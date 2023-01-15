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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 18. Стадион: . Главный судья: Manuel Volpi
Удинезе
1:2
Конец матча
Болонья
0'
1:0
10' Гол
Гомеш Бету
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Гомеш Бету
41' Желтая карточка
Лукуми Джон
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Сансоне Никола
57' Желтая карточка
Уолас Соуза
1:1
59' Гол
Сансоне Никола
75' Желтая карточка
Сориано Роберто
1:2
80' Гол
Пош Штефан
90' Желтая карточка
Фергюсон Льюис
90'+7
Голы (видео). Чемпионат Италии. ...
1:2. Гол Штефана Поша (видео). Ч...
1:1. Гол Николы Сансоне (видео)....
1:0. Гол Бету (видео). Чемпионат...

Ход матча

10'
Гомеш Бету
(Саксесс Исаак)
1:0
15'
Гомеш Бету
 
41'
 
Лукуми Джон
45'
 
Сансоне Никола
57'
Уолас Соуза
 
59'
1:1
Сансоне Никола
(Моро Никола)
62'
Самарджич Лазар
Ловрич Санди
 
62'
Арслан Толгай-Али
Макенго Жан-Виктор
 
74'
 
Камбьясо Андреа
Ликояннис Хараламбос
74'
 
Сориано Роберто
Эбишер Мишель
74'
Эбосс Энцо
Перес Неуэн
 
75'
 
Сориано Роберто
80'
1:2
Пош Штефан
(Схаутен Йерди)
84'
Несторовски Илья
Уолас Соуза
 
85'
 
Касиус Денсо
Орсолини Риккардо
85'
 
Барроу Муса
Сансоне Никола
90'
 
Фергюсон Льюис

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 7 Удары по воротам 9
  • 4 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 4
  • 3 Офсайды 3
  • 10 Нарушения правил 17
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 119
Удинезе 71.4% (85)
X 25.2% (30)
Болонья 3.4% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Сильвестри
Марко
50
Бекао
Родриго
29
Бийол
Яка
18
Перес
Неуэн
37
Перейра
Роберто
13
Удоги
Дестини
4
Ловрич
Санди
11
Уолас
Соуза
6
Макенго
Жан-Виктор
9
Гомеш
Бету
7
Саксесс
Исаак
28
Скорупски
Лукаш
3
Пош
Штефан
5
Сумаоро
Адама
26
Лукуми
Джон
22
Ликояннис
Хараламбос
6
Моро
Никола
30
Схаутен
Йерди
7
Орсолини
Риккардо
19
Фергюсон
Льюис
20
Эбишер
Мишель
10
Сансоне
Никола
Удинезе
3-5-2
Болонья
4-2-3-1

История личных встреч

Удинезе
Болонья

18 матчей

66.7%
33.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
44.4%
5.6%
9 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

27 матчей

44.4%
37%
18.6%
12 побед 10 ничьих 5 побед

Первый тайм

33.3%
51.9%
14.8%
9 побед 14 ничьих 4 победы

Второй тайм

44.4%
29.6%
26%
12 побед 8 ничьих 7 побед

История матчей

СA
2:2
СA
1:1
СA
1:1
СA
2:2
СA
1:1
К
4:0
СA
1:0
СA
2:1
СA
2:1
СA
1:0
СA
1:2
СA
4:0
СA
1:0
СA
0:1
СA
1:2
СA
0:2
СA
1:1
СA
0:0
СA
1:1
СA
1:3
СA
2:0
СA
1:1
СA
2:1
СA
1:1
СA
2:1
СA
1:0
СA
0:3

Голы

Всего голов

17
21

Голов в среднем за матч

1.21
1.62

Среднее время на гол

74
55

Всего голов

19
7

Голов в среднем за матч

1.46
0.5

Среднее время на гол

61
180

Всего голов

36
28

Голов в среднем за матч

1.33
1.04

Тотал матчей

2.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
21
Больше 78%
Меньше 22%
6
12
Больше 44%
Меньше 56%
15
5
Больше 19%
Меньше 81%
22

Среднее время на гол

67
86

Бомбардиры внутри турнира

Удинезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гомеш Бету 7 0.39
Самарджич Лазар 3 0.17
Делофеу Херард 2 0.11
Перейра Роберто 2 0.11
Удоги Дестини 2 0.11
Ловрич Санди 2 0.11
Бийол Яка 2 0.11
Несторовски Илья 1 0.06
Бекао Родриго 1 0.06
Арслан Толгай-Али 1 0.06
Масина Адам 1 0.06
Перес Неуэн 1 0.06
Саксесс Исаак 0 0
Макенго Жан-Виктор 0 0
Болонья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Арнаутович Марко 8 (3) 0.44
Фергюсон Льюис 3 0.17
Орсолини Риккардо 2 0.11
Пош Штефан 2 0.11
Барроу Муса 2 0.11
Сориано Роберто 1 0.06
Домингес Николас 1 0.06
Зиркзее Джошуа 1 0.06
Сансоне Никола 1 0.06
Ликояннис Хараламбос 1 0.06
Эбишер Мишель 1 0.06
Касиус Денсо 0 0
Камбьясо Андреа 0 0
Медель Гари 0 0
Моро Никола 0 0
Схаутен Йерди 0 0
Виньято Эмануэль 0 0
Лукуми Джон 0 0

Карточки

Удинезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бекао Родриго 5 0
Перес Неуэн 3 1
Уолас Соуза 4 0
Перейра Роберто 4 0
Бийол Яка 4 0
Удоги Дестини 4 0
Саксесс Исаак 3 0
Эбосс Энцо 3 0
Несторовски Илья 2 0
Делофеу Херард 2 0
Эхизибуэ Кингсли 2 0
Макенго Жан-Виктор 2 0
Андреа Соттил 1 0
Арслан Толгай-Али 1 0
Нюйтинк Брэм 1 0
Ловрич Санди 1 0
Соппи Брэндон 1 0
Эбоселе Фести 1 0
Болонья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Медель Гари 5 0
Домингес Николас 5 0
Арнаутович Марко 4 0
Лукуми Джон 4 0
Сумаоро Адама 2 1
Орсолини Риккардо 2 1
Мотта Тьяго 3 0
Ликояннис Хараламбос 3 0
Фергюсон Льюис 3 0
Эбишер Мишель 3 0
Сансоне Никола 2 0
Скорупски Лукаш 2 0
Камбьясо Андреа 2 0
Хоакин Соса 2 0
Де Сильвестри Лоренцо 1 0
Сориано Роберто 1 0
Бонифаци Кевин 1 0
Схаутен Йерди 1 0
Виньято Эмануэль 1 0
Барроу Муса 1 0
Зиркзее Джошуа 1 0
Касиус Денсо 1 0
Синиша Михайлович 1 0

Результаты матчей

Удинезе
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Болонья
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

6
8
Удинезе
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
67% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Болонья
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

8
3

Волевые поражения

8
12
Удинезе
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (6)
50% (9)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
28% (5)
33% (6)
Болонья
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
11% (2)
39% (7)
50% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
28% (5)
44% (8)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

10
5

Волевые поражения

14
20

Голы по времени матча

Забито

13
12
4 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 12
2
15%
1
8%
1-15
2
15%
1
8%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
1
8%
4
33%
46-60
4
31%
3
25%
61-75
4
31%
1
8%
76-90

Пропущено

10
19
6 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 9
3
30%
2
11%
1-15
1
10%
3
16%
16-30
2
20%
4
21%
31-45
2
20%
6
32%
46-60
1
10%
2
11%
61-75
1
10%
2
11%
76-90

Забито

12
13
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 6
12 Не забивали 10
1
8%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
3
25%
2
15%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
2
17%
3
23%
61-75
6
50%
1
8%
76-90

Пропущено

12
8
8 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
3
25%
0
0%
1-15
1
8%
1
13%
16-30
4
33%
1
13%
31-45
2
17%
3
38%
46-60
1
8%
2
25%
61-75
1
8%
1
13%
76-90

Забито

25
25
8 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 10
4 Не забивали 4
3
12%
3
12%
1-15
2
8%
3
12%
16-30
3
12%
4
16%
31-45
1
4%
7
28%
46-60
6
24%
6
24%
61-75
10
40%
2
8%
76-90

Пропущено

22
27
14 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 16
11 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 16
6
27%
2
7%
1-15
2
9%
4
15%
16-30
6
27%
5
19%
31-45
4
18%
9
33%
46-60
2
9%
4
15%
61-75
2
9%
3
11%
76-90

Результаты последних матчей

Удинезе
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Ювентус - Удинезе 1:0 Удинезе - Эмполи 1:1 Кремонезе - Удинезе 1:3 Удинезе - Лечче 2:0
Удинезе - Атлетик Б 0:1 Удинезе - Вест Хэм 1:3 Наполи - Удинезе 3:2 Специя - Удинезе 1:1 Удинезе - Лечче 1:1 Кремонезе - Удинезе 0:0 Удинезе - Торино 1:2 Удинезе - Монца 2:3 Лацио - Удинезе 0:0 Удинезе - Аталанта 2:2 Верона - Удинезе 1:2 Удинезе - Интер Милан 3:1 Сассуоло - Удинезе 1:3 Удинезе - Рома 4:0 Удинезе - Фиорентина 1:0 Монца - Удинезе 1:2
Болонья
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Болонья - Аталанта 1:2 Рома - Болонья 1:0 Верона - Болонья 0:1 Мальорка - Болонья 1:2
Болонья - Капфенберг 9:0 Болонья - Сассуоло 3:0 Интер Милан - Болонья 6:1 Болонья - Торино 2:1 Монца - Болонья 1:2 Болонья - Лечче 2:0 Болонья - Кальяри 1:0 Наполи - Болонья 3:2 Болонья - Сампдория 1:1 Ювентус - Болонья 3:0 Болонья - Эмполи 0:1 Болонья - Фиорентина 2:1 Специя - Болонья 2:2 Болонья - Салернитана 1:1 Милан - Болонья 2:0 Болонья - Верона 1:1

Результаты матчей

Удинезе
Болонья

Точный счет

1:1
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
1:1
3 раза 33%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

0:0
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
1:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
6:1
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
0
3 раза 33%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
2
4 раза 44%
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%

Точный счет

1:2
4 раза 22%
0:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:1
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
2:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 33%
2
5 раз 28%
0
4 раза 22%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
2
7 раз 39%
1
6 раз 33%
0
4 раза 22%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Удинезе
Болонья

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
8
1
3
6
1.5
4
5
2
7
2.5
1
8
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
6
3
5
4
1.5
4
5
1
8
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
4
0.5
Больше Меньше
14
4
8
10
1.5
8
10
3
15
2.5
1
17
1
17
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 18 15 2 1 44 - 14 47
2.
Милан
 Заявка 18 11 5 2 35 - 20 38
3.
Ювентус
 Заявка 18 11 4 3 27 - 12 37
4.
Интер Милан
 Заявка 18 12 1 5 38 - 24 37
5.
Лацио
 Заявка 18 10 4 4 31 - 15 34
6.
Аталанта
 4:1 Заявка 18 10 4 4 30 - 19 34
7.
Рома
 Заявка 17 9 4 4 21 - 16 31
8.
Удинезе
 Заявка 18 6 7 5 26 - 21 25
9.
Фиорентина
 Заявка 17 6 5 6 21 - 22 23
10.
Торино
 Заявка 18 6 5 7 18 - 20 23
11.
Болонья
 Заявка 18 6 4 8 23 - 29 22
12.
Монца
 Заявка 18 6 3 9 22 - 27 21
13.
Лечче
 Заявка 18 4 8 6 18 - 20 20
14.
Эмполи
 Заявка 17 4 7 6 15 - 22 19
15.
Салернитана
 1:4 Заявка 18 4 6 8 22 - 31 18
16.
Специя
 Заявка 18 4 6 8 17 - 28 18
17.
Сассуоло
 Заявка 18 4 4 10 17 - 28 16
18.
Верона
 Заявка 18 2 3 13 15 - 31 9
19.
Сампдория
 Заявка 17 2 3 12 8 - 30 9
20.
Кремонезе
 Заявка 18 0 7 11 13 - 32 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 9 8 1 0 26 - 7 25
2.
Интер Милан
 Заявка 9 8 0 1 21 - 4 24
3.
Ювентус
 Заявка 9 7 2 0 21 - 3 23
4.
Милан
 Заявка 9 7 1 1 22 - 11 22
5.
Лацио
 Заявка 9 5 2 2 16 - 9 17
6.
Болонья
 Заявка 9 4 3 2 13 - 8 15
7.
Фиорентина
 Заявка 9 4 3 2 14 - 14 15
8.
Аталанта
 4:1 Заявка 9 4 2 3 15 - 12 14
9.
Удинезе
 Заявка 9 3 4 2 14 - 9 13
10.
Рома
 Заявка 8 4 1 3 8 - 5 13
11.
Монца
 Заявка 9 4 1 4 13 - 10 13
12.
Специя
 Заявка 9 2 6 1 13 - 12 12
13.
Торино
 Заявка 9 3 3 3 7 - 6 12
14.
Салернитана
 1:4 Заявка 9 3 3 3 14 - 11 12
15.
Эмполи
 Заявка 8 3 2 3 7 - 8 11
16.
Сассуоло
 Заявка 9 3 2 4 12 - 11 11
17.
Лечче
 Заявка 9 2 5 2 11 - 11 11
18.
Верона
 Заявка 9 2 0 7 10 - 17 6
19.
Кремонезе
 Заявка 9 0 3 6 4 - 15 3
20.
Сампдория
 Заявка 9 0 2 7 2 - 15 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 9 7 1 1 18 - 7 22
2.
Аталанта
 4:1 Заявка 9 6 2 1 15 - 7 20
3.
Рома
 Заявка 9 5 3 1 13 - 11 18
4.
Лацио
 Заявка 9 5 2 2 15 - 6 17
5.
Милан
 Заявка 9 4 4 1 13 - 9 16
6.
Ювентус
 Заявка 9 4 2 3 6 - 9 14
7.
Интер Милан
 Заявка 9 4 1 4 17 - 20 13
8.
Удинезе
 Заявка 9 3 3 3 12 - 12 12
9.
Торино
 Заявка 9 3 2 4 11 - 14 11
10.
Лечче
 Заявка 9 2 3 4 7 - 9 9
11.
Монца
 Заявка 9 2 2 5 9 - 17 8
12.
Фиорентина
 Заявка 8 2 2 4 7 - 8 8
13.
Эмполи
 Заявка 9 1 5 3 8 - 14 8
14.
Сампдория
 Заявка 8 2 1 5 6 - 15 7
15.
Болонья
 Заявка 9 2 1 6 10 - 21 7
16.
Салернитана
 1:4 Заявка 9 1 3 5 8 - 20 6
17.
Специя
 Заявка 9 2 0 7 4 - 16 6
18.
Сассуоло
 Заявка 9 1 2 6 5 - 17 5
19.
Кремонезе
 Заявка 9 0 4 5 9 - 17 4
20.
Верона
 Заявка 9 0 3 6 5 - 14 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 12 (3)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 9 (3)
Специя Нзола М'Бала 9 (1)
Милан Леау Рафаэл 8 (5)
Аталанта Лукман Адемола 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Фиорентина Амрабат Софьян 7
Верона Чеккерини Федерико 1 5
Специя Николау Димитрис 1 5
Лечче Юлманд Мортен 1 5
Эмполи Акпа-Акпро Жан-Даниэль 2 3
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 97'
    Хорошую попытку сделал Саксесс Исаак. Удар в створ, но вратарь начеку
  • Свисток
    97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Удинезе: 51%, Болонья: 49%.
  • 96'
    Болонья совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 96'
    Скорупски Лукаш из команды Болонья перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Угловой
    96'
    Самарджич Лазар навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 96'
    Лукуми Джон ослабляет давление, выбив мяч.
  • Фол, нарушение
    95'
    Судья сигнализирует, что Схаутен Йерди из команды Болонья поставил подножку. Пострадал Гомеш Бету
  • 95'
    Близко! Барроу Муса нанес отличный удар издали, но попал в штангу!
  • 94'
    Сумаоро Адама из команды Болонья перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Угловой
    94'
    Самарджич Лазар навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 93'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    93'
    Скорупски Лукаш на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 92'
    Бийол Яка создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 92'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dacia Arena - Stadio Friuli. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 119
    Удинезе 71.4% (85)
    X 25.2% (30)
    Болонья 3.4% (4)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Удинезе 1:2 Болонья онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Удинезе 1:2 Болонья

    Исход игры
    Удинезе
    71.4% (85)
    Ничья
    25.2% (30)
    Болонья
    3.4% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.9% (53)
    Меньше
    53.1% (60)
    Обе команды забьют
    Да
    67.26% (76)
    Нет
    32.74% (37)
    Популярный счёт
    2:1 Удинезе
    38.7% (46)
    1:0 Удинезе
    25.2% (30)