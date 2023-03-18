Тур: 30. Стадион: Stadio G. Sinigaglia.
0'
1:0
5' ГолЧерри Альберто
33' Желтая карточкаОдентал Кас
2:0
53' ГолАрригони Томмазо
61' Красная карточкаЧиркати Алессандро
81' Желтая карточкаЗагаритис Василиос
86' Желтая карточкаФараго Паоло
90'+5
Ход матча
5'
1:0
33'
53'
2:0
86'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 3
-
4 Угловые 11
-
3 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
365 Количество передач 464
-
44 Владение мячом, % 56
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.62 Тотал меньше 2.5
-
26
Одентал
Кас
28
Виньяли
Лука
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Одентал КасЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Виньяли ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Лонго Морено
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Коббо ЭлиасЗащитник
-
98 Ман ДеннисПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Юрич СтанкоПолузащитник
- Нападающий
-
20 Эно АнтониНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеккья Фабио
История личных встреч
Комо
Парма
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
1
1.5
Среднее время на гол
90
60
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
2.5
1
Среднее время на гол
36
90
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
2
1.33
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
45
67
Бомбардиры внутри турнира
Комо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Черри Альберто
|7 (2)
|0.23
|Кутроне Патрик
|6 (1)
|0.2
|Манкузо Леонардо
|5
|0.17
|Арригони Томмазо
|3
|0.1
|Габриеллони Алессандро
|3
|0.1
|Иоанну Николас
|2
|0.07
|Бланко Алехандро
|2
|0.07
|Беллемо Алессандро
|1
|0.03
|Виньяли Лука
|1
|0.03
|Базелли Даниэле
|1
|0.03
|Liam Kerrigan2
|1
|0.03
|Да Рива Якопо
|1
|0.03
|Амброзино Джузеппе
|1
|0.03
|Фабрегас Сеск
|0
|0
|Чаджиа Мутир
|0
|0
|Париджини Витторио
|0
|0
|Каньяно Андреа
|0
|0
|Одентал Кас
|0
|0
|Бинкс Луис
|0
|0
Парма
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Васкес Франко
|8 (3)
|0.27
|Ман Деннис
|4 (1)
|0.13
|Инглезе Роберто
|4
|0.13
|Дель Прато Энрико
|3
|0.1
|Бенедычак Адриан
|3
|0.1
|Михэйлэ Валентин
|2
|0.07
|Камара Дрисса
|2
|0.07
|Тутино Дженнаро
|2 (1)
|0.07
|Валенти Лаутаро
|1
|0.03
|Ансальди Кристиан
|1
|0.03
|Эстевес Науэль
|1
|0.03
|Бернабе Адриан
|1
|0.03
|Дзанимачча Лука
|1
|0.03
|Остерволде Джейден
|1
|0.03
|Бонни Анж-Йоан
|1
|0.03
|Зом Симон
|0
|0
|Кулибали Войо
|0
|0
Карточки
Комо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Одентал Кас
|7
|0
|Бинкс Луис
|5
|1
|Виньяли Лука
|6
|0
|Арригони Томмазо
|4
|1
|Фабрегас Сеск
|5
|0
|Черри Альберто
|5
|0
|Иоанну Николас
|5
|0
|Беллемо Алессандро
|5
|0
|Манкузо Леонардо
|4
|0
|Базелли Даниэле
|4
|0
|Париджини Витторио
|4
|0
|Каньяно Андреа
|4
|0
|Да Рива Якопо
|2
|1
|Фараго Паоло
|3
|0
|Иовин Алессио
|3
|0
|Бланко Алехандро
|3
|0
|Габриеллони Алессандро
|3
|0
|Скалья Филиппо
|2
|0
|Кутроне Патрик
|2
|0
|Чаджиа Мутир
|2
|0
|Солини Маттео
|1
|0
|Гидотти Симоне
|1
|0
|Целехин Энрико
|1
|0
|Да Кунья Лукас
|1
|0
|Пьероцци Эдоардо
|1
|0
Парма
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эстевес Науэль
|6
|1
|Валенти Лаутаро
|6
|1
|Юрич Станко
|7
|0
|Остерволде Джейден
|5
|1
|Васкес Франко
|5
|0
|Дель Прато Энрико
|5
|0
|Зом Симон
|5
|0
|Кулибали Войо
|5
|0
|Эно Антони
|3
|1
|Камара Дрисса
|2
|1
|Осорио Йордан
|3
|0
|Бернабе Адриан
|3
|0
|Болог Ботонд
|3
|0
|Загаритис Василиос
|3
|0
|Бонни Анж-Йоан
|3
|0
|Чиркати Алессандро
|1
|1
|Ансальди Кристиан
|2
|0
|Чичисола Леандро
|2
|0
|Инглезе Роберто
|1
|0
|Тутино Дженнаро
|1
|0
|Дзанимачча Лука
|1
|0
|Ман Деннис
|1
|0
|Михэйлэ Валентин
|1
|0
|Бенедычак Адриан
|1
|0
Результаты матчей
Комо
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Парма
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
3
4
Волевые поражения
7
8
Комо
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Парма
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
13
9
Волевые поражения
13
15
Комо
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
43% (13)
43% (13)
13% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
43% (13)
23% (7)
Парма
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
27% (8)
37% (11)
37% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (5)
47% (14)
37% (11)
Сухие победы
8
6
Сухие поражения
6
10
Волевые победы
16
13
Волевые поражения
20
23
Голы по времени матча
Забито
20
18
11 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 6
10 Забивали первыми 7
19 Не забивали 21
6
30%
3
17%
1-15
2
10%
4
22%
16-30
3
15%
5
28%
31-45
3
15%
1
6%
46-60
4
20%
3
17%
61-75
2
10%
2
11%
76-90
Пропущено
16
19
7 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
3
19%
4
21%
1-15
2
13%
3
16%
16-30
2
13%
2
11%
31-45
2
13%
5
26%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
7
44%
3
16%
76-90
Забито
15
18
7 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 9
21 Не забивали 20
3
20%
2
11%
1-15
2
13%
2
11%
16-30
2
13%
5
28%
31-45
1
7%
5
28%
46-60
1
7%
4
22%
61-75
6
40%
0
0%
76-90
Пропущено
20
13
11 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
2
10%
1
8%
1-15
5
25%
4
31%
16-30
4
20%
1
8%
31-45
2
10%
1
8%
46-60
4
20%
3
23%
61-75
3
15%
3
23%
76-90
Забито
35
36
18 В 1-м тайме 21
17 Во 2-м тайме 15
14 Забивали первыми 16
10 Не забивали 11
9
26%
5
14%
1-15
4
11%
6
17%
16-30
5
14%
10
28%
31-45
4
11%
6
17%
46-60
5
14%
7
19%
61-75
8
23%
2
6%
76-90
Пропущено
36
32
18 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 17
13 Пропускали первыми 11
20 Не пропускали 20
5
14%
5
16%
1-15
7
19%
7
22%
16-30
6
17%
3
9%
31-45
4
11%
6
19%
46-60
4
11%
5
16%
61-75
10
28%
6
19%
76-90
Результаты последних матчей
Комо
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Беневенто - Комо 0:0 Комо - Модена 1:0 Перуджа - Комо 0:0 Комо - Козенца 5:1
СПАЛ - Комо 1:1 Зюйдтироль - Комо 1:1 Комо - Фрозиноне 0:2 Брешия - Комо 0:1 Комо - Пиза 2:2 Кальяри - Комо 2:0 Комо - Tritium 4:0 Комо - Читтаделла 2:0 Тернана - Комо 0:3 Комо - Реджина 0:1 Палермо - Комо 0:0 Асколи - Комо 3:3 Комо - Бари 1:1 Дженоа - Комо 1:1 Комо - Венеция 1:0 Парма - Комо 1:0
Парма
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Парма - Зюйдтироль 0:0 Реджина - Парма 0:1 Парма - Пиза 0:1 Фрозиноне - Парма 3:4
Парма - Асколи 0:1 Тернана - Парма 1:1 Парма - Дженоа 2:0 Козенца - Парма 1:0 Парма - Перуджа 2:0 Бари - Парма 4:0 Интер Милан - Парма 2:1 Венеция - Парма 2:2 Парма - СПАЛ 0:1 Брешия - Парма 0:2 Парма - Беневенто 0:1 Кальяри - Парма 1:1 Парма - Модена 1:2 Парма - Читтаделла 3:1 Палермо - Парма 1:0 Парма - Комо 1:0
Результаты матчей
Комо
Парма
Точный счет
1:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
0:1
4 раза 27%
2:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
2
6 раз 40%
0
5 раз 33%
1
3 раза 20%
3
1 раз 7%
Точный счет
0:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 40%
1
6 раз 40%
3
2 раза 13%
2
1 раз 7%
0
7 раз 47%
1
3 раза 20%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:1
5 раз 17%
1:0
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
5:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:1
5 раз 17%
1:0
5 раз 17%
2:0
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
1:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
11 раз 37%
0
10 раз 33%
2
5 раз 17%
3
3 раза 10%
5
1 раз 3%
0
12 раз 40%
2
8 раз 27%
1
6 раз 20%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Комо
Парма
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
105
69
78
213
114
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
87
312
510
213
312
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2010
Больше Меньше
1812
921
1218
426
426
129
129
129
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Бари
|Хеддира Валид
|15 (5)
|Кальяри
|Лападула Джанлука
|15 (3)
|Палермо
|Брунори Маттео
|14 (3)
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|10 (6)
|Фрозиноне
|Мулаттьери Самуэле
|10 (4)
|Пиза
|Марин Мариус
|1 11
|Асколи
|Фаласко Никола
|2 9
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|2 8
|Асколи
|Гондо Седрик
|2 8
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|11