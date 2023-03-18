Тур: 30. Стадион: Stadio P.C. Tombolato. Зрители: 5605
0:2
Конец матча
0'
9' Желтая карточкаКасасола Тиаго
14' Желтая карточкаЛизи Франческо
19' Желтая карточкаФраре Доменико
26' Желтая карточкаЛуперини Грегорио
45' Желтая карточкаСальви Алессандро
0:1
51' ГолДи Кармине Самуэль
0:2
53' ГолКасасола Тиаго
80' Желтая карточкаБартоломей Паоло
90' Желтая карточкаКапецци Леонардо
90'+6
Ход матча
14'
19'
51'
53'
0:2
80'
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 1
-
6 Удары в створ 5
-
6 Угловые 4
-
2 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 23
-
2 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
424 Количество передач 273
-
61 Владение мячом, % 39
Прогноз на матч от Liveresult
26
Паван
Никола
90
Струна
Альяж
10
Матос
Ридер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Паван НиколаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
77 Маньеро ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
72 Данци АндреаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Edoardo Gorini
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
90 Струна АльяжЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Матос РидерНападающий
- Запасные игроки
-
12 Фурлан ЯкопоВратарь
- Вратарь
-
49 Бальди ЛеонЗащитник
-
17 Пас ЙеферсонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Кастори Фабрицио
История личных встреч
Читтаделла
Перуджа
8 матчей
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы
13 матчей
30.8%
46.2%
23%
4 победы 6 ничьих 3 победы
Первый тайм
30.8%
46.2%
23%
4 победы 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
9
Голов в среднем за матч
1
1.29
Среднее время на гол
90
70
Всего голов
7
6
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
13
15
Голов в среднем за матч
1
1.15
Тотал матчей
2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
Среднее время на гол
90
78
Бомбардиры внутри турнира
Читтаделла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Антонуччи Мирко
|9 (3)
|0.3
|Крочата Джованни
|6
|0.2
|Беретта Джакомо
|2
|0.07
|Асенсио Рауль
|2 (1)
|0.07
|Маистрелло Томми
|2
|0.07
|Бальдини Энрико
|2 (1)
|0.07
|Andrea Magrassi
|1
|0.03
|Мастрантонио Валерио
|1
|0.03
|Амброзино Джузеппе
|1 (1)
|0.03
|Каррьеро Джузеппе
|1
|0.03
|Вита Алессио
|0
|0
|Бранка Симоне
|0
|0
|Ignacio Lores
|0
|0
|Тункара Мамаду
|0
|0
|Federico Giraudo
|0
|0
|Данци Андреа
|0
|0
Перуджа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Касасола Тиаго
|6 (5)
|0.21
|Ди Серио Джузеппе
|4
|0.14
|Луперини Грегорио
|4
|0.14
|Лизи Франческо
|3
|0.1
|Ди Кармине Самуэль
|3
|0.1
|Мелькьорри Федерико
|3 (1)
|0.1
|Стриццоло Лука
|3
|0.1
|Оливьери Марко
|2
|0.07
|Санторо Симоне
|2
|0.07
|Анджелла Габриэле
|1
|0.03
|Куан Кристиан
|1
|0.03
|Бартоломей Паоло
|0
|0
|Сгарби Филиппо
|0
|0
|Рози Алеандро
|0
|0
|Матос Ридер
|0
|0
|Дель Орко Кристиан
|0
|0
|Курадо Маркос
|0
|0
Карточки
Читтаделла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бранка Симоне
|8
|2
|Пертиконе Романо
|6
|1
|Каррьеро Джузеппе
|7
|0
|Данци Андреа
|3
|2
|Мастрантонио Валерио
|6
|0
|Висентин Сантьяго
|6
|0
|Сальви Алессандро
|4
|1
|Паван Никола
|5
|0
|Антонуччи Мирко
|5
|0
|Кассандро Томмазо
|5
|0
|Ignacio Lores
|4
|0
|Тункара Мамаду
|4
|0
|Фраре Доменико
|4
|0
|Дель Фабро Дарио
|2
|1
|Асенсио Рауль
|2
|1
|Доннарумма Даниэле
|3
|0
|Кастари Элхан
|3
|0
|Беретта Джакомо
|2
|0
|Вита Алессио
|2
|0
|Federico Giraudo
|2
|0
|Крочата Джованни
|2
|0
|Маттиоли Алессандро
|2
|0
|Маньеро Лука
|1
|0
|Эмбало Карлос
|1
|0
|Andrea Magrassi
|1
|0
|Феличоли Джанфилиппо
|1
|0
|Амброзино Джузеппе
|1
|0
Перуджа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Курадо Маркос
|10
|0
|Санторо Симоне
|7
|1
|Лизи Франческо
|6
|1
|Пас Йеферсон
|6
|1
|Ианнони Эдоардо
|5
|1
|Рози Алеандро
|4
|1
|Бартоломей Паоло
|5
|0
|Дель Орко Кристиан
|5
|0
|Касасола Тиаго
|5
|0
|Куан Кристиан
|5
|0
|Сгарби Филиппо
|3
|1
|Мелькьорри Федерико
|4
|0
|Оливьери Марко
|4
|0
|Ди Серио Джузеппе
|2
|0
|Ди Кармине Самуэль
|1
|0
|Анджелла Габриэле
|1
|0
|Матос Ридер
|1
|0
|Капецци Леонардо
|1
|0
|Стриццоло Лука
|1
|0
|Луперини Грегорио
|1
|0
|Вулич Милош
|1
|0
Результаты матчей
Читтаделла
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (2)
60% (9)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Перуджа
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
6
2
Волевые поражения
5
6
Читтаделла
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Перуджа
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
16
10
Волевые поражения
9
14
Читтаделла
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (10)
43% (13)
23% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
40% (12)
27% (8)
Перуджа
34.8%
65.2%
8 побед 15 поражений
Первый тайм
24% (7)
38% (11)
38% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
45% (13)
28% (8)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
6
10
Волевые победы
22
12
Волевые поражения
14
20
Голы по времени матча
Забито
15
15
5 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
23 Не забивали 20
1
7%
0
0%
1-15
3
20%
2
13%
16-30
1
7%
5
33%
31-45
2
13%
3
20%
46-60
4
27%
3
20%
61-75
4
27%
2
13%
76-90
Пропущено
20
20
10 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 12
1
5%
3
15%
1-15
4
20%
4
20%
16-30
5
25%
4
20%
31-45
2
10%
3
15%
46-60
3
15%
3
15%
61-75
5
25%
3
15%
76-90
Забито
12
17
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 6
21 Не забивали 20
2
17%
4
24%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
3
18%
31-45
0
0%
5
29%
29%
46-60
4
33%
2
12%
61-75
3
25%
3
18%
76-90
Пропущено
20
14
9 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 6
1
5%
4
29%
1-15
6
30%
1
7%
16-30
2
10%
0
0%
31-45
4
20%
2
14%
46-60
4
20%
1
7%
61-75
3
15%
6
43%
76-90
Забито
27
32
10 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 12
14 Не забивали 11
3
11%
4
13%
1-15
4
15%
2
6%
16-30
3
11%
8
25%
31-45
2
7%
8
25%
46-60
8
30%
30%
5
16%
61-75
7
26%
5
16%
76-90
Пропущено
40
34
19 В 1-м тайме 16
21 Во 2-м тайме 18
15 Пропускали первыми 13
20 Не пропускали 18
2
5%
7
21%
1-15
10
25%
5
15%
16-30
7
18%
4
12%
31-45
6
15%
5
15%
46-60
7
18%
4
12%
61-75
8
20%
9
26%
76-90
Результаты последних матчей
Читтаделла
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Читтаделла - Палермо 3:3 СПАЛ - Читтаделла 2:1 Читтаделла - Брешия 0:0 Тернана - Читтаделла 1:2
Читтаделла - Реджина 3:2 Фрозиноне - Читтаделла 3:0 Читтаделла - Асколи 3:0 Венеция - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Кальяри 0:0 Пиза - Читтаделла 1:2 Комо - Читтаделла 2:0 Читтаделла - Зюйдтироль 0:2 Беневенто - Читтаделла 1:0 Читтаделла - Бари 0:3 Дженоа - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Козенца 1:1 Парма - Читтаделла 3:1 Читтаделла - Модена 0:0 Перуджа - Читтаделла 0:2 Палермо - Читтаделла 0:0
Перуджа
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Зюйдтироль - Перуджа 2:1 Перуджа - Комо 0:0 Пиза - Перуджа 2:1 Перуджа - Тернана 3:0
Асколи - Перуджа 1:0 Перуджа - Брешия 4:0 Бари - Перуджа 0:2 Парма - Перуджа 2:0 Перуджа - Палермо 3:3 Беневенто - Перуджа 0:2 Перуджа - Венеция 2:1 Кальяри - Перуджа 3:2 Перуджа - СПАЛ 0:0 Козенца - Перуджа 0:0 Перуджа - Дженоа 1:0 Модена - Перуджа 1:1 Фрозиноне - Перуджа 1:0 Перуджа - Читтаделла 0:2 Реджина - Перуджа 2:3 Перуджа - Зюйдтироль 1:2
Результаты матчей
Читтаделла
Перуджа
Точный счет
0:0
4 раза 27%
0:2
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
0:0
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
8 раз 53%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
4
1 раз 7%
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:0
4 раза 25%
0:2
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 40%
1
6 раз 40%
2
3 раза 20%
0
7 раз 44%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
Точный счет
0:0
6 раз 20%
0:2
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
3:0
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
1:0
6 раз 21%
0:0
4 раза 14%
0:2
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
1:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
14 раз 47%
1
9 раз 30%
2
3 раза 10%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
0
11 раз 38%
1
9 раз 31%
2
5 раз 17%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Читтаделла
Перуджа
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
78
Больше Меньше
94
411
49
411
310
114
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
97
312
511
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1614
Больше Меньше
1811
723
920
426
425
129
128
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Бари
|Хеддира Валид
|15 (5)
|Кальяри
|Лападула Джанлука
|15 (3)
|Палермо
|Брунори Маттео
|14 (3)
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|10 (6)
|Фрозиноне
|Мулаттьери Самуэле
|10 (4)
|Пиза
|Марин Мариус
|1 11
|Асколи
|Фаласко Никола
|2 9
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|2 8
|Асколи
|Гондо Седрик
|2 8
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|11