Тур: 25. Стадион: Фолькспаркштадион. Зрители: 57000
0:0
Конец матча
0'
45' Желтая карточкаПорат Финн
50' Желтая карточкаКоменда Марко
64' Желтая карточкаШонлау Себастьян
72' Желтая карточкаВаль Хауке
87' Желтая карточкаАрп Янн-Фите
87' Желтая карточкаКаттербах Ноа
90' Желтая карточкаХайер Моритц
90'+5
Ход матча
45'
50'
64'
72'
87'
87'
90'
Статистика матча
-
12 Удары по воротам 3
-
10 Удары в створ 1
-
17 Угловые 3
-
3 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
378 Количество передач 371
-
53 Владение мячом, % 47
Прогноз на матч от Liveresult
34
Давид
Йонас
28
Мухайм
Миро
14
Рейс
Людовит
17
Беккер
Тимо
24
Валь
Хауке
19
Лоренц
Симон
25
Шульц
Марвин
10
Холтби
Льюис
27
Порат
Финн
11
Резе
Фабиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
34 Давид ЙонасЗащитник
- Защитник
-
28 Мухайм МироЗащитник
- Полузащитник
-
14 Рейс ЛюдовитПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Рааб МатеоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Немет ОндрашНападающий
- Нападающий
-
-
46 Elijah Krahn
-
Главный тренер: Julian Hubner
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Беккер ТимоЗащитник
-
24 Валь ХаукеЗащитник
-
19 Лоренц СимонЗащитник
- Защитник
-
25 Шульц МарвинПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Холтби ЛьюисПолузащитник
-
27 Порат ФиннПолузащитник
- Нападающий
-
11 Резе ФабианНападающий
- Запасные игроки
-
33 Вайнер ТимонВратарь
- Защитник
-
23 Корб ЮлианЗащитник
- Защитник
-
30 Обуз МарвинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Арп Янн-ФитеНападающий
-
18 Вридт КвазиНападающий
-
Главный тренер: Рапп Марсель
История личных встреч
Гамбург
Хольштайн Киль
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
120%
40%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 6 побед
11 матчей
18.2%
45.5%
36.3%
2 победы 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
54.5%
18.2%
27.3%
6 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
9.1%
36.4%
54.5%
1 победа 4 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
11
Голов в среднем за матч
1.25
1.57
Среднее время на гол
72
57
Всего голов
14
8
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
19
19
Голов в среднем за матч
1.73
1.73
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
52
52
Бомбардиры внутри турнира
Гамбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глацель Роберт
|16
|0.64
|Рейс Людовит
|7
|0.28
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|7
|0.28
|Джатта Бейкери
|3
|0.12
|Бенеш Ласло
|2
|0.08
|Жан-Люк Домпе
|2
|0.08
|Хайер Моритц
|2
|0.08
|Вушкович Марио
|2
|0.08
|Немет Ондраш
|2
|0.08
|Tom Sanne
|1
|0.04
|Мухайм Миро
|0
|0
|Киттель Сонни
|0
|0
|Мефферт Йонас
|0
|0
|Монтеро Франcиско
|0
|0
|Амаечи Ксавьер
|0
|0
|Каттербах Ноа
|0
|0
Хольштайн Киль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Скрибски Стивен
|11
|0.44
|Резе Фабиан
|7 (2)
|0.28
|Вридт Квази
|3
|0.12
|Бартельс Фин
|3
|0.12
|Беккер Тимо
|2
|0.08
|Валь Хауке
|2
|0.08
|Мюлинг Александер
|2 (1)
|0.08
|Пихлер Бенедикт
|2 (1)
|0.08
|Арп Янн-Фите
|1
|0.04
|Фридьонссон Хольмберт
|1
|0.04
|Корб Юлиан
|1
|0.04
|Эррас Патрик
|1
|0.04
|Порат Финн
|1
|0.04
|Лоренц Симон
|1
|0.04
|Коменда Марко
|1
|0.04
|Зандер Филипп
|0
|0
|Шульц Марвин
|0
|0
|Холтби Льюис
|0
|0
|Киркесков Миккель
|0
|0
Карточки
Гамбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шонлау Себастьян
|5
|1
|Хайер Моритц
|6
|0
|Мухайм Миро
|4
|0
|Джатта Бейкери
|4
|0
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|2
|1
|Киттель Сонни
|3
|0
|Мефферт Йонас
|3
|0
|Бенеш Ласло
|3
|0
|Рейс Людовит
|3
|0
|Вушкович Марио
|3
|0
|Монтеро Франcиско
|1
|1
|Опоку Аарон
|1
|1
|Фернандеш Даниэль
|2
|0
|Глацель Роберт
|2
|0
|Жан-Люк Домпе
|2
|0
|Амаечи Ксавьер
|1
|0
|Давид Йонас
|1
|0
|Каттербах Ноа
|1
|0
|Ogechika Heil
|1
|0
Хольштайн Киль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Валь Хауке
|6
|0
|Шульц Марвин
|5
|0
|Эррас Патрик
|5
|0
|Порат Финн
|5
|0
|Арп Янн-Фите
|5
|0
|Киркесков Миккель
|4
|0
|Зандер Филипп
|4
|0
|Беккер Тимо
|4
|0
|Корб Юлиан
|2
|0
|Лоренц Симон
|2
|0
|Мюлинг Александер
|2
|0
|Скрибски Стивен
|1
|0
|Вридт Квази
|1
|0
|Резе Фабиан
|1
|0
|Коменда Марко
|1
|0
|Пихлер Бенедикт
|1
|0
|Шрайбер Тим
|1
|0
|Обуз Марвин
|1
|0
Результаты матчей
Гамбург
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Хольштайн Киль
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
7
7
Волевые поражения
4
9
Гамбург
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
Хольштайн Киль
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
4
0
Волевые победы
8
11
Волевые поражения
20
14
Гамбург
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
44% (11)
24% (6)
32% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
32% (8)
36% (9)
Хольштайн Киль
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
36% (9)
44% (11)
20% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
32% (8)
44% (11)
Сухие победы
6
0
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
15
18
Волевые поражения
24
23
Голы по времени матча
Забито
23
20
10 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 5
14 Не забивали 15
2
9%
2
10%
1-15
6
26%
5
25%
16-30
2
9%
2
10%
31-45
5
22%
4
20%
46-60
0
0%
4
20%
61-75
8
35%
3
15%
76-90
Пропущено
14
24
5 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 10
4
29%
4
17%
1-15
1
7%
3
13%
16-30
0
0%
4
17%
31-45
3
21%
4
17%
46-60
2
14%
4
17%
61-75
4
29%
5
21%
76-90
Забито
22
19
7 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 5
15 Не забивали 13
1
5%
2
11%
1-15
2
9%
1
5%
16-30
4
18%
3
16%
31-45
1
5%
5
26%
46-60
5
23%
5
26%
61-75
9
41%
3
16%
76-90
Пропущено
17
18
10 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
5
29%
29%
0
0%
1-15
2
12%
2
11%
16-30
3
18%
7
39%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
2
12%
3
17%
61-75
4
24%
6
33%
76-90
Забито
45
39
17 В 1-м тайме 15
28 Во 2-м тайме 24
14 Забивали первыми 10
4 Не забивали 3
3
7%
4
10%
1-15
8
18%
6
15%
16-30
6
13%
5
13%
31-45
6
13%
9
23%
46-60
5
11%
9
23%
61-75
17
38%
6
15%
76-90
Пропущено
31
42
15 В 1-м тайме 20
16 Во 2-м тайме 22
10 Пропускали первыми 12
16 Не пропускали 20
9
29%
29%
4
10%
1-15
3
10%
5
12%
16-30
3
10%
11
26%
31-45
4
13%
4
10%
46-60
4
13%
7
17%
61-75
8
26%
11
26%
76-90
Результаты последних матчей
Гамбург
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Карлсруэ - Гамбург 4:2 Гамбург - Нюрнберг 3:0 Дармштадт - Гамбург 1:1 Гамбург - Арминия 2:1
Хайденхайм - Гамбург 3:3 Ганза - Гамбург 0:2 Гамбург - Айнтрахт Бр 4:2 Гамбург - Ванкувер Уайткэпс 2:0 Фрайбург - Гамбург 6:2 Кёльн - Гамбург 4:0 Вентура Сантьяго - Гамбург 0:7 Оранж Каунти - Гамбург 0:1 Гамбург - Зандхаузен 4:2 Гройтер Фюрт - Гамбург 1:0 Гамбург - Ян 3:1 Падерборн - Гамбург 2:3 Гамбург - Магдебург 2:3 РБ Лейпциг - Гамбург 4:0 Санкт-Паули - Гамбург 3:0 Гамбург - Кайзерслаутерн 1:1
Хольштайн Киль
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Хольштайн Киль - Ян 1:2 Зандхаузен - Хольштайн Киль 1:1 Хольштайн Киль - Падерборн 1:1 Айнтрахт Бр - Хольштайн Киль 2:3
Хольштайн Киль - Магдебург 2:3 Кайзерслаутерн - Хольштайн Киль 2:1 Хольштайн Киль - Гройтер Фюрт 2:1 Ганновер 96 - Хольштайн Киль 2:1 Арминия - Хольштайн Киль 2:1 ЧФР Клуж - Хольштайн Киль 1:1 Хольштайн Киль - Оснабрюк 5:3 Хольштайн Киль - Ганновер 96 1:1 Санкт-Паули - Хольштайн Киль 0:0 Карлсруэ - Хольштайн Киль 1:4 Хольштайн Киль - Фортуна 1:2 Дармштадт - Хольштайн Киль 1:1 Хольштайн Киль - Хайденхайм 3:1 Нюрнберг - Хольштайн Киль 2:3 Хольштайн Киль - Ганза 1:1 Арминия - Хольштайн Киль 4:2
Результаты матчей
Гамбург
Хольштайн Киль
Точный счет
4:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
2:3
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%
1
6 раз 50%
2
4 раза 33%
3
2 раза 17%
Точный счет
0:2
4 раза 33%
2:3
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
0:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
7:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
6 раз 50%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
1
1 раз 8%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
Точный счет
0:2
4 раза 16%
1:0
3 раза 12%
2:3
3 раза 12%
4:2
3 раза 12%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
1:1
5 раз 20%
2:3
4 раза 16%
0:0
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
7:2
1 раз 4%
Точное количество голов
2
9 раз 36%
1
5 раз 20%
3
5 раз 20%
0
4 раза 16%
4
2 раза 8%
1
9 раз 36%
2
8 раз 32%
3
4 раза 16%
0
3 раза 12%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Гамбург
Хольштайн Киль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
76
66
49
210
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
103
93
76
39
310
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
214
Больше Меньше
223
169
1312
718
520
223
124
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|25
|15
|7
|3
|40 - 21
|52
|2.
|25
|14
|8
|3
|51 - 28
|50
|3.
|25
|15
|4
|6
|46 - 30
|49
|4.
|25
|12
|4
|9
|47 - 30
|40
|5.
|24
|12
|3
|9
|38 - 30
|39
|6.
|0:2
|25
|10
|9
|6
|39 - 34
|39
|7.
|24
|10
|8
|6
|34 - 28
|38
|8.
|25
|10
|4
|11
|41 - 40
|34
|9.
|25
|8
|10
|7
|41 - 40
|34
|10.
|24
|8
|7
|9
|33 - 32
|31
|11.
|25
|7
|9
|9
|33 - 37
|30
|12.
|25
|8
|5
|12
|22 - 37
|29
|13.
|25
|8
|4
|13
|31 - 45
|28
|14.
|25
|7
|5
|13
|25 - 40
|26
|15.
|25
|7
|4
|14
|36 - 41
|25
|16.
|24
|7
|4
|13
|19 - 32
|25
|17.
|24
|5
|7
|12
|29 - 43
|22
|18.
|24
|5
|6
|13
|26 - 43
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|10
|3
|0
|37 - 15
|33
|2.
|2:0
|13
|8
|5
|0
|22 - 8
|29
|3.
|12
|8
|2
|2
|26 - 12
|26
|4.
|12
|7
|5
|0
|19 - 7
|26
|5.
|13
|8
|2
|3
|24 - 13
|26
|6.
|12
|8
|0
|4
|32 - 14
|24
|7.
|13
|6
|6
|1
|20 - 14
|24
|8.
|13
|6
|2
|5
|23 - 21
|20
|9.
|0:2
|12
|5
|5
|2
|21 - 18
|20
|10.
|12
|6
|1
|5
|12 - 12
|19
|11.
|12
|5
|3
|4
|18 - 16
|18
|12.
|13
|4
|5
|4
|12 - 18
|17
|13.
|12
|4
|4
|4
|20 - 17
|16
|14.
|13
|5
|1
|7
|22 - 21
|16
|15.
|12
|4
|3
|5
|17 - 17
|15
|16.
|11
|3
|3
|5
|13 - 20
|12
|17.
|12
|3
|3
|6
|10 - 16
|12
|18.
|12
|3
|1
|8
|8 - 16
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|12
|7
|2
|3
|18 - 13
|23
|2.
|12
|7
|2
|3
|22 - 17
|23
|3.
|0:2
|13
|5
|4
|4
|18 - 16
|19
|4.
|13
|4
|6
|3
|21 - 23
|18
|5.
|12
|4
|5
|3
|14 - 13
|17
|6.
|13
|5
|1
|7
|21 - 29
|16
|7.
|13
|4
|4
|5
|15 - 16
|16
|8.
|12
|4
|3
|5
|11 - 16
|15
|9.
|12
|4
|2
|6
|18 - 19
|14
|10.
|12
|3
|4
|5
|15 - 16
|13
|11.
|12
|4
|1
|7
|12 - 18
|13
|12.
|12
|3
|3
|6
|15 - 21
|12
|13.
|13
|2
|4
|7
|10 - 25
|10
|14.
|12
|2
|3
|7
|14 - 20
|9
|15.
|12
|3
|0
|9
|13 - 22
|9
|16.
|13
|2
|3
|8
|13 - 23
|9
|17.
|12
|1
|4
|7
|12 - 26
|7
|18.
|12
|1
|3
|8
|13 - 23
|6
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
- — Вылет в Бундеслигу 3
|Хайденхайм
|Кляйндинст Тим
|19 (4)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|16 (1)
|Хольштайн Киль
|Скрибски Стивен
|11 (2)
|Кайзерслаутерн
|Бойд Терренс
|11 (2)
|Падерборн
|Лайпертц Роберт
|11 (1)
|Ганновер 96
|Кунце Фабиан
|1 10
|Ян
|Гимбер Бенедикт
|10
|Дармштадт
|Холланд Фабиан
|9
|Ганза
|Ингельссон Сванте
|9
|Ганновер 96
|Нойман Фил
|2 5