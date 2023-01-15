Тур: 18. Стадион: Читта-дель-Триколоре. Главный судья: Пайретто Лука
0'
18' Желтая карточкаКазале Николо
45' Желтая карточкаТольян Йереми
45' Желтая карточкаКатальди Данило
45' Желтая карточкаНето Руан
0:1
45' ПенальтиДзакканьи Маттиа
64' Желтая карточкаРожерио да Силва
65' Желтая карточкаХюсай Эльсейд
83' Желтая карточкаЭрлич Мартин
88' Желтая карточкаЛопес Максим
0:2
90' ГолАндерсон Фелипе
90'+5
Бонусы букмекеров
Ход матча
18'
45'
45'
45'
45'
0:1
64'
65'
83'
88'
90'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
5 Удары по воротам 7
-
2 Удары в створ 3
-
7 Угловые 3
-
0 Офсайды 3
-
17 Нарушения правил 10
-
5 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
28
Эрлич
Мартин
44
Нето
Руан
14
Обьянг
Педро
23
Траоре
Хамед
77
Марушич
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
28 Эрлич МартинЗащитник
-
44 Нето РуанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Обьянг ПедроПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Траоре ХамедПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Цакки ДжоэлеВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Мюлдюр МертЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Лопес МаксимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Антист ЖанисНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дионизи Алессио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Марушич АдамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
4 ПатрикЗащитник
-
26 Раду СтефанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Башич ТомаПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Ромеро ЛукаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сарри Маурицио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Сассуоло
Лацио
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед
12 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 7 побед
19 матчей
26.3%
21.1%
52.6%
5 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
15.8%
47.4%
36.8%
3 победы 9 ничьих 7 побед
Второй тайм
26.3%
36.8%
36.9%
5 побед 7 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
15
Голов в среднем за матч
1.22
1.5
Среднее время на гол
73
60
Всего голов
22
15
Голов в среднем за матч
2.2
1.67
Среднее время на гол
40
54
Всего голов
33
30
Голов в среднем за матч
1.74
1.58
Тотал матчей
2.5
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
51
57
Бомбардиры внутри турнира
Сассуоло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фраттези Давиде
|4
|0.22
|Пинамонти Андреа
|3 (1)
|0.17
|Берарди Доменико
|3 (2)
|0.17
|Лорьенте Арман
|2
|0.11
|Кирьякопулос Георгиос
|1
|0.06
|Торстведт Кристиан
|1
|0.06
|Альварес Агустин
|1
|0.06
|Харрауи Абдау
|1
|0.06
|Антист Жанис
|1
|0.06
|Рожерио да Силва
|0
|0
|Обьянг Педро
|0
|0
|Тольян Йереми
|0
|0
|Траоре Хамед
|0
|0
|Д'Андреа Лука
|0
|0
Лацио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иммобиле Чиро
|7 (1)
|0.39
|Дзакканьи Маттиа
|7 (1)
|0.39
|Андерсон Фелипе
|5
|0.28
|Милинкович-Савич Сергей
|3
|0.17
|Альберто Луис
|3
|0.17
|Педро Родригес
|2
|0.11
|Весино Матиас
|1
|0.06
|Романьоли Алессио
|1
|0.06
|Ромеро Лука
|1
|0.06
|Марушич Адам
|0
|0
|Хюсай Эльсейд
|0
|0
|Казале Николо
|0
|0
Карточки
Сассуоло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лопес Максим
|6
|0
|Феррари Джанмарко
|5
|0
|Нето Руан
|3
|1
|Рожерио да Силва
|4
|0
|Лорьенте Арман
|2
|1
|Берарди Доменико
|3
|0
|Торстведт Кристиан
|3
|0
|Энрике Матеус
|2
|0
|Тольян Йереми
|2
|0
|Эрлич Мартин
|2
|0
|Пинамонти Андреа
|2
|0
|Фраттези Давиде
|2
|0
|Кирьякопулос Георгиос
|2
|0
|Дефрель Грегоре
|1
|0
|Айхан Кан
|1
|0
|Траоре Хамед
|1
|0
|Харрауи Абдау
|1
|0
|Альварес Агустин
|1
|0
Лацио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Милинкович-Савич Сергей
|6
|0
|Лаццари Мануэль
|5
|0
|Катальди Данило
|4
|0
|Марушич Адам
|4
|0
|Казале Николо
|4
|0
|Маурицио Сарри
|4
|0
|Иммобиле Чиро
|2
|0
|Весино Матиас
|2
|0
|Хюсай Эльсейд
|2
|0
|Дзакканьи Маттиа
|2
|0
|Канчельери Маттео
|2
|0
|Максимиану Луиш
|0
|1
|Антонио Маркос
|1
|0
|Педро Родригес
|1
|0
|Раду Стефан
|1
|0
|Альберто Луис
|1
|0
|Андерсон Фелипе
|1
|0
|Романьоли Алессио
|1
|0
|Башич Тома
|1
|0
Результаты матчей
Сассуоло
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Лацио
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
4
2
Сассуоло
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)
Лацио
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
78% (7)
11% (1)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
15
5
Волевые поражения
3
13
Сассуоло
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
28% (5)
22% (4)
Лацио
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
44% (8)
28% (5)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
17% (3)
44% (8)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
16
5
Волевые поражения
7
15
Голы по времени матча
Забито
12
15
5 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 7
11 Не забивали 11
1
8%
4
27%
1-15
0
0%
4
27%
16-30
4
33%
2
13%
31-45
2
17%
1
7%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
3
25%
4
27%
76-90
Пропущено
11
6
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
2
18%
1
17%
61-75
4
36%
2
33%
76-90
Забито
5
15
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 7
14 Не забивали 10
0
0%
3
20%
1-15
1
20%
1
7%
16-30
1
20%
2
13%
31-45
2
40%
1
7%
46-60
0
0%
4
27%
61-75
1
20%
4
27%
76-90
Пропущено
17
10
9 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 5
1
6%
0
0%
1-15
4
24%
0
0%
16-30
4
24%
2
20%
31-45
4
24%
2
20%
46-60
1
6%
3
30%
61-75
3
18%
3
30%
76-90
Забито
17
30
7 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 14
7 Не забивали 3
1
6%
7
23%
1-15
1
6%
5
17%
16-30
5
29%
29%
4
13%
31-45
4
24%
2
7%
46-60
2
12%
4
13%
61-75
4
24%
8
27%
76-90
Пропущено
28
16
14 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 2
13 Не пропускали 8
2
7%
0
0%
1-15
6
21%
0
0%
16-30
6
21%
3
19%
31-45
4
14%
4
25%
46-60
3
11%
4
25%
61-75
7
25%
5
31%
76-90
Результаты последних матчей
Сассуоло
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Фиорентина - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Сампдория 1:2 Сассуоло - Интер Милан 0:1 Эмполи - Сассуоло 2:1
Сассуоло - ПСВ 1:2 Сассуоло - Марсель 3:2 Болонья - Сассуоло 3:0 Сассуоло - Рома 1:1 Эмполи - Сассуоло 1:0 Наполи - Сассуоло 4:0 Сассуоло - Верона 2:1 Аталанта - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Интер Милан 1:2 Сассуоло - Салернитана 5:0 Торино - Сассуоло 0:1 Сассуоло - Удинезе 1:3 Кремонезе - Сассуоло 0:0 Сассуоло - Милан 0:0 Специя - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Лечче 1:0
Лацио
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Лацио - Эмполи 2:2 Лечче - Лацио 2:1 Альмерия - Лацио 2:0 Хатайспор - Лацио 2:5
Галатасарай - Лацио 1:2 Ювентус - Лацио 3:0 Лацио - Монца 1:0 Рома - Лацио 0:1 Фейеноорд - Лацио 1:0 Лацио - Салернитана 1:3 Лацио - Митьюлланд 2:1 Аталанта - Лацио 0:2 Лацио - Удинезе 0:0 Лацио - Штурм 2:2 Фиорентина - Лацио 0:4 Штурм - Лацио 0:0 Лацио - Специя 4:0 Кремонезе - Лацио 0:4 Митьюлланд - Лацио 5:1 Лацио - Верона 2:0
Результаты матчей
Сассуоло
Лацио
Точный счет
1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
5
1 раз 11%
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
2:1
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
0:2
2 раза 22%
0:4
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
4
2 раза 22%
Точный счет
2:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
0:4
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 44%
0
7 раз 39%
2
2 раза 11%
5
1 раз 6%
1
6 раз 33%
2
5 раз 28%
0
3 раза 17%
4
3 раза 17%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Сассуоло
Лацио
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
81
27
54
18
27
18
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
72
18
45
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
117
Больше Меньше
153
315
99
117
414
117
315
117
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|15
|2
|1
|44 - 14
|47
|2.
|Заявка
|18
|11
|5
|2
|35 - 20
|38
|3.
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|27 - 12
|37
|4.
|Заявка
|18
|12
|1
|5
|38 - 24
|37
|5.
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|31 - 15
|34
|6.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|26 - 18
|31
|7.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|21 - 16
|31
|8.
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|25 - 19
|25
|9.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|21 - 22
|23
|10.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|18 - 19
|23
|11.
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|22 - 27
|21
|12.
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|18 - 20
|20
|13.
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|15 - 22
|19
|14.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|21 - 28
|19
|15.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|21 - 27
|18
|16.
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|17 - 28
|16
|17.
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|16 - 28
|15
|18.
|Заявка
|18
|2
|3
|13
|15 - 31
|9
|19.
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|8 - 30
|9
|20.
|Заявка
|18
|0
|7
|11
|13 - 32
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|26 - 7
|25
|2.
|Заявка
|9
|8
|0
|1
|21 - 4
|24
|3.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|21 - 3
|23
|4.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|22 - 11
|22
|5.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 9
|17
|6.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|13 - 8
|15
|7.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 14
|15
|8.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|13 - 7
|13
|9.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|8 - 5
|13
|10.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|13 - 10
|13
|11.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 5
|12
|12.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|14 - 11
|12
|13.
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|13 - 12
|12
|14.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 8
|11
|15.
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|11 - 11
|11
|16.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 11
|11
|17.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 11
|11
|18.
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|10 - 17
|6
|19.
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|4 - 15
|3
|20.
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|2 - 15
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|18 - 7
|22
|2.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|15 - 7
|20
|3.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|13 - 11
|18
|4.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|15 - 6
|17
|5.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|13 - 9
|16
|6.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|6 - 9
|14
|7.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|17 - 20
|13
|8.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 12
|12
|9.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 14
|11
|10.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|7 - 9
|9
|11.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|8 - 14
|8
|12.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 17
|8
|13.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 8
|8
|14.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 15
|7
|15.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 16
|6
|16.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|5 - 17
|5
|17.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|8 - 20
|4
|18.
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|9 - 17
|4
|19.
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|3 - 16
|3
|20.
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|5 - 14
|3
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Наполи
|Осимхен Виктор
|12 (3)
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|9 (3)
|Милан
|Леау Рафаэл
|8 (5)
|Специя
|Нзола М'Бала
|8 (1)
|Болонья
|Арнаутович Марко
|8
|Фиорентина
|Амрабат Софьян
|7
|Верона
|Чеккерини Федерико
|1 5
|Лечче
|Юлманд Мортен
|1 5
|Эмполи
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|2 3
|Торино
|Линетти Кароль
|6