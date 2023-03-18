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  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 30. Стадион: .
Зюйдтироль
2:0
Конец матча
СПАЛ
0'
1:0
25' Гол
Giovanni Zaro
40' Желтая карточка
Nicolo Contiliano
41' Желтая карточка
Matteo Arena
42' Желтая карточка
Белардинелли Лука
45' Желтая карточка
Альфонсо Энрико
57' Желтая карточка
Fabian Tait
2:0
74' Гол
Giovanni Zaro
90'+8

Ход матча

25'
Giovanni Zaro
(Де Коль Филиппо)
1:0
40'
 
Nicolo Contiliano
41'
 
Matteo Arena
42'
Белардинелли Лука
 
45'
 
Альфонсо Энрико
46'
Скьявоне Андреа
Белардинелли Лука
 
57'
Fabian Tait
 
59'
 
Matteo Prati
Дзанеллато Никколо
69'
 
Фьордализо Алессандро
Дикманн Лоренцо
69'
 
Росси Джузеппе
Майстро Фабио
74'
Giovanni Zaro
(Ровер Маттео)
2:0
76'
Сьега Николас
Сиссе Мустафа
 
79'
Ларривей Хоакин
Raphael Odogwu
 
84'
 
Далле Мура Кристиан
Nicolo Contiliano
84'
 
Мончини Габриэле
Фетфатцидис Иоаннис
90'
Simone Davi
Daniele Casiraghi
 
90'
Карретта Мирко
Ровер Маттео
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 11
  • 5 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 27 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 220 Количество передач 587
  • 28 Владение мячом, % 72
Прогноз на матч от Liveresult
1
Полуцци
Джакомо
4
Marco
Curto
19
Giovanni
Zaro
55
Мазиелло
Андреа
26
Де
Коль
Филиппо
18
Ровер
Маттео
21
Fabian
Tait
16
Белардинелли
Лука
17
Daniele
Casiraghi
14
Сиссе
Мустафа
90
Raphael
Odogwu
1
Альфонсо
Энрико
24
Дикманн
Лоренцо
18
Matteo
Arena
6
Меккарьелло
Бьяджо
21
Селия
Раффаэле
10
Дзанеллато
Никколо
23
Мурджа
Алессандро
5
Nicolo
Contiliano
11
Фетфатцидис
Иоаннис
37
Майстро
Фабио
19
Ла
Мантия
Андреа
Зюйдтироль
4-4-2
СПАЛ
4-3-2-1

История личных встреч

Зюйдтироль
СПАЛ

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

СB
1:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Зюйдтироль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Raphael Odogwu 8 0.27
Ровер Маттео 5 (2) 0.17
Giovanni Zaro 5 0.17
Маццокки Симоне 3 0.1
Daniele Casiraghi 2 (2) 0.07
Белардинелли Лука 2 0.07
Fabian Tait 2 0.07
Сиссе Мустафа 2 0.07
Николусси Кавилья Ханс 2 0.07
Де Коль Филиппо 1 0.03
Карретта Мирко 1 0.03
Marco Curto 1 0.03
Маркони Микеле 0 0
Мазиелло Андреа 0 0
Сьега Николас 0 0
СПАЛ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мончини Габриэле 5 0.17
Ла Мантия Андреа 5 0.17
Майстро Фабио 3 0.1
Дикманн Лоренцо 3 0.1
Эспозито Сальваторе 2 0.07
Меккарьелло Бьяджо 2 0.07
Селия Раффаэле 2 0.07
Рабби Симоне 2 0.07
Наингголан Раджа 1 0.03
Matteo Prati 1 0.03
Фетфатцидис Иоаннис 1 0.03
Финотто Маттиа 1 0.03
Педа Патрик 1 0.03
Вальцания Лука 0 0
Дзанеллато Никколо 0 0
Трипальделли Алессандро 0 0
Далле Мура Кристиан 0 0
Тунёв Георгий 0 0

Карточки

Зюйдтироль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Marco Curto 5 2
Мазиелло Андреа 6 0
Giovanni Zaro 6 0
Fabian Tait 5 0
Белардинелли Лука 5 0
Берра Филиппо 4 0
Daniele Casiraghi 4 0
Помпетти Марко 4 0
Ровер Маттео 3 0
Сиссе Мустафа 2 0
Де Коль Филиппо 2 0
Карретта Мирко 2 0
Raphael Odogwu 2 0
Сьега Николас 2 0
Д'Орацио Томмазо 2 0
Полуцци Джакомо 2 0
Маццокки Симоне 2 0
Челли Алессандро III 2 0
Лунетта Габриэль 0 1
Ларривей Хоакин 1 0
Маркони Микеле 1 0
Крочата Джованни 1 0
Николусси Кавилья Ханс 1 0
Simone Davi 1 0
СПАЛ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мурджа Алессандро 9 1
Меккарьелло Бьяджо 7 1
Дикманн Лоренцо 7 0
Педа Патрик 3 2
Ла Мантия Андреа 6 0
Далле Мура Кристиан 6 0
Matteo Arena 4 1
Эспозито Сальваторе 5 0
Трипальделли Алессандро 5 0
Альфонсо Энрико 4 0
Вальцания Лука 4 0
Дзанеллато Никколо 4 0
Селия Раффаэле 4 0
Рабби Симоне 3 0
Matteo Prati 3 0
Майстро Фабио 1 1
Мончини Габриэле 2 0
Варньер Марко 2 0
Наингголан Раджа 1 0
Сукулини Франко 1 0
Фетфатцидис Иоаннис 1 0
Вивиани Федерико 1 0
Помини Альберто 1 0
Альмичи Альберто 1 0
Финотто Маттиа 1 0
Проя Федерико 1 0
Раути Никола 1 0
Фьордализо Алессандро 1 0
Тунёв Георгий 1 0
Nicolo Contiliano 1 0

Результаты матчей

Зюйдтироль
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
СПАЛ
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

11
8
Зюйдтироль
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
СПАЛ
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
7% (1)
67% (10)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

6
5

Волевые победы

8
16

Волевые поражения

14
13
Зюйдтироль
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
30% (9)
40% (12)
30% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
37% (11)
30% (9)
СПАЛ
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
20% (6)
47% (14)
33% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
43% (13)
27% (8)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

7
8

Волевые победы

11
17

Волевые поражения

25
21

Голы по времени матча

Забито

21
9
10 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 5
11 Забивали первыми 2
16 Не забивали 24
2
10%
1
11%
1-15
6
29%
2
22%
16-30
2
10%
1
11%
31-45
2
10%
2
22%
46-60
4
19%
2
22%
61-75
5
24%
1
11%
76-90

Пропущено

15
21
7 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 11
1
7%
5
24%
1-15
2
13%
2
10%
16-30
4
27%
3
14%
31-45
1
7%
2
10%
46-60
2
13%
4
19%
61-75
5
33%
5
24%
76-90

Забито

14
21
8 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 10
21 Не забивали 18
3
21%
5
24%
1-15
3
21%
3
14%
16-30
2
14%
3
14%
31-45
2
14%
2
10%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
4
29%
5
24%
76-90

Пропущено

12
22
5 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 13
1
8%
0
0%
1-15
0
0%
4
18%
16-30
4
33%
4
18%
31-45
1
8%
5
23%
46-60
5
42%
5
23%
61-75
1
8%
4
18%
76-90

Забито

35
30
18 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 15
19 Забивали первыми 12
7 Не забивали 12
5
14%
6
20%
1-15
9
26%
5
17%
16-30
4
11%
4
13%
31-45
4
11%
4
13%
46-60
4
11%
5
17%
61-75
9
26%
6
20%
76-90

Пропущено

27
43
12 В 1-м тайме 18
15 Во 2-м тайме 25
8 Пропускали первыми 15
18 Не пропускали 24
2
7%
5
12%
1-15
2
7%
6
14%
16-30
8
30%
30%
7
16%
31-45
2
7%
7
16%
46-60
7
26%
9
21%
61-75
6
22%
9
21%
76-90

Результаты последних матчей

Зюйдтироль
(20 матчей)
40%
50%
10%
8 побед 10 ничьих 2 поражения
Парма - Зюйдтироль 0:0 Зюйдтироль - Перуджа 2:1 Беневенто - Зюйдтироль 0:2 Зюйдтироль - Палермо 1:1
Козенца - Зюйдтироль 0:0 Зюйдтироль - Комо 1:1 Пиза - Зюйдтироль 0:1 Зюйдтироль - Реджина 2:1 Венеция - Зюйдтироль 0:1 Зюйдтироль - Брешия 1:0 Зюйдтироль - Модена 0:2 Читтаделла - Зюйдтироль 0:2 Зюйдтироль - Тернана 0:0 Дженоа - Зюйдтироль 2:0 Зюйдтироль - Фрозиноне 1:1 Зюйдтироль - Асколи 2:2 Бари - Зюйдтироль 2:2 Зюйдтироль - Кальяри 2:2 СПАЛ - Зюйдтироль 1:1 Зюйдтироль - Парма 1:0
СПАЛ
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Козенца - СПАЛ 1:0 СПАЛ - Читтаделла 2:1 СПАЛ - Фрозиноне 0:2 Дженоа - СПАЛ 3:0
СПАЛ - Комо 1:1 Венеция - СПАЛ 2:1 СПАЛ - Бари 3:4 Кальяри - СПАЛ 2:1 СПАЛ - Асколи 1:1 Реджина - СПАЛ 0:1 СПАЛ - Пиза 0:1 Парма - СПАЛ 0:1 СПАЛ - Палермо 1:1 Перуджа - СПАЛ 0:0 СПАЛ - Модена 2:3 Брешия - СПАЛ 2:0 СПАЛ - Беневенто 1:2 Тернана - СПАЛ 0:0 СПАЛ - Зюйдтироль 1:1 СПАЛ - Козенца 5:0

Результаты матчей

Зюйдтироль
СПАЛ

Точный счет

1:1
5 раз 31%
2:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 27%
0:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 50%
2
6 раз 38%
0
2 раза 13%
1
7 раз 47%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

0:1
3 раза 21%
0:2
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
0
8 раз 53%
1
5 раз 33%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:1
6 раз 20%
0:2
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
4:0
1 раз 3%
1:1
5 раз 17%
2:0
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 40%
2
11 раз 37%
0
7 раз 23%
1
12 раз 40%
0
11 раз 37%
2
4 раза 13%
3
2 раза 7%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Зюйдтироль
СПАЛ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
12
3
6
10
1.5
5
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
7
8
5
9
1.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
7
0.5
Больше Меньше
19
11
11
19
1.5
7
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 30 19 5 6 48 - 19 62
2.
Дженоа
 30 16 9 5 39 - 19 57
3.
Зюйдтироль
 30 13 12 5 34 - 28 51
4.
Бари
 29 13 11 5 45 - 27 50
5.
Пиза
 30 11 12 7 42 - 29 45
6.
Кальяри
 30 11 12 7 38 - 29 45
7.
Реджина
 29 13 3 13 39 - 35 42
8.
Палермо
 30 10 12 8 38 - 37 42
9.
Парма
 30 11 8 11 35 - 33 41
10.
Комо
 30 9 12 9 35 - 36 39
11.
Модена
 30 11 5 14 41 - 43 38
12.
Тернана
 29 9 9 11 28 - 36 36
13.
Асколи
 30 9 9 12 30 - 36 36
14.
Читтаделла
 30 8 11 11 28 - 39 35
15.
Перуджа
 29 9 6 14 32 - 34 33
16.
Венеция
 30 8 9 13 31 - 39 33
17.
Козенца
 30 8 8 14 25 - 47 32
18.
Беневенто
 30 6 11 13 23 - 33 29
19.
СПАЛ
 30 6 10 14 31 - 42 28
20.
Брешия
 30 6 10 14 23 - 44 28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 15 11 2 2 27 - 8 35
2.
Кальяри
 15 9 4 2 23 - 14 31
3.
Дженоа
 15 8 6 1 20 - 6 30
4.
Палермо
 15 7 5 3 20 - 13 26
5.
Зюйдтироль
 16 6 8 2 20 - 16 26
6.
Пиза
 15 7 4 4 24 - 14 25
7.
Комо
 15 7 4 4 21 - 15 25
8.
Парма
 15 7 2 6 18 - 13 23
9.
Реджина
 15 7 2 6 23 - 19 23
10.
Тернана
 14 6 5 3 15 - 12 23
11.
Козенца
 15 6 5 4 17 - 15 23
12.
Модена
 14 6 4 4 22 - 15 22
13.
Бари
 15 5 7 3 24 - 16 22
14.
Перуджа
 13 5 4 4 17 - 14 19
15.
Читтаделла
 15 4 7 4 16 - 19 19
16.
Брешия
 16 4 5 7 13 - 20 17
17.
СПАЛ
 15 4 4 7 21 - 22 16
18.
Асколи
 15 3 5 7 12 - 17 14
19.
Венеция
 15 3 5 7 15 - 21 14
20.
Беневенто
 15 3 4 8 10 - 18 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бари
 14 8 4 2 21 - 11 28
2.
Фрозиноне
 15 8 3 4 21 - 11 27
3.
Дженоа
 15 8 3 4 19 - 13 27
4.
Зюйдтироль
 14 7 4 3 14 - 12 25
5.
Асколи
 15 6 4 5 18 - 19 22
6.
Пиза
 15 4 8 3 18 - 15 20
7.
Реджина
 14 6 1 7 16 - 16 19
8.
Венеция
 15 5 4 6 16 - 18 19
9.
Парма
 15 4 6 5 17 - 20 18
10.
Беневенто
 15 3 7 5 13 - 15 16
11.
Читтаделла
 15 4 4 7 12 - 20 16
12.
Модена
 16 5 1 10 19 - 28 16
13.
Палермо
 15 3 7 5 18 - 24 16
14.
Перуджа
 16 4 2 10 15 - 20 14
15.
Кальяри
 15 2 8 5 15 - 15 14
16.
Комо
 15 2 8 5 14 - 21 14
17.
Тернана
 15 3 4 8 13 - 24 13
18.
СПАЛ
 15 2 6 7 10 - 20 12
19.
Брешия
 14 2 5 7 10 - 24 11
20.
Козенца
 15 2 3 10 8 - 32 9
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Бари Хеддира Валид 15 (5)
Кальяри Лападула Джанлука 15 (3)
Палермо Брунори Маттео 14 (3)
Венеция Похьянпало Йоэль 10 (6)
Фрозиноне Мулаттьери Самуэле 10 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Пиза Марин Мариус 1 11
Асколи Фаласко Никола 2 9
Читтаделла Бранка Симоне 2 8
Асколи Гондо Седрик 2 8
Бари Ди Чезаре Валерио 11
Весь список
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    • Первый тайм
    • 52'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      50'
      Альфонсо Энрико получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      42'
      Белардинелли Лука получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      41'
      Matteo Arena получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      40'
      Nicolo Contiliano получил желтую карточку от судьи
    • 25'
      Де Коль Филиппо сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      25'
      Г О О О О Л - Giovanni Zaro бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Зюйдтироль 2:0 СПАЛ онлайн

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