Тур: 30. Стадион: Марио Ригамонти.
0'
0:1
45' ГолСальседо Эдди
59' Желтая карточкаНдой Эмануэле
0:2
70' ГолГудмундссон Альберт
78' Желтая карточкаФольякко Алессандро
0:3
90' ГолГудмундссон Альберт
90'+5
Ход матча
45'
0:1
59'
70'
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 4
-
5 Угловые 1
-
4 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
421 Количество передач 427
-
50 Владение мячом, % 50
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.95 Победа «Дженоа»
-
11
Айе
Флориан
13
Бани
Маттиа
24
Ягелло
Филип
47
Бадель
Милан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Айе ФлорианНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Лабойко ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Daniele Gastaldello
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Бани МаттиаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Ягелло ФилипПолузащитник
-
47 Бадель МиланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Драгус ДенисПолузащитник
-
18 Экубан КалебНападающий
-
50 Ялчын ГювенНападающий
-
-
Главный тренер: Джилардино Альберто
История личных встреч
Брешия
Дженоа
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
1
0.67
Среднее время на гол
90
135
Всего голов
7
2
Голов в среднем за матч
2.33
1
Среднее время на гол
38
90
Всего голов
9
4
Голов в среднем за матч
1.8
0.8
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
Среднее время на гол
50
112
Бомбардиры внутри турнира
Брешия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Айе Флориан
|5
|0.17
|Бьянки Флавио
|4 (1)
|0.13
|Ндой Эмануэле
|2
|0.07
|Галацци Николас
|2
|0.07
|Морео Стефано
|2
|0.07
|Олзер Джакомо
|2
|0.07
|Бизоли Димитри
|1
|0.03
|Бертаньоли Массимо
|1
|0.03
|Родригес Пабло
|1
|0.03
|Кистана Андреа
|1
|0.03
|Мангравити Массимилиано
|1
|0.03
|Ван Де Лои Томми
|1
|0.03
|Карачич Фран
|0
|0
|Бьёркенгрен Йон
|0
|0
Дженоа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гудмундссон Альберт
|8
|0.27
|Кода Массимо
|8 (4)
|0.27
|Пушкаш Георге
|4
|0.13
|Ягелло Филип
|4
|0.13
|Дрэгушин Раду
|3
|0.1
|Араму Маттиа
|2
|0.07
|Бани Маттиа
|1
|0.03
|Экубан Калеб
|1
|0.03
|Бадель Милан
|1
|0.03
|Йебоа Келвин
|1
|0.03
|Портанова Маноло
|1
|0.03
|Стротман Кевин
|1
|0.03
|Хефти Сильван
|1
|0.03
|Morten Frendrup
|1
|0.03
|Сабелли Стефано
|0
|0
|Хапс Ридгесиано
|0
|0
|Ялчын Гювен
|0
|0
|Липани Лука
|0
|0
Карточки
Брешия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карачич Фран
|8
|1
|Адорни Давиде
|6
|1
|Ндой Эмануэле
|7
|0
|Мангравити Массимилиано
|5
|1
|Папетти Андреа
|5
|1
|Бенали Ахмед
|5
|0
|Ван Де Лои Томми
|4
|0
|Уар Матье
|4
|0
|Бизоли Димитри
|3
|0
|Бьёркенгрен Йон
|3
|0
|Олзер Джакомо
|3
|0
|Вивиани Федерико
|2
|0
|Морео Стефано
|2
|0
|Кистана Андреа
|2
|0
|Лабойко Якуб
|2
|0
|Бертаньоли Массимо
|2
|0
|Галацци Николас
|2
|0
|Леццерини Лука
|0
|1
|Родригес Пабло
|1
|0
|Листковски Марчин
|1
|0
|Гарофало Винченцо
|1
|0
|Яллоу Александр
|1
|0
|Бьянки Флавио
|1
|0
Дженоа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бани Маттиа
|7
|1
|Сабелли Стефано
|8
|0
|Гудмундссон Альберт
|4
|1
|Хефти Сильван
|5
|0
|Бадель Милан
|3
|1
|Стротман Кевин
|4
|0
|Стураро Стефано
|4
|0
|Араму Маттиа
|4
|0
|Паяч Марко
|3
|0
|Фольякко Алессандро
|3
|0
|Мартинес Хосеп
|3
|0
|Дрэгушин Раду
|3
|0
|Ильзанкер Штефан
|2
|0
|Кода Массимо
|2
|0
|Пушкаш Георге
|2
|0
|Сальседо Эдди
|2
|0
|Morten Frendrup
|2
|0
|Ялчын Гювен
|2
|0
|Портанова Маноло
|2
|0
|Гальдамес Пабло
|1
|0
|Ягелло Филип
|1
|0
|Йебоа Келвин
|1
|0
Результаты матчей
Брешия
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)
Дженоа
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
53% (8)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
6
8
Волевые победы
1
5
Волевые поражения
6
4
Брешия
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Дженоа
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
20
1
Волевые поражения
7
20
Брешия
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
40% (12)
40% (12)
20% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
40% (12)
37% (11)
Дженоа
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
20% (6)
50% (15)
30% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
47% (14)
30% (9)
Сухие победы
8
4
Сухие поражения
7
11
Волевые победы
21
6
Волевые поражения
13
24
Голы по времени матча
Забито
13
20
8 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 8
20 Не забивали 20
3
23%
3
15%
1-15
2
15%
2
10%
16-30
3
23%
5
25%
31-45
2
15%
2
10%
46-60
1
8%
1
5%
61-75
2
15%
7
35%
76-90
Пропущено
20
12
8 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 10
2
10%
1
8%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
4
20%
5
42%
31-45
2
10%
4
33%
46-60
3
15%
2
17%
61-75
7
35%
0
0%
76-90
Забито
10
20
2 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 11
1 Забивали первыми 11
23 Не забивали 19
0
0%
1
5%
1-15
1
10%
4
20%
16-30
1
10%
4
20%
31-45
0
0%
3
15%
46-60
2
20%
1
5%
61-75
6
60%
7
35%
76-90
Пропущено
24
6
12 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 4
11 Пропускали первыми 1
11 Не пропускали 4
4
17%
0
0%
1-15
4
17%
1
17%
16-30
4
17%
1
17%
31-45
6
25%
0
0%
46-60
3
13%
2
33%
61-75
3
13%
2
33%
76-90
Забито
23
40
10 В 1-м тайме 19
13 Во 2-м тайме 21
10 Забивали первыми 19
13 Не забивали 9
3
13%
4
10%
1-15
3
13%
6
15%
16-30
4
17%
9
23%
31-45
2
9%
5
13%
46-60
3
13%
2
5%
61-75
8
35%
14
35%
76-90
Пропущено
44
18
20 В 1-м тайме 8
24 Во 2-м тайме 10
18 Пропускали первыми 6
24 Не пропускали 14
6
14%
1
6%
1-15
6
14%
1
6%
16-30
8
18%
6
33%
31-45
8
18%
4
22%
46-60
6
14%
4
22%
61-75
10
23%
2
11%
76-90
Результаты последних матчей
Брешия
(20 матчей)
5%
45%
50%
1 победа 9 ничьих 10 поражений
Венеция - Брешия 1:1 Брешия - Кальяри 1:1 Читтаделла - Брешия 0:0 Брешия - Бари 0:2
Беневенто - Брешия 1:0 Брешия - Модена 0:1 Перуджа - Брешия 4:0 Брешия - Комо 0:1 Брешия - Фрозиноне 1:3 Зюйдтироль - Брешия 1:0 Брешия - Палермо 1:1 Пиза - Брешия 3:0 Брешия - Парма 0:2 Козенца - Брешия 1:1 Брешия - Реджина 0:2 Брешия - СПАЛ 2:0 Тернана - Брешия 0:0 Брешия - Асколи 1:1 Дженоа - Брешия 1:1 Брешия - Венеция 1:1
Дженоа
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Дженоа - Тернана 1:0 Дженоа - Козенца 4:0 Кальяри - Дженоа 0:0 Дженоа - СПАЛ 3:0
Модена - Дженоа 2:2 Дженоа - Палермо 2:0 Парма - Дженоа 2:0 Дженоа - Пиза 0:0 Беневенто - Дженоа 1:2 Дженоа - Венеция 1:0 Рома - Дженоа 1:0 Бари - Дженоа 1:2 Дженоа - Фрозиноне 1:0 Асколи - Дженоа 0:0 Дженоа - Зюйдтироль 2:0 Дженоа - Читтаделла 0:1 Перуджа - Дженоа 1:0 Дженоа - Комо 1:1 Реджина - Дженоа 2:1 Дженоа - Брешия 1:1
Результаты матчей
Брешия
Дженоа
Точный счет
1:1
5 раз 31%
0:2
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
1:0
4 раза 27%
0:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
0
6 раз 38%
2
3 раза 19%
1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%
1:2
5 раз 33%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 50%
1
5 раз 36%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
2
7 раз 47%
0
5 раз 33%
1
2 раза 13%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:1
8 раз 27%
0:1
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
1:0
6 раз 20%
0:0
5 раз 17%
1:2
5 раз 17%
2:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
13 раз 43%
1
12 раз 40%
2
4 раза 13%
3
1 раз 3%
0
9 раз 30%
2
9 раз 30%
1
8 раз 27%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Брешия
Дженоа
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
114
313
510
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
77
Больше Меньше
105
212
87
113
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1713
Больше Меньше
219
525
1317
129
426
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Бари
|Хеддира Валид
|15 (5)
|Кальяри
|Лападула Джанлука
|15 (3)
|Палермо
|Брунори Маттео
|14 (3)
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|10 (6)
|Фрозиноне
|Мулаттьери Самуэле
|10 (4)
|Пиза
|Марин Мариус
|1 11
|Асколи
|Фаласко Никола
|2 9
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|2 8
|Асколи
|Гондо Седрик
|2 8
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|11