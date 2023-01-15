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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 18. Стадион: . Главный судья: Пайретто Лука
Сассуоло
0:0
Первый тайм: 10'
Лацио
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 67 Владение мячом, % 33

Владение мячом

Прогнозы 122
Сассуоло 4.1% (5)
X 14.8% (18)
Лацио 81.1% (99)
0
выиграет Сассуоло, со счетом 2:1
Сассуоло ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ТОТАЛ 1-го 1.5 больше. И сам Матч ТОТАЛ 2.5 больше Ещё
Rusik8 #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сассуоло
Ничья
Лацио
3.80
3.90
3.80
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
25
Пеголо
Джанлука
22
Тольян
Йереми
28
Эрлич
Мартин
44
Нето
Руан
6
Рожерио
да
Силва
16
Фраттези
Давиде
14
Обьянг
Педро
23
Траоре
Хамед
10
Берарди
Доменико
11
Альварес
Агустин
45
Лорьенте
Арман
94
Проведель
Иван
23
Хюсай
Эльсейд
15
Казале
Николо
13
Романьоли
Алессио
77
Марушич
Адам
21
Милинкович-Савич
Сергей
32
Катальди
Данило
10
Альберто
Луис
7
Андерсон
Фелипе
17
Иммобиле
Чиро
20
Дзакканьи
Маттиа
Сассуоло
4-3-3
Лацио
4-3-3

История личных встреч

Сассуоло
Лацио

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 7 побед

19 матчей

26.3%
21.1%
52.6%
5 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

15.8%
47.4%
36.8%
3 победы 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

26.3%
36.8%
36.9%
5 побед 7 ничьих 7 побед

История матчей

СA
2:1
СA
2:1
ТМК
1:1
СA
2:0
СA
2:1
СA
1:2
СA
1:2
СA
2:2
СA
1:1
СA
0:3
СA
6:1
СA
1:2
СA
2:1
СA
0:2
СA
2:1
СA
0:3
СA
3:2
СA
3:2
СA
2:2

Голы

Всего голов

11
15

Голов в среднем за матч

1.22
1.5

Среднее время на гол

73
60

Всего голов

22
15

Голов в среднем за матч

2.2
1.67

Среднее время на гол

40
54

Всего голов

33
30

Голов в среднем за матч

1.74
1.58

Тотал матчей

2.5
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

51
57

Бомбардиры внутри турнира

Сассуоло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фраттези Давиде 4 0.22
Пинамонти Андреа 3 (1) 0.17
Берарди Доменико 3 (2) 0.17
Лорьенте Арман 2 0.11
Кирьякопулос Георгиос 1 0.06
Торстведт Кристиан 1 0.06
Альварес Агустин 1 0.06
Харрауи Абдау 1 0.06
Антист Жанис 1 0.06
Рожерио да Силва 0 0
Обьянг Педро 0 0
Тольян Йереми 0 0
Траоре Хамед 0 0
Д'Андреа Лука 0 0
Лацио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иммобиле Чиро 7 (1) 0.39
Дзакканьи Маттиа 6 0.33
Андерсон Фелипе 4 0.22
Милинкович-Савич Сергей 3 0.17
Альберто Луис 3 0.17
Педро Родригес 2 0.11
Весино Матиас 1 0.06
Романьоли Алессио 1 0.06
Ромеро Лука 1 0.06
Марушич Адам 0 0
Хюсай Эльсейд 0 0
Казале Николо 0 0

Карточки

Сассуоло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лопес Максим 5 0
Феррари Джанмарко 5 0
Нето Руан 2 1
Лорьенте Арман 2 1
Берарди Доменико 3 0
Рожерио да Силва 3 0
Торстведт Кристиан 3 0
Энрике Матеус 2 0
Пинамонти Андреа 2 0
Фраттези Давиде 2 0
Кирьякопулос Георгиос 2 0
Дефрель Грегоре 1 0
Тольян Йереми 1 0
Айхан Кан 1 0
Эрлич Мартин 1 0
Траоре Хамед 1 0
Харрауи Абдау 1 0
Альварес Агустин 1 0
Лацио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Милинкович-Савич Сергей 6 0
Лаццари Мануэль 5 0
Марушич Адам 4 0
Маурицио Сарри 4 0
Катальди Данило 3 0
Казале Николо 3 0
Иммобиле Чиро 2 0
Весино Матиас 2 0
Дзакканьи Маттиа 2 0
Канчельери Маттео 2 0
Максимиану Луиш 0 1
Антонио Маркос 1 0
Педро Родригес 1 0
Раду Стефан 1 0
Альберто Луис 1 0
Андерсон Фелипе 1 0
Романьоли Алессио 1 0
Хюсай Эльсейд 1 0
Башич Тома 1 0

Результаты матчей

Сассуоло
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Лацио
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

4
2
Сассуоло
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)
Лацио
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

15
5

Волевые поражения

3
13
Сассуоло
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
41% (7)
47% (8)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
29% (5)
18% (3)
Лацио
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
18% (3)
47% (8)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

16
5

Волевые поражения

7
15

Голы по времени матча

Забито

12
13
5 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 6
10 Не забивали 11
1
8%
4
31%
1-15
0
0%
4
31%
16-30
4
33%
1
8%
31-45
2
17%
1
8%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
3
25%
3
23%
76-90

Пропущено

9
6
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
2
22%
1
17%
61-75
3
33%
2
33%
76-90

Забито

5
15
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 7
13 Не забивали 9
0
0%
3
20%
1-15
1
20%
1
7%
16-30
1
20%
2
13%
31-45
2
40%
1
7%
46-60
0
0%
4
27%
61-75
1
20%
4
27%
76-90

Пропущено

17
10
9 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 5
1
6%
0
0%
1-15
4
24%
0
0%
16-30
4
24%
2
20%
31-45
4
24%
2
20%
46-60
1
6%
3
30%
61-75
3
18%
3
30%
76-90

Забито

17
28
7 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 13
6 Не забивали 3
1
6%
7
25%
1-15
1
6%
5
18%
16-30
5
29%
29%
3
11%
31-45
4
24%
2
7%
46-60
2
12%
4
14%
61-75
4
24%
7
25%
76-90

Пропущено

26
16
13 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 2
12 Не пропускали 8
2
8%
0
0%
1-15
6
23%
0
0%
16-30
5
19%
3
19%
31-45
4
15%
4
25%
46-60
3
12%
4
25%
61-75
6
23%
5
31%
76-90

Результаты последних матчей

Сассуоло
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Фиорентина - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Сампдория 1:2 Сассуоло - Интер Милан 0:1 Эмполи - Сассуоло 2:1
Сассуоло - ПСВ 1:2 Сассуоло - Марсель 3:2 Болонья - Сассуоло 3:0 Сассуоло - Рома 1:1 Эмполи - Сассуоло 1:0 Наполи - Сассуоло 4:0 Сассуоло - Верона 2:1 Аталанта - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Интер Милан 1:2 Сассуоло - Салернитана 5:0 Торино - Сассуоло 0:1 Сассуоло - Удинезе 1:3 Кремонезе - Сассуоло 0:0 Сассуоло - Милан 0:0 Специя - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Лечче 1:0
Лацио
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Лацио - Эмполи 2:2 Лечче - Лацио 2:1 Альмерия - Лацио 2:0 Хатайспор - Лацио 2:5
Галатасарай - Лацио 1:2 Ювентус - Лацио 3:0 Лацио - Монца 1:0 Рома - Лацио 0:1 Фейеноорд - Лацио 1:0 Лацио - Салернитана 1:3 Лацио - Митьюлланд 2:1 Аталанта - Лацио 0:2 Лацио - Удинезе 0:0 Лацио - Штурм 2:2 Фиорентина - Лацио 0:4 Штурм - Лацио 0:0 Лацио - Специя 4:0 Кремонезе - Лацио 0:4 Митьюлланд - Лацио 5:1 Лацио - Верона 2:0

Результаты матчей

Сассуоло
Лацио

Точный счет

1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
5
1 раз 13%
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

2:1
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
0:4
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
4
2 раза 25%
2
1 раз 13%

Точный счет

2:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
0:0
2 раза 12%
0:4
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 47%
0
6 раз 35%
2
2 раза 12%
5
1 раз 6%
1
6 раз 35%
2
4 раза 24%
0
3 раза 18%
4
3 раза 18%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Сассуоло
Лацио

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
8
1
2
6
1.5
5
4
1
7
2.5
2
7
1
7
3.5
1
8
1
7
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
0.5
Больше Меньше
6
2
1
8
1.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
0.5
Больше Меньше
14
3
3
14
1.5
8
9
1
16
2.5
4
13
1
16
3.5
3
14
1
16
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 18 15 2 1 44 - 14 47
2.
Милан
 Заявка 18 11 5 2 35 - 20 38
3.
Ювентус
 Заявка 18 11 4 3 27 - 12 37
4.
Интер Милан
 Заявка 18 12 1 5 38 - 24 37
5.
Лацио
 0:0 Заявка 18 9 5 4 29 - 15 32
6.
Аталанта
 Заявка 17 9 4 4 26 - 18 31
7.
Рома
 Заявка 17 9 4 4 21 - 16 31
8.
Удинезе
 Заявка 17 6 7 4 25 - 19 25
9.
Фиорентина
 Заявка 17 6 5 6 21 - 22 23
10.
Торино
 Заявка 17 6 5 6 18 - 19 23
11.
Монца
 Заявка 18 6 3 9 22 - 27 21
12.
Лечче
 Заявка 18 4 8 6 18 - 20 20
13.
Эмполи
 Заявка 17 4 7 6 15 - 22 19
14.
Болонья
 Заявка 17 5 4 8 21 - 28 19
15.
Салернитана
 Заявка 17 4 6 7 21 - 27 18
16.
Сассуоло
 0:0 Заявка 18 4 5 9 17 - 26 17
17.
Специя
 Заявка 17 3 6 8 16 - 28 15
18.
Верона
 Заявка 18 2 3 13 15 - 31 9
19.
Сампдория
 Заявка 17 2 3 12 8 - 30 9
20.
Кремонезе
 Заявка 18 0 7 11 13 - 32 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 9 8 1 0 26 - 7 25
2.
Интер Милан
 Заявка 9 8 0 1 21 - 4 24
3.
Ювентус
 Заявка 9 7 2 0 21 - 3 23
4.
Милан
 Заявка 9 7 1 1 22 - 11 22
5.
Лацио
 0:0 Заявка 9 5 2 2 16 - 9 17
6.
Болонья
 Заявка 9 4 3 2 13 - 8 15
7.
Фиорентина
 Заявка 9 4 3 2 14 - 14 15
8.
Удинезе
 Заявка 8 3 4 1 13 - 7 13
9.
Рома
 Заявка 8 4 1 3 8 - 5 13
10.
Монца
 Заявка 9 4 1 4 13 - 10 13
11.
Сассуоло
 0:0 Заявка 9 3 3 3 12 - 9 12
12.
Торино
 Заявка 8 3 3 2 7 - 5 12
13.
Салернитана
 Заявка 9 3 3 3 14 - 11 12
14.
Специя
 Заявка 9 2 6 1 13 - 12 12
15.
Лечче
 Заявка 9 2 5 2 11 - 11 11
16.
Аталанта
 Заявка 8 3 2 3 11 - 11 11
17.
Эмполи
 Заявка 8 3 2 3 7 - 8 11
18.
Верона
 Заявка 9 2 0 7 10 - 17 6
19.
Кремонезе
 Заявка 9 0 3 6 4 - 15 3
20.
Сампдория
 Заявка 9 0 2 7 2 - 15 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 9 7 1 1 18 - 7 22
2.
Аталанта
 Заявка 9 6 2 1 15 - 7 20
3.
Рома
 Заявка 9 5 3 1 13 - 11 18
4.
Милан
 Заявка 9 4 4 1 13 - 9 16
5.
Лацио
 0:0 Заявка 9 4 3 2 13 - 6 15
6.
Ювентус
 Заявка 9 4 2 3 6 - 9 14
7.
Интер Милан
 Заявка 9 4 1 4 17 - 20 13
8.
Удинезе
 Заявка 9 3 3 3 12 - 12 12
9.
Торино
 Заявка 9 3 2 4 11 - 14 11
10.
Лечче
 Заявка 9 2 3 4 7 - 9 9
11.
Эмполи
 Заявка 9 1 5 3 8 - 14 8
12.
Монца
 Заявка 9 2 2 5 9 - 17 8
13.
Фиорентина
 Заявка 8 2 2 4 7 - 8 8
14.
Сампдория
 Заявка 8 2 1 5 6 - 15 7
15.
Салернитана
 Заявка 8 1 3 4 7 - 16 6
16.
Сассуоло
 0:0 Заявка 9 1 2 6 5 - 17 5
17.
Болонья
 Заявка 8 1 1 6 8 - 20 4
18.
Кремонезе
 Заявка 9 0 4 5 9 - 17 4
19.
Специя
 Заявка 8 1 0 7 3 - 16 3
20.
Верона
 Заявка 9 0 3 6 5 - 14 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 12 (3)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 9 (3)
Милан Леау Рафаэл 8 (5)
Специя Нзола М'Бала 8 (1)
Болонья Арнаутович Марко 8
Весь список

Топ нарушителей
Фиорентина Амрабат Софьян 7
Верона Чеккерини Федерико 1 5
Лечче Юлманд Мортен 1 5
Эмполи Акпа-Акпро Жан-Даниэль 2 3
Торино Линетти Кароль 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 10'
    Лацио совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 10'
    Нето Руан ослабляет давление, выбив мяч.
  • 10'
    Лацио идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 9'
    Лацио совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 9'
    Сассуоло совершает вбрасывание на половине поля противника
  • Фол, нарушение
    9'
    Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио заходит слишком далеко, он валит Траоре Хамед.
  • 8'
    Сассуоло совершает вбрасывание на своей половине поля
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Mapei - Citta del Tricolore. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 53.3% пользователей.
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    Прогнозы 122
    Сассуоло 4.1% (5)
    X 14.8% (18)
    Лацио 81.1% (99)
    0
    выиграет Сассуоло, со счетом 2:1
    Сассуоло ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ТОТАЛ 1-го 1.5 больше. И сам Матч ТОТАЛ 2.5 больше Ещё
    Rusik8 #
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Сассуоло
    Ничья
    Лацио
    3.80
    3.90
    3.80
    Все Коэффициенты
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    Где смотреть матч Сассуоло 0:0 Лацио онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Сассуоло 0:0 Лацио

    Исход игры
    Сассуоло
    4.2% (5)
    Ничья
    15% (18)
    Лацио
    80.8% (97)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.96% (71)
    Меньше
    36.04% (40)
    Обе команды забьют
    Да
    79.28% (88)
    Нет
    20.72% (23)
    Популярный счёт
    1:2 Лацио
    53.3% (64)
    1:1 Ничья
    15% (18)
    0:1 Лацио
    10.8% (13)
    0:2 Лацио
    5.8% (7)
    2:1 Сассуоло
    2.5% (3)
    1:0 Сассуоло
    1.7% (2)
    1:3 Лацио
    1.7% (2)
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