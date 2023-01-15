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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 18. Стадион: . Главный судья: Аурелиано Джанлука
Аталанта
5:1
Первый тайм: 41'
Салернитана
0'
1:0
5' Гол
Бога Жереми
1:1
10' Гол
Диа Булайе
2:1
20' Пенальти
Лукман Адемола
3:1
23' Гол
Скальвини Джорджио
30' Желтая карточка
Копмейнерс Тëн
3:1
38' Не забитый пенальти
Копмейнерс Тëн
4:1
38' Гол
Копмейнерс Тëн
5:1
41' Гол
3:1. Гол Джиорджио Скальвини (ви...
2:1. Гол с пенальти Адемолы Лукм...
1:1. Гол Булайе Диа (видео). Чем...
1:0. Гол Жереми Бога (видео). Че...

Ход матча

5'
Бога Жереми
1:0
10'
1:1
Диа Булайе
(Пёнтек Кшиштоф)
20'
Лукман Адемола
2:1
23'
Скальвини Джорджио
(Копмейнерс Тëн)
3:1
30'
Копмейнерс Тëн
 
38'
Копмейнерс Тëн
3:1
38'
Копмейнерс Тëн
4:1
41'
5:1

Статистика матча

  • 4 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 1
  • 8 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Прогнозы 121
Аталанта 97.5% (118)
X 1.7% (2)
Салернитана 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аталанта
Ничья
Салернитана
5.40
8.30
8.80
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Муссо
Хуан
2
Толой
Рафаэл
6
Паломино
Хосе
42
Скальвини
Джорджио
77
Дзаппакоста
Давиде
15
Де
Рон
Мартен
7
Копмейнерс
Тëн
22
Руджери
Маттео
11
Лукман
Адемола
17
Хёйлунн
Расмус
10
Бога
Жереми
13
Очоа
Гильермо
66
Ловато
Маттео
17
Фасио
Федерико
98
Пирола
Лоренцо
87
Кандрева
Антонио
3
Брадарич
Домагой
41
Николусси
Кавилья
Ханс
18
Кулибали
Лассана
10
Де
Вильена
Тонни
99
Пёнтек
Кшиштоф
29
Диа
Булайе
Аталанта
3-4-3
Салернитана
3-4-1-2

История личных встреч

Аталанта
Салернитана

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

СA
1:1
СA
0:1

Голы

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.5
1

Тотал матчей

1.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

180
90

Бомбардиры внутри турнира

Аталанта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукман Адемола 8 (3) 0.44
Копмейнерс Тëн 5 (2) 0.28
Хёйлунн Расмус 3 0.17
Пашалич Марио 2 0.11
Скальвини Джорджио 2 0.11
Малиновский Руслан 1 0.06
Бога Жереми 1 0.06
Муриэль Луис 1 (1) 0.06
Толой Рафаэл 1 0.06
Паломино Хосе 1 0.06
Сапата Дуван 1 0.06
Хатебур Ханс 1 0.06
Демирал Мерих 1 0.06
Соппи Брэндон 0 0
Де Рон Мартен 0 0
Дзаппакоста Давиде 0 0
Меле Йоаким 0 0
Салернитана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диа Булайе 7 0.39
Пёнтек Кшиштоф 3 (1) 0.17
Маццокки Паскуале 2 0.11
Кандрева Антонио 2 0.11
Де Вильена Тонни 2 0.11
Бонаццоли Федерико 2 0.11
Кулибали Лассана 1 0.06
Ботхейм Эрик 1 0.06
Фасио Федерико 1 0.06
Брадарич Домагой 0 0
Данилюк Флавиус 0 0

Карточки

Аталанта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хатебур Ханс 6 0
Копмейнерс Тëн 5 0
Де Рон Мартен 4 0
Демирал Мерих 4 0
Толой Рафаэл 3 0
Скальвини Джорджио 3 0
Муриэль Луис 1 1
Малиновский Руслан 2 0
Дзаппакоста Давиде 2 0
Пашалич Марио 2 0
Лукман Адемола 2 0
Меле Йоаким 2 0
Околи Меме 2 0
Соппи Брэндон 2 0
Эдерсон Хонорато 1 0
Джимсити Берат 1 0
Сапата Дуван 1 0
Муссо Хуан 1 0
Руджери Маттео 1 0
Цортеа Надир 1 0
Хёйлунн Расмус 1 0
Джан Пьеро Гасперини 1 0
Салернитана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кулибали Лассана 5 0
Данилюк Флавиус 4 0
Фасио Федерико 2 1
Кандрева Антонио 2 1
Сепе Луиджи 3 0
Давиде Никола 3 0
Де Вильена Тонни 3 0
Дьомбер Норберт 3 0
Пёнтек Кшиштоф 3 0
Радованович Иван 1 1
Маццокки Паскуале 2 0
Кастанос Григорис 2 0
Брадарич Домагой 2 0
Бонаццоли Федерико 1 0
Самбья Саломон 1 0
Бронн Дилан 1 0
Маджоре Джулио 1 0
Ботхейм Эрик 1 0
Диа Булайе 1 0

Результаты матчей

Аталанта
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Салернитана
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

6
4
Аталанта
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
Салернитана
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

2
6

Волевые поражения

13
12
Аталанта
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
24% (4)
53% (9)
Салернитана
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
29% (5)
24% (4)
47% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
41% (7)
47% (8)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

6
5

Волевые победы

4
7

Волевые поражения

19
16

Голы по времени матча

Забито

12
7
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 1
10 Не забивали 13
0
0%
0
0%
1-15
3
25%
1
14%
16-30
2
17%
1
14%
31-45
3
25%
2
29%
46-60
2
17%
1
14%
61-75
2
17%
2
29%
76-90

Пропущено

10
16
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
1
10%
3
19%
1-15
1
10%
1
6%
16-30
3
30%
3
19%
31-45
2
20%
4
25%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
5
31%
76-90

Забито

14
13
5 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
8 Не забивали 10
0
0%
2
15%
1-15
1
7%
2
15%
16-30
4
29%
2
15%
31-45
6
43%
3
23%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
3
21%
3
23%
76-90

Пропущено

8
12
5 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
2
25%
3
25%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
4
33%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
3
25%
76-90

Забито

26
20
10 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 12
12 Забивали первыми 5
1 Не забивали 6
0
0%
2
10%
1-15
4
15%
3
15%
16-30
6
23%
3
15%
31-45
9
35%
5
25%
46-60
2
8%
2
10%
61-75
5
19%
5
25%
76-90

Пропущено

18
28
10 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 14
3
17%
6
21%
1-15
3
17%
1
4%
16-30
4
22%
7
25%
31-45
2
11%
6
21%
46-60
3
17%
0
0%
61-75
3
17%
8
29%
76-90

Результаты последних матчей

Аталанта
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Болонья - Аталанта 1:2 Специя - Аталанта 2:2 Аталанта - Крема 10:1 Аталанта - АЗ Алкмаар 0:1
Бетис - Аталанта 0:3 Ницца - Аталанта 0:3 Аталанта - Айнтрахт Фр 2:2 Аталанта - Интер Милан 2:3 Лечче - Аталанта 2:1 Аталанта - Наполи 1:2 Эмполи - Аталанта 0:2 Аталанта - Лацио 0:2 Аталанта - Сассуоло 2:1 Удинезе - Аталанта 2:2 Аталанта - Фиорентина 1:0 Рома - Аталанта 0:1 Аталанта - Кремонезе 1:1 Монца - Аталанта 0:2 Аталанта - Торино 3:1 Верона - Аталанта 0:1
Салернитана
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Салернитана - Торино 1:1 Салернитана - Милан 1:2 Аланьяспор - Салернитана 3:1 Фенербахче - Салернитана 3:0
Монца - Салернитана 3:0 Фиорентина - Салернитана 2:1 Салернитана - Кремонезе 2:2 Лацио - Салернитана 1:3 Салернитана - Специя 1:0 Интер Милан - Салернитана 2:0 Салернитана - Верона 2:1 Сассуоло - Салернитана 5:0 Салернитана - Лечче 1:2 Ювентус - Салернитана 2:2 Салернитана - Эмполи 2:2 Болонья - Салернитана 1:1 Салернитана - Сампдория 4:0 Удинезе - Салернитана 0:0 Салернитана - Рома 0:1 Салернитана - Парма 0:2

Результаты матчей

Аталанта
Салернитана

Точный счет

1:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
1:2
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

0:2
3 раза 33%
0:1
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%

Точное количество голов

2
6 раз 67%
1
3 раза 33%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:2
4 раза 24%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
2:2
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
8 раз 47%
1
7 раз 41%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
1
6 раз 35%
0
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Аталанта
Салернитана

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
8
1
3
5
1.5
4
5
1
7
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
1.5
Больше Меньше
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
1
0.5
Больше Меньше
12
5
9
8
1.5
6
11
1
16
2.5
2
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 18 15 2 1 44 - 14 47
2.
Милан
 Заявка 18 11 5 2 35 - 20 38
3.
Ювентус
 Заявка 18 11 4 3 27 - 12 37
4.
Интер Милан
 Заявка 18 12 1 5 38 - 24 37
5.
Лацио
 Заявка 18 10 4 4 31 - 15 34
6.
Аталанта
 4:1 Заявка 18 10 4 4 30 - 19 34
7.
Рома
 Заявка 17 9 4 4 21 - 16 31
8.
Удинезе
 Заявка 18 6 7 5 26 - 21 25
9.
Фиорентина
 Заявка 17 6 5 6 21 - 22 23
10.
Торино
 Заявка 18 6 5 7 18 - 20 23
11.
Болонья
 Заявка 18 6 4 8 23 - 29 22
12.
Монца
 Заявка 18 6 3 9 22 - 27 21
13.
Лечче
 Заявка 18 4 8 6 18 - 20 20
14.
Эмполи
 Заявка 17 4 7 6 15 - 22 19
15.
Салернитана
 1:4 Заявка 18 4 6 8 22 - 31 18
16.
Специя
 Заявка 18 4 6 8 17 - 28 18
17.
Сассуоло
 Заявка 18 4 4 10 17 - 28 16
18.
Верона
 Заявка 18 2 3 13 15 - 31 9
19.
Сампдория
 Заявка 17 2 3 12 8 - 30 9
20.
Кремонезе
 Заявка 18 0 7 11 13 - 32 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 9 8 1 0 26 - 7 25
2.
Интер Милан
 Заявка 9 8 0 1 21 - 4 24
3.
Ювентус
 Заявка 9 7 2 0 21 - 3 23
4.
Милан
 Заявка 9 7 1 1 22 - 11 22
5.
Лацио
 Заявка 9 5 2 2 16 - 9 17
6.
Болонья
 Заявка 9 4 3 2 13 - 8 15
7.
Фиорентина
 Заявка 9 4 3 2 14 - 14 15
8.
Аталанта
 4:1 Заявка 9 4 2 3 15 - 12 14
9.
Удинезе
 Заявка 9 3 4 2 14 - 9 13
10.
Рома
 Заявка 8 4 1 3 8 - 5 13
11.
Монца
 Заявка 9 4 1 4 13 - 10 13
12.
Специя
 Заявка 9 2 6 1 13 - 12 12
13.
Торино
 Заявка 9 3 3 3 7 - 6 12
14.
Салернитана
 1:4 Заявка 9 3 3 3 14 - 11 12
15.
Эмполи
 Заявка 8 3 2 3 7 - 8 11
16.
Сассуоло
 Заявка 9 3 2 4 12 - 11 11
17.
Лечче
 Заявка 9 2 5 2 11 - 11 11
18.
Верона
 Заявка 9 2 0 7 10 - 17 6
19.
Кремонезе
 Заявка 9 0 3 6 4 - 15 3
20.
Сампдория
 Заявка 9 0 2 7 2 - 15 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 9 7 1 1 18 - 7 22
2.
Аталанта
 4:1 Заявка 9 6 2 1 15 - 7 20
3.
Рома
 Заявка 9 5 3 1 13 - 11 18
4.
Лацио
 Заявка 9 5 2 2 15 - 6 17
5.
Милан
 Заявка 9 4 4 1 13 - 9 16
6.
Ювентус
 Заявка 9 4 2 3 6 - 9 14
7.
Интер Милан
 Заявка 9 4 1 4 17 - 20 13
8.
Удинезе
 Заявка 9 3 3 3 12 - 12 12
9.
Торино
 Заявка 9 3 2 4 11 - 14 11
10.
Лечче
 Заявка 9 2 3 4 7 - 9 9
11.
Монца
 Заявка 9 2 2 5 9 - 17 8
12.
Фиорентина
 Заявка 8 2 2 4 7 - 8 8
13.
Эмполи
 Заявка 9 1 5 3 8 - 14 8
14.
Сампдория
 Заявка 8 2 1 5 6 - 15 7
15.
Болонья
 Заявка 9 2 1 6 10 - 21 7
16.
Салернитана
 1:4 Заявка 9 1 3 5 8 - 20 6
17.
Специя
 Заявка 9 2 0 7 4 - 16 6
18.
Сассуоло
 Заявка 9 1 2 6 5 - 17 5
19.
Кремонезе
 Заявка 9 0 4 5 9 - 17 4
20.
Верона
 Заявка 9 0 3 6 5 - 14 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 12 (3)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 9 (3)
Специя Нзола М'Бала 9 (1)
Милан Леау Рафаэл 8 (5)
Аталанта Лукман Адемола 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Фиорентина Амрабат Софьян 7
Верона Чеккерини Федерико 1 5
Специя Николау Димитрис 1 5
Лечче Юлманд Мортен 1 5
Эмполи Акпа-Акпро Жан-Даниэль 2 3
Весь список
  • Первый тайм
  • Описание гола
    41'
    Г-О-О-О-О-О-Л! 4:1!!! Копмейнерс!!! Копмейнерс с "точки" пробил в правый угол ворот, Очоа угадал направление удара, на этот раз Гильермо достал мяч окончательно, но получилось отбить его точно перед собой, а затем уже Тён сыграл на добивании и отправил мяч в сетку. 
  • Пенальти!
    40'
    Пенальти назначается в ворота "Салернитаны"! Хёйлунн по левой половине поля ворвался в штрафную площадь, где Расмуса огрел по ногам Фасио, Джанлука Аурельяно сразу же дал свисток и указал на "точку". 
  • 39'
    Де Рон пробил в правый угол ворот с дальней дистанции, мяч сильно улетел в сторону от цели. 
  • Угловой
    38'
    Копмейнерс с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, игроки "Салернитаны" спокойно выбили мяч за пределы штрафной площади. 
  • 37'
    Бога по левому флангу убежал в штрафную площадь, далее Жереми выполнил прострел в центр к линии вратарской, Фасио успел подставить ногу, мяч был выбит на угловой. 
  • 36'
    Полузащитник "Аталанты" Тён Копмейнерс из-за переборов жёлтых карточек пропустит следующий крайне важный матч против туринского "Ювентуса". 
  • Желтая карточка
    35'
    Полузащитник "Аталанты" Тён Копмейнерс получил жёлтую карточку за грубую игру на половине поля соперника против Кулибали. 
  • 34'
    Копмейнерс со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, на этот раз никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча. 
  • Фол, нарушение
    33'
    Пирола на правом фланге у углового флажка нарушил правила против Лукмана. "Аталанта" вновь тщательно готовится к стандарту. 
  • Опасный момент
    32'
    Хёйлунн при входе в штрафную площадь с левого фланга обыграл нескольких соперников, а затем Расмус очень неплохо пробил в дальний угол ворот, Очоа в прыжке выручил свою команду. 
  • 31'
    Пёнтек совершил рывок вперёд по правому флангу, далее Кшиштоф выполнил прострел во вратарскую, Муссо грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
  • Угловой
    30'
    Кавилья разыграл корнер с Кандревой, но далее на левом фланге игроки "Салернитаны" вновь не смогли придумать что-то особо интересное. 
  • 29'
    С правого фланга последовала подача на левый угол штрафной площади "Аталанты", Кавилья головой сбросил мяч к линии вратарской, мяч попал в защитника "Аталанты" и ушёл на угловой. 
  • 28'
    Болельщики "Аталанты" сегодня практически до отказа заполнили арену, поддержка у команды Джан Пьеро Гасперини отличная. 
  • 27'
    Игроки "Салернитаны" пока что перехватили контроль над мячом, но дальше центра поля у команды Давиде Николы продвинуться не получается. 
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    • Фол, нарушение
      26'
      Дзаппакоста в центре поля нарушил правила против Диа. Игроки "Салернитаны" быстро разыграли стандарт. 
    • Описание гола
      25'
      Г-О-О-О-О-О-О-Л! 3:1!!! Скальвини!!! Копмейнерс с углового выполнил отличную подачу в центр к линии вратарской, Скальвини в свою очередь отлично набежал на мяч и головой отправил его в левый угол ворот. 
    • 24'
      Дзаппакоста неплохо поработал на правом фланге, Давиде заработал ещё один угловой для своей команды. 
    • Пенальти
      23'
      Г-О-О-О-О-О-О-Л! 2:1!!! Лукман!!! Адемола Лукман с "точки" пробил в правый угол ворот, Очоа угадал направление удара, Гильермо вполне мог потащить этот мяч, но тот предательски от ребра ладони просочился за линию ворот. 
    • Пенальти!
      22'
      Джанлука Аурельяно послушал судей из комнаты VAR и затем указал на "точку"! Всё же Фасио нарушал правила в пределах штрафной площади. 
    • Видеоповтор
      21'
      Судьи из комнаты VAR просматривают повтор момента, определяется, где был фол, Фасио налетел на Хёйлунна, который как раз выходил из левого угла штрафной площади. 
    • Фол, нарушение
      20'
      Фасио на левом фланге у боковой линии штрафной площади нарушил правила против Хёйлунна. "Аталанта" заработала довольно опасный стандарт. 
    • 19'
      С правого фланга последовала подача в центр к линии вратарской от Кулибали, Толой успел подстраховать партнёров по команде и удачно сбросил мяч в руки Муссо, а так уже по воротам готов был бить Пёнтек. 
    • 18'
      Хёйлунн разогнал теперь уже атаку по центру, далее Распус выполнил передачу к правому углу штрафной площади, Лукман под давлением соперника не смог зацепиться за мяч. 
    • Офсайд
      17'
      Из центра последовала передача на ход Хёйлунну по правой половине поля, Расмус оказался в небольшом офсайде. 
    • Фол, нарушение
      16'
      И теперь уже Пёнтнек в борьбе за мяч в центре поля нарушил правила против Паломино. "Аталанта" в свою очередь очень быстро разыграла стандарт. 
    • Фол, нарушение
      15'
      Де Рон в центре поля нарушил правила против Диа. Игроки "Салернитаны" не стал торопиться при розыгрыше мяча. 
    • Опасный момент
      14'
      Лукман по правой половине поля прошёл к радиусу штрафной площади, а затем Адемола пробил в левый угол ворот, Очоа в прыжке отбил мяч на левый фланг. 
    • 13'
      Отличный матч получается в Бергамо, как мы и говорили, обе команды способны показать в атаке довольно высокий уровень футбола. 
    • Описание гола
      12'
      Г-О-О-О-О-О-О-Л! 1:1!!! Диа!!! Очоа от линии штрафной площади сильно выбил мяч на половину поля соперника, Пёнтек выиграл верховую борьбу за мяч у Паломино и головой сбросил мяч на ход Диа, Булайе убежал в штрафную площадь, а затем спокойно пробил под правый угол ворот мимо Муссо. 
    • Опасный момент
      11'
      Дзаппакоста по правому флангу спокойно убежал в штрафную площадь, далее Давиде выполнил прострел в центр штрафной площади, форварды "Аталанты" проскочили мимо зоны прострела, но набегающий во второй волне Копмейнерс всё же пробил в левый угол ворот, Очоа выручил свою команду. 
    • Фол, нарушение
      10'
      Руджери перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против де Вильены. 
    • Угловой
      9'
      Кандрева с партнёрами по команде разыграли корнер крайне неудачно, ничего интересного на левом фланге гости на этот раз так и не придумали. 
    • 8'
      Брадарич по левому флангу убежал в штрафную площадь и выполнил прострел к линии вратарской, защитники "Аталанты" не стали рисковать, мяч был выбит на угловой. 
    • 7'
      Сразу же "Салернитана" провела ответную атаку, которая завершилась опасным забросом к линии вратарской на Кандреву, совсем немного не хватило Антонио, чтобы зацепиться за мяч. 
    • Описание гола
      6'
      Г-О-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Бога!!! Бога с левого фланга удачно сместился в центр, а затем Жереми пробил по воротам от радиуса штрафной площади, мяч был направлен в правый угол ворот, Очоа как раз туда и прыгнул, но под удар неудачно подставился Пирола, в итоге мяч изменил направление и оказался в левом углу ворот. 
    • 5'
      Дзаппакоста с правого фланга выполнил подачу в штрафную площадь, мяч попал в Пиролу, а затем Лоренцо выбил его в аут. 
    • Дождь
      4'
      В Бергамо сегодня идёт довольно сильный дождь, быть может футболисты будут этим пользоваться и больше бить по воротам из-за пределов штрафной площади. 
    • 3'
      Достаточно спокойно начинается игра, футболисты "Аталанты" катают мяч в центре поля, а "Салернитана" показывает, что она готова поиграть от обороны. 
    • 2'
      Дзаппакоста из аута с правого фланга вбросил мяч к правому углу штрафной площади на Хёйлунна, Расмус под давлением соперника не смог зацепиться за мяч. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт довольно интересная битва за очки между двумя атакующими командами. "Салернитана" уже довольно давно не побеждала, но и "Аталанта" пока только поэтапно выправляет турнирное положение. Будем надеяться, что обе команды вновь покажут яркий футбол в атаке и порадуют нас несколькими забитыми мячами. 
    • До матча
    • Главным арбитром на этот матч назначен Джанлука Аурельяно из Болоньи. Помогать ему на бровках будут Даниэле Гарцелли и Андреа Дзингарелли. Резервным арбитром на этот матч назначен Даниэле Патерна. 
    • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на матче 18 тура Серии А между "Аталантой" из Бергамо и "Салернитаной" из Салерно. Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
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      • Прогнозы 121
      Аталанта 97.5% (118)
      X 1.7% (2)
      Салернитана 0.8% (1)
      Все прогнозы
      Прогноз на матч от Liveresult
      Лучшие коэффициенты
      Аталанта
      Ничья
      Салернитана
      5.40
      8.30
      8.80
      Все Коэффициенты
      Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    • До матча
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Аталанта 5:1 Салернитана

    Исход игры
    Аталанта
    97.5% (119)
    Ничья
    1.6% (2)
    Салернитана
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.39% (62)
    Меньше
    45.61% (52)
    Обе команды забьют
    Да
    53.51% (61)
    Нет
    46.49% (53)
    Популярный счёт
    2:1 Аталанта
    32.8% (40)
    2:0 Аталанта
    32% (39)
    3:1 Аталанта
    11.5% (14)
    1:0 Аталанта
    9.8% (12)
    3:2 Аталанта
    2.5% (3)
    4:1 Аталанта
    1.6% (2)
    3:0 Аталанта
    1.6% (2)
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    Салернитана
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