовски Илья 1 0.06
Бекао Родриго 1 0.06
Арслан Толгай-Али 1 0.06
Масина Адам 1 0.06
Перес Неуэн 1 0.06
Саксесс Исаак 0 0
Макенго Жан-Виктор 0 0
Болонья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Арнаутович Марко 8 (3) 0.44
Фергюсон Льюис 3 0.17
Орсолини Риккардо 2 0.11
Барроу Муса 2 0.11
Сориано Роберто 1 0.06
Пош Штефан 1 0.06
Домингес Николас 1 0.06
Зиркзее Джошуа 1 0.06
Сансоне Никола 1 0.06
Ликояннис Хараламбос 1 0.06
Эбишер Мишель 1 0.06
Касиус Денсо 0 0
Камбьясо Андреа 0 0
Медель Гари 0 0
Моро Никола 0 0
Виньято Эмануэль 0 0
Лукуми Джон 0 0

Карточки

Удинезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бекао Родриго 5 0
Перес Неуэн 3 1
Уолас Соуза 4 0
Перейра Роберто 4 0
Бийол Яка 4 0
Удоги Дестини 4 0
Саксесс Исаак 3 0
Эбосс Энцо 3 0
Несторовски Илья 2 0
Делофеу Херард 2 0
Эхизибуэ Кингсли 2 0
Макенго Жан-Виктор 2 0
Андреа Соттил 1 0
Арслан Толгай-Али 1 0
Нюйтинк Брэм 1 0
Ловрич Санди 1 0
Соппи Брэндон 1 0
Эбоселе Фести 1 0
Болонья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Медель Гари 5 0
Домингес Николас 5 0
Арнаутович Марко 4 0
Лукуми Джон 4 0
Сумаоро Адама 2 1
Орсолини Риккардо 2 1
Мотта Тьяго 3 0
Ликояннис Хараламбос 3 0
Эбишер Мишель 3 0
Сансоне Никола 2 0
Скорупски Лукаш 2 0
Фергюсон Льюис 2 0
Камбьясо Андреа 2 0
Хоакин Соса 2 0
Де Сильвестри Лоренцо 1 0
Сориано Роберто 1 0
Бонифаци Кевин 1 0
Схаутен Йерди 1 0
Виньято Эмануэль 1 0
Барроу Муса 1 0
Зиркзее Джошуа 1 0
Касиус Денсо 1 0
Синиша Михайлович 1 0

Результаты матчей

Удинезе
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Болонья
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

5
8
Удинезе
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
67% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Болонья
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

8
3

Волевые поражения

8
12
Удинезе
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
Болонья
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
12% (2)
41% (7)
47% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
29% (5)
47% (8)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

10
4

Волевые поражения

13
20

Голы по времени матча

Забито

12
10
3 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 12
1
8%
1
10%
1-15
2
17%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
8%
3
30%
46-60
4
33%
3
30%
61-75
4
33%
0
0%
76-90

Пропущено

8
18
6 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 8
3
38%
1
6%
1-15
1
13%
3
17%
16-30
2
25%
4
22%
31-45
1
13%
6
33%
46-60
1
13%
2
11%
61-75
0
0%
2
11%
76-90

Забито

12
13
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 6
11 Не забивали 9
1
8%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
3
25%
2
15%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
2
17%
3
23%
61-75
6
50%
1
8%
76-90

Пропущено

12
8
8 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
3
25%
0
0%
1-15
1
8%
1
13%
16-30
4
33%
1
13%
31-45
2
17%
3
38%
46-60
1
8%
2
25%
61-75
1
8%
1
13%
76-90

Забито

24
23
7 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 10
4 Не забивали 4
2
8%
3
13%
1-15
2
8%
3
13%
16-30
3
13%
4
17%
31-45
1
4%
6
26%
46-60
6
25%
6
26%
61-75
10
42%
1
4%
76-90

Пропущено

20
26
14 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 16
11 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 15
6
30%
1
4%
1-15
2
10%
4
15%
16-30
6
30%
5
19%
31-45
3
15%
9
35%
46-60
2
10%
4
15%
61-75
1
5%
3
12%
76-90

Результаты последних матчей

Удинезе
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Ювентус - Удинезе 1:0 Удинезе - Эмполи 1:1 Кремонезе - Удинезе 1:3 Удинезе - Лечче 2:0
Удинезе - Атлетик Б 0:1 Удинезе - Вест Хэм 1:3 Наполи - Удинезе 3:2 Специя - Удинезе 1:1 Удинезе - Лечче 1:1 Кремонезе - Удинезе 0:0 Удинезе - Торино 1:2 Удинезе - Монца 2:3 Лацио - Удинезе 0:0 Удинезе - Аталанта 2:2 Верона - Удинезе 1:2 Удинезе - Интер Милан 3:1 Сассуоло - Удинезе 1:3 Удинезе - Рома 4:0 Удинезе - Фиорентина 1:0 Монца - Удинезе 1:2
Болонья
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Болонья - Аталанта 1:2 Рома - Болонья 1:0 Верона - Болонья 0:1 Мальорка - Болонья 1:2
Болонья - Капфенберг 9:0 Болонья - Сассуоло 3:0 Интер Милан - Болонья 6:1 Болонья - Торино 2:1 Монца - Болонья 1:2 Болонья - Лечче 2:0 Болонья - Кальяри 1:0 Наполи - Болонья 3:2 Болонья - Сампдория 1:1 Ювентус - Болонья 3:0 Болонья - Эмполи 0:1 Болонья - Фиорентина 2:1 Специя - Болонья 2:2 Болонья - Салернитана 1:1 Милан - Болонья 2:0 Болонья - Верона 1:1

Результаты матчей

Удинезе
Болонья

Точный счет

1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
1:1
3 раза 33%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

0:0
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
0
3 раза 33%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%

Точный счет

0:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 29%
1
5 раз 29%
0
4 раза 24%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
2
6 раз 35%
1
6 раз 35%
0
4 раза 24%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Удинезе
Болонья

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
8
1
3
5
1.5
4
5
2
6
2.5
1
8
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
5
3
5
4
1.5
3
5
1
8
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
13
4
8
9
1.5
7
10
3
14
2.5
1
16
1
16
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 18 15 2 1 44 - 14 47
2.
Милан
 Заявка 18 11 5 2 35 - 20 38
3.
Ювентус
 Заявка 18 11 4 3 27 - 12 37
4.
Интер Милан
 Заявка 18 12 1 5 38 - 24 37
5.
Лацио
 Заявка 18 10 4 4 31 - 15 34
6.
Аталанта
 Заявка 17 9 4 4 26 - 18 31
7.
Рома
 Заявка 17 9 4 4 21 - 16 31
8.
Удинезе
 1:2 Заявка 18 6 7 5 26 - 21 25
9.
Фиорентина
 Заявка 17 6 5 6 21 - 22 23
10.
Торино
 0:1 Заявка 18 6 5 7 18 - 20 23
11.
Болонья
 2:1 Заявка 18 6 4 8 23 - 29 22
12.
Монца
 Заявка 18 6 3 9 22 - 27 21
13.
Лечче
 Заявка 18 4 8 6 18 - 20 20
14.
Эмполи
 Заявка 17 4 7 6 15 - 22 19
15.
Салернитана
 Заявка 17 4 6 7 21 - 27 18
16.
Специя
 1:0 Заявка 18 4 6 8 17 - 28 18
17.
Сассуоло
 Заявка 18 4 4 10 17 - 28 16
18.
Верона
 Заявка 18 2 3 13 15 - 31 9
19.
Сампдория
 Заявка 17 2 3 12 8 - 30 9
20.
Кремонезе
 Заявка 18 0 7 11 13 - 32 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 9 8 1 0 26 - 7 25
2.
Интер Милан
 Заявка 9 8 0 1 21 - 4 24
3.
Ювентус
 Заявка 9 7 2 0 21 - 3 23
4.
Милан
 Заявка 9 7 1 1 22 - 11 22
5.
Лацио
 Заявка 9 5 2 2 16 - 9 17
6.
Болонья
 2:1 Заявка 9 4 3 2 13 - 8 15
7.
Фиорентина
 Заявка 9 4 3 2 14 - 14 15
8.
Удинезе
 1:2 Заявка 9 3 4 2 14 - 9 13
9.
Рома
 Заявка 8 4 1 3 8 - 5 13
10.
Монца
 Заявка 9 4 1 4 13 - 10 13
11.
Торино
 0:1 Заявка 9 3 3 3 7 - 6 12
12.
Салернитана
 Заявка 9 3 3 3 14 - 11 12
13.
Специя
 1:0 Заявка 9 2 6 1 13 - 12 12
14.
Аталанта
 Заявка 8 3 2 3 11 - 11 11
15.
Эмполи
 Заявка 8 3 2 3 7 - 8 11
16.
Сассуоло
 Заявка 9 3 2 4 12 - 11 11
17.
Лечче
 Заявка 9 2 5 2 11 - 11 11
18.
Верона
 Заявка 9 2 0 7 10 - 17 6
19.
Кремонезе
 Заявка 9 0 3 6 4 - 15 3
20.
Сампдория
 Заявка 9 0 2 7 2 - 15 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 9 7 1 1 18 - 7 22
2.
Аталанта
 Заявка 9 6 2 1 15 - 7 20
3.
Рома
 Заявка 9 5 3 1 13 - 11 18
4.
Лацио
 Заявка 9 5 2 2 15 - 6 17
5.
Милан
 Заявка 9 4 4 1 13 - 9 16
6.
Ювентус
 Заявка 9 4 2 3 6 - 9 14
7.
Интер Милан
 Заявка 9 4 1 4 17 - 20 13
8.
Удинезе
 1:2 Заявка 9 3 3 3 12 - 12 12
9.
Торино
 0:1 Заявка 9 3 2 4 11 - 14 11
10.
Лечче
 Заявка 9 2 3 4 7 - 9 9
11.
Монца
 Заявка 9 2 2 5 9 - 17 8
12.
Фиорентина
 Заявка 8 2 2 4 7 - 8 8
13.
Эмполи
 Заявка 9 1 5 3 8 - 14 8
14.
Сампдория
 Заявка 8 2 1 5 6 - 15 7
15.
Болонья
 2:1 Заявка 9 2 1 6 10 - 21 7
16.
Салернитана
 Заявка 8 1 3 4 7 - 16 6
17.
Специя
 1:0 Заявка 9 2 0 7 4 - 16 6
18.
Сассуоло
 Заявка 9 1 2 6 5 - 17 5
19.
Кремонезе
 Заявка 9 0 4 5 9 - 17 4
20.
Верона
 Заявка 9 0 3 6 5 - 14 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 12 (3)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 9 (3)
Специя Нзола М'Бала 9 (1)
Милан Леау Рафаэл 8 (5)
Болонья Арнаутович Марко 8
Весь список

Топ нарушителей
Фиорентина Амрабат Софьян 7
Верона Чеккерини Федерико 1 5
Лечче Юлманд Мортен 1 5
Эмполи Акпа-Акпро Жан-Даниэль 2 3
Торино Линетти Кароль 6
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dacia Arena - Stadio Friuli. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 52% завершится победой Удинезе.
      Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 1.92. Новички получат приятный бонус!
      BetBoom
      1.92 ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 119
    Удинезе 71.4% (85)
    X 25.2% (30)
    Болонья 3.4% (4)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Удинезе
    Ничья
    Болонья
    4.10
    3.60
    5.67
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Удинезе 1:2 Болонья онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    PARI



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Удинезе 1:2 Болонья

    Исход игры
    Удинезе
    71.4% (85)
    Ничья
    25.2% (30)
    Болонья
    3.4% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.9% (53)
    Меньше
    53.1% (60)
    Обе команды забьют
    Да
    67.26% (76)
    Нет
    32.74% (37)
    Популярный счёт
    2:1 Удинезе
    38.7% (46)
    1:0 Удинезе
    25.2% (30)
    1:1 Ничья
    19.3% (23)
    2:0 Удинезе
    4.2% (5)
    2:2 Ничья
    3.4% (4)
    1:2 Болонья
    1.7% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Удинезе
    Болонья
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    1000 рублей - бесплатная ставка






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     