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Германия: Бундеслига 2
2022-2023

Тур: 25. Стадион: . Зрители: 57000
Гамбург
0:0
Конец матча
Хольштайн Киль
0'
45' Желтая карточка
Порат Финн
50' Желтая карточка
Коменда Марко
64' Желтая карточка
Шонлау Себастьян
72' Желтая карточка
Валь Хауке
87' Желтая карточка
Арп Янн-Фите
87' Желтая карточка
Каттербах Ноа
90' Желтая карточка
Хайер Моритц
90'+5

Ход матча

15'
Каттербах Ноа
Мухайм Миро
 
45'
 
Порат Финн
46'
Бенеш Ласло
Жан-Люк Домпе
 
46'
 
Мюлинг Александер
Шульц Марвин
50'
 
Коменда Марко
63'
 
Арп Янн-Фите
Порат Финн
63'
 
Киркесков Миккель
Коменда Марко
64'
Шонлау Себастьян
 
72'
 
Валь Хауке
74'
Немет Ондраш
Кёнигсдёрффер Рансфорд
 
87'
 
Арп Янн-Фите
87'
Каттербах Ноа
 
89'
 
Вридт Квази
Резе Фабиан
90'
Хайер Моритц
 

Статистика матча

  • 12 Удары по воротам 3
  • 10 Удары в створ 1
  • 17 Угловые 3
  • 3 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 13
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 378 Количество передач 371
  • 53 Владение мячом, % 47
Прогноз на матч от Liveresult
1
Фернандеш
Даниэль
3
Хайер
Моритц
34
Давид
Йонас
4
Шонлау
Себастьян
28
Мухайм
Миро
23
Мефферт
Йонас
14
Рейс
Людовит
11
Кёнигсдёрффер
Рансфорд
18
Джатта
Бейкери
9
Глацель
Роберт
27
Жан-Люк
Домпе
35
Химмельман
Робин
17
Беккер
Тимо
24
Валь
Хауке
19
Лоренц
Симон
3
Коменда
Марко
25
Шульц
Марвин
16
Зандер
Филипп
10
Холтби
Льюис
27
Порат
Финн
7
Скрибски
Стивен
11
Резе
Фабиан
Гамбург
4-1-2-3
Хольштайн Киль
4-1-2-1-2

История личных встреч

Гамбург
Хольштайн Киль

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

120%
40%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 6 побед

11 матчей

18.2%
45.5%
36.3%
2 победы 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

54.5%
18.2%
27.3%
6 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

9.1%
36.4%
54.5%
1 победа 4 ничьи 6 побед

История матчей

Б2
2:3
Б2
1:0
Б2
1:1
Б2
1:1
Б2
1:1
Б2
3:3
Б2
1:1
Б2
3:1
Б2
0:3
ТМК
5:3
ТМК
1:2

Голы

Всего голов

5
11

Голов в среднем за матч

1.25
1.57

Среднее время на гол

72
57

Всего голов

14
8

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

19
19

Голов в среднем за матч

1.73
1.73

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

52
52

Бомбардиры внутри турнира

Гамбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глацель Роберт 16 0.64
Рейс Людовит 7 0.28
Кёнигсдёрффер Рансфорд 7 0.28
Джатта Бейкери 3 0.12
Бенеш Ласло 2 0.08
Жан-Люк Домпе 2 0.08
Хайер Моритц 2 0.08
Вушкович Марио 2 0.08
Немет Ондраш 2 0.08
Tom Sanne 1 0.04
Мухайм Миро 0 0
Киттель Сонни 0 0
Мефферт Йонас 0 0
Монтеро Франcиско 0 0
Амаечи Ксавьер 0 0
Каттербах Ноа 0 0
Хольштайн Киль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Скрибски Стивен 11 0.44
Резе Фабиан 7 (2) 0.28
Вридт Квази 3 0.12
Бартельс Фин 3 0.12
Беккер Тимо 2 0.08
Валь Хауке 2 0.08
Мюлинг Александер 2 (1) 0.08
Пихлер Бенедикт 2 (1) 0.08
Арп Янн-Фите 1 0.04
Фридьонссон Хольмберт 1 0.04
Корб Юлиан 1 0.04
Эррас Патрик 1 0.04
Порат Финн 1 0.04
Лоренц Симон 1 0.04
Коменда Марко 1 0.04
Зандер Филипп 0 0
Шульц Марвин 0 0
Холтби Льюис 0 0
Киркесков Миккель 0 0

Карточки

Гамбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шонлау Себастьян 5 1
Хайер Моритц 6 0
Мухайм Миро 4 0
Джатта Бейкери 4 0
Кёнигсдёрффер Рансфорд 2 1
Киттель Сонни 3 0
Мефферт Йонас 3 0
Бенеш Ласло 3 0
Рейс Людовит 3 0
Вушкович Марио 3 0
Монтеро Франcиско 1 1
Опоку Аарон 1 1
Фернандеш Даниэль 2 0
Глацель Роберт 2 0
Жан-Люк Домпе 2 0
Амаечи Ксавьер 1 0
Давид Йонас 1 0
Каттербах Ноа 1 0
Ogechika Heil 1 0
Хольштайн Киль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Валь Хауке 6 0
Шульц Марвин 5 0
Эррас Патрик 5 0
Порат Финн 5 0
Арп Янн-Фите 5 0
Киркесков Миккель 4 0
Зандер Филипп 4 0
Беккер Тимо 4 0
Корб Юлиан 2 0
Лоренц Симон 2 0
Мюлинг Александер 2 0
Скрибски Стивен 1 0
Вридт Квази 1 0
Резе Фабиан 1 0
Коменда Марко 1 0
Пихлер Бенедикт 1 0
Шрайбер Тим 1 0
Обуз Марвин 1 0

Результаты матчей

Гамбург
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Хольштайн Киль
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

7
7

Волевые поражения

4
9
Гамбург
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
Хольштайн Киль
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

4
0

Волевые победы

8
11

Волевые поражения

20
14
Гамбург
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
44% (11)
24% (6)
32% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
32% (8)
36% (9)
Хольштайн Киль
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
36% (9)
44% (11)
20% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
32% (8)
44% (11)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

15
18

Волевые поражения

24
23

Голы по времени матча

Забито

23
20
10 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 5
14 Не забивали 15
2
9%
2
10%
1-15
6
26%
5
25%
16-30
2
9%
2
10%
31-45
5
22%
4
20%
46-60
0
0%
4
20%
61-75
8
35%
3
15%
76-90

Пропущено

14
24
5 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 10
4
29%
4
17%
1-15
1
7%
3
13%
16-30
0
0%
4
17%
31-45
3
21%
4
17%
46-60
2
14%
4
17%
61-75
4
29%
5
21%
76-90

Забито

22
19
7 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 5
15 Не забивали 13
1
5%
2
11%
1-15
2
9%
1
5%
16-30
4
18%
3
16%
31-45
1
5%
5
26%
46-60
5
23%
5
26%
61-75
9
41%
3
16%
76-90

Пропущено

17
18
10 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
5
29%
29%
0
0%
1-15
2
12%
2
11%
16-30
3
18%
7
39%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
2
12%
3
17%
61-75
4
24%
6
33%
76-90

Забито

45
39
17 В 1-м тайме 15
28 Во 2-м тайме 24
14 Забивали первыми 10
4 Не забивали 3
3
7%
4
10%
1-15
8
18%
6
15%
16-30
6
13%
5
13%
31-45
6
13%
9
23%
46-60
5
11%
9
23%
61-75
17
38%
6
15%
76-90

Пропущено

31
42
15 В 1-м тайме 20
16 Во 2-м тайме 22
10 Пропускали первыми 12
16 Не пропускали 20
9
29%
29%
4
10%
1-15
3
10%
5
12%
16-30
3
10%
11
26%
31-45
4
13%
4
10%
46-60
4
13%
7
17%
61-75
8
26%
11
26%
76-90

Результаты последних матчей

Гамбург
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Карлсруэ - Гамбург 4:2 Гамбург - Нюрнберг 3:0 Дармштадт - Гамбург 1:1 Гамбург - Арминия 2:1
Хайденхайм - Гамбург 3:3 Ганза - Гамбург 0:2 Гамбург - Айнтрахт Бр 4:2 Гамбург - Ванкувер Уайткэпс 2:0 Фрайбург - Гамбург 6:2 Кёльн - Гамбург 4:0 Вентура Сантьяго - Гамбург 0:7 Оранж Каунти - Гамбург 0:1 Гамбург - Зандхаузен 4:2 Гройтер Фюрт - Гамбург 1:0 Гамбург - Ян 3:1 Падерборн - Гамбург 2:3 Гамбург - Магдебург 2:3 РБ Лейпциг - Гамбург 4:0 Санкт-Паули - Гамбург 3:0 Гамбург - Кайзерслаутерн 1:1
Хольштайн Киль
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Хольштайн Киль - Ян 1:2 Зандхаузен - Хольштайн Киль 1:1 Хольштайн Киль - Падерборн 1:1 Айнтрахт Бр - Хольштайн Киль 2:3
Хольштайн Киль - Магдебург 2:3 Кайзерслаутерн - Хольштайн Киль 2:1 Хольштайн Киль - Гройтер Фюрт 2:1 Ганновер 96 - Хольштайн Киль 2:1 Арминия - Хольштайн Киль 2:1 ЧФР Клуж - Хольштайн Киль 1:1 Хольштайн Киль - Оснабрюк 5:3 Хольштайн Киль - Ганновер 96 1:1 Санкт-Паули - Хольштайн Киль 0:0 Карлсруэ - Хольштайн Киль 1:4 Хольштайн Киль - Фортуна 1:2 Дармштадт - Хольштайн Киль 1:1 Хольштайн Киль - Хайденхайм 3:1 Нюрнберг - Хольштайн Киль 2:3 Хольштайн Киль - Ганза 1:1 Арминия - Хольштайн Киль 4:2

Результаты матчей

Гамбург
Хольштайн Киль

Точный счет

4:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
2:3
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%
1
6 раз 50%
2
4 раза 33%
3
2 раза 17%

Точный счет

0:2
4 раза 33%
2:3
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
0:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
7:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
6 раз 50%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
1
1 раз 8%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%

Точный счет

0:2
4 раза 16%
1:0
3 раза 12%
2:3
3 раза 12%
4:2
3 раза 12%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
1:1
5 раз 20%
2:3
4 раза 16%
0:0
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
7:2
1 раз 4%

Точное количество голов

2
9 раз 36%
1
5 раз 20%
3
5 раз 20%
0
4 раза 16%
4
2 раза 8%
1
9 раз 36%
2
8 раз 32%
3
4 раза 16%
0
3 раза 12%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Гамбург
Хольштайн Киль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
7
6
1.5
6
6
4
9
2.5
2
10
2
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
10
3
9
3
1.5
7
6
3
9
2.5
3
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
4
0.5
Больше Меньше
22
3
16
9
1.5
13
12
7
18
2.5
5
20
2
23
3.5
1
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дармштадт
 2:0 25 15 7 3 40 - 21 52
2.
Хайденхайм
 25 14 8 3 51 - 28 50
3.
Гамбург
 25 15 4 6 46 - 30 49
4.
Падерборн
 25 12 4 9 47 - 30 40
5.
Фортуна
 24 12 3 9 38 - 30 39
6.
Кайзерслаутерн
 0:2 25 10 9 6 39 - 34 39
7.
Санкт-Паули
 24 10 8 6 34 - 28 38
8.
Карлсруэ
 25 10 4 11 41 - 40 34
9.
Хольштайн Киль
 25 8 10 7 41 - 40 34
10.
Ганновер 96
 24 8 7 9 33 - 32 31
11.
Гройтер Фюрт
 25 7 9 9 33 - 37 30
12.
Нюрнберг
 25 8 5 12 22 - 37 29
13.
Магдебург
 25 8 4 13 31 - 45 28
14.
Ян
 25 7 5 13 25 - 40 26
15.
Арминия
 25 7 4 14 36 - 41 25
16.
Ганза
 24 7 4 13 19 - 32 25
17.
Айнтрахт Бр
 24 5 7 12 29 - 43 22
18.
Зандхаузен
 24 5 6 13 26 - 43 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хайденхайм
 13 10 3 0 37 - 15 33
2.
Дармштадт
 2:0 13 8 5 0 22 - 8 29
3.
Фортуна
 12 8 2 2 26 - 12 26
4.
Санкт-Паули
 12 7 5 0 19 - 7 26
5.
Гамбург
 13 8 2 3 24 - 13 26
6.
Падерборн
 12 8 0 4 32 - 14 24
7.
Гройтер Фюрт
 13 6 6 1 20 - 14 24
8.
Карлсруэ
 13 6 2 5 23 - 21 20
9.
Кайзерслаутерн
 0:2 12 5 5 2 21 - 18 20
10.
Нюрнберг
 12 6 1 5 12 - 12 19
11.
Ганновер 96
 12 5 3 4 18 - 16 18
12.
Ян
 13 4 5 4 12 - 18 17
13.
Хольштайн Киль
 12 4 4 4 20 - 17 16
14.
Арминия
 13 5 1 7 22 - 21 16
15.
Айнтрахт Бр
 12 4 3 5 17 - 17 15
16.
Зандхаузен
 11 3 3 5 13 - 20 12
17.
Магдебург
 12 3 3 6 10 - 16 12
18.
Ганза
 12 3 1 8 8 - 16 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дармштадт
 2:0 12 7 2 3 18 - 13 23
2.
Гамбург
 12 7 2 3 22 - 17 23
3.
Кайзерслаутерн
 0:2 13 5 4 4 18 - 16 19
4.
Хольштайн Киль
 13 4 6 3 21 - 23 18
5.
Хайденхайм
 12 4 5 3 14 - 13 17
6.
Магдебург
 13 5 1 7 21 - 29 16
7.
Падерборн
 13 4 4 5 15 - 16 16
8.
Ганза
 12 4 3 5 11 - 16 15
9.
Карлсруэ
 12 4 2 6 18 - 19 14
10.
Ганновер 96
 12 3 4 5 15 - 16 13
11.
Фортуна
 12 4 1 7 12 - 18 13
12.
Санкт-Паули
 12 3 3 6 15 - 21 12
13.
Нюрнберг
 13 2 4 7 10 - 25 10
14.
Арминия
 12 2 3 7 14 - 20 9
15.
Ян
 12 3 0 9 13 - 22 9
16.
Зандхаузен
 13 2 3 8 13 - 23 9
17.
Айнтрахт Бр
 12 1 4 7 12 - 26 7
18.
Гройтер Фюрт
 12 1 3 8 13 - 23 6
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
  • — Вылет в Бундеслигу 3

Топ бомбардиров
Хайденхайм Кляйндинст Тим 19 (4)
Гамбург Глацель Роберт 16 (1)
Хольштайн Киль Скрибски Стивен 11 (2)
Кайзерслаутерн Бойд Терренс 11 (2)
Падерборн Лайпертц Роберт 11 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ганновер 96 Кунце Фабиан 1 10
Ян Гимбер Бенедикт 10
Дармштадт Холланд Фабиан 9
Ганза Ингельссон Сванте 9
Ганновер 96 Нойман Фил 2 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    45'
    Порат Финн получил желтую карточку от судьи
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