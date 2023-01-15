Сассуоло ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ТОТАЛ 1-го 1.5 больше. И сам Матч ТОТАЛ 2.5 больше Ещё
Rusik8 #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фраттези Давиде
|4
|0.22
|Пинамонти Андреа
|3 (1)
|0.17
|Берарди Доменико
|3 (2)
|0.17
|Лорьенте Арман
|2
|0.11
|Кирьякопулос Георгиос
|1
|0.06
|Торстведт Кристиан
|1
|0.06
|Альварес Агустин
|1
|0.06
|Харрауи Абдау
|1
|0.06
|Антист Жанис
|1
|0.06
|Рожерио да Силва
|0
|0
|Обьянг Педро
|0
|0
|Тольян Йереми
|0
|0
|Траоре Хамед
|0
|0
|Д'Андреа Лука
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иммобиле Чиро
|7 (1)
|0.39
|Дзакканьи Маттиа
|6
|0.33
|Андерсон Фелипе
|4
|0.22
|Милинкович-Савич Сергей
|3
|0.17
|Альберто Луис
|3
|0.17
|Педро Родригес
|2
|0.11
|Весино Матиас
|1
|0.06
|Романьоли Алессио
|1
|0.06
|Ромеро Лука
|1
|0.06
|Марушич Адам
|0
|0
|Хюсай Эльсейд
|0
|0
|Казале Николо
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лопес Максим
|5
|0
|Феррари Джанмарко
|5
|0
|Нето Руан
|2
|1
|Лорьенте Арман
|2
|1
|Берарди Доменико
|3
|0
|Рожерио да Силва
|3
|0
|Торстведт Кристиан
|3
|0
|Энрике Матеус
|2
|0
|Пинамонти Андреа
|2
|0
|Фраттези Давиде
|2
|0
|Кирьякопулос Георгиос
|2
|0
|Дефрель Грегоре
|1
|0
|Тольян Йереми
|1
|0
|Айхан Кан
|1
|0
|Эрлич Мартин
|1
|0
|Траоре Хамед
|1
|0
|Харрауи Абдау
|1
|0
|Альварес Агустин
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Милинкович-Савич Сергей
|6
|0
|Лаццари Мануэль
|5
|0
|Марушич Адам
|4
|0
|Маурицио Сарри
|4
|0
|Катальди Данило
|3
|0
|Казале Николо
|3
|0
|Иммобиле Чиро
|2
|0
|Весино Матиас
|2
|0
|Дзакканьи Маттиа
|2
|0
|Канчельери Маттео
|2
|0
|Максимиану Луиш
|0
|1
|Антонио Маркос
|1
|0
|Педро Родригес
|1
|0
|Раду Стефан
|1
|0
|Альберто Луис
|1
|0
|Андерсон Фелипе
|1
|0
|Романьоли Алессио
|1
|0
|Хюсай Эльсейд
|1
|0
|Башич Тома
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|15
|2
|1
|44 - 14
|47
|2.
|Заявка
|18
|11
|5
|2
|35 - 20
|38
|3.
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|27 - 12
|37
|4.
|Заявка
|18
|12
|1
|5
|38 - 24
|37
|5.
|0:0 Заявка
|18
|9
|5
|4
|29 - 15
|32
|6.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|26 - 18
|31
|7.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|21 - 16
|31
|8.
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|25 - 19
|25
|9.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|21 - 22
|23
|10.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|18 - 19
|23
|11.
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|22 - 27
|21
|12.
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|18 - 20
|20
|13.
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|15 - 22
|19
|14.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|21 - 28
|19
|15.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|21 - 27
|18
|16.
|0:0 Заявка
|18
|4
|5
|9
|17 - 26
|17
|17.
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|16 - 28
|15
|18.
|Заявка
|18
|2
|3
|13
|15 - 31
|9
|19.
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|8 - 30
|9
|20.
|Заявка
|18
|0
|7
|11
|13 - 32
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|26 - 7
|25
|2.
|Заявка
|9
|8
|0
|1
|21 - 4
|24
|3.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|21 - 3
|23
|4.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|22 - 11
|22
|5.
|0:0 Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 9
|17
|6.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|13 - 8
|15
|7.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 14
|15
|8.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|13 - 7
|13
|9.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|8 - 5
|13
|10.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|13 - 10
|13
|11.
|0:0 Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 9
|12
|12.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 5
|12
|13.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|14 - 11
|12
|14.
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|13 - 12
|12
|15.
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|11 - 11
|11
|16.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 11
|11
|17.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 8
|11
|18.
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|10 - 17
|6
|19.
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|4 - 15
|3
|20.
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|2 - 15
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|18 - 7
|22
|2.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|15 - 7
|20
|3.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|13 - 11
|18
|4.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|13 - 9
|16
|5.
|0:0 Заявка
|9
|4
|3
|2
|13 - 6
|15
|6.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|6 - 9
|14
|7.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|17 - 20
|13
|8.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 12
|12
|9.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 14
|11
|10.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|7 - 9
|9
|11.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|8 - 14
|8
|12.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 17
|8
|13.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 8
|8
|14.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 15
|7
|15.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 16
|6
|16.
|0:0 Заявка
|9
|1
|2
|6
|5 - 17
|5
|17.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|8 - 20
|4
|18.
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|9 - 17
|4
|19.
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|3 - 16
|3
|20.
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|5 - 14
|3
|Наполи
|Осимхен Виктор
|12 (3)
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|9 (3)
|Милан
|Леау Рафаэл
|8 (5)
|Специя
|Нзола М'Бала
|8 (1)
|Болонья
|Арнаутович Марко
|8
|Фиорентина
|Амрабат Софьян
|7
|Верона
|Чеккерини Федерико
|1 5
|Лечче
|Юлманд Мортен
|1 5
|Эмполи
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|2 3
|Торино
|Линетти Кароль
|6