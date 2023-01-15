Тур: 18. Стадион: Гевисс Стэдиум. Главный судья: Аурелиано Джанлука
5:1
Первый тайм: 41'
0'
1:0
5' ГолБога Жереми
1:1
10' ГолДиа Булайе
2:1
20' ПенальтиЛукман Адемола
3:1
23' ГолСкальвини Джорджио
30' Желтая карточкаКопмейнерс Тëн
3:1
38' Не забитый пенальтиКопмейнерс Тëн
4:1
38' ГолКопмейнерс Тëн
Бонусы букмекеров
Ход матча
5'
1:0
10'
1:1
20'
2:1
23'
30'
38'
3:1
38'
4:1
41'
5:1
Статистика матча
-
4 Голы 1
-
1 Удары по воротам 1
-
8 Удары в створ 1
-
2 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
10
Бога
Жереми
29
Диа
Булайе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Бога ЖеремиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Цортеа НадирЗащитник
- Защитник
-
33 Хатебур ХансЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
91 Сапата ДуванНападающий
-
Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Диа БулайеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Ботхейм ЭрикНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Никола Давиде
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Аталанта
Салернитана
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
0.5
1
Тотал матчей
1.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
180
90
Бомбардиры внутри турнира
Аталанта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лукман Адемола
|8 (3)
|0.44
|Копмейнерс Тëн
|5 (2)
|0.28
|Хёйлунн Расмус
|3
|0.17
|Пашалич Марио
|2
|0.11
|Скальвини Джорджио
|2
|0.11
|Малиновский Руслан
|1
|0.06
|Бога Жереми
|1
|0.06
|Муриэль Луис
|1 (1)
|0.06
|Толой Рафаэл
|1
|0.06
|Паломино Хосе
|1
|0.06
|Сапата Дуван
|1
|0.06
|Хатебур Ханс
|1
|0.06
|Демирал Мерих
|1
|0.06
|Соппи Брэндон
|0
|0
|Де Рон Мартен
|0
|0
|Дзаппакоста Давиде
|0
|0
|Меле Йоаким
|0
|0
Салернитана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диа Булайе
|7
|0.39
|Пёнтек Кшиштоф
|3 (1)
|0.17
|Маццокки Паскуале
|2
|0.11
|Кандрева Антонио
|2
|0.11
|Де Вильена Тонни
|2
|0.11
|Бонаццоли Федерико
|2
|0.11
|Кулибали Лассана
|1
|0.06
|Ботхейм Эрик
|1
|0.06
|Фасио Федерико
|1
|0.06
|Брадарич Домагой
|0
|0
|Данилюк Флавиус
|0
|0
Карточки
Аталанта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хатебур Ханс
|6
|0
|Копмейнерс Тëн
|5
|0
|Де Рон Мартен
|4
|0
|Демирал Мерих
|4
|0
|Толой Рафаэл
|3
|0
|Скальвини Джорджио
|3
|0
|Муриэль Луис
|1
|1
|Малиновский Руслан
|2
|0
|Дзаппакоста Давиде
|2
|0
|Пашалич Марио
|2
|0
|Лукман Адемола
|2
|0
|Меле Йоаким
|2
|0
|Околи Меме
|2
|0
|Соппи Брэндон
|2
|0
|Эдерсон Хонорато
|1
|0
|Джимсити Берат
|1
|0
|Сапата Дуван
|1
|0
|Муссо Хуан
|1
|0
|Руджери Маттео
|1
|0
|Цортеа Надир
|1
|0
|Хёйлунн Расмус
|1
|0
|Джан Пьеро Гасперини
|1
|0
Салернитана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кулибали Лассана
|5
|0
|Данилюк Флавиус
|4
|0
|Фасио Федерико
|2
|1
|Кандрева Антонио
|2
|1
|Сепе Луиджи
|3
|0
|Давиде Никола
|3
|0
|Де Вильена Тонни
|3
|0
|Дьомбер Норберт
|3
|0
|Пёнтек Кшиштоф
|3
|0
|Радованович Иван
|1
|1
|Маццокки Паскуале
|2
|0
|Кастанос Григорис
|2
|0
|Брадарич Домагой
|2
|0
|Бонаццоли Федерико
|1
|0
|Самбья Саломон
|1
|0
|Бронн Дилан
|1
|0
|Маджоре Джулио
|1
|0
|Ботхейм Эрик
|1
|0
|Диа Булайе
|1
|0
Результаты матчей
Аталанта
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Салернитана
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
6
4
Аталанта
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
Салернитана
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
2
6
Волевые поражения
13
12
Аталанта
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
24% (4)
53% (9)
Салернитана
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
29% (5)
24% (4)
47% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
41% (7)
47% (8)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
6
5
Волевые победы
4
7
Волевые поражения
19
16
Голы по времени матча
Забито
12
7
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 1
10 Не забивали 13
0
0%
0
0%
1-15
3
25%
1
14%
16-30
2
17%
1
14%
31-45
3
25%
2
29%
46-60
2
17%
1
14%
61-75
2
17%
2
29%
76-90
Пропущено
10
16
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
1
10%
3
19%
1-15
1
10%
1
6%
16-30
3
30%
3
19%
31-45
2
20%
4
25%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
5
31%
76-90
Забито
14
13
5 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
8 Не забивали 10
0
0%
2
15%
1-15
1
7%
2
15%
16-30
4
29%
2
15%
31-45
6
43%
3
23%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
3
21%
3
23%
76-90
Пропущено
8
12
5 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
2
25%
3
25%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
4
33%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
3
25%
76-90
Забито
26
20
10 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 12
12 Забивали первыми 5
1 Не забивали 6
0
0%
2
10%
1-15
4
15%
3
15%
16-30
6
23%
3
15%
31-45
9
35%
5
25%
46-60
2
8%
2
10%
61-75
5
19%
5
25%
76-90
Пропущено
18
28
10 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 14
3
17%
6
21%
1-15
3
17%
1
4%
16-30
4
22%
7
25%
31-45
2
11%
6
21%
46-60
3
17%
0
0%
61-75
3
17%
8
29%
76-90
Результаты последних матчей
Аталанта
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Болонья - Аталанта 1:2 Специя - Аталанта 2:2 Аталанта - Крема 10:1 Аталанта - АЗ Алкмаар 0:1
Бетис - Аталанта 0:3 Ницца - Аталанта 0:3 Аталанта - Айнтрахт Фр 2:2 Аталанта - Интер Милан 2:3 Лечче - Аталанта 2:1 Аталанта - Наполи 1:2 Эмполи - Аталанта 0:2 Аталанта - Лацио 0:2 Аталанта - Сассуоло 2:1 Удинезе - Аталанта 2:2 Аталанта - Фиорентина 1:0 Рома - Аталанта 0:1 Аталанта - Кремонезе 1:1 Монца - Аталанта 0:2 Аталанта - Торино 3:1 Верона - Аталанта 0:1
Салернитана
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Салернитана - Торино 1:1 Салернитана - Милан 1:2 Аланьяспор - Салернитана 3:1 Фенербахче - Салернитана 3:0
Монца - Салернитана 3:0 Фиорентина - Салернитана 2:1 Салернитана - Кремонезе 2:2 Лацио - Салернитана 1:3 Салернитана - Специя 1:0 Интер Милан - Салернитана 2:0 Салернитана - Верона 2:1 Сассуоло - Салернитана 5:0 Салернитана - Лечче 1:2 Ювентус - Салернитана 2:2 Салернитана - Эмполи 2:2 Болонья - Салернитана 1:1 Салернитана - Сампдория 4:0 Удинезе - Салернитана 0:0 Салернитана - Рома 0:1 Салернитана - Парма 0:2
Результаты матчей
Аталанта
Салернитана
Точный счет
1:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
1:2
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
0:2
3 раза 33%
0:1
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
Точное количество голов
2
6 раз 67%
1
3 раза 33%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
0:2
4 раза 24%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
2:2
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
2
8 раз 47%
1
7 раз 41%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
1
6 раз 35%
0
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Аталанта
Салернитана
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
81
35
45
17
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
161
Больше Меньше
125
98
611
116
215
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|15
|2
|1
|44 - 14
|47
|2.
|Заявка
|18
|11
|5
|2
|35 - 20
|38
|3.
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|27 - 12
|37
|4.
|Заявка
|18
|12
|1
|5
|38 - 24
|37
|5.
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|31 - 15
|34
|6.
|4:1 Заявка
|18
|10
|4
|4
|30 - 19
|34
|7.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|21 - 16
|31
|8.
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|26 - 21
|25
|9.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|21 - 22
|23
|10.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|18 - 20
|23
|11.
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|23 - 29
|22
|12.
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|22 - 27
|21
|13.
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|18 - 20
|20
|14.
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|15 - 22
|19
|15.
|1:4 Заявка
|18
|4
|6
|8
|22 - 31
|18
|16.
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|17 - 28
|18
|17.
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|17 - 28
|16
|18.
|Заявка
|18
|2
|3
|13
|15 - 31
|9
|19.
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|8 - 30
|9
|20.
|Заявка
|18
|0
|7
|11
|13 - 32
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|26 - 7
|25
|2.
|Заявка
|9
|8
|0
|1
|21 - 4
|24
|3.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|21 - 3
|23
|4.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|22 - 11
|22
|5.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 9
|17
|6.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|13 - 8
|15
|7.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 14
|15
|8.
|4:1 Заявка
|9
|4
|2
|3
|15 - 12
|14
|9.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|14 - 9
|13
|10.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|8 - 5
|13
|11.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|13 - 10
|13
|12.
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|13 - 12
|12
|13.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|7 - 6
|12
|14.
|1:4 Заявка
|9
|3
|3
|3
|14 - 11
|12
|15.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 8
|11
|16.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 11
|11
|17.
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|11 - 11
|11
|18.
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|10 - 17
|6
|19.
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|4 - 15
|3
|20.
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|2 - 15
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|18 - 7
|22
|2.
|4:1 Заявка
|9
|6
|2
|1
|15 - 7
|20
|3.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|13 - 11
|18
|4.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|15 - 6
|17
|5.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|13 - 9
|16
|6.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|6 - 9
|14
|7.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|17 - 20
|13
|8.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 12
|12
|9.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 14
|11
|10.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|7 - 9
|9
|11.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 17
|8
|12.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 8
|8
|13.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|8 - 14
|8
|14.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 15
|7
|15.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|10 - 21
|7
|16.
|1:4 Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 20
|6
|17.
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|4 - 16
|6
|18.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|5 - 17
|5
|19.
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|9 - 17
|4
|20.
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|5 - 14
|3
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- — Вылет в Серию B
|Наполи
|Осимхен Виктор
|12 (3)
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|9 (3)
|Специя
|Нзола М'Бала
|9 (1)
|Милан
|Леау Рафаэл
|8 (5)
|Аталанта
|Лукман Адемола
|8 (1)
|Фиорентина
|Амрабат Софьян
|7
|Верона
|Чеккерини Федерико
|1 5
|Специя
|Николау Димитрис
|1 5
|Лечче
|Юлманд Мортен
|1 5
|Эмполи
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|2 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Аталанта 5:1 Салернитана
Исход игры
Аталанта
97.5% (119)
Ничья
1.6% (2)
Салернитана
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
54.39% (62)
Меньше
45.61% (52)
Обе команды забьют
Да
53.51% (61)
Нет
46.49% (53)
Популярный счёт
2:1 Аталанта
32.8% (40)
2:0 Аталанта
32% (39)
3:1 Аталанта
11.5% (14)
1:0 Аталанта
9.8% (12)
3:2 Аталанта
2.5% (3)
4:1 Аталанта
1.6% (2)
3:0 Аталанта
1.6% (2)
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