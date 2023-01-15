Тур: 18. Стадион: Дачия-Арена. Главный судья: Manuel Volpi
0'
1:0
10' ГолГомеш Бету
15' Undefined phrase: football_event_Гомеш Бету
41' Желтая карточкаЛукуми Джон
45' Undefined phrase: football_event_Сансоне Никола
57' Желтая карточкаУолас Соуза
1:1
59' ГолСансоне Никола
76' Желтая карточкаСориано Роберто
1:2
80' ГолПош Штефан
Бонусы букмекеров
Ход матча
10'
1:0
15'
41'
45'
57'
59'
1:1
76'
80'
1:2
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
6 Удары по воротам 7
-
3 Удары в створ 2
-
4 Угловые 3
-
3 Офсайды 3
-
8 Нарушения правил 15
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
29
Бийол
Яка
18
Перес
Неуэн
11
Уолас
Соуза
26
Лукуми
Джон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
29 Бийол ЯкаЗащитник
-
18 Перес НеуэнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Уолас СоузаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Эбосс ЭнцоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Соттил Андреа
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Лукуми ДжонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
33 Касиус ДенсоЗащитник
- Защитник
-
66 Амей ВисдомЗащитник
- Полузащитник
-
99 Барроу МусаПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Мотта Тиаго
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Удинезе
Болонья
18 матчей
66.7%
33.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
44.4%
5.6%
9 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед
9 матчей
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
27 матчей
44.4%
37%
18.6%
12 побед 10 ничьих 5 побед
Первый тайм
33.3%
51.9%
14.8%
9 побед 14 ничьих 4 победы
Второй тайм
44.4%
29.6%
26%
12 побед 8 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
21
Голов в среднем за матч
1.21
1.62
Среднее время на гол
74
55
Всего голов
19
7
Голов в среднем за матч
1.46
0.5
Среднее время на гол
61
180
Всего голов
36
28
Голов в среднем за матч
1.33
1.04
Тотал матчей
2.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
21
Больше 78%
Меньше 22%
6
12
Больше 44%
Меньше 56%
15
5
Больше 19%
Меньше 81%
22
Среднее время на гол
67
86
Бомбардиры внутри турнира
Удинезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гомеш Бету
|7
|0.39
|Самарджич Лазар
|3
|0.17
|Делофеу Херард
|2
|0.11
|Перейра Роберто
|2
|0.11
|Удоги Дестини
|2
|0.11
|Ловрич Санди
|2
|0.11
|Бийол Яка
|2
|0.11
|Несторовски Илья
|1
|0.06
|Бекао Родриго
|1
|0.06
|Арслан Толгай-Али
|1
|0.06
|Масина Адам
|1
|0.06
|Перес Неуэн
|1
|0.06
|Саксесс Исаак
|0
|0
|Макенго Жан-Виктор
|0
|0
Болонья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Арнаутович Марко
|8 (3)
|0.44
|Фергюсон Льюис
|3
|0.17
|Орсолини Риккардо
|2
|0.11
|Барроу Муса
|2
|0.11
|Сориано Роберто
|1
|0.06
|Пош Штефан
|1
|0.06
|Домингес Николас
|1
|0.06
|Зиркзее Джошуа
|1
|0.06
|Сансоне Никола
|1
|0.06
|Ликояннис Хараламбос
|1
|0.06
|Эбишер Мишель
|1
|0.06
|Касиус Денсо
|0
|0
|Камбьясо Андреа
|0
|0
|Медель Гари
|0
|0
|Моро Никола
|0
|0
|Виньято Эмануэль
|0
|0
|Лукуми Джон
|0
|0
Карточки
Удинезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бекао Родриго
|5
|0
|Перес Неуэн
|3
|1
|Уолас Соуза
|4
|0
|Перейра Роберто
|4
|0
|Бийол Яка
|4
|0
|Удоги Дестини
|4
|0
|Саксесс Исаак
|3
|0
|Эбосс Энцо
|3
|0
|Несторовски Илья
|2
|0
|Делофеу Херард
|2
|0
|Эхизибуэ Кингсли
|2
|0
|Макенго Жан-Виктор
|2
|0
|Андреа Соттил
|1
|0
|Арслан Толгай-Али
|1
|0
|Нюйтинк Брэм
|1
|0
|Ловрич Санди
|1
|0
|Соппи Брэндон
|1
|0
|Эбоселе Фести
|1
|0
Болонья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Медель Гари
|5
|0
|Домингес Николас
|5
|0
|Арнаутович Марко
|4
|0
|Лукуми Джон
|4
|0
|Сумаоро Адама
|2
|1
|Орсолини Риккардо
|2
|1
|Мотта Тьяго
|3
|0
|Ликояннис Хараламбос
|3
|0
|Эбишер Мишель
|3
|0
|Сансоне Никола
|2
|0
|Скорупски Лукаш
|2
|0
|Фергюсон Льюис
|2
|0
|Камбьясо Андреа
|2
|0
|Хоакин Соса
|2
|0
|Де Сильвестри Лоренцо
|1
|0
|Сориано Роберто
|1
|0
|Бонифаци Кевин
|1
|0
|Схаутен Йерди
|1
|0
|Виньято Эмануэль
|1
|0
|Барроу Муса
|1
|0
|Зиркзее Джошуа
|1
|0
|Касиус Денсо
|1
|0
|Синиша Михайлович
|1
|0
Результаты матчей
Удинезе
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Болонья
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
5
8
Удинезе
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
67% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Болонья
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
8
3
Волевые поражения
8
12
Удинезе
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
Болонья
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
12% (2)
41% (7)
47% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
29% (5)
47% (8)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
10
4
Волевые поражения
13
20
Голы по времени матча
Забито
12
10
3 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 12
1
8%
1
10%
1-15
2
17%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
8%
3
30%
46-60
4
33%
3
30%
61-75
4
33%
0
0%
76-90
Пропущено
8
18
6 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 8
3
38%
1
6%
1-15
1
13%
3
17%
16-30
2
25%
4
22%
31-45
1
13%
6
33%
46-60
1
13%
2
11%
61-75
0
0%
2
11%
76-90
Забито
12
13
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 6
11 Не забивали 9
1
8%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
3
25%
2
15%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
2
17%
3
23%
61-75
6
50%
1
8%
76-90
Пропущено
12
8
8 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
3
25%
0
0%
1-15
1
8%
1
13%
16-30
4
33%
1
13%
31-45
2
17%
3
38%
46-60
1
8%
2
25%
61-75
1
8%
1
13%
76-90
Забито
24
23
7 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 10
4 Не забивали 4
2
8%
3
13%
1-15
2
8%
3
13%
16-30
3
13%
4
17%
31-45
1
4%
6
26%
46-60
6
25%
6
26%
61-75
10
42%
1
4%
76-90
Пропущено
20
26
14 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 16
11 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 15
6
30%
1
4%
1-15
2
10%
4
15%
16-30
6
30%
5
19%
31-45
3
15%
9
35%
46-60
2
10%
4
15%
61-75
1
5%
3
12%
76-90
Результаты последних матчей
Удинезе
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Ювентус - Удинезе 1:0 Удинезе - Эмполи 1:1 Кремонезе - Удинезе 1:3 Удинезе - Лечче 2:0
Удинезе - Атлетик Б 0:1 Удинезе - Вест Хэм 1:3 Наполи - Удинезе 3:2 Специя - Удинезе 1:1 Удинезе - Лечче 1:1 Кремонезе - Удинезе 0:0 Удинезе - Торино 1:2 Удинезе - Монца 2:3 Лацио - Удинезе 0:0 Удинезе - Аталанта 2:2 Верона - Удинезе 1:2 Удинезе - Интер Милан 3:1 Сассуоло - Удинезе 1:3 Удинезе - Рома 4:0 Удинезе - Фиорентина 1:0 Монца - Удинезе 1:2
Болонья
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Болонья - Аталанта 1:2 Рома - Болонья 1:0 Верона - Болонья 0:1 Мальорка - Болонья 1:2
Болонья - Капфенберг 9:0 Болонья - Сассуоло 3:0 Интер Милан - Болонья 6:1 Болонья - Торино 2:1 Монца - Болонья 1:2 Болонья - Лечче 2:0 Болонья - Кальяри 1:0 Наполи - Болонья 3:2 Болонья - Сампдория 1:1 Ювентус - Болонья 3:0 Болонья - Эмполи 0:1 Болонья - Фиорентина 2:1 Специя - Болонья 2:2 Болонья - Салернитана 1:1 Милан - Болонья 2:0 Болонья - Верона 1:1
Результаты матчей
Удинезе
Болонья
Точный счет
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
1:1
3 раза 33%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
0:0
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%
Точное количество голов
2
4 раза 44%
0
3 раза 33%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
Точный счет
0:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
5 раз 29%
1
5 раз 29%
0
4 раза 24%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
2
6 раз 35%
1
6 раз 35%
0
4 раза 24%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Удинезе
Болонья
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
81
35
45
26
18
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
53
54
35
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
134
89
710
314
116
116
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|15
|2
|1
|44 - 14
|47
|2.
|Заявка
|18
|11
|5
|2
|35 - 20
|38
|3.
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|27 - 12
|37
|4.
|Заявка
|18
|12
|1
|5
|38 - 24
|37
|5.
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|31 - 15
|34
|6.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|26 - 18
|31
|7.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|21 - 16
|31
|8.
|1:2 Заявка
|18
|6
|7
|5
|26 - 21
|25
|9.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|21 - 22
|23
|10.
|0:1 Заявка
|18
|6
|5
|7
|18 - 20
|23
|11.
|2:1 Заявка
|18
|6
|4
|8
|23 - 29
|22
|12.
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|22 - 27
|21
|13.
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|18 - 20
|20
|14.
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|15 - 22
|19
|15.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|21 - 27
|18
|16.
|1:0 Заявка
|18
|4
|6
|8
|17 - 28
|18
|17.
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|17 - 28
|16
|18.
|Заявка
|18
|2
|3
|13
|15 - 31
|9
|19.
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|8 - 30
|9
|20.
|Заявка
|18
|0
|7
|11
|13 - 32
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|26 - 7
|25
|2.
|Заявка
|9
|8
|0
|1
|21 - 4
|24
|3.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|21 - 3
|23
|4.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|22 - 11
|22
|5.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 9
|17
|6.
|2:1 Заявка
|9
|4
|3
|2
|13 - 8
|15
|7.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 14
|15
|8.
|1:2 Заявка
|9
|3
|4
|2
|14 - 9
|13
|9.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|8 - 5
|13
|10.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|13 - 10
|13
|11.
|0:1 Заявка
|9
|3
|3
|3
|7 - 6
|12
|12.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|14 - 11
|12
|13.
|1:0 Заявка
|9
|2
|6
|1
|13 - 12
|12
|14.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 11
|11
|15.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 8
|11
|16.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 11
|11
|17.
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|11 - 11
|11
|18.
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|10 - 17
|6
|19.
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|4 - 15
|3
|20.
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|2 - 15
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|18 - 7
|22
|2.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|15 - 7
|20
|3.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|13 - 11
|18
|4.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|15 - 6
|17
|5.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|13 - 9
|16
|6.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|6 - 9
|14
|7.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|17 - 20
|13
|8.
|1:2 Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 12
|12
|9.
|0:1 Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 14
|11
|10.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|7 - 9
|9
|11.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 17
|8
|12.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 8
|8
|13.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|8 - 14
|8
|14.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 15
|7
|15.
|2:1 Заявка
|9
|2
|1
|6
|10 - 21
|7
|16.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 16
|6
|17.
|1:0 Заявка
|9
|2
|0
|7
|4 - 16
|6
|18.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|5 - 17
|5
|19.
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|9 - 17
|4
|20.
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|5 - 14
|3
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Наполи
|Осимхен Виктор
|12 (3)
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|9 (3)
|Специя
|Нзола М'Бала
|9 (1)
|Милан
|Леау Рафаэл
|8 (5)
|Болонья
|Арнаутович Марко
|8
|Фиорентина
|Амрабат Софьян
|7
|Верона
|Чеккерини Федерико
|1 5
|Лечче
|Юлманд Мортен
|1 5
|Эмполи
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|2 3
|Торино
|Линетти Кароль
|6
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Удинезе 1:2 Болонья
Исход игры
Удинезе
71.4% (85)
Ничья
25.2% (30)
Болонья
3.4% (4)
Тотал 2.5
Больше
46.9% (53)
Меньше
53.1% (60)
Обе команды забьют
Да
67.26% (76)
Нет
32.74% (37)
Популярный счёт
2:1 Удинезе
38.7% (46)
1:0 Удинезе
25.2% (30)
1:1 Ничья
19.3% (23)
2:0 Удинезе
4.2% (5)
2:2 Ничья
3.4% (4)
1:2 Болонья
1.7% (2)
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