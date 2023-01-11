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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 18. Стадион: . Главный судья: Аурелиано Джанлука
Аталанта
 
Позже
Салернитана
Прогнозы 43
Аталанта 100% (43)
X 0% (0)
Салернитана 0% (0)
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Аталанта
Ничья
Салернитана
5.10
8.05
8.20
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История личных встреч

Аталанта
Салернитана

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

СA
1:1
СA
0:1

Голы

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.5
1

Тотал матчей

1.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

180
90

Бомбардиры внутри турнира

Аталанта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукман Адемола 7 (2) 0.41
Копмейнерс Тëн 5 (2) 0.29
Хёйлунн Расмус 3 0.18
Пашалич Марио 2 0.12
Малиновский Руслан 1 0.06
Муриэль Луис 1 (1) 0.06
Толой Рафаэл 1 0.06
Паломино Хосе 1 0.06
Сапата Дуван 1 0.06
Хатебур Ханс 1 0.06
Демирал Мерих 1 0.06
Скальвини Джорджио 1 0.06
Соппи Брэндон 0 0
Бога Жереми 0 0
Де Рон Мартен 0 0
Дзаппакоста Давиде 0 0
Меле Йоаким 0 0
Салернитана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диа Булайе 6 0.35
Пёнтек Кшиштоф 3 (1) 0.18
Маццокки Паскуале 2 0.12
Кандрева Антонио 2 0.12
Де Вильена Тонни 2 0.12
Бонаццоли Федерико 2 0.12
Кулибали Лассана 1 0.06
Ботхейм Эрик 1 0.06
Фасио Федерико 1 0.06
Брадарич Домагой 0 0
Данилюк Флавиус 0 0

Карточки

Аталанта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хатебур Ханс 6 0
Де Рон Мартен 4 0
Копмейнерс Тëн 4 0
Демирал Мерих 4 0
Толой Рафаэл 3 0
Скальвини Джорджио 3 0
Муриэль Луис 1 1
Малиновский Руслан 2 0
Дзаппакоста Давиде 2 0
Пашалич Марио 2 0
Лукман Адемола 2 0
Меле Йоаким 2 0
Околи Меме 2 0
Соппи Брэндон 2 0
Эдерсон Хонорато 1 0
Джимсити Берат 1 0
Сапата Дуван 1 0
Муссо Хуан 1 0
Руджери Маттео 1 0
Цортеа Надир 1 0
Хёйлунн Расмус 1 0
Джан Пьеро Гасперини 1 0
Салернитана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кулибали Лассана 5 0
Данилюк Флавиус 4 0
Фасио Федерико 2 1
Кандрева Антонио 2 1
Сепе Луиджи 3 0
Давиде Никола 3 0
Де Вильена Тонни 3 0
Дьомбер Норберт 3 0
Пёнтек Кшиштоф 3 0
Радованович Иван 1 1
Маццокки Паскуале 2 0
Кастанос Григорис 2 0
Брадарич Домагой 2 0
Бонаццоли Федерико 1 0
Самбья Саломон 1 0
Бронн Дилан 1 0
Маджоре Джулио 1 0
Ботхейм Эрик 1 0
Диа Булайе 1 0

Результаты матчей

Аталанта
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Салернитана
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

6
4
Аталанта
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
Салернитана
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

2
6

Волевые поражения

13
12
Аталанта
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
24% (4)
53% (9)
Салернитана
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
29% (5)
24% (4)
47% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
41% (7)
47% (8)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

6
5

Волевые победы

4
7

Волевые поражения

19
16

Голы по времени матча

Забито

12
7
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 1
10 Не забивали 13
0
0%
0
0%
1-15
3
25%
1
14%
16-30
2
17%
1
14%
31-45
3
25%
2
29%
46-60
2
17%
1
14%
61-75
2
17%
2
29%
76-90

Пропущено

10
16
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
1
10%
3
19%
1-15
1
10%
1
6%
16-30
3
30%
3
19%
31-45
2
20%
4
25%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
5
31%
76-90

Забито

14
13
5 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
8 Не забивали 10
0
0%
2
15%
1-15
1
7%
2
15%
16-30
4
29%
2
15%
31-45
6
43%
3
23%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
3
21%
3
23%
76-90

Пропущено

8
12
5 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
2
25%
3
25%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
4
33%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
3
25%
76-90

Забито

26
20
10 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 12
12 Забивали первыми 5
1 Не забивали 6
0
0%
2
10%
1-15
4
15%
3
15%
16-30
6
23%
3
15%
31-45
9
35%
5
25%
46-60
2
8%
2
10%
61-75
5
19%
5
25%
76-90

Пропущено

18
28
10 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 14
3
17%
6
21%
1-15
3
17%
1
4%
16-30
4
22%
7
25%
31-45
2
11%
6
21%
46-60
3
17%
0
0%
61-75
3
17%
8
29%
76-90

Результаты последних матчей

Аталанта
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Болонья - Аталанта 1:2 Специя - Аталанта 2:2 Аталанта - Крема 10:1 Аталанта - АЗ Алкмаар 0:1
Бетис - Аталанта 0:3 Ницца - Аталанта 0:3 Аталанта - Айнтрахт Фр 2:2 Аталанта - Интер Милан 2:3 Лечче - Аталанта 2:1 Аталанта - Наполи 1:2 Эмполи - Аталанта 0:2 Аталанта - Лацио 0:2 Аталанта - Сассуоло 2:1 Удинезе - Аталанта 2:2 Аталанта - Фиорентина 1:0 Рома - Аталанта 0:1 Аталанта - Кремонезе 1:1 Монца - Аталанта 0:2 Аталанта - Торино 3:1 Верона - Аталанта 0:1
Салернитана
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Салернитана - Торино 1:1 Салернитана - Милан 1:2 Аланьяспор - Салернитана 3:1 Фенербахче - Салернитана 3:0
Монца - Салернитана 3:0 Фиорентина - Салернитана 2:1 Салернитана - Кремонезе 2:2 Лацио - Салернитана 1:3 Салернитана - Специя 1:0 Интер Милан - Салернитана 2:0 Салернитана - Верона 2:1 Сассуоло - Салернитана 5:0 Салернитана - Лечче 1:2 Ювентус - Салернитана 2:2 Салернитана - Эмполи 2:2 Болонья - Салернитана 1:1 Салернитана - Сампдория 4:0 Удинезе - Салернитана 0:0 Салернитана - Рома 0:1 Салернитана - Парма 0:2

Результаты матчей

Аталанта
Салернитана

Точный счет

1:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
1:2
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

0:2
3 раза 33%
0:1
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%

Точное количество голов

2
6 раз 67%
1
3 раза 33%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:2
4 раза 24%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
2:2
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
8 раз 47%
1
7 раз 41%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
1
6 раз 35%
0
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Аталанта
Салернитана

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
8
1
3
5
1.5
4
5
1
7
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
1.5
Больше Меньше
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
1
0.5
Больше Меньше
12
5
9
8
1.5
6
11
1
16
2.5
2
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 17 14 2 1 39 - 13 44
2.
Милан
 Заявка 17 11 4 2 33 - 18 37
3.
Ювентус
 Заявка 17 11 4 2 26 - 7 37
4.
Интер Милан
 Заявка 17 11 1 5 37 - 24 34
5.
Лацио
 Заявка 17 9 4 4 29 - 15 31
6.
Аталанта
 Заявка 17 9 4 4 26 - 18 31
7.
Рома
 Заявка 17 9 4 4 21 - 16 31
8.
Удинезе
 Заявка 17 6 7 4 25 - 19 25
9.
Фиорентина
 Заявка 17 6 5 6 21 - 22 23
10.
Торино
 Заявка 17 6 5 6 18 - 19 23
11.
Эмполи
 Заявка 17 4 7 6 15 - 22 19
12.
Болонья
 Заявка 17 5 4 8 21 - 28 19
13.
Лечче
 Заявка 17 4 7 6 16 - 18 19
14.
Монца
 Заявка 17 5 3 9 19 - 25 18
15.
Салернитана
 Заявка 17 4 6 7 21 - 27 18
16.
Сассуоло
 Заявка 17 4 4 9 17 - 26 16
17.
Специя
 Заявка 17 3 6 8 16 - 28 15
18.
Верона
 Заявка 17 2 3 12 15 - 30 9
19.
Сампдория
 Заявка 17 2 3 12 8 - 30 9
20.
Кремонезе
 Заявка 17 0 7 10 11 - 29 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 9 7 2 0 21 - 3 23
2.
Наполи
 Заявка 8 7 1 0 21 - 6 22
3.
Милан
 Заявка 9 7 1 1 22 - 11 22
4.
Интер Милан
 Заявка 8 7 0 1 20 - 4 21
5.
Лацио
 Заявка 9 5 2 2 16 - 9 17
6.
Болонья
 Заявка 9 4 3 2 13 - 8 15
7.
Фиорентина
 Заявка 9 4 3 2 14 - 14 15
8.
Удинезе
 Заявка 8 3 4 1 13 - 7 13
9.
Рома
 Заявка 8 4 1 3 8 - 5 13
10.
Монца
 Заявка 9 4 1 4 13 - 10 13
11.
Торино
 Заявка 8 3 3 2 7 - 5 12
12.
Салернитана
 Заявка 9 3 3 3 14 - 11 12
13.
Специя
 Заявка 9 2 6 1 13 - 12 12
14.
Аталанта
 Заявка 8 3 2 3 11 - 11 11
15.
Эмполи
 Заявка 8 3 2 3 7 - 8 11
16.
Сассуоло
 Заявка 8 3 2 3 12 - 9 11
17.
Лечче
 Заявка 8 2 4 2 9 - 9 10
18.
Верона
 Заявка 9 2 0 7 10 - 17 6
19.
Кремонезе
 Заявка 8 0 3 5 2 - 12 3
20.
Сампдория
 Заявка 9 0 2 7 2 - 15 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 9 7 1 1 18 - 7 22
2.
Аталанта
 Заявка 9 6 2 1 15 - 7 20
3.
Рома
 Заявка 9 5 3 1 13 - 11 18
4.
Милан
 Заявка 8 4 3 1 11 - 7 15
5.
Ювентус
 Заявка 8 4 2 2 5 - 4 14
6.
Лацио
 Заявка 8 4 2 2 13 - 6 14
7.
Интер Милан
 Заявка 9 4 1 4 17 - 20 13
8.
Удинезе
 Заявка 9 3 3 3 12 - 12 12
9.
Торино
 Заявка 9 3 2 4 11 - 14 11
10.
Лечче
 Заявка 9 2 3 4 7 - 9 9
11.
Фиорентина
 Заявка 8 2 2 4 7 - 8 8
12.
Эмполи
 Заявка 9 1 5 3 8 - 14 8
13.
Сампдория
 Заявка 8 2 1 5 6 - 15 7
14.
Салернитана
 Заявка 8 1 3 4 7 - 16 6
15.
Монца
 Заявка 8 1 2 5 6 - 15 5
16.
Сассуоло
 Заявка 9 1 2 6 5 - 17 5
17.
Болонья
 Заявка 8 1 1 6 8 - 20 4
18.
Кремонезе
 Заявка 9 0 4 5 9 - 17 4
19.
Специя
 Заявка 8 1 0 7 3 - 16 3
20.
Верона
 Заявка 8 0 3 5 5 - 13 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 10 (2)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 8 (3)
Специя Нзола М'Бала 8 (1)
Болонья Арнаутович Марко 8
Милан Леау Рафаэл 7 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Фиорентина Амрабат Софьян 7
Верона Чеккерини Федерико 1 5
Лечче Юлманд Мортен 1 5
Эмполи Акпа-Акпро Жан-Даниэль 2 3
Торино Линетти Кароль 6
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Аталанта - Салернитана от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 января 2023, осталось 2 дня 8 часов 1 минуту.

    Главный судья: Аурелиано Джанлука

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 43
    Аталанта 100% (43)
    X 0% (0)
    Салернитана 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Аталанта
    Ничья
    Салернитана
    5.10
    8.05
    8.20
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Аталанта - Салернитана онлайн

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    Прогнозы на матч Аталанта - Салернитана

    Исход игры
    Аталанта
    100% (45)
    Ничья
    0% (0)
    Салернитана
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.84% (21)
    Меньше
    51.16% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    48.84% (21)
    Нет
    51.16% (22)
    Популярный счёт
    2:1 Аталанта
    40% (18)
    2:0 Аталанта
    33.3% (15)
    1:0 Аталанта
    15.6% (7)
    3:1 Аталанта
    4.4% (2)
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