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  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 30. Стадион: .
Фрозиноне
0:1
Конец матча
Козенца
0'
40' Желтая карточка
Лучиони Фабио
43' Желтая карточка
Насти Марко
50' Желтая карточка
Калай Сержио
61' Желтая карточка
Брешанини Марко
70' Желтая карточка
Фработта Джанлука
85' Желтая карточка
Вока Идриз
0:1
90' Гол
Брешанини Марко
90'+8

Ход матча

17'
Калай Сержио
Шиминьски Пшемыслав
 
40'
Лучиони Фабио
 
43'
 
Насти Марко
46'
Фработта Джанлука
Коттали Маттео
 
46'
Инсинье Роберто
Гарритано Лука
 
50'
Калай Сержио
 
60'
Мулаттьери Самуэле
Баэс Хайме
 
61'
 
Брешанини Марко
63'
 
Финотто Маттиа
Massimo Zilli
64'
 
Корнвиг Эмиль
Д'Урсо Кристиан
70'
Фработта Джанлука
 
73'
 
Вентури Майкл
Pietro Martino
73'
 
Делич Иван
Насти Марко
76'
Монтеризи Иларио
Фработта Джанлука
 
85'
 
Вока Идриз
90'
 
Кало Джакомо
Вока Идриз
90'
0:1
Брешанини Марко
(Финотто Маттиа)

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 11
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 623 Количество передач 275
  • 69 Владение мячом, % 31
Прогноз на матч от Liveresult
22
Турати
Стефано
2
Ойоно
Энтони
5
Лучиони
Фабио
25
Шиминьски
Пшемыслав
29
Коттали
Маттео
16
Гарритано
Лука
11
Болока
Даниэль
14
Francesco
Gelli
32
Баэс
Хайме
24
Моро
Лука
10
Касо
Джузеппе
1
Микай
Алессандро
27
Pietro
Martino
15
Вяйсянен
Саули
13
Мерони
Андреа
11
Д'Орацио
Томмазо
10
Д'Урсо
Кристиан
42
Вока
Идриз
4
Брешанини
Марко
34
Флоренци
Альдо
40
Massimo
Zilli
20
Насти
Марко
Фрозиноне
4-3-3
Козенца
4-4-2

История личных встреч

Фрозиноне
Козенца

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

7 матчей

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

СB
1:2
СB
1:0
СB
1:1
СB
1:2
СB
0:2
СB
0:2
СB
1:1

Голы

Всего голов

2
7

Голов в среднем за матч

0.67
1.75

Среднее время на гол

135
51

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

0.75
1

Среднее время на гол

120
90

Всего голов

5
10

Голов в среднем за матч

0.71
1.43

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
2
Больше 29%
Меньше 71%
5

Среднее время на гол

126
63

Бомбардиры внутри турнира

Фрозиноне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мулаттьери Самуэле 10 0.33
Инсинье Роберто 7 0.23
Касо Джузеппе 7 0.23
Моро Лука 6 0.2
Роден Маркус 3 0.1
Боррелли Дженнаро 3 (1) 0.1
Гарритано Лука 2 0.07
Маццители Лука 2 0.07
Лучиони Фабио 2 0.07
Баэс Хайме 1 0.03
Шиминьски Пшемыслав 1 0.03
Болока Даниэль 1 0.03
Коне Бенджамин 1 0.03
Монтеризи Иларио 1 0.03
Лулич Карло 0 0
Фработта Джанлука 0 0
Ойоно Энтони 0 0
Francesco Gelli 0 0
Бошич Милош 0 0
Калай Сержио 0 0
Киерво Риккардо 0 0
Козенца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брешанини Марко 3 0.1
Ларривей Хоакин 3 0.1
Флоренци Альдо 3 0.1
Насти Марко 3 0.1
Д'Урсо Кристиан 2 0.07
Риджионе Микеле 2 0.07
Бриньола Энрико 2 0.07
Рисполи Андреа 1 0.03
Маррас Мануэль 1 0.03
Мерола Давиде 1 0.03
Вяйсянен Саули 1 0.03
Мерони Андреа 1 0.03
Корнвиг Эмиль 1 0.03
Бутич Карло 1 (1) 0.03
Massimo Zilli 0 0
Делич Иван 0 0
Финотто Маттиа 0 0
Валлоккия Андреа 0 0
Вока Идриз 0 0
Вентури Майкл 0 0
Pietro Martino 0 0

Карточки

Фрозиноне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Болока Даниэль 10 0
Маццители Лука 7 0
Лучиони Фабио 6 0
Роден Маркус 5 0
Коттали Маттео 5 0
Фработта Джанлука 5 0
Боррелли Дженнаро 5 0
Гарритано Лука 4 0
Раванелли Лука 4 0
Коне Бенджамин 4 0
Касо Джузеппе 4 0
Мулаттьери Самуэле 3 0
Сампиризи Марио 2 0
Лулич Карло 2 0
Калай Сержио 2 0
Моро Лука 2 0
Турати Стефано 2 0
Шиминьски Пшемыслав 1 0
Бошич Милош 1 0
Монтеризи Иларио 1 0
Киерво Риккардо 1 0
Ойоно Энтони 1 0
Козенца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Насти Марко 9 0
Вока Идриз 7 0
Флоренци Альдо 5 1
Pietro Martino 4 1
Рисполи Андреа 5 0
Риджионе Микеле 5 0
Вяйсянен Саули 5 0
Маррас Мануэль 5 0
Вентури Майкл 5 0
Кало Джакомо 4 0
Мерони Андреа 4 0
Брешанини Марко 4 0
Ла Вардера Сальваторе Дарио 4 0
Кортиновис Алессандро 2 1
Massimo Zilli 3 0
Ларривей Хоакин 2 0
Микай Алессандро 2 0
Д'Орацио Томмазо 2 0
Бриньола Энрико 2 0
Валлоккия Андреа 0 1
Камильяно Агостино 1 0
Д'Урсо Кристиан 1 0
Бутич Карло 1 0
Мерола Давиде 1 0
Панико Чиро 1 0
Сидибе Алассан 1 0

Результаты матчей

Фрозиноне
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (7)
47% (7)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (10)
27% (4)
7% (1)
Козенца
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)

Сухие победы

10
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

5
8
Фрозиноне
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
40% (6)
53% (8)
Козенца
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (5)
67% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
13% (2)
53% (8)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

6
8

Волевые поражения

19
14
Фрозиноне
60%
40%
15 побед 10 поражений
Первый тайм
43% (13)
37% (11)
20% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (11)
33% (10)
30% (9)
Козенца
27.3%
72.7%
6 побед 16 поражений
Первый тайм
20% (6)
40% (12)
40% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
30% (9)
47% (14)

Сухие победы

12
3

Сухие поражения

6
9

Волевые победы

8
8

Волевые поражения

24
22

Голы по времени матча

Забито

26
10
8 В 1-м тайме 2
18 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 2
18 Не забивали 21
2
8%
0
0%
1-15
3
12%
2
20%
16-30
3
12%
0
0%
31-45
7
27%
4
40%
46-60
6
23%
0
0%
61-75
5
19%
4
40%
76-90

Пропущено

9
30
5 В 1-м тайме 14
4 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 13
5 Не пропускали 13
2
22%
5
17%
1-15
1
11%
6
20%
16-30
2
22%
3
10%
31-45
0
0%
4
13%
46-60
1
11%
7
23%
61-75
3
33%
5
17%
76-90

Забито

21
17
8 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 5
18 Не забивали 19
1
5%
1
6%
1-15
3
14%
1
6%
16-30
4
19%
4
24%
31-45
2
10%
1
6%
46-60
6
29%
4
24%
61-75
5
24%
6
35%
76-90

Пропущено

11
15
8 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 5
9 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
0
0%
0
0%
1-15
4
36%
2
13%
16-30
4
36%
8
53%
31-45
1
9%
1
7%
46-60
1
9%
1
7%
61-75
1
9%
3
20%
76-90

Забито

47
27
16 В 1-м тайме 8
31 Во 2-м тайме 19
15 Забивали первыми 7
6 Не забивали 10
3
6%
1
4%
1-15
6
13%
3
11%
16-30
7
15%
4
15%
31-45
9
19%
5
19%
46-60
12
26%
4
15%
61-75
10
21%
10
37%
76-90

Пропущено

20
45
13 В 1-м тайме 24
7 Во 2-м тайме 21
13 Пропускали первыми 20
14 Не пропускали 23
2
10%
5
11%
1-15
5
25%
8
18%
16-30
6
30%
11
24%
31-45
1
5%
5
11%
46-60
2
10%
8
18%
61-75
4
20%
8
18%
76-90

Результаты последних матчей

Фрозиноне
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Бари - Фрозиноне 0:0 Фрозиноне - Венеция 3:0 СПАЛ - Фрозиноне 0:2 Фрозиноне - Парма 3:4
Палермо - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Читтаделла 3:0 Комо - Фрозиноне 0:2 Фрозиноне - Беневенто 1:0 Брешия - Фрозиноне 1:3 Фрозиноне - Модена 2:1 Фрозиноне - Тернана 3:0 Дженоа - Фрозиноне 1:0 Фрозиноне - Пиза 0:0 Реджина - Фрозиноне 0:3 Зюйдтироль - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Кальяри 2:2 Асколи - Фрозиноне 0:1 Фрозиноне - Перуджа 1:0 Козенца - Фрозиноне 1:2 Фрозиноне - Бари 1:0
Козенца
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Козенца - СПАЛ 1:0 Дженоа - Козенца 4:0 Козенца - Реджина 2:1 Комо - Козенца 5:1
Козенца - Зюйдтироль 0:0 Бари - Козенца 2:1 Козенца - Тернана 0:0 Козенца - Парма 1:0 Модена - Козенца 2:0 Козенца - Беневенто 1:1 Кальяри - Козенца 2:0 Козенца - Асколи 1:3 Венеция - Козенца 2:0 Козенца - Брешия 1:1 Козенца - Перуджа 0:0 Читтаделла - Козенца 1:1 Козенца - Палермо 3:2 Пиза - Козенца 3:1 Козенца - Фрозиноне 1:2 СПАЛ - Козенца 5:0

Результаты матчей

Фрозиноне
Козенца

Точный счет

3:0
4 раза 27%
1:0
4 раза 27%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

3
5 раз 33%
2
4 раза 27%
1
4 раза 27%
0
2 раза 13%
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%

Точный счет

0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
1
8 раз 53%
0
7 раз 47%

Точный счет

1:0
6 раз 20%
3:0
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
1:1
5 раз 17%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
1:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
10 раз 33%
3
8 раз 27%
2
7 раз 23%
0
5 раз 17%
1
15 раз 50%
0
11 раз 37%
2
2 раза 7%
3
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Фрозиноне
Козенца

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
11
4
9
6
1.5
4
11
5
10
2.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
8
7
6
9
1.5
3
12
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
5
0.5
Больше Меньше
19
11
15
15
1.5
4
26
8
22
2.5
2
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 30 19 5 6 48 - 19 62
2.
Дженоа
 30 16 9 5 39 - 19 57
3.
Зюйдтироль
 30 13 12 5 34 - 28 51
4.
Бари
 29 13 11 5 45 - 27 50
5.
Пиза
 30 11 12 7 42 - 29 45
6.
Кальяри
 30 11 12 7 38 - 29 45
7.
Реджина
 29 13 3 13 39 - 35 42
8.
Палермо
 30 10 12 8 38 - 37 42
9.
Парма
 30 11 8 11 35 - 33 41
10.
Комо
 30 9 12 9 35 - 36 39
11.
Модена
 30 11 5 14 41 - 43 38
12.
Тернана
 29 9 9 11 28 - 36 36
13.
Асколи
 30 9 9 12 30 - 36 36
14.
Читтаделла
 30 8 11 11 28 - 39 35
15.
Перуджа
 29 9 6 14 32 - 34 33
16.
Венеция
 30 8 9 13 31 - 39 33
17.
Козенца
 30 8 8 14 25 - 47 32
18.
Беневенто
 30 6 11 13 23 - 33 29
19.
СПАЛ
 30 6 10 14 31 - 42 28
20.
Брешия
 30 6 10 14 23 - 44 28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 15 11 2 2 27 - 8 35
2.
Кальяри
 15 9 4 2 23 - 14 31
3.
Дженоа
 15 8 6 1 20 - 6 30
4.
Палермо
 15 7 5 3 20 - 13 26
5.
Зюйдтироль
 16 6 8 2 20 - 16 26
6.
Пиза
 15 7 4 4 24 - 14 25
7.
Комо
 15 7 4 4 21 - 15 25
8.
Парма
 15 7 2 6 18 - 13 23
9.
Реджина
 15 7 2 6 23 - 19 23
10.
Тернана
 14 6 5 3 15 - 12 23
11.
Козенца
 15 6 5 4 17 - 15 23
12.
Модена
 14 6 4 4 22 - 15 22
13.
Бари
 15 5 7 3 24 - 16 22
14.
Перуджа
 13 5 4 4 17 - 14 19
15.
Читтаделла
 15 4 7 4 16 - 19 19
16.
Брешия
 16 4 5 7 13 - 20 17
17.
СПАЛ
 15 4 4 7 21 - 22 16
18.
Асколи
 15 3 5 7 12 - 17 14
19.
Венеция
 15 3 5 7 15 - 21 14
20.
Беневенто
 15 3 4 8 10 - 18 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бари
 14 8 4 2 21 - 11 28
2.
Фрозиноне
 15 8 3 4 21 - 11 27
3.
Дженоа
 15 8 3 4 19 - 13 27
4.
Зюйдтироль
 14 7 4 3 14 - 12 25
5.
Асколи
 15 6 4 5 18 - 19 22
6.
Пиза
 15 4 8 3 18 - 15 20
7.
Реджина
 14 6 1 7 16 - 16 19
8.
Венеция
 15 5 4 6 16 - 18 19
9.
Парма
 15 4 6 5 17 - 20 18
10.
Беневенто
 15 3 7 5 13 - 15 16
11.
Читтаделла
 15 4 4 7 12 - 20 16
12.
Модена
 16 5 1 10 19 - 28 16
13.
Палермо
 15 3 7 5 18 - 24 16
14.
Перуджа
 16 4 2 10 15 - 20 14
15.
Кальяри
 15 2 8 5 15 - 15 14
16.
Комо
 15 2 8 5 14 - 21 14
17.
Тернана
 15 3 4 8 13 - 24 13
18.
СПАЛ
 15 2 6 7 10 - 20 12
19.
Брешия
 14 2 5 7 10 - 24 11
20.
Козенца
 15 2 3 10 8 - 32 9
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Бари Хеддира Валид 15 (5)
Кальяри Лападула Джанлука 15 (3)
Палермо Брунори Маттео 14 (3)
Венеция Похьянпало Йоэль 10 (6)
Фрозиноне Мулаттьери Самуэле 10 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Пиза Марин Мариус 1 11
Асколи Фаласко Никола 2 9
Читтаделла Бранка Симоне 2 8
Асколи Гондо Седрик 2 8
Бари Ди Чезаре Валерио 11
Весь список
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    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      43'
      Marco Nasti получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      40'
      Лучиони Фабио получил желтую карточку от судьи
    • 17'
      Шиминьски Пшемыслав уходит с поля. Калай Сержио выходит вместо него
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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    Где смотреть матч Фрозиноне 0:1 Козенца онлайн

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