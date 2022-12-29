Стадион: Международный стадион имени Короля Фахда.
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История личных встреч
Милан
Интер Милан
19 матчей
73.7%
26.3%
14 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
63.2%
57.9%
12 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.9%
57.9%
11 побед 11 ничьих 0 побед
25 матчей
12%
88%
0 побед 3 ничьи 22 победы
Первый тайм
28%
72%
0 побед 7 ничьих 14 побед
Второй тайм
16%
84%
0 побед 4 ничьи 18 побед
44 матча
31.8%
18.2%
50%
14 побед 8 ничьих 22 победы
Первый тайм
27.3%
40.9%
31.8%
12 побед 18 ничьих 14 побед
Второй тайм
25%
34.1%
40.9%
11 побед 15 ничьих 18 побед
История матчей
Голы
Всего голов
26
18
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
32
27
Голов в среднем за матч
1.78
1.04
Среднее время на гол
50
86
Всего голов
58
45
Голов в среднем за матч
1.32
1.02
Тотал матчей
2.5
40
Больше 91%
Меньше 9%
4
27
Больше 61%
Меньше 39%
17
21
Больше 48%
Меньше 52%
23
8
Больше 18%
Меньше 82%
36
5
Больше 11%
Меньше 89%
39
2
Больше 5%
Меньше 95%
42
Среднее время на гол
68
88
Результаты последних матчей
Милан
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Лечче - Милан 2:2 Милан - Торино 0:1 Милан - Рома 2:2 Салернитана - Милан 1:2
ПСВ - Милан 3:0 Ливерпуль - Милан 4:1 Арсенал - Милан 2:1 Милан - Фиорентина 2:1 Кремонезе - Милан 0:0 Милан - Специя 2:1 Милан - Ред Булл Зальцбург 4:0 Торино - Милан 2:1 Динамо Загреб - Милан 0:4 Милан - Монца 4:1 Верона - Милан 1:2 Милан - Челси 0:2 Милан - Ювентус 2:0 Челси - Милан 3:0 Эмполи - Милан 1:3 Милан - Наполи 1:2
Интер Милан
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Интер Милан - Верона 1:0 Интер Милан - Парма 2:1 Монца - Интер Милан 2:2 Интер Милан - Наполи 1:0
Сассуоло - Интер Милан 0:1 Реджина - Интер Милан 0:2 Бетис - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Ред Булл Зальцбург 4:0 Гзира Юнайтед - Интер Милан 1:6 Аталанта - Интер Милан 2:3 Интер Милан - Болонья 6:1 Ювентус - Интер Милан 2:0 Бавария - Интер Милан 2:0 Интер Милан - Сампдория 3:0 Интер Милан - Виктория Пльзень 4:0 Фиорентина - Интер Милан 3:4 Интер Милан - Салернитана 2:0 Барселона - Интер Милан 3:3 Сассуоло - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Барселона 1:0
Прогнозы на матч Милан - Интер Милан
Исход игры
Милан
48.1% (25)
Ничья
36.5% (19)
Интер Милан
15.4% (8)
Тотал 2.5
Больше
57.78% (26)
Меньше
42.22% (19)
Обе команды забьют
Да
95.56% (43)
Нет
4.44% (2)
Популярный счёт
2:1 Милан
38.5% (20)
1:1 Ничья
32.7% (17)
1:2 Интер Милан
5.8% (3)
3:2 Милан
3.8% (2)
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