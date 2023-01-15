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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 18. Стадион: . Главный судья: Пайретто Лука
Сассуоло
0:2
Конец матча
Лацио
0'
18' Желтая карточка
Казале Николо
45' Желтая карточка
Тольян Йереми
45' Желтая карточка
Катальди Данило
45' Желтая карточка
Нето Руан
0:1
45' Пенальти
Дзакканьи Маттиа
64' Желтая карточка
Рожерио да Силва
65' Желтая карточка
Хюсай Эльсейд
83' Желтая карточка
Эрлич Мартин
88' Желтая карточка
Лопес Максим
0:2
90' Гол
Андерсон Фелипе
90'+5
0:2. Гол Фелипе Андерсона (видео...
Фраттези бьет головой (видео). Ч...
0:1. Гол с пенальти Маттиа Дзакк...
Проведель отражает атаку (видео)...
Спорный момент у ворот Пеголо (в...

Ход матча

15'
 
Педро Родригес
Иммобиле Чиро
18'
 
Казале Николо
45'
Тольян Йереми
 
45'
 
Катальди Данило
45'
Нето Руан
 
45'
0:1
Дзакканьи Маттиа
54'
Лопес Максим
Обьянг Педро
 
54'
Дефрель Грегоре
Альварес Агустин
 
64'
Рожерио да Силва
 
65'
 
Хюсай Эльсейд
69'
Сейде Эмиль Конрадсен
Лорьенте Арман
 
69'
Торстведт Кристиан
Траоре Хамед
 
78'
 
Весино Матиас
Катальди Данило
83'
Эрлич Мартин
 
84'
Феррари Джанмарко
Эрлич Мартин
 
88'
Лопес Максим
 
90'
 
Патрик
Казале Николо
90'
0:2
Андерсон Фелипе
(Милинкович-Савич Сергей)

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 7
  • 2 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 3
  • 0 Офсайды 3
  • 17 Нарушения правил 10
  • 5 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 122
Сассуоло 4.1% (5)
X 14.8% (18)
Лацио 81.1% (99)
0
выиграет Сассуоло, со счетом 2:1
Сассуоло ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ТОТАЛ 1-го 1.5 больше. И сам Матч ТОТАЛ 2.5 больше Ещё
Rusik8 #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
25
Пеголо
Джанлука
22
Тольян
Йереми
28
Эрлич
Мартин
44
Нето
Руан
6
Рожерио
да
Силва
16
Фраттези
Давиде
14
Обьянг
Педро
10
Берарди
Доменико
23
Траоре
Хамед
45
Лорьенте
Арман
11
Альварес
Агустин
94
Проведель
Иван
23
Хюсай
Эльсейд
15
Казале
Николо
13
Романьоли
Алессио
77
Марушич
Адам
21
Милинкович-Савич
Сергей
32
Катальди
Данило
10
Альберто
Луис
7
Андерсон
Фелипе
17
Иммобиле
Чиро
20
Дзакканьи
Маттиа
Сассуоло
4-2-3-1
Лацио
4-3-3

История личных встреч

Сассуоло
Лацио

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 7 побед

19 матчей

26.3%
21.1%
52.6%
5 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

15.8%
47.4%
36.8%
3 победы 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

26.3%
36.8%
36.9%
5 побед 7 ничьих 7 побед

История матчей

СA
2:1
СA
2:1
ТМК
1:1
СA
2:0
СA
2:1
СA
1:2
СA
1:2
СA
2:2
СA
1:1
СA
0:3
СA
6:1
СA
1:2
СA
2:1
СA
0:2
СA
2:1
СA
0:3
СA
3:2
СA
3:2
СA
2:2

Голы

Всего голов

11
15

Голов в среднем за матч

1.22
1.5

Среднее время на гол

73
60

Всего голов

22
15

Голов в среднем за матч

2.2
1.67

Среднее время на гол

40
54

Всего голов

33
30

Голов в среднем за матч

1.74
1.58

Тотал матчей

2.5
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

51
57

Бомбардиры внутри турнира

Сассуоло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фраттези Давиде 4 0.22
Пинамонти Андреа 3 (1) 0.17
Берарди Доменико 3 (2) 0.17
Лорьенте Арман 2 0.11
Кирьякопулос Георгиос 1 0.06
Торстведт Кристиан 1 0.06
Альварес Агустин 1 0.06
Харрауи Абдау 1 0.06
Антист Жанис 1 0.06
Рожерио да Силва 0 0
Обьянг Педро 0 0
Тольян Йереми 0 0
Траоре Хамед 0 0
Д'Андреа Лука 0 0
Лацио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иммобиле Чиро 7 (1) 0.39
Дзакканьи Маттиа 7 (1) 0.39
Андерсон Фелипе 5 0.28
Милинкович-Савич Сергей 3 0.17
Альберто Луис 3 0.17
Педро Родригес 2 0.11
Весино Матиас 1 0.06
Романьоли Алессио 1 0.06
Ромеро Лука 1 0.06
Марушич Адам 0 0
Хюсай Эльсейд 0 0
Казале Николо 0 0

Карточки

Сассуоло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лопес Максим 6 0
Феррари Джанмарко 5 0
Нето Руан 3 1
Рожерио да Силва 4 0
Лорьенте Арман 2 1
Берарди Доменико 3 0
Торстведт Кристиан 3 0
Энрике Матеус 2 0
Тольян Йереми 2 0
Эрлич Мартин 2 0
Пинамонти Андреа 2 0
Фраттези Давиде 2 0
Кирьякопулос Георгиос 2 0
Дефрель Грегоре 1 0
Айхан Кан 1 0
Траоре Хамед 1 0
Харрауи Абдау 1 0
Альварес Агустин 1 0
Лацио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Милинкович-Савич Сергей 6 0
Лаццари Мануэль 5 0
Катальди Данило 4 0
Марушич Адам 4 0
Казале Николо 4 0
Маурицио Сарри 4 0
Иммобиле Чиро 2 0
Весино Матиас 2 0
Хюсай Эльсейд 2 0
Дзакканьи Маттиа 2 0
Канчельери Маттео 2 0
Максимиану Луиш 0 1
Антонио Маркос 1 0
Педро Родригес 1 0
Раду Стефан 1 0
Альберто Луис 1 0
Андерсон Фелипе 1 0
Романьоли Алессио 1 0
Башич Тома 1 0

Результаты матчей

Сассуоло
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Лацио
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

4
2
Сассуоло
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)
Лацио
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
78% (7)
11% (1)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

15
5

Волевые поражения

3
13
Сассуоло
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
28% (5)
22% (4)
Лацио
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
44% (8)
28% (5)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
17% (3)
44% (8)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

16
5

Волевые поражения

7
15

Голы по времени матча

Забито

12
15
5 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 7
11 Не забивали 11
1
8%
4
27%
1-15
0
0%
4
27%
16-30
4
33%
2
13%
31-45
2
17%
1
7%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
3
25%
4
27%
76-90

Пропущено

11
6
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
2
18%
1
17%
61-75
4
36%
2
33%
76-90

Забито

5
15
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 7
14 Не забивали 10
0
0%
3
20%
1-15
1
20%
1
7%
16-30
1
20%
2
13%
31-45
2
40%
1
7%
46-60
0
0%
4
27%
61-75
1
20%
4
27%
76-90

Пропущено

17
10
9 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 5
1
6%
0
0%
1-15
4
24%
0
0%
16-30
4
24%
2
20%
31-45
4
24%
2
20%
46-60
1
6%
3
30%
61-75
3
18%
3
30%
76-90

Забито

17
30
7 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 14
7 Не забивали 3
1
6%
7
23%
1-15
1
6%
5
17%
16-30
5
29%
29%
4
13%
31-45
4
24%
2
7%
46-60
2
12%
4
13%
61-75
4
24%
8
27%
76-90

Пропущено

28
16
14 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 2
13 Не пропускали 8
2
7%
0
0%
1-15
6
21%
0
0%
16-30
6
21%
3
19%
31-45
4
14%
4
25%
46-60
3
11%
4
25%
61-75
7
25%
5
31%
76-90

Результаты последних матчей

Сассуоло
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Фиорентина - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Сампдория 1:2 Сассуоло - Интер Милан 0:1 Эмполи - Сассуоло 2:1
Сассуоло - ПСВ 1:2 Сассуоло - Марсель 3:2 Болонья - Сассуоло 3:0 Сассуоло - Рома 1:1 Эмполи - Сассуоло 1:0 Наполи - Сассуоло 4:0 Сассуоло - Верона 2:1 Аталанта - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Интер Милан 1:2 Сассуоло - Салернитана 5:0 Торино - Сассуоло 0:1 Сассуоло - Удинезе 1:3 Кремонезе - Сассуоло 0:0 Сассуоло - Милан 0:0 Специя - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Лечче 1:0
Лацио
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Лацио - Эмполи 2:2 Лечче - Лацио 2:1 Альмерия - Лацио 2:0 Хатайспор - Лацио 2:5
Галатасарай - Лацио 1:2 Ювентус - Лацио 3:0 Лацио - Монца 1:0 Рома - Лацио 0:1 Фейеноорд - Лацио 1:0 Лацио - Салернитана 1:3 Лацио - Митьюлланд 2:1 Аталанта - Лацио 0:2 Лацио - Удинезе 0:0 Лацио - Штурм 2:2 Фиорентина - Лацио 0:4 Штурм - Лацио 0:0 Лацио - Специя 4:0 Кремонезе - Лацио 0:4 Митьюлланд - Лацио 5:1 Лацио - Верона 2:0

Результаты матчей

Сассуоло
Лацио

Точный счет

1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
5
1 раз 11%
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

2:1
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
0:2
2 раза 22%
0:4
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
4
2 раза 22%

Точный счет

2:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
0:4
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 44%
0
7 раз 39%
2
2 раза 11%
5
1 раз 6%
1
6 раз 33%
2
5 раз 28%
0
3 раза 17%
4
3 раза 17%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Сассуоло
Лацио

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
8
1
2
7
1.5
5
4
1
8
2.5
2
7
1
8
3.5
1
8
1
8
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
0.5
Больше Меньше
7
2
1
8
1.5
4
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
7
0.5
Больше Меньше
15
3
3
15
1.5
9
9
1
17
2.5
4
14
1
17
3.5
3
15
1
17
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 18 15 2 1 44 - 14 47
2.
Милан
 Заявка 18 11 5 2 35 - 20 38
3.
Ювентус
 Заявка 18 11 4 3 27 - 12 37
4.
Интер Милан
 Заявка 18 12 1 5 38 - 24 37
5.
Лацио
 Заявка 18 10 4 4 31 - 15 34
6.
Аталанта
 Заявка 17 9 4 4 26 - 18 31
7.
Рома
 Заявка 17 9 4 4 21 - 16 31
8.
Удинезе
 Заявка 17 6 7 4 25 - 19 25
9.
Фиорентина
 Заявка 17 6 5 6 21 - 22 23
10.
Торино
 Заявка 17 6 5 6 18 - 19 23
11.
Монца
 Заявка 18 6 3 9 22 - 27 21
12.
Лечче
 Заявка 18 4 8 6 18 - 20 20
13.
Эмполи
 Заявка 17 4 7 6 15 - 22 19
14.
Болонья
 Заявка 17 5 4 8 21 - 28 19
15.
Салернитана
 Заявка 17 4 6 7 21 - 27 18
16.
Сассуоло
 Заявка 18 4 4 10 17 - 28 16
17.
Специя
 Заявка 17 3 6 8 16 - 28 15
18.
Верона
 Заявка 18 2 3 13 15 - 31 9
19.
Сампдория
 Заявка 17 2 3 12 8 - 30 9
20.
Кремонезе
 Заявка 18 0 7 11 13 - 32 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 9 8 1 0 26 - 7 25
2.
Интер Милан
 Заявка 9 8 0 1 21 - 4 24
3.
Ювентус
 Заявка 9 7 2 0 21 - 3 23
4.
Милан
 Заявка 9 7 1 1 22 - 11 22
5.
Лацио
 Заявка 9 5 2 2 16 - 9 17
6.
Болонья
 Заявка 9 4 3 2 13 - 8 15
7.
Фиорентина
 Заявка 9 4 3 2 14 - 14 15
8.
Удинезе
 Заявка 8 3 4 1 13 - 7 13
9.
Рома
 Заявка 8 4 1 3 8 - 5 13
10.
Монца
 Заявка 9 4 1 4 13 - 10 13
11.
Торино
 Заявка 8 3 3 2 7 - 5 12
12.
Салернитана
 Заявка 9 3 3 3 14 - 11 12
13.
Специя
 Заявка 9 2 6 1 13 - 12 12
14.
Эмполи
 Заявка 8 3 2 3 7 - 8 11
15.
Лечче
 Заявка 9 2 5 2 11 - 11 11
16.
Аталанта
 Заявка 8 3 2 3 11 - 11 11
17.
Сассуоло
 Заявка 9 3 2 4 12 - 11 11
18.
Верона
 Заявка 9 2 0 7 10 - 17 6
19.
Кремонезе
 Заявка 9 0 3 6 4 - 15 3
20.
Сампдория
 Заявка 9 0 2 7 2 - 15 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 9 7 1 1 18 - 7 22
2.
Аталанта
 Заявка 9 6 2 1 15 - 7 20
3.
Рома
 Заявка 9 5 3 1 13 - 11 18
4.
Лацио
 Заявка 9 5 2 2 15 - 6 17
5.
Милан
 Заявка 9 4 4 1 13 - 9 16
6.
Ювентус
 Заявка 9 4 2 3 6 - 9 14
7.
Интер Милан
 Заявка 9 4 1 4 17 - 20 13
8.
Удинезе
 Заявка 9 3 3 3 12 - 12 12
9.
Торино
 Заявка 9 3 2 4 11 - 14 11
10.
Лечче
 Заявка 9 2 3 4 7 - 9 9
11.
Эмполи
 Заявка 9 1 5 3 8 - 14 8
12.
Монца
 Заявка 9 2 2 5 9 - 17 8
13.
Фиорентина
 Заявка 8 2 2 4 7 - 8 8
14.
Сампдория
 Заявка 8 2 1 5 6 - 15 7
15.
Салернитана
 Заявка 8 1 3 4 7 - 16 6
16.
Сассуоло
 Заявка 9 1 2 6 5 - 17 5
17.
Болонья
 Заявка 8 1 1 6 8 - 20 4
18.
Кремонезе
 Заявка 9 0 4 5 9 - 17 4
19.
Специя
 Заявка 8 1 0 7 3 - 16 3
20.
Верона
 Заявка 9 0 3 6 5 - 14 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 12 (3)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 9 (3)
Милан Леау Рафаэл 8 (5)
Специя Нзола М'Бала 8 (1)
Болонья Арнаутович Марко 8
Весь список

Топ нарушителей
Фиорентина Амрабат Софьян 7
Верона Чеккерини Федерико 1 5
Лечче Юлманд Мортен 1 5
Эмполи Акпа-Акпро Жан-Даниэль 2 3
Торино Линетти Кароль 6
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы 122
    Сассуоло 4.1% (5)
    X 14.8% (18)
    Лацио 81.1% (99)
    0
    выиграет Сассуоло, со счетом 2:1
    Сассуоло ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ТОТАЛ 1-го 1.5 больше. И сам Матч ТОТАЛ 2.5 больше Ещё
    Rusik8 #
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