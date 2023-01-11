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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 18. Стадион: . Главный судья: Герсини Давиде
Торино
 
Позже
Специя
Прогнозы 46
Торино 89.1% (41)
X 10.9% (5)
Специя 0% (0)
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Торино
Ничья
Специя
3.95
6.00
6.00
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Торино
Специя

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

4 матча

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

СA
2:1
СA
1:0
СA
4:1
СA
0:0

Голы

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

2.5
0.5

Среднее время на гол

36
180

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

1.75
0.5

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

51
180

Бомбардиры внутри турнира

Торино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влашич Никола 4 0.24
Миранчук Алексей 3 0.18
Санабрия Антонио 3 0.18
Радоньич Неманья 2 0.12
Лукич Саша 2 (1) 0.12
Линетти Кароль 1 0.06
Джиджи Коффи 1 0.06
Эйна Ола 1 0.06
Пеллегри Пьетро 1 0.06
Войвода Мергим 0 0
Лазаро Валентино 0 0
Шуурс Перр 0 0
Риччи Самуэле 0 0
Синго Вилфред 0 0
Специя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нзола М'Бала 8 (1) 0.47
Бастони Симоне 2 0.12
Реца Аркадиуш 1 0.06
Хольм Эмиль 1 0.06
Гьяси Эммануэль 1 0.06
Мальдини Даниэль 1 0.06
Бурабия Мехди 0 0
Экдаль Альбин 0 0
Амьен-Аду Кельвен 0 0
Ампаду Этан 0 0

Карточки

Торино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Линетти Кароль 6 0
Юрич Иван 2 2
Буонджорно Алессандро 5 0
Лазаро Валентино 4 0
Лукич Саша 4 0
Эйна Ола 3 0
Шуурс Перр 3 0
Синго Вилфред 3 0
Санабрия Антонио 2 0
Пеллегри Пьетро 2 0
Милинкович-Савич Ваня 2 0
Риччи Самуэле 2 0
Джиджи Коффи 1 0
Влашич Никола 1 0
Войвода Мергим 1 0
Адопо Ндари 1 0
Илкхан Эмирхан 1 0
Специя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Николау Димитрис 4 1
Гьяси Эммануэль 4 0
Бастони Симоне 4 0
Нзола М'Бала 4 0
Ампаду Этан 4 0
Хольм Эмиль 4 0
Экдаль Альбин 2 1
Амьен-Аду Кельвен 3 0
Кивёр Якуб 3 0
Эллертссон Микаэль-Эгиль 3 0
Кальдара Маттиа 2 0
Агудело Кевин 2 0
Бурабия Мехди 1 0
Сала Якопо 1 0
Коваленко Виктор 1 0
Дронговски Бартломей 1 0
Реца Аркадиуш 1 0

Результаты матчей

Торино
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Специя
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

2
1
Торино
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Специя
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
25% (2)
75% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

9
2

Волевые поражения

8
10
Торино
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Специя
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
41% (7)
59% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

10
3

Волевые поражения

10
11

Голы по времени матча

Забито

7
3
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 0
12 Не забивали 15
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
1
14%
2
67%
46-60
1
14%
1
33%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

5
16
1 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 8
5 Не пропускали 8
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
1
20%
2
13%
31-45
1
20%
2
13%
46-60
2
40%
2
13%
61-75
1
20%
5
31%
76-90

Забито

11
11
6 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 1
6 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
1
9%
1
9%
1-15
2
18%
3
27%
16-30
3
27%
6
55%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
3
27%
1
9%
61-75
1
9%
0
0%
76-90

Пропущено

14
14
5 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
2
14%
5
36%
1-15
1
7%
1
7%
16-30
2
14%
1
7%
31-45
2
14%
3
21%
46-60
2
14%
1
7%
61-75
5
36%
3
21%
76-90

Забито

18
14
10 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 4
9 Забивали первыми 3
4 Не забивали 7
1
6%
1
7%
1-15
3
17%
3
21%
16-30
6
33%
6
43%
31-45
2
11%
2
14%
46-60
4
22%
2
14%
61-75
2
11%
0
0%
76-90

Пропущено

19
30
6 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 13
14 Не пропускали 15
2
11%
7
23%
1-15
1
5%
4
13%
16-30
3
16%
3
10%
31-45
3
16%
5
17%
46-60
4
21%
3
10%
61-75
6
32%
8
27%
76-90

Результаты последних матчей

Торино
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Милан - Торино 0:1 Салернитана - Торино 1:1 Торино - Верона 1:1 Монца - Торино 1:4
Торино - Кремонезе 0:0 Торино - Альмерия 1:1 Эспаньол - Торино 0:1 Рома - Торино 1:1 Торино - Сампдория 2:0 Болонья - Торино 2:1 Торино - Милан 2:1 Удинезе - Торино 1:2 Торино - Читтаделла 4:0 Торино - Ювентус 0:1 Торино - Эмполи 1:1 Наполи - Торино 3:1 Торино - Сассуоло 0:1 Интер Милан - Торино 1:0 Торино - Лечче 1:0 Аталанта - Торино 3:1
Специя
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Специя - Лечче 0:0 Специя - Аталанта 2:2 Специя - Гронинген 2:0 Специя - Спарта Роттердам 1:3
Специя - Серветт 3:0 Специя - Сампдория (до 19 лет) 7:1 Верона - Специя 1:2 Специя - Удинезе 1:1 Милан - Специя 2:1 Специя - Фиорентина 1:2 Салернитана - Специя 1:0 Специя - Брешия 3:1 Специя - Кремонезе 2:2 Монца - Специя 2:0 Лацио - Специя 4:0 Специя - Сампдория 2:1 Наполи - Специя 1:0 Специя - Болонья 2:2 Ювентус - Специя 2:0 Специя - Сассуоло 2:2

Результаты матчей

Торино
Специя

Точный счет

0:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
4 раза 44%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
2
5 раз 56%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%

Точный счет

1:2
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
1:0
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
0
6 раз 75%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%

Точный счет

1:1
4 раза 24%
1:2
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
4 раза 24%
1:0
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 47%
2
5 раз 29%
0
4 раза 24%
0
7 раз 41%
2
6 раз 35%
1
4 раза 24%

Тоталы голов в матче

Торино
Специя

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
8
1
2
6
1.5
5
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
2
6
3
6
1.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
10
7
5
12
1.5
6
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 17 14 2 1 39 - 13 44
2.
Милан
 Заявка 17 11 4 2 33 - 18 37
3.
Ювентус
 Заявка 17 11 4 2 26 - 7 37
4.
Интер Милан
 Заявка 17 11 1 5 37 - 24 34
5.
Лацио
 Заявка 17 9 4 4 29 - 15 31
6.
Аталанта
 Заявка 17 9 4 4 26 - 18 31
7.
Рома
 Заявка 17 9 4 4 21 - 16 31
8.
Удинезе
 Заявка 17 6 7 4 25 - 19 25
9.
Фиорентина
 Заявка 17 6 5 6 21 - 22 23
10.
Торино
 Заявка 17 6 5 6 18 - 19 23
11.
Эмполи
 Заявка 17 4 7 6 15 - 22 19
12.
Болонья
 Заявка 17 5 4 8 21 - 28 19
13.
Лечче
 Заявка 17 4 7 6 16 - 18 19
14.
Монца
 Заявка 17 5 3 9 19 - 25 18
15.
Салернитана
 Заявка 17 4 6 7 21 - 27 18
16.
Сассуоло
 Заявка 17 4 4 9 17 - 26 16
17.
Специя
 Заявка 17 3 6 8 16 - 28 15
18.
Верона
 Заявка 17 2 3 12 15 - 30 9
19.
Сампдория
 Заявка 17 2 3 12 8 - 30 9
20.
Кремонезе
 Заявка 17 0 7 10 11 - 29 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 9 7 2 0 21 - 3 23
2.
Наполи
 Заявка 8 7 1 0 21 - 6 22
3.
Милан
 Заявка 9 7 1 1 22 - 11 22
4.
Интер Милан
 Заявка 8 7 0 1 20 - 4 21
5.
Лацио
 Заявка 9 5 2 2 16 - 9 17
6.
Болонья
 Заявка 9 4 3 2 13 - 8 15
7.
Фиорентина
 Заявка 9 4 3 2 14 - 14 15
8.
Удинезе
 Заявка 8 3 4 1 13 - 7 13
9.
Рома
 Заявка 8 4 1 3 8 - 5 13
10.
Монца
 Заявка 9 4 1 4 13 - 10 13
11.
Торино
 Заявка 8 3 3 2 7 - 5 12
12.
Салернитана
 Заявка 9 3 3 3 14 - 11 12
13.
Специя
 Заявка 9 2 6 1 13 - 12 12
14.
Аталанта
 Заявка 8 3 2 3 11 - 11 11
15.
Эмполи
 Заявка 8 3 2 3 7 - 8 11
16.
Сассуоло
 Заявка 8 3 2 3 12 - 9 11
17.
Лечче
 Заявка 8 2 4 2 9 - 9 10
18.
Верона
 Заявка 9 2 0 7 10 - 17 6
19.
Кремонезе
 Заявка 8 0 3 5 2 - 12 3
20.
Сампдория
 Заявка 9 0 2 7 2 - 15 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 9 7 1 1 18 - 7 22
2.
Аталанта
 Заявка 9 6 2 1 15 - 7 20
3.
Рома
 Заявка 9 5 3 1 13 - 11 18
4.
Милан
 Заявка 8 4 3 1 11 - 7 15
5.
Ювентус
 Заявка 8 4 2 2 5 - 4 14
6.
Лацио
 Заявка 8 4 2 2 13 - 6 14
7.
Интер Милан
 Заявка 9 4 1 4 17 - 20 13
8.
Удинезе
 Заявка 9 3 3 3 12 - 12 12
9.
Торино
 Заявка 9 3 2 4 11 - 14 11
10.
Лечче
 Заявка 9 2 3 4 7 - 9 9
11.
Фиорентина
 Заявка 8 2 2 4 7 - 8 8
12.
Эмполи
 Заявка 9 1 5 3 8 - 14 8
13.
Сампдория
 Заявка 8 2 1 5 6 - 15 7
14.
Салернитана
 Заявка 8 1 3 4 7 - 16 6
15.
Монца
 Заявка 8 1 2 5 6 - 15 5
16.
Сассуоло
 Заявка 9 1 2 6 5 - 17 5
17.
Болонья
 Заявка 8 1 1 6 8 - 20 4
18.
Кремонезе
 Заявка 9 0 4 5 9 - 17 4
19.
Специя
 Заявка 8 1 0 7 3 - 16 3
20.
Верона
 Заявка 8 0 3 5 5 - 13 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 10 (2)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 8 (3)
Специя Нзола М'Бала 8 (1)
Болонья Арнаутович Марко 8
Милан Леау Рафаэл 7 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Фиорентина Амрабат Софьян 7
Верона Чеккерини Федерико 1 5
Лечче Юлманд Мортен 1 5
Эмполи Акпа-Акпро Жан-Даниэль 2 3
Торино Линетти Кароль 6
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Торино - Специя от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 января 2023, осталось 2 дня 5 часов 1 минуту.

    Главный судья: Герсини Давиде

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 46
    Торино 89.1% (41)
    X 10.9% (5)
    Специя 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Торино
    Ничья
    Специя
    3.95
    6.00
    6.00
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    Где смотреть матч Торино - Специя онлайн

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    Прогнозы на матч Торино - Специя

    Исход игры
    Торино
    89.1% (41)
    Ничья
    10.9% (5)
    Специя
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.64% (17)
    Меньше
    61.36% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    47.73% (21)
    Нет
    52.27% (23)
    Популярный счёт
    2:1 Торино
    34.8% (16)
    1:0 Торино
    30.4% (14)
    2:0 Торино
    19.6% (9)
    1:1 Ничья
    8.7% (4)
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