  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2022-2023

Германия: Бундеслига 2
2022-2023

Тур: 25. Стадион: . Зрители: 10189
Ян
1:0
Конец матча
Падерборн
0'
1:0
49' Пенальти
Овусу Принс-Осеи
89' Желтая карточка
Гимбер Бенедикт
90'+5

Ход матча

46'
 
Sirlord Conteh
Србени Деннис
46'
 
Муслия Флоран
Niclas Nadj
49'
Овусу Принс-Осеи
1:0
60'
 
Обермайр Рафаэль
Хюнемайер Уве
68'
 
Тачи Ричмонд
Платте Феликс
75'
Гюнтер Лассе
Идризи Бленди
 
75'
Альберс Андреас
Овусу Принс-Осеи
 
75'
Фабер Конрад
Вит Кристиан
 
82'
Кеннеди Скотт
Тальхаммер Максимилиан
 
88'
Йылдырым Айгюн
Сингх Сарприт
 
89'
Гимбер Бенедикт
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 9
  • 2 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 7
  • 2 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 245 Количество передач 573
  • 36 Владение мячом, % 64
Прогноз на матч от Liveresult
40
Урбиг
Йонас
30
Вит
Кристиан
23
Брайткройц
Стив
33
Эльведи
Ян
20
Гувара
Леон
8
Тальхаммер
Максимилиан
5
Гимбер
Бенедикт
15
Сингх
Сарприт
10
Калисканер
Каан
14
Идризи
Бленди
9
Овусу
Принс-Осеи
21
Хут
Янник
15
Tobias
Mueller
2
Хюнемайер
Уве
3
Хамфрейс
Башир
33
Marcel
Hoffmeier
8
Шалленберг
Рон
27
Kai
Klefisch
10
Юстван
Юлиан
36
Платте
Феликс
40
Niclas
Nadj
18
Србени
Деннис
Ян
4-2-3-1
Падерборн
3-4-3

История личных встреч

Ян
Падерборн

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

13 матчей

38.5%
15.4%
46.1%
5 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

15.4%
53.8%
30.8%
2 победы 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

30.8%
15.4%
53.8%
4 победы 2 ничьи 7 побед

История матчей

Б2
3:0
Б2
1:0
Б2
1:1
Б2
1:0
Б2
3:1
Б2
2:0
Б2
2:0
Б3
0:2
Б3
3:0
Б2
0:0
Б2
0:2
Б3
0:4
Б3
3:1

Голы

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1.17
0.71

Среднее время на гол

77
126

Всего голов

12
6

Голов в среднем за матч

1.71
1

Среднее время на гол

52
90

Всего голов

19
11

Голов в среднем за матч

1.46
0.85

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
3
Больше 23%
Меньше 77%
10

Среднее время на гол

61
106

Бомбардиры внутри турнира

Ян
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Альберс Андреас 6 (1) 0.24
Овусу Принс-Осеи 4 (1) 0.16
Калисканер Каан 4 0.16
Макридис Хараламбос 2 0.08
Меес Джошуа 1 0.04
Схипноски Никлас 1 0.04
Сингх Сарприт 1 0.04
Эльведи Ян 1 0.04
Йылдырым Айгюн 1 0.04
Гимбер Бенедикт 1 0.04
Тальхаммер Максимилиан 1 0.04
Minos Gouras 1 0.04
Саллер Бенедикт 0 0
Гувара Леон 0 0
Гюнтер Лассе 0 0
Вит Кристиан 0 0
Идризи Бленди 0 0
Фабер Конрад 0 0
Падерборн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лайпертц Роберт 11 0.44
Пирингер Марвин 8 0.32
Платте Феликс 6 0.24
Муслия Флоран 4 (4) 0.16
Юстван Юлиан 3 0.12
Sirlord Conteh 3 0.12
Хеуэр Яннис 3 0.12
Србени Деннис 2 0.08
Шалленберг Рон 2 0.08
Обермайр Рафаэль 1 0.04
Рор Максимилиан 1 0.04
Marcel Hoffmeier 1 0.04
Клаас Себастьян 0 0
Карльс Йонас 0 0

Карточки

Ян
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гимбер Бенедикт 10 0
Саллер Бенедикт 5 0
Тальхаммер Максимилиан 5 0
Брайткройц Стив 3 1
Овусу Принс-Осеи 4 0
Йылдырым Айгюн 4 0
Кеннеди Скотт 2 1
Нахрайнер Себастьян 3 0
Эльведи Ян 3 0
Меес Джошуа 3 0
Альберс Андреас 2 0
Стоянович Деян 2 0
Гувара Леон 2 0
Схипноски Никлас 2 0
Сингх Сарприт 2 0
Идризи Бленди 2 0
Калисканер Каан 2 0
Minos Gouras 2 0
Гюнтер Лассе 2 0
Макридис Хараламбос 1 0
Вит Кристиан 1 0
Фабер Конрад 1 0
Падерборн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пирингер Марвин 5 1
Шалленберг Рон 5 0
Муслия Флоран 5 0
Marcel Hoffmeier 4 0
Рор Максимилиан 4 0
Хут Янник 2 1
Sirlord Conteh 2 1
Tobias Mueller 3 0
Хюнемайер Уве 2 0
Юстван Юлиан 2 0
Шустер Марко 1 0
Србени Деннис 1 0
Платте Феликс 1 0
Карльс Йонас 1 0
Обермайр Рафаэль 1 0
Хеуэр Яннис 1 0
Хамфрейс Башир 1 0
Niclas Nadj 1 0

Результаты матчей

Ян
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Падерборн
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (3)
75% (9)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

2
3

Волевые поражения

6
6
Ян
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Падерборн
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

20
10

Волевые поражения

8
27
Ян
65%
35%
13 побед 7 поражений
Первый тайм
28% (7)
56% (14)
16% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (9)
32% (8)
32% (8)
Падерборн
38.1%
61.9%
8 побед 13 поражений
Первый тайм
32% (8)
36% (9)
32% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (4)
32% (8)
52% (13)

Сухие победы

10
4

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

22
13

Волевые поражения

14
33

Голы по времени матча

Забито

12
15
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 5
16 Не забивали 16
4
33%
1
7%
1-15
1
8%
3
20%
16-30
2
17%
2
13%
31-45
1
8%
2
13%
46-60
4
33%
2
13%
61-75
0
0%
5
33%
76-90

Пропущено

18
16
10 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
7
39%
3
19%
1-15
1
6%
1
6%
16-30
2
11%
3
19%
31-45
1
6%
2
13%
46-60
2
11%
2
13%
61-75
5
28%
5
31%
76-90

Забито

14
30
6 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 20
6 Забивали первыми 9
19 Не забивали 15
3
21%
5
17%
1-15
0
0%
3
10%
16-30
3
21%
2
7%
31-45
3
21%
7
23%
46-60
0
0%
7
23%
61-75
5
36%
6
20%
76-90

Пропущено

21
16
9 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
1
5%
4
25%
1-15
5
24%
3
19%
16-30
3
14%
6
38%
31-45
2
10%
2
13%
46-60
3
14%
1
6%
61-75
7
33%
0
0%
76-90

Забито

26
45
13 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 29
12 Забивали первыми 14
10 Не забивали 6
7
27%
6
13%
1-15
1
4%
6
13%
16-30
5
19%
4
9%
31-45
4
15%
9
20%
46-60
4
15%
9
20%
61-75
5
19%
11
24%
76-90

Пропущено

39
32
19 В 1-м тайме 20
20 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 15
8
21%
7
22%
1-15
6
15%
4
13%
16-30
5
13%
9
28%
31-45
3
8%
4
13%
46-60
5
13%
3
9%
61-75
12
31%
5
16%
76-90

Результаты последних матчей

Ян
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Хольштайн Киль - Ян 1:2 Ян - Фортуна 0:1 Карлсруэ - Ян 1:0 Ян - Ганновер 96 1:1
Нюрнберг - Ян 1:0 Ян - Арминия 1:3 Дармштадт - Ян 2:0 Ян - Вилцинг 5:1 Ян - Форвертс 4:0 Ян - Капфенберг 1:0 Ян - Байройт 0:0 Хайденхайм - Ян 5:4 Ян - Айнтрахт Бр 1:1 Гамбург - Ян 3:1 Ян - Ганза 0:3 Ян - Зандхаузен 2:1 Ян - Фортуна 0:3 Кайзерслаутерн - Ян 0:3 Ян - Гройтер Фюрт 2:2 Магдебург - Ян 1:0
Падерборн
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Магдебург - Падерборн 0:0 Падерборн - Санкт-Паули 1:2 Хольштайн Киль - Падерборн 1:1 Падерборн - Кайзерслаутерн 1:0
Ганновер 96 - Падерборн 3:4 Падерборн - Фортуна 4:1 Падерборн - Штутгарт 1:2 Карлсруэ - Падерборн 0:1 Арминия - Падерборн 1:1 Мурсия - Падерборн 1:3 Падерборн - Санкт-Галлен 0:1 Падерборн - Дуйсбург 4:0 Рот-Вайсс Эссен - Падерборн 3:2 Падерборн - Бохум 1:1 Падерборн - Оснабрюк 1:2 Падерборн - Ганновер 96 1:0 Нюрнберг - Падерборн 2:1 Падерборн - Арминия 0:2 Хайденхайм - Падерборн 3:0 Падерборн - Гамбург 2:3

Результаты матчей

Ян
Падерборн

Точный счет

0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:6
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
7:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
1
4 раза 33%
3
2 раза 17%
4
2 раза 17%
0
1 раз 8%
2
1 раз 8%
5
1 раз 8%
7
1 раз 8%

Точный счет

1:0
4 раза 33%
0:3
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:4
1 раз 8%
2:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 58%
3
2 раза 17%
1
1 раз 8%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:0
5 раз 20%
0:3
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:4
1 раз 4%
1:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
3:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
7:2
1 раз 4%

Точное количество голов

0
12 раз 48%
1
5 раз 20%
2
5 раз 20%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
1
10 раз 40%
0
5 раз 20%
3
3 раза 12%
4
3 раза 12%
2
2 раза 8%
5
1 раз 4%
7
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Ян
Падерборн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
11
1
4
9
1.5
7
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
7
0.5
Больше Меньше
9
4
4
8
1.5
3
10
3
9
2.5
2
11
1
11
3.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
12
0.5
Больше Меньше
20
5
8
17
1.5
10
15
3
22
2.5
8
17
1
24
3.5
5
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дармштадт
 2:0 25 15 7 3 40 - 21 52
2.
Хайденхайм
 25 14 8 3 51 - 28 50
3.
Гамбург
 25 15 4 6 46 - 30 49
4.
Падерборн
 25 12 4 9 47 - 30 40
5.
Фортуна
 24 12 3 9 38 - 30 39
6.
Кайзерслаутерн
 0:2 25 10 9 6 39 - 34 39
7.
Санкт-Паули
 24 10 8 6 34 - 28 38
8.
Карлсруэ
 25 10 4 11 41 - 40 34
9.
Хольштайн Киль
 25 8 10 7 41 - 40 34
10.
Ганновер 96
 24 8 7 9 33 - 32 31
11.
Гройтер Фюрт
 25 7 9 9 33 - 37 30
12.
Нюрнберг
 25 8 5 12 22 - 37 29
13.
Магдебург
 25 8 4 13 31 - 45 28
14.
Ян
 25 7 5 13 25 - 40 26
15.
Арминия
 25 7 4 14 36 - 41 25
16.
Ганза
 24 7 4 13 19 - 32 25
17.
Айнтрахт Бр
 24 5 7 12 29 - 43 22
18.
Зандхаузен
 24 5 6 13 26 - 43 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хайденхайм
 13 10 3 0 37 - 15 33
2.
Дармштадт
 2:0 13 8 5 0 22 - 8 29
3.
Фортуна
 12 8 2 2 26 - 12 26
4.
Санкт-Паули
 12 7 5 0 19 - 7 26
5.
Гамбург
 13 8 2 3 24 - 13 26
6.
Падерборн
 12 8 0 4 32 - 14 24
7.
Гройтер Фюрт
 13 6 6 1 20 - 14 24
8.
Карлсруэ
 13 6 2 5 23 - 21 20
9.
Кайзерслаутерн
 0:2 12 5 5 2 21 - 18 20
10.
Нюрнберг
 12 6 1 5 12 - 12 19
11.
Ганновер 96
 12 5 3 4 18 - 16 18
12.
Ян
 13 4 5 4 12 - 18 17
13.
Хольштайн Киль
 12 4 4 4 20 - 17 16
14.
Арминия
 13 5 1 7 22 - 21 16
15.
Айнтрахт Бр
 12 4 3 5 17 - 17 15
16.
Зандхаузен
 11 3 3 5 13 - 20 12
17.
Магдебург
 12 3 3 6 10 - 16 12
18.
Ганза
 12 3 1 8 8 - 16 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дармштадт
 2:0 12 7 2 3 18 - 13 23
2.
Гамбург
 12 7 2 3 22 - 17 23
3.
Кайзерслаутерн
 0:2 13 5 4 4 18 - 16 19
4.
Хольштайн Киль
 13 4 6 3 21 - 23 18
5.
Хайденхайм
 12 4 5 3 14 - 13 17
6.
Магдебург
 13 5 1 7 21 - 29 16
7.
Падерборн
 13 4 4 5 15 - 16 16
8.
Ганза
 12 4 3 5 11 - 16 15
9.
Карлсруэ
 12 4 2 6 18 - 19 14
10.
Ганновер 96
 12 3 4 5 15 - 16 13
11.
Фортуна
 12 4 1 7 12 - 18 13
12.
Санкт-Паули
 12 3 3 6 15 - 21 12
13.
Нюрнберг
 13 2 4 7 10 - 25 10
14.
Арминия
 12 2 3 7 14 - 20 9
15.
Ян
 12 3 0 9 13 - 22 9
16.
Зандхаузен
 13 2 3 8 13 - 23 9
17.
Айнтрахт Бр
 12 1 4 7 12 - 26 7
18.
Гройтер Фюрт
 12 1 3 8 13 - 23 6
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
  • — Вылет в Бундеслигу 3

Топ бомбардиров
Хайденхайм Кляйндинст Тим 19 (4)
Гамбург Глацель Роберт 16 (1)
Хольштайн Киль Скрибски Стивен 11 (2)
Кайзерслаутерн Бойд Терренс 11 (2)
Падерборн Лайпертц Роберт 11 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ганновер 96 Кунце Фабиан 1 10
Ян Гимбер Бенедикт 10
Дармштадт Холланд Фабиан 9
Ганза Ингельссон Сванте 9
Ганновер 96 Нойман Фил 2 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Ян 1:0 Падерборн онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     