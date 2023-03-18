Тур: 21. Стадион: Альянц Стэдиум.
0:4
Конец матча
0'
11' Желтая карточкаБидлинг Том
11' Желтая карточкаРетре Пауло
0:1
13' ГолЙенги Кусини
14' Желтая карточкаЙенги Кусини
0:2
21' ГолЛаюни Амор
54' Желтая карточкаБрэттан Люк
0:3
62' ГолНьювенхоф Калем
66' Желтая карточкаАмальфитано Ромен
72' Желтая карточкаКабальо Диего
0:4
75' ГолЛаюни Амор
90'+5
Ход матча
11'
11'
13'
0:1
14'
21'
0:2
54'
62'
72'
75'
0:4
84'
Прогноз на матч от Liveresult
23
Грант
Райан
26
Брэттан
Люк
10
Лолли
Джо
11
Мак
Роберт
16
Бидлинг
Том
11
Лаюни
Амор
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Грант РайанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Брэттан ЛюкПолузащитник
-
10 Лолли ДжоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Мак РобертНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Гурд АаронЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Вуд ПатрикНападающий
-
-
-
Главный тренер: Корика Стив
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Бидлинг ТомЗащитник
- Защитник
-
11 Лаюни АморПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
33 Alex Bonetig
-
-
Главный тренер: Рудан Марк
История личных встреч
Сидней
Вестерн Сидней Уондерерс
19 матчей
78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.1%
52.6%
5.3%
8 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
73.7%
21.1%
5.2%
14 побед 4 ничьи 0 побед
14 матчей
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 7 ничьих 8 побед
33 матча
45.5%
27.3%
27.2%
15 побед 9 ничьих 9 побед
Первый тайм
24.2%
51.5%
24.3%
8 побед 17 ничьих 8 побед
Второй тайм
42.4%
33.3%
24.3%
14 побед 11 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
29
Голов в среднем за матч
1.33
1.61
Среднее время на гол
67
55
Всего голов
17
16
Голов в среднем за матч
0.94
1.07
Среднее время на гол
95
84
Всего голов
37
45
Голов в среднем за матч
1.12
1.36
Тотал матчей
2.5
31
Больше 94%
Меньше 6%
2
22
Больше 67%
Меньше 33%
11
12
Больше 36%
Меньше 64%
21
10
Больше 30%
Меньше 70%
23
5
Больше 15%
Меньше 85%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
Среднее время на гол
80
66
Бомбардиры внутри турнира
Сидней
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мак Роберт
|5
|0.28
|Ле Фондре Адам
|5 (1)
|0.28
|Лолли Джо
|4
|0.22
|Берджесс Макс
|2
|0.11
|Вуд Патрик
|2
|0.11
|Кабальо Диего
|1
|0.06
|Касерес Энтони
|1
|0.06
|Грант Райан
|1
|0.06
|Ретре Пауло
|1
|0.06
|Доначи Джеймс
|1
|0.06
|Alex Parson
|1
|0.06
|Сегечич Адриан
|1
|0.06
|Patrick Yazbek
|0
|0
|Брэттан Люк
|0
|0
|Кучарски Джейден
|0
|0
Вестерн Сидней Уондерерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боррьелло Брендон
|8
|0.42
|Лаюни Амор
|3
|0.16
|Ньювенхоф Калем
|3
|0.16
|Нгбакото Йени
|3
|0.16
|Амальфитано Ромен
|3
|0.16
|Божанич Оливер
|3 (1)
|0.16
|Крпич Сулейман
|2
|0.11
|Йенги Кусини
|1
|0.05
|Шнайдерлин Морган
|1 (1)
|0.05
|Наджарин Рами
|1 (1)
|0.05
|Мрчела Томислав
|1
|0.05
|Нинкович Милош
|0
|0
|Клеур Габриэль
|0
|0
|Фильо Марсело
|0
|0
|Вилмеринг Дэниэл
|0
|0
|Nicolas Milanovic
|0
|0
|Aidan Simmons
|0
|0
Карточки
Сидней
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грант Райан
|4
|1
|Берджесс Макс
|4
|1
|Доначи Джеймс
|5
|0
|Ретре Пауло
|5
|0
|Брэттан Люк
|4
|0
|Вуд Патрик
|4
|0
|Лолли Джо
|2
|1
|Кабальо Диего
|3
|0
|Касерес Энтони
|2
|0
|Patrick Yazbek
|1
|0
Вестерн Сидней Уондерерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Клеур Габриэль
|8
|0
|Мрчела Томислав
|4
|1
|Амальфитано Ромен
|5
|0
|Фильо Марсело
|3
|1
|Траоре Адама III
|3
|1
|Боррьелло Брендон
|4
|0
|Нгбакото Йени
|2
|1
|Крпич Сулейман
|3
|0
|Бидлинг Том
|3
|0
|Ньювенхоф Калем
|3
|0
|Нинкович Милош
|1
|0
|Шнайдерлин Морган
|1
|0
|Лоуренс Томас
|1
|0
|Лаюни Амор
|1
|0
|Наджарин Рами
|1
|0
|Йенги Кусини
|1
|0
|Карлуччо Джеррод
|1
|0
|Alex Bonetig
|1
|0
Результаты матчей
Сидней
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Вестерн Сидней Уондерерс
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
20% (2)
70% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
5
8
Сидней
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Вестерн Сидней Уондерерс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
7
4
Волевые поражения
13
16
Сидней
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
22% (4)
17% (3)
61% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
Вестерн Сидней Уондерерс
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
21% (4)
26% (5)
53% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
26% (5)
42% (8)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
5
9
Волевые победы
9
4
Волевые поражения
18
24
Голы по времени матча
Забито
9
13
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
13 Не забивали 13
2
22%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
1
11%
3
23%
31-45
3
33%
2
15%
46-60
1
11%
4
31%
61-75
2
22%
1
8%
76-90
Пропущено
16
11
9 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
3
19%
1
9%
1-15
2
13%
1
9%
16-30
4
25%
3
27%
31-45
1
6%
1
9%
46-60
4
25%
3
27%
61-75
2
13%
2
18%
76-90
Забито
16
16
12 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 8
10 Не забивали 11
3
19%
2
13%
1-15
3
19%
5
31%
16-30
6
38%
2
13%
31-45
1
6%
3
19%
46-60
1
6%
2
13%
61-75
2
13%
2
13%
76-90
Пропущено
13
6
9 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 4
2
15%
0
0%
1-15
5
38%
1
17%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
1
8%
2
33%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
3
23%
1
17%
76-90
Забито
25
29
15 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 11
5 Не забивали 5
5
20%
3
10%
1-15
3
12%
7
24%
16-30
7
28%
5
17%
31-45
4
16%
5
17%
46-60
2
8%
6
21%
61-75
4
16%
3
10%
76-90
Пропущено
29
17
18 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 11
5
17%
1
6%
1-15
7
24%
2
12%
16-30
6
21%
3
18%
31-45
2
7%
3
18%
46-60
4
14%
5
29%
29%
61-75
5
17%
3
18%
76-90
Результаты последних матчей
Сидней
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Веллингтон Феникс - Сидней 1:0 Сидней - Мельбурн Виктори 1:0 Мельбурн Сити - Сидней 3:2 Сидней - Брисбен Роар 1:1
Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 0:1 Сидней - Централ Кост Маринерс 3:2 Мельбурн Виктори - Сидней 1:2 Вестерн Юнайтед - Сидней 1:0 Перт Глори - Сидней 2:2 Сидней - Веллингтон Феникс 0:1 Ньюкасл Джетс - Сидней 0:2 Сидней - Макартур 0:3 Централ Кост Маринерс - Сидней 2:1 Сидней - Мельбурн Сити 2:1 Сидней - Селтик 2:1 Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Брисбен Роар - Сидней 3:1 Макартур - Сидней 2:3 Сидней - Аделаида Юнайтед 2:2 Вестерн Юнайтед - Сидней 1:3
Вестерн Сидней Уондерерс
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 4:0 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 4:4
Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 1:0 Централ Кост Маринерс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Ньюкасл Джетс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Сити 1:1 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 4:0 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Эвертон - Вестерн Сидней Уондерерс 5:1 Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 0:3 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 1:1 Мельбурн Виктори - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1
Результаты матчей
Сидней
Вестерн Сидней Уондерерс
Точный счет
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
4:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
4
2 раза 20%
Точный счет
1:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
1:0
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:4
1 раз 11%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
4
2 раза 22%
2
1 раз 11%
Точный счет
1:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
1:0
5 раз 26%
1:1
4 раза 21%
0:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
4:4
1 раз 5%
Точное количество голов
2
6 раз 33%
0
5 раз 28%
1
4 раза 22%
3
3 раза 17%
1
7 раз 37%
0
5 раз 26%
4
4 раза 21%
2
3 раза 16%
Тоталы голов в матче
Сидней
Вестерн Сидней Уондерерс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
82
35
46
17
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
63
64
36
28
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
135
Больше Меньше
145
99
712
315
415
- — Выход в Финальную серию
- — Выход в плей-офф за право играть в Финальной серии
|Мельбурн Сити
|Макларен Джейми
|16 (1)
|Централ Кост Маринерс
|Каммингс Джейсон
|13 (3)
|Веллингтон Феникс
|Завада Оскар
|12 (1)
|Аделаида Юнайтед
|Гудвин Крейг
|8 (7)
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Боррьелло Брендон
|8 (3)
|Централ Кост Маринерс
|Brian Kaltak
|3 4
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|8
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Клеур Габриэль
|8
|Аделаида Юнайтед
|Халлоран Бен
|1 5
|Централ Кост Маринерс
|Beni Nkololo
|1 5