Тур: 30. Стадион: Бенито Стирпе.
0'
40' Желтая карточкаЛучиони Фабио
43' Желтая карточкаНасти Марко
50' Желтая карточкаКалай Сержио
61' Желтая карточкаБрешанини Марко
70' Желтая карточкаФработта Джанлука
85' Желтая карточкаВока Идриз
0:1
90' ГолБрешанини Марко
90'+8
Ход матча
40'
43'
50'
61'
85'
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 4
-
4 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 11
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
623 Количество передач 275
-
69 Владение мячом, % 31
Прогноз на матч от Liveresult
32
Баэс
Хайме
24
Моро
Лука
42
Вока
Идриз
20
Насти
Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Баэс ХаймеНападающий
-
24 Моро ЛукаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
23 Калай СержиоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
26 Бидуи СофьянНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Бошич МилошНападающий
-
Главный тренер: Fabio Grosso
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
42 Вока ИдризПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Насти МаркоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Делич ИванНападающий
-
-
-
Главный тренер: William Viali
История личных встреч
Фрозиноне
Козенца
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
7 матчей
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
7
Голов в среднем за матч
0.67
1.75
Среднее время на гол
135
51
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
0.75
1
Среднее время на гол
120
90
Всего голов
5
10
Голов в среднем за матч
0.71
1.43
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
Среднее время на гол
126
63
Бомбардиры внутри турнира
Фрозиноне
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мулаттьери Самуэле
|10
|0.33
|Инсинье Роберто
|7
|0.23
|Касо Джузеппе
|7
|0.23
|Моро Лука
|6
|0.2
|Роден Маркус
|3
|0.1
|Боррелли Дженнаро
|3 (1)
|0.1
|Гарритано Лука
|2
|0.07
|Маццители Лука
|2
|0.07
|Лучиони Фабио
|2
|0.07
|Баэс Хайме
|1
|0.03
|Шиминьски Пшемыслав
|1
|0.03
|Болока Даниэль
|1
|0.03
|Коне Бенджамин
|1
|0.03
|Монтеризи Иларио
|1
|0.03
|Лулич Карло
|0
|0
|Фработта Джанлука
|0
|0
|Ойоно Энтони
|0
|0
|Francesco Gelli
|0
|0
|Бошич Милош
|0
|0
|Калай Сержио
|0
|0
|Киерво Риккардо
|0
|0
Козенца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брешанини Марко
|3
|0.1
|Ларривей Хоакин
|3
|0.1
|Флоренци Альдо
|3
|0.1
|Насти Марко
|3
|0.1
|Д'Урсо Кристиан
|2
|0.07
|Риджионе Микеле
|2
|0.07
|Бриньола Энрико
|2
|0.07
|Рисполи Андреа
|1
|0.03
|Маррас Мануэль
|1
|0.03
|Мерола Давиде
|1
|0.03
|Вяйсянен Саули
|1
|0.03
|Мерони Андреа
|1
|0.03
|Корнвиг Эмиль
|1
|0.03
|Бутич Карло
|1 (1)
|0.03
|Massimo Zilli
|0
|0
|Делич Иван
|0
|0
|Финотто Маттиа
|0
|0
|Валлоккия Андреа
|0
|0
|Вока Идриз
|0
|0
|Вентури Майкл
|0
|0
|Pietro Martino
|0
|0
Карточки
Фрозиноне
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Болока Даниэль
|10
|0
|Маццители Лука
|7
|0
|Лучиони Фабио
|6
|0
|Роден Маркус
|5
|0
|Коттали Маттео
|5
|0
|Фработта Джанлука
|5
|0
|Боррелли Дженнаро
|5
|0
|Гарритано Лука
|4
|0
|Раванелли Лука
|4
|0
|Коне Бенджамин
|4
|0
|Касо Джузеппе
|4
|0
|Мулаттьери Самуэле
|3
|0
|Сампиризи Марио
|2
|0
|Лулич Карло
|2
|0
|Калай Сержио
|2
|0
|Моро Лука
|2
|0
|Турати Стефано
|2
|0
|Шиминьски Пшемыслав
|1
|0
|Бошич Милош
|1
|0
|Монтеризи Иларио
|1
|0
|Киерво Риккардо
|1
|0
|Ойоно Энтони
|1
|0
Козенца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Насти Марко
|9
|0
|Вока Идриз
|7
|0
|Флоренци Альдо
|5
|1
|Pietro Martino
|4
|1
|Рисполи Андреа
|5
|0
|Риджионе Микеле
|5
|0
|Вяйсянен Саули
|5
|0
|Маррас Мануэль
|5
|0
|Вентури Майкл
|5
|0
|Кало Джакомо
|4
|0
|Мерони Андреа
|4
|0
|Брешанини Марко
|4
|0
|Ла Вардера Сальваторе Дарио
|4
|0
|Кортиновис Алессандро
|2
|1
|Massimo Zilli
|3
|0
|Ларривей Хоакин
|2
|0
|Микай Алессандро
|2
|0
|Д'Орацио Томмазо
|2
|0
|Бриньола Энрико
|2
|0
|Валлоккия Андреа
|0
|1
|Камильяно Агостино
|1
|0
|Д'Урсо Кристиан
|1
|0
|Бутич Карло
|1
|0
|Мерола Давиде
|1
|0
|Панико Чиро
|1
|0
|Сидибе Алассан
|1
|0
Результаты матчей
Фрозиноне
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (7)
47% (7)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (10)
27% (4)
7% (1)
Козенца
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
Сухие победы
10
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
5
8
Фрозиноне
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
40% (6)
53% (8)
Козенца
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (5)
67% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
13% (2)
53% (8)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
6
8
Волевые поражения
19
14
Фрозиноне
60%
40%
15 побед 10 поражений
Первый тайм
43% (13)
37% (11)
20% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (11)
33% (10)
30% (9)
Козенца
27.3%
72.7%
6 побед 16 поражений
Первый тайм
20% (6)
40% (12)
40% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
30% (9)
47% (14)
Сухие победы
12
3
Сухие поражения
6
9
Волевые победы
8
8
Волевые поражения
24
22
Голы по времени матча
Забито
26
10
8 В 1-м тайме 2
18 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 2
18 Не забивали 21
2
8%
0
0%
1-15
3
12%
2
20%
16-30
3
12%
0
0%
31-45
7
27%
4
40%
46-60
6
23%
0
0%
61-75
5
19%
4
40%
76-90
Пропущено
9
30
5 В 1-м тайме 14
4 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 13
5 Не пропускали 13
2
22%
5
17%
1-15
1
11%
6
20%
16-30
2
22%
3
10%
31-45
0
0%
4
13%
46-60
1
11%
7
23%
61-75
3
33%
5
17%
76-90
Забито
21
17
8 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 5
18 Не забивали 19
1
5%
1
6%
1-15
3
14%
1
6%
16-30
4
19%
4
24%
31-45
2
10%
1
6%
46-60
6
29%
4
24%
61-75
5
24%
6
35%
76-90
Пропущено
11
15
8 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 5
9 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
0
0%
0
0%
1-15
4
36%
2
13%
16-30
4
36%
8
53%
31-45
1
9%
1
7%
46-60
1
9%
1
7%
61-75
1
9%
3
20%
76-90
Забито
47
27
16 В 1-м тайме 8
31 Во 2-м тайме 19
15 Забивали первыми 7
6 Не забивали 10
3
6%
1
4%
1-15
6
13%
3
11%
16-30
7
15%
4
15%
31-45
9
19%
5
19%
46-60
12
26%
4
15%
61-75
10
21%
10
37%
76-90
Пропущено
20
45
13 В 1-м тайме 24
7 Во 2-м тайме 21
13 Пропускали первыми 20
14 Не пропускали 23
2
10%
5
11%
1-15
5
25%
8
18%
16-30
6
30%
11
24%
31-45
1
5%
5
11%
46-60
2
10%
8
18%
61-75
4
20%
8
18%
76-90
Результаты последних матчей
Фрозиноне
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Бари - Фрозиноне 0:0 Фрозиноне - Венеция 3:0 СПАЛ - Фрозиноне 0:2 Фрозиноне - Парма 3:4
Палермо - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Читтаделла 3:0 Комо - Фрозиноне 0:2 Фрозиноне - Беневенто 1:0 Брешия - Фрозиноне 1:3 Фрозиноне - Модена 2:1 Фрозиноне - Тернана 3:0 Дженоа - Фрозиноне 1:0 Фрозиноне - Пиза 0:0 Реджина - Фрозиноне 0:3 Зюйдтироль - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Кальяри 2:2 Асколи - Фрозиноне 0:1 Фрозиноне - Перуджа 1:0 Козенца - Фрозиноне 1:2 Фрозиноне - Бари 1:0
Козенца
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Козенца - СПАЛ 1:0 Дженоа - Козенца 4:0 Козенца - Реджина 2:1 Комо - Козенца 5:1
Козенца - Зюйдтироль 0:0 Бари - Козенца 2:1 Козенца - Тернана 0:0 Козенца - Парма 1:0 Модена - Козенца 2:0 Козенца - Беневенто 1:1 Кальяри - Козенца 2:0 Козенца - Асколи 1:3 Венеция - Козенца 2:0 Козенца - Брешия 1:1 Козенца - Перуджа 0:0 Читтаделла - Козенца 1:1 Козенца - Палермо 3:2 Пиза - Козенца 3:1 Козенца - Фрозиноне 1:2 СПАЛ - Козенца 5:0
Результаты матчей
Фрозиноне
Козенца
Точный счет
3:0
4 раза 27%
1:0
4 раза 27%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
3
5 раз 33%
2
4 раза 27%
1
4 раза 27%
0
2 раза 13%
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
Точный счет
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
1
8 раз 53%
0
7 раз 47%
Точный счет
1:0
6 раз 20%
3:0
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
1:1
5 раз 17%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
1:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
10 раз 33%
3
8 раз 27%
2
7 раз 23%
0
5 раз 17%
1
15 раз 50%
0
11 раз 37%
2
2 раза 7%
3
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Фрозиноне
Козенца
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
114
96
411
510
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
87
69
312
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
255
Больше Меньше
1911
1515
426
822
228
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Бари
|Хеддира Валид
|15 (5)
|Кальяри
|Лападула Джанлука
|15 (3)
|Палермо
|Брунори Маттео
|14 (3)
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|10 (6)
|Фрозиноне
|Мулаттьери Самуэле
|10 (4)
|Пиза
|Марин Мариус
|1 11
|Асколи
|Фаласко Никола
|2 9
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|2 8
|Асколи
|Гондо Седрик
|2 8
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|11