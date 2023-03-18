Тур: 21. Стадион: Moreton Daily Stadium.
1:0
Конец матча
0'
22' Желтая карточкаДумбия Тонго
35' Желтая карточкаРисдон Джош
67' Желтая карточкаДиаманти Алессандро
1:0
81' ГолО'Ши Джеймс
90'+7
Ход матча
22'
35'
81'
1:0
Прогноз на матч от Liveresult
27
Трюин
Кай
15
Смит
Ноа
13
Хор
Генри
26
О'Ши
Джеймс
19
Рисдон
Джош
11
Пэйн
Коннор
38
Noah
Botic
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Трюин КайЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Смит НоаЗащитник
-
13 Хор ГенриПолузащитник
-
26 О'Ши ДжеймсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
35 Louis Zabala
-
Главный тренер: Ник Грин
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Рисдон ДжошЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Пэйн КоннорПолузащитник
-
38 Noah BoticНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
37 Скотт РайанВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
31 Adisu Bayew
-
Главный тренер: John Aloisi
История личных встреч
Брисбен Роар
Вестерн Юнайтед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
8 матчей
25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 5 побед
Первый тайм
12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
3
7
Голов в среднем за матч
0.75
1.75
Среднее время на гол
120
51
Всего голов
7
9
Голов в среднем за матч
0.88
1.13
Тотал матчей
2.5
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
102
80
Бомбардиры внутри турнира
Брисбен Роар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|О'Ши Джеймс
|5 (2)
|0.26
|Армиенто Карло
|2
|0.11
|Милеуснич Никола
|2
|0.11
|Хор Генри
|1
|0.05
|Joseph Knowles
|1
|0.05
|Остин Чарльз
|1
|0.05
|Олдред Том
|1
|0.05
|Чапман Коннор
|1
|0.05
|Jez Lofthouse
|1
|0.05
|Невилл Скотт
|0
|0
|Кортни-Перкинс Джордан
|0
|0
Вестерн Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Прийович Александар
|5
|0.25
|Noah Botic
|5
|0.25
|Уэлс Лаклан
|3
|0.15
|Nicolas Milanovic
|3
|0.15
|Рисдон Джош
|2
|0.1
|Диаманти Алессандро
|2
|0.1
|Думбия Тонго
|2
|0.1
|Пэйн Коннор
|1
|0.05
|Килкенни Нил
|1
|0.05
|Тратт Джейкоб
|1
|0.05
|Троизи Джеймс
|0
|0
|Benjamin Garuccio
|0
|0
|Уэнзел-Холлс Дилан
|0
|0
|Adisu Bayew
|0
|0
Карточки
Брисбен Роар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|О'Ши Джеймс
|4
|1
|Невилл Скотт
|5
|0
|Кортни-Перкинс Джордан
|3
|1
|Хинджерт Джек
|3
|0
|Олдред Том
|3
|0
|Jordan Holmes
|1
|1
|Joseph Knowles
|2
|0
|Акбари Рамат
|2
|0
|Хор Генри
|2
|0
|Чапман Коннор
|1
|0
|Josh Brindell-South
|1
|0
|Милеуснич Никола
|1
|0
|Jez Lofthouse
|1
|0
|Армиенто Карло
|1
|0
|Трюин Кай
|1
|0
|Cyrus Dehmie
|1
|0
|Louis Zabala
|1
|0
Вестерн Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рисдон Джош
|8
|0
|Лакруа Лео
|4
|1
|Диаманти Алессандро
|5
|0
|Топор-Стэнли Николай
|1
|2
|Тратт Джейкоб
|2
|1
|Думбия Тонго
|3
|0
|Прийович Александар
|3
|0
|Nicolas Milanovic
|3
|0
|Троизи Джеймс
|2
|0
|Килкенни Нил
|2
|0
|Янг Джейми
|1
|0
|Луштица Стивен
|1
|0
|Пэйн Коннор
|1
|0
|Имаи Томоки
|1
|0
|Benjamin Garuccio
|1
|0
|Уэлс Лаклан
|1
|0
|Уэнзел-Холлс Дилан
|1
|0
Результаты матчей
Брисбен Роар
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Вестерн Юнайтед
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
1
4
Волевые поражения
2
8
Брисбен Роар
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Вестерн Юнайтед
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
12
9
Волевые поражения
5
8
Брисбен Роар
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
26% (5)
53% (10)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)
Вестерн Юнайтед
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
35% (7)
20% (4)
45% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
45% (9)
30% (6)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
13
13
Волевые поражения
7
16
Голы по времени матча
Забито
5
16
3 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 5
15 Не забивали 12
0
0%
2
13%
1-15
2
40%
3
19%
16-30
1
20%
2
13%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
1
20%
3
19%
61-75
1
20%
5
31%
76-90
Пропущено
7
18
5 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 10
0
0%
2
11%
1-15
4
57%
3
17%
16-30
1
14%
1
6%
31-45
0
0%
4
22%
46-60
2
29%
3
17%
61-75
0
0%
5
28%
76-90
Забито
11
11
3 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 6
10 Не забивали 11
0
0%
2
18%
1-15
1
9%
1
9%
16-30
2
18%
4
36%
31-45
3
27%
1
9%
46-60
1
9%
1
9%
61-75
4
36%
2
18%
76-90
Пропущено
15
13
5 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
2
13%
0
0%
1-15
1
7%
5
38%
16-30
2
13%
2
15%
31-45
1
7%
1
8%
46-60
2
13%
3
23%
61-75
7
47%
2
15%
76-90
Забито
16
27
6 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 11
6 Не забивали 3
0
0%
4
15%
1-15
3
19%
4
15%
16-30
3
19%
6
22%
31-45
3
19%
2
7%
46-60
2
13%
4
15%
61-75
5
31%
7
26%
76-90
Пропущено
22
31
10 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 17
2
9%
2
6%
1-15
5
23%
8
26%
16-30
3
14%
3
10%
31-45
1
5%
5
16%
46-60
4
18%
6
19%
61-75
7
32%
7
23%
76-90
Результаты последних матчей
Брисбен Роар
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Мельбурн Сити - Брисбен Роар 2:1 Макартур - Брисбен Роар 3:2 Брисбен Роар - Перт Глори 2:1 Сидней - Брисбен Роар 1:1
Брисбен Роар - Брисбен Сити 0:1 Брисбен Роар - Централ Кост Маринерс 1:2 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 2:1 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 4:0 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 0:0 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 0:1 Перт Глори - Брисбен Роар 2:1 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 0:1 Вестерн Юнайтед - Брисбен Роар 1:1 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 0:1 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 1:1 Брисбен Роар - Сидней 3:1 Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 0:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 1:1 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 0:2
Вестерн Юнайтед
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 1:2 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 2:1 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 1:3 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:3
Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 2:3 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 1:0 Макартур - Вестерн Юнайтед 2:2 Вестерн Юнайтед - Сидней 1:0 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 1:1 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 4:0 Вестерн Юнайтед - Брисбен Роар 1:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:0 Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 2:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 2:3 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 2:4 Централ Кост Маринерс - Вестерн Юнайтед 4:2 Вестерн Юнайтед - Макартур 1:1 Вестерн Юнайтед - Сидней 1:3 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 2:1
Результаты матчей
Брисбен Роар
Вестерн Юнайтед
Точный счет
0:0
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
1:0
3 раза 30%
1:1
3 раза 30%
0:3
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
1
7 раз 70%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
Точный счет
2:1
3 раза 30%
1:1
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
1:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
8 раз 80%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
Точный счет
2:1
4 раза 21%
1:1
4 раза 21%
0:0
3 раза 16%
0:1
3 раза 16%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
1:0
5 раз 25%
1:1
3 раза 15%
2:1
3 раза 15%
1:3
2 раза 10%
2:3
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
11 раз 58%
0
6 раз 32%
2
2 раза 11%
1
9 раз 45%
2
5 раз 25%
0
4 раза 20%
3
2 раза 10%
Тоталы голов в матче
Брисбен Роар
Вестерн Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
91
18
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
73
19
55
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
136
Больше Меньше
164
217
713
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|11
|4
|2
|44 - 21
|37
|2.
|19
|9
|4
|6
|39 - 27
|31
|3.
|18
|8
|6
|4
|36 - 31
|30
|4.
|2:0
|19
|8
|6
|5
|27 - 17
|30
|5.
|20
|8
|6
|6
|33 - 32
|30
|6.
|20
|7
|4
|9
|25 - 33
|25
|7.
|0:2
|18
|7
|3
|8
|25 - 27
|24
|8.
|19
|7
|3
|9
|25 - 37
|24
|9.
|21
|6
|6
|9
|28 - 35
|24
|10.
|18
|6
|4
|8
|23 - 28
|22
|11.
|19
|4
|7
|8
|15 - 23
|19
|12.
|16
|3
|3
|10
|16 - 25
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|2
|0
|28 - 10
|23
|2.
|9
|6
|2
|1
|21 - 11
|20
|3.
|10
|6
|2
|2
|25 - 13
|20
|4.
|2:0
|10
|6
|2
|2
|16 - 6
|20
|5.
|10
|5
|4
|1
|18 - 14
|19
|6.
|10
|5
|3
|2
|20 - 15
|18
|7.
|9
|5
|1
|3
|15 - 11
|16
|8.
|10
|4
|3
|3
|11 - 13
|15
|9.
|10
|4
|2
|4
|17 - 16
|14
|10.
|9
|2
|4
|3
|5 - 7
|10
|11.
|0:2
|8
|2
|2
|4
|9 - 14
|8
|12.
|8
|2
|1
|5
|9 - 12
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:2
|10
|5
|1
|4
|16 - 13
|16
|2.
|8
|4
|2
|2
|16 - 11
|14
|3.
|10
|3
|3
|4
|13 - 17
|12
|4.
|9
|3
|2
|4
|14 - 14
|11
|5.
|2:0
|9
|2
|4
|3
|11 - 11
|10
|6.
|9
|2
|4
|3
|15 - 20
|10
|7.
|10
|3
|1
|6
|14 - 20
|10
|8.
|10
|2
|3
|5
|10 - 16
|9
|9.
|8
|2
|2
|4
|6 - 12
|8
|10.
|10
|2
|2
|6
|10 - 26
|8
|11.
|8
|1
|2
|5
|7 - 13
|5
|12.
|11
|1
|2
|8
|10 - 21
|5
- — Выход в Финальную серию
- — Выход в плей-офф за право играть в Финальной серии
|Мельбурн Сити
|Макларен Джейми
|16 (1)
|Централ Кост Маринерс
|Каммингс Джейсон
|13 (3)
|Веллингтон Феникс
|Завада Оскар
|12 (1)
|Аделаида Юнайтед
|Гудвин Крейг
|8 (7)
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Боррьелло Брендон
|8 (2)
|Централ Кост Маринерс
|Brian Kaltak
|3 4
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|8
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Клеур Габриэль
|8
|Аделаида Юнайтед
|Халлоран Бен
|1 5
|Централ Кост Маринерс
|Beni Nkololo
|1 5