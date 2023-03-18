  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2022-2023

Германия: Бундеслига 2
2022-2023

Тур: 25. Стадион: .
Дармштадт
2:0
Второй тайм: 90+'
Кайзерслаутерн
0'
1:0
36' Гол
Стожилкович Филип
39' Желтая карточка
Мелем Марвин
2:0
43' Гол
Стожилкович Филип
45' Желтая карточка
Цолински Бен
72' Желтая карточка
Циммерман Кристоф
73' Желтая карточка
Карич Эмир
90' Желтая карточка

Ход матча

20'
 
Цолински Бен
Редондо Кенни
36'
Стожилкович Филип
(Холланд Фабиан)
1:0
39'
Мелем Марвин
 
43'
Стожилкович Филип
2:0
45'
 
Цолински Бен
46'
 
Де Превиль Николя
Бойд Терренс
62'
 
Дурм Эрик
Цук Хендрик
62'
 
Лобингер Лекс-Тигер
Де Превиль Николя
69'
Ронштадт Франк
Бадер Маттиас
 
69'
Беннеттс Кинан
Ману Брайдон
 
70'
Гьясула Клаус
Мелем Марвин
 
72'
Циммерман Кристоф
 
73'
Карич Эмир
 
80'
Сейдель Аарон
Стожилкович Филип
 
85'
 
Ганслик Даниэль
Клемент Филипп
86'
Fabio Torsiello
Карич Эмир
 
90'
 

Статистика матча

  • 12 Удары по воротам 9
  • 7 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 10
  • 4 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 457 Количество передач 406
  • 57 Владение мячом, % 43
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Дармштадт
Ничья
Кайзерслаутерн
3.90
3.62
38.00
Все Коэффициенты
1
Шуэн
Марсель
38
Ридель
Клеменс
4
Циммерман
Кристоф
20
Мюллер
Янник
26
Бадер
Маттиас
19
Карич
Эмир
6
Мелем
Марвин
32
Холланд
Фабиан
7
Ману
Брайдон
9
Титц
Филлип
40
Стожилкович
Филип
1
Луте
Андреас
8
Циммер
Жан
5
Краус
Кевин
II
2
Томяк
Борис
21
Цук
Хендрик
4
Рапп
Николай
7
Риттер
Марлон
25
Опоку
Аарон
10
Клемент
Филипп
11
Редондо
Кенни
13
Бойд
Терренс
Дармштадт
3-4-1-2
Кайзерслаутерн
4-2-3-1

История личных встреч

Дармштадт
Кайзерслаутерн

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

5 матчей

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Второй тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

История матчей

Б2
3:3
Б2
1:2
Б2
1:1
Б2
3:2
Б2
0:0

Голы

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

2
1.33

Среднее время на гол

45
67

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1.33
2

Среднее время на гол

67
45

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

1.6
1.6

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

56
56

Бомбардиры внутри турнира

Дармштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Титц Филлип 8 0.32
Ману Брайдон 5 0.2
Хонзак Матиас 4 0.16
Пфайффер Патрик 4 0.16
Кемпе Тобиас 3 (2) 0.12
Мелем Марвин 3 0.12
Стожилкович Филип 3 0.12
Ронштадт Франк 2 0.08
Карич Эмир 2 0.08
Вильхельмссон Оскар 2 0.08
Холланд Фабиан 1 0.04
Бадер Маттиас 1 0.04
Мюллер Янник 1 0.04
Сейдель Аарон 1 0.04
Шнелльхардт Фабиан 0 0
Шуэн Марсель 0 0
Гьясула Клаус 0 0
Кайзерслаутерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бойд Терренс 11 0.44
Редондо Кенни 5 0.2
Краус Кевин II 4 (1) 0.16
Вундерлих Мике 4 (2) 0.16
Хёршер Филипп 4 0.16
Томяк Борис 3 0.12
Ганслик Даниэль 3 0.12
Клемент Филипп 2 (1) 0.08
Опоку Аарон 1 0.04
Лобингер Лекс-Тигер 1 0.04
Нихус Юлиан 1 0.04
Риттер Марлон 0 0
Цук Хендрик 0 0
Дурм Эрик 0 0

Карточки

Дармштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Холланд Фабиан 9 0
Пфайффер Патрик 6 1
Мелем Марвин 7 0
Мюллер Янник 4 0
Гьясула Клаус 2 1
Кемпе Тобиас 3 0
Шнелльхардт Фабиан 3 0
Шуэн Марсель 3 0
Циммерман Кристоф 3 0
Титц Филлип 3 0
Карич Эмир 3 0
Ману Брайдон 2 0
Бадер Маттиас 1 0
Брунст Александер 1 0
Сейдель Аарон 1 0
Ишервуд Томас 1 0
Ронштадт Франк 1 0
Варминг Магнус 1 0
Стожилкович Филип 1 0
Вильхельмссон Оскар 1 0
Кайзерслаутерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Циммер Жан 7 0
Дурм Эрик 6 0
Томяк Борис 6 0
Нихус Юлиан 5 0
Луте Андреас 3 1
Бойд Терренс 4 0
Риттер Марлон 4 0
Клемент Филипп 4 0
Цук Хендрик 2 1
Опоку Аарон 2 1
Лобингер Лекс-Тигер 3 0
Цолински Бен 2 0
Бормут Робин 2 0
Краус Кевин II 2 0
Ганслик Даниэль 2 0
Рапп Николай 1 0
Хёршер Филипп 1 0

Результаты матчей

Дармштадт
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Кайзерслаутерн
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
5

Волевые поражения

6
5
Дармштадт
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Кайзерслаутерн
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
8% (1)
33% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

6
4

Волевые поражения

17
22
Дармштадт
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (7)
46% (11)
25% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (12)
21% (5)
29% (7)
Кайзерслаутерн
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
17% (4)
42% (10)
42% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
25% (6)
38% (9)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

8
9

Волевые поражения

23
27

Голы по времени матча

Забито

20
18
10 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 3
12 Не забивали 16
5
25%
0
0%
1-15
4
20%
1
6%
16-30
1
5%
1
6%
31-45
2
10%
7
39%
46-60
4
20%
3
17%
61-75
4
20%
6
33%
76-90

Пропущено

8
14
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 10
1
13%
2
14%
1-15
1
13%
3
21%
16-30
2
25%
2
14%
31-45
1
13%
3
21%
46-60
1
13%
3
21%
61-75
2
25%
1
7%
76-90

Забито

18
22
7 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 6
14 Не забивали 15
4
22%
4
18%
1-15
2
11%
1
5%
16-30
1
6%
3
14%
31-45
5
28%
2
9%
46-60
0
0%
5
23%
61-75
6
33%
7
32%
76-90

Пропущено

13
17
3 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 10
2
15%
3
18%
1-15
1
8%
3
18%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
4
31%
1
6%
61-75
6
46%
6
35%
76-90

Забито

38
40
17 В 1-м тайме 10
21 Во 2-м тайме 30
17 Забивали первыми 9
2 Не забивали 7
9
24%
4
10%
1-15
6
16%
2
5%
16-30
2
5%
4
10%
31-45
7
18%
9
23%
46-60
4
11%
8
20%
61-75
10
26%
13
33%
76-90

Пропущено

21
31
7 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 13
15 Не пропускали 20
3
14%
5
16%
1-15
2
10%
6
19%
16-30
2
10%
3
10%
31-45
1
5%
6
19%
46-60
5
24%
4
13%
61-75
8
38%
7
23%
76-90

Результаты последних матчей

Дармштадт
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Арминия - Дармштадт 3:1 Хайденхайм - Дармштадт 1:0 Дармштадт - Гамбург 1:1 Ганза - Дармштадт 0:1
Дармштадт - Айнтрахт Бр 2:1 Айнтрахт Фр - Дармштадт 4:2 Зандхаузен - Дармштадт 0:4 Дармштадт - Ян 2:0 Дармштадт - Виль 1:0 Дармштадт - ЧФР Клуж 1:0 Веен Висбаден - Дармштадт 1:1 Дармштадт - Янг Бойз 2:0 Дармштадт - Морлаутерн 3:0 Дармштадт - Гройтер Фюрт 1:1 Магдебург - Дармштадт 0:1 Дармштадт - Ганновер 96 1:0 Санкт-Паули - Дармштадт 1:1 Дармштадт - Хольштайн Киль 1:1 Дармштадт - Боруссия М 2:1 Карлсруэ - Дармштадт 1:2
Кайзерслаутерн
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Кайзерслаутерн - Зандхаузен 2:2 Магдебург - Кайзерслаутерн 2:0 Кайзерслаутерн - Гройтер Фюрт 3:1 Падерборн - Кайзерслаутерн 1:0
Санкт-Паули - Кайзерслаутерн 1:0 Кайзерслаутерн - Хольштайн Киль 2:1 Ганновер 96 - Кайзерслаутерн 1:3 Кайзерслаутерн - Рот-Вайсс Эрфурт 4:0 Мюнхен-1860 - Кайзерслаутерн 1:1 Кайзерслаутерн - Мезёкёвешд 1:2 Кайзерслаутерн - Веен Висбаден 2:0 Фортуна - Кайзерслаутерн 1:2 Кайзерслаутерн - Карлсруэ 2:0 Арминия - Кайзерслаутерн 2:3 Кайзерслаутерн - Нюрнберг 0:0 Ганза - Кайзерслаутерн 0:2 Кайзерслаутерн - Ян 0:3 Гамбург - Кайзерслаутерн 1:1 Кайзерслаутерн - Айнтрахт Бр 1:1 Пирмазенс - Кайзерслаутерн 1:4

Результаты матчей

Дармштадт
Кайзерслаутерн

Точный счет

1:1
4 раза 33%
1:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
2:1
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
2
5 раз 42%
4
1 раз 8%
2
5 раз 42%
0
3 раза 25%
3
2 раза 17%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

0:1
3 раза 25%
1:2
3 раза 25%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
4 раза 33%
2
4 раза 33%
3
3 раза 25%
1
1 раз 8%

Точный счет

1:1
5 раз 21%
0:1
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
2:1
2 раза 8%
0:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
2:2
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 46%
2
8 раз 33%
0
2 раза 8%
4
2 раза 8%
3
1 раз 4%
2
9 раз 38%
0
7 раз 29%
3
5 раз 21%
1
2 раза 8%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Дармштадт
Кайзерслаутерн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
1.5
Больше Меньше
8
4
1
11
2.5
3
9
1
11
3.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
8
4
5
7
1.5
7
5
2
10
2.5
3
9
1
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
2
0.5
Больше Меньше
17
7
11
13
1.5
15
9
3
21
2.5
6
18
2
22
3.5
1
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дармштадт
 2:0 25 15 7 3 40 - 21 52
2.
Хайденхайм
 25 14 8 3 51 - 28 50
3.
Гамбург
 25 15 4 6 46 - 30 49
4.
Падерборн
 25 12 4 9 47 - 30 40
5.
Фортуна
 24 12 3 9 38 - 30 39
6.
Кайзерслаутерн
 0:2 25 10 9 6 39 - 34 39
7.
Санкт-Паули
 24 10 8 6 34 - 28 38
8.
Карлсруэ
 25 10 4 11 41 - 40 34
9.
Хольштайн Киль
 25 8 10 7 41 - 40 34
10.
Ганновер 96
 24 8 7 9 33 - 32 31
11.
Гройтер Фюрт
 25 7 9 9 33 - 37 30
12.
Нюрнберг
 25 8 5 12 22 - 37 29
13.
Магдебург
 25 8 4 13 31 - 45 28
14.
Ян
 25 7 5 13 25 - 40 26
15.
Арминия
 25 7 4 14 36 - 41 25
16.
Ганза
 24 7 4 13 19 - 32 25
17.
Айнтрахт Бр
 24 5 7 12 29 - 43 22
18.
Зандхаузен
 24 5 6 13 26 - 43 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хайденхайм
 13 10 3 0 37 - 15 33
2.
Дармштадт
 2:0 13 8 5 0 22 - 8 29
3.
Фортуна
 12 8 2 2 26 - 12 26
4.
Санкт-Паули
 12 7 5 0 19 - 7 26
5.
Гамбург
 13 8 2 3 24 - 13 26
6.
Падерборн
 12 8 0 4 32 - 14 24
7.
Гройтер Фюрт
 13 6 6 1 20 - 14 24
8.
Карлсруэ
 13 6 2 5 23 - 21 20
9.
Кайзерслаутерн
 0:2 12 5 5 2 21 - 18 20
10.
Нюрнберг
 12 6 1 5 12 - 12 19
11.
Ганновер 96
 12 5 3 4 18 - 16 18
12.
Ян
 13 4 5 4 12 - 18 17
13.
Хольштайн Киль
 12 4 4 4 20 - 17 16
14.
Арминия
 13 5 1 7 22 - 21 16
15.
Айнтрахт Бр
 12 4 3 5 17 - 17 15
16.
Зандхаузен
 11 3 3 5 13 - 20 12
17.
Магдебург
 12 3 3 6 10 - 16 12
18.
Ганза
 12 3 1 8 8 - 16 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дармштадт
 2:0 12 7 2 3 18 - 13 23
2.
Гамбург
 12 7 2 3 22 - 17 23
3.
Кайзерслаутерн
 0:2 13 5 4 4 18 - 16 19
4.
Хольштайн Киль
 13 4 6 3 21 - 23 18
5.
Хайденхайм
 12 4 5 3 14 - 13 17
6.
Магдебург
 13 5 1 7 21 - 29 16
7.
Падерборн
 13 4 4 5 15 - 16 16
8.
Ганза
 12 4 3 5 11 - 16 15
9.
Карлсруэ
 12 4 2 6 18 - 19 14
10.
Ганновер 96
 12 3 4 5 15 - 16 13
11.
Фортуна
 12 4 1 7 12 - 18 13
12.
Санкт-Паули
 12 3 3 6 15 - 21 12
13.
Нюрнберг
 13 2 4 7 10 - 25 10
14.
Арминия
 12 2 3 7 14 - 20 9
15.
Ян
 12 3 0 9 13 - 22 9
16.
Зандхаузен
 13 2 3 8 13 - 23 9
17.
Айнтрахт Бр
 12 1 4 7 12 - 26 7
18.
Гройтер Фюрт
 12 1 3 8 13 - 23 6
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
  • — Вылет в Бундеслигу 3

Топ бомбардиров
Хайденхайм Кляйндинст Тим 19 (4)
Гамбург Глацель Роберт 16 (1)
Хольштайн Киль Скрибски Стивен 11 (2)
Кайзерслаутерн Бойд Терренс 11 (2)
Падерборн Лайпертц Роберт 11 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ганновер 96 Кунце Фабиан 1 10
Ян Гимбер Бенедикт 10
Дармштадт Холланд Фабиан 9
Ганза Ингельссон Сванте 9
Ганновер 96 Нойман Фил 2 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    46'
    Цолински Бен получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Дармштадт
    Ничья
    Кайзерслаутерн
    3.90
    3.62
    38.00
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Дармштадт 2:0 Кайзерслаутерн онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    PARI



    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Дармштадт
    Кайзерслаутерн
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     