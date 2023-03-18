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  3. Италия
  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 30. Стадион: .
Брешия
0:3
Конец матча
Дженоа
0'
0:1
45' Гол
Сальседо Эдди
59' Желтая карточка
Ндой Эмануэле
0:2
70' Гол
Гудмундссон Альберт
78' Желтая карточка
Фольякко Алессандро
0:3
90' Гол
Гудмундссон Альберт
90'+5
1
Андреаччи
Лоренцо
18
Яллоу
Александр
32
Папетти
Андреа
4
Адорни
Давиде
3
Уар
Матье
25
Бизоли
Димитри
5
Ван
Де
Лои
Томми
8
Ндой
Эмануэле
9
Родригес
Пабло
6
Галацци
Николас
11
Айе
Флориан
22
Мартинес
Хосеп
13
Бани
Маттиа
14
Фольякко
Алессандро
5
Дрэгушин
Раду
2
Сабелли
Стефано
24
Ягелло
Филип
47
Бадель
Милан
8
Стротман
Кевин
55
Хапс
Ридгесиано
11
Гудмундссон
Альберт
17
Сальседо
Эдди
Брешия
4-3-2-1
Дженоа
3-5-2

История личных встреч

Брешия
Дженоа

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

История матчей

СB
1:1
СA
2:2
СA
3:1
СA
3:0
СA
0:0

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
0.67

Среднее время на гол

90
135

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

2.33
1

Среднее время на гол

38
90

Всего голов

9
4

Голов в среднем за матч

1.8
0.8

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3

Среднее время на гол

50
112

Бомбардиры внутри турнира

Брешия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Айе Флориан 5 0.17
Бьянки Флавио 4 (1) 0.13
Ндой Эмануэле 2 0.07
Галацци Николас 2 0.07
Морео Стефано 2 0.07
Олзер Джакомо 2 0.07
Бизоли Димитри 1 0.03
Бертаньоли Массимо 1 0.03
Родригес Пабло 1 0.03
Кистана Андреа 1 0.03
Мангравити Массимилиано 1 0.03
Ван Де Лои Томми 1 0.03
Карачич Фран 0 0
Бьёркенгрен Йон 0 0
Дженоа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гудмундссон Альберт 8 0.27
Кода Массимо 8 (4) 0.27
Пушкаш Георге 4 0.13
Ягелло Филип 4 0.13
Дрэгушин Раду 3 0.1
Араму Маттиа 2 0.07
Бани Маттиа 1 0.03
Экубан Калеб 1 0.03
Бадель Милан 1 0.03
Йебоа Келвин 1 0.03
Портанова Маноло 1 0.03
Стротман Кевин 1 0.03
Хефти Сильван 1 0.03
Morten Frendrup 1 0.03
Сабелли Стефано 0 0
Хапс Ридгесиано 0 0
Ялчын Гювен 0 0
Липани Лука 0 0

Карточки

Брешия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карачич Фран 8 1
Адорни Давиде 6 1
Ндой Эмануэле 7 0
Мангравити Массимилиано 5 1
Папетти Андреа 5 1
Бенали Ахмед 5 0
Ван Де Лои Томми 4 0
Уар Матье 4 0
Бизоли Димитри 3 0
Бьёркенгрен Йон 3 0
Олзер Джакомо 3 0
Вивиани Федерико 2 0
Морео Стефано 2 0
Кистана Андреа 2 0
Лабойко Якуб 2 0
Бертаньоли Массимо 2 0
Галацци Николас 2 0
Леццерини Лука 0 1
Родригес Пабло 1 0
Листковски Марчин 1 0
Гарофало Винченцо 1 0
Яллоу Александр 1 0
Бьянки Флавио 1 0
Дженоа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бани Маттиа 7 1
Сабелли Стефано 8 0
Гудмундссон Альберт 4 1
Хефти Сильван 5 0
Бадель Милан 3 1
Стротман Кевин 4 0
Стураро Стефано 4 0
Араму Маттиа 4 0
Паяч Марко 3 0
Фольякко Алессандро 3 0
Мартинес Хосеп 3 0
Дрэгушин Раду 3 0
Ильзанкер Штефан 2 0
Кода Массимо 2 0
Пушкаш Георге 2 0
Сальседо Эдди 2 0
Morten Frendrup 2 0
Ялчын Гювен 2 0
Портанова Маноло 2 0
Гальдамес Пабло 1 0
Ягелло Филип 1 0
Йебоа Келвин 1 0

Результаты матчей

Брешия
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)
Дженоа
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
53% (8)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

6
8

Волевые победы

1
5

Волевые поражения

6
4
Брешия
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Дженоа
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

20
1

Волевые поражения

7
20
Брешия
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
40% (12)
40% (12)
20% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
40% (12)
37% (11)
Дженоа
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
20% (6)
50% (15)
30% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
47% (14)
30% (9)

Сухие победы

8
4

Сухие поражения

7
11

Волевые победы

21
6

Волевые поражения

13
24

Голы по времени матча

Забито

13
20
8 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 8
20 Не забивали 20
3
23%
3
15%
1-15
2
15%
2
10%
16-30
3
23%
5
25%
31-45
2
15%
2
10%
46-60
1
8%
1
5%
61-75
2
15%
7
35%
76-90

Пропущено

20
12
8 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 10
2
10%
1
8%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
4
20%
5
42%
31-45
2
10%
4
33%
46-60
3
15%
2
17%
61-75
7
35%
0
0%
76-90

Забито

10
20
2 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 11
1 Забивали первыми 11
23 Не забивали 19
0
0%
1
5%
1-15
1
10%
4
20%
16-30
1
10%
4
20%
31-45
0
0%
3
15%
46-60
2
20%
1
5%
61-75
6
60%
7
35%
76-90

Пропущено

24
6
12 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 4
11 Пропускали первыми 1
11 Не пропускали 4
4
17%
0
0%
1-15
4
17%
1
17%
16-30
4
17%
1
17%
31-45
6
25%
0
0%
46-60
3
13%
2
33%
61-75
3
13%
2
33%
76-90

Забито

23
40
10 В 1-м тайме 19
13 Во 2-м тайме 21
10 Забивали первыми 19
13 Не забивали 9
3
13%
4
10%
1-15
3
13%
6
15%
16-30
4
17%
9
23%
31-45
2
9%
5
13%
46-60
3
13%
2
5%
61-75
8
35%
14
35%
76-90

Пропущено

44
18
20 В 1-м тайме 8
24 Во 2-м тайме 10
18 Пропускали первыми 6
24 Не пропускали 14
6
14%
1
6%
1-15
6
14%
1
6%
16-30
8
18%
6
33%
31-45
8
18%
4
22%
46-60
6
14%
4
22%
61-75
10
23%
2
11%
76-90

Результаты последних матчей

Брешия
(20 матчей)
5%
45%
50%
1 победа 9 ничьих 10 поражений
Венеция - Брешия 1:1 Брешия - Кальяри 1:1 Читтаделла - Брешия 0:0 Брешия - Бари 0:2
Беневенто - Брешия 1:0 Брешия - Модена 0:1 Перуджа - Брешия 4:0 Брешия - Комо 0:1 Брешия - Фрозиноне 1:3 Зюйдтироль - Брешия 1:0 Брешия - Палермо 1:1 Пиза - Брешия 3:0 Брешия - Парма 0:2 Козенца - Брешия 1:1 Брешия - Реджина 0:2 Брешия - СПАЛ 2:0 Тернана - Брешия 0:0 Брешия - Асколи 1:1 Дженоа - Брешия 1:1 Брешия - Венеция 1:1
Дженоа
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Дженоа - Тернана 1:0 Дженоа - Козенца 4:0 Кальяри - Дженоа 0:0 Дженоа - СПАЛ 3:0
Модена - Дженоа 2:2 Дженоа - Палермо 2:0 Парма - Дженоа 2:0 Дженоа - Пиза 0:0 Беневенто - Дженоа 1:2 Дженоа - Венеция 1:0 Рома - Дженоа 1:0 Бари - Дженоа 1:2 Дженоа - Фрозиноне 1:0 Асколи - Дженоа 0:0 Дженоа - Зюйдтироль 2:0 Дженоа - Читтаделла 0:1 Перуджа - Дженоа 1:0 Дженоа - Комо 1:1 Реджина - Дженоа 2:1 Дженоа - Брешия 1:1

Результаты матчей

Брешия
Дженоа

Точный счет

1:1
5 раз 31%
0:2
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
1:0
4 раза 27%
0:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
0
6 раз 38%
2
3 раза 19%
1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%
1:2
5 раз 33%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 50%
1
5 раз 36%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
2
7 раз 47%
0
5 раз 33%
1
2 раза 13%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:1
8 раз 27%
0:1
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
1:0
6 раз 20%
0:0
5 раз 17%
1:2
5 раз 17%
2:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
13 раз 43%
1
12 раз 40%
2
4 раза 13%
3
1 раз 3%
0
9 раз 30%
2
9 раз 30%
1
8 раз 27%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Брешия
Дженоа

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
11
4
3
13
1.5
5
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
7
0.5
Больше Меньше
10
5
2
12
1.5
8
7
1
13
2.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
13
0.5
Больше Меньше
21
9
5
25
1.5
13
17
1
29
2.5
4
26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 30 19 5 6 48 - 19 62
2.
Дженоа
 30 16 9 5 39 - 19 57
3.
Зюйдтироль
 30 13 12 5 34 - 28 51
4.
Бари
 29 13 11 5 45 - 27 50
5.
Пиза
 30 11 12 7 42 - 29 45
6.
Кальяри
 30 11 12 7 38 - 29 45
7.
Реджина
 29 13 3 13 39 - 35 42
8.
Палермо
 30 10 12 8 38 - 37 42
9.
Парма
 30 11 8 11 35 - 33 41
10.
Комо
 30 9 12 9 35 - 36 39
11.
Модена
 30 11 5 14 41 - 43 38
12.
Тернана
 29 9 9 11 28 - 36 36
13.
Асколи
 30 9 9 12 30 - 36 36
14.
Читтаделла
 30 8 11 11 28 - 39 35
15.
Перуджа
 29 9 6 14 32 - 34 33
16.
Венеция
 30 8 9 13 31 - 39 33
17.
Козенца
 30 8 8 14 25 - 47 32
18.
Беневенто
 30 6 11 13 23 - 33 29
19.
СПАЛ
 30 6 10 14 31 - 42 28
20.
Брешия
 30 6 10 14 23 - 44 28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 15 11 2 2 27 - 8 35
2.
Кальяри
 15 9 4 2 23 - 14 31
3.
Дженоа
 15 8 6 1 20 - 6 30
4.
Палермо
 15 7 5 3 20 - 13 26
5.
Зюйдтироль
 16 6 8 2 20 - 16 26
6.
Пиза
 15 7 4 4 24 - 14 25
7.
Комо
 15 7 4 4 21 - 15 25
8.
Парма
 15 7 2 6 18 - 13 23
9.
Реджина
 15 7 2 6 23 - 19 23
10.
Тернана
 14 6 5 3 15 - 12 23
11.
Козенца
 15 6 5 4 17 - 15 23
12.
Модена
 14 6 4 4 22 - 15 22
13.
Бари
 15 5 7 3 24 - 16 22
14.
Перуджа
 13 5 4 4 17 - 14 19
15.
Читтаделла
 15 4 7 4 16 - 19 19
16.
Брешия
 16 4 5 7 13 - 20 17
17.
СПАЛ
 15 4 4 7 21 - 22 16
18.
Асколи
 15 3 5 7 12 - 17 14
19.
Венеция
 15 3 5 7 15 - 21 14
20.
Беневенто
 15 3 4 8 10 - 18 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бари
 14 8 4 2 21 - 11 28
2.
Фрозиноне
 15 8 3 4 21 - 11 27
3.
Дженоа
 15 8 3 4 19 - 13 27
4.
Зюйдтироль
 14 7 4 3 14 - 12 25
5.
Асколи
 15 6 4 5 18 - 19 22
6.
Пиза
 15 4 8 3 18 - 15 20
7.
Реджина
 14 6 1 7 16 - 16 19
8.
Венеция
 15 5 4 6 16 - 18 19
9.
Парма
 15 4 6 5 17 - 20 18
10.
Беневенто
 15 3 7 5 13 - 15 16
11.
Читтаделла
 15 4 4 7 12 - 20 16
12.
Модена
 16 5 1 10 19 - 28 16
13.
Палермо
 15 3 7 5 18 - 24 16
14.
Перуджа
 16 4 2 10 15 - 20 14
15.
Кальяри
 15 2 8 5 15 - 15 14
16.
Комо
 15 2 8 5 14 - 21 14
17.
Тернана
 15 3 4 8 13 - 24 13
18.
СПАЛ
 15 2 6 7 10 - 20 12
19.
Брешия
 14 2 5 7 10 - 24 11
20.
Козенца
 15 2 3 10 8 - 32 9
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Бари Хеддира Валид 15 (5)
Кальяри Лападула Джанлука 15 (3)
Палермо Брунори Маттео 14 (3)
Венеция Похьянпало Йоэль 10 (6)
Фрозиноне Мулаттьери Самуэле 10 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Пиза Марин Мариус 1 11
Асколи Фаласко Никола 2 9
Читтаделла Бранка Симоне 2 8
Асколи Гондо Седрик 2 8
Бари Ди Чезаре Валерио 11
Весь список
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Описание гола
      46'
      Г О О О О Л - Сальседо Эдди бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Брешия 0:3 Дженоа онлайн

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