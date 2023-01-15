Полузащитник "Аталанты" Тён Копмейнерс получил жёлтую карточку за грубую игру на половине поля соперника против Кулибали.

Бога по левому флангу убежал в штрафную площадь, далее Жереми выполнил прострел в центр к линии вратарской, Фасио успел подставить ногу, мяч был выбит на угловой.

Копмейнерс с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, игроки "Салернитаны" спокойно выбили мяч за пределы штрафной площади.

Де Рон пробил в правый угол ворот с дальней дистанции, мяч сильно улетел в сторону от цели.

Пенальти назначается в ворота "Салернитаны"! Хёйлунн по левой половине поля ворвался в штрафную площадь, где Расмуса огрел по ногам Фасио, Джанлука Аурельяно сразу же дал свисток и указал на "точку".

Г-О-О-О-О-О-Л! 4:1!!! Копмейнерс!!! Копмейнерс с "точки" пробил в правый угол ворот, Очоа угадал направление удара, на этот раз Гильермо достал мяч окончательно, но получилось отбить его точно перед собой, а затем уже Тён сыграл на добивании и отправил мяч в сетку.

Игроки "Салернитаны" пока что перехватили контроль над мячом, но дальше центра поля у команды Давиде Николы продвинуться не получается.

Болельщики "Аталанты" сегодня практически до отказа заполнили арену, поддержка у команды Джан Пьеро Гасперини отличная.

С правого фланга последовала подача на левый угол штрафной площади "Аталанты", Кавилья головой сбросил мяч к линии вратарской, мяч попал в защитника "Аталанты" и ушёл на угловой.

Кавилья разыграл корнер с Кандревой, но далее на левом фланге игроки "Салернитаны" вновь не смогли придумать что-то особо интересное.

Пёнтек совершил рывок вперёд по правому флангу, далее Кшиштоф выполнил прострел во вратарскую, Муссо грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

Хёйлунн при входе в штрафную площадь с левого фланга обыграл нескольких соперников, а затем Расмус очень неплохо пробил в дальний угол ворот, Очоа в прыжке выручил свою команду.

Пирола на правом фланге у углового флажка нарушил правила против Лукмана. "Аталанта" вновь тщательно готовится к стандарту.

Копмейнерс со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, на этот раз никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча.

Из центра последовала передача на ход Хёйлунну по правой половине поля, Расмус оказался в небольшом офсайде.

Хёйлунн разогнал теперь уже атаку по центру, далее Распус выполнил передачу к правому углу штрафной площади, Лукман под давлением соперника не смог зацепиться за мяч.

С правого фланга последовала подача в центр к линии вратарской от Кулибали, Толой успел подстраховать партнёров по команде и удачно сбросил мяч в руки Муссо, а так уже по воротам готов был бить Пёнтек.

Фасио на левом фланге у боковой линии штрафной площади нарушил правила против Хёйлунна. "Аталанта" заработала довольно опасный стандарт.

Судьи из комнаты VAR просматривают повтор момента, определяется, где был фол, Фасио налетел на Хёйлунна, который как раз выходил из левого угла штрафной площади.

Джанлука Аурельяно послушал судей из комнаты VAR и затем указал на "точку"! Всё же Фасио нарушал правила в пределах штрафной площади.

Г-О-О-О-О-О-О-Л! 2:1!!! Лукман!!! Адемола Лукман с "точки" пробил в правый угол ворот, Очоа угадал направление удара, Гильермо вполне мог потащить этот мяч, но тот предательски от ребра ладони просочился за линию ворот.

Дзаппакоста неплохо поработал на правом фланге, Давиде заработал ещё один угловой для своей команды.

Г-О-О-О-О-О-О-Л! 3:1!!! Скальвини!!! Копмейнерс с углового выполнил отличную подачу в центр к линии вратарской, Скальвини в свою очередь отлично набежал на мяч и головой отправил его в левый угол ворот.

16' И теперь уже Пёнтнек в борьбе за мяч в центре поля нарушил правила против Паломино. "Аталанта" в свою очередь очень быстро разыграла стандарт.

15' Де Рон в центре поля нарушил правила против Диа. Игроки "Салернитаны" не стал торопиться при розыгрыше мяча.

14' Лукман по правой половине поля прошёл к радиусу штрафной площади, а затем Адемола пробил в левый угол ворот, Очоа в прыжке отбил мяч на левый фланг.

13' Отличный матч получается в Бергамо, как мы и говорили, обе команды способны показать в атаке довольно высокий уровень футбола.

12' Г-О-О-О-О-О-О-Л! 1:1!!! Диа!!! Очоа от линии штрафной площади сильно выбил мяч на половину поля соперника, Пёнтек выиграл верховую борьбу за мяч у Паломино и головой сбросил мяч на ход Диа, Булайе убежал в штрафную площадь, а затем спокойно пробил под правый угол ворот мимо Муссо.

11' Дзаппакоста по правому флангу спокойно убежал в штрафную площадь, далее Давиде выполнил прострел в центр штрафной площади, форварды "Аталанты" проскочили мимо зоны прострела, но набегающий во второй волне Копмейнерс всё же пробил в левый угол ворот, Очоа выручил свою команду.

10' Руджери перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против де Вильены.

9' Кандрева с партнёрами по команде разыграли корнер крайне неудачно, ничего интересного на левом фланге гости на этот раз так и не придумали.

8' Брадарич по левому флангу убежал в штрафную площадь и выполнил прострел к линии вратарской, защитники "Аталанты" не стали рисковать, мяч был выбит на угловой.

7' Сразу же "Салернитана" провела ответную атаку, которая завершилась опасным забросом к линии вратарской на Кандреву, совсем немного не хватило Антонио, чтобы зацепиться за мяч.

6' Г-О-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Бога!!! Бога с левого фланга удачно сместился в центр, а затем Жереми пробил по воротам от радиуса штрафной площади, мяч был направлен в правый угол ворот, Очоа как раз туда и прыгнул, но под удар неудачно подставился Пирола, в итоге мяч изменил направление и оказался в левом углу ворот.

5' Дзаппакоста с правого фланга выполнил подачу в штрафную площадь, мяч попал в Пиролу, а затем Лоренцо выбил его в аут.

4' В Бергамо сегодня идёт довольно сильный дождь, быть может футболисты будут этим пользоваться и больше бить по воротам из-за пределов штрафной площади.

3' Достаточно спокойно начинается игра, футболисты "Аталанты" катают мяч в центре поля, а "Салернитана" показывает, что она готова поиграть от обороны.

2' Дзаппакоста из аута с правого фланга вбросил мяч к правому углу штрафной площади на Хёйлунна, Расмус под давлением соперника не смог зацепиться за мяч.