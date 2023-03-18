Тур: 25. Стадион: Шпортпарк Ронхоф Томас Зоммер. Зрители: 11619
3:0
Конец матча
0'
3' Желтая карточкаМихальски Дамян
23' Желтая карточкаПетков Лукас
35' Желтая карточкаJason Ceka
1:0
64' ГолГрин Джулиан
2:0
69' Гол в свои воротаDaniel Heber
69' Желтая карточкаАтик Бариш
3:0
75' ГолПетков Лукас
90'+3
Ход матча
23'
35'
46'
64'
1:0
69'
2:0
69'
75'
3:0
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 5
-
6 Удары в створ 3
-
2 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
262 Количество передач 584
-
36 Владение мячом, % 64
Прогноз на матч от Liveresult
24
Йон
Марко
20
Рашль
Тобиас
16
Петков
Лукас
39
Ахе
Рагнар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Йон МаркоЗащитник
-
20 Рашль ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Петков ЛукасПолузащитник
-
39 Ахе РагнарНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Шаффран ЛеонВратарь
- Защитник
-
37 Грин ДжулианПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Зиб АрминдоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Цорнигер Александер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Daniel HeberЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Гнака СиласПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Атик БаришНападающий
- Запасные игроки
-
28 Босс ТимВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Конде АмараПолузащитник
-
37 Ито ТацуяНападающий
-
19 Leon Bell
-
10 Jason Ceka
-
Главный тренер: Титц Кристиан
История личных встреч
Гройтер Фюрт
Магдебург
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
3
1
Среднее время на гол
30
90
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
7
4
Голов в среднем за матч
2.33
1.33
Тотал матчей
3.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
38
67
Бомбардиры внутри турнира
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хргота Бранимир
|8 (2)
|0.32
|Ахе Рагнар
|6
|0.24
|Михальски Дамян
|4
|0.16
|Грин Джулиан
|3
|0.12
|Зиб Арминдо
|3
|0.12
|Аста Симон
|1
|0.04
|Рашль Тобиас
|1
|0.04
|Тильман Тимоти
|1
|0.04
|Пюлюлю Афимико
|1
|0.04
|Петков Лукас
|1
|0.04
|Абиама Диксон
|1
|0.04
|Кристиансен Макс
|0
|0
|Йон Марко
|0
|0
|Юнг Гидеон
|0
|0
Магдебург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Квартенг Мориц-Брони
|8
|0.32
|Атик Бариш
|5
|0.2
|Ито Тацуя
|3
|0.12
|Пиччини Кристиано
|3 (1)
|0.12
|Эль-Ханкури Мохамед
|2
|0.08
|Daniel Elfadli
|2
|0.08
|Jason Ceka
|1
|0.04
|Connor Krempicki
|1
|0.04
|Кастаньос Люк
|1
|0.04
|Бокхорн Эберт
|1
|0.04
|Рикманн Юлиан
|1
|0.04
|Шулер Лука
|1
|0.04
|Andreas Mueller
|1
|0.04
|Конде Амара
|0
|0
|Райманн Доминик
|0
|0
|Лоуренс Джеймс
|0
|0
|Daniel Heber
|0
|0
Карточки
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аста Симон
|5
|1
|Юнг Гидеон
|3
|2
|Гризбек Себастьян
|6
|0
|Кристиансен Макс
|5
|0
|Хргота Бранимир
|4
|0
|Хаддади Уссама
|4
|0
|Рашль Тобиас
|4
|0
|Ахе Рагнар
|3
|0
|Михальски Дамян
|3
|0
|Абиама Диксон
|3
|0
|Зиб Арминдо
|3
|0
|Йон Марко
|2
|0
|Oualid Mhamdi
|2
|0
|Тильман Тимоти
|0
|1
|Дуджак Джереми
|1
|0
|Линде Андреас
|1
|0
|Грин Джулиан
|1
|0
|Иттер Джанлука
|1
|0
|Пюлюлю Афимико
|1
|0
|Шаффран Леон
|1
|0
|Петков Лукас
|1
|0
|Фобассам Оливер
|1
|0
Магдебург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Атик Бариш
|7
|0
|Leon Bell
|6
|0
|Лоуренс Джеймс
|2
|2
|Конде Амара
|4
|0
|Эль-Ханкури Мохамед
|4
|0
|Jason Ceka
|4
|0
|Бокхорн Эберт
|3
|0
|Daniel Heber
|3
|0
|Квартенг Мориц-Брони
|3
|0
|Andreas Mueller
|3
|0
|Daniel Elfadli
|3
|0
|Пиччини Кристиано
|1
|1
|Биттрофф Александер
|2
|0
|Connor Krempicki
|2
|0
|Райманн Доминик
|2
|0
|Гнака Силас
|2
|0
|Зехельманн Тим
|2
|0
|Шулер Лука
|2
|0
|Кастаньос Люк
|1
|0
|Какуталуа Малкольм
|1
|0
|Ульманн Максимилиан
|1
|0
|Kai Bruenker
|1
|0
|Рикманн Юлиан
|1
|0
Результаты матчей
Гройтер Фюрт
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Магдебург
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
7
Волевые поражения
9
8
Гройтер Фюрт
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
33% (4)
0% (0)
Магдебург
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
19
12
Волевые поражения
6
7
Гройтер Фюрт
87.5%
12.5%
14 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (9)
40% (10)
24% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (13)
40% (10)
8% (2)
Магдебург
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
28% (7)
48% (12)
24% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
20% (5)
48% (12)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
22
19
Волевые поражения
15
15
Голы по времени матча
Забито
18
22
6 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 5
12 Не забивали 15
2
11%
4
18%
1-15
3
17%
2
9%
16-30
1
6%
3
14%
31-45
7
39%
4
18%
46-60
3
17%
5
23%
61-75
2
11%
4
18%
76-90
Пропущено
16
28
3 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 18
4 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 12
1
6%
4
14%
1-15
2
13%
2
7%
16-30
0
0%
4
14%
31-45
6
38%
3
11%
46-60
3
19%
10
36%
61-75
4
25%
5
18%
76-90
Забито
12
11
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
15 Не забивали 16
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
5
42%
4
36%
31-45
1
8%
2
18%
46-60
2
17%
2
18%
61-75
2
17%
3
27%
76-90
Пропущено
24
15
10 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 9
4
17%
2
13%
1-15
2
8%
2
13%
16-30
4
17%
3
20%
31-45
4
17%
3
20%
46-60
6
25%
1
7%
61-75
4
17%
4
27%
76-90
Забито
30
33
13 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 20
14 Забивали первыми 10
2 Не забивали 6
3
10%
4
12%
1-15
4
13%
2
6%
16-30
6
20%
7
21%
31-45
8
27%
6
18%
46-60
5
17%
7
21%
61-75
4
13%
7
21%
76-90
Пропущено
40
43
13 В 1-м тайме 17
27 Во 2-м тайме 26
11 Пропускали первыми 14
21 Не пропускали 21
5
13%
6
14%
1-15
4
10%
4
9%
16-30
4
10%
7
16%
31-45
10
25%
6
14%
46-60
9
23%
11
26%
61-75
8
20%
9
21%
76-90
Результаты последних матчей
Гройтер Фюрт
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Ганновер 96 1:1 Кайзерслаутерн - Гройтер Фюрт 3:1 Гройтер Фюрт - Фортуна 2:1
Карлсруэ - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Нюрнберг 1:0 Хольштайн Киль - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Блау-Вайс 3:1 Ганза - Гройтер Фюрт 4:1 Пендикспор - Гройтер Фюрт 0:3 Хоффенхайм - Гройтер Фюрт 3:3 Ингольштадт - Гройтер Фюрт 1:3 Дармштадт - Гройтер Фюрт 1:1 Гройтер Фюрт - Гамбург 1:0 Айнтрахт Бр - Гройтер Фюрт 0:1 Гройтер Фюрт - Арминия 1:0 Хайденхайм - Гройтер Фюрт 3:1 Гройтер Фюрт - Ганза 2:2 Ян - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Зандхаузен 1:1
Магдебург
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Магдебург - Падерборн 0:0 Магдебург - Кайзерслаутерн 2:0 Ганновер 96 - Магдебург 1:2 Магдебург - Санкт-Паули 1:2
Хольштайн Киль - Магдебург 2:3 Магдебург - Карлсруэ 1:1 Фортуна - Магдебург 3:2 Легия - Магдебург 2:2 Магдебург - МТК 4:2 Заглембе Любин - Магдебург 2:1 Магдебург - Кечкемет 4:1 Магдебург - Цвиккау 2:3 Арминия - Магдебург 3:1 Магдебург - Дармштадт 0:1 Нюрнберг - Магдебург 1:2 Магдебург - Хайденхайм 1:1 Гамбург - Магдебург 2:3 Магдебург - Айнтрахт Бр 0:2 Зандхаузен - Магдебург 1:0 Магдебург - Ян 1:0
Результаты матчей
Гройтер Фюрт
Магдебург
Точный счет
1:0
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
2:2
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:2
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 54%
2
5 раз 38%
3
1 раз 8%
1
6 раз 50%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
Точный счет
2:1
5 раз 42%
2:2
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
3:2
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
Точное количество голов
1
9 раз 75%
2
2 раза 17%
0
1 раз 8%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
1
2 раза 15%
4
1 раз 8%
Точный счет
2:1
7 раз 28%
2:2
5 раз 20%
1:1
4 раза 16%
1:0
3 раза 12%
3:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
1:2
5 раз 20%
1:0
3 раза 12%
2:3
3 раза 12%
1:1
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
Точное количество голов
1
16 раз 64%
2
7 раз 28%
0
1 раз 4%
3
1 раз 4%
0
8 раз 32%
1
8 раз 32%
2
5 раз 20%
3
3 раза 12%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Гройтер Фюрт
Магдебург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
67
Больше Меньше
210
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
94
210
76
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
241
Больше Меньше
178
817
916
124
421
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|25
|15
|7
|3
|40 - 21
|52
|2.
|25
|14
|8
|3
|51 - 28
|50
|3.
|25
|15
|4
|6
|46 - 30
|49
|4.
|25
|12
|4
|9
|47 - 30
|40
|5.
|24
|12
|3
|9
|38 - 30
|39
|6.
|0:2
|25
|10
|9
|6
|39 - 34
|39
|7.
|24
|10
|8
|6
|34 - 28
|38
|8.
|25
|10
|4
|11
|41 - 40
|34
|9.
|25
|8
|10
|7
|41 - 40
|34
|10.
|24
|8
|7
|9
|33 - 32
|31
|11.
|25
|7
|9
|9
|33 - 37
|30
|12.
|25
|8
|5
|12
|22 - 37
|29
|13.
|25
|8
|4
|13
|31 - 45
|28
|14.
|25
|7
|5
|13
|25 - 40
|26
|15.
|25
|7
|4
|14
|36 - 41
|25
|16.
|24
|7
|4
|13
|19 - 32
|25
|17.
|24
|5
|7
|12
|29 - 43
|22
|18.
|24
|5
|6
|13
|26 - 43
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|10
|3
|0
|37 - 15
|33
|2.
|2:0
|13
|8
|5
|0
|22 - 8
|29
|3.
|12
|8
|2
|2
|26 - 12
|26
|4.
|12
|7
|5
|0
|19 - 7
|26
|5.
|13
|8
|2
|3
|24 - 13
|26
|6.
|12
|8
|0
|4
|32 - 14
|24
|7.
|13
|6
|6
|1
|20 - 14
|24
|8.
|13
|6
|2
|5
|23 - 21
|20
|9.
|0:2
|12
|5
|5
|2
|21 - 18
|20
|10.
|12
|6
|1
|5
|12 - 12
|19
|11.
|12
|5
|3
|4
|18 - 16
|18
|12.
|13
|4
|5
|4
|12 - 18
|17
|13.
|12
|4
|4
|4
|20 - 17
|16
|14.
|13
|5
|1
|7
|22 - 21
|16
|15.
|12
|4
|3
|5
|17 - 17
|15
|16.
|11
|3
|3
|5
|13 - 20
|12
|17.
|12
|3
|3
|6
|10 - 16
|12
|18.
|12
|3
|1
|8
|8 - 16
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|12
|7
|2
|3
|18 - 13
|23
|2.
|12
|7
|2
|3
|22 - 17
|23
|3.
|0:2
|13
|5
|4
|4
|18 - 16
|19
|4.
|13
|4
|6
|3
|21 - 23
|18
|5.
|12
|4
|5
|3
|14 - 13
|17
|6.
|13
|5
|1
|7
|21 - 29
|16
|7.
|13
|4
|4
|5
|15 - 16
|16
|8.
|12
|4
|3
|5
|11 - 16
|15
|9.
|12
|4
|2
|6
|18 - 19
|14
|10.
|12
|3
|4
|5
|15 - 16
|13
|11.
|12
|4
|1
|7
|12 - 18
|13
|12.
|12
|3
|3
|6
|15 - 21
|12
|13.
|13
|2
|4
|7
|10 - 25
|10
|14.
|12
|2
|3
|7
|14 - 20
|9
|15.
|12
|3
|0
|9
|13 - 22
|9
|16.
|13
|2
|3
|8
|13 - 23
|9
|17.
|12
|1
|4
|7
|12 - 26
|7
|18.
|12
|1
|3
|8
|13 - 23
|6
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
- — Вылет в Бундеслигу 3
|Хайденхайм
|Кляйндинст Тим
|19 (4)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|16 (1)
|Хольштайн Киль
|Скрибски Стивен
|11 (2)
|Кайзерслаутерн
|Бойд Терренс
|11 (2)
|Падерборн
|Лайпертц Роберт
|11 (1)
|Ганновер 96
|Кунце Фабиан
|1 10
|Ян
|Гимбер Бенедикт
|10
|Дармштадт
|Холланд Фабиан
|9
|Ганза
|Ингельссон Сванте
|9
|Ганновер 96
|Нойман Фил
|2 5