Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

49' Команда Лацио имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' 'Г О О О О О Л - Дзакканьи Маттиа из команды Лацио забивает с пенальти! Он пробил правой. Джанлука Пеголо был близок к тому, чтобы отразить мяч.'

48' Матч возобновлен

47' Нето Руан получает желтую карточку за неспортивное поведение

47' Катальди Данило получает желтую карточку за неспортивное поведение

47' Тольян Йереми получает желтую карточку за игру рукой

47' После проверки VAR судья изменил решение - Лацио пробьет пенальти!

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

45' Альберто Луис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Фраттези Давиде пробует нанести удар издали, но Иван Проведель держит все под контролем

44' Хорошую попытку сделал Лорьенте Арман . Удар в створ, но вратарь начеку

44' Сассуоло идет вперед с потенциально опасной атакой.

44' Рожерио да Силва выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Лацио совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Пеголо Джанлука взял и забрал мяч на выходе

42' Романьоли Алессио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Эрлич Мартин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Лацио совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Лацио совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Казале Николо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Матч возобновится спорным мячом

40' Матч возобновлен

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Фраттези Давиде из команды Сассуоло своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

37' Удар от ворот произведет Лацио

35' Сассуоло совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Матч возобновится спорным мячом

35' Матч возобновлен

34' Матч остановлен

34' Казале Николо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Марушич Адам выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Лацио совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Сассуоло совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Сассуоло совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Траоре Хамед выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Лацио совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Сассуоло совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Сассуоло совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

26' Хюсай Эльсейд выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Сассуоло совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Эрлич Мартин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Лацио совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Обьянг Педро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Альберто Луис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Траоре Хамед выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Сассуоло совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Сассуоло совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Рожерио да Силва выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Удар от ворот произведет Лацио

21' Берарди Доменико из команды Сассуоло наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

20' Сассуоло идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Казале Николо - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

18' Удар от ворот произведет Сассуоло

16' Лацио совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Лацио идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

14' Катальди Данило выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Траоре Хамед выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Берарди Доменико выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Дзакканьи Маттиа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Лацио совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Лацио идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Лацио совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Сассуоло совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Сассуоло совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Удар от ворот произведет Лацио

7' Сассуоло идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Фраттези Давиде выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Милинкович-Савич Сергей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Удар от ворот произведет Сассуоло

6' Дзакканьи Маттиа пробует нанести удар издали, но Джанлука Пеголо держит все под контролем

5' Лацио идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Матч возобновлен

5' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

4' Лацио совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Сассуоло совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Сассуоло идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

3' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

2' Фраттези Давиде выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Милинкович-Савич Сергей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Казале Николо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Эрлич Мартин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Лацио начинает с центра поля