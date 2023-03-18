Тур: 25. Стадион: Jahnstadion Regensburg. Зрители: 10189
Ход матча
49'
1:0
89'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 9
-
2 Удары в створ 1
-
4 Угловые 7
-
2 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
245 Количество передач 573
-
36 Владение мячом, % 64
Прогноз на матч от Liveresult
40
Урбиг
Йонас
30
Вит
Кристиан
33
Эльведи
Ян
20
Гувара
Леон
21
Хут
Янник
27
Kai
Klefisch
10
Юстван
Юлиан
40
Niclas
Nadj
- Основной состав
-
40 Урбиг ЙонасВратарь
-
30 Вит КристианЗащитник
- Защитник
-
33 Эльведи ЯнЗащитник
-
20 Гувара ЛеонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
11 Фабер КонрадЗащитник
- Защитник
-
27 Гюнтер ЛассеЗащитник
- Полузащитник
-
29 Меес ДжошуаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Minos Gouras
-
Главный тренер: Mersad Selimbegovic
- Основной состав
-
21 Хут ЯнникВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Kai KlefischПолузащитник
-
10 Юстван ЮлианПолузащитник
- Нападающий
-
40 Niclas NadjНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Бувинк ПеллеВратарь
- Защитник
-
28 Карльс ЙонасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
38 Medin Kojic
-
Главный тренер: Квасньок Лукас
История личных встреч
Ян
Падерборн
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
13 матчей
38.5%
15.4%
46.1%
5 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
15.4%
53.8%
30.8%
2 победы 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
30.8%
15.4%
53.8%
4 победы 2 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
1.17
0.71
Среднее время на гол
77
126
Всего голов
12
6
Голов в среднем за матч
1.71
1
Среднее время на гол
52
90
Всего голов
19
11
Голов в среднем за матч
1.46
0.85
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
Среднее время на гол
61
106
Бомбардиры внутри турнира
Ян
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Альберс Андреас
|6 (1)
|0.24
|Овусу Принс-Осеи
|4 (1)
|0.16
|Калисканер Каан
|4
|0.16
|Макридис Хараламбос
|2
|0.08
|Меес Джошуа
|1
|0.04
|Схипноски Никлас
|1
|0.04
|Сингх Сарприт
|1
|0.04
|Эльведи Ян
|1
|0.04
|Йылдырым Айгюн
|1
|0.04
|Гимбер Бенедикт
|1
|0.04
|Тальхаммер Максимилиан
|1
|0.04
|Minos Gouras
|1
|0.04
|Саллер Бенедикт
|0
|0
|Гувара Леон
|0
|0
|Гюнтер Лассе
|0
|0
|Вит Кристиан
|0
|0
|Идризи Бленди
|0
|0
|Фабер Конрад
|0
|0
Падерборн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лайпертц Роберт
|11
|0.44
|Пирингер Марвин
|8
|0.32
|Платте Феликс
|6
|0.24
|Муслия Флоран
|4 (4)
|0.16
|Юстван Юлиан
|3
|0.12
|Sirlord Conteh
|3
|0.12
|Хеуэр Яннис
|3
|0.12
|Србени Деннис
|2
|0.08
|Шалленберг Рон
|2
|0.08
|Обермайр Рафаэль
|1
|0.04
|Рор Максимилиан
|1
|0.04
|Marcel Hoffmeier
|1
|0.04
|Клаас Себастьян
|0
|0
|Карльс Йонас
|0
|0
Карточки
Ян
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гимбер Бенедикт
|10
|0
|Саллер Бенедикт
|5
|0
|Тальхаммер Максимилиан
|5
|0
|Брайткройц Стив
|3
|1
|Овусу Принс-Осеи
|4
|0
|Йылдырым Айгюн
|4
|0
|Кеннеди Скотт
|2
|1
|Нахрайнер Себастьян
|3
|0
|Эльведи Ян
|3
|0
|Меес Джошуа
|3
|0
|Альберс Андреас
|2
|0
|Стоянович Деян
|2
|0
|Гувара Леон
|2
|0
|Схипноски Никлас
|2
|0
|Сингх Сарприт
|2
|0
|Идризи Бленди
|2
|0
|Калисканер Каан
|2
|0
|Minos Gouras
|2
|0
|Гюнтер Лассе
|2
|0
|Макридис Хараламбос
|1
|0
|Вит Кристиан
|1
|0
|Фабер Конрад
|1
|0
Падерборн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пирингер Марвин
|5
|1
|Шалленберг Рон
|5
|0
|Муслия Флоран
|5
|0
|Marcel Hoffmeier
|4
|0
|Рор Максимилиан
|4
|0
|Хут Янник
|2
|1
|Sirlord Conteh
|2
|1
|Tobias Mueller
|3
|0
|Хюнемайер Уве
|2
|0
|Юстван Юлиан
|2
|0
|Шустер Марко
|1
|0
|Србени Деннис
|1
|0
|Платте Феликс
|1
|0
|Карльс Йонас
|1
|0
|Обермайр Рафаэль
|1
|0
|Хеуэр Яннис
|1
|0
|Хамфрейс Башир
|1
|0
|Niclas Nadj
|1
|0
Результаты матчей
Ян
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Падерборн
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (3)
75% (9)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
2
3
Волевые поражения
6
6
Ян
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Падерборн
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
20
10
Волевые поражения
8
27
Ян
65%
35%
13 побед 7 поражений
Первый тайм
28% (7)
56% (14)
16% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (9)
32% (8)
32% (8)
Падерборн
38.1%
61.9%
8 побед 13 поражений
Первый тайм
32% (8)
36% (9)
32% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (4)
32% (8)
52% (13)
Сухие победы
10
4
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
22
13
Волевые поражения
14
33
Голы по времени матча
Забито
12
15
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 5
16 Не забивали 16
4
33%
1
7%
1-15
1
8%
3
20%
16-30
2
17%
2
13%
31-45
1
8%
2
13%
46-60
4
33%
2
13%
61-75
0
0%
5
33%
76-90
Пропущено
18
16
10 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
7
39%
3
19%
1-15
1
6%
1
6%
16-30
2
11%
3
19%
31-45
1
6%
2
13%
46-60
2
11%
2
13%
61-75
5
28%
5
31%
76-90
Забито
14
30
6 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 20
6 Забивали первыми 9
19 Не забивали 15
3
21%
5
17%
1-15
0
0%
3
10%
16-30
3
21%
2
7%
31-45
3
21%
7
23%
46-60
0
0%
7
23%
61-75
5
36%
6
20%
76-90
Пропущено
21
16
9 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
1
5%
4
25%
1-15
5
24%
3
19%
16-30
3
14%
6
38%
31-45
2
10%
2
13%
46-60
3
14%
1
6%
61-75
7
33%
0
0%
76-90
Забито
26
45
13 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 29
12 Забивали первыми 14
10 Не забивали 6
7
27%
6
13%
1-15
1
4%
6
13%
16-30
5
19%
4
9%
31-45
4
15%
9
20%
46-60
4
15%
9
20%
61-75
5
19%
11
24%
76-90
Пропущено
39
32
19 В 1-м тайме 20
20 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 15
8
21%
7
22%
1-15
6
15%
4
13%
16-30
5
13%
9
28%
31-45
3
8%
4
13%
46-60
5
13%
3
9%
61-75
12
31%
5
16%
76-90
Результаты последних матчей
Ян
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Хольштайн Киль - Ян 1:2 Ян - Фортуна 0:1 Карлсруэ - Ян 1:0 Ян - Ганновер 96 1:1
Нюрнберг - Ян 1:0 Ян - Арминия 1:3 Дармштадт - Ян 2:0 Ян - Вилцинг 5:1 Ян - Форвертс 4:0 Ян - Капфенберг 1:0 Ян - Байройт 0:0 Хайденхайм - Ян 5:4 Ян - Айнтрахт Бр 1:1 Гамбург - Ян 3:1 Ян - Ганза 0:3 Ян - Зандхаузен 2:1 Ян - Фортуна 0:3 Кайзерслаутерн - Ян 0:3 Ян - Гройтер Фюрт 2:2 Магдебург - Ян 1:0
Падерборн
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Магдебург - Падерборн 0:0 Падерборн - Санкт-Паули 1:2 Хольштайн Киль - Падерборн 1:1 Падерборн - Кайзерслаутерн 1:0
Ганновер 96 - Падерборн 3:4 Падерборн - Фортуна 4:1 Падерборн - Штутгарт 1:2 Карлсруэ - Падерборн 0:1 Арминия - Падерборн 1:1 Мурсия - Падерборн 1:3 Падерборн - Санкт-Галлен 0:1 Падерборн - Дуйсбург 4:0 Рот-Вайсс Эссен - Падерборн 3:2 Падерборн - Бохум 1:1 Падерборн - Оснабрюк 1:2 Падерборн - Ганновер 96 1:0 Нюрнберг - Падерборн 2:1 Падерборн - Арминия 0:2 Хайденхайм - Падерборн 3:0 Падерборн - Гамбург 2:3
Результаты матчей
Ян
Падерборн
Точный счет
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:6
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
7:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
1
4 раза 33%
3
2 раза 17%
4
2 раза 17%
0
1 раз 8%
2
1 раз 8%
5
1 раз 8%
7
1 раз 8%
Точный счет
1:0
4 раза 33%
0:3
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:4
1 раз 8%
2:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
Точное количество голов
0
7 раз 58%
3
2 раза 17%
1
1 раз 8%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:0
5 раз 20%
0:3
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:4
1 раз 4%
1:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
3:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
7:2
1 раз 4%
Точное количество голов
0
12 раз 48%
1
5 раз 20%
2
5 раз 20%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
1
10 раз 40%
0
5 раз 20%
3
3 раза 12%
4
3 раза 12%
2
2 раза 8%
5
1 раз 4%
7
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Ян
Падерборн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
111
49
75
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
57
Больше Меньше
94
48
310
39
211
111
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1312
Больше Меньше
205
817
1015
322
817
124
520
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|25
|15
|7
|3
|40 - 21
|52
|2.
|25
|14
|8
|3
|51 - 28
|50
|3.
|25
|15
|4
|6
|46 - 30
|49
|4.
|25
|12
|4
|9
|47 - 30
|40
|5.
|24
|12
|3
|9
|38 - 30
|39
|6.
|0:2
|25
|10
|9
|6
|39 - 34
|39
|7.
|24
|10
|8
|6
|34 - 28
|38
|8.
|25
|10
|4
|11
|41 - 40
|34
|9.
|25
|8
|10
|7
|41 - 40
|34
|10.
|24
|8
|7
|9
|33 - 32
|31
|11.
|25
|7
|9
|9
|33 - 37
|30
|12.
|25
|8
|5
|12
|22 - 37
|29
|13.
|25
|8
|4
|13
|31 - 45
|28
|14.
|25
|7
|5
|13
|25 - 40
|26
|15.
|25
|7
|4
|14
|36 - 41
|25
|16.
|24
|7
|4
|13
|19 - 32
|25
|17.
|24
|5
|7
|12
|29 - 43
|22
|18.
|24
|5
|6
|13
|26 - 43
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|10
|3
|0
|37 - 15
|33
|2.
|2:0
|13
|8
|5
|0
|22 - 8
|29
|3.
|12
|8
|2
|2
|26 - 12
|26
|4.
|12
|7
|5
|0
|19 - 7
|26
|5.
|13
|8
|2
|3
|24 - 13
|26
|6.
|12
|8
|0
|4
|32 - 14
|24
|7.
|13
|6
|6
|1
|20 - 14
|24
|8.
|13
|6
|2
|5
|23 - 21
|20
|9.
|0:2
|12
|5
|5
|2
|21 - 18
|20
|10.
|12
|6
|1
|5
|12 - 12
|19
|11.
|12
|5
|3
|4
|18 - 16
|18
|12.
|13
|4
|5
|4
|12 - 18
|17
|13.
|12
|4
|4
|4
|20 - 17
|16
|14.
|13
|5
|1
|7
|22 - 21
|16
|15.
|12
|4
|3
|5
|17 - 17
|15
|16.
|11
|3
|3
|5
|13 - 20
|12
|17.
|12
|3
|3
|6
|10 - 16
|12
|18.
|12
|3
|1
|8
|8 - 16
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|12
|7
|2
|3
|18 - 13
|23
|2.
|12
|7
|2
|3
|22 - 17
|23
|3.
|0:2
|13
|5
|4
|4
|18 - 16
|19
|4.
|13
|4
|6
|3
|21 - 23
|18
|5.
|12
|4
|5
|3
|14 - 13
|17
|6.
|13
|5
|1
|7
|21 - 29
|16
|7.
|13
|4
|4
|5
|15 - 16
|16
|8.
|12
|4
|3
|5
|11 - 16
|15
|9.
|12
|4
|2
|6
|18 - 19
|14
|10.
|12
|3
|4
|5
|15 - 16
|13
|11.
|12
|4
|1
|7
|12 - 18
|13
|12.
|12
|3
|3
|6
|15 - 21
|12
|13.
|13
|2
|4
|7
|10 - 25
|10
|14.
|12
|2
|3
|7
|14 - 20
|9
|15.
|12
|3
|0
|9
|13 - 22
|9
|16.
|13
|2
|3
|8
|13 - 23
|9
|17.
|12
|1
|4
|7
|12 - 26
|7
|18.
|12
|1
|3
|8
|13 - 23
|6
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
- — Вылет в Бундеслигу 3
|Хайденхайм
|Кляйндинст Тим
|19 (4)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|16 (1)
|Хольштайн Киль
|Скрибски Стивен
|11 (2)
|Кайзерслаутерн
|Бойд Терренс
|11 (2)
|Падерборн
|Лайпертц Роберт
|11 (1)
|Ганновер 96
|Кунце Фабиан
|1 10
|Ян
|Гимбер Бенедикт
|10
|Дармштадт
|Холланд Фабиан
|9
|Ганза
|Ингельссон Сванте
|9
|Ганновер 96
|Нойман Фил
|2 5