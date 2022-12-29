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  3. Италия: Суперкубок: Финал
Стадион: .
Милан
 
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Интер Милан
Прогнозы 52
Милан 48.1% (25)
X 36.5% (19)
Интер Милан 15.4% (8)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Милан
Ничья
Интер Милан
2.94
3.50
2.57
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Милан
Интер Милан

19 матчей

73.7%
26.3%
14 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

63.2%
57.9%
12 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.9%
57.9%
11 побед 11 ничьих 0 побед

25 матчей

12%
88%
0 побед 3 ничьи 22 победы

Первый тайм

28%
72%
0 побед 7 ничьих 14 побед

Второй тайм

16%
84%
0 побед 4 ничьи 18 побед

44 матча

31.8%
18.2%
50%
14 побед 8 ничьих 22 победы

Первый тайм

27.3%
40.9%
31.8%
12 побед 18 ничьих 14 побед

Второй тайм

25%
34.1%
40.9%
11 побед 15 ничьих 18 побед

История матчей

СA
3:2
К
3:0
К
0:0
СA
1:2
СA
1:1
СA
0:3
К
2:1
СA
1:2
СA
4:2
СA
0:2
СA
2:3
СA
1:0
СA
0:0
К
1:0
СA
3:2
СA
2:2
СA
2:2
СA
3:0
ТСН
1:0
ТМК
0:1
СA
1:0
ТМК
2:1
МКЧ
1:0
СA
0:0
СA
1:1
СA
1:0
СA
1:0
СA
1:1
СA
0:1
2:1
СA
4:2
СA
0:1
С
2:1
СA
3:0
СA
0:1
ТМС
0:0
СA
2:0
СA
0:4
ТМС
0:1
ТМС
0:2
СA
2:1
СA
1:0
СA
2:1
СA
2:1

Голы

Всего голов

26
18

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

32
27

Голов в среднем за матч

1.78
1.04

Среднее время на гол

50
86

Всего голов

58
45

Голов в среднем за матч

1.32
1.02

Тотал матчей

2.5
40
Больше 91%
Меньше 9%
4
27
Больше 61%
Меньше 39%
17
21
Больше 48%
Меньше 52%
23
8
Больше 18%
Меньше 82%
36
5
Больше 11%
Меньше 89%
39
2
Больше 5%
Меньше 95%
42

Среднее время на гол

68
88

Результаты последних матчей

Милан
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Лечче - Милан 2:2 Милан - Торино 0:1 Милан - Рома 2:2 Салернитана - Милан 1:2
ПСВ - Милан 3:0 Ливерпуль - Милан 4:1 Арсенал - Милан 2:1 Милан - Фиорентина 2:1 Кремонезе - Милан 0:0 Милан - Специя 2:1 Милан - Ред Булл Зальцбург 4:0 Торино - Милан 2:1 Динамо Загреб - Милан 0:4 Милан - Монца 4:1 Верона - Милан 1:2 Милан - Челси 0:2 Милан - Ювентус 2:0 Челси - Милан 3:0 Эмполи - Милан 1:3 Милан - Наполи 1:2
Интер Милан
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Интер Милан - Верона 1:0 Интер Милан - Парма 2:1 Монца - Интер Милан 2:2 Интер Милан - Наполи 1:0
Сассуоло - Интер Милан 0:1 Реджина - Интер Милан 0:2 Бетис - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Ред Булл Зальцбург 4:0 Гзира Юнайтед - Интер Милан 1:6 Аталанта - Интер Милан 2:3 Интер Милан - Болонья 6:1 Ювентус - Интер Милан 2:0 Бавария - Интер Милан 2:0 Интер Милан - Сампдория 3:0 Интер Милан - Виктория Пльзень 4:0 Фиорентина - Интер Милан 3:4 Интер Милан - Салернитана 2:0 Барселона - Интер Милан 3:3 Сассуоло - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Барселона 1:0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Милан - Интер Милан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 января 2023, осталось 2 дня 12 часов 7 минут.



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    • Прогнозы 52
    Милан 48.1% (25)
    X 36.5% (19)
    Интер Милан 15.4% (8)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Милан
    Ничья
    Интер Милан
    2.94
    3.50
    2.57
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Милан - Интер Милан онлайн

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    Прогнозы на матч Милан - Интер Милан

    Исход игры
    Милан
    48.1% (25)
    Ничья
    36.5% (19)
    Интер Милан
    15.4% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.78% (26)
    Меньше
    42.22% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    95.56% (43)
    Нет
    4.44% (2)
    Популярный счёт
    2:1 Милан
    38.5% (20)
    1:1 Ничья
    32.7% (17)
    1:2 Интер Милан
    5.8% (3)
    3:2 Милан
    3.8% (2)
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