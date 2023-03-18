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  3. Италия
  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 30. Стадион: .
Комо
2:0
Конец матча
Парма
0'
1:0
5' Гол
Черри Альберто
33' Желтая карточка
Одентал Кас
2:0
53' Гол
Арригони Томмазо
61' Красная карточка
Чиркати Алессандро
81' Желтая карточка
Загаритис Василиос
86' Желтая карточка
Фараго Паоло
90'+5
32
Гомис
Альфред
26
Одентал
Кас
23
Скалья
Филиппо
2
Бинкс
Луис
28
Виньяли
Лука
44
Иоанну
Николас
8
Фараго
Паоло
4
Фабрегас
Сеск
33
Да
Кунья
Лукас
27
Черри
Альберто
63
Кутроне
Патрик
1
Буффон
Джанлуиджи
15
Дель
Прато
Энрико
3
Осорио
Йордан
39
Чиркати
Алессандро
47
Загаритис
Василиос
16
Бернабе
Адриан
8
Эстевес
Науэль
7
Бенедычак
Адриан
10
Васкес
Франко
17
Дзанимачча
Лука
9
Шарпантье
Габриэль
Комо
3-4-1-2
Парма
4-2-3-1

История личных встреч

Комо
Парма

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

История матчей

СB
1:0
СB
4:3
СB
1:1

Голы

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

1
1.5

Среднее время на гол

90
60

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

2.5
1

Среднее время на гол

36
90

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

2
1.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

45
67

Бомбардиры внутри турнира

Комо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Черри Альберто 7 (2) 0.23
Кутроне Патрик 6 (1) 0.2
Манкузо Леонардо 5 0.17
Арригони Томмазо 3 0.1
Габриеллони Алессандро 3 0.1
Иоанну Николас 2 0.07
Бланко Алехандро 2 0.07
Беллемо Алессандро 1 0.03
Виньяли Лука 1 0.03
Базелли Даниэле 1 0.03
Liam Kerrigan2 1 0.03
Да Рива Якопо 1 0.03
Амброзино Джузеппе 1 0.03
Фабрегас Сеск 0 0
Чаджиа Мутир 0 0
Париджини Витторио 0 0
Каньяно Андреа 0 0
Одентал Кас 0 0
Бинкс Луис 0 0
Парма
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Васкес Франко 8 (3) 0.27
Ман Деннис 4 (1) 0.13
Инглезе Роберто 4 0.13
Дель Прато Энрико 3 0.1
Бенедычак Адриан 3 0.1
Михэйлэ Валентин 2 0.07
Камара Дрисса 2 0.07
Тутино Дженнаро 2 (1) 0.07
Валенти Лаутаро 1 0.03
Ансальди Кристиан 1 0.03
Эстевес Науэль 1 0.03
Бернабе Адриан 1 0.03
Дзанимачча Лука 1 0.03
Остерволде Джейден 1 0.03
Бонни Анж-Йоан 1 0.03
Зом Симон 0 0
Кулибали Войо 0 0

Карточки

Комо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Одентал Кас 7 0
Бинкс Луис 5 1
Виньяли Лука 6 0
Арригони Томмазо 4 1
Фабрегас Сеск 5 0
Черри Альберто 5 0
Иоанну Николас 5 0
Беллемо Алессандро 5 0
Манкузо Леонардо 4 0
Базелли Даниэле 4 0
Париджини Витторио 4 0
Каньяно Андреа 4 0
Да Рива Якопо 2 1
Фараго Паоло 3 0
Иовин Алессио 3 0
Бланко Алехандро 3 0
Габриеллони Алессандро 3 0
Скалья Филиппо 2 0
Кутроне Патрик 2 0
Чаджиа Мутир 2 0
Солини Маттео 1 0
Гидотти Симоне 1 0
Целехин Энрико 1 0
Да Кунья Лукас 1 0
Пьероцци Эдоардо 1 0
Парма
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эстевес Науэль 6 1
Валенти Лаутаро 6 1
Юрич Станко 7 0
Остерволде Джейден 5 1
Васкес Франко 5 0
Дель Прато Энрико 5 0
Зом Симон 5 0
Кулибали Войо 5 0
Эно Антони 3 1
Камара Дрисса 2 1
Осорио Йордан 3 0
Бернабе Адриан 3 0
Болог Ботонд 3 0
Загаритис Василиос 3 0
Бонни Анж-Йоан 3 0
Чиркати Алессандро 1 1
Ансальди Кристиан 2 0
Чичисола Леандро 2 0
Инглезе Роберто 1 0
Тутино Дженнаро 1 0
Дзанимачча Лука 1 0
Ман Деннис 1 0
Михэйлэ Валентин 1 0
Бенедычак Адриан 1 0

Результаты матчей

Комо
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Парма
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

3
4

Волевые поражения

7
8
Комо
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Парма
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

13
9

Волевые поражения

13
15
Комо
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
43% (13)
43% (13)
13% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
43% (13)
23% (7)
Парма
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
27% (8)
37% (11)
37% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (5)
47% (14)
37% (11)

Сухие победы

8
6

Сухие поражения

6
10

Волевые победы

16
13

Волевые поражения

20
23

Голы по времени матча

Забито

20
18
11 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 6
10 Забивали первыми 7
19 Не забивали 21
6
30%
3
17%
1-15
2
10%
4
22%
16-30
3
15%
5
28%
31-45
3
15%
1
6%
46-60
4
20%
3
17%
61-75
2
10%
2
11%
76-90

Пропущено

16
19
7 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
3
19%
4
21%
1-15
2
13%
3
16%
16-30
2
13%
2
11%
31-45
2
13%
5
26%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
7
44%
3
16%
76-90

Забито

15
18
7 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 9
21 Не забивали 20
3
20%
2
11%
1-15
2
13%
2
11%
16-30
2
13%
5
28%
31-45
1
7%
5
28%
46-60
1
7%
4
22%
61-75
6
40%
0
0%
76-90

Пропущено

20
13
11 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
2
10%
1
8%
1-15
5
25%
4
31%
16-30
4
20%
1
8%
31-45
2
10%
1
8%
46-60
4
20%
3
23%
61-75
3
15%
3
23%
76-90

Забито

35
36
18 В 1-м тайме 21
17 Во 2-м тайме 15
14 Забивали первыми 16
10 Не забивали 11
9
26%
5
14%
1-15
4
11%
6
17%
16-30
5
14%
10
28%
31-45
4
11%
6
17%
46-60
5
14%
7
19%
61-75
8
23%
2
6%
76-90

Пропущено

36
32
18 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 17
13 Пропускали первыми 11
20 Не пропускали 20
5
14%
5
16%
1-15
7
19%
7
22%
16-30
6
17%
3
9%
31-45
4
11%
6
19%
46-60
4
11%
5
16%
61-75
10
28%
6
19%
76-90

Результаты последних матчей

Комо
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Беневенто - Комо 0:0 Комо - Модена 1:0 Перуджа - Комо 0:0 Комо - Козенца 5:1
СПАЛ - Комо 1:1 Зюйдтироль - Комо 1:1 Комо - Фрозиноне 0:2 Брешия - Комо 0:1 Комо - Пиза 2:2 Кальяри - Комо 2:0 Комо - Tritium 4:0 Комо - Читтаделла 2:0 Тернана - Комо 0:3 Комо - Реджина 0:1 Палермо - Комо 0:0 Асколи - Комо 3:3 Комо - Бари 1:1 Дженоа - Комо 1:1 Комо - Венеция 1:0 Парма - Комо 1:0
Парма
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Парма - Зюйдтироль 0:0 Реджина - Парма 0:1 Парма - Пиза 0:1 Фрозиноне - Парма 3:4
Парма - Асколи 0:1 Тернана - Парма 1:1 Парма - Дженоа 2:0 Козенца - Парма 1:0 Парма - Перуджа 2:0 Бари - Парма 4:0 Интер Милан - Парма 2:1 Венеция - Парма 2:2 Парма - СПАЛ 0:1 Брешия - Парма 0:2 Парма - Беневенто 0:1 Кальяри - Парма 1:1 Парма - Модена 1:2 Парма - Читтаделла 3:1 Палермо - Парма 1:0 Парма - Комо 1:0

Результаты матчей

Комо
Парма

Точный счет

1:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
0:1
4 раза 27%
2:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
2
6 раз 40%
0
5 раз 33%
1
3 раза 20%
3
1 раз 7%

Точный счет

0:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
1
6 раз 40%
3
2 раза 13%
2
1 раз 7%
0
7 раз 47%
1
3 раза 20%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:1
5 раз 17%
1:0
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
5:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:1
5 раз 17%
1:0
5 раз 17%
2:0
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
1:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
11 раз 37%
0
10 раз 33%
2
5 раз 17%
3
3 раза 10%
5
1 раз 3%
0
12 раз 40%
2
8 раз 27%
1
6 раз 20%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Комо
Парма

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
10
5
6
9
1.5
7
8
2
13
2.5
1
14
1
14
3.5
1
14
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
8
7
3
12
1.5
5
10
2
13
2.5
3
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
10
0.5
Больше Меньше
18
12
9
21
1.5
12
18
4
26
2.5
4
26
1
29
3.5
1
29
1
29
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 30 19 5 6 48 - 19 62
2.
Дженоа
 30 16 9 5 39 - 19 57
3.
Зюйдтироль
 30 13 12 5 34 - 28 51
4.
Бари
 29 13 11 5 45 - 27 50
5.
Пиза
 30 11 12 7 42 - 29 45
6.
Кальяри
 30 11 12 7 38 - 29 45
7.
Реджина
 29 13 3 13 39 - 35 42
8.
Палермо
 30 10 12 8 38 - 37 42
9.
Парма
 30 11 8 11 35 - 33 41
10.
Комо
 30 9 12 9 35 - 36 39
11.
Модена
 30 11 5 14 41 - 43 38
12.
Тернана
 29 9 9 11 28 - 36 36
13.
Асколи
 30 9 9 12 30 - 36 36
14.
Читтаделла
 30 8 11 11 28 - 39 35
15.
Перуджа
 29 9 6 14 32 - 34 33
16.
Венеция
 30 8 9 13 31 - 39 33
17.
Козенца
 30 8 8 14 25 - 47 32
18.
Беневенто
 30 6 11 13 23 - 33 29
19.
СПАЛ
 30 6 10 14 31 - 42 28
20.
Брешия
 30 6 10 14 23 - 44 28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 15 11 2 2 27 - 8 35
2.
Кальяри
 15 9 4 2 23 - 14 31
3.
Дженоа
 15 8 6 1 20 - 6 30
4.
Палермо
 15 7 5 3 20 - 13 26
5.
Зюйдтироль
 16 6 8 2 20 - 16 26
6.
Пиза
 15 7 4 4 24 - 14 25
7.
Комо
 15 7 4 4 21 - 15 25
8.
Парма
 15 7 2 6 18 - 13 23
9.
Реджина
 15 7 2 6 23 - 19 23
10.
Тернана
 14 6 5 3 15 - 12 23
11.
Козенца
 15 6 5 4 17 - 15 23
12.
Модена
 14 6 4 4 22 - 15 22
13.
Бари
 15 5 7 3 24 - 16 22
14.
Перуджа
 13 5 4 4 17 - 14 19
15.
Читтаделла
 15 4 7 4 16 - 19 19
16.
Брешия
 16 4 5 7 13 - 20 17
17.
СПАЛ
 15 4 4 7 21 - 22 16
18.
Асколи
 15 3 5 7 12 - 17 14
19.
Венеция
 15 3 5 7 15 - 21 14
20.
Беневенто
 15 3 4 8 10 - 18 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бари
 14 8 4 2 21 - 11 28
2.
Фрозиноне
 15 8 3 4 21 - 11 27
3.
Дженоа
 15 8 3 4 19 - 13 27
4.
Зюйдтироль
 14 7 4 3 14 - 12 25
5.
Асколи
 15 6 4 5 18 - 19 22
6.
Пиза
 15 4 8 3 18 - 15 20
7.
Реджина
 14 6 1 7 16 - 16 19
8.
Венеция
 15 5 4 6 16 - 18 19
9.
Парма
 15 4 6 5 17 - 20 18
10.
Беневенто
 15 3 7 5 13 - 15 16
11.
Читтаделла
 15 4 4 7 12 - 20 16
12.
Модена
 16 5 1 10 19 - 28 16
13.
Палермо
 15 3 7 5 18 - 24 16
14.
Перуджа
 16 4 2 10 15 - 20 14
15.
Кальяри
 15 2 8 5 15 - 15 14
16.
Комо
 15 2 8 5 14 - 21 14
17.
Тернана
 15 3 4 8 13 - 24 13
18.
СПАЛ
 15 2 6 7 10 - 20 12
19.
Брешия
 14 2 5 7 10 - 24 11
20.
Козенца
 15 2 3 10 8 - 32 9
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Бари Хеддира Валид 15 (5)
Кальяри Лападула Джанлука 15 (3)
Палермо Брунори Маттео 14 (3)
Венеция Похьянпало Йоэль 10 (6)
Фрозиноне Мулаттьери Самуэле 10 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Пиза Марин Мариус 1 11
Асколи Фаласко Никола 2 9
Читтаделла Бранка Симоне 2 8
Асколи Гондо Седрик 2 8
Бари Ди Чезаре Валерио 11
Весь список
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