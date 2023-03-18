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  4. A-Лига (мужчины) 2022-2023

Австралия: A-Лига (мужчины)
2022-2023

Тур: 21. Стадион: .
Брисбен Роар
1:0
Конец матча
Вестерн Юнайтед
0'
22' Желтая карточка
Думбия Тонго
35' Желтая карточка
Рисдон Джош
67' Желтая карточка
Диаманти Алессандро
1:0
81' Гол
О'Ши Джеймс
90'+7
23
Jordan
Holmes
27
Трюин
Кай
5
Олдред
Том
3
Кортни-Перкинс
Джордан
15
Смит
Ноа
13
Хор
Генри
26
О'Ши
Джеймс
12
Гомулка
Тарас
7
Акбари
Рамат
22
Щепович
Стефан
11
Jez
Lofthouse
1
Янг
Джейми
19
Рисдон
Джош
6
Имаи
Томоки
4
Лакруа
Лео
17
Benjamin
Garuccio
8
Уэлс
Лаклан
7
Думбия
Тонго
10
Луштица
Стивен
11
Пэйн
Коннор
38
Noah
Botic
99
Прийович
Александар
Брисбен Роар
Вестерн Юнайтед

История личных встреч

Брисбен Роар
Вестерн Юнайтед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

8 матчей

25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 5 побед

Первый тайм

12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы

История матчей

AЛ(
1:1
2:3
AЛ(
1:0
2:1
1:0
0:1
0:1
0:2

Голы

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

3
7

Голов в среднем за матч

0.75
1.75

Среднее время на гол

120
51

Всего голов

7
9

Голов в среднем за матч

0.88
1.13

Тотал матчей

2.5
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

102
80

Бомбардиры внутри турнира

Брисбен Роар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
О'Ши Джеймс 5 (2) 0.26
Армиенто Карло 2 0.11
Милеуснич Никола 2 0.11
Хор Генри 1 0.05
Joseph Knowles 1 0.05
Остин Чарльз 1 0.05
Олдред Том 1 0.05
Чапман Коннор 1 0.05
Jez Lofthouse 1 0.05
Невилл Скотт 0 0
Кортни-Перкинс Джордан 0 0
Вестерн Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Прийович Александар 5 0.25
Noah Botic 5 0.25
Уэлс Лаклан 3 0.15
Nicolas Milanovic 3 0.15
Рисдон Джош 2 0.1
Диаманти Алессандро 2 0.1
Думбия Тонго 2 0.1
Пэйн Коннор 1 0.05
Килкенни Нил 1 0.05
Тратт Джейкоб 1 0.05
Троизи Джеймс 0 0
Benjamin Garuccio 0 0
Уэнзел-Холлс Дилан 0 0
Adisu Bayew 0 0

Карточки

Брисбен Роар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
О'Ши Джеймс 4 1
Невилл Скотт 5 0
Кортни-Перкинс Джордан 3 1
Хинджерт Джек 3 0
Олдред Том 3 0
Jordan Holmes 1 1
Joseph Knowles 2 0
Акбари Рамат 2 0
Хор Генри 2 0
Чапман Коннор 1 0
Josh Brindell-South 1 0
Милеуснич Никола 1 0
Jez Lofthouse 1 0
Армиенто Карло 1 0
Трюин Кай 1 0
Cyrus Dehmie 1 0
Louis Zabala 1 0
Вестерн Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рисдон Джош 8 0
Лакруа Лео 4 1
Диаманти Алессандро 5 0
Топор-Стэнли Николай 1 2
Тратт Джейкоб 2 1
Думбия Тонго 3 0
Прийович Александар 3 0
Nicolas Milanovic 3 0
Троизи Джеймс 2 0
Килкенни Нил 2 0
Янг Джейми 1 0
Луштица Стивен 1 0
Пэйн Коннор 1 0
Имаи Томоки 1 0
Benjamin Garuccio 1 0
Уэлс Лаклан 1 0
Уэнзел-Холлс Дилан 1 0

Результаты матчей

Брисбен Роар
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Вестерн Юнайтед
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

1
4

Волевые поражения

2
8
Брисбен Роар
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Вестерн Юнайтед
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

12
9

Волевые поражения

5
8
Брисбен Роар
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
26% (5)
53% (10)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)
Вестерн Юнайтед
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
35% (7)
20% (4)
45% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
45% (9)
30% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

13
13

Волевые поражения

7
16

Голы по времени матча

Забито

5
16
3 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 5
15 Не забивали 12
0
0%
2
13%
1-15
2
40%
3
19%
16-30
1
20%
2
13%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
1
20%
3
19%
61-75
1
20%
5
31%
76-90

Пропущено

7
18
5 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 10
0
0%
2
11%
1-15
4
57%
3
17%
16-30
1
14%
1
6%
31-45
0
0%
4
22%
46-60
2
29%
3
17%
61-75
0
0%
5
28%
76-90

Забито

11
11
3 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 6
10 Не забивали 11
0
0%
2
18%
1-15
1
9%
1
9%
16-30
2
18%
4
36%
31-45
3
27%
1
9%
46-60
1
9%
1
9%
61-75
4
36%
2
18%
76-90

Пропущено

15
13
5 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
2
13%
0
0%
1-15
1
7%
5
38%
16-30
2
13%
2
15%
31-45
1
7%
1
8%
46-60
2
13%
3
23%
61-75
7
47%
2
15%
76-90

Забито

16
27
6 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 11
6 Не забивали 3
0
0%
4
15%
1-15
3
19%
4
15%
16-30
3
19%
6
22%
31-45
3
19%
2
7%
46-60
2
13%
4
15%
61-75
5
31%
7
26%
76-90

Пропущено

22
31
10 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 17
2
9%
2
6%
1-15
5
23%
8
26%
16-30
3
14%
3
10%
31-45
1
5%
5
16%
46-60
4
18%
6
19%
61-75
7
32%
7
23%
76-90

Результаты последних матчей

Брисбен Роар
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Мельбурн Сити - Брисбен Роар 2:1 Макартур - Брисбен Роар 3:2 Брисбен Роар - Перт Глори 2:1 Сидней - Брисбен Роар 1:1
Брисбен Роар - Брисбен Сити 0:1 Брисбен Роар - Централ Кост Маринерс 1:2 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 2:1 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 4:0 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 0:0 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 0:1 Перт Глори - Брисбен Роар 2:1 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 0:1 Вестерн Юнайтед - Брисбен Роар 1:1 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 0:1 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 1:1 Брисбен Роар - Сидней 3:1 Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 0:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 1:1 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 0:2
Вестерн Юнайтед
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 1:2 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 2:1 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 1:3 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:3
Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 2:3 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 1:0 Макартур - Вестерн Юнайтед 2:2 Вестерн Юнайтед - Сидней 1:0 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 1:1 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 4:0 Вестерн Юнайтед - Брисбен Роар 1:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:0 Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 2:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 2:3 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 2:4 Централ Кост Маринерс - Вестерн Юнайтед 4:2 Вестерн Юнайтед - Макартур 1:1 Вестерн Юнайтед - Сидней 1:3 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 2:1

Результаты матчей

Брисбен Роар
Вестерн Юнайтед

Точный счет

0:0
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
1:0
3 раза 30%
1:1
3 раза 30%
0:3
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
1
7 раз 70%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%

Точный счет

2:1
3 раза 30%
1:1
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
1:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
8 раз 80%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%

Точный счет

2:1
4 раза 21%
1:1
4 раза 21%
0:0
3 раза 16%
0:1
3 раза 16%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
1:0
5 раз 25%
1:1
3 раза 15%
2:1
3 раза 15%
1:3
2 раза 10%
2:3
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
11 раз 58%
0
6 раз 32%
2
2 раза 11%
1
9 раз 45%
2
5 раз 25%
0
4 раза 20%
3
2 раза 10%

Тоталы голов в матче

Брисбен Роар
Вестерн Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
0.5
Больше Меньше
9
1
1
8
1.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
7
3
1
9
1.5
5
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
6
0.5
Больше Меньше
16
4
2
17
1.5
7
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Сити
 17 11 4 2 44 - 21 37
2.
Централ Кост Маринерс
 19 9 4 6 39 - 27 31
3.
Аделаида Юнайтед
 18 8 6 4 36 - 31 30
4.
Вестерн Сидней Уондерерс
 2:0 19 8 6 5 27 - 17 30
5.
Веллингтон Феникс
 20 8 6 6 33 - 32 30
6.
Вестерн Юнайтед
 20 7 4 9 25 - 33 25
7.
Сидней
 0:2 18 7 3 8 25 - 27 24
8.
Макартур
 19 7 3 9 25 - 37 24
9.
Перт Глори
 21 6 6 9 28 - 35 24
10.
Ньюкасл Джетс
 18 6 4 8 23 - 28 22
11.
Брисбен Роар
 19 4 7 8 15 - 23 19
12.
Мельбурн Виктори
 16 3 3 10 16 - 25 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Сити
 9 7 2 0 28 - 10 23
2.
Аделаида Юнайтед
 9 6 2 1 21 - 11 20
3.
Централ Кост Маринерс
 10 6 2 2 25 - 13 20
4.
Вестерн Сидней Уондерерс
 2:0 10 6 2 2 16 - 6 20
5.
Перт Глори
 10 5 4 1 18 - 14 19
6.
Веллингтон Феникс
 10 5 3 2 20 - 15 18
7.
Макартур
 9 5 1 3 15 - 11 16
8.
Вестерн Юнайтед
 10 4 3 3 11 - 13 15
9.
Ньюкасл Джетс
 10 4 2 4 17 - 16 14
10.
Брисбен Роар
 9 2 4 3 5 - 7 10
11.
Сидней
 0:2 8 2 2 4 9 - 14 8
12.
Мельбурн Виктори
 8 2 1 5 9 - 12 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сидней
 0:2 10 5 1 4 16 - 13 16
2.
Мельбурн Сити
 8 4 2 2 16 - 11 14
3.
Веллингтон Феникс
 10 3 3 4 13 - 17 12
4.
Централ Кост Маринерс
 9 3 2 4 14 - 14 11
5.
Вестерн Сидней Уондерерс
 2:0 9 2 4 3 11 - 11 10
6.
Аделаида Юнайтед
 9 2 4 3 15 - 20 10
7.
Вестерн Юнайтед
 10 3 1 6 14 - 20 10
8.
Брисбен Роар
 10 2 3 5 10 - 16 9
9.
Ньюкасл Джетс
 8 2 2 4 6 - 12 8
10.
Макартур
 10 2 2 6 10 - 26 8
11.
Мельбурн Виктори
 8 1 2 5 7 - 13 5
12.
Перт Глори
 11 1 2 8 10 - 21 5
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Топ бомбардиров
Мельбурн Сити Макларен Джейми 16 (1)
Централ Кост Маринерс Каммингс Джейсон 13 (3)
Веллингтон Феникс Завада Оскар 12 (1)
Аделаида Юнайтед Гудвин Крейг 8 (7)
Вестерн Сидней Уондерерс Боррьелло Брендон 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Централ Кост Маринерс Brian Kaltak 3 4
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 8
Вестерн Сидней Уондерерс Клеур Габриэль 8
Аделаида Юнайтед Халлоран Бен 1 5
Централ Кост Маринерс Beni Nkololo 1 5
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      35'
      Рисдон Джош получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      22'
      Думбия Тонго получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Брисбен Роар 1:0 Вестерн Юнайтед онлайн

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