Тур: 25. Стадион: Merck-Stadion am Boellenfalltor.
2:0
Второй тайм: 90+'
0'
1:0
36' ГолСтожилкович Филип
39' Желтая карточкаМелем Марвин
2:0
43' ГолСтожилкович Филип
45' Желтая карточкаЦолински Бен
72' Желтая карточкаЦиммерман Кристоф
73' Желтая карточкаКарич Эмир
Ход матча
36'
39'
43'
45'
62'
73'
90'
Статистика матча
-
12 Удары по воротам 9
-
7 Удары в створ 2
-
5 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 10
-
4 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
457 Количество передач 406
-
57 Владение мячом, % 43
Прогноз на матч от Liveresult
20
Мюллер
Янник
19
Карич
Эмир
21
Цук
Хендрик
25
Опоку
Аарон
13
Бойд
Терренс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Мюллер ЯнникЗащитник
- Защитник
-
19 Карич ЭмирЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Либеркнехт Торстен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Цук ХендрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Опоку АаронПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Бойд ТерренсНападающий
- Запасные игроки
-
30 Спахич АвдоВратарь
-
20 Шад ДоминикЗащитник
-
32 Бормут РобинЗащитник
-
37 Дурм ЭрикЗащитник
-
16 Нихус ЮлианПолузащитник
-
31 Цолински БенНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шустер Дирк
История личных встреч
Дармштадт
Кайзерслаутерн
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
4 матча
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
5 матчей
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
Второй тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
2
1.33
Среднее время на гол
45
67
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
1.33
2
Среднее время на гол
67
45
Всего голов
8
8
Голов в среднем за матч
1.6
1.6
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
56
56
Бомбардиры внутри турнира
Дармштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Титц Филлип
|8
|0.32
|Ману Брайдон
|5
|0.2
|Хонзак Матиас
|4
|0.16
|Пфайффер Патрик
|4
|0.16
|Кемпе Тобиас
|3 (2)
|0.12
|Мелем Марвин
|3
|0.12
|Стожилкович Филип
|3
|0.12
|Ронштадт Франк
|2
|0.08
|Карич Эмир
|2
|0.08
|Вильхельмссон Оскар
|2
|0.08
|Холланд Фабиан
|1
|0.04
|Бадер Маттиас
|1
|0.04
|Мюллер Янник
|1
|0.04
|Сейдель Аарон
|1
|0.04
|Шнелльхардт Фабиан
|0
|0
|Шуэн Марсель
|0
|0
|Гьясула Клаус
|0
|0
Кайзерслаутерн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бойд Терренс
|11
|0.44
|Редондо Кенни
|5
|0.2
|Краус Кевин II
|4 (1)
|0.16
|Вундерлих Мике
|4 (2)
|0.16
|Хёршер Филипп
|4
|0.16
|Томяк Борис
|3
|0.12
|Ганслик Даниэль
|3
|0.12
|Клемент Филипп
|2 (1)
|0.08
|Опоку Аарон
|1
|0.04
|Лобингер Лекс-Тигер
|1
|0.04
|Нихус Юлиан
|1
|0.04
|Риттер Марлон
|0
|0
|Цук Хендрик
|0
|0
|Дурм Эрик
|0
|0
Карточки
Дармштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Холланд Фабиан
|9
|0
|Пфайффер Патрик
|6
|1
|Мелем Марвин
|7
|0
|Мюллер Янник
|4
|0
|Гьясула Клаус
|2
|1
|Кемпе Тобиас
|3
|0
|Шнелльхардт Фабиан
|3
|0
|Шуэн Марсель
|3
|0
|Циммерман Кристоф
|3
|0
|Титц Филлип
|3
|0
|Карич Эмир
|3
|0
|Ману Брайдон
|2
|0
|Бадер Маттиас
|1
|0
|Брунст Александер
|1
|0
|Сейдель Аарон
|1
|0
|Ишервуд Томас
|1
|0
|Ронштадт Франк
|1
|0
|Варминг Магнус
|1
|0
|Стожилкович Филип
|1
|0
|Вильхельмссон Оскар
|1
|0
Кайзерслаутерн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Циммер Жан
|7
|0
|Дурм Эрик
|6
|0
|Томяк Борис
|6
|0
|Нихус Юлиан
|5
|0
|Луте Андреас
|3
|1
|Бойд Терренс
|4
|0
|Риттер Марлон
|4
|0
|Клемент Филипп
|4
|0
|Цук Хендрик
|2
|1
|Опоку Аарон
|2
|1
|Лобингер Лекс-Тигер
|3
|0
|Цолински Бен
|2
|0
|Бормут Робин
|2
|0
|Краус Кевин II
|2
|0
|Ганслик Даниэль
|2
|0
|Рапп Николай
|1
|0
|Хёршер Филипп
|1
|0
Результаты матчей
Дармштадт
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Кайзерслаутерн
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
5
Волевые поражения
6
5
Дармштадт
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Кайзерслаутерн
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
8% (1)
33% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
6
4
Волевые поражения
17
22
Дармштадт
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (7)
46% (11)
25% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (12)
21% (5)
29% (7)
Кайзерслаутерн
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
17% (4)
42% (10)
42% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
25% (6)
38% (9)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
8
9
Волевые поражения
23
27
Голы по времени матча
Забито
20
18
10 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 3
12 Не забивали 16
5
25%
0
0%
1-15
4
20%
1
6%
16-30
1
5%
1
6%
31-45
2
10%
7
39%
46-60
4
20%
3
17%
61-75
4
20%
6
33%
76-90
Пропущено
8
14
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 10
1
13%
2
14%
1-15
1
13%
3
21%
16-30
2
25%
2
14%
31-45
1
13%
3
21%
46-60
1
13%
3
21%
61-75
2
25%
1
7%
76-90
Забито
18
22
7 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 6
14 Не забивали 15
4
22%
4
18%
1-15
2
11%
1
5%
16-30
1
6%
3
14%
31-45
5
28%
2
9%
46-60
0
0%
5
23%
61-75
6
33%
7
32%
76-90
Пропущено
13
17
3 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 10
2
15%
3
18%
1-15
1
8%
3
18%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
4
31%
1
6%
61-75
6
46%
6
35%
76-90
Забито
38
40
17 В 1-м тайме 10
21 Во 2-м тайме 30
17 Забивали первыми 9
2 Не забивали 7
9
24%
4
10%
1-15
6
16%
2
5%
16-30
2
5%
4
10%
31-45
7
18%
9
23%
46-60
4
11%
8
20%
61-75
10
26%
13
33%
76-90
Пропущено
21
31
7 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 13
15 Не пропускали 20
3
14%
5
16%
1-15
2
10%
6
19%
16-30
2
10%
3
10%
31-45
1
5%
6
19%
46-60
5
24%
4
13%
61-75
8
38%
7
23%
76-90
Результаты последних матчей
Дармштадт
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Арминия - Дармштадт 3:1 Хайденхайм - Дармштадт 1:0 Дармштадт - Гамбург 1:1 Ганза - Дармштадт 0:1
Дармштадт - Айнтрахт Бр 2:1 Айнтрахт Фр - Дармштадт 4:2 Зандхаузен - Дармштадт 0:4 Дармштадт - Ян 2:0 Дармштадт - Виль 1:0 Дармштадт - ЧФР Клуж 1:0 Веен Висбаден - Дармштадт 1:1 Дармштадт - Янг Бойз 2:0 Дармштадт - Морлаутерн 3:0 Дармштадт - Гройтер Фюрт 1:1 Магдебург - Дармштадт 0:1 Дармштадт - Ганновер 96 1:0 Санкт-Паули - Дармштадт 1:1 Дармштадт - Хольштайн Киль 1:1 Дармштадт - Боруссия М 2:1 Карлсруэ - Дармштадт 1:2
Кайзерслаутерн
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Кайзерслаутерн - Зандхаузен 2:2 Магдебург - Кайзерслаутерн 2:0 Кайзерслаутерн - Гройтер Фюрт 3:1 Падерборн - Кайзерслаутерн 1:0
Санкт-Паули - Кайзерслаутерн 1:0 Кайзерслаутерн - Хольштайн Киль 2:1 Ганновер 96 - Кайзерслаутерн 1:3 Кайзерслаутерн - Рот-Вайсс Эрфурт 4:0 Мюнхен-1860 - Кайзерслаутерн 1:1 Кайзерслаутерн - Мезёкёвешд 1:2 Кайзерслаутерн - Веен Висбаден 2:0 Фортуна - Кайзерслаутерн 1:2 Кайзерслаутерн - Карлсруэ 2:0 Арминия - Кайзерслаутерн 2:3 Кайзерслаутерн - Нюрнберг 0:0 Ганза - Кайзерслаутерн 0:2 Кайзерслаутерн - Ян 0:3 Гамбург - Кайзерслаутерн 1:1 Кайзерслаутерн - Айнтрахт Бр 1:1 Пирмазенс - Кайзерслаутерн 1:4
Результаты матчей
Дармштадт
Кайзерслаутерн
Точный счет
1:1
4 раза 33%
1:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
2:1
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
2
5 раз 42%
4
1 раз 8%
2
5 раз 42%
0
3 раза 25%
3
2 раза 17%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
0:1
3 раза 25%
1:2
3 раза 25%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
4 раза 33%
2
4 раза 33%
3
3 раза 25%
1
1 раз 8%
Точный счет
1:1
5 раз 21%
0:1
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
2:1
2 раза 8%
0:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
2:2
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 46%
2
8 раз 33%
0
2 раза 8%
4
2 раза 8%
3
1 раз 4%
2
9 раз 38%
0
7 раз 29%
3
5 раз 21%
1
2 раза 8%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Дармштадт
Кайзерслаутерн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
66
Больше Меньше
84
111
39
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
84
57
75
210
39
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
222
Больше Меньше
177
1113
159
321
618
222
123
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|25
|15
|7
|3
|40 - 21
|52
|2.
|25
|14
|8
|3
|51 - 28
|50
|3.
|25
|15
|4
|6
|46 - 30
|49
|4.
|25
|12
|4
|9
|47 - 30
|40
|5.
|24
|12
|3
|9
|38 - 30
|39
|6.
|0:2
|25
|10
|9
|6
|39 - 34
|39
|7.
|24
|10
|8
|6
|34 - 28
|38
|8.
|25
|10
|4
|11
|41 - 40
|34
|9.
|25
|8
|10
|7
|41 - 40
|34
|10.
|24
|8
|7
|9
|33 - 32
|31
|11.
|25
|7
|9
|9
|33 - 37
|30
|12.
|25
|8
|5
|12
|22 - 37
|29
|13.
|25
|8
|4
|13
|31 - 45
|28
|14.
|25
|7
|5
|13
|25 - 40
|26
|15.
|25
|7
|4
|14
|36 - 41
|25
|16.
|24
|7
|4
|13
|19 - 32
|25
|17.
|24
|5
|7
|12
|29 - 43
|22
|18.
|24
|5
|6
|13
|26 - 43
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|10
|3
|0
|37 - 15
|33
|2.
|2:0
|13
|8
|5
|0
|22 - 8
|29
|3.
|12
|8
|2
|2
|26 - 12
|26
|4.
|12
|7
|5
|0
|19 - 7
|26
|5.
|13
|8
|2
|3
|24 - 13
|26
|6.
|12
|8
|0
|4
|32 - 14
|24
|7.
|13
|6
|6
|1
|20 - 14
|24
|8.
|13
|6
|2
|5
|23 - 21
|20
|9.
|0:2
|12
|5
|5
|2
|21 - 18
|20
|10.
|12
|6
|1
|5
|12 - 12
|19
|11.
|12
|5
|3
|4
|18 - 16
|18
|12.
|13
|4
|5
|4
|12 - 18
|17
|13.
|12
|4
|4
|4
|20 - 17
|16
|14.
|13
|5
|1
|7
|22 - 21
|16
|15.
|12
|4
|3
|5
|17 - 17
|15
|16.
|11
|3
|3
|5
|13 - 20
|12
|17.
|12
|3
|3
|6
|10 - 16
|12
|18.
|12
|3
|1
|8
|8 - 16
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|12
|7
|2
|3
|18 - 13
|23
|2.
|12
|7
|2
|3
|22 - 17
|23
|3.
|0:2
|13
|5
|4
|4
|18 - 16
|19
|4.
|13
|4
|6
|3
|21 - 23
|18
|5.
|12
|4
|5
|3
|14 - 13
|17
|6.
|13
|5
|1
|7
|21 - 29
|16
|7.
|13
|4
|4
|5
|15 - 16
|16
|8.
|12
|4
|3
|5
|11 - 16
|15
|9.
|12
|4
|2
|6
|18 - 19
|14
|10.
|12
|3
|4
|5
|15 - 16
|13
|11.
|12
|4
|1
|7
|12 - 18
|13
|12.
|12
|3
|3
|6
|15 - 21
|12
|13.
|13
|2
|4
|7
|10 - 25
|10
|14.
|12
|2
|3
|7
|14 - 20
|9
|15.
|12
|3
|0
|9
|13 - 22
|9
|16.
|13
|2
|3
|8
|13 - 23
|9
|17.
|12
|1
|4
|7
|12 - 26
|7
|18.
|12
|1
|3
|8
|13 - 23
|6
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
- — Вылет в Бундеслигу 3
|Хайденхайм
|Кляйндинст Тим
|19 (4)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|16 (1)
|Хольштайн Киль
|Скрибски Стивен
|11 (2)
|Кайзерслаутерн
|Бойд Терренс
|11 (2)
|Падерборн
|Лайпертц Роберт
|11 (1)
|Ганновер 96
|Кунце Фабиан
|1 10
|Ян
|Гимбер Бенедикт
|10
|Дармштадт
|Холланд Фабиан
|9
|Ганза
|Ингельссон Сванте
|9
|Ганновер 96
|Нойман Фил
|2 5