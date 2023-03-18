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  4. A-Лига (мужчины) 2022-2023

Австралия: A-Лига (мужчины)
2022-2023

Тур: 21. Стадион: .
Сидней
0:2
Первый тайм: 37'
Вестерн Сидней Уондерерс
0'
11' Желтая карточка
Бидлинг Том
11' Желтая карточка
Ретре Пауло
0:1
13' Гол
Йенги Кусини
14' Желтая карточка
Йенги Кусини
0:2
21' Гол
Лаюни Амор

Ход матча

11'
 
Бидлинг Том
11'
Ретре Пауло
 
13'
0:1
Йенги Кусини
(Лаюни Амор)
14'
 
Йенги Кусини
18'
Родуэлл Джек
Доначи Джеймс
 
21'
0:2
Лаюни Амор
(Нинкович Милош)
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сидней
Ничья
Вестерн Сидней Уондерерс
2.36
6.70
3.40
Все Коэффициенты
1
Рэдмейн
Эндрю
23
Грант
Райан
2
Доначи
Джеймс
4
Уилкинсон
Алекс
3
Кинг
Джоэл
8
Ретре
Пауло
26
Брэттан
Люк
10
Лолли
Джо
17
Касерес
Энтони
18
Кабальо
Диего
11
Мак
Роберт
20
Лоуренс
Томас
31
Aidan
Simmons
6
Фильо
Марсело
16
Бидлинг
Том
3
Траоре
Адама
III
11
Лаюни
Амор
28
Ньювенхоф
Калем
17
Амальфитано
Ромен
10
Нинкович
Милош
26
Боррьелло
Брендон
9
Йенги
Кусини
Сидней
Вестерн Сидней Уондерерс

История личных встреч

Сидней
Вестерн Сидней Уондерерс

19 матчей

78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.1%
52.6%
5.3%
8 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

73.7%
21.1%
5.2%
14 побед 4 ничьи 0 побед

14 матчей

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 8 побед

33 матча

45.5%
27.3%
27.2%
15 побед 9 ничьих 9 побед

Первый тайм

24.2%
51.5%
24.3%
8 побед 17 ничьих 8 побед

Второй тайм

42.4%
33.3%
24.3%
14 побед 11 ничьих 8 побед

История матчей

AЛ(
0:1
0:1
3:2
AЛ(
2:0
0:0
1:0
3:2
1:1
1:1
0:1
1:0
1:1
1:3
2:0
КФ
0:3
3:1
0:5
2:2
1:0
0:0
0:4
1:1
1:2
1:0
3:4
1:1
3:2
3:1
1:0
0:2
1:1
0:2
0:1

Голы

Всего голов

20
29

Голов в среднем за матч

1.33
1.61

Среднее время на гол

67
55

Всего голов

17
16

Голов в среднем за матч

0.94
1.07

Среднее время на гол

95
84

Всего голов

37
45

Голов в среднем за матч

1.12
1.36

Тотал матчей

2.5
31
Больше 94%
Меньше 6%
2
22
Больше 67%
Меньше 33%
11
12
Больше 36%
Меньше 64%
21
10
Больше 30%
Меньше 70%
23
5
Больше 15%
Меньше 85%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
32

Среднее время на гол

80
66

Бомбардиры внутри турнира

Сидней
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мак Роберт 5 0.28
Ле Фондре Адам 5 (1) 0.28
Лолли Джо 4 0.22
Берджесс Макс 2 0.11
Вуд Патрик 2 0.11
Кабальо Диего 1 0.06
Касерес Энтони 1 0.06
Грант Райан 1 0.06
Ретре Пауло 1 0.06
Доначи Джеймс 1 0.06
Alex Parson 1 0.06
Сегечич Адриан 1 0.06
Patrick Yazbek 0 0
Брэттан Люк 0 0
Кучарски Джейден 0 0
Вестерн Сидней Уондерерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боррьелло Брендон 8 0.42
Нгбакото Йени 3 0.16
Амальфитано Ромен 3 0.16
Божанич Оливер 3 (1) 0.16
Лаюни Амор 2 0.11
Ньювенхоф Калем 2 0.11
Крпич Сулейман 2 0.11
Йенги Кусини 1 0.05
Шнайдерлин Морган 1 (1) 0.05
Наджарин Рами 1 (1) 0.05
Мрчела Томислав 1 0.05
Клеур Габриэль 0 0
Нинкович Милош 0 0
Фильо Марсело 0 0
Вилмеринг Дэниэл 0 0
Nicolas Milanovic 0 0
Aidan Simmons 0 0

Карточки

Сидней
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грант Райан 4 1
Берджесс Макс 4 1
Доначи Джеймс 5 0
Ретре Пауло 5 0
Вуд Патрик 4 0
Лолли Джо 2 1
Брэттан Люк 3 0
Касерес Энтони 2 0
Кабальо Диего 2 0
Patrick Yazbek 1 0
Вестерн Сидней Уондерерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Клеур Габриэль 8 0
Мрчела Томислав 4 1
Фильо Марсело 3 1
Траоре Адама III 3 1
Амальфитано Ромен 4 0
Боррьелло Брендон 4 0
Нгбакото Йени 2 1
Крпич Сулейман 3 0
Бидлинг Том 3 0
Ньювенхоф Калем 3 0
Нинкович Милош 1 0
Шнайдерлин Морган 1 0
Лоуренс Томас 1 0
Лаюни Амор 1 0
Наджарин Рами 1 0
Йенги Кусини 1 0
Карлуччо Джеррод 1 0
Alex Bonetig 1 0

Результаты матчей

Сидней
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Вестерн Сидней Уондерерс
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
20% (2)
70% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

5
8
Сидней
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Вестерн Сидней Уондерерс
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

7
4

Волевые поражения

13
16
Сидней
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
24% (4)
18% (3)
59% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Вестерн Сидней Уондерерс
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
17% (3)
28% (5)
56% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
28% (5)
44% (8)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

4
9

Волевые победы

9
4

Волевые поражения

18
24

Голы по времени матча

Забито

9
9
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
12 Не забивали 13
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
11%
3
33%
31-45
3
33%
2
22%
46-60
1
11%
2
22%
61-75
2
22%
1
11%
76-90

Пропущено

12
11
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
2
17%
1
9%
1-15
1
8%
1
9%
16-30
4
33%
3
27%
31-45
1
8%
1
9%
46-60
2
17%
3
27%
61-75
2
17%
2
18%
76-90

Забито

16
16
12 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 8
9 Не забивали 10
3
19%
2
13%
1-15
3
19%
5
31%
16-30
6
38%
2
13%
31-45
1
6%
3
19%
46-60
1
6%
2
13%
61-75
2
13%
2
13%
76-90

Пропущено

13
6
9 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 4
2
15%
0
0%
1-15
5
38%
1
17%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
1
8%
2
33%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
3
23%
1
17%
76-90

Забито

25
25
15 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 10
4 Не забивали 5
5
20%
2
8%
1-15
3
12%
6
24%
16-30
7
28%
5
20%
31-45
4
16%
5
20%
46-60
2
8%
4
16%
61-75
4
16%
3
12%
76-90

Пропущено

25
17
16 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 11
4
16%
1
6%
1-15
6
24%
2
12%
16-30
6
24%
3
18%
31-45
2
8%
3
18%
46-60
2
8%
5
29%
29%
61-75
5
20%
3
18%
76-90

Результаты последних матчей

Сидней
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Веллингтон Феникс - Сидней 1:0 Сидней - Мельбурн Виктори 1:0 Мельбурн Сити - Сидней 3:2 Сидней - Брисбен Роар 1:1
Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 0:1 Сидней - Централ Кост Маринерс 3:2 Мельбурн Виктори - Сидней 1:2 Вестерн Юнайтед - Сидней 1:0 Перт Глори - Сидней 2:2 Сидней - Веллингтон Феникс 0:1 Ньюкасл Джетс - Сидней 0:2 Сидней - Макартур 0:3 Централ Кост Маринерс - Сидней 2:1 Сидней - Мельбурн Сити 2:1 Сидней - Селтик 2:1 Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Брисбен Роар - Сидней 3:1 Макартур - Сидней 2:3 Сидней - Аделаида Юнайтед 2:2 Вестерн Юнайтед - Сидней 1:3
Вестерн Сидней Уондерерс
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 4:0 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 4:4
Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 1:0 Централ Кост Маринерс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Ньюкасл Джетс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Сити 1:1 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 4:0 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Эвертон - Вестерн Сидней Уондерерс 5:1 Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 0:3 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 1:1 Мельбурн Виктори - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1

Результаты матчей

Сидней
Вестерн Сидней Уондерерс

Точный счет

0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
4:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
4
2 раза 20%

Точный счет

1:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
1:0
3 раза 38%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:4
1 раз 13%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

1:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
1:0
5 раз 28%
1:1
4 раза 22%
0:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 35%
0
4 раза 24%
1
4 раза 24%
3
3 раза 18%
1
7 раз 39%
0
5 раз 28%
2
3 раза 17%
4
3 раза 17%

Тоталы голов в матче

Сидней
Вестерн Сидней Уондерерс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
8
2
3
4
1.5
4
6
1
6
2.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
5
3
6
4
1.5
2
6
2
8
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
13
5
9
8
1.5
6
12
3
14
2.5
3
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Сити
 17 11 4 2 44 - 21 37
2.
Централ Кост Маринерс
 19 9 4 6 39 - 27 31
3.
Аделаида Юнайтед
 18 8 6 4 36 - 31 30
4.
Вестерн Сидней Уондерерс
 2:0 19 8 6 5 27 - 17 30
5.
Веллингтон Феникс
 20 8 6 6 33 - 32 30
6.
Вестерн Юнайтед
 20 7 4 9 25 - 33 25
7.
Сидней
 0:2 18 7 3 8 25 - 27 24
8.
Макартур
 19 7 3 9 25 - 37 24
9.
Перт Глори
 21 6 6 9 28 - 35 24
10.
Ньюкасл Джетс
 18 6 4 8 23 - 28 22
11.
Брисбен Роар
 19 4 7 8 15 - 23 19
12.
Мельбурн Виктори
 16 3 3 10 16 - 25 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Сити
 9 7 2 0 28 - 10 23
2.
Аделаида Юнайтед
 9 6 2 1 21 - 11 20
3.
Централ Кост Маринерс
 10 6 2 2 25 - 13 20
4.
Вестерн Сидней Уондерерс
 2:0 10 6 2 2 16 - 6 20
5.
Перт Глори
 10 5 4 1 18 - 14 19
6.
Веллингтон Феникс
 10 5 3 2 20 - 15 18
7.
Макартур
 9 5 1 3 15 - 11 16
8.
Вестерн Юнайтед
 10 4 3 3 11 - 13 15
9.
Ньюкасл Джетс
 10 4 2 4 17 - 16 14
10.
Брисбен Роар
 9 2 4 3 5 - 7 10
11.
Сидней
 0:2 8 2 2 4 9 - 14 8
12.
Мельбурн Виктори
 8 2 1 5 9 - 12 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сидней
 0:2 10 5 1 4 16 - 13 16
2.
Мельбурн Сити
 8 4 2 2 16 - 11 14
3.
Веллингтон Феникс
 10 3 3 4 13 - 17 12
4.
Централ Кост Маринерс
 9 3 2 4 14 - 14 11
5.
Вестерн Сидней Уондерерс
 2:0 9 2 4 3 11 - 11 10
6.
Аделаида Юнайтед
 9 2 4 3 15 - 20 10
7.
Вестерн Юнайтед
 10 3 1 6 14 - 20 10
8.
Брисбен Роар
 10 2 3 5 10 - 16 9
9.
Ньюкасл Джетс
 8 2 2 4 6 - 12 8
10.
Макартур
 10 2 2 6 10 - 26 8
11.
Мельбурн Виктори
 8 1 2 5 7 - 13 5
12.
Перт Глори
 11 1 2 8 10 - 21 5
  • — Выход в Финальную серию
  • — Выход в плей-офф за право играть в Финальной серии

Топ бомбардиров
Мельбурн Сити Макларен Джейми 16 (1)
Централ Кост Маринерс Каммингс Джейсон 13 (3)
Веллингтон Феникс Завада Оскар 12 (1)
Аделаида Юнайтед Гудвин Крейг 8 (7)
Вестерн Сидней Уондерерс Боррьелло Брендон 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Централ Кост Маринерс Brian Kaltak 3 4
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 8
Вестерн Сидней Уондерерс Клеур Габриэль 8
Аделаида Юнайтед Халлоран Бен 1 5
Централ Кост Маринерс Beni Nkololo 1 5
Весь список
  • Желтая карточка
    11'
    Бидлинг Том получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сидней
Ничья
Вестерн Сидней Уондерерс
2.36
6.70
3.40
Все Коэффициенты
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