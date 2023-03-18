Тур: 21. Стадион: Альянц Стэдиум.
0:2
Первый тайм: 37'
0'
11' Желтая карточкаБидлинг Том
11' Желтая карточкаРетре Пауло
0:1
13' ГолЙенги Кусини
14' Желтая карточкаЙенги Кусини
0:2
21' ГолЛаюни Амор
Ход матча
11'
11'
13'
0:1
14'
21'
0:2
Прогноз на матч от Liveresult
23
Грант
Райан
26
Брэттан
Люк
10
Лолли
Джо
11
Мак
Роберт
16
Бидлинг
Том
11
Лаюни
Амор
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Грант РайанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Брэттан ЛюкПолузащитник
-
10 Лолли ДжоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Мак РобертНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Гурд АаронЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Вуд ПатрикНападающий
-
-
-
Главный тренер: Корика Стив
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Бидлинг ТомЗащитник
- Защитник
-
11 Лаюни АморПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
33 Alex Bonetig
-
-
Главный тренер: Рудан Марк
История личных встреч
Сидней
Вестерн Сидней Уондерерс
19 матчей
78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.1%
52.6%
5.3%
8 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
73.7%
21.1%
5.2%
14 побед 4 ничьи 0 побед
14 матчей
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 7 ничьих 8 побед
33 матча
45.5%
27.3%
27.2%
15 побед 9 ничьих 9 побед
Первый тайм
24.2%
51.5%
24.3%
8 побед 17 ничьих 8 побед
Второй тайм
42.4%
33.3%
24.3%
14 побед 11 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
29
Голов в среднем за матч
1.33
1.61
Среднее время на гол
67
55
Всего голов
17
16
Голов в среднем за матч
0.94
1.07
Среднее время на гол
95
84
Всего голов
37
45
Голов в среднем за матч
1.12
1.36
Тотал матчей
2.5
31
Больше 94%
Меньше 6%
2
22
Больше 67%
Меньше 33%
11
12
Больше 36%
Меньше 64%
21
10
Больше 30%
Меньше 70%
23
5
Больше 15%
Меньше 85%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
Среднее время на гол
80
66
Бомбардиры внутри турнира
Сидней
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мак Роберт
|5
|0.28
|Ле Фондре Адам
|5 (1)
|0.28
|Лолли Джо
|4
|0.22
|Берджесс Макс
|2
|0.11
|Вуд Патрик
|2
|0.11
|Кабальо Диего
|1
|0.06
|Касерес Энтони
|1
|0.06
|Грант Райан
|1
|0.06
|Ретре Пауло
|1
|0.06
|Доначи Джеймс
|1
|0.06
|Alex Parson
|1
|0.06
|Сегечич Адриан
|1
|0.06
|Patrick Yazbek
|0
|0
|Брэттан Люк
|0
|0
|Кучарски Джейден
|0
|0
Вестерн Сидней Уондерерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боррьелло Брендон
|8
|0.42
|Нгбакото Йени
|3
|0.16
|Амальфитано Ромен
|3
|0.16
|Божанич Оливер
|3 (1)
|0.16
|Лаюни Амор
|2
|0.11
|Ньювенхоф Калем
|2
|0.11
|Крпич Сулейман
|2
|0.11
|Йенги Кусини
|1
|0.05
|Шнайдерлин Морган
|1 (1)
|0.05
|Наджарин Рами
|1 (1)
|0.05
|Мрчела Томислав
|1
|0.05
|Клеур Габриэль
|0
|0
|Нинкович Милош
|0
|0
|Фильо Марсело
|0
|0
|Вилмеринг Дэниэл
|0
|0
|Nicolas Milanovic
|0
|0
|Aidan Simmons
|0
|0
Карточки
Сидней
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грант Райан
|4
|1
|Берджесс Макс
|4
|1
|Доначи Джеймс
|5
|0
|Ретре Пауло
|5
|0
|Вуд Патрик
|4
|0
|Лолли Джо
|2
|1
|Брэттан Люк
|3
|0
|Касерес Энтони
|2
|0
|Кабальо Диего
|2
|0
|Patrick Yazbek
|1
|0
Вестерн Сидней Уондерерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Клеур Габриэль
|8
|0
|Мрчела Томислав
|4
|1
|Фильо Марсело
|3
|1
|Траоре Адама III
|3
|1
|Амальфитано Ромен
|4
|0
|Боррьелло Брендон
|4
|0
|Нгбакото Йени
|2
|1
|Крпич Сулейман
|3
|0
|Бидлинг Том
|3
|0
|Ньювенхоф Калем
|3
|0
|Нинкович Милош
|1
|0
|Шнайдерлин Морган
|1
|0
|Лоуренс Томас
|1
|0
|Лаюни Амор
|1
|0
|Наджарин Рами
|1
|0
|Йенги Кусини
|1
|0
|Карлуччо Джеррод
|1
|0
|Alex Bonetig
|1
|0
Результаты матчей
Сидней
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Вестерн Сидней Уондерерс
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
20% (2)
70% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
5
8
Сидней
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Вестерн Сидней Уондерерс
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
7
4
Волевые поражения
13
16
Сидней
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
24% (4)
18% (3)
59% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Вестерн Сидней Уондерерс
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
17% (3)
28% (5)
56% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
28% (5)
44% (8)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
4
9
Волевые победы
9
4
Волевые поражения
18
24
Голы по времени матча
Забито
9
9
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
12 Не забивали 13
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
11%
3
33%
31-45
3
33%
2
22%
46-60
1
11%
2
22%
61-75
2
22%
1
11%
76-90
Пропущено
12
11
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
2
17%
1
9%
1-15
1
8%
1
9%
16-30
4
33%
3
27%
31-45
1
8%
1
9%
46-60
2
17%
3
27%
61-75
2
17%
2
18%
76-90
Забито
16
16
12 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 8
9 Не забивали 10
3
19%
2
13%
1-15
3
19%
5
31%
16-30
6
38%
2
13%
31-45
1
6%
3
19%
46-60
1
6%
2
13%
61-75
2
13%
2
13%
76-90
Пропущено
13
6
9 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 4
2
15%
0
0%
1-15
5
38%
1
17%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
1
8%
2
33%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
3
23%
1
17%
76-90
Забито
25
25
15 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 10
4 Не забивали 5
5
20%
2
8%
1-15
3
12%
6
24%
16-30
7
28%
5
20%
31-45
4
16%
5
20%
46-60
2
8%
4
16%
61-75
4
16%
3
12%
76-90
Пропущено
25
17
16 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 11
4
16%
1
6%
1-15
6
24%
2
12%
16-30
6
24%
3
18%
31-45
2
8%
3
18%
46-60
2
8%
5
29%
29%
61-75
5
20%
3
18%
76-90
Результаты последних матчей
Сидней
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Веллингтон Феникс - Сидней 1:0 Сидней - Мельбурн Виктори 1:0 Мельбурн Сити - Сидней 3:2 Сидней - Брисбен Роар 1:1
Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 0:1 Сидней - Централ Кост Маринерс 3:2 Мельбурн Виктори - Сидней 1:2 Вестерн Юнайтед - Сидней 1:0 Перт Глори - Сидней 2:2 Сидней - Веллингтон Феникс 0:1 Ньюкасл Джетс - Сидней 0:2 Сидней - Макартур 0:3 Централ Кост Маринерс - Сидней 2:1 Сидней - Мельбурн Сити 2:1 Сидней - Селтик 2:1 Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Брисбен Роар - Сидней 3:1 Макартур - Сидней 2:3 Сидней - Аделаида Юнайтед 2:2 Вестерн Юнайтед - Сидней 1:3
Вестерн Сидней Уондерерс
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 4:0 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 4:4
Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 1:0 Централ Кост Маринерс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Ньюкасл Джетс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Сити 1:1 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 4:0 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Эвертон - Вестерн Сидней Уондерерс 5:1 Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 0:3 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 1:1 Мельбурн Виктори - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1
Результаты матчей
Сидней
Вестерн Сидней Уондерерс
Точный счет
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
4:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
4
2 раза 20%
Точный счет
1:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
1:0
3 раза 38%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:4
1 раз 13%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
1:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
1:0
5 раз 28%
1:1
4 раза 22%
0:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 35%
0
4 раза 24%
1
4 раза 24%
3
3 раза 18%
1
7 раз 39%
0
5 раз 28%
2
3 раза 17%
4
3 раза 17%
Тоталы голов в матче
Сидней
Вестерн Сидней Уондерерс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
82
34
46
16
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
53
64
26
28
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
135
98
612
314
315
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|11
|4
|2
|44 - 21
|37
|2.
|19
|9
|4
|6
|39 - 27
|31
|3.
|18
|8
|6
|4
|36 - 31
|30
|4.
|2:0
|19
|8
|6
|5
|27 - 17
|30
|5.
|20
|8
|6
|6
|33 - 32
|30
|6.
|20
|7
|4
|9
|25 - 33
|25
|7.
|0:2
|18
|7
|3
|8
|25 - 27
|24
|8.
|19
|7
|3
|9
|25 - 37
|24
|9.
|21
|6
|6
|9
|28 - 35
|24
|10.
|18
|6
|4
|8
|23 - 28
|22
|11.
|19
|4
|7
|8
|15 - 23
|19
|12.
|16
|3
|3
|10
|16 - 25
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|2
|0
|28 - 10
|23
|2.
|9
|6
|2
|1
|21 - 11
|20
|3.
|10
|6
|2
|2
|25 - 13
|20
|4.
|2:0
|10
|6
|2
|2
|16 - 6
|20
|5.
|10
|5
|4
|1
|18 - 14
|19
|6.
|10
|5
|3
|2
|20 - 15
|18
|7.
|9
|5
|1
|3
|15 - 11
|16
|8.
|10
|4
|3
|3
|11 - 13
|15
|9.
|10
|4
|2
|4
|17 - 16
|14
|10.
|9
|2
|4
|3
|5 - 7
|10
|11.
|0:2
|8
|2
|2
|4
|9 - 14
|8
|12.
|8
|2
|1
|5
|9 - 12
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:2
|10
|5
|1
|4
|16 - 13
|16
|2.
|8
|4
|2
|2
|16 - 11
|14
|3.
|10
|3
|3
|4
|13 - 17
|12
|4.
|9
|3
|2
|4
|14 - 14
|11
|5.
|2:0
|9
|2
|4
|3
|11 - 11
|10
|6.
|9
|2
|4
|3
|15 - 20
|10
|7.
|10
|3
|1
|6
|14 - 20
|10
|8.
|10
|2
|3
|5
|10 - 16
|9
|9.
|8
|2
|2
|4
|6 - 12
|8
|10.
|10
|2
|2
|6
|10 - 26
|8
|11.
|8
|1
|2
|5
|7 - 13
|5
|12.
|11
|1
|2
|8
|10 - 21
|5
- — Выход в Финальную серию
- — Выход в плей-офф за право играть в Финальной серии
|Мельбурн Сити
|Макларен Джейми
|16 (1)
|Централ Кост Маринерс
|Каммингс Джейсон
|13 (3)
|Веллингтон Феникс
|Завада Оскар
|12 (1)
|Аделаида Юнайтед
|Гудвин Крейг
|8 (7)
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Боррьелло Брендон
|8 (2)
|Централ Кост Маринерс
|Brian Kaltak
|3 4
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|8
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Клеур Габриэль
|8
|Аделаида Юнайтед
|Халлоран Бен
|1 5
|Централ Кост Маринерс
|Beni Nkololo
|1 5