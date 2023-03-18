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  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 30. Стадион: . Зрители: 5605
Читтаделла
0:2
Конец матча
Перуджа
0'
9' Желтая карточка
Касасола Тиаго
14' Желтая карточка
Лизи Франческо
19' Желтая карточка
Фраре Доменико
26' Желтая карточка
Луперини Грегорио
45' Желтая карточка
Сальви Алессандро
0:1
51' Гол
Ди Кармине Самуэль
0:2
53' Гол
Касасола Тиаго
80' Желтая карточка
Бартоломей Паоло
90' Желтая карточка
Капецци Леонардо
90'+6
36
Кастари
Элхан
14
Сальви
Алессандро
2
Пертиконе
Романо
15
Фраре
Доменико
98
Federico
Giraudo
20
Каррьеро
Джузеппе
26
Паван
Никола
29
Мастрантонио
Валерио
21
Крочата
Джованни
10
Антонуччи
Мирко
32
Маистрелло
Томми
1
Гори
Стефано
97
Сгарби
Филиппо
5
Анджелла
Габриэле
90
Струна
Альяж
24
Касасола
Тиаго
23
Лизи
Франческо
82
Капецци
Леонардо
25
Санторо
Симоне
13
Луперини
Грегорио
18
Ди
Кармине
Самуэль
10
Матос
Ридер
Читтаделла
4-3-1-2
Перуджа
3-4-1-2

История личных встреч

Читтаделла
Перуджа

8 матчей

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

13 матчей

30.8%
46.2%
23%
4 победы 6 ничьих 3 победы

Первый тайм

30.8%
46.2%
23%
4 победы 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы

История матчей

СB
0:2
СB
0:0
СB
1:1
СB
2:0
СB
0:2
СB
0:0
СB
2:2
СB
1:3
СB
1:1
СB
1:1
СB
2:0
СB
0:2
СB
3:1

Голы

Всего голов

6
9

Голов в среднем за матч

1
1.29

Среднее время на гол

90
70

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

13
15

Голов в среднем за матч

1
1.15

Тотал матчей

2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
3
Больше 23%
Меньше 77%
10

Среднее время на гол

90
78

Бомбардиры внутри турнира

Читтаделла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Антонуччи Мирко 9 (3) 0.3
Крочата Джованни 6 0.2
Беретта Джакомо 2 0.07
Асенсио Рауль 2 (1) 0.07
Маистрелло Томми 2 0.07
Бальдини Энрико 2 (1) 0.07
Andrea Magrassi 1 0.03
Мастрантонио Валерио 1 0.03
Амброзино Джузеппе 1 (1) 0.03
Каррьеро Джузеппе 1 0.03
Вита Алессио 0 0
Бранка Симоне 0 0
Ignacio Lores 0 0
Тункара Мамаду 0 0
Federico Giraudo 0 0
Данци Андреа 0 0
Перуджа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Касасола Тиаго 6 (5) 0.21
Ди Серио Джузеппе 4 0.14
Луперини Грегорио 4 0.14
Лизи Франческо 3 0.1
Ди Кармине Самуэль 3 0.1
Мелькьорри Федерико 3 (1) 0.1
Стриццоло Лука 3 0.1
Оливьери Марко 2 0.07
Санторо Симоне 2 0.07
Анджелла Габриэле 1 0.03
Куан Кристиан 1 0.03
Бартоломей Паоло 0 0
Сгарби Филиппо 0 0
Рози Алеандро 0 0
Матос Ридер 0 0
Дель Орко Кристиан 0 0
Курадо Маркос 0 0

Карточки

Читтаделла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бранка Симоне 8 2
Пертиконе Романо 6 1
Каррьеро Джузеппе 7 0
Данци Андреа 3 2
Мастрантонио Валерио 6 0
Висентин Сантьяго 6 0
Сальви Алессандро 4 1
Паван Никола 5 0
Антонуччи Мирко 5 0
Кассандро Томмазо 5 0
Ignacio Lores 4 0
Тункара Мамаду 4 0
Фраре Доменико 4 0
Дель Фабро Дарио 2 1
Асенсио Рауль 2 1
Доннарумма Даниэле 3 0
Кастари Элхан 3 0
Беретта Джакомо 2 0
Вита Алессио 2 0
Federico Giraudo 2 0
Крочата Джованни 2 0
Маттиоли Алессандро 2 0
Маньеро Лука 1 0
Эмбало Карлос 1 0
Andrea Magrassi 1 0
Феличоли Джанфилиппо 1 0
Амброзино Джузеппе 1 0
Перуджа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Курадо Маркос 10 0
Санторо Симоне 7 1
Лизи Франческо 6 1
Пас Йеферсон 6 1
Ианнони Эдоардо 5 1
Рози Алеандро 4 1
Бартоломей Паоло 5 0
Дель Орко Кристиан 5 0
Касасола Тиаго 5 0
Куан Кристиан 5 0
Сгарби Филиппо 3 1
Мелькьорри Федерико 4 0
Оливьери Марко 4 0
Ди Серио Джузеппе 2 0
Ди Кармине Самуэль 1 0
Анджелла Габриэле 1 0
Матос Ридер 1 0
Капецци Леонардо 1 0
Стриццоло Лука 1 0
Луперини Грегорио 1 0
Вулич Милош 1 0

Результаты матчей

Читтаделла
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (2)
60% (9)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Перуджа
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

6
2

Волевые поражения

5
6
Читтаделла
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Перуджа
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

16
10

Волевые поражения

9
14
Читтаделла
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (10)
43% (13)
23% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
40% (12)
27% (8)
Перуджа
34.8%
65.2%
8 побед 15 поражений
Первый тайм
24% (7)
38% (11)
38% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
45% (13)
28% (8)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

6
10

Волевые победы

22
12

Волевые поражения

14
20

Голы по времени матча

Забито

15
15
5 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
23 Не забивали 20
1
7%
0
0%
1-15
3
20%
2
13%
16-30
1
7%
5
33%
31-45
2
13%
3
20%
46-60
4
27%
3
20%
61-75
4
27%
2
13%
76-90

Пропущено

20
20
10 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 12
1
5%
3
15%
1-15
4
20%
4
20%
16-30
5
25%
4
20%
31-45
2
10%
3
15%
46-60
3
15%
3
15%
61-75
5
25%
3
15%
76-90

Забито

12
17
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 6
21 Не забивали 20
2
17%
4
24%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
3
18%
31-45
0
0%
5
29%
29%
46-60
4
33%
2
12%
61-75
3
25%
3
18%
76-90

Пропущено

20
14
9 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 6
1
5%
4
29%
1-15
6
30%
1
7%
16-30
2
10%
0
0%
31-45
4
20%
2
14%
46-60
4
20%
1
7%
61-75
3
15%
6
43%
76-90

Забито

27
32
10 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 12
14 Не забивали 11
3
11%
4
13%
1-15
4
15%
2
6%
16-30
3
11%
8
25%
31-45
2
7%
8
25%
46-60
8
30%
30%
5
16%
61-75
7
26%
5
16%
76-90

Пропущено

40
34
19 В 1-м тайме 16
21 Во 2-м тайме 18
15 Пропускали первыми 13
20 Не пропускали 18
2
5%
7
21%
1-15
10
25%
5
15%
16-30
7
18%
4
12%
31-45
6
15%
5
15%
46-60
7
18%
4
12%
61-75
8
20%
9
26%
76-90

Результаты последних матчей

Читтаделла
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Читтаделла - Палермо 3:3 СПАЛ - Читтаделла 2:1 Читтаделла - Брешия 0:0 Тернана - Читтаделла 1:2
Читтаделла - Реджина 3:2 Фрозиноне - Читтаделла 3:0 Читтаделла - Асколи 3:0 Венеция - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Кальяри 0:0 Пиза - Читтаделла 1:2 Комо - Читтаделла 2:0 Читтаделла - Зюйдтироль 0:2 Беневенто - Читтаделла 1:0 Читтаделла - Бари 0:3 Дженоа - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Козенца 1:1 Парма - Читтаделла 3:1 Читтаделла - Модена 0:0 Перуджа - Читтаделла 0:2 Палермо - Читтаделла 0:0
Перуджа
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Зюйдтироль - Перуджа 2:1 Перуджа - Комо 0:0 Пиза - Перуджа 2:1 Перуджа - Тернана 3:0
Асколи - Перуджа 1:0 Перуджа - Брешия 4:0 Бари - Перуджа 0:2 Парма - Перуджа 2:0 Перуджа - Палермо 3:3 Беневенто - Перуджа 0:2 Перуджа - Венеция 2:1 Кальяри - Перуджа 3:2 Перуджа - СПАЛ 0:0 Козенца - Перуджа 0:0 Перуджа - Дженоа 1:0 Модена - Перуджа 1:1 Фрозиноне - Перуджа 1:0 Перуджа - Читтаделла 0:2 Реджина - Перуджа 2:3 Перуджа - Зюйдтироль 1:2

Результаты матчей

Читтаделла
Перуджа

Точный счет

0:0
4 раза 27%
0:2
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
0:0
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
8 раз 53%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
4
1 раз 7%
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:0
4 раза 25%
0:2
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
1
6 раз 40%
2
3 раза 20%
0
7 раз 44%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%

Точный счет

0:0
6 раз 20%
0:2
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
3:0
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
1:0
6 раз 21%
0:0
4 раза 14%
0:2
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
1:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
14 раз 47%
1
9 раз 30%
2
3 раза 10%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
0
11 раз 38%
1
9 раз 31%
2
5 раз 17%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Читтаделла
Перуджа

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
8
0.5
Больше Меньше
9
4
4
11
1.5
4
9
4
11
2.5
3
10
1
14
3.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
9
7
3
12
1.5
5
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
14
0.5
Больше Меньше
18
11
7
23
1.5
9
20
4
26
2.5
4
25
1
29
3.5
1
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 30 19 5 6 48 - 19 62
2.
Дженоа
 30 16 9 5 39 - 19 57
3.
Зюйдтироль
 30 13 12 5 34 - 28 51
4.
Бари
 29 13 11 5 45 - 27 50
5.
Пиза
 30 11 12 7 42 - 29 45
6.
Кальяри
 30 11 12 7 38 - 29 45
7.
Реджина
 29 13 3 13 39 - 35 42
8.
Палермо
 30 10 12 8 38 - 37 42
9.
Парма
 30 11 8 11 35 - 33 41
10.
Комо
 30 9 12 9 35 - 36 39
11.
Модена
 30 11 5 14 41 - 43 38
12.
Тернана
 29 9 9 11 28 - 36 36
13.
Асколи
 30 9 9 12 30 - 36 36
14.
Читтаделла
 30 8 11 11 28 - 39 35
15.
Перуджа
 29 9 6 14 32 - 34 33
16.
Венеция
 30 8 9 13 31 - 39 33
17.
Козенца
 30 8 8 14 25 - 47 32
18.
Беневенто
 30 6 11 13 23 - 33 29
19.
СПАЛ
 30 6 10 14 31 - 42 28
20.
Брешия
 30 6 10 14 23 - 44 28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 15 11 2 2 27 - 8 35
2.
Кальяри
 15 9 4 2 23 - 14 31
3.
Дженоа
 15 8 6 1 20 - 6 30
4.
Палермо
 15 7 5 3 20 - 13 26
5.
Зюйдтироль
 16 6 8 2 20 - 16 26
6.
Пиза
 15 7 4 4 24 - 14 25
7.
Комо
 15 7 4 4 21 - 15 25
8.
Парма
 15 7 2 6 18 - 13 23
9.
Реджина
 15 7 2 6 23 - 19 23
10.
Тернана
 14 6 5 3 15 - 12 23
11.
Козенца
 15 6 5 4 17 - 15 23
12.
Модена
 14 6 4 4 22 - 15 22
13.
Бари
 15 5 7 3 24 - 16 22
14.
Перуджа
 13 5 4 4 17 - 14 19
15.
Читтаделла
 15 4 7 4 16 - 19 19
16.
Брешия
 16 4 5 7 13 - 20 17
17.
СПАЛ
 15 4 4 7 21 - 22 16
18.
Асколи
 15 3 5 7 12 - 17 14
19.
Венеция
 15 3 5 7 15 - 21 14
20.
Беневенто
 15 3 4 8 10 - 18 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бари
 14 8 4 2 21 - 11 28
2.
Фрозиноне
 15 8 3 4 21 - 11 27
3.
Дженоа
 15 8 3 4 19 - 13 27
4.
Зюйдтироль
 14 7 4 3 14 - 12 25
5.
Асколи
 15 6 4 5 18 - 19 22
6.
Пиза
 15 4 8 3 18 - 15 20
7.
Реджина
 14 6 1 7 16 - 16 19
8.
Венеция
 15 5 4 6 16 - 18 19
9.
Парма
 15 4 6 5 17 - 20 18
10.
Беневенто
 15 3 7 5 13 - 15 16
11.
Читтаделла
 15 4 4 7 12 - 20 16
12.
Модена
 16 5 1 10 19 - 28 16
13.
Палермо
 15 3 7 5 18 - 24 16
14.
Перуджа
 16 4 2 10 15 - 20 14
15.
Кальяри
 15 2 8 5 15 - 15 14
16.
Комо
 15 2 8 5 14 - 21 14
17.
Тернана
 15 3 4 8 13 - 24 13
18.
СПАЛ
 15 2 6 7 10 - 20 12
19.
Брешия
 14 2 5 7 10 - 24 11
20.
Козенца
 15 2 3 10 8 - 32 9
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Бари Хеддира Валид 15 (5)
Кальяри Лападула Джанлука 15 (3)
Палермо Брунори Маттео 14 (3)
Венеция Похьянпало Йоэль 10 (6)
Фрозиноне Мулаттьери Самуэле 10 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Пиза Марин Мариус 1 11
Асколи Фаласко Никола 2 9
Читтаделла Бранка Симоне 2 8
Асколи Гондо Седрик 2 8
Бари Ди Чезаре Валерио 11
Весь список
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    • 51'
      Матос Ридер сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      51'
      Г О О О О Л - Ди Кармине Самуэль бьет в цель!
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Читтаделла 0:2 Перуджа онлайн

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