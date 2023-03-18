Тур: 30. Стадион: Stadio M. Druso.
2:0
Конец матча
0'
1:0
25' ГолGiovanni Zaro
40' Желтая карточкаNicolo Contiliano
41' Желтая карточкаMatteo Arena
42' Желтая карточкаБелардинелли Лука
45' Желтая карточкаАльфонсо Энрико
57' Желтая карточкаFabian Tait
2:0
74' ГолGiovanni Zaro
90'+8
Ход матча
25'
1:0
41'
45'
57'
74'
2:0
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 11
-
5 Удары в створ 2
-
6 Угловые 4
-
1 Офсайды 0
-
27 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
220 Количество передач 587
-
28 Владение мячом, % 72
Прогноз на матч от Liveresult
18
Ровер
Маттео
21
Fabian
Tait
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Ровер МаттеоПолузащитник
-
21 Fabian TaitПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
24 Simone Davi
-
20 Shaka Mawuli
-
Главный тренер: Бизоли Пьерпаоло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Matteo ArenaЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Педа ПатрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
99 Рабби СимонеНападающий
-
32 Раути НиколаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Matteo Prati
-
Главный тренер: Оддо Массимо
История личных встреч
Зюйдтироль
СПАЛ
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Зюйдтироль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Raphael Odogwu
|8
|0.27
|Ровер Маттео
|5 (2)
|0.17
|Giovanni Zaro
|5
|0.17
|Маццокки Симоне
|3
|0.1
|Daniele Casiraghi
|2 (2)
|0.07
|Белардинелли Лука
|2
|0.07
|Fabian Tait
|2
|0.07
|Сиссе Мустафа
|2
|0.07
|Николусси Кавилья Ханс
|2
|0.07
|Де Коль Филиппо
|1
|0.03
|Карретта Мирко
|1
|0.03
|Marco Curto
|1
|0.03
|Маркони Микеле
|0
|0
|Мазиелло Андреа
|0
|0
|Сьега Николас
|0
|0
СПАЛ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мончини Габриэле
|5
|0.17
|Ла Мантия Андреа
|5
|0.17
|Майстро Фабио
|3
|0.1
|Дикманн Лоренцо
|3
|0.1
|Эспозито Сальваторе
|2
|0.07
|Меккарьелло Бьяджо
|2
|0.07
|Селия Раффаэле
|2
|0.07
|Рабби Симоне
|2
|0.07
|Наингголан Раджа
|1
|0.03
|Matteo Prati
|1
|0.03
|Фетфатцидис Иоаннис
|1
|0.03
|Финотто Маттиа
|1
|0.03
|Педа Патрик
|1
|0.03
|Вальцания Лука
|0
|0
|Дзанеллато Никколо
|0
|0
|Трипальделли Алессандро
|0
|0
|Далле Мура Кристиан
|0
|0
|Тунёв Георгий
|0
|0
Карточки
Зюйдтироль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Marco Curto
|5
|2
|Мазиелло Андреа
|6
|0
|Giovanni Zaro
|6
|0
|Fabian Tait
|5
|0
|Белардинелли Лука
|5
|0
|Берра Филиппо
|4
|0
|Daniele Casiraghi
|4
|0
|Помпетти Марко
|4
|0
|Ровер Маттео
|3
|0
|Сиссе Мустафа
|2
|0
|Де Коль Филиппо
|2
|0
|Карретта Мирко
|2
|0
|Raphael Odogwu
|2
|0
|Сьега Николас
|2
|0
|Д'Орацио Томмазо
|2
|0
|Полуцци Джакомо
|2
|0
|Маццокки Симоне
|2
|0
|Челли Алессандро III
|2
|0
|Лунетта Габриэль
|0
|1
|Ларривей Хоакин
|1
|0
|Маркони Микеле
|1
|0
|Крочата Джованни
|1
|0
|Николусси Кавилья Ханс
|1
|0
|Simone Davi
|1
|0
СПАЛ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мурджа Алессандро
|9
|1
|Меккарьелло Бьяджо
|7
|1
|Дикманн Лоренцо
|7
|0
|Педа Патрик
|3
|2
|Ла Мантия Андреа
|6
|0
|Далле Мура Кристиан
|6
|0
|Matteo Arena
|4
|1
|Эспозито Сальваторе
|5
|0
|Трипальделли Алессандро
|5
|0
|Альфонсо Энрико
|4
|0
|Вальцания Лука
|4
|0
|Дзанеллато Никколо
|4
|0
|Селия Раффаэле
|4
|0
|Рабби Симоне
|3
|0
|Matteo Prati
|3
|0
|Майстро Фабио
|1
|1
|Мончини Габриэле
|2
|0
|Варньер Марко
|2
|0
|Наингголан Раджа
|1
|0
|Сукулини Франко
|1
|0
|Фетфатцидис Иоаннис
|1
|0
|Вивиани Федерико
|1
|0
|Помини Альберто
|1
|0
|Альмичи Альберто
|1
|0
|Финотто Маттиа
|1
|0
|Проя Федерико
|1
|0
|Раути Никола
|1
|0
|Фьордализо Алессандро
|1
|0
|Тунёв Георгий
|1
|0
|Nicolo Contiliano
|1
|0
Результаты матчей
Зюйдтироль
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
СПАЛ
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
11
8
Зюйдтироль
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
СПАЛ
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
7% (1)
67% (10)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
6
5
Волевые победы
8
16
Волевые поражения
14
13
Зюйдтироль
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
30% (9)
40% (12)
30% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
37% (11)
30% (9)
СПАЛ
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
20% (6)
47% (14)
33% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
43% (13)
27% (8)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
7
8
Волевые победы
11
17
Волевые поражения
25
21
Голы по времени матча
Забито
21
9
10 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 5
11 Забивали первыми 2
16 Не забивали 24
2
10%
1
11%
1-15
6
29%
2
22%
16-30
2
10%
1
11%
31-45
2
10%
2
22%
46-60
4
19%
2
22%
61-75
5
24%
1
11%
76-90
Пропущено
15
21
7 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 11
1
7%
5
24%
1-15
2
13%
2
10%
16-30
4
27%
3
14%
31-45
1
7%
2
10%
46-60
2
13%
4
19%
61-75
5
33%
5
24%
76-90
Забито
14
21
8 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 10
21 Не забивали 18
3
21%
5
24%
1-15
3
21%
3
14%
16-30
2
14%
3
14%
31-45
2
14%
2
10%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
4
29%
5
24%
76-90
Пропущено
12
22
5 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 13
1
8%
0
0%
1-15
0
0%
4
18%
16-30
4
33%
4
18%
31-45
1
8%
5
23%
46-60
5
42%
5
23%
61-75
1
8%
4
18%
76-90
Забито
35
30
18 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 15
19 Забивали первыми 12
7 Не забивали 12
5
14%
6
20%
1-15
9
26%
5
17%
16-30
4
11%
4
13%
31-45
4
11%
4
13%
46-60
4
11%
5
17%
61-75
9
26%
6
20%
76-90
Пропущено
27
43
12 В 1-м тайме 18
15 Во 2-м тайме 25
8 Пропускали первыми 15
18 Не пропускали 24
2
7%
5
12%
1-15
2
7%
6
14%
16-30
8
30%
30%
7
16%
31-45
2
7%
7
16%
46-60
7
26%
9
21%
61-75
6
22%
9
21%
76-90
Результаты последних матчей
Зюйдтироль
(20 матчей)
40%
50%
10%
8 побед 10 ничьих 2 поражения
Парма - Зюйдтироль 0:0 Зюйдтироль - Перуджа 2:1 Беневенто - Зюйдтироль 0:2 Зюйдтироль - Палермо 1:1
Козенца - Зюйдтироль 0:0 Зюйдтироль - Комо 1:1 Пиза - Зюйдтироль 0:1 Зюйдтироль - Реджина 2:1 Венеция - Зюйдтироль 0:1 Зюйдтироль - Брешия 1:0 Зюйдтироль - Модена 0:2 Читтаделла - Зюйдтироль 0:2 Зюйдтироль - Тернана 0:0 Дженоа - Зюйдтироль 2:0 Зюйдтироль - Фрозиноне 1:1 Зюйдтироль - Асколи 2:2 Бари - Зюйдтироль 2:2 Зюйдтироль - Кальяри 2:2 СПАЛ - Зюйдтироль 1:1 Зюйдтироль - Парма 1:0
СПАЛ
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Козенца - СПАЛ 1:0 СПАЛ - Читтаделла 2:1 СПАЛ - Фрозиноне 0:2 Дженоа - СПАЛ 3:0
СПАЛ - Комо 1:1 Венеция - СПАЛ 2:1 СПАЛ - Бари 3:4 Кальяри - СПАЛ 2:1 СПАЛ - Асколи 1:1 Реджина - СПАЛ 0:1 СПАЛ - Пиза 0:1 Парма - СПАЛ 0:1 СПАЛ - Палермо 1:1 Перуджа - СПАЛ 0:0 СПАЛ - Модена 2:3 Брешия - СПАЛ 2:0 СПАЛ - Беневенто 1:2 Тернана - СПАЛ 0:0 СПАЛ - Зюйдтироль 1:1 СПАЛ - Козенца 5:0
Результаты матчей
Зюйдтироль
СПАЛ
Точный счет
1:1
5 раз 31%
2:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 27%
0:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 50%
2
6 раз 38%
0
2 раза 13%
1
7 раз 47%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
0:1
3 раза 21%
0:2
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
0
8 раз 53%
1
5 раз 33%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:1
6 раз 20%
0:2
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
4:0
1 раз 3%
1:1
5 раз 17%
2:0
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 40%
2
11 раз 37%
0
7 раз 23%
1
12 раз 40%
0
11 раз 37%
2
4 раза 13%
3
2 раза 7%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Зюйдтироль
СПАЛ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
123
610
510
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
78
59
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
237
Больше Меньше
1911
1119
723
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Бари
|Хеддира Валид
|15 (5)
|Кальяри
|Лападула Джанлука
|15 (3)
|Палермо
|Брунори Маттео
|14 (3)
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|10 (6)
|Фрозиноне
|Мулаттьери Самуэле
|10 (4)
|Пиза
|Марин Мариус
|1 11
|Асколи
|Фаласко Никола
|2 9
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|2 8
|Асколи
|Гондо Седрик
|2 8
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|11