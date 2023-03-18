  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2022-2023

Германия: Бундеслига 2
2022-2023

Тур: 25. Стадион: . Зрители: 11619
Гройтер Фюрт
3:0
Конец матча
Магдебург
0'
3' Желтая карточка
Михальски Дамян
23' Желтая карточка
Петков Лукас
35' Желтая карточка
Jason Ceka
1:0
64' Гол
Грин Джулиан
2:0
69' Гол в свои ворота
Daniel Heber
69' Желтая карточка
Атик Бариш
3:0
75' Гол
Петков Лукас
90'+3

Ход матча

3'
Михальски Дамян
 
22'
 
Jason Ceka
Кастаньос Люк
23'
Петков Лукас
 
35'
 
Jason Ceka
37'
 
Конде Амара
Пиччини Кристиано
46'
 
Ито Тацуя
Jason Ceka
58'
Грин Джулиан
Рашль Тобиас
 
64'
Грин Джулиан
1:0
69'
Daniel Heber
2:0
69'
 
Атик Бариш
70'
 
Leon Bell
Connor Krempicki
71'
 
Зехельманн Тим
Гнака Силас
75'
Петков Лукас
3:0
79'
Абиама Диксон
Ахе Рагнар
 
85'
Maximilian Dietz
Хаддади Уссама
 
85'
Рэбигер Сидни
Петков Лукас
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 5
  • 6 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 262 Количество передач 584
  • 36 Владение мячом, % 64
Прогноз на матч от Liveresult
1
Линде
Андреас
5
Хаддади
Уссама
4
Михальски
Дамян
27
Иттер
Джанлука
2
Аста
Симон
24
Йон
Марко
20
Рашль
Тобиас
13
Кристиансен
Макс
16
Петков
Лукас
39
Ахе
Рагнар
10
Хргота
Бранимир
1
Райманн
Доминик
7
Бокхорн
Эберт
2
Пиччини
Кристиано
15
Daniel
Heber
11
Эль-Ханкури
Мохамед
6
Daniel
Elfadli
25
Гнака
Силас
13
Connor
Krempicki
8
Квартенг
Мориц-Брони
3
Кастаньос
Люк
23
Атик
Бариш
Гройтер Фюрт
3-4-1-2
Магдебург
4-2-1-3

История личных встреч

Гройтер Фюрт
Магдебург

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

Б2
2:1
Б2
2:1
Б2
3:2

Голы

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

2.33
1.33

Тотал матчей

3.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

38
67

Бомбардиры внутри турнира

Гройтер Фюрт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хргота Бранимир 8 (2) 0.32
Ахе Рагнар 6 0.24
Михальски Дамян 4 0.16
Грин Джулиан 3 0.12
Зиб Арминдо 3 0.12
Аста Симон 1 0.04
Рашль Тобиас 1 0.04
Тильман Тимоти 1 0.04
Пюлюлю Афимико 1 0.04
Петков Лукас 1 0.04
Абиама Диксон 1 0.04
Кристиансен Макс 0 0
Йон Марко 0 0
Юнг Гидеон 0 0
Магдебург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Квартенг Мориц-Брони 8 0.32
Атик Бариш 5 0.2
Ито Тацуя 3 0.12
Пиччини Кристиано 3 (1) 0.12
Эль-Ханкури Мохамед 2 0.08
Daniel Elfadli 2 0.08
Jason Ceka 1 0.04
Connor Krempicki 1 0.04
Кастаньос Люк 1 0.04
Бокхорн Эберт 1 0.04
Рикманн Юлиан 1 0.04
Шулер Лука 1 0.04
Andreas Mueller 1 0.04
Конде Амара 0 0
Райманн Доминик 0 0
Лоуренс Джеймс 0 0
Daniel Heber 0 0

Карточки

Гройтер Фюрт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аста Симон 5 1
Юнг Гидеон 3 2
Гризбек Себастьян 6 0
Кристиансен Макс 5 0
Хргота Бранимир 4 0
Хаддади Уссама 4 0
Рашль Тобиас 4 0
Ахе Рагнар 3 0
Михальски Дамян 3 0
Абиама Диксон 3 0
Зиб Арминдо 3 0
Йон Марко 2 0
Oualid Mhamdi 2 0
Тильман Тимоти 0 1
Дуджак Джереми 1 0
Линде Андреас 1 0
Грин Джулиан 1 0
Иттер Джанлука 1 0
Пюлюлю Афимико 1 0
Шаффран Леон 1 0
Петков Лукас 1 0
Фобассам Оливер 1 0
Магдебург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Атик Бариш 7 0
Leon Bell 6 0
Лоуренс Джеймс 2 2
Конде Амара 4 0
Эль-Ханкури Мохамед 4 0
Jason Ceka 4 0
Бокхорн Эберт 3 0
Daniel Heber 3 0
Квартенг Мориц-Брони 3 0
Andreas Mueller 3 0
Daniel Elfadli 3 0
Пиччини Кристиано 1 1
Биттрофф Александер 2 0
Connor Krempicki 2 0
Райманн Доминик 2 0
Гнака Силас 2 0
Зехельманн Тим 2 0
Шулер Лука 2 0
Кастаньос Люк 1 0
Какуталуа Малкольм 1 0
Ульманн Максимилиан 1 0
Kai Bruenker 1 0
Рикманн Юлиан 1 0

Результаты матчей

Гройтер Фюрт
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Магдебург
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
7

Волевые поражения

9
8
Гройтер Фюрт
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
33% (4)
0% (0)
Магдебург
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

19
12

Волевые поражения

6
7
Гройтер Фюрт
87.5%
12.5%
14 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (9)
40% (10)
24% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (13)
40% (10)
8% (2)
Магдебург
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
28% (7)
48% (12)
24% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
20% (5)
48% (12)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

22
19

Волевые поражения

15
15

Голы по времени матча

Забито

18
22
6 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 5
12 Не забивали 15
2
11%
4
18%
1-15
3
17%
2
9%
16-30
1
6%
3
14%
31-45
7
39%
4
18%
46-60
3
17%
5
23%
61-75
2
11%
4
18%
76-90

Пропущено

16
28
3 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 18
4 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 12
1
6%
4
14%
1-15
2
13%
2
7%
16-30
0
0%
4
14%
31-45
6
38%
3
11%
46-60
3
19%
10
36%
61-75
4
25%
5
18%
76-90

Забито

12
11
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
15 Не забивали 16
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
5
42%
4
36%
31-45
1
8%
2
18%
46-60
2
17%
2
18%
61-75
2
17%
3
27%
76-90

Пропущено

24
15
10 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 9
4
17%
2
13%
1-15
2
8%
2
13%
16-30
4
17%
3
20%
31-45
4
17%
3
20%
46-60
6
25%
1
7%
61-75
4
17%
4
27%
76-90

Забито

30
33
13 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 20
14 Забивали первыми 10
2 Не забивали 6
3
10%
4
12%
1-15
4
13%
2
6%
16-30
6
20%
7
21%
31-45
8
27%
6
18%
46-60
5
17%
7
21%
61-75
4
13%
7
21%
76-90

Пропущено

40
43
13 В 1-м тайме 17
27 Во 2-м тайме 26
11 Пропускали первыми 14
21 Не пропускали 21
5
13%
6
14%
1-15
4
10%
4
9%
16-30
4
10%
7
16%
31-45
10
25%
6
14%
46-60
9
23%
11
26%
61-75
8
20%
9
21%
76-90

Результаты последних матчей

Гройтер Фюрт
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Ганновер 96 1:1 Кайзерслаутерн - Гройтер Фюрт 3:1 Гройтер Фюрт - Фортуна 2:1
Карлсруэ - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Нюрнберг 1:0 Хольштайн Киль - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Блау-Вайс 3:1 Ганза - Гройтер Фюрт 4:1 Пендикспор - Гройтер Фюрт 0:3 Хоффенхайм - Гройтер Фюрт 3:3 Ингольштадт - Гройтер Фюрт 1:3 Дармштадт - Гройтер Фюрт 1:1 Гройтер Фюрт - Гамбург 1:0 Айнтрахт Бр - Гройтер Фюрт 0:1 Гройтер Фюрт - Арминия 1:0 Хайденхайм - Гройтер Фюрт 3:1 Гройтер Фюрт - Ганза 2:2 Ян - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Зандхаузен 1:1
Магдебург
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Магдебург - Падерборн 0:0 Магдебург - Кайзерслаутерн 2:0 Ганновер 96 - Магдебург 1:2 Магдебург - Санкт-Паули 1:2
Хольштайн Киль - Магдебург 2:3 Магдебург - Карлсруэ 1:1 Фортуна - Магдебург 3:2 Легия - Магдебург 2:2 Магдебург - МТК 4:2 Заглембе Любин - Магдебург 2:1 Магдебург - Кечкемет 4:1 Магдебург - Цвиккау 2:3 Арминия - Магдебург 3:1 Магдебург - Дармштадт 0:1 Нюрнберг - Магдебург 1:2 Магдебург - Хайденхайм 1:1 Гамбург - Магдебург 2:3 Магдебург - Айнтрахт Бр 0:2 Зандхаузен - Магдебург 1:0 Магдебург - Ян 1:0

Результаты матчей

Гройтер Фюрт
Магдебург

Точный счет

1:0
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
2:2
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:2
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 54%
2
5 раз 38%
3
1 раз 8%
1
6 раз 50%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%

Точный счет

2:1
5 раз 42%
2:2
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
3:2
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%

Точное количество голов

1
9 раз 75%
2
2 раза 17%
0
1 раз 8%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
1
2 раза 15%
4
1 раз 8%

Точный счет

2:1
7 раз 28%
2:2
5 раз 20%
1:1
4 раза 16%
1:0
3 раза 12%
3:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
1:2
5 раз 20%
1:0
3 раза 12%
2:3
3 раза 12%
1:1
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%

Точное количество голов

1
16 раз 64%
2
7 раз 28%
0
1 раз 4%
3
1 раз 4%
0
8 раз 32%
1
8 раз 32%
2
5 раз 20%
3
3 раза 12%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Гройтер Фюрт
Магдебург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
7
1.5
Больше Меньше
2
10
1
12
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
9
4
2
10
1.5
7
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
1
0.5
Больше Меньше
17
8
8
17
1.5
9
16
1
24
2.5
4
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дармштадт
 2:0 25 15 7 3 40 - 21 52
2.
Хайденхайм
 25 14 8 3 51 - 28 50
3.
Гамбург
 25 15 4 6 46 - 30 49
4.
Падерборн
 25 12 4 9 47 - 30 40
5.
Фортуна
 24 12 3 9 38 - 30 39
6.
Кайзерслаутерн
 0:2 25 10 9 6 39 - 34 39
7.
Санкт-Паули
 24 10 8 6 34 - 28 38
8.
Карлсруэ
 25 10 4 11 41 - 40 34
9.
Хольштайн Киль
 25 8 10 7 41 - 40 34
10.
Ганновер 96
 24 8 7 9 33 - 32 31
11.
Гройтер Фюрт
 25 7 9 9 33 - 37 30
12.
Нюрнберг
 25 8 5 12 22 - 37 29
13.
Магдебург
 25 8 4 13 31 - 45 28
14.
Ян
 25 7 5 13 25 - 40 26
15.
Арминия
 25 7 4 14 36 - 41 25
16.
Ганза
 24 7 4 13 19 - 32 25
17.
Айнтрахт Бр
 24 5 7 12 29 - 43 22
18.
Зандхаузен
 24 5 6 13 26 - 43 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хайденхайм
 13 10 3 0 37 - 15 33
2.
Дармштадт
 2:0 13 8 5 0 22 - 8 29
3.
Фортуна
 12 8 2 2 26 - 12 26
4.
Санкт-Паули
 12 7 5 0 19 - 7 26
5.
Гамбург
 13 8 2 3 24 - 13 26
6.
Падерборн
 12 8 0 4 32 - 14 24
7.
Гройтер Фюрт
 13 6 6 1 20 - 14 24
8.
Карлсруэ
 13 6 2 5 23 - 21 20
9.
Кайзерслаутерн
 0:2 12 5 5 2 21 - 18 20
10.
Нюрнберг
 12 6 1 5 12 - 12 19
11.
Ганновер 96
 12 5 3 4 18 - 16 18
12.
Ян
 13 4 5 4 12 - 18 17
13.
Хольштайн Киль
 12 4 4 4 20 - 17 16
14.
Арминия
 13 5 1 7 22 - 21 16
15.
Айнтрахт Бр
 12 4 3 5 17 - 17 15
16.
Зандхаузен
 11 3 3 5 13 - 20 12
17.
Магдебург
 12 3 3 6 10 - 16 12
18.
Ганза
 12 3 1 8 8 - 16 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дармштадт
 2:0 12 7 2 3 18 - 13 23
2.
Гамбург
 12 7 2 3 22 - 17 23
3.
Кайзерслаутерн
 0:2 13 5 4 4 18 - 16 19
4.
Хольштайн Киль
 13 4 6 3 21 - 23 18
5.
Хайденхайм
 12 4 5 3 14 - 13 17
6.
Магдебург
 13 5 1 7 21 - 29 16
7.
Падерборн
 13 4 4 5 15 - 16 16
8.
Ганза
 12 4 3 5 11 - 16 15
9.
Карлсруэ
 12 4 2 6 18 - 19 14
10.
Ганновер 96
 12 3 4 5 15 - 16 13
11.
Фортуна
 12 4 1 7 12 - 18 13
12.
Санкт-Паули
 12 3 3 6 15 - 21 12
13.
Нюрнберг
 13 2 4 7 10 - 25 10
14.
Арминия
 12 2 3 7 14 - 20 9
15.
Ян
 12 3 0 9 13 - 22 9
16.
Зандхаузен
 13 2 3 8 13 - 23 9
17.
Айнтрахт Бр
 12 1 4 7 12 - 26 7
18.
Гройтер Фюрт
 12 1 3 8 13 - 23 6
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
  • — Вылет в Бундеслигу 3

Топ бомбардиров
Хайденхайм Кляйндинст Тим 19 (4)
Гамбург Глацель Роберт 16 (1)
Хольштайн Киль Скрибски Стивен 11 (2)
Кайзерслаутерн Бойд Терренс 11 (2)
Падерборн Лайпертц Роберт 11 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ганновер 96 Кунце Фабиан 1 10
Ян Гимбер Бенедикт 10
Дармштадт Холланд Фабиан 9
Ганза Ингельссон Сванте 9
Ганновер 96 Нойман Фил 2 5
Весь список
  • Желтая карточка
    69'
    Атик Бариш получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    69'
    Г О О О О Л - Daniel Heber уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Описание гола
    64'
    Г О О О О Л - Грин Джулиан бьет в цель!
  • 58'
    Тобиас Рашль уходит с поля. Грин Джулиан выходит вместо него
  • 46'
    Jason Ceka уходит с поля. Ито Тацуя выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Желтая карточка
      35'
      Jason Ceka получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      23'
      Петков Лукас получил желтую карточку от судьи
    • 22'
      Кастаньос Люк уходит с поля. Jason Ceka выходит вместо него
    • Желтая карточка
      3'
      Михальски Дамян получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Гройтер Фюрт 3:0 Магдебург онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     